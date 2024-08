10 darmowych szablonów notatek w Google Docs, Word i ClickUp

Słusznie mówi się, że "najjaśniejszy atrament jest lepszy niż najlepsza pamięć"

Niezależnie od tego, czy się uczysz, pracujesz, czy planujesz zakupy, notowanie pomaga uniknąć pominięcia istotnych szczegółów.

Sporządzanie notatek to niezbędna umiejętność. Szablony notatek pomagają uczynić ten proces bardziej uporządkowanym i wydajnym. Szablony te są wstępnie zaprojektowanymi ramami do robienia notatek, pomagającymi systematycznie rejestrować i kategoryzować informacje oraz zapewniającymi, że najważniejsze punkty nie umkną uwadze.

W tym artykule omówiono dziesięć szablonów notatek do pobrania, dzięki którym życie w pracy i w domu będzie bardziej zorganizowane. Zapisz swoje kluczowe pomysły, dodaj wypunktowania, punkty porządku obrad, istotne pytania, a nawet protokoły ze spotkań, aby być na bieżąco ze wszystkim, co wymaga Twojej uwagi.

Czym są szablony do robienia notatek?

Szablony do robienia notatek to ustrukturyzowane ramy przeznaczone do przechwytywania i organizowania informacji podczas różnych czynności, takich jak spotkania, wykłady lub codzienne obowiązki.

Gotowy szablon do robienia notatek oferuje systematyczny układ do skutecznego rejestrowania i kategoryzowania ważnych szczegółów w ciągu dnia.

Jedną z kluczowych zalet szablonów notatek jest ich wszechstronność. Zaspokajają one różnorodne potrzeby, od osobistych zarządzanie zadaniami do planowania projektu.

W przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu robienia notatek za pomocą długopisu i papieru, szablony do robienia notatek mogą być dostępne na dowolnym urządzeniu, od komputerów stacjonarnych po aplikacje mobilne i tablety. Umożliwiają one dodawanie kluczowych notatek i pobieranie informacji w razie potrzeby.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, który chce sporządzać notatki z wykładów, czy profesjonalistą, który chce poprawić swoje wyniki w pracy nawyki w pracy szablony do robienia notatek są praktycznym rozwiązaniem dla osób, które chcą uporządkować swoje myśli. Pozwalają one śledzić najważniejsze zadania i pomagają. Zapisuj swoje pomysły, gdy tylko pojawi się inspiracja.

Co składa się na dobry szablon do robienia notatek?

Możliwość dostosowania: Szablon do robienia notatek to coś więcej niż tylko miejsce do zapisywania myśli. Jest to idealne połączenie intuicyjnego interfejsu z elastyczną strukturą, umożliwiającą szybkie przechwytywanie i kategoryzowanie notatek projektowych bez poczucia przytłoczenia

Szablon do robienia notatek to coś więcej niż tylko miejsce do zapisywania myśli. Jest to idealne połączenie intuicyjnego interfejsu z elastyczną strukturą, umożliwiającą szybkie przechwytywanie i kategoryzowanie notatek projektowych bez poczucia przytłoczenia Predefiniowane sekcje: Wybierz szablon do robienia notatek z predefiniowanymi sekcjami na kluczowe szczegóły i pozostaw miejsce na indywidualne preferencje. Nagłówki, kluczowe punkty i numeracja pomagają stworzyć wizualną hierarchię, ułatwiając śledzenie przepływu kluczowych pomysłów. Szablon zawiera funkcje takie jak tagi, kategorie i kodowanie kolorami w celu klasyfikowania i archiwizowania informacji

Wybierz szablon do robienia notatek z predefiniowanymi sekcjami na kluczowe szczegóły i pozostaw miejsce na indywidualne preferencje. Nagłówki, kluczowe punkty i numeracja pomagają stworzyć wizualną hierarchię, ułatwiając śledzenie przepływu kluczowych pomysłów. Szablon zawiera funkcje takie jak tagi, kategorie i kodowanie kolorami w celu klasyfikowania i archiwizowania informacji Uwzględnianie różnych rodzajów tekstu: Szablon do sporządzania notatek powinien uwzględniać wiele rodzajów treści, takich jak tekst, obrazy, tabele i diagramy. Poprzez podpowiedzi, pytania lub wyznaczone miejsca na refleksje, szablon powinien zachęcać użytkowników do aktywnej interakcji z treścią, aby pomóc ci uchwycić swoje myśli i zaznaczyć szczegóły do wykorzystania w przyszłości

Szablon do sporządzania notatek powinien uwzględniać wiele rodzajów treści, takich jak tekst, obrazy, tabele i diagramy. Poprzez podpowiedzi, pytania lub wyznaczone miejsca na refleksje, szablon powinien zachęcać użytkowników do aktywnej interakcji z treścią, aby pomóc ci uchwycić swoje myśli i zaznaczyć szczegóły do wykorzystania w przyszłości Dostępność i kompatybilność: Wreszcie, niezależnie od tego, czy szablon jest w formie cyfrowej, czy drukowanej, należy upewnić się, że jest on dostępny i kompatybilny z różnymi urządzeniami aplikacje do robienia notatek. Bezproblemowa integracja notatek z przepływem pracy nad projektem, niezależnie od tego, czy wolisz pracować na laptopie, tablecie czy smartfonie

10 szablonów notatek do wykorzystania w 2024 roku

1. Szablon notatek ze spotkania ClickUp

Organizuj agendę spotkań, notatki i działania następcze w szablonie notatek ze spotkań ClickUp

Właściwe dokumentowanie szczegółów spotkania jest niezbędne, niezależnie od tego, czy chodzi o codzienny harmonogram zespołu, szczegółowe cotygodniowe spotkanie zespołu, czy szybkie połączenie. Szablony notatek ze spotkań mogą dać ci przewagę.

Nigdy nie przegap żadnego spotkania i bądź na bieżąco ze wszystkimi ważnymi dyskusjami zespołu. Dzięki edytowalnemu Szablon notatek ze spotkania od ClickUp można przechwytywać agendy, notatki, elementy akcji i plany pracy dla wszystkich spotkań.

Po zakończeniu spotkania, ClickUp Brain pozwala podsumować notatki ze spotkania i udostępnić je wszystkim uczestnikom w ramach działań następczych. W ten sposób każdy może skupić się na dyskusji, zamiast martwić się o zapamiętanie wszystkiego.

AI Brain w ClickUp zwiększa zdolność Twojego zespołu do szybszego wykonywania pracy. Oto kilka prostych sposobów, w jakie może pomóc Ci w pracy:

Rozwój produktu: Podsumowanie długich dokumentów wymagań i wyodrębnienie kluczowych decyzji

Kampanie marketingowe: Wyciąganie wniosków z wątków e-mail dotyczących planowania kampanii w celu przyspieszenia pracy współpracowników

Projekty badawcze: Wyodrębnianie kluczowych punktów z długich wyników w celu tworzenia podsumowań wykonawczych

Projekty konsultingowe: Tworzenie migawekrezultaty i protokoły ze spotkań, aby na bieżąco informować klientów o postępach na wysokim poziomie Pobierz ten szablon ### 2. Szablon codziennych notatek ClickUp

Uporządkuj swoje myśli i przechowuj pomysły w jednym poręcznym miejscu dzięki szablonowi codziennych notatek od ClickUp

Skuteczne sporządzanie notatek wyróżnia ludzi sukcesu z tłumu. Posiadanie centralnego miejsca do zapisywania swoich myśli i wiedzy może pomóc w maksymalnym wykorzystaniu dnia, a także pomóc zrozumieć, co można było zrobić lepiej.

Skuteczne robienie notatek nie polega jednak na zapisywaniu rzeczy. Codzienne notatki pozwalają uporządkować myśli.

Dzięki Szablony codziennych notatek od ClickUp organizuj swoje myśli, pisz szybkie notatki i śledź postępy w realizacji zadań w czasie rzeczywistym. Menedżerowie zespołów mogą korzystać z szablonu Daily Notes, aby utrzymać koncentrację członków zespołu na ich cele zawodowe poprzez śledzenie codziennych zadań.

W ramach szablonu użyj niestandardowych statusów ClickUp, aby tworzyć zadania z niestandardowymi statusami, takimi jak "Ukończone", "Przejrzane" i "Do zrobienia", aby śledzić postępy w każdej notatce. Ponadto, użyj tagów ClickUp i ostrzeżeń o zależnościach, aby natychmiast otrzymywać powiadomienia o wszelkich przeszkodach w ukończeniu projektu. Pobierz ten szablon

3. Szablon notatki projektu ClickUp

Szablon notatki projektu ClickUp to skuteczny sposób dokumentowania ważnych informacji związanych z projektem

Utrzymanie porządku w całym cyklu życia projektu ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania nim. Szablon Szablon notatek projektowych ClickUp zapewnia kierownikom projektów gotowy do użycia dokument do udostępniania dodatkowych informacji członkom zespołu i interesariuszom, aby mogli lepiej zrozumieć projekt.

Szablon ten zapewnia spójny format dla wszystkich członków zespołu do rejestrowania wszystkich szczegółów projektu i zapewnia, że żadne istotne informacje nie zostaną pominięte podczas realizacji projektu.

Szablon notatki projektowej przydaje się również podczas wdrażania do pracy zespołu wielofunkcyjnego członków nowego projektu, zapewniając im pełny kontekst i przegląd celów projektu. Wszystkie zespoły mogą uzyskać dostęp i rejestrować szczegóły projektu w sposób spójny, być na bieżąco z zadaniami i śledzić postępy.

Ten szablon jest dostępny na telefonie komórkowym za pomocą aplikacji ClickUp, jednej z najlepszych na rynku aplikacji do robienia notatek aby informacje były dostępne i łatwe do edycji w podróży. Pobierz ten szablon

4. Szablon stylu notatki ze spotkania ClickUp

Dokumentuj wszystkie notatki ze spotkania, kluczowe wnioski i działania za pomocą szablonu stylu notatki ze spotkania stworzonego przez ClickUp

Jako menedżer zajmujący się wieloma projektami, musisz być na bieżąco i sprawdzać postępy oraz status setek zadań. Kiedy interesariusz prosi o aktualizację, ostatnią rzeczą, którą chcesz zrobić, jest przejrzenie wszystkich karteczek samoprzylepnych w celu znalezienia informacji.

Istnieją lepsze i bardziej wydajne sposoby przechwytywania krytycznych informacji i aktualizacji niż robienie notatek ze spotkań przy użyciu karteczki samoprzylepne online lub odręczne notatki.

Podczas spotkań bądź zorganizowany i na bieżąco z zadaniami projektowymi oraz syntetyzuj informacje z poprzednich spotkań za pomocą Szablon stylu notatki ze spotkania od ClickUp . Ten szablon pozwala szybko uchwycić kluczowe momenty i śledzić rozmowy z różnych spotkań w łatwym w użyciu formacie.

Oprócz przechwytywania informacji i organizowania zadań i decyzji w jednym centralnym repozytorium z możliwością wyszukiwania, szablon do robienia notatek ClickUp umożliwia korzystanie z Tablica ClickUp do ścisłej współpracy z członkami zespołu w celu burzy mózgów i dodawania wizualizacji do notatek ze spotkań. Pobierz ten szablon

5. Szablon notatek klasowych ClickUp

Szablon notatek z zajęć firmy ClickUp umożliwia robienie notatek z wykładów i ich porządkowanie

Jeśli jesteś studentem zmagającym się z wielkim stosem odręcznych notatek z wykładów na biurku, które niewiele pomagają ci zapamiętać to, co było omawiane na zajęciach, ten szablon jest dla ciebie.

Użyj szablonu Szablon notatek klasowych ClickUp aby zebrać wszystkie swoje notatki w jednym miejscu, w tym notatki z wykładów, linki do pomocnych zasobów i zadania domowe. Ten szablon notatek może być również przydatny w szkole do planowania, dokumentowania i śledzenia wykładów.

Sformatuj swoje notatki i umieść linki lub tabele, aby uczynić je bardziej szczegółowymi, korzystając z edytowalnego szablonu ClickUp Docs . Twórz zadania z powiadomieniami e-mail w dokumencie, aby nigdy nie przegapić kolejnego terminu zadania. Pobierz ten szablon

6. Szablon notatki ClickUp Cornell

Lepiej organizuj swoje notatki dzięki szablonowi notatek Cornell firmy ClickUp

Metoda sporządzania notatek według Cornella sformułowana przez profesora Uniwersytetu Cornell, Waltera Pauka, jest jedną z najpopularniejszych metod sporządzania notatek strategii robienia notatek .

przez Dobre notatki System tworzenia notatek obejmuje następujące kroki:

Wszystkie notatki z wykładu trafiają do kolumny notatek

Użyj mniejszej kolumny po lewej stronie na słowa kluczowe i pytania (zapisz wskazówki i podpowiedzi dotyczące tematu)

Dodaj krótkie podsumowanie treści na dole strony

Metoda sporządzania notatek Cornell to produktywny sposób na utrzymanie koncentracji i zorganizowany podczas robienia notatek, czy to przygotowując się do egzaminu, czy nawet spotkania w pracy.

The Szablon do tworzenia notatek Cornell od ClickUp zapewnia cyfrowy, kreatywny i przyjazny dla użytkownika sposób korzystania z tej metody sporządzania notatek. Szablon może pomóc w śledzeniu zadań i wizualizacji postępów.

Szablon Cornell Note Template jest nieoceniony w pomaganiu uczniom w nauce, przeglądaniu i syntetyzowaniu dużych ilości informacji.

Można również użyć Notatnik ClickUp do szybkiego zapisywania notatek i przekształcania ich w zadania, które można śledzić i które są dostępne z dowolnego miejsca. Udostępniaj notatki i informacje swoim kolegom i współpracownikom w celu współpracy międzyfunkcyjnej. Pobierz ten szablon

7. Szablon prostych notatek do nauki w Dokumentach Google autorstwa Goodocs

przez Goodocs Wszyscy wiemy, jak wygląda egzaminacyjna trema. Jeśli jesteś studentem, dni egzaminacyjne prawdopodobnie oznaczają poprawianie w ostatniej chwili ważnych pytań i przeglądanie licznych podręczników. Ale kto ma czas na przejrzenie kilkuset stron tekstu w noc przed egzaminem? Studenci odnoszący największe sukcesy znają moc robienia i przeglądania notatek.

To właśnie tutaj przydają się szablony notatek do nauki. Szablon Google Docs Simple Notes for Studying pomaga studentom kompilować zestawy pytań i odpowiedzi w przejrzystym, edytowalnym formacie Dokumentów Google.

Szablon wykorzystuje standardową czcionkę Dokumentów Google i jest gotowy do druku dla studentów, którzy wolą mieć wygodę fizycznej kartki papieru podczas przeglądania i poprawiania notatek do nauki. Wszystko, co musisz zrobić, to zalogować się na swoje konto Google i edytować unikalny szablon.

8. Prosty szablon notatki ze spotkania w Dokumentach Google od Goodocs

przez Goodocs Skorzystaj z prostego szablonu notatki ze spotkania w Dokumentach Google, aby zmaksymalizować produktywność i utrzymać wyniki zespołu na właściwym torze

Szablon Google Docs Simple Meeting Note Template jest przeznaczony dla pracujących profesjonalistów, którzy chcą zmaksymalizować wyniki każdego spotkania poprzez sporządzanie notatek i utrzymywanie zespołu na właściwym torze.

Każde spotkanie jest tak produktywne, jak odpowiedzialne działania, które po nim następują. Chociaż istnieją różne Narzędzia AI w przypadku notatek ze spotkań, ten szablon notatek ze spotkań w Dokumentach Google pomaga profesjonalistom uzyskać ustrukturyzowany szablon do przechwytywania najważniejszych informacji z dowolnego spotkania i tworzenia planu działania, który zawiera szczegółowe informacje na temat kolejnych kroków i odpowiedzialności za zadania.

Szablon można dostosować - można nawet dodać logo firmy. Jeśli wolisz odręczne notatki od cyfrowych, możesz wydrukować szablon i zabrać ze sobą cyfrowe notatki na spotkanie.

9. Szablon notatki z wykładu Microsoft Word od Template.net

przez Template.net Szablon do robienia notatek z wykładów uporządkuje proces robienia notatek przez studentów

Szablon Notatki z Wykładu od Template.net jest idealny dla studentów i naukowców i ewoluuje wraz z ich potrzebami w zakresie sporządzania notatek. Szablon jest w pełni konfigurowalny i upraszcza proces sporządzania notatek, ułatwiając akademicką podróż.

Jednolita struktura notatek pomoże ci robić uporządkowane notatki podczas zajęć i wykładów gościnnych. Szablon jest dostępny w formatach Word, Google Docs i PDF do sporządzania notatek online i offline.

10. Szablon do sporządzania notatek z wykładów gościnnych w programie Microsoft Word od Template.net

przez Template.net Zapisz wszystkie wnioski, spostrzeżenia i cytaty podkreślone przez prelegentów za pomocą szablonu do sporządzania notatek z wystąpień gości

Odręczne notatki podczas profesjonalnych wydarzeń i konferencji to już przeszłość.

Skorzystaj z szablonu do sporządzania notatek z wystąpień gości od Template.net, aby uchwycić kluczowe spostrzeżenia, osobiste refleksje i strategie działania, którymi dzielili się prelegenci podczas wydarzenia. Jest to pomocne dla uczestników wydarzenia, którzy chcą zmaksymalizować swoją wiedzę podczas wydarzenia.

Szablon jest dostępny w formatach Word, Google Docs i Apple Pages.

Optymalizacja produktywności dzięki szablonom do robienia notatek

Usprawnienie procesu sporządzania notatek za pomocą gotowych szablonów może zaoszczędzić czas i zmaksymalizować wyniki. Dostępne są różne szablony zaprojektowane do wykonania określonego zadania, a użycie odpowiedniego szablonu może pomóc w udokumentowaniu swoich przemyśleń.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz codziennymi zadaniami, organizujesz szczegóły projektu, czy przygotowujesz się do egzaminów, odpowiedni szablon pomaga ci być na bieżąco z kluczowymi punktami programu, ustalać priorytety działań i śledzić postępy w czasie rzeczywistym.

Zapisuj swoje notatki w ClickUp i szybko odzyskuj informacje na różnych urządzeniach.

Oprócz szablonów do sporządzania notatek, ClickUp pomaga być produktywnym dzięki możliwościom zarządzania projektami. Tworzenie Zadania ClickUp bezpośrednio z notatek i użyj Automatyzacja ClickUp aby oznaczyć elementy akcji jako ukończone po ich wykonaniu. Zarejestruj się za darmo na ClickUp aby zoptymalizować swoje wysiłki związane z robieniem notatek.