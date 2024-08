13 najlepszych alternatyw i konkurentów ClickUp (funkcje, ceny)

szukasz alternatywy dla_ClickUp?

Chociaż bardzo ciężko pracujemy, starając się dostarczyć jak najlepszy produkt, rozumiemy, że ClickUp nie będzie idealnie pasował do każdej firmy.

W końcu różne firmy mają różne potrzeby i prawie niemożliwe jest zapewnienie każdemu wszystkiego, czego potrzebuje.

nie powstrzymało nas to jednak przed próbami

To jeden z powodów, dla których wypuszczamy nowe funkcje każdego tygodnia i wybieramy je na podstawie rekomendacje, które nam dajesz !

Niemniej jednak naszą misją w ClickUp jest uczynienie świata bardziej wydajnym. A jeśli nasza oprogramowanie do zarządzania projektami nie pomaga ci w tym, pomożemy ci znaleźć to, czego potrzebujesz, aby wejść na właściwe tory.

Właśnie dlatego przedstawiamy 13 najlepszych alternatyw dla ClickUp. Omówimy niektóre z ich kluczowych funkcji i wad, aby dać ci jasny obraz każdego narzędzia, który pomoże ci dokonać świadomego wyboru.

Do dzieła!

13 najlepszych alternatyw dla ClickUp

1. Asana

Via AsanaAsana to kolejne popularne oprogramowanie do zarządzania projektami, z którego korzysta obecnie wiele Teams. Oto bliższe spojrzenie na to rozwiązanie:

Kluczowe funkcje

1. Proste funkcje współpracy

Asana oferuje prosty, nieskomplikowany system komentowania, umożliwiający udostępnianie plików i wiadomości członkom zespołu w celu informowania ich na bieżąco.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

Każde zadanie ClickUp jest dostarczane z funkcją sekcja komentarzy gdzie można udostępniać wiadomości, pliki, słodkie zdjęcia kotów (!!!) i nie tylko. Możesz nawet przypisywać komentarze do osób, aby upewnić się, że podejmą działania w związku z Twoimi komentarzami.

2. Oś czasu projektu

Kluczową funkcją Asany jest oś czasu projektu oś czasu projektu która pełni funkcję prowizorycznego wykresu Gantta. Możesz wizualizować postępy projektu, aby śledzić postęp prac.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

W ClickUp nie lubimy kompromisów.

ClickUp nie posiada zamiennego wykresu Gantta. W rzeczywistości posiada on Wykres Gantta funkcja!

Jest on nie tylko bardziej wydajny niż oś czasu w Asanie, ale także oferuje mnóstwo automatyzacji.

3. Mnóstwo integracji

Asana może integrować się z wieloma innymi aplikacjami, takimi jak Gmail, Dropbox i Slack, aby połączyć procesy pracy.

**Czy ClickUp ma taką funkcję?

ClickUp ma większość potrzebnych funkcji wbudowanych, więc tak naprawdę nie potrzebujesz integracji. Jeśli jednak naprawdę potrzebujesz integracji, mamy ją.

ClickUp integruje się z setkami aplikacji, sprawdź na stronie pełna lista tutaj .

Wady Asany

1. Brak niestandardowych statusów

Asana ogranicza się do oznaczania statusu projektu jako otwartego lub zamkniętego. Nie ma możliwości dalszego niestandardowego oznaczania statusów zadań, aby uczynić je bardziej szczegółowymi i przydatnymi dla zespołu.

ClickUp pozwala dostosować każdy status projektu, aby upewnić się, że zespół zawsze wie, na jakiej scenie się znajduje.

2. Nie można dodać wielu osób przypisanych

W Asanie można przypisać zadanie tylko jednemu członkowi zespołu. Jeśli więc zadanie jest bardzo złożone, nie możesz poprosić kogoś o pomoc.

Mowa o pozostawieniu kogoś na lodzie

Z drugiej strony, ClickUp pozwala przypisywać zadania do wielu osobom przypisanym a nawet do grup. W ten sposób żaden członek zespołu nie musi sam zmagać się ze złożonym projektem!

3. Ograniczone uprawnienia do udostępniania i prywatności

Nie można ukryć konkretnych zadań w publicznym projekcie Asana, co utrudnia udostępnianie projektów bez obawy o prywatność.

ClickUp daje jednak pełną kontrolę nad tym, co jest prywatne, a co nie - niezależnie od przestrzeni projektu, w której się znajduje. Możesz zdecydować się na uczynienie jednego konkretnego zadania prywatnym lub nawet uczynić prywatną ich listę - to zależy od Ciebie.

Sprawdź te_ Asana alternatives!

2. Notion

Via NotionNotion , jedna z alternatyw ClickUp, która jest świetnym narzędziem do robienia notatek, może podwoić się jako przyzwoite oprogramowanie do zarządzania projektami dla twojego zespołu.

Kluczowe funkcje

1. Potężne notatki

Notion to świetna aplikacja pod względem wydajności do zapisywania notatek, niezależnie od ich rodzaju. Niezależnie od tego, czy jest to lista, zwykły tekst czy kod, kluczową funkcją Notion jest możliwość tworzenia notatek zawierających praktycznie wszystkie rodzaje informacji.

**Czy ClickUp ma taką funkcję? Notatnik ClickUp'a również pełni funkcję formatowania tekstu i umożliwia dodawanie list kontrolnych, tekstu i kodu do notatek. Możesz nawet natychmiast tworzyć zadania z notatek i udostępniać je członkom Teams. Jeśli chcesz tworzyć bardziej szczegółowe notatki, skorzystaj z funkcji Dokumentów!

2. Uproszczona kategoryzacja

Aby upewnić się, że notatki nie zostaną pomieszane, możesz uporządkować je w folderach jednym kliknięciem przycisku, aby ułatwić udostępnianie plików .

**Czy ClickUp ma taką funkcję? Dokumenty ClickUp są przechowywane razem z projektami, z którymi są powiązane. W ten sposób rzeczy są domyślnie uporządkowane!

3. Wiele integracji

Aby ułatwić proces tworzenia notatek, Notion może integrować się z różnymi narzędziami, takimi jak Typeform, Google Drive i Kalendarz Google.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

ClickUp posiada wiele integracji, które usprawniają proces tworzenia notatek proces zarządzania pracą . Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę.

Wady Notion

1. Nie stworzona do zarządzania zadaniami

Notion jest dobrym narzędziem do robienia notatek, ale nie jest pełnoprawnym oprogramowaniem do zarządzania projektami. Oczywiście, można próbować zarządzać projektami za pomocą notatek, ale jest to niewygodne i niepraktyczne!

po co się tym zajmować, skoro istnieją dedykowane narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp?

Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie zadań, ułatwianie współpracy czy śledzenie postępów, ClickUp poradzi sobie ze wszystkim.

2. Brak możliwości śledzenia postępów

Alternatywy ClickUp, takie jak Notion, nie mają żadnych wbudowanych funkcji śledzenia postępów śledzenie projektów funkcje. Jeśli chcesz być na bieżąco z postępami, będziesz musiał ręcznie dowiedzieć się, co się dzieje.

A to wymaga nieustannego proszenia członków zespołu o aktualizacje.

Zamiast tego wystarczy użyć Wykresy Gantta ClickUp'a i pulpitów, aby być na bieżąco z postępem prac w mgnieniu oka.

3. Brak zarządzania celami

Notion ogranicza się do tworzenia notatek dla wszystkich zadań. Nie ma możliwości podzielenia tych notatek na poszczególne cele i zadania. W wyniku tego będziesz pracować z niejasnymi pomysłami na to, do czego dążysz, co na dłuższą metę może prowadzić do nieporozumień.

ClickUp pełni funkcję kompleksowego rozwiązania do zarządzania celami, obejmującego cele i zadania. Możesz stworzyć ogólny cel i podzielić go na poszczególne cele, które pomogą Ci go osiągnąć. W ten sposób każdy wie, co ma zrobić i do zrobienia czego dąży.

Sprawdź te_ Notion Alternatives !

3. Airtable

Airtable Airtable to oparte na arkuszu kalkulacyjnym narzędzie do zarządzania projektami, które pomoże ci stworzyć bazy danych do realizacji twoich projektów.

Kluczowe funkcje

1. Potężne arkusze kalkulacyjne

Kluczową funkcją Airtable są potężne, szczegółowe arkusze kalkulacyjne, które mogą rejestrować dane projektu. Choć arkusze kalkulacyjne same w sobie nie są idealną formą zarządzania zasobami, to wciąż jest to przydatny sposób rejestrowania informacji.

**Czy ClickUp ma taką funkcję?

ClickUp nie opiera się na arkuszach kalkulacyjnych do zarządzania zasobami.

poważnie, dlaczego miałbyś używać arkuszy kalkulacyjnych do zarządzania projektami?

Zamiast tego dajemy Ci znacznie bardziej przyjazne dla użytkownika i intuicyjne sposoby radzenia sobie z wymaganiami projektu. W wyniku tego w ClickUp nie ma wbudowanego widoku arkusza kalkulacyjnego.

Możesz jednak osadzać arkusze kalkulacyjne z Arkuszy Google, Airtable i innych źródeł w ClickUp i pracować na nich.

2. Wiele widoków

W celu zwiększenia możliwości dostosowywania, Airtable oferuje wiele widoków, które pomagają pracować nad projektami w wybrany sposób (nadal jesteś w dużej mierze ograniczony do arkuszy kalkulacyjnych, ale układ można spersonalizować do własnych potrzeb).

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

ClickUp posiada wiele widoków, takich jak widok Tablicy, widok Listy, widok Kalendarza i tryb Me.

3. Potężne możliwości udostępniania

Podobnie jak Microsoft Project, Airtable ułatwia udostępnianie projektów i plików zewnętrznym interesariuszom, takim jak klienci i niestandardowi odbiorcy, bez obawy o problemy z prywatnością.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

ClickUp umożliwia dodawanie tymczasowych gości (takich jak klienci i freelancerzy) do przestrzeni projektowej, aby pomóc w realizacji projektów. Możesz nawet udostępniać im określone zadania i pliki oraz niestandardowo dostosowywać ich dostęp w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Airtable wady

1. Brak zorganizowanego systemu komunikacji w zespole

Jako że Airtable to głównie arkusz kalkulacyjny i system zarządzania bazą danych, nie posiada on dobrze zorganizowanego systemu komunikacji w zespole. Podczas gdy można zostawiać komentarze dla małego zespołu, większe zespoły będą miały trudności z organizacją i sortowaniem rzeczy. ClickUp alternatywy takie jak Airtable nie są tak szczegółowe, jak wolałaby większość użytkowników.

W przeciwieństwie do Airtable, ClickUp posiada dedykowany sekcje komentarzy które są funkcjonalne i przyjazne dla użytkownika. Nie ma znaczenia, czy masz mały zespół, czy masz do czynienia z większymi zespołami, ClickUp może zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby w zakresie komunikacji zespołowej.

2. Brak zadań i podzadań

To jeden z największych problemów Airtable.

Ponieważ pracujesz z wierszami i tabelami, nie ma możliwości tworzenia zadań i podzadań. Może to znacznie utrudnić zarządzanie zasobami, ponieważ nie wiadomo, do czego je przypisać!

ClickUp jest jednak wyposażony w przydatne zadania i podzadania, które dzielą wszystko, co musisz zrobić i utrzymują wszystkich na właściwym torze, a także sprawiają, że zarządzanie zadaniami jest szybkie i łatwe.

3. Brak możliwości raportowania

czy kiedykolwiek próbowałeś użyć arkusza kalkulacyjnego do śledzenia swoich postępów w czasie?

brzmi jak ból, prawda?

To dlatego, że tak jest.

Niestety, właśnie z tym będziesz musiał sobie poradzić w Airtable, ponieważ nie ma innego wizualnego systemu raportowania. Jesteś skazany na przeglądanie rzędów danych w celu planowania projektów.

Można jednak tego uniknąć dzięki wykresom Gantta i pulpitom ClickUp. Wizualizują one dane dotyczące planowania projektu, aby w kilka sekund dostarczyć Ci to, czego potrzebujesz!

jeśli potrzebujesz szczegółowego spojrzenia na to narzędzie, sprawdź naszą szczegółową recenzję Airtable review .

4. Wrike

Wrike Wrike jest popularnym Oprogramowanie do zarządzania projektami na poziomie Enterprise które posiada niektóre funkcje potrzebne do zarządzania złożonymi projektami.

Kluczowe funkcje:

1. Widok trójpanelowy

Wrike posiada trójpanelowy układ widoku, który pomaga szybko uzyskać przegląd wszystkiego, co się dzieje:

W lewym panelu widoczne są projekty, finanse i Teams

Środkowy panel umożliwia tworzenie nowych zadań, przypisywanie zadań i ustawienie terminów

Prawy panel umożliwia przeglądanie zadań i podzadań

**Czy ClickUp posiada tę funkcję?

Zamiast ograniczać się do trzech paneli przez cały czas, ClickUp oferuje wiele widoków. W ten sposób możesz niestandardowo dostosować to, co chcesz zobaczyć w sposób, w jaki chcesz to zobaczyć.

2. Formularze i wnioski

Dzięki wbudowanemu kreatorowi formularzy Wrike możesz tworzyć interaktywne formularze z logiką warunkową. Wrike może nawet automatycznie tworzyć zadania i projekty na podstawie odpowiedzi z formularza.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

ClickUp pozwala również na tworzenie formularzy z logiką warunkową a także może automatycznie tworzyć zadania na podstawie odpowiedzi z formularza.

3. Etykiety i foldery

Wrike oferuje wsparcie dla etykiet i folderów, które ułatwiają kategoryzowanie zadań, dzięki czemu łatwiej jest nadać wszystkiemu sens.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

ClickUp pozwala również na tworzenie oddzielnych folderów przypisywać etykiety, i dodawać priorytety do zadań w celu łatwiejszego sortowania i ogólnego ułatwienia zarządzania zadaniami.

Wady Wrike

1. Limit funkcji aplikacji mobilnej

Jeśli chcesz zachować wydajność w podróży, potrzebujesz aplikacji mobilnej, która sprosta temu wyzwaniu. Niestety, aplikacje mobilne Wrike nie są zbyt rozbudowane.

Na szczęście aplikacja ClickUp aplikacje mobilne są tak samo potężne, jak ich wersja na pulpit.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przydzielanie zadań, śledzenie wielu projektów, czy współpracę z członkami zespołu, możesz zrobić to wszystko w aplikacjach mobilnych ClickUp.

2. Onboarding jest trudny

Problem z korzystaniem z tak potężnego narzędzia jak Wrike polega na tym, że przyzwyczajenie się do niego może być skomplikowane. Wrike faktycznie ma wyspecjalizowany proces wdrażania o nazwie "Wrike Professional Services", aby pomóc ci przez to przejść.

Z drugiej strony, ClickUp jest bardzo łatwy do opanowania i będziesz gotowy do pracy w mgnieniu oka. Dodatkowo, ze wszystkimi naszymi przydatne skróty wszystko jest dosłownie o jedno kliknięcie!

3. Brak pomysłu na zarządzanie

Wrike nie ma wbudowanego rozwiązania, które pomogłoby ci notować myśli, pomysły i cykle pracy. Będziesz musiał polegać na swojej pamięci, aby przechowywać wszystkie swoje pomysły i niezależnie od tego, jak genialny jesteś, nasze mózgi nie są świetne w zapamiętywaniu!

Daj swojej pamięci odpocząć dzięki ClickUp i zamiast tego skorzystaj z naszego potężnego Notatnika. Uzyskaj dostęp do bogatego formatu tekstu, aby tworzyć szczegółowe notatki i natychmiast tworzyć z nich zadania do udostępniania swojemu zespołowi. Możesz nawet użyć ClickUp Docs jako wbudowanego rozwiązania wiki dla swojego zespołu.

sprawdź nasze Wrike review _i przewodnik po zarządzanie projektami Wrike dla bardziej szczegółowego spojrzenia na to narzędzie. Następnie sprawdź Najlepsze alternatywy dla Wrike .

5. Nifty

NiftyNifty to narzędzie do zarządzania projektami które pomoże ci współpracować z członkami zespołu i łatwo przechowywać ważne dokumenty.

Kluczowe funkcje

1. Wbudowane funkcje wiki

Nifty posiada możliwość tworzenia szczegółowych baza wiedzy dla Twojej firmy. Można jej używać do bezpiecznego przechowywania ważnych informacji dotyczących firmy i projektów.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

Dzięki ClickUp Docs możesz stworzyć wbudowaną bazę wiedzy dla swojego zespołu. Ponieważ dokumenty są przechowywane razem z projektami, są one również łatwo dostępne. Dodatkowo możesz niestandardowo dostosować prawa dostępu do każdego Dokumentu, zagnieżdżać strony, a nawet pozwolić im na indeksowanie przez Google.

2. Natywne śledzenie czasu

Nifty posiada wbudowane funkcje śledzenia czasu, które pomagają monitorować czas spędzany nad projektami.

**Czy ClickUp ma taką funkcję?

ClickUp posiada nie tylko potężną wbudowaną funkcję śledzenia czasu, ale także integrację z popularnymi narzędziami do śledzenia czasu, takimi jak Toggl, Hubstaff i TimeDoctor.

3. Wiele widoków

Nifty pozwala na widok złożonych projektów w wybrany sposób. Otrzymujesz dostęp do widoku Kanban, wykresu Gantta i listy zadań.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

Oprócz widoków oferowanych przez Nifty, ClickUp również ma a Kalendarz i Widok Box . Otrzymujesz nawet dostęp do Me Mode który podświetla tylko twoje zadania.

Przyjemne wady

1. Brak przypisanych komentarzy

Komentarze są świetne. Nie da się temu zaprzeczyć.

Ale mogą się też nawarstwiać.

Podobnie jak powódź e-maili w nieotwartej skrzynce odbiorczej, Twoje wiadomości mogą zgubić się wśród morza innych komentarzy. Niestety, Nifty nie może cię przed tym uchronić..

Aby temu zapobiec, ClickUp posiada funkcję "nifty", która pozwala przypisywać komentarze i przekształcać je w zadania dla członków zespołu. Zostaną oni powiadomieni o komentarzu, a nawet pojawi się on w ich schowku na zadania, aby pomóc im podjąć działania.

2. Brak planu Free

Jeśli planujesz korzystać z Nifty, będziesz musiał zapłacić 49 USD miesięcznie za podstawowy płatny plan, który nie obejmuje nawet większości funkcji zarządzania projektami.

Zamiast tego, warto zdecydować się na ClickUp z wieloma funkcjami Free Forever Plan lub nawet nasz płatny plan Unlimited 7 USD/miesiąc na użytkownika, aby uzyskać jeszcze więcej funkcji?

Otrzymasz więcej funkcji i będziesz mieć więcej pieniędzy na imprezę biurową, którą chciałeś zorganizować!

3. Nieodpowiednie dla teamów działających zgodnie z metodologią Agile

Jeśli stosujesz metodologię Metodologia Agile , Nifty zmusi Twój zespół Agile do pominięcia kluczowych raportów Agile, takich jak burndowns , burnupy oraz wykresy prędkości . Na szczęście dzięki ClickUp zespół Agile otrzymuje wszystkie te wykresy z dodatkową możliwością śledzenia dowolnych danych za pomocą pulpitów!

6. Jira

Via Jira Jira to kolejne oprogramowanie do zarządzania projektami na poziomie Enterprise, które posiada wiele funkcji zarządzania zadaniami, celami i projektami w celu usprawnienia procesów pracy.

Kluczowe funkcje

1. Zbudowany dla metodologii Agile

Jeśli jesteś częścią Zespół Agile jira może ci pomóc. Może ona organizować zadania na poziomie Scrum lub Tablica Kanban aby pomóc Ci łatwo zarządzać wszystkimi zadaniami w mgnieniu oka.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

jednym z wielu widoków ClickUp jest widok Tablicy, który pełni funkcję efektywnej tablicy Scrum i Kanban. Dodatkowo umożliwia tworzenie list sprintów i dodawanie punktów Scrum, aby śledzić zaległości.

2. Szczegółowe raportowanie

Jira zawiera mnóstwo narzędzi analitycznych, które pomagają w analizie wydajności zespołu. Obejmują one takie aspekty jak obciążenie pracą użytkowników, oczekujące zadania i nowo utworzone problemy.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

ClickUp posiada również szczegółową teams raportowanie funkcje obejmujące statystyki dotyczące zakończonych zadań, średniego czasu spędzonego na pracy, członków zespołu osiągających gorsze wyniki i nie tylko.

3. Niestandardowe cykle pracy

Jira pozwala na niestandardowy cykl pracy dla każdego projektu. Dzięki temu nie jesteś ograniczony do standardowego zestawu scen, przez które musi przejść projekt, aby został zakończony.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

ClickUp umożliwia tworzenie niestandardowych statusów dla każdego z zadań. Statusy te zasadniczo podkreślają sceny, przez które zadanie musi przepłynąć w drodze do zakończenia.

Wady Jira

1. Brak wbudowanych oś czasu

Rozważamy usunięcie tej alternatywy z naszej listy ClickUp, ponieważ jest to po prostu przestarzała platforma, na którą użytkownicy ciągle narzekają, ale chcieliśmy mieć pewność, że jesteś w pełni poinformowany! Jira nie posiada widoku osi czasu projektu, który pomaga śledzić postępy projektu jako całości. Utknąłeś z przenoszeniem poszczególnych zadań do różnych scen projektu.

Wykresy Gantta w ClickUp to idealna oś czasu dla Twojego projektu. Możesz z łatwością monitorować postępy w projekcie, dostosowywać zależności między zadaniami, a nawet obliczać czas realizacji ścieżkę krytyczną aby utrzymać wszystko na właściwym torze.

2. Ograniczone funkcje współpracy

Jira nie posiada wbudowanej sekcji komentarzy, która ułatwiałaby współpracę nad projektem.

Każde zadanie ClickUp posiada jednak własną, dedykowaną sekcję komentarzy sekcja komentarzy aby pomóc członkom zespołu w udostępnianiu wiadomości, plików i aktualizacji. Możesz nawet przypisać komentarze do członków zespołu, aby upewnić się, że nie zostaną one przeoczone.

3. Brak pomysłu na zarządzanie

Podobnie jak Wrike, Jira nie ma żadnych wbudowanych funkcji ułatwiających zarządzanie myślami i pomysłami.

Na szczęście Notatnik ClickUp posiada wszystkie funkcje potrzebne do szybkiego notowania pomysłów i udostępniania ich zespołowi, gdy będą gotowe. Możesz nawet użyć funkcji Dokumentów, aby stworzyć bazę wiedzy, w której przechowywane będą ważne informacje dotyczące firmy i projektu.

sprawdź to dogłębne spojrzenie na Jira_ ._

7. Trello

Via Trello Trello to super łatwe w użyciu oprogramowanie do zarządzania projektami, z którego może korzystać każdy. Oto bliższe spojrzenie:

Kluczowe funkcje:

1. Zbudowany dla Kanban

Trello zawiera listę zadań w postaci kart, które można przeciągać i upuszczać na różne sceny projektu. Jest to najbardziej zbliżone do cyfrowej tablicy Kanban, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie dla fanów Kanban.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

ClickUp's Widok tablicy również zawiera listę zadań w postaci małych kart, a jego interfejs przeciągania i upuszczania pomaga łatwo przenosić je do różnych scen.

2. Automatyzacja

Bot Trello Butler może pomóc w automatyzacji różnych zadań, aby zaoszczędzić czas i wysiłek związany z ich ręcznym wykonywaniem. Można na przykład zaprogramować Trello tak, by tworzył powtarzające się zadania pierwszego dnia każdego tygodnia.

**Czy ClickUp ma taką funkcję?

ClickUp umożliwia również automatyzację wielu zadań. Możesz wybrać jedną z ponad 50 gotowych automatyzacji lub stworzyć własną!

3. Power-Ups

Trello umożliwia dodawanie różnych Power-Ups w celu łatwiejszego zarządzania zadaniami. Power-Upy te zasadniczo pełnią funkcję integracji i mogą pomóc usprawnić procesy pracy w różnych aplikacjach. Na przykład, istnieje Power-Up do planowania kalendarza, a nawet jeden dla Google Drive.

**Czy ClickUp ma taką funkcję?

W przeciwieństwie do Trello, ClickUp nie musi polegać na Power-Upach do zarządzania zadaniami.

dlaczego?

Ma już wbudowaną większość funkcji, których potrzebujesz!

Możesz jednak zintegrować go z listą aplikacji, aby uzyskać dodatkowe funkcje.

Wady Trello

1. Brak zarządzania celami

cele są istotną częścią zarządzania projektami, prawda?

Bez nich nie będziesz wiedział, nad czym pracujesz!

W Trello brakuje jednak kompleksowego systemu zarządzania celami. Możesz tworzyć zadania, ale nie możesz powiązać ich z ogólnym celem.

ClickUp pozwala podzielić cele na mniejsze cele, aby ułatwić ich osiągnięcie. Po zakończeniu każdego Celu, ogólny postęp w realizacji Celu automatycznie wzrasta, pomagając zrozumieć, jak daleko jeszcze musisz się posunąć.

2. Brak zależności od zadań

Jednym z największych problemów w zarządzaniu projektami jest wykonywanie zadań w niewłaściwej kolejności. na przykład, nie można wysłać artykułu do klienta bez sprawdzenia gramatyki, prawda?

Niestety, nie ma sposobu, aby temu zapobiec w Trello, ponieważ nie ma zarządzania zależnościami zadań.

ClickUp pomaga jednak dodawać różne rodzaje zależności zadań, aby upewnić się, że Twój zespół zawsze wykonuje zadania we właściwej kolejności. Na przykład, jeśli zadanie czeka na coś innego, co ma zostać zakończone jako pierwsze, ClickUp blokuje członkom zespołu możliwość rozpoczęcia nad nim pracy.

3. Ograniczone możliwości dostosowywania interfejsu

Trello ma dobry interfejs Kanban, który pozwala przeciągać i upuszczać zadania, ulubiony dla tych, którzy szukają najbardziej uproszczonego podejścia do zarządzania zadaniami.

a co, jeśli nie lubisz Kanbana?

Wtedy nie masz szczęścia, ponieważ to wszystko, co oferuje.

To jest to, z czym jesteś zatrzymany, jeśli chodzi o wydajność tej aplikacji.

Na szczęście, aby poradzić sobie z różnymi preferencjami i stylami projektów, ClickUp oferuje wiele widoków projektów.

oto nasz szczegółowy opis recenzja Trello , podkreślając, dlaczego ClickUp jest idealnym Trello alternatywa .

8. Basecamp

Via BasecampBasecamp to kolejna podstawowa alternatywa dla ClickUp, która posiada pewne funkcje zarządzania projektami, które pomagają organizować i zarządzać zadaniami.

Kluczowe funkcje

1. Poręczne listy do zrobienia

Basecamp umożliwia tworzenie list rzeczy do zrobienia z zadaniami i podzadaniami oraz przypisywanie ich do swojego zespołu. W ten sposób można łatwo śledzić i sprawdzać postępy w pracy.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

ClickUp umożliwia tworzenie szczegółowych list kontrolnych dla każdego zadania i podzadania. Możesz przypisywać elementy do listy zadań, a nawet używać ich jako listy sprintów dla projektów Agile.

2. Usprawnione czaty

Basecamp posiada wbudowany system komentarzy, który pozwala członkom zespołu komunikować się ze sobą i udostępniać wiadomości, pliki i aktualizacje projektów.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

Każde zadanie ClickUp posiada funkcję sekcję komentarzy gdzie można wymieniać się wiadomościami, plikami, połączonymi materiałami wideo z resztą zespołu.

3. Szczegółowe raportowanie zespołu

Basecamp oferuje mnóstwo raportów dotyczących tego, co dzieje się w firmie. Możesz uzyskać dostęp do raportów na temat zakończonych zadań, kto nad czym pracował, co jest zaległe i nie tylko.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

Oprócz zaawansowanych funkcji śledzenie projektów clickUp posiada również szczegółowe raporty dotyczące obszarów roboczych, takie jak zakończone zadania, kto ma zaległości, co zostało do zrobienia i wiele innych.

Wady Basecamp

1. Brak priorytetów zadań

nie wszystkie zadania są sobie równe, prawda?

Niektóre są ważniejsze od innych.

Niestety, nie ma sposobu, aby określić to w Basecamp, ponieważ nie można priorytetyzować zadań dla złożonych projektów. Na szczęście ClickUp pozwala dodawać priorytety do wszystkiego w przestrzeni projektu, aby pomóc członkom zespołu zrozumieć, co jest pilne, a co nie.

2. Brak niestandardowych statusów

Basecamp nie pozwala na niestandardowe określanie scen, przez które musi przejść każde zadanie.

Może to skutkować zmuszaniem projektu do przechodzenia przez sceny, które są dla niego całkowicie nieistotne, takie jak oprogramowanie projekt rozwoju oprogramowania przechodząc przez scenę "sprawdzania gramatyki"!

ClickUp pozwala na niestandardowe statusy projektów aby były jak najbardziej szczegółowe i konkretne. Teraz każdy projekt otrzyma spersonalizowaną uwagę, na jaką zasługuje.

3. Brak wsparcia śledzenia czasu

W Basecamp nie ma sposobu na zarządzanie czasem, aby upewnić się, że nigdy nie przegapisz terminów i ustawić realistyczne szacunki dla swoich projektów.

Z ClickUp jednak zawsze dotrzymasz swoich terminów 😉

jak?

ClickUp oferuje natywne śledzenie czasu, aby pomóc Ci zmierzyć, jak długo trwają Twoje projekty i co możesz zrobić, aby je przyspieszyć. Może również integrować się z narzędziami do śledzenia czasu, takimi jak Clockify i TimeDoctor, aby uczynić ten proces tak płynnym, jak to tylko możliwe.

Sprawdź to Recenzja Basecamp !

9. Meistertask

Via Meistertask Meistertask to proste narzędzie do zarządzania projektami Kanban, które pełni funkcję dobrej alternatywy dla ClickUp i Trello.

Kluczowe funkcje

1. Automatyzacja

Meistertask jest wyposażony w mnóstwo automatyzacji, które pomagają usprawnić procesy pracy i tracić mniej czasu na ręczne wykonywanie powtarzających się zadań.

**Czy ClickUp ma taką funkcję?

ClickUp posiada ponad 50 wbudowanych automatyzacji do obsługi powtarzalnych zadań, a także umożliwia tworzenie własnych automatyzacji!

2. Agenda

Agenda to wersja huba projektu Meistertask. Otrzymujesz dostęp do wszystkich swoich zadań i zadań dla maksymalnej dostępności.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

Skrzynka odbiorcza ClickUp zawiera wszystkie zadania, listy i elementy, które są do Ciebie przypisane. Użyj jej, aby szybko nadążyć za wszystkim, co masz na głowie i natychmiast rozpocząć pracę.

3. Planowanie kalendarza

Meistertask umożliwia widok nadchodzących zadań w kalendarzu, aby lepiej zaplanować swój harmonogram i przygotować się na to, co ma nadejść.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

ClickUp posiada również widok Kalendarza, który pomoże ci podsumować nadchodzący harmonogram.

Wady Meistertask

1. Ograniczenie do widoku Kanban

Jednym z problemów tej alternatywy Trello jest to, że jest tylko oparta na Kanban. Oznacza to, że jesteś ograniczony do widoku swoich zadań na tablicy Kanban.

Jeśli chcesz uzyskać przegląd na wyższym poziomie lub zobaczyć swoje zadania w formie listy, to nie masz szczęścia.

Wiele widoków ClickUp może w tym pomóc, ponieważ otrzymujesz dostęp do widoku Tablicy, Listy, Boxu i Kalendarza dla swoich zadań.

2. Brak niestandardowych statusów

Meistertask nie pozwala na niestandardowe ustawianie statusów, pozostawiając zestaw statusów, który nie odzwierciedla dokładnie sceny projektu. Aby temu zaradzić, wystarczy użyć niestandardowych statusów ClickUp dla każdego projektu.

3. Limit funkcji mobilnych

W przeciwieństwie do ClickUp aplikacje mobilne aplikacje mobilne Meistertask nie są tak wydajne, jak ich narzędzia do zrobienia na pulpicie. O wiele lepiej będzie po prostu pracować na laptopie, zamiast próbować korzystać z ich aplikacji mobilnych w podróży.

10. Hive

Via UlHive jest dobrym ClickUp i Alternatywa dla Basecampa która przekształci twój zarządzanie procesami i działania w zakresie współpracy zespołowej.

Kluczowe funkcje

1. Automatyzacja zarządzania cyklem pracy

Hive umożliwia tworzenie niestandardowych, zautomatyzowanych cykli pracy w celu usprawnienia obsługi różnych powtarzających się zadań.

**Czy ClickUp ma taką funkcję?

Oprócz ponad 50 gotowych automatyzacji możesz tworzyć własne automatyzacje dla różnego rodzaju zadań w ClickUp.

2. Wiele układów

Hive pozwala przełączać się między widokami dla maksymalnej elastyczności. Możesz przełączać się między widokiem listy, kalendarza, Gantta lub Kanbana, aby efektywnie planować projekty.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

ClickUp zapewnia wsparcie dla wszystkich widoków oferowanych przez Hive i również umożliwia przełączanie się między nimi za pomocą przycisku przełączania.

3. Wbudowane formularze

Hive umożliwia tworzenie szczegółowych formularzy w celu uzyskania informacji potrzebnych firmie. Pytania i typy odpowiedzi można niestandardowo dostosować w celu dokładnego gromadzenia danych.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

ClickUp umożliwia tworzenie niestandardowych formularzy zgodnie z własnymi preferencjami, ale może również automatycznie tworzyć zadania na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzach, co zapewnia dodatkową funkcję.

Główne wady

1. Brak zależności

Ponieważ Hive nie wspiera zależności, istnieje ryzyko wykonania niewłaściwego zadania w niewłaściwym czasie. Możesz uniknąć tego problemu, przechodząc na ClickUp i ustawiając wszystkie potrzebne zależności.

2. Mylące powiadomienia

Zamiast uporządkowanego przechowywania powiadomień w skrzynce odbiorczej, jak w ClickUp, powiadomienia Hives wyskakują po prawej stronie i nie ma możliwości oznaczenia ich jako przeczytane.

Może to oznaczać radzenie sobie z wyskakującymi okienkami, które są równie irytujące i trudne do śledzenia, jak te, z którymi masz do czynienia podczas przeglądania stron internetowych!

Dodatkowo zwiększa to szanse na przeoczenie czegoś ważnego lub zapomnienie o tym.

3. Brak Free Planu

Problem z tą alternatywą Basecamp polega na tym, że podobnie jak Basecamp, nie ma darmowego planu.

Na szczęście, ClickUp oferuje pakiet z wieloma funkcjami free z nieograniczoną liczbą projektów, które poradzą sobie nawet z najbardziej złożonymi zadaniami.

Jeśli korzystasz z Hive, będziesz musiał wydać 16$/użytkownika miesięcznie za ustawienie funkcji, które wciąż nie dorównują płatnemu planowi Unlimited od ClickUp, który kosztuje zaledwie 5$/użytkownika miesięcznie.

11. Slenke

Via Slenke Slenke to popularna alternatywa dla ClickUp i Asany, która pomaga zdalnym zespołom efektywnie pracować nad wieloma projektami.

Kluczowe funkcje

1. Oś czasu projektu

Slenke posiada widok osi czasu, który pozwala użytkownikom na sprawdzenie postępu ich projektu i wkroczenie w razie potrzeby. Ponieważ przypomina to interfejs Asany, jest to świetna alternatywa dla Asany.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

Wykresy Gantta w ClickUp są krokiem naprzód w stosunku do Asany oś czasu projektu ponieważ mogą one zautomatyzować mnóstwo zadań, takich jak określanie procentu postępu i obliczanie ścieżka krytyczna .

2. Priorytety

Slenke umożliwia nadawanie priorytetów zadaniom w celu efektywnego zarządzanie projektami Portfolios .

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

ClickUp nie tylko pozwala na ustawienie różnych priorytetów do zadań, ale można również filtrować zadania według priorytetu, aby znaleźć te najważniejsze.

3. Sekcje komentarzy

Slenke pełni funkcję prostego, przyjaznego dla użytkownika systemu komentarzy, umożliwiającego wymianę informacji i plików z członkami zespołu.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

Każde zadanie ClickUp posiada własną sekcję komentarzy do udostępniania plików, wiadomości, wideo i nie tylko.

Poznaj wady

1. Brak automatyzacji

W przeciwieństwie do ClickUp, Slenke nie pozwala na automatyzację cyklu pracy. W ten sposób utkniesz w ręcznej pracy nad powtarzalnymi zadaniami przez cały czas.

2. Brak przypisanych komentarzy

Chociaż Slenke ma przyjazny dla użytkownika system komentowania, nie można przypisywać komentarzy do osób, tak jak pozwala na to ClickUp. Nie stanowi to problemu w przypadku małych zespołów. Jednak w przypadku większych teamów wiadomości mogą zostać przeoczone, opóźniając postęp prac.

3. Limit zarządzania pomysłami

W przeciwieństwie do Notatnika i Dokumentów ClickUp, w Slenke nie ma wbudowanego systemu zarządzania pomysłami. Zamiast tego będziesz zmuszony do korzystania z oddzielnego Dokumentu Google lub aplikacji.

12. Pipefy

Via Pipefy Pipefy to łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania projektami, które może usprawnić procesy pracy.

Kluczowe funkcje

1. Formularze z logiką warunkową

Pipefy umożliwia tworzenie szczegółowych formularzy z logiką warunkową, aby ułatwić znalezienie poszukiwanych informacji.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

ClickUp wspiera również tworzenie formularzy z logiką warunkową, a także może automatycznie tworzyć zadania z odpowiedzi formularza.

2. Zaawansowane filtrowanie

Aby pomóc Ci znaleźć zadania, których szukasz, Pipefy umożliwia filtrowanie zadań na podstawie wielu różnych zmiennych, takich jak niestandardowe pola i priorytety.

**Czy ClickUp ma taką funkcję? ClickUp umożliwia filtrowanie zadań na podstawie priorytetu, statusu, osoby przypisanej i nie tylko.

3. Szczegółowe raportowanie

Pipefy zawiera wiele raportów, które pomagają śledzić status projektu. Możesz sprawdzić procent zakończonych projektów, postęp prac i wiele więcej.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

ClickUp posiada również mnóstwo wykresów, które pozwalają nadążyć za wieloma projektami. Obejmują one wypalenia, wypalenia, wykresy prędkości, CFD i wykresy Gantta.

Wady Pipefy

1. Brak przypisanych komentarzy

W przeciwieństwie do ClickUp, Pipefy nie pozwala na przypisywanie komentarzy do członków zespołu. W ten sposób istnieje ryzyko, że komentarze pozostaną bez opieki, ponieważ zaginą w morzu innych wiadomości.

2. Limit funkcji mobilnych

Podczas gdy Pipefy zawiera wiele funkcji w swoim rozwiązaniu komputerowym, ich aplikacje mobilne na Androida i iOS nie są tak potężne. Jeśli jesteś kierownikiem projektu w podróży, lepiej skorzystaj z w pełni funkcjonalnego ClickUp aplikacje mobilne zamiast.

3. Brak funkcji śledzenia zespołu

Podczas gdy Pipefy zapewnia mnóstwo raportów na temat postępów w projekcie, nie ma prawdziwego sposobu na śledzenie tego, co robią członkowie zespołu.

Do zrobienia tego warto skorzystać z funkcji Puls i Profiles w ClickUp, które zapewniają szczegółowy przegląd tego, nad czym aktualnie pracują wszyscy członkowie zespołu

13. Swit

Via Swit Swit to narzędzie do współpracy, które może również pomóc w efektywnym zarządzaniu zadaniami.

Kluczowe funkcje

1. Usprawniona współpraca w zespole

Swit zapewnia członkom zespołu wszystko, czego potrzebują do efektywnej współpracy. Od komentarzy, przez udostępnianie plików, aż po etykiety - komunikacja w Swit jest łatwa.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

Cokolwiek możesz zrobić w Swit, możesz zrobić w sekcjach komentarzy ClickUp. Udostępnianie plików, połączonych treści, wiadomości: wszystko!

Dodatkowo możesz przypisywać komentarze, aby zapobiec ich zapomnieniu.

2. Wsparcie dla zarządzania Kanban

Narzędzie do współpracy Swit posiada interfejs, który przypomina tablicę Kanban typu "przeciągnij i upuść". W ten sposób można szybko i łatwo przenosić zadania.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

Jeśli jesteś fanem Zarządzanie projektami Kanban , wystarczy użyć widoku Tablicy w ClickUp. Przypomina on widok Tablica Kanban a także wsparcie dla funkcji "przeciągnij i upuść".

3. Wiele ustawień uprawnień

Swit daje zarządzającym projektami szeroką kontrolę administratora, umożliwiając im dodawanie freelancerów i klientów do przestrzeni projektu bez obawy o problemy z prywatnością.

**Czy ClickUp ma tę funkcję?

Dzięki niestandardowym prawom dostępu i uprawnieniom ClickUp możesz dodać kogokolwiek chcesz i kontrolować, co może zrobić w Twojej przestrzeni projektu.

Swit wady

1. Brak szczegółowego raportowania

Należy pamiętać, że Swit jest przede wszystkim konkurentem Slacka, więc chociaż jego funkcje współpracy zespołowej są świetne, nie oferuje on zbyt wiele w zakresie raportowania. Jeśli potrzebujesz szczegółowych raportów na temat postępów w projektach i zespołach, skorzystaj z pulpitów i raportów ClickUp.

2. Brak automatyzacji

Jeśli masz mnóstwo powtarzalnych zadań (jak większość zespołów), nie ma możliwości ich automatyzacji, aby oszczędzić Ci kłopotów z ręcznym rozwiązywaniem ich w Swit.

dlaczego nie skorzystać z ponad 50 gotowych rozwiązań ClickUp? automatyzacja _lub zamiast tego stworzyć własne?

3. Brak szablonów

Narzędzie do współpracy Swit nie ma żadnych gotowych szablonów, więc za każdym razem będziesz musiał tworzyć zadania od podstaw. Nie tylko marnuje to czas, ale może być również niezwykle frustrujące.

Unikaj tego, używając Szablony ClickUp'a które pomogą Ci rozpocząć wykonywanie zadań w kilka sekund!

Dlaczego ClickUp jest Nadal Najlepszym narzędziem do zarządzania projektami w 2023 roku!

Chociaż nie można zaprzeczyć, że większość z tych narzędzi ma kilka przydatnych funkcji, mają one również kilka kluczowych wad, które sprawiają, że nie są naprawdę świetne.

Na przykład, jeśli wybierzesz jedną z alternatyw na liście, możesz przegapić takie funkcje jak: Widoki ClickUp : aby niestandardowo dostosować interfejs projektu do swoich potrzeb

Przypisane komentarze w ClickUp : zapobiega przeoczeniu komentarzy

Cele ClickUp : śledzenie swoich cele i zadania aby pozostać na dobrej drodze

Pulpity ClickUp : do monitorowania postępu projektu w czasie

Niestandardowe statusy ClickUp : dostosuj swoje sceny projektu indywidualnie, aby uzyskać jak największą dokładność

Ale to nie wszystko! Zobacz więcej funkcji zwiększających wydajność, które pomogą Ci opanować cykl pracy:

Zależności : upewnij się, że wykonujesz zadania we właściwej kolejności

Skrzynka odbiorcza : łatwo przeglądaj swoje zadania i powiadomienia w jednej, ujednoliconej przestrzeni

: łatwo przeglądaj swoje zadania i powiadomienia w jednej, ujednoliconej przestrzeni Raporty obszaru roboczego : śledzenie wydajności zespołu

: śledzenie wydajności zespołu Dokumenty ClickUp : twórz szczegółowe bazy wiedzy do przechowywania ważnych informacji o firmie i projektach

Priorytety : wykonywanie najważniejszych zadań w pierwszej kolejności

: wykonywanie najważniejszych zadań w pierwszej kolejności Notatnik : szybkie zapisywanie myśli i pomysłów

: szybkie zapisywanie myśli i pomysłów Uprawnienia : niestandardowy dostęp do zadań i możliwości ich zrobienia

: niestandardowy dostęp do zadań i możliwości ich zrobienia Natywne śledzenie czasu : aby zwiększyć swoje umiejętności zarządzania projektami w czasie

W pełni funkcjonalne aplikacje mobilne : aby zapewnić wydajność w podróży

Free Plany: dla wszystkich funkcji, których potrzebujesz bez konieczności rozbijania banku

Dlatego też, jeśli jest coś, czego nam brakuje, lub jeśli jest coś, czego nie lubisz w ClickUp, daj nam znać. Wypróbuj ClickUp już dziś !