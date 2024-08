10 najlepszych alternatyw i konkurentów Jotform w 2024 roku

Czy ankiety online są zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych?

Nowoczesne firmy używają

formularze cyfrowe

do zbierania informacji na poziomie klienta i wewnątrz organizacji. W rezultacie dostęp mobilny jest ważniejszy niż kiedykolwiek w naszym codziennym życiu i pracy. Chcemy być szybsi, usprawniając przepływ pracy i docierając do odbiorców w dowolnym miejscu i czasie. 📲 🌎

Jotform, w pełni funkcjonalny kreator formularzy cyfrowych założony w 2006 roku, rozwiązał ten problem dla 10 milionów użytkowników. Jotform sprawia, że gromadzenie danych i płatności online jest łatwe dla firm, aby były bardziej produktywne.

Jednak dzięki różnorodnym opcjom dostosowywania, ponad 10 000 szablonów formularzy i dostępnym integracjom, które oferuje Jotform, firmy potrzebują prawdziwego narzędzia do tworzenia formularzy

platformy produktywności

aby połączyć gromadzenie danych i zarządzanie zadaniami.

W tym artykule dokonamy przeglądu dziesięciu najlepszych alternatyw dla Jotform i omówimy ich funkcje, zalety, wady i ceny, aby znaleźć idealne dopasowanie do potrzeb Twojego zespołu.

Czym jest Jotform?

Jotform to w pełni funkcjonalny kreator formularzy online, który ułatwia tworzenie solidnych formularzy i gromadzenie ważnych danych.

przez

Jotform

Użytkownicy mogą łatwo tworzyć formularze online, wybierając jedną z trzech opcji:

Zaczynając od zera Wybór spośród tysięcy dostępnych szablonów Importowanie istniejącego formularza

Kluczowe cechy Jotform

Funkcja paska wyszukiwania umożliwia użytkownikom wpisanie kilku pierwszych znaków nazwy elementu w celu automatycznego wypełnienia

Integracje przetwarzania płatności są dostępne z ponad 30 popularnych programów płatniczych

Wybór spośród setek elementów widżetów, w tym podpis elektroniczny, obliczanie formularza, warunki i inne

Interfejs "przeciągnij i upuść" umożliwia użytkownikom tworzenie spersonalizowanych i kreatywnych formularzy

Ograniczenia jotform

Skrypty formularzy mogą czasami spowalniać działanie stron internetowych

Ograniczona darmowa wersja

10 najlepszych alternatyw dla Jotform

1. ClickUp

Dostęp do ClickUp na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie ClickUp to najlepsza platforma produktywności pozwalająca zespołom na zarządzanie projektami, inteligentniejszą współpracę i skupienie całej pracy w jednym narzędziu. Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w aplikacjach zwiększających produktywność, czy doświadczonym kierownikiem projektu, ClickUp można dostosować do każdej wielkości zespołu - od małych firm po duże przedsiębiorstwa - w celu stworzenia najlepszego przepływu pracy. Formularze w ClickUp usuń pracę ręczną, usprawniając procesy tworzenia i przyjmowania zgłoszeń. Dostosuj branding formularza, wybierz spośród niestandardowych pól, dodaj etykiety formularza do opisu zadania, i nie tylko ! Następnie obserwuj, jak odpowiedzi z ankiet automatycznie zamieniają się w zadania, które można wykonać w ramach listy ClickUp.

Twórz potężne formularze do zbierania informacji i tworzenia zadań w ClickUp

Kluczowe cechy ClickUp

Znasz już imię i nazwisko, adres e-mail lub inne dane respondenta? Wypełnij je wstępnie w formularzu, aby mogli pominąć wypełnianie tych informacji

Wybierz, które automatyczne powiadomienia otrzymasz i na jakich urządzeniach, abyś zawsze był na bieżąco

Łatwo rozpowszechniaj formularze z kimkolwiek, kopiując bezpośredni link i udostępniając go im lub wbudowując formularz w stronę za pomocą kodu HTML

Dostosuj przesyłane formularze za pomocą dodatkowych opcji, takich jak ukryte pola, automatyczne przypisywanie zgłoszeń do kogoś w obszarze roboczym

Włączanie/wyłączanie, czy formularz ma być aktywny

ClickUp Pros

Przechowywanie wszystkich rozmów w jednym miejscu dzięki wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail bezpośrednio z zadań ClickUp

Wybieraj spośród 100 natywnych integracji oraz tysięcy dostępnych za pośrednictwem Zapier i Integromat

Planuj, zarządzaj i śledź swój formularz Cele z wysokiego poziomu

Zaproś ktokolwiek do swojego ClickUp i współpracujPołącz .

Personal $0 Tworzenie treści w Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach i Formularzach Google Dysk Google Bezpieczna pamięć masowa w chmurze (15 GB na użytkownika) Google Meet Konferencje głosowe i wideo (100 uczestników) Gmail Bezpieczna poczta e-mail i nie tylko

Standard biznesowy 12 USD/użytkownika miesięcznie Dysk Google Bezpieczna przestrzeń dyskowa w chmurze (2 TB na użytkownika) Współdzielone dyski dla zespołu Google Meet Konferencje głosowe i wideo (150 uczestników) Niestandardowa biznesowa poczta e-mail i nie tylko



Oceny klientów Google Forms

G2: N/A

Capterra: 4.7/5 (8,560+ recenzji)

Compare Jotform vs. Google Forms !

przez Typeform Następny na naszej liście alternatyw Jotform jest Typeform. Typeform , kreator formularzy online, ma wbudowaną funkcję logiki warunkowej, która tworzy osobisty kontakt z respondentami ankiety.

Kluczowe cechy Typeform

Biblioteki zdjęć i filmów pomagają tworzyć piękne formularze

Tworzenie różnych ścieżek pytań w celu dostosowania formularzy za pomocą Logic Jumps

Dodaj identyfikator piksela Facebooka lub fragment kodu Menedżera tagów Google do analizy witryny

Typeform Pros

Integracja konta Typeform z dziesiątkami aplikacji

Wyzwalanie działań po przesłaniu lub przekierowaniu odbiorców na dowolną stronę internetową

Nieograniczona liczba formularzy w darmowym planie

Wady Typeform

Brak funkcji zarządzania projektami do integracji z przepływami pracy

Branding Typeform jest obecny we wszystkich planach z wyjątkiem planu Premium

Opóźnienia interfejsu podczas tworzenia długich i skomplikowanych formularzy

Ceny Typeform

Darmowy $0 Zapytaj Typeform o funkcje darmowego planu

Podstawowy $29/miesiąc 100 odpowiedzi miesięcznie wliczone w cenę Jeden użytkownik Rozgałęzianie pytań / skoki logiczne Przesyłanie plików (1 GB przestrzeni dyskowej) i nie tylko

Plus $59/miesiąc 1000 odpowiedzi miesięcznie w cenie Trzech użytkowników Przekierowanie po zakończeniu Przesyłanie plików (2 GB przestrzeni dyskowej) i nie tylko

Business $99/mo 10 000 odpowiedzi miesięcznie Pięciu użytkowników Menedżer tagów Google Odbieranie przesyłanych plików (4 GB przestrzeni dyskowej) i nie tylko



Typeform Customer Ratings

G2: 4.5/5 (480+ opinii)

Capterra: 4,6/5 (ponad 460 opinii)

Check out this Typeform vs Google Forms przewodnik porównawczy!

5. Paperform

przez Forma papierowaPaperform to wszechstronna alternatywa dla Jotform z wieloma funkcjami, w tym możliwością automatyzacji procesów , przyjmuj płatności, zarządzaj rezerwacjami i twórz zaawansowane formularze.

Kluczowe cechy Paperform

Ponad 600 gotowych szablonów i obsługa podpisów elektronicznych

Natywne integracje i połączenia z ponad 3000 aplikacji za pośrednictwem platform innych firm (takich jak Zapier)

Całkowicie konfigurowalny - tworzenie własnych motywów, wybór palety kolorów i osadzanie treści w dowolnym miejscu

Paperform Pros

Bramki płatności są obsługiwane przez Stripe, Square, Braintree i PayPal Business

Arozwiązanie bez kodu które daje użytkownikom możliwość zarządzania dowolnym projektem - od przyjmowania płatności, zbierania informacji i organizowania rezerwacji.

Edytor, który umożliwia niemal nieograniczone dostosowywanie i zaawansowane przepływy pracy

Paperform Cons

Szablony Paperform są dostępne tylko po zarejestrowaniu się w bezpłatnej wersji próbnej

Nie jest dostępny bezpłatny plan

Brak możliwości zarządzania projektami w celu zintegrowania odpowiedzi z przepływami pracy

Cennik Paperform

Essentials $24/miesiąc Nieograniczona liczba formularzy Jeden użytkownik Jedno konto płatności Maksymalny rozmiar pliku 10 MB/plik i więcej

Pro $44/miesiąc Możliwość usunięcia marki Paperform Jeden użytkownik Trzy konta płatności Maksymalny rozmiar pliku 1 GB/plik i więcej

Agencja $159+/miesiąc Możliwość usunięcia marki Paperform Pięciu użytkowników (dodatkowi użytkownicy +$5/miesiąc) Nieograniczona liczba kont płatności Maksymalny rozmiar pliku 1 GB/plik i więcej



Oceny klientów Paperform

G2: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 70 opinii)

Szukasz więcej oprogramowania do formularzy? Sprawdź to_ lista alternatyw Formstack !

6. Zoho Forms

przez Zoho Forms Zoho Forms to dedykowane oprogramowanie do tworzenia formularzy z front-endowym systemem gromadzenia danych dostępnym na dowolnym urządzeniu.

Kluczowe cechy Zoho Forms

Wyzwalanie warunkowych powiadomień e-mail lub SMS z formularza online za każdym razem, gdy nowy rekord zostanie przesłany lub zaktualizowany

Mierzenie wydajności formularza i optymalizacja w razie potrzeby

Osadzanie formularzy na stronach internetowych lub udostępnianie ich za pomocą publicznego linku

Zoho Forms Pros

Tworzenie formularzy offline

Automatyzacja przydzielania zadań

Konfiguracja przepływu pracy podpisu elektronicznego

Zoho Forms Wady

Ograniczone opcje szablonów formularzy

Podstawowe funkcje wymagają aktualizacji do płatnych planów

Ograniczona obsługa klienta

Ceny Zoho Forms

Podstawowy 12 USD/miesiąc Jeden użytkownik Nieograniczona liczba formularzy 10 000 zgłoszeń/miesiąc Nieograniczone raporty i więcej

Standard $30/miesiąc 25 000 zgłoszeń/miesiąc Nieograniczona liczba raportów Integracja płatności 2 GB przestrzeni dyskowej i więcej

Professional $60/miesiąc 75 000 zgłoszeń/miesiąc Wbudowane i niestandardowe motywy Zatwierdzenia i zadania 5 GB przestrzeni dyskowej i więcej

Premium $110/miesiąc 150 000 zgłoszeń/miesiąc Zatwierdzenia i zadania Audyt zapisów 10 GB przestrzeni dyskowej i więcej



Oceny klientów Zoho Forms

G2: 4.4/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 60 opinii)

7. FormAssembly

przez FormAssembly Kolejną alternatywą dla Jotform jest FormAssembly, platforma do tworzenia formularzy internetowych i gromadzenia danych z silnymi możliwościami mapowania do Salesforce.

Kluczowe cechy FormAssembly

Zbieranie informacji o płatnościach za pomocą zatwierdzonego przez FormAssembly konektora płatności

Używanie pól warunkowych dousprawnić proces dla użytkowników

Zacznij od gotowego szablonu, aby uzyskać solidną strukturę

FormAssembly Pros

Dzielenie długich formularzy na wiele stron

Wstawianie niestandardowego CSS

Osadzanie formularzy za pomocą kodu HTML lub innych metod publikacji

FormAssembly Cons

Nie jest dostępny darmowy plan

Ograniczone typy pól pytań

Nieodpowiednie dla małych organizacji, które potrzebują funkcji zarządzania projektami

Ceny FormAssembly

FormAssembly nie ma darmowego planu, a płatne plany zaczynają się od 89 USD/miesiąc dla jednego użytkownika, w tym wsparcie 24/7, kreator typu "przeciągnij i upuść", API dla programistów i nie tylko.

Oceny klientów FormAssembly

G2: 4.4/5 (ponad 260 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 20 opinii)

8. ProProfs Survey Maker

przez ProProfs Survey MakerProProfs Survey Maker to oprogramowanie online dla wszystkich poziomów umiejętności do tworzenia i projektowania profesjonalnych kwestionariuszy i ankiet.

ProProfs Survey Maker Kluczowe cechy

Integracja zaawansowanych raportów z CRM i automatyzacją marketingu

Dodawanie punktacji i rozgałęzień do pytań ankietowych

Szybkie tworzenie ankiet NPS i planowanie ich automatycznej dystrybucji

ProProfs Survey Maker Pros

Wybór spośród setek szablonów formularzy na początek

Tworzenie ocenianych quizów i quizów osobowości

Dostosowywanie wyglądu quizów za pomocą setek ustawień

Wady ProProfs Survey Maker

Brak administratorów w darmowym planie do tworzenia i zarządzania użytkownikami konta

Podstawowe funkcje wymagają aktualizacji do płatnych planów

Zaprojektowany dla zespołów zajmujących się marketingiem i planowaniem wydarzeń

ProProfs Survey Maker Cennik

Darmowy $0 Dziesięć odpowiedzi na ankietę/miesiąc Nieograniczone ankiety

Essentials $0.10/odpowiedź miesięcznie Logo, branding i motywy Niestandardowy ekran powitalny i ekran z podziękowaniem Powiadomienia e-mail dla respondentów i nie tylko

Premium $0.20/odpowiedź miesięcznie Ocenianie ankiet Logika rozgałęzień i pomijania Niestandardowa licencja, zabezpieczenia korporacyjne, własność i nie tylko



Oceny klientów ProProfs Survey Maker

G2: 4.2/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4.9/5 (5+ opinii)

9. SurveyMonkey

przez SurveyMonkey SurveyMonkey to kolejna platforma formularzy online na naszej liście z różnymi planami dostępnymi dla osób indywidualnych lub zespołów do tworzenia ankiet, quizów i sondaży dla dowolnej grupy odbiorców.

Kluczowe cechy SurveyMonkey

Szybki wgląd w wyniki dzięki automatycznym wykresom i podsumowaniom

Wybór spośród napisanych przez ekspertów przykładowych pytań do uwzględnienia w ankietach

Elastyczna kontrola uprawnień do bezpiecznego udostępniania ankiet

Zalety SurveyMonkey

Eksport danych w popularnych formatach, takich jak CSV, XLS, PDF, PPT i SPSS

Wybór spośród dziesiątek motywów ankiet i dostosowywanie układów

Pomiar odpowiedzi w odniesieniu do benchmarków branżowych

#

SurveyMonkey Cons

Interfejs formularza może być trudny w nawigacji podczas tworzenia złożonych pól

Nie nadaje się dla organizacji, które nie potrzebują dużej ilości formularzy

Plany cenowe są drogie w porównaniu do innych programów do ankiet online

Ceny SurveyMonkey

Użytkownicy mogą wybierać między planem darmowym, trzema planami osobistymi zaczynającymi się od 32 USD miesięcznie i trzema planami biznesowymi zaczynającymi się od 25 USD / użytkownika miesięcznie, aby uzyskać najlepszą wartość za swój czas i pieniądze.

Oceny klientów SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (ponad 17 440 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 8 790 opinii)

10. Pardot

przez Pardot Ostatnią alternatywą dla Jotform na liście jest Pardot, rozwiązanie do automatyzacji marketingu z zaawansowanymi funkcjami tworzenia formularzy, które wspierają cele pipeline.

Kluczowe cechy Pardot

Tworzenie list zapisów, rejestracji na wydarzenia, aplikacji i nie tylko

Przełączanie opcji wyświetlania, aby pokazać pola, gdy inne poprzednie pola są wypełnione

Dzielenie długich formularzy na wiele krótkich formularzy

Pardot Pros

Nieograniczony dostęp do bazy wiedzy Pardot

Zalety Pardot

Nie jest dostępny darmowy plan

Brak możliwości współpracy krzyżowej w zakresie zarządzania projektami

Nie nadaje się dla małych organizacji potrzebujących szybkich i prostych formularzy

Ceny Pardot

Growth $1,250/miesiąc/do 10,000 kontaktów (rozliczane rocznie) 50 formularzy i 50 stron docelowych Zintegrowany kalendarz marketingowy Śledzenie postów społecznościowych Ocena potencjalnych klientów, ocenianie i więcej

Plus $2,500/miesiąc/do 10,000 kontaktów (rozliczane rocznie) Zaawansowana analiza wiadomości e-mail, renderowanie wiadomości e-mail i analiza podglądu Dziesięć pulpitów nawigacyjnych historii zaangażowania B2B analityka marketingowa Integracja z Google AdWords i nie tylko

Zaawansowane $4,000/miesiąc/do 10,000 kontaktów (rozliczane rocznie) 150 reguł automatyzacji monitorowanie 1 000 słów kluczowych SEO Predykcyjna ocena potencjalnych klientów Niestandardowe role i uprawnienia użytkowników i nie tylko

Premium $15,000/miesiąc/do 75,000 kontaktów (rozliczane rocznie) Wielodotykowe modele atrybucji Wgląd w kampanie 20 domen SSL Vanity Domains / Tracker Domains Dedykowany adres IP i nie tylko



Oceny klientów Pardot

G2: 4,4/5 (ponad 17 340 opinii)

Capterra: 4.1/5 (560+ opinii)

Czego szukać w alternatywie dla Jotform

Jotform jest doskonały do tworzenia formularzy, ale jesteś tutaj, ponieważ potrzebujesz narzędzia, które jest bogatsze w funkcje do zarządzania zadaniami.

Obecnie dostępnych jest wiele narzędzi do tworzenia formularzy. Jednak tylko kilka z nich dorównuje możliwościom Jotform i przewyższa je pod innymi względami.

Stworzyliśmy listę kontrolną, aby podkreślić funkcje, których należy szukać, aby wybrać najlepszą alternatywę dla Jotform. ⬇️

Zarządzanie budżetem

Będziesz bardziej dokładny dzięki narzędziu do tworzenia formularzy, które obsługuje budżetowanie i wydatki podczas zbierania pieniędzy z formularzy. Zarządzanie zasobami Pełna widoczność zasobów jest niezbędna do planowania i realizacji projektu w celu ustalenia realistycznych harmonogramów zespołu do tworzenia i analizy formularzy.

Dostęp gościnny

Od zewnętrznych interesariuszy po osoby odpowiadające na formularze, przyznanie dostępu do konta z określonymi uprawnieniami eliminuje pytania zwrotne za pośrednictwem poczty elektronicznej. Śledzenie celów Lepsze podejmowanie decyzji dzięki analizom wydajności formularzy i zadowolenia klientów w celu zwiększenia wartości biznesowej.

Bezpłatne wsparcie oprogramowania

Nie jest możliwe (ani konieczne) nauczenie się wszystkiego o swoim narzędziu programistycznym, więc gdy utkniesz w jakiejś sytuacji, wsparcie klienta powinno być dostępne 24/7/365.

Najlepsza alternatywa dla Jotform: ClickUp

Unikalne funkcje ClickUp są odpowiednie dla firm ze wszystkich branż i rozmiarów, eliminując potrzebę korzystania z wielu aplikacji dla produktywność . Utwórz i dostosuj formularz ClickUp, aby udostępnić go dowolnej osobie w organizacji lub poza nią.

Zbuduj swój formularz ClickUp już dziś w kilka minut i rozpocznij swój kolejny projekt! 🚀