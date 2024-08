10 najlepszych dodatków i rozszerzeń do Arkuszy Google zwiększających produktywność w 2024 roku

Arkusze Google są nieodzownym sprzymierzeńcem profesjonalistów na całym świecie.

Każda praca przy biurku wymaga chrupania liczb w arkuszach kalkulacyjnych. A użytkownicy obszaru roboczego Google wykraczają poza 3 miliardy arkusze Google to bez wątpienia najpopularniejsza aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych.

The oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego narzędzie oferuje współpracę w czasie rzeczywistym i solidne narzędzia do wizualizacji, przetwarzania i udostępniania danych.

Dalsze rozszerzenie tych funkcji poprzez integrację przydatnych rozszerzeń, takich jak dodatki, skrypty aplikacji i szablony . I nie musisz być guru arkuszy kalkulacyjnych, aby w pełni wykorzystać możliwości Sheets.

Dodatki pozwalają zaoszczędzić czas, zwiększyć wydajność i wykonać złożone zadania, które w innym przypadku byłyby niemożliwe do zrobienia przy użyciu standardowej wersji.

Dodatki do Arkuszy Google umożliwiają użytkownikom tworzenie dostosowanych do indywidualnych lub organizacyjnych potrzeb usprawnień cyklu pracy. Dodatki ułatwiają również połączenie z systemami innych firm, zapewniając płynną integrację z innymi aplikacjami.

Czego szukać w dodatkach do Arkuszy Google?

Rozszerzenia i dodatki do Arkuszy Google uzupełniają istniejące funkcje w Arkuszu aplikacja arkusza kalkulacyjnego . Ten doskonały dodatek oferuje dodatkową warstwę wszechstronności i innowacyjności.

Wybór tych właściwych znacznie zwiększy wydajność i usprawni cykl pracy. Wybór dodatków zależy od zadań, które chcesz wykonać. Należy jednak pamiętać o kilku kwestiach przed ich instalacją.

Kompatybilność: Upewnij się, że rozszerzenie jest kompatybilne z twoją wersją Arkuszy Google. Problemy z kompatybilnością prowadzą do luk w funkcjach i utrudniają płynną integrację z istniejącym cyklem pracy Wsparcie i aktualizacje: Wybieraj dodatki z solidną obsługą klienta i regularnymi aktualizacjami. Szybko reagujący zespół wsparcia i częste aktualizacje pokazują, że deweloper jest zaangażowany w pomoc użytkownikom i ulepszanie narzędzia Wersje próbne: Większość dodatków na rynku jest Free. Wybierz taki, który oferuje okres próbny dla tych, które nie są. Przetestowanie narzędzia przed dokonaniem commitu pozwala ocenić jego kompatybilność i skuteczność z pierwszej ręki Bezpieczeństwo danych: Bezpieczeństwo jest najważniejsze, gdy mamy do czynienia z danymi. Upewnij się, że dodatek przestrzega najlepszych praktyk bezpieczeństwa i posiada funkcje takie jak szyfrowanie danych i kontrola dostępu Recenzje i oceny: Przeczytaj recenzje i oceny użytkowników, aby uzyskać wgląd w rzeczywiste doświadczenia. Zapewnia to cenne perspektywy dotyczące wydajności, niezawodności i użyteczności dodatku

10 najlepszych dodatków do Arkuszy Google w 2024 roku

Rynek oferuje tysiące dodatków do Arkuszy Google dla setek funkcji: gromadzenie danych, odpowiedzi na formularze, e-mail, narzędzia tekstowe, złożone funkcje matematyczne, współpraca itp.

Zebraliśmy listę 10 potężnych dodatków, które zwiększą wydajność poprzez uproszczenie powtarzających się czynności.

1. Autocrat

przez Autokrata Autocrat to elastyczne, łatwe w użyciu narzędzie do scalania dokumentów, które tworzy pliki PDF lub udostępniane dokumenty przy użyciu danych z arkusza kalkulacyjnego.

Załóżmy, że masz mnóstwo danych i musisz przekształcić je w gotowe do publikacji, niestandardowe dokumenty. Autocrat automatyzuje proces powstania raportów, faktur lub dowolnych innych dokumentów, sprawiając, że dane ożywają przy minimalnym wysiłku.

Narzędzie to może być przydatne do różnych zadań, takich jak tworzenie spersonalizowanych certyfikatów, generowanie masowych e-maili lub tworzenie raportów.

Autocrat najlepsze funkcje

Tworzenie różnorodnych dokumentów, w tym listów, certyfikatów, raportów, faktur i etykiet

Masowe generowanie niestandardowych dokumentów przy użyciu wielu dostępnych szablonów

Łączenie danych z Arkuszy Google, plików CSV i baz danych

Ograniczenia Autocrat

Funkcje offline są minimalne

Użytkownicy od czasu do czasu zgłaszają błędy, które spowalniają funkcję scalania

Ceny Autocrat

Free to use

Autocrat oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Google Workspace Marketplace: 4.3/5 (5,300+ recenzji)

2. Supermetria

przez Supermetria Wyobraź sobie, że masz dane marketingowe rozproszone na platformach takich jak Google Analytics, GMB, Facebook Ads, TikTok Ads i LinkedIn. Supermetrics zestawia powiązane dane i porządkuje je w arkuszu kalkulacyjnym.

Supermetrics to potężne narzędzie do analizy i raportowania danych marketingowych, łączące różne źródła danych w celu dostarczenia jasnych, przydatnych informacji. Automatycznie wypełnia te dane w niestandardowych raportach i pulpitach w Arkuszach Google, Data Studio i innych platformach bez ręcznego wycinania i wklejania.

Supermetrics zyskało popularność wśród marketerów na całym świecie.

Najlepsze funkcje Supermetrics

Generowanie raportów gotowych do analizy dzięki integracji danych z ponad 130 źródeł

Zaplanuj pobieranie danych z różnych źródeł lub automatyczne odświeżanie, zapewniając zawsze dostęp do wglądu w czasie rzeczywistym

Śledzenie danych dotyczących wydatków marketingowych ze wszystkich głównych platform za pomocą prostego interfejsu

Uzyskaj terminowe, przyjazne i skuteczne wsparcie od zespołu Supermetrics

Limity Supermetrics

Posiada zależności od API z zewnętrznych platform, więc wszelkie zmiany na tych platformach mogą mieć wpływ na ekstrakcję danych

Dostępna jest wersja Free, ale rozszerzenia lub funkcje premium mogą nadwyrężyć budżet

Ceny Supermetrics

Free: 14-dniowa wersja próbna

14-dniowa wersja próbna Essential : $69/miesiąc za użytkownika

: $69/miesiąc za użytkownika Core : $239/miesiąc na użytkownika

: $239/miesiąc na użytkownika Super : $579/miesiąc na użytkownika

: $579/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Supermetrics oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (700+ recenzji)

: 4.4/5 (700+ recenzji) Google Workspace Marketplace: 4.4/5 (950+ recenzji)

3. Coupler.io

przez Coupler.io Coupler.io umożliwia połączenie danych z ponad 50 źródeł do Arkuszy Google i generowanie raportów. Coupler.io może integrować dane z popularnych narzędzi, takich jak Airtable, HubSpot, Quickbooks, Salesforce, Google Analytics 4 i wielu innych.

Dodatek do Arkuszy Google pomaga przenieść dane marketingowe, sprzedażowe i finansowe do arkusza kalkulacyjnego i pulpitów bez użycia kodu. Coupler pomaga w automatyzacji procesu analizy danych i tworzenia konfigurowalnych raportów.

Najlepsze funkcje Coupler.io

Przekształcanie złożonych danych z różnych źródeł w proste raporty bez kodowania

Ustawienie niestandardowego harmonogramu automatycznego odświeżania danych, który może być godzinowy, dzienny lub miesięczny

Tworzenie pulpitów na żywo poprzez połączenie z narzędziami do wizualizacji i big data

Limity Coupler.io

Przetwarzanie ogromnych zestawów danych spowalnia wydajność

Użytkownicy niezaznajomieni z koncepcjami transformacji danych mogą napotkać stromą krzywą uczenia się

Ceny Coupler.io

Free: 14-dniowa wersja próbna

14-dniowa wersja próbna Starter : 49 USD/miesiąc za użytkownika

: 49 USD/miesiąc za użytkownika Squad : $99/miesiąc za użytkownika

: $99/miesiąc za użytkownika Business : 249 USD/miesiąc za użytkownika

: 249 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Coupler.io

G2: 4.9/5 (40+ recenzji)

4.9/5 (40+ recenzji) Google Workspace Marketplace: 4.8/5 (225+ recenzji)

4. Elektronarzędzia

przez Powertools Power Tools oferuje ponad 40 przydatnych, niestandardowych narzędzi dla Arkuszy Google. Narzędzie to obsługuje ponad 300 przypadków użycia, od scalania tabel i łączenia arkuszy roboczych po usuwanie duplikatów i nie tylko, które razem pomagają sprostać Twoim cele projektu .

Power Tools jest najbardziej pomocny w przyspieszaniu i automatyzacji powtarzających się zadań.

Power Tools ma ogromne funkcje: porównuje dwa arkusze pod kątem zgodności i różnic, bawi się łączeniem i dzieleniem ciągów, porządkuje przestrzenie, czyści dane i tworzy niestandardowe formuły.

Automatyzacja powtarzalnych zadań, która pomoże zwiększyć wydajność i zminimalizować obciążenie pracą ręczną

Upraszczanie złożonych informacji do przejrzystych wniosków, co ułatwia lepsze zrozumienie danych

Identyfikacja i korygowanie błędów w danych za pomocą wbudowanych narzędzi

Pomimo przyjaznego dla użytkownika charakteru, szeroki wachlarz narzędzi może wymagać czasu, aby je poznać i w pełni opanować

Brak wersji Free, choć roczna subskrypcja jest przystępna cenowo

Free: 30-dniowa wersja próbna z pełną funkcjonalnością

30-dniowa wersja próbna z pełną funkcjonalnością 12-miesięczna subskrypcja : $29.95 (pojedynczy użytkownik) rocznie

: $29.95 (pojedynczy użytkownik) rocznie Dożywotnia subskrypcja: $99.95 (pojedynczy użytkownik)

Elektronarzędzia oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Google Workspace Marketplace: 3.6/5 (2000+ recenzji)

5. Kopiuj w dół

przez Kopiuj w dół Używanie formuł w arkuszach kalkulacyjnych Arkuszy Google wypełnionych formularzami jest bardzo trudne. Copy Down radzi sobie z tym problemem.

W Arkuszach Google opartych na formularzach Copy Down umożliwia automatyczne kopiowanie formuł do wierszy przesłanych w formularzu. Automatycznie kopiuj formuły na Formularz Google odpowiedzi, eliminując potrzebę ręcznego kopiowania i wklejania.

Ostatecznie pozwoli to zaoszczędzić czas i wielokrotny wysiłek, szczególnie w przypadku długoterminowych projektów i dużych zbiorów danych.

Copy Down najlepsze funkcje

Maintainer integralność formuł i zachowanie złożonych obliczeń Business

Niestandardowy zakres kopiowania bez błędów, nawet w przypadku kopiowania wsadowego dużych zestawów danych

Replikacja formuł lub formatów za pomocą jednego kliknięcia, zapewniająca dokładność i spójność oraz zwiększająca wydajność cyklu pracy

Limity kopiowania w dół

Działa tylko z arkuszami kalkulacyjnymi połączonymi z odpowiedziami z Formularza Google, a nie z ręcznie wprowadzonymi danymi

Ograniczenie do replikacji kolumn i brak zaawansowanych funkcji, takich jak kopiowanie warunkowe lub niestandardowe formatowanie

Nie można używać funkcji filtrowania w arkuszu kalkulacyjnym odpowiedzi na formularz ze względu na limity Apps Script

Ceny za kopiowanie w dół

Free to use

Copy Down oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Google Workspace Marketplace: 4.1/5 (300+ recenzji)

6. Sheetgo

przez SheetGo Wyobraź sobie, że masz różne arkusze kalkulacyjne do różnych zadań, takich jak budżetowanie, śledzenie projektów i zarządzanie projektami. Mogą to być również Arkusze Google, Excel lub pliki CSV.

Sheetgo pomaga tym arkuszom połączyć się ze sobą i płynnie pobierać z nich dane.

Ten dodatek do Arkuszy Google pozwala na przepływ danych z jednego arkusza do drugiego i oszczędza sobie zadania ręcznego ustawiania zestawów danych.

Oprócz zwiększenia możliwości zarządzania danymi, Sheetgo oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do usprawnienia cyklu pracy z danymi, automatyzacji zadań i analizy danych.

Najlepsze funkcje Sheetgo

Tworzenie głównego pulpitu poprzez pobieranie informacji z różnych arkuszy kalkulacyjnych, co upraszcza ogólną analizę

Współpraca w czasie rzeczywistym i monitorowanie pracy zespołu na różnych arkuszach, eliminując potrzebę ręcznego udostępniania danych

Automatyzacja cykli pracy obejmujących wiele arkuszy, co pozwala zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo

Ograniczenia Sheetgo

Złożone cykle pracy wymagają skrupulatnego planu, aby uniknąć nieporozumień

Bardziej rozszerzone potrzeby w zakresie integracji danych mogą wymagać subskrypcji premium

Cennik Sheetgo

Podstawowy: Free

Free Profesjonaliści : 22 USD/miesiąc za użytkownika

: 22 USD/miesiąc za użytkownika Business : $74.40/miesiąc na użytkownika

: $74.40/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Sheetgo oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (20+ recenzji)

: 4.3/5 (20+ recenzji) Google Workspace Marketplace: 4.2/5 (1600+ recenzji)

Bonus:_ Google Sheets AI Tools !

7. Korespondencja seryjna

przez Korespondencja seryjna Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się wpatrywać w długą listę kontaktów, ponieważ musisz wysłać setki e-maili? Co gorsza, personalizacja każdego e-maila wydaje się przytłaczająca.

Mail Merge to narzędzie dla każdego przypadku użycia, które pomaga tworzyć spersonalizowane wiadomości dla całej listy kontaktów. Wysyłaj unikalne, dostosowane listy bez ręcznego wysiłku.

Mail Merge pozwala również śledzić wydajność e-maili za pomocą analiz. Uzyskaj nieoceniony wgląd w to, jak radzą sobie twoje e-maile, pomagając ci dostosować strategie docierania do odbiorców w celu uzyskania maksymalnego efektu.

Najlepsze funkcje Mail Merge

Tworzenie niestandardowych szablonów e-mail do różnych celów, na przykład szablon dla potencjalnych klientów, inny dla stałych klientów i jeszcze inny dla partnerów

Wysyłanie masowych zaproszeń (z załącznikami) na wydarzenia takie jak webinaria, wesela, targi, konferencje czy spotkania

Śledzenie zaangażowania w wiadomości e-mail dzięki wglądowi w to, kto otworzył e-mail, co pozwala uzyskać informacje do dalszych działań i komunikacji

Limity dotyczące korespondencji seryjnej

Wysyłanie masowych wiadomości e-mail może spowodować podniesienie filtrów antyspamowych, wpływając na dostarczalność e-maili

Możliwości raportowania nie są zbyt rozszerzone

Cennik korespondencji seryjnej

Free: Tygodniowa wersja próbna

Tygodniowa wersja próbna Roczny : $45 za użytkownika

: $45 za użytkownika Lifetime: $179 za użytkownika

Mail Merge oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (30+ recenzji)

: 4.3/5 (30+ recenzji) Google Workspace Marketplace: 4.9/5 (26,000+ recenzji)

8. Google Analytics

przez Google Analytics Ten dodatek umożliwia użytkownikom Google Analytics wygodny dostęp do danych, ich wizualizację, udostępnianie i manipulowanie nimi w Arkuszach kalkulacyjnych Google.

Google Analytics przechwytuje dane, takie jak to, kto odwiedza witrynę, jakie strony przegląda, jak długo pozostaje na stronie i czy naciska przycisk "zakup".

Widok i analiza tych danych w Arkuszach Google za pomocą dodatku Google Analytics.

Najlepsze funkcje Google Analytics

Identyfikacja "popularnych" produktów i usług - śledzenie, które strony są najczęściej odwiedzane przez użytkowników

Śledzenie podróży użytkowników przez witrynę w czasie rzeczywistym w celu zrozumienia ich zachowań i zebrania informacji o odwiedzających

Tworzenie spersonalizowanych pulpitów, które prezentują kluczowe wskaźniki i KPI dostosowane do konkretnych potrzeb

Limity Google Analytics

Zapoznanie się z interfejsem dodatku i możliwościami Data Studio może wymagać trochę czasu i wysiłku

Nieprawidłowe wdrożenie w witrynie może skutkować niedokładnymi danymi

Cennik Google Analytics

GA 4: Free

Oceny i recenzje Google Analytics

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Google Workspace Marketplace: 4.2/5 (ponad 2 000 recenzji)

9. Hunter for Sheets

przez Hunter for Sheets Czy kiedykolwiek próbowałeś znaleźć nieuchwytne adresy e-mail kluczowych osób w różnych firmach, ale wyszukiwanie wydaje się niekończącym się poszukiwaniem skarbów?

Aplikacja Hunter for Sheets pełni funkcję osobisty CRM aby pomóc Ci szybko znaleźć te adresy e-mail. Jeśli masz listę firm, Hunter for Sheets automatycznie odkryje informacje kontaktowe powiązane z tymi firmami.

Dodatek do Arkuszy Google weryfikuje ich poprawność, zapewniając, że wiadomości dotrą do właściwych skrzynek odbiorczych.

Najlepsze funkcje Hunter for Sheets

Pobieranie adresów e-mail z dowolnego publicznego źródła na wyciągnięcie ręki

Funkcja Email Finder pozwala wybrać kolumny dla imienia, nazwiska i nazwy firmy. Następnie narzędzie populuje arkusz kalkulacyjny identyfikatorami e-mail

Funkcja Email Verifier sprawdza listę adresów e-mail. Odpowiednie statusy i wyniki zaufania ułatwiają ocenę dostarczalności

Ograniczenia Hunter for Sheets

Hunter for Sheets opiera się na dokładności i świeżości danych. Skuteczność jest połączona z jakością mapy cyfrowej, którą bada

Chociaż Hunter for Sheets doskonale sprawdza się w sferze zawodowej, osobiste lub prywatne adresy e-mail mogą pozostać ukryte

Cennik Hunter for Sheets

Dodatek: Free

Free Starter : $34/miesiąc

: $34/miesiąc Wzrost : $104/miesiąc

: $104/miesiąc Business: $340/miesiąc

Hunter for Sheets oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (500+ recenzji)

: 4.4/5 (500+ recenzji) Google Workspace Marketplace: 4.4/5 (160+ recenzji)

10. InstagReader

przez InstagReader InstagReader to narzędzie, które pobiera cenne informacje o profilach, postach i komentarzach na Instagramie oraz zapewnia wgląd w zachowania użytkowników, zaangażowanie w zawartość i stale zmieniający się krajobraz trendów w mediach społecznościowych.

Dodatek do Arkusza Google Instagreader pozwala wyodrębnić wszystkie te dane profilu i postów dla dowolnego konta na Instagramie bezpośrednio w Arkuszu Google.

Najlepsze funkcje InstagReader

Wyodrębnianie informacji profilowych, takich jak nazwa użytkownika, biografia, liczba obserwujących lub dane z postów na Instagramie, w tym podpisy, hashtagi, polubienia i komentarze

Tworzenie spersonalizowanych pulpitów, które prezentują istotne wskaźniki i KPI dostosowane do konkretnych potrzeb

Zaplanuj zadania wyodrębniania danych, aby automatycznie aktualizować arkusz kalkulacyjny Arkuszy Google o najnowsze informacje

Limity InstagReader

Aby InstagReader działał, musisz posiadać konto Business na Instagramie. Konto osobiste nie nadaje się do zrobienia tego

InstagReader dotyczy profili publicznych. Ekstrakcja danych nie działa na prywatnych lub zastrzeżonych profilach

Ceny InstagReader

Dodatek Free

InstagReader oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Google Workspace Marketplace: 3.6/5 (50+ recenzji)

Inne narzędzia arkusza kalkulacyjnego

Arkusze Google są popularnym i powszechnie używanym narzędziem, ale warto mieć na uwadze, że Alternatywy dla Arkuszy Google które mogą okazać się równie solidne.

Weźmy na przykład ClickUp.

ClickUp jest opartym na chmurze zarządzanie projektami platforma do zarządzania projektami i współpracy, która oferuje kompleksowy zestaw funkcji usprawniających zarządzanie danymi dla Business, Teams i osób prywatnych.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Jego scentralizowane podejście, wysoki poziom niestandardowy i funkcje współpracy sprawiają, że jest to cenne narzędzie dla firm i osób prywatnych, które chcą ulepszyć swoje praktyki zarządzania danymi.

ClickUp jest wyposażony we wszystko, czego potrzebujesz do płynnej współpracy ze swoim zespołem

Z Widok tabeli ClickUp'a użytkownicy mogą niestandardowo dostosowywać lub wykorzystywać istniejące szablony do bardziej efektywnego zarządzania różnymi bazami danych, zapasami i informacjami. Szablony w ClickUp mają zakres od arkusze kalkulacyjne i księgowość szablony do planowanie zasobów i codzienne planery .

Wizualizacja podsumowania projektu za pomocą widoku tabeli ClickUp

ClickUp pomaga w zapewnieniu standaryzacji procesów i w pełni integruje się z Dyskiem Google .

ClickUp wspiera ponad 1000 integracji, w tym Zoom, Google Drive, Slack i Microsoft Teams, aby usprawnić cykl pracy

Optymalizacja cyklu pracy dzięki dodatkom do Arkuszy Google

Jeśli pracujesz nad zwiększeniem wydajności w Arkuszach Google, odpowiednie dodatki okażą się pomocne. Każde z wymienionych tu narzędzi ma swoją funkcję i zaspokaja określone potrzeby.

Niezależnie od tego, czy Dokumenty Google są bardziej wydajne dzięki Autocrat, czy też zagłębiają się w dane dzięki Supermetrics, te dodatki pomogą ci pracować inteligentnie. Potężny pakiet do zarządzania projektami, taki jak ClickUp pomoże ci jak najlepiej wykorzystać twoje ustawienia danych.

Wypróbuj je, mieszaj i dopasowuj, i znajdź to, co pasuje do Twojego przepływu!