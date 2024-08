10 najlepszych narzędzi AI dla Arkuszy Google do optymalizacji arkuszy kalkulacyjnych

Wraz z coraz większą liczbą aplikacji opartych na sztucznej inteligencji (AI), które codziennie trafiają na rynek, możliwości tego, co Narzędzia AI do zrobienia są nieograniczone.

Od automatyzacji rutynowych zadań i optymalizacji łańcuchów dostaw do wykrywania zagrożeń cyberbezpieczeństwa w czasie rzeczywistym i przeprowadzania analiz rynkowych -.. Przypadki użycia AI są tak różnorodne, jak i rozszerzone.

Jednym z popularnych zastosowań AI jest zwiększanie możliwości istniejących narzędzi. Dla przykładu, Arkusze Google to potęga w zakresie zarządzanie zadaniami i wydajność sama w sobie, a dzięki AI możesz sprawić, że jego funkcje pójdą jeszcze dalej.

Jeśli szukasz narzędzia AI do używać z Arkuszami Google, aby zwiększyć wydajność czytaj dalej. Ten wpis na blogu omawia najlepsze narzędzia AI dla Arkuszy Google, które zapewniają lepsze wrażenia z korzystania z arkuszy kalkulacyjnych i pomagają szybciej zrobić więcej.

Czego należy szukać w narzędziach AI dla Arkuszy Google?

Nie wszystkie narzędzia AI są sobie równe. Oto jak zidentyfikować te, które najlepiej sprawdzą się w Arkuszach Google.

Łatwość integracji: Powinieneś być w stanie ustawić narzędzie AI w Arkuszach Google bez żadnych specjalnych konfiguracji. Innymi słowy, powinieneś być w stanie uruchomić je bez pomocy asystenta technicznego

Łatwość obsługi: Powinieneś być w stanie szybko dowiedzieć się, jak działa narzędzie i jak je do zrobienia tego, czego potrzebujesz

Funkcjonalność: Narzędzie AI w Arkuszach Google powinno być zaprojektowane do zrobienia dokładnie tego, czego używasz, czy to NLP do ekstrakcji, przetwarzania i analizy danych, automatyzacji zadań czy analizy predykcyjnej

Dostosowanie: Dobre narzędzie AI pozwoli ci dostosować je do twoich potrzeb, takich jak integracja z innymi narzędziami i platformami

Skalowalność: Narzędzie AI powinno być w stanie obsłużyć dodatkowe obciążenie, jeśli rozmiar lub złożoność projektów wzrośnie

Bezpieczeństwo: Wybierz narzędzie do generowania AI, które przestrzega przepisów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych oraz ma solidne środki szyfrowania w celu ochrony przed naruszeniami

Aktualizacje: Dzięki regularnym aktualizacjom, AI w Arkuszach Google powinno być w stanie rozwiązać problemy z wydajnością i nadążać za postępem technologicznym

10 najlepszych narzędzi AI w Arkuszach Google w 2024 roku

Wybór najlepszej opcji dla swojego biznesu to trudne zadanie. O ile nie szukasz darmowego rozwiązania, zakup oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego to inwestycja, która wymaga uzasadnienia.

Narzędzia AI do arkuszy kalkulacyjnych powinny pomóc zoptymalizować czas i wysiłek poświęcany na arkusze kalkulacyjne. Nie martw się - zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Sprawdź naszą listę zawierającą 10 najlepszych opcji AI dla Arkuszy Google:

1. ClickUp - najlepsza integracja z zarządzaniem projektami ClickUp to holistyczna platforma do zarządzania projektami. Jednym z jego

Przypadków użycia AI to optymalizacja Arkuszy Google w sposób dobrze zorganizowany i oparty na współpracy.

Wykorzystaj funkcje zarządzania zadaniami ClickUp z możliwościami arkuszy kalkulacyjnych Arkuszy Google. Twórz potężne automatyzacje, takie jak automatyczna aktualizacja arkuszy kalkulacyjnych z nowymi Zadania ClickUp , synchronizacja statusów i śledzenie czasu w arkuszach. ClickUp Brain może generować szablony, zakończyć określone formuły arkusza kalkulacyjnego, a nawet podsumować dane arkusza kalkulacyjnego w określonym, ustrukturyzowanym formacie, ułatwiając analizę trendów i podejmowanie świadomych decyzji. Upraszcza to złożone procesy i eliminuje zadania wykonywane ręcznie, umożliwiając skupienie się na inicjatywach na poziomie strategii.

Dla tych, którzy szukają rozwiązania na platformie, Widok tabeli ClickUp'a umożliwia łatwe zarządzanie bazami danych, zapasami i różnymi ustawieniami informacji.

Przeciąganie i upuszczanie zadań na widoku tabeli ClickUp w celu prostej organizacji

Niestandardowy Edytowalny szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp do różnych celów, od tworzenia prostych arkuszy kalkulacyjnych i prowadzenia ksiąg rachunkowych do kompleksowych zasobów i codzienne planowanie .

Przechowuj, organizuj i analizuj planowanie zasobów i codzienne planowanie za pomocą tego edytowalnego szablonu arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Organizuj, wizualizuj i zarządzaj swoimi danymi bez wysiłku dzięki temu zaawansowanemu szablonowi.

Porzuć ręczne wprowadzanie danych : Automatyzacja importu danych dooszczędność czasu i unikaj błędów

: Automatyzacja importu danych dooszczędność czasu i unikaj błędów Obliczaj liczby jak profesjonalista : Twórz niestandardowe formuły i równania dla łatwych obliczeń

: Twórz niestandardowe formuły i równania dla łatwych obliczeń Śledzenie postępów na pierwszy rzut oka: Korzystaj z intuicyjnych wizualizacji, dzięki którym będziesz na bieżąco z projektami i inwestycjami

Wreszcie, wykorzystaj potencjał Integracja ClickUp + Zapier do płynnej pracy w Arkuszach Google. Automatyzacja zadań, usprawnienie zarządzania danymi i zwiększenie wydajności jak nigdy dotąd.

ClickUp najlepsze funkcje

Twórz zadania z niestandardowymi statusami, aby być na bieżąco, np. "Dostarczone", "Zamówione" i "Do zrobienia" w Twojej aplikacjiarkusz kalkulacyjny do zarządzania projektami* Tworzenie wierszy w Arkuszach Google z wykorzystaniem integracji Zapier; wysyłanie wyzwalaczy, gdy zadania, listy lub foldery są dodawane lub zmieniane

Twórz tabele z bogatymi danymi i spostrzeżeniami dotyczącymi wszystkiego, od restauracji po konkurencję, używającClickUp Brain

Korzystaj z ClickUp Brain, aby wyciągać wnioski ze złożonych tabel, notatek ze spotkań i wpisów na blogu

Kategoryzuj i dodawaj atrybuty do zarządzania wpisami w arkuszu kalkulacyjnym o różnych nazwach pól, w zależności od zastosowania

Zakończone konkretne formuły arkusza kalkulacyjnego i podsumowanie danych w Arkuszach Google za pomocą ClickUp Brain

Usprawnij śledzenie komórek/wartości za pomocą etykiet, ostrzeżeń o zależnościach i możliwości śledzenia czasu

Szybkie tworzenie dokumentów z niestandardowymi formułami i formatami

Zapewnij standaryzację procesów dzięki generatywnej AI ClickUp, która w pełni integruje się z Dyskiem Google

Limity ClickUp

Nie wszystkie funkcje ClickUp są obecnie dostępne w aplikacji mobilnej

ClickUp Brain jest dostępny tylko w płatnych planach

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje cztery plany cenowe:

Free Forever

Unlimited: $7 miesięcznie za użytkownika

$7 miesięcznie za użytkownika Business: 12$ miesięcznie za użytkownika

12$ miesięcznie za użytkownika Enterprise: niestandardowy cennik

niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 9,300 recenzji)

4.7/5 (ponad 9,300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Ajelix - najlepsze rozwiązanie do automatyzacji przetwarzania danych

przez Ajelix Jeśli szukasz Wydajność SaaS z modelami AI do pisania formuł, tłumaczenia arkuszy kalkulacyjnych, generowania szablonów i tworzenia raportów przy użyciu AI, Ajelix jest dla Ciebie.

Ajelix to rozwiązanie AI dla analityków danych - Arkuszy Google i użytkowników Excela do poprawić wydajność . Korzystając z zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego, Ajelix rozumie, co użytkownicy chcą osiągnąć.

Na przykład, użyj generatora formuł Excel, aby opisać formułę do obliczenia wartości wejściowych, a Ajelix wygeneruje odpowiednią składnię Excel.

Bot Ajelix oparty na sztucznej inteligencji generuje odpowiedzi dotyczące programu Excel, może podawać przykłady i wyjaśniać pojęcia. Ten potężny generator formuł eliminuje konieczność ręcznego wyszukiwania formuł dla konkretnych zadań. Ajelix integruje się z programami Excel i Arkusze Google.

Najlepsze funkcje Ajelixa

Generuje formuły Arkuszy Google na podstawie wprowadzonego tekstu, ułatwiając nawet nowicjuszom wykonywanie złożonych obliczeń

Tworzenie atrakcyjnych wizualnie raportów w mniej niż minutę dzięki integracji z analizą danych ChatGPT

Optymalizacja kodu dla lepszej czytelności i 10-krotnie szybsze debugowanie

Budujszablony arkuszy kalkulacyjnych na podstawie słów kluczowych za pomocą AI

Limity Ajelixa

Miesięczne limity zapytań w planie Free mogą ograniczać użytkowników o złożonych wymaganiach dotyczących pracy

Zależnie od aktualizacji i modeli ML/mogą występować sporadyczne nieścisłości, które wymagają weryfikacji przez użytkownika

Ceny Ajelix

Free

Standard: $9.99 miesięcznie

$9.99 miesięcznie Business: $19.95

Ajelix oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

3. SheetAI.app - najlepsze rozwiązanie do analizy danych z wykorzystaniem AI

przez Aplikacja SheetAI SheetAI.app upraszcza korzystanie z Arkuszy Google dzięki funkcjom opartym na AI, które automatyzują powtarzalne zadania, takie jak edycja tekstu. Przekształca również wartości wejściowe w analizę danych i wizualizację dla tabel obrotowych w celu przedstawienia złożonych danych w uproszczonym formacie.

Ponadto pozwala uruchamiać różne podpowiedzi ChatGPT-3 bezpośrednio w arkuszach kalkulacyjnych. Niezależnie od tego, czy jesteś analitykiem biznesowym, czy specjalistą ds. finansów, z pewnością docenisz intuicyjny interfejs i możliwości automatyzacji analizy danych, które pozwalają efektywnie wykonywać przeciętne zadania w arkuszach kalkulacyjnych.

Najlepsze funkcje SheetAI.app

Tworzenie etykiet, stosowanie dopasowywania etykiet i tłumaczenie tekstu wejściowego poprzez pobieranie odpowiednich szczegółów z bazy danych użytkownika za pomocą AI

Wykorzystanie DALL-E z poziomu arkusza kalkulacyjnego do generowania obrazów opartych na AI od podstaw za pomocą podpowiedzi

Uzyskaj wgląd i rekomendacje oparte na wzorcach danych i trendach, używając SheetAI.app jako wydajnego paska bocznego

Wsparcie dodawania danych za pomocą tekstu i adresów URL

Limity SheetAI.app

Ograniczona kompatybilność z zaawansowanymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego i formułami dotyczącymi niektórych aplikacji lub platform

Nie może wykonywać innych zadań arkusza kalkulacyjnego wymagających ludzkiej oceny lub kreatywności, takich jak pisanie raportów na podstawie danych z tabeli obrotowej

Cennik SheetAI.app

Free

Formula Genie: $2/miesiąc

$2/miesiąc Unlimited: $6/miesiąc

Oceny i recenzje aplikacji SheetAI.app

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

4. XLMiner Analysis ToolPak - najlepszy do zaawansowanej analizy statystycznej

przez Rynek obszarów roboczych Google XLMiner Analysis ToolPak jest dostępny jako Dodatek do Arkuszy Google i oferuje użytkownikom zaawansowany zestaw narzędzi do analizy danych, który obejmuje funkcje takie jak analiza Fouriera, grupowanie, prognoza szeregów czasowych i inne.

Integrując możliwości XLMiner Analysis ToolPak, można usprawnić cykl pracy i wykonywać złożone zadania analizy danych bezpośrednio w arkuszach kalkulacyjnych. Jest to idealne rozwiązanie dla Business z zaawansowanymi zadaniami analizy danych, takimi jak prognozy finansowe i badania rynku.

Najlepsze funkcje XLMiner

Importuj dane, przeprowadzaj analizy i wizualizuj wyniki na tej samej platformie

Płynny wybór rodzaju analizy, którą chcesz przeprowadzić

Wydajna praca z dużymi zbiorami danych, ponieważ jest częścią pakietu Microsoft Office od ponad 20 lat

Spraw, aby zaawansowana analiza danych była dostępna nawet dla osób, które mogą nie mieć dużego doświadczenia w zakresieStatystyki AI* Podłącz go i łatwo wydobywaj dane z wybranych Arkuszy Google

Limity XLMiner

Platforma jest podatna na opóźnienia czasowe, co może zakłócać przepływ pracy i frustrować użytkowników

Brak zaawansowanych funkcji, niestandardowych ustawień i metod analitycznych oferowanych przez inne specjalistyczne oprogramowanie statystyczne nowej generacji oparte na formułach GPT

Ceny XLMiner

Starter: 9,95 USD za użytkownika miesięcznie

XLMiner oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. MonkeyLearn - Najlepszy do tworzenia etykiet w Arkuszach Google

przez MonkeyLearn Czy chcesz wyeliminować ręczne i powtarzalne zadania podczas przetwarzania wierszy tekstu w Arkuszach Google? Klucz API MonkeyLearn, zbudowany w oparciu o wiedzę z zakresu uczenia maszynowego, umożliwia automatyzację analizy tekstu.

Pomaga ustalić spójne kryteria etykietowania, zapewniając bezbłędną analizę danych z jednym lub kilkoma tagami w określonym formacie i szybszy wgląd w arkusz kalkulacyjny. Narzędzie to jest idealne dla małych i średnich firm, zespołów marketingowych i sprzedażowych oraz dostawców usług obsługi klienta.

MonkeyLearn najlepsze funkcje

Szybszy wgląd w dane dzięki automatyzacji analizy

Tworzenie niestandardowych raportów za pomocą Arkuszy Google lub własnych narzędzi BI

Łącz i filtruj według wielu danych wejściowych, w tym dat i pól niestandardowych

Szybkie rozpoczęcie pracy z gotowymi modelami, takimi jak ekstrakcja słów kluczowych lub analiza nastrojów

Limity MonkeyLearn

Ograniczone wsparcie dla integracji z Arkuszami Google

Limit informacji na temat korzystania z narzędzia, co może być problematyczne dla początkujących użytkowników

Ceny MonkeyLearn

Basic: Free

Free MonkeyLearn API: 299 USD miesięcznie przy 10 tys. zapytań miesięcznie

299 USD miesięcznie przy 10 tys. zapytań miesięcznie MonkeyLearn Studio: Niestandardowy cennik

MonkeyLearn oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

6. FormulasHQ - Najlepszy do analizy tekstu i wykrywania nastrojów

przez FormulasHQ FormulasHQ to narzędzie AI zaprojektowane w celu zmiany sposobu interakcji użytkowników z Arkuszami Google i Excelem. Jego inne zastosowania obejmują tworzenie niestandardowych formuł opartych na danych wejściowych w języku naturalnym, pisanie skryptów Apps Script lub kodów VBA oraz konstruowanie wzorców regex do manipulacji tekstem.

Pozwala użytkownikom tworzyć złożone formuły lub automatyzować powtarzalne zadania w Arkuszach Google bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy programistycznej.

FormulasHQ najlepsze funkcje

Upraszczanie złożonych wzorców tekstu za pomocą narzędzia do wyrażeń regularnych, umożliwiającego solidne dopasowywanie wzorców i ekstrakcję danych

Zapewnienie dostępności i skuteczności w różnych językach, w tym angielskim, hindi, hiszpańskim, francuskim i tureckim

Uzyskaj natychmiastową pomoc w generowaniu pomysłów dzięki wbudowanym podpowiedziom ChatGPT

Automatyzacja zadań i zwiększanie możliwości Arkuszy Google dzięki integracji VBA

Ograniczenia FormulasHQ

Skuteczność generowanych przez AI formuł i skryptów kodu zależy w dużej mierze od tego, jak opiszesz pożądany wynik

Niektóre zaawansowane funkcje, szczególnie te związane z VBA lub Apps Script, mogą nie być w pełni kompatybilne ze wszystkimi wersjami Arkuszy Google

Cennik FormulasHQ

Basic: Free

Free Roczny Pro: $4.33 miesięcznie

$4.33 miesięcznie Formuła Pro: $5.99 miesięcznie

FormulasHQ oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. Współczynnik - najlepszy do generowania formuł

przez Współczynnik Coefficient to narzędzie do zarządzania danymi, które umożliwia automatyczne importowanie i analizowanie dużych ustawień danych w Arkuszach Google. Szybko generuje wnikliwe wizualizacje i automatyzuje powtarzalne zadania, korzystając z gotowych narzędzi Pulpit Arkuszy Google szablony.

Narzędzie AI z dynamicznym interfejsem arkusza kalkulacyjnego dla Arkuszy Google jest obecnie dostępne dla Salesforce, HubSpot, Snowflake, MySQL i PostgreSQL, dzięki czemu jest idealne dla średnich i dużych firm obsługujących ogromne ilości danych.

Coefficient najlepsze funkcje

Natychmiastowe uruchamianie gotowych szablonów Arkuszy Google

Automatyzacja odświeżania arkuszy kalkulacyjnych i procesów danych w celu zasilania raportów i pulpitów na żywo

Połączenie dowolnego źródła danych lub systemu biznesowego z Arkuszami Google i pobieranie danych jednym kliknięciem

Zbiorczy eksport danych z Arkuszy Google do systemów źródłowych dzięki możliwości dwukierunkowej synchronizacji

Wyzwalacz Slack i alerty e-mail, aby powiadamiać użytkowników o wszelkich zmianach lub ważnych spostrzeżeniach, takich jak zmiany wartości komórek lub warunków

Limity współczynników

Zależność od instrukcji tekstowych

Opiera się w dużej mierze na danych historycznych

Wymaga znajomości funkcji GPTX()

Wycena współczynnika

Basic: Free

Free Starter: $59 miesięcznie

$59 miesięcznie Pro: 119 dolarów miesięcznie

119 dolarów miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Współczynnik oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. Excel Formula Bot - najlepszy do generowania skryptów i regeksów

przez Formuła Bot Excel Formula Bot to narzędzie AI dla Arkuszy Google i Excela, które zapewnia wsparcie dla zadań wykraczających poza zwykłe formuły arkusza kalkulacyjnego, takich jak skrypty, podstawowe zadania, regex, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych i SQL.

Ten nowy na rynku chatbot AI jest przełomem dla użytkowników Arkuszy Google. Jako zakładka copilot GPT, Excel Formula Bot sprawia, że tworzenie złożonych formuł jest bardziej przystępne, konwertując zwykłe angielskie instrukcje na formuły.

Excel Formula Bot najlepsze funkcje

Generowanie zapytań SQL z tabel bazy danych użytkownika i instrukcji tekstowych

Tworzenie kodów VBA i Apps Script w celu automatyzacji zadań w Arkuszach Google

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych dla każdej sytuacji, takich jak trackery czasu i wydatków

Używanie AI do analizowania danych w Arkuszach Google, tworzenia tabel lub wykresów, udzielania odpowiedzi na zapytania i wykonywania określonych działań w arkuszach kalkulacyjnych, takich jak stosowanie ustrukturyzowanego formatu dla określonego zadania

Limity Excel Formula Bot

Może nie być w stanie obsłużyć unikalnych i złożonych scenariuszy, które wymagają kreatywnych lub niekonwencjonalnych formuł

Może nie zawsze tworzyć dokładne lub optymalne formuły, zwłaszcza w przypadku określonych problemów

Ceny Excel Formula Bot

Free Plan: $0 miesięcznie

$0 miesięcznie Plan Pro: $9 miesięcznie

Excel Formula Bot oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (89 recenzji)

4.5/5 (89 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

9. Simple ML for Sheets - najlepsze rozwiązanie do integracji uczenia maszynowego

przez Simple ML for Sheets Simple ML for Sheets to dodatek do Arkuszy Google, który umożliwia rozwiązywanie najczęstszych zadań uczenia maszynowego (ML), takich jak analiza regresji, prognoza przyszłych wartości i wykrywanie nieprawidłowości w dowolnym zestawie danych w arkuszu kalkulacyjnym.

Najlepsze jest to, że każdy, kto zna Arkusze Google, od właścicieli małych firm i naukowców po analityków biznesowych i studentów, może automatycznie tworzyć cenne prognozy za pomocą Simple ML for Sheets.

Najlepsze funkcje Simple ML for Sheets

Działa w przeglądarce, dzięki czemu dane pozostają tam, gdzie pracujesz - bezpieczne w Arkuszach Google

Łatwe stosowanie uczenia maszynowego do danych dzięki prostemu, intuicyjnemu interfejsowi

Automatyczna aktualizacja arkusza kalkulacyjnego na Dysku Google, ułatwiająca udostępnianie go reszcie zespołu

Ograniczenia Simple ML for Sheets

Istnieje krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników

Ceny Simple ML for Sheets

Free narzędzie Arkusze Google

Simple ML for Sheets oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. PromptLoop - najlepszy do manipulacji danymi z wykorzystaniem AI

przez PromptLoop PromptLoop pomaga budować modele arkuszy kalkulacyjnych do przekształcania, wyodrębniania lub podsumowywania tekstu za pomocą narzędzi AI. Działa jak funkcja SUM lub VLOOKUP, generując tekst i odpowiedzi w określonym formacie.

Ponadto można rozpocząć budowanie na ich podstawie danych na różne sposoby, w tym generowanie słów kluczowych, analizę list sprzedaży, list eCommerce i e-mail outreach z formułami GPT.

Najlepsze funkcje PromptLoop

Przekształcanie, wyodrębnianie lub podsumowywanie danych tekstowych w arkuszach kalkulacyjnych

Tworzenie i trenowanie niestandardowego modelu AI z wykorzystaniem danych użytkownika

Tworzenie niestandardowych cykli pracy i rozwiązań z funkcjami generowania tekstu, podsumowywania i wyszukiwania w Internecie

Wyodrębniaj i klasyfikuj dane z witryn i umożliwiaj dodawanie niestandardowych kategorii do zestawów danych za pomocą platformy, której można używać w Arkuszach Google

Integracja istniejących modeli PromptLoop z generowaniem tekstu, podsumowaniem i niestandardowymi punktami końcowymi w celu usprawnienia bieżącego cyklu pracy

Limity PromptLoop

Ma tendencję do opóźnień lub zawieszania się

Może nie zapewniać skutecznych wyników w przypadku złożonych lub niezorganizowanych zestawów danych

Cennik PromptLoop

Free: $0 miesięcznie

$0 miesięcznie Indywidualny: 90 USD miesięcznie

90 USD miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

PromptLoop oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

Zwiększ wydajność arkuszy kalkulacyjnych za pomocą AI

Właściwa AI w Arkuszach Google leży na przecięciu tego, co chcesz, aby zrobiła, jak daleko chcesz ją rozwinąć oraz ile czasu i pieniędzy chcesz na nią poświęcić.

Istnieje wiele narzędzi AI, więc zrób swoją analizę i zobacz, jak pasują do Twoich projektów w Arkuszach Google - na pewno znajdziesz coś, co będzie idealnie pasować.

ClickUp to najlepsze rozwiązanie narzędzie do zarządzania projektami które pomaga analizować dane dzięki zaawansowanym i przyjaznym dla początkujących funkcjom arkusza kalkulacyjnego.

Jeśli szukasz Alternatywa dla Arkuszy Google zalecamy wypróbowanie ClickUp. Zarejestruj się w ClickUp za darmo aby rozpocząć.