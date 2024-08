Jak utworzyć pulpit nawigacyjny w Arkuszach Google (z ponad 5 szablonami)

Chcesz zaprezentować dane swojego zespołu na wizualnym pulpicie nawigacyjnym?

Pulpity nawigacyjne Arkuszy Google ułatwiają śledzenie postępów i statusu projektu. Możesz szybko porównać postępy między różnymi zadaniami , ustalaj priorytety najważniejszych z nich i sprawdzaj, które zadania są opóźnione, abyś mógł podjąć działania.

Dodatkowo, dzięki automatycznym aktualizacjom ze źródeł takich jak Google Analytics, Salesforce i Github, łatwo jest być na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje.

W tym artykule pokażemy, jak utworzyć pulpit nawigacyjny w Arkuszach Google, udostępnimy gotowe szablony i zanurzymy się w jeszcze lepszej alternatywie dla potrzeb pulpitu nawigacyjnego!

Co to jest pulpit nawigacyjny Arkuszy Google?

Dashboard w Arkuszach Google to świetny sposób na wizualizację i śledzenie danych z wielu źródeł.

Za pomocą jednego kliknięcia można pobierać informacje z różnych arkuszy kalkulacyjnych i szybko tworzyć wykresy, tabele i grafy, aby uzyskać wgląd w swój projekt lub firmę. Można również skonfigurować automatyczne alerty, aby być na bieżąco ze zmianami w danych, co pozwala na identyfikację trendów i podejmowanie działań naprawczych w razie potrzeby.

Jak utworzyć pulpit nawigacyjny w Arkuszach Google

Skorzystaj z tego samouczka dotyczącego pulpitu nawigacyjnego w Arkuszach Google, aby przechowywać dane swojego zespołu:

1. Utwórz bazę danych

Musisz określić źródło danych dla bazy danych pulpitu nawigacyjnego.

Jeśli utworzyłeś bazę danych Formularz Google aby zebrać dane, automatycznie utworzy arkusz kalkulacyjny z wynikami. Alternatywnie możesz pobrać dane jako plik CSV ze swojego narzędzia analitycznego.

Istnieje jednak bardzo niewiele sposobów na zautomatyzowanie generowania danych w Arkuszach Google.

Najprawdopodobniej będziesz musiał utworzyć bazę danych ręcznie.

W tym artykule wykorzystamy "miesięczne wydatki marketingowe" jako przykładową bazę danych. Dodaliśmy kolumnę "Budżet", aby ujawnić trend wydatków.

Masz do czynienia z bardzo złożonymi zestawami danych, takimi jak dane Google Analytics dotyczące skuteczności kampanii?

Upewnij się, że korzystasz z tych funkcji GSheet do szybkiej analizy danych:

Formatowanie warunkowe : formatowanie komórek za pomocą warunków "JEŻELI

: formatowanie komórek za pomocą warunków "JEŻELI Vlookup : wyszukiwanie danych w pionie

: wyszukiwanie danych w pionie Hlookup : wyszukiwanie danych w poziomie

: wyszukiwanie danych w poziomie Tabela przestawna e: łatwe sortowanie i izolowanie danych

2. Generowanie wykresu

Teraz wybierz wszystkie dane z arkusza kalkulacyjnego, przejdź do Wstaw i wybierz Wykres.

Domyślny wykres liniowy można zmienić na wykres kołowy, słupkowy lub dowolny inny w edytorze wykresów po prawej stronie.

W tym miejscu można również edytować inne szczegóły wykresu, takie jak tytuły osi, wysokość wykresu i motyw kolorystyczny.

3. Formatowanie wykresu pod kątem czytelności i użyteczności

Nadszedł czas, aby przekształcić wykres ogrodowy w pełnowymiarowy pulpit nawigacyjny!

Zamknij edytor wykresów i wybierz obszar wykresu.

Następnie przeciągnij go i przenieś obok tabeli z surowymi danymi.

Teraz kliknij symbol "trzech kropek" w prawym górnym rogu obszaru wykresu.

Spowoduje to wyświetlenie dwóch opcji:

Publikuj

Przenieś do własnego arkusza

Jeśli wybierzesz opcję "Opublikuj", Arkusze Google wygenerują link, który możesz udostępnić innym użytkownikom. Zaktualizuj uprawnienia, aby zezwolić lub ograniczyć niektórych użytkowników na tym etapie.

wykres w arkuszach Google publikowany w sieci

Nie będziemy jednak kłamać, opublikowany wykres jest trochę powolny.

Spróbuj edytować nieprzetworzone dane i zobacz, ile czasu zajmuje aktualizacja obszaru wykresu. 🙄

Z drugiej strony, opcja Przenieś do własnego arkusza szybko odświeża dane.

Trzeba jednak ciągle przełączać się między kartami, aby edytować nieprzetworzone dane i zobaczyć ich odzwierciedlenie na wykresie.

Powtarzając powyższe kroki, można utworzyć wiele wykresów i przenieść je do osobnej zakładki.

Takie wizualizacja danych umożliwia porównywanie różnych wskaźników w tym samym czasie.

Oto pulpit nawigacyjny, z którego Arkusze Google mogą być dumne!

Dynamiczne szablony pulpitu nawigacyjnego w arkuszach Google

1. Szablon pulpitu nawigacyjnego Google Sheets PPC od Power My Analytics

Via Power My AnalyticsPobierz ten szablon

2. Szablon pulpitu nawigacyjnego Google Sheets Facebook Ads od Power My Analytics

Via Power My AnalyticsPobierz ten szablon

3. Pulpit nawigacyjny Google Sheets Amazon MWS przez Power My Analytics

Via Power My AnalyticsPobierz ten szablon

Ograniczenia tworzenia pulpitu nawigacyjnego w Arkuszach Google

Ograniczone możliwości automatyzacji

Ograniczone możliwości integracji

Nie jest to uniwersalne narzędzie do zarządzania projektami

Duże zbiory danych mogą powodować problemy z wydajnością

Nie nadaje się do złożonej analizy danych

Obawy związane z bezpieczeństwem i prywatnością danych

Najlepsza alternatywa dla Google Sheets Dashboard: ClickUp

Poznaj Interaktywne pulpity nawigacyjne ClickUp!

Pulpity nawigacyjne ClickUp

Aby utworzyć pulpit nawigacyjny, włącz Pulpity nawigacyjne ClickApp dla Obszar roboczy .

Następnie dodaj jeden, wykonując następujące kroki:

Kliknij ikonę Dashboards, którą znajdziesz na pasku bocznym

Kliknij "+", aby dodać pulpit nawigacyjny

Kliknij "+ Dodaj widżety", aby pobrać dane

Dzieje się tak, ponieważ niestandardowy pulpit nawigacyjny jest pełen Widżety .

Widgety w ClickUp zbierają dane o ukończonych zadaniach, wydanych budżetach lub cokolwiek innego, czego potrzebujesz z obszaru roboczego. Następnie automatycznie generuje pomocne, dynamiczne wykresy tych kluczowych wskaźników.

Koniec z marnowaniem czasu na skomplikowane wykresy w Arkuszach Google!

Oto rodzaje widżetów, które można dodać do dynamicznego pulpitu nawigacyjnego:

Widżety statusu śledź statusy zadań i obciążenie pracą

Widżety tabeli : otrzymywanie raportów o ukończonych zadaniach, zadaniach, nad którymi pracowano i zadaniach zaległych

Widżety osadzania : dostęp do innych aplikacji i stron internetowych bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego

Widżety śledzenia czasu : przeglądanie raportów czasu pracy, takich jak raporty rozliczeniowe, karty czasu pracy, śledzony czas itp.

Widżety priorytetów : dostęp do zadań na podstawie ichPriorytet poziomy

Widżety niestandardowe tworzenie niestandardowego wykresu z dowolnych danych w obszarze roboczym

To dość wyczerpująca lista, ale nawet niebo nie jest ograniczeniem dla doskonałości ClickUp!

Dashboardy ClickUp są niezbędne do budowania analizy biznesowej dla Zwinny i Scrum projekty. I tylko poczekaj, aż skorzystasz z naszych gotowych zadań szablony w swoich zwinnych i projekty scrum !

Sprawdź te Widżety Sprint na pulpicie nawigacyjnym ClickUp:

Wykresy spalania : zobacz zakres wykonanej pracy w stosunku do pracy pozostałej do wykonania

Wykresy Burndown : zobacz ukończoną pracę w stosunku do celów

Wykresy prędkości : poznaj tempo ukończenia pracy

Skumulowane wykresy przepływu : zobacz postęp zadania w czasie

Podobnie jak gwiazdy na niebie, lista zadań Funkcje ClickUp jest nieskończona.

Oto przegląd naszych ulubionych:

Pulpity nawigacyjne ClickUp zostały zaprojektowane tak, aby zebrać wszystkie najważniejsze wskaźniki w jednym miejscu. Sprawdź to studium przypadku z Uniwersytetu Wake Forest aby zobaczyć, jak poprawili raportowanie i dostosowanie za pomocą ClickUp Dashboards:

Uniwersytet Wake Forest wykorzystuje ClickUp Dashboards do śledzenia kluczowych wskaźników

Wake Forest wykorzystuje ClickUp Dashboards do współpracy jako zgrany zespół

Niezależnie od tego, co chcesz zmierzyć, ClickUp Dashboards to doskonały sposób na uzyskanie przeglądu wydajności zespołu w czasie rzeczywistym.

Powiązane zasoby:_

Porzuć Google Sheets Dashboards i wypróbuj ClickUp już dziś!

Czy Arkusze Google wystarczą do szybkiej wizualizacji danych? Prawdopodobnie tak.

Ale do wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem projektami? Zdecydowanie nie.

Jako wieloletni odkrywcy w świecie zarządzania projektami, powinniśmy to wiedzieć. Właśnie dlatego ClickUp jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu i pokonać każdą przeszkodę na drodze do Twojej produktywności. Pulpity nawigacyjne ClickUp pomagają zrozumieć dane, które mają największe znaczenie, dzięki czemu można planować, dostosowywać i podbijać każdy projekt. Dołącz do ClickUp za darmo już dziś !