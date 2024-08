Jak stworzyć kalendarz w Arkuszach Google (przewodnik 2024 + szablon)

Najlepsze rzeczy zawsze zaczynają się od tego, że ktoś wskazuje na kalendarz.

Epickie wakacje. Przyjęcie urodzinowe z niespodzianką. Następny projekt.

Zgadza się.

Kalendarz zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące planowania projektów.

Jednak dni kalendarza ściennego dobiegły końca.

Podobnie jak odtwarzacze kasetowe i telefony z klapką, należy on do odległej przeszłości.

Dziś potrzebujesz kalendarz online który może nadążyć za Twoim harmonogramem, w dowolnym miejscu i czasie.

Na szczęście można to zrobić za pomocą Google Arkusz kalendarza.

W tym artykule przejdziemy przez kolejne etapy tworzenia kalendarza w Google Sheets i zaproponować lepszą alternatywę dla tego procesu.

Zablokuj swój kalendarz i skorzystaj z tego samouczka dotyczącego kalendarza w Arkuszach Google!

Dlaczego warto tworzyć kalendarz w Arkuszach Google?

Spójrzmy prawdzie w oczy. Prawdopodobnie masz preinstalowany narzędzie kalendarza na komputerze.

A może myślisz, że zwykły, stary, statyczny kalendarz też załatwi sprawę?

Ale oto jak kalendarz w Arkuszach Google jest o wiele lepszy niż te domyślne opcje:

Łatwy dostęp : Arkusze Google jest częścią każdegoPrzestrzeń robocza Google *Edytowalny: stwórz niestandardowy kalendarz odpowiadający Twoim unikalnym potrzebom

: Arkusze Google jest częścią każdegoPrzestrzeń robocza Google *Edytowalny: stwórz niestandardowy kalendarz odpowiadający Twoim unikalnym potrzebom Współpraca : zapraszaj członków zespołu do edycji na żywo

: zapraszaj członków zespołu do edycji na żywo Darmowy: nie płać ani grosza za prawdziwie uniwersalny zestaw funkcji

Użyj Arkuszy Google, aby zaplanować wydarzenie , tworzyć kalendarze marketingu treści i mediów społecznościowych lub po prostu odliczać dni do wielkiej premiery.

Gotowy, aby dowiedzieć się jak wykorzystać jego moc?

Do dzieła!

Jak utworzyć kalendarz w Arkuszach Google?

Gdyby tworzenie kalendarza w Arkuszach Google było bardzo proste, nie byłoby Cię tutaj, prawda? Niestety, jest to skomplikowany, pełen formuł proces, coś w rodzaju tworzenie kalendarza w Excelu .

Ale nie martw się. Uprościliśmy to do tych trzech kroków!

Sprawdź to.

Krok 1: Dodaj dni tygodnia

Po pierwsze, utwórz plik nowy arkusz kalkulacyjny w Arkuszach Google.

Nazwij swój arkusz kalkulacyjny i dodaj tytuł tworzonego miesiąca.

Teraz wpisz dni tygodnia w górnym wierszu, w następujący sposób:

Uwaga: Kalendarz tygodniowy można uruchomić w dowolnym dniu.

Krok 2: Utwórz cały miesiąc

Dodawanie dat do miesiąca jest bardzo proste.

Zacznij od wpisania "1" w miejscu rozpoczęcia miesiąca, a następnie dodaj formułę, aby automatycznie obliczyć następną datę.

W tym przypadku, ponieważ nasza data początkowa znajduje się w komórce numer B3, formuła do dodania w następnej komórce to:

=B3+1

Kopiuj-wklej tę formułę do końca tygodnia (końca wiersza).

Następnie, gdy skończysz z jednym rzędem, powtórz proces z każdym kolejnym.

Rób to, aż dojdziesz do ostatniego dnia; w tym przypadku 28.

Krok 3: Formatowanie kalendarza

Teraz, gdy kalendarz jest już gotowy, możesz sformatować go zgodnie z potrzebami projektu.

Oto kilka wskazówek:

Dodaj pusty wiersz na notatki pod każdą linią dat

Zmień rozmiar komórek według własnych upodobań

Formatuj weekendy lub ważne daty, aby je wyróżnić

Dodaj kolory swojej marki do kalendarza

Oto wskazówka:

Użyj formatowania warunkowego, aby zmienić kolory komórek na podstawie ilości lub typu danych, które zawierają. Na przykład pusta komórka może pozostać biała. Ale jeśli jest wypełniona wieloma zdarzeniami, zmienia kolory, aby wskazać zablokowany dzień.

Aby dodać więcej miesięcy do kalendarza, powtórz proces na tej samej karcie lub dodaj nowe karty dla każdego nowego miesiąca.

PS: Jeśli nie czujesz się dobrze w wierszach i kolumnach GSheets, spróbuj tworzenie kalendarzy w Dokumentach Google . Ale nie zalecamy tego, ponieważ Dokumenty Google ma te same wady, co kalendarz w Arkuszach Google!

3 wady kalendarzy w Arkuszach Google

Podtrzymujemy to, co powiedzieliśmy wcześniej.

Arkusze Google są jak para wygodnych, starych dżinsów.

Świetnie pasują, gdy robisz swoje.

Ale prawdopodobnie nie założysz ich na ważne spotkanie.

Oto trzy największe powody, dla których nie warto zawsze polegać na Arkuszach Google.

1. Brak funkcji zarządzania zadaniami

Arkusze Google to fantastyczne zarządzanie danymi narzędzie, ale niewiele więcej.

Ponieważ po zapełnieniu kalendarza zadaniami do wykonania, kto je wykona?

I jak komunikować się z tymi członkami zespołu?

Możesz oznaczać ludzi w komentarzach. A komentarz dotrze do ich skrzynki odbiorczej.

Po czym... czekasz.

Kontynuacja będzie równie żmudna.

Ostatecznie nie będziesz miał innego wyjścia, jak tylko użyć innego narzędzia do przydzielania zadań i komunikacji z zespołem.

2. Ograniczona automatyzacja

Arkusze Google to raj dla programistów.

W skali od prostej do Einsteina masz formułę dla każdej funkcji.

Ale to wszystko.

Musisz być naprawdę zainteresowany formułami, aby w pełni wykorzystać Arkusze Google, ponieważ są one jedynym sposobem na zautomatyzowanie arkusza kalkulacyjnego.

Przygotuj się więc na naukę magii arkusza kalkulacyjnego od maniaka GSheets.

Bez tych umiejętności, narzędzie to jest bezużyteczne.

3. Brak kompatybilności z innymi narzędziami

Wreszcie, jak dobrze Arkusze Google pasują do reszty twojego obszaru roboczego?

Odpowiedź jest skomplikowana.

Załóżmy, że używasz roboczy system operacyjny lub narzędzie do zarządzania projektami do codziennego funkcjonowania. Dobrze, jeśli narzędzie to umożliwia osadzenie arkusza kalkulacyjnego Google w czatach i pulpitach nawigacyjnych.

Ale nie zawsze tak będzie.

Najprawdopodobniej będziesz musiał przełączać się między Arkuszami Google a narzędziem do zarządzania projektami.

Sprawdź nasz szczegółowy przewodnik na_ Zarządzanie projektami Google .

Czy to wszystko skłoniło Cię do ponownego przemyślenia kalendarzy Arkuszy Google?

W takim razie jesteś we właściwym miejscu.

Lepszy sposób na zarządzanie kalendarzem: ClickUp

Maszyny do pisania, wieczne pióra i Rolodexy mogą wyjść z mody.

Ale organizacja? Jest zawsze w modzie.

W ClickUp lubimy nadążać za duchem czasu i pomagać Ci z kilkoma świetnymi rozwiązaniami organizacja miejsca pracy .

A wszystko zaczyna się od naszego nieskazitelnego Widok kalendarza . Jest to jeden z wielu poglądów które pomagają sortować i filtrować zadania w dowolny sposób.

Co sprawia, że jest tak świetny?

Po pierwsze, nigdy nie będziesz musiał zawracać sobie głowy tworzeniem go od podstaw.

Jest on częścią ClickUp Obszar roboczy czeka, aby złagodzić problemy z kalendarzem.

Oto jak dodać widok kalendarza:

Kliknij na + na pasku widoków

Wybierz "Kalendarz

Zmień jego nazwę według własnego uznania

Po drugie, robi o wiele więcej niż tylko wskazywanie daty i godziny!

Widok kalendarza otwiera przed Tobą morze funkcji zwiększających produktywność.

Jedną z jego największych zalet jest elastyczność. Możesz zdecydować, jaki poziom danych będzie wyświetlany w Kalendarzu.

Wybierz, w jakich ramach czasowych chcesz wyświetlać swoje dane.

Pojedynczy dzień, cztery dni, tydzień lub cały miesiąc.

W ten sposób możesz równie sprawnie wykonywać codzienne zadania, jak i tworzyć długoterminowe plany.

Ale to tylko o tym, jak można przeglądać rzeczy w kalendarzu.

A co z rzeczami, które można zrobić za jego pomocą?

To jest dopiero zabawa!

ClickUp pozwala stworzyć zadanie z niemal dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. I wszystkie te zadania (jeśli mają Termin ) są domyślnym elementem całego Kalendarza.

Wystarczy przeciągnąć je i upuścić, aby przesunąć ich datę początkową i końcową i poczuć moc produktywności!

Użyj prawej kolumny, aby zobaczyć niezaplanowane lub zaległe zadania.

Dostosuj również ich terminy za pomocą prostych ruchów przeciągania i upuszczania.

Jeśli masz ochotę na trochę głębszej pracy, odwiedź stronę Me mode i wyświetlać tylko zadania przypisane do użytkownika.

Uważamy, że te funkcje są wystarczające, aby pozostawić w tyle wiele podstawowych narzędzi kalendarza.

Ale czekaj, to nie wszystko!

Chcesz utworzyć nowe zadanie w widoku kalendarza?

Wystarczy kliknąć mały znak "+" w dowolnym polu daty. Dodaj nazwę, podsumowanie, termin wykonania, a nawet Priorytet poziom dla zadania.

Po dodaniu kliknij zadanie, aby dodać wszystkie inne niezbędne szczegóły.

A jeśli chcesz zabrać swój kalendarz w podróż, masz szczęście!

Widok kalendarza ClickUp jest również dostępny w aplikacji aplikacja mobilna -dzięki czemu jeszcze łatwiej jest pozostać na szczycie swojej gry.

Zgadza się. Harmonogram, planowanie i przeglądanie wszystkich zadań bezpośrednio na telefonie.

W aplikacji mobilnej ClickUp możesz filtrować widok kalendarza według dnia, tygodnia, tygodnia roboczego (tylko od poniedziałku do piątku), miesiąca lub harmonogramu (wielodniowy układ ciągły).

Nie martw się, wszystkie nowe widoki Kalendarza utworzone w aplikacji mobilnej pojawią się również w sieci!

Ale pusto wyglądający aplikacja kalendarza może być dość onieśmielające, prawda?

Nie martw się. Nie musisz ręcznie kopiować i wklejać każdego wydarzenia z innych kalendarzy. Wystarczy zintegrować swój osobisty Kalendarz Google , Kalendarz Outlook lub kalendarz Apple i pojawią się wszystkie wydarzenia. 😎

Szczerze mówiąc, dopiero zaczynamy odkrywać, jak fajny jest ClickUp.

Oto kilka naszych ulubionych aplikacji ClickUp funkcje :

Powiązane zasoby:_

Zapisz datę z ClickUp!

Przeszliśmy długą drogę od rocznego kalendarza na tablecie z lat 90-tych.

Dziś kalendarz roboczy jest nieodzowną częścią procesu planowania projektu.

Zaplanuj każde zadanie. Śledź każdy krok. Osiągnij każdy cel.

Bez względu na to, jak przyjazny dla użytkownika (lub darmowy!) jest Google Sheets, nie może on zrobić wszystkich tych rzeczy. Będziesz potrzebować zaawansowanego narzędzia kalendarza, które zrobi znacznie więcej niż tylko powie ci, jaki jest dzień i miesiąc.

dlaczego więc nie uzyskać kompletnego pakietu z funkcjami zarządzania projektami ClickUp? Przypisywanie zadań członkom zespołu, komunikować się skutecznie się z nimi komunikować, nie tracąc przy tym ani jednej rzeczy z tygodniowego harmonogramu. To po prostu najlepsze, co można uzyskać.

A więc pobierz ClickUp za darmo już dziś i zarezerwuj swoją randkę z sukcesem!