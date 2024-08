Jak stworzyć kalendarz w Dokumentach Google (przewodnik 2024 + szablony)

Kiedy mówimy o twoim Google kalendarz, jaka jest pierwsza rzecz, która przychodzi ci do głowy?

Urodziny 🎂 i święta ✈️!

Ale czasami potrzebujesz kalendarza, który robi więcej.

Na przykład *kalendarz marketingowy lub redakcyjny*lub może tygodniowy kalendarz związany z biznesem.

W takich przypadkach pomocne mogą być Dokumenty Google.

A najciekawsze jest to, że kalendarz Google Docs można utworzyć samodzielnie.

W tym artykule pokażemy, jak utworzyć kalendarz w Dokumentach Google, a nawet wyróżnimy niektóre opcje szablonów. Omówimy również niektóre ograniczenia kalendarza w Dokumentach Google i zasugerujemy oprogramowanie do zarządzania projektami alternatywa.

Gotowy do stworzenia kalendarza w Dokumentach Google?

zaczynamy!

Jak stworzyć kalendarz w Dokumentach Google?

Kalendarz w Dokumentach Google jest jak każdy inny kalendarz. 📅

Jedyną różnicą jest to, że tworzysz go w pliku Dokumentów Google.

Oto jak zmienić ten pusty, nudny dokument w swój własny kalendarz. 😎

Krok 1: Otwórz nowy dokument Google

Podobnie jak w przypadku dostępu do dowolnego innej aplikacji Google upewnij się, że jesteś zalogowany przy użyciu osobistego konta Google lub Przestrzeń robocza Google konto do korzystania z Dokumentów Google.

Aby rozpocząć, otwórz nowy Dokument Google na stronie głównej Dokumentów Google.

Wiemy, że widzisz tam galerię szablonów, ale niestety twórcy aplikacji Dokumenty Google zdecydowali się nie dodawać kalendarza szablon do niego.

Więc nie trać czasu i wybierz pusty dokument, aby rozpocząć.

Po otwarciu dokumentu nadaj mu nazwę, której potrzebujesz, w przeciwnym razie trudno będzie go później znaleźć. 🔍

Na razie nazwijmy ten plik Dokumentu Google "Kalendarz miesięczny"

Uwaga: Możesz użyć tych samych kroków, aby utworzyć kalendarz dzienny, tygodniowy lub roczny

Teraz wprowadź nazwę miesiąca na początku dokumentu.

Pozostańmy przy styczniu.

Krok 2: Wstaw tabelę

kalendarz nie będzie wyglądał tak samo bez tych kwadratów, prawda?

Ponieważ tworzymy kalendarz miesięczny, dodajmy kwadraty 7 x 6. Siedem to liczba dni w tygodniu, a sześć to liczba tygodni, na które został rozłożony styczeń 2021.

Przejdź do Wstaw > Tabela > następnie przesuń kursor, aby podświetlić 7 x 6, a następnie kliknij, aby wstawić tabelę. Powinno to również pasować do weekendów.

Krok 3: Dodaj daty i zadania

Zanim dodasz daty, wstaw tabelę 7 x 1 nad tabelą, którą właśnie utworzyłeś. Zapewni to miejsce na dodanie dni tygodnia.

Teraz, gdy masz już dni tygodnia, otwórz kalendarz na komputerze lub telefonie komórkowym i zacznij odpowiednio wstawiać daty.

Tutaj użyliśmy stycznia 2021 roku jako odniesienia.

zaczyna wyglądać jak kalendarz, prawda?

Teraz dodaj zadania lub wydarzenia.

Powiedzmy, że jest to kalendarz treści .

Można dodawać zadania takie jak:

Media społecznościowe posty : Posty na Facebooku, aktualizacje na Twitterze, historie na Instagramie

: Posty na Facebooku, aktualizacje na Twitterze, historie na Instagramie Posty na blogu : dodaj daty publikacji

: dodaj daty publikacji Content marketing spotkanie: dodaj do odpowiedniej daty, aby zaplanować

Krok 4: Spersonalizuj swój kalendarz

Ten krok jest najbardziej F-U-N!

Załóż swoje kreatywne czapki i spraw, by kalendarz był piękny.

Oto kilka pomysłów:

Dodaj kilka kolorów, aby skoordynować podobne dni, zadania i wydarzenia

Zmień czcionkę, rozmiar czcionki lub dodaj pogrubienie/wielkie litery, aby je wyróżnić

Zmień rozmiar kwadratów kalendarza (komórek tabeli), aby dodać miejsce tam, gdzie jest to potrzebne

To tylko kilka sugestii.

Być może okaże się, że jesteś bardziej kreatywny, niż ci się wydaje. 😎

Po zakończeniu formatowania kalendarza może on wyglądać mniej więcej tak:

Dobra wiadomość jest taka, że zawsze możesz zmienić formatowanie kalendarza później, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Krok 5: Zmień orientację dokumentu na poziomą

Ten krok nie jest obowiązkowy, ale powinien sprawić, że kalendarz będzie czytelny.

Ponadto orientacja pozioma zapewnia więcej miejsca na dodanie szczegółów zadania.

Przejdź do Plik > Konfiguracja strony, a pojawi się okno dialogowe Konfiguracja strony. Wybierz Landscape w sekcji Orientation i kliknij OK.

I to już wszystko.

Gratulacje, samodzielnie utworzyłeś kalendarz w Dokumentach Google! 🥳

Wszystko, co pozostało do zrobienia, to, udostępnić swój kalendarz r i rozpocznij pracę ze swoim zespołem. Aby to zrobić, kliknij przycisk Udostępnij w prawym górnym rogu i dodaj adresy e-mail członków zespołu.

ale chwila. Czy wiesz, że możesz całkowicie wyeliminować cały ręczny proces tworzenia kalendarza od podstaw?

Dobrze słyszałeś. Rozwiązaniem są szablony!

Jeśli szukasz szablonu kalendarza, Dokumenty Google mogą nie być pomocne, ale Internet nigdy nie zawodzi.

Niezależnie od tego, czy chodzi o plan lekcji, content marketing czy szablon kalendarza redakcyjnego dla Dokumentów Google, znajdziesz je wszystkie.

Powiązane 👉_ **Jak utworzyć oś czasu w Dokumentach Google

3 szablony kalendarza dla Dokumentów Google

Nie szukaj szablonu kalendarza dla Dokumentów Google, ponieważ znaleźliśmy dla ciebie trzy opcje.

Użyj dowolnego z nich, aby zaoszczędzić mnóstwo czasu i wysiłku.

1. Szablon harmonogramu tygodniowego

Ten tygodniowy cyfrowy planer szablon świetnie nadaje się do planowania dowolnych wydarzeń w kalendarzu, takich jak spotkania, zadania do wykonania itp. według czasu.

Możesz również użyć tego samego szablonu w pliku Arkusza Google.

Pobierz to szablon tygodniowego harmonogramu w Dokumentach Google .

2. Szablon kalendarza mediów społecznościowych

Jeśli potrzebujesz kalendarza mediów społecznościowych kalendarz redakcyjny dla wszystkich platform, w tym Instagrama, Facebooka, Pinteresta, Twittera itp. ten szablon powinien wystarczyć.

Jest to kolejny szablon, który działa zarówno z Dokument Google i Arkusz kalkulacyjny Google.

Pobierz to szablon kalendarza mediów społecznościowych w Dokumentach Google i Arkuszach Google.

3. Szablon tygodniowego kalendarza wydarzeń

Ten szablon może pomóc w śledzeniu każdego wydarzenia w kalendarzu w danym tygodniu.

Pobierz to szablon tygodniowego kalendarza wydarzeń w Dokumentach Google.

3 Ograniczenia tworzenia kalendarza w Dokumentach Google

Chcemy, abyś zadał sobie pytanie:

Czy to naprawdę_ mądre używać narzędzia tworzenia dokumentów _do tworzenia kalendarza?

To jak używanie arkusza kalkulacyjnego do wykonywania drobnych obliczeń. To nie ma sensu, skoro mamy już coś, co nazywa się kalkulatorem, prawda?

Podobnie, używanie Dokumentów Google do tworzenia kalendarza nie ma sensu, gdy zamiast tego dostępnych jest kilka narzędzi do tworzenia kalendarzy.

Pokażemy ci, dlaczego jeszcze to nie działa:

1. Nie jest przeznaczony do korzystania z kalendarza

Wypuścimy kota 🐈 z worka. Dokumenty Google nie są przeznaczone do kalendarzy.

Możesz napisać post na blogu, wpisać swoje myśli... jeśli masz słowa, Dokumenty Google są Twoim przyjacielem, tak jak Microsoft Word.

Bonus: Sprawdź nasz przewodnik na temat tworzenie kalendarza w programie Microsoft Word ! 💜

Ale rejestrowanie niektórych dat? Nie.

Nawet nie przypomnienia.

2. Dostęp offline nie jest wygodny

Największą zaletą Google jest to, że wszystko w aplikacji Google Workspace jest online.

Czasami jednak stanowi to problem.

Aby uzyskać dostęp do plików bez połączenia z Internetem, trzeba planować z wyprzedzeniem. Musisz zdecydować, z których plików chcesz korzystać, gdy Internet nie działa.

Z tego co wiemy, dostęp offline ma pomóc w sytuacjach awaryjnych.

ale Google prosi o przewidywanie sytuacji awaryjnych i decydowanie, co powinno być dostępne offline

Wygląda na to, że najpierw będziesz potrzebował pomocy kryształowego gazera lub sam nim zostaniesz. 🔮

3. Brak możliwości przepływu pracy

Dokumenty Google nie są kalendarzem - to już ustaliliśmy.

ale zgadnij co? Nie jest też menedżerem projektu.

Biznes lub kalendarz projektu musi mieć pewne możliwości, takie jak planowanie, tworzenie zadań, przypisywanie ich, zarządzanie zasobami, ustalanie priorytetów, wizualizacja przepływu pracy itp.

Kalendarz Google Doc nie posiada żadnej z tych funkcji!

Oznacza to, że ręcznie tworzony kalendarz w Dokumentach Google jest tak samo dobry jak kalendarz ścienny.

Na szczęście istnieje proste rozwiązanie wszystkich tych wad: ClickUp!

To jeden z największych na świecie najwyżej ocenianych narzędzie zwiększające produktywność, któremu zaufało kilka zespołów w małych, średnich i dużych organizacjach.

Tworzenie kalendarzy bez wysiłku z ClickUp

ClickUp to kalendarz, który potrafi wszystko.

Naprawdę?

Tak, mówimy o naszym Widok kalendarza.

Ten widok umożliwia

Planować projekty

Zaplanować zadania

Zarządzanie zasobami Zestawpriorytety*.

Najlepszym z nich jest Synchronizacja Kalendarza Google.

Why?

Ponieważ ma dwukierunkową synchronizację, co oznacza zmiany w dowolnym Kalendarz Google wydarzenie będzie odzwierciedlone w ClickUp i odwrotnie.

Integracja Kalendarza Google z ClickUp w celu dwukierunkowej synchronizacji kalendarza

Kalendarz można nawet nosić w kieszeni:

Śledzić ważne daty

Tworzyć zadania

Tworzyć*Przypomnienie*można filtrować widok kalendarza według dnia, tygodnia, miesiąca, tygodnia roboczego (tylko od poniedziałku do piątku), miesiąca lub harmonogramu (układ ciągły obejmujący wiele dni).

Opcje widoku kalendarza w aplikacji mobilnej ClickUp

A dla szybkiego i łatwego odniesienia, wszystkie zadania wyświetlane w widoku kalendarza w aplikacji mobilnej są pokolorowane w zależności od statusu zadania!

Kodowanie kolorami zadań w widoku kalendarza w aplikacji mobilnej ClickUp

Mówiąc o kalendarzach, nie możemy zapomnieć o Przypomnienia. Możesz nie tylko ustawić przypomnienia dla siebie, ale także delegować je innym!

Najważniejsze jest to, że ClickUp może być Twoim aplikacja kalendarza i wiele innych rzeczy w tym samym czasie.

Oto przegląd niektórych funkcji ClickUp funkcje aby dać ci wyobrażenie:

Odbieranie i wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z oprogramowania do zarządzania projektami dzięki funkcjiEmail ClickApp## Licz dni do sukcesu z ClickUp

Kalendarz Google Docs to zwykły kalendarz bez funkcji przepływu pracy.

Brzmi jak dużo wysiłku, aby stworzyć coś, co już masz na swoim telefonie komórkowym!

Zamiast tego poszukaj kalendarza, który może zrobić więcej niż tylko dać ci miejsce na wypełnienie szczegółów zadania lub pokazanie dnia i daty.

Jak ClickUp, aplikacja kalendarz online**i aplikacja do zarządzania projektami.

W przeciwieństwie do Dokumentów Google, pozwala ona ustawiać przypomnienia, planować zadania, zarządzanie zasobami, czas śledzenia, *planować projekty*i wiele więcej.

Teraz mamy tylko jedno pytanie:

_Czy jesteś gotowy do zarządzania wieloma projektami i nigdy nie przegapisz terminów?

Następnie pobierz ClickUp za darmo już dziś!

powiązane przewodniki pomocy:_