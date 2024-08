Jak utworzyć kalendarz w programie Microsoft Word (z przykładami i szablonami)

Tworzenie niestandardowego, zorganizowanego kalendarza ma kluczowe znaczenie dla zarządzania czasem i produktywności, więc dowiedzmy się, jak utworzyć szablon kalendarza w programie Word, zamiast wymyślać koło na nowo.

Jak utworzyć kalendarz w programie Word za pomocą tabeli

uwaga: W tym samouczku używamy programu Microsoft Word dla komputerów Mac w wersji 16.54. Kroki i_ funkcje _mogą wyglądać inaczej, jeśli korzystasz z innej platformy lub wersji

Utworzony w programie Microsoft Word

1️⃣ Otwórz nowy dokument Word

1. Otwórz program Microsoft Word, wybierz Pusty dokument > Utwórz

2. W zakładce Układ wybierz Orientacja > Krajobraz

3. Przejdź do zakładki Widok i zaznacz pole Ruler

Utworzono w programie Microsoft Word

2️⃣ Wstaw tabelę

1. Umieść kursor w lewym górnym rogu strony i naciśnij enter dziesięć razy, aby przesunąć kursor dalej w dół

2. W zakładce Insert wybierz Table, najedź kursorem na tabelę 7×6 i kliknij, aby wypełnić siedem kolumn i sześć wierszy

Utworzono w programie Microsoft Word

3️⃣ Dostosuj wiersze i kolumny tabeli

1. Kliknij i przeciągnij dolny wiersz na dół strony

2. Kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć wszystkie komórki tabeli z wyjątkiem pierwszego wiersza

3. W zakładce Układ kliknij Rozmieść wiersze

Utworzone w programie Microsoft Word

⚡️ Porada: Naciśnij Command + P ( Ctrl + P dla użytkowników PC) lub wybierz File > Print w dowolnym momencie tworzenia, aby wyświetlić podgląd wydruku/zapisu

4️⃣ Dodaj i dostosuj tekst

1. W pierwszym wierszu wpisz od niedzieli do soboty (jeśli chcesz, możesz rozpocząć tydzień w poniedziałek!)

2. Podświetl dni w pierwszym wierszu i w zakładce Układ wybierz Wyrównaj do środka

3. Dodaj daty kalendarza do pozostałych komórek, zaczynając od drugiego wiersza

4. Dostosuj tekst

Czcionka dokumentu: ENGRAVERS MT

Rozmiar czcionki dni tygodnia: 11

Rozmiar czcionki dat kalendarza: 9

Utworzony w programie Microsoft Word

Opcjonalnie: Podświetl daty poprzedniego lub następnego miesiąca i zmień kolor czcionki na szary

Utworzono w programie Microsoft Word

5️⃣ Format tabeli

1. Podświetl dni w górnym wierszu i w zakładce Projekt tabeli wybierz Obramowanie > Bez obramowania

2. Gdy tekst jest nadal podświetlony, wybierz Obramowanie > Obramowanie dolne

Utworzono w programie Microsoft Word

6️⃣ Utwórz sekcję Notatki na górze strony

1. W zakładce Wstawianie wybierz Kształty > Okienko tekstowe

2. Kliknij i przeciągnij, aby utworzyć prostokątne pole, używając linijki jako wskazówki pomiarowej

3. Kliknij wewnątrz pola tekstowego i wpisz tekst: N O T E S

4. Podświetl tekst i zmień typ czcionki, aby dopasować ją do czcionki kalendarza

Utworzono w programie Microsoft Word

7️⃣ Dodaj rok i nazwę miesiąca

1. W zakładce Wstawianie wybierz Kształty > Pole tekstowe

2. Kliknij i przeciągnij, aby utworzyć prostokątne pole, używając linijki jako wskazówki pomiarowej

3. Wpisz miesiąc, dostosuj czcionkę do własnych upodobań i zmień rozmiar czcionki na 72

4. Skopiuj i wklej Okienko tekstowe, wpisz rok, dostosuj czcionkę do własnych upodobań i zmień jej rozmiar na 40

5. Użyj linijki, aby wyrównać oba pola tekstowe

6. Usuń obramowanie tekstu z pól tekstowych miesiąca i roku, przytrzymując klawisz Shift i zaznaczając oba pola. W zakładce Format kształtu wybierz Kształt Obrys > Brak obrysu

Utworzono w programie Microsoft Word

8️⃣ Zapisz jako szablon

Uwaga: Zapisz dokument jako szablon, aby użyć go ponownie przed dodaniem jakichkolwiek zdarzeń.

1. Przejdź do File > Save as Template... i pojawi się okno dialogowe

2. Wprowadź nazwę szablonu kalendarza w sekcji Zapisz jako

3. Dodaj odpowiednie tagi w sekcji Tagi (dla użytkowników komputerów Mac)

4. Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać szablon kalendarza

5. Sprawdź, czy Format pliku jest ustawiony na Szablon Microsoft Word (.dotx)

Utworzony w programie Microsoft Word

Jak dostosować szablon kalendarza w programie Microsoft Word

1️⃣ Wybierz dowolny szablon kalendarza MS Word

1. Uruchom program Microsoft Word

2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej szablonów

3. Wpisz calendar w Pasku wyszukiwania, aby wyświetlić szablony programu Word specyficzne dla kalendarza

4. Możesz też kliknąć poniższy obraz, aby pobrać bezpłatne szablony online ze sklepu z szablonami Microsoft:

Kalendarz fotograficzny od Microsoft

Kalendarz spotkań Rose Suite przez Microsoft

Tygodniowy kalendarz zadań za pomocą programu Microsoft

Kalendarz poziomy (początek w niedzielę) przez Microsoft

2️⃣ Dostosowywanie szablonu programu Word

1. Jeśli masz włączone makra, przejdź do zakładki Kalendarz > Wybierz nowe daty

2. Wybierz miesiąc i rok w oknie dialogowym i kliknij przycisk OK

Utworzony w programie Microsoft Word

Porozmawiajmy przez chwilę o makrach. Makra to seria poleceń używanych do automatyzacji powtarzających się zadań. Na przykład makra w szablonach kalendarza programu Word pozwalają wybrać dowolny miesiąc i rok, a daty zostaną automatycznie wypełnione.

⚠️ Pamiętaj: nie włączaj makr z niezaufanego źródła Sprawdź Strona pomocy technicznej Microsoft aby uzyskać więcej informacji na temat włączania i wyłączania makr.

3. Zmień motyw szablonu w zakładce Kalendarz > Tematy >sprawdź menu rozwijane, aby uzyskać więcej opcji

Utworzony w programie Microsoft Word

4. Zmień kolory motywu szablonu w zakładce Kalendarz > Kolory >sprawdź menu rozwijane, aby uzyskać więcej opcji

Utworzony w programie Microsoft Word

5. Zmień czcionkę motywu szablonu w zakładce Kalendarz > Kolory >wyszukaj więcej opcji w menu rozwijanym

Utworzony w programie Microsoft Word

⚡️ Porada: Jeśli w dowolnym momencie chcesz przywrócić oryginalny motyw kalendarza, przejdź do zakładki Kalendarz > Tematy > Przywróć motyw z szablonu kalendarza

6. W zakładce Projekt tabeli kliknij strzałkę w dół, aby przewinąć i znaleźć dziesiątki dostępnych opcji zmiany ogólnego projektu tabeli

Utworzony w programie Microsoft Word

7. Dodaj wydarzenia do kalendarza i gotowe!

Wskazówki, porady i rozwiązywanie problemów w programie Microsoft Word

Jeśli przeszukiwanie funkcji programu Word sprawia wrażenie zagraconego jak szuflada kuchenna, nie jesteś sam! Zapoznaj się z faktami tutaj. ⬇️

**Jakiego rozmiaru kalendarza powinienem użyć do druku?

Popularne rozmiary kalendarzy tygodniowych, miesięcznych i rocznych dla domu i biura:

Kalendarz tygodniowy lub miesięczny: 8,5" x 11″ lub 7″x 9″ Kalendarz ścienny: 11.75″ x 16,5″ lub 11,75″ x 8,25″ Kalendarz plakatowy (zawiera zdjęcia): 11" x 17" lub 27" x 39" Kalendarz biurkowy stojący: 6.5″ x 5,9″ lub 6,9″ x 8,3″

⚡️ Wskazówka: Naciśnij Command + P lub wybierz File > Print w dowolnym momencie kompilacji, aby wyświetlić podgląd wydruku/zapisu. Pomoże to wykryć wszelkie problemy, zanim posuniesz się za daleko

**Jak mogę dodawać i modyfikować logo, zdjęcia i obrazy w moim kalendarzu, nie psując wszystkiego w moim dokumencie?

aby wstawić logo, zdjęcie lub obraz.. Przeciągnij i upuść zdjęcie bezpośrednio do aplikacji Word lub przejdź do zakładki Wstawianie > Obrazy i zaimportuj plik

aby przekonwertować zdjęcie/obraz na kształt.. Wybierz zdjęcie/obraz W zakładce Format obrazu > kliknij strzałkę obok Kadrowanie , aby zmodyfikować zdjęcie do dowolnego kształtu lub proporcji Przytrzymaj klawisz Shift, kliknij i przeciągnij jeden z rogów, aby dostosować rozmiar

aby dostosować położenie logo, zdjęcia lub obrazu.. Kliknij i przeciągnij linijkę, aby przesunąć obiekt w prawą lub lewą stronę dokumentu



**Czy mogę przesunąć zdjęcie w dowolne miejsce na stronie? Mam na myśli _w dowolnym miejscu?

W zakładce Wstawianie > wybierz Kształty > Pole tekstowe Przeciągnij zdjęcie do Okienka tekstowego Przeciągnij Okienko tekstowe w dowolne miejsce w dokumencie Jeśli okaże się, że pole tekstowe odcina zdjęcie, zwiększ rozmiar pola tekstowego lub zmniejsz rozmiar zdjęcia

**Jak mogę udostępnić mój niesamowity kalendarz Word?

Zapisz plik na koncie OneDrive (lub w innej lokalizacji) Kliknij Udostępnij w prawym górnym rogu aplikacji Word (musisz być zalogowany na swoje konto Microsoft) Opcjonalnie: Edytuj ustawienia Zezwalaj na dostęp do dokumentu wszystkim lub określonym osobom

Zezwalaj tylko na edycję lub przeglądanie

Ustaw datę wygaśnięcia Utwórz hasło do dokumentu Wpisz nazwę, grupę lub adres e-mail Dołącz wiadomość Kliknij Wyślij Inne opcje udostępniania:

Kliknij Kopiuj Link i udostępnij

i udostępnij Kliknij Mail, aby wysłać w aplikacji e-mail

**Jak przejść do następnego miesiąca w tym samym dokumencie Worda?

Po utworzeniu kalendarza z pełnym formatowaniem i projektem oraz przed dodaniem jakichkolwiek elementów/wydarzeń, skopiuj i wklej kalendarz na nową stronę i dostosuj datę. Oto jak to zrobić:

Dla użytkowników komputerów Mac: 1. Naciśnij Command + A , aby zaznaczyć wszystko 2. Naciśnij Command + C , aby skopiować 3. Przejdź do następnej strony i naciśnij Command + V , aby wkleić 4. Powtórz kroki 1-3 dla pozostałych miesięcy Dla użytkowników komputerów PC: 1. Naciśnij Ctrl + A , aby zaznaczyć wszystkie 2. Naciśnij Ctrl + C , aby skopiować 3. Przejdź do następnej strony i naciśnij Ctrl + V , aby wkleić 4. Powtórz kroki 1-3 dla pozostałych miesięcy



**Jakieś wskazówki dotyczące organizacji zawartości kalendarza? Nie wstydź się

Najlepszy sposób nazorganizować swój kalendarz online jest dowolna metoda, która optymalizuje Twój czas i potrzeby związane z planowaniem. To, co działa dla innych, może nie działać dla Ciebie i jest to całkowicie w porządku! Oto kilka sugestii dotyczących organizacji kalendarza: Kategorie oznaczone kolorami: Użyj innej czcionki lub koloru podświetlenia dla każdego typu kategorii Emoji: Przypisz unikalne emoji, aby szybko zidentyfikować typ kategorii Dojazdy 🚘 spotkanie 1:1 👥 Spotkanie zespołu 👩‍💻 Spotkanie statusowe 🤷‍♀️ Wydarzenie sportowe po szkole ⚽️ Wizyta u lekarza 🩺 Lunch 🥑 Podróż ✈️ Wakacje 🏝 Uroczystość 🎉 Trening 🏋️‍♀️ Ogłoszenia 📣 Głęboka praca 🧠 Priority❗️



Strzeż się pełzania funkcji Microsoftu

Próbę opanowania morza "podstawowych" funkcji tworzenia dokumentu w MS Word można podsumować jednym słowem: stresujące. Daj nam znać, czy jest to dokładny obraz korzystania z MS Word:

1. Wstawiasz obraz

2. Przesuwasz go nieznacznie w prawo

3. Wszystko pod obrazem przerywa formatowanie

4. Obraz zostanie przeniesiony z powrotem na pierwotne miejsce

5. Wszystko pod obrazem się śmieje

Oto, co powinieneś wiedzieć, zanim zainwestujesz czas, energię i zasoby w Microsoft Word:

chociaż Microsoft Word jest wszechstronną platformą, osiągnięcie pożądanego rezultatu jest również czasochłonne

funkcje programu Microsoft Word na pasku narzędzi/wstążce różnią się w zależności od wersji

aplikacje Microsoft Office (w tym Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel i inne ) są drogie. Aplikacja Word alone zaczyna się od $159.99

trudności z wyrównaniem tekstu, tabel, linii i obrazów w celu uzyskania pożądanego efektu są częstym problemem

jest to skomplikowany program do nauki i efektywnego użytkowania

Nie martw się - masz opcje!

Spędzamy około 90% naszego czasu doświadczając bólów związanych z formatowaniem w Microsoft Word i 10% używając naszych kalendarzy zgodnie z ich przeznaczeniem. Spróbuj Funkcja kalendarza ClickUp lub wyślij ten artykuł znajomemu, który nie zna różnicy między makaronami a makrami.