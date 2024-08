10 darmowych szablonów harmonogramów w Excelu, Arkuszach Google i ClickUp

Znasz to uczucie paniki, gdy wszyscy w twojej pięcioosobowej grupie zamawiają skomplikowany posiłek combo w restauracji, a serwer zamiast go zapisać, mówi: "nie martw się, mam to wszystko tutaj" 🧠🫠

Cóż, tak to jest nawigować po pracowitym dniu bez ustalonego harmonogramu.

Zapisując wszystkie swoje spotkania, zadania, przypomnienia i terminy w kalendarzu, na liście lub w tabeli, możesz lepiej zrozumieć, na co podzielisz swój czas w ciągu dnia. Ostatecznie może to być czynnik decydujący o tym, czy możesz przyjąć prośbę na ostatnią chwilę, czy też faktycznie zdążysz do dentysty przed 14:30. 😳

Mówiąc najprościej, planowanie dnia pomaga w pełni go wykorzystać - zarówno w pracy, jak i poza nią. Jest to furtka do kształtowania wydajnych nawyków i włączania większej liczby strategie zarządzania czasem w tygodniu pracy. Aha, i czy wspomnieliśmy, że leczy również niedzielne strachy?

Ale niezależnie od tego, czy jesteś mistrzem bloków czasowych w sezonie, czy też tworzysz harmonogram powitalny dla nowego pracownika zespołu, rozpoczęcie od szablonu harmonogramu powinno być zawsze pierwszym krokiem. Nie ma jednak powodu, by przesadzać z szablonem!

Łatwo jest poczuć się przytłoczonym ogromną liczbą sposobów i możliwości oprogramowanie do tworzenia harmonogramów ale zamiast inwestować czas w jakikolwiek stary szablon, zacznij od takiego, który udowodnił, że czyni ten proces łatwiejszym.

Pokażemy ci, jak to zrobić, wyjaśniając, dlaczego potrzebujesz szablonów harmonogramów w swoim życiu, najważniejsze funkcje, których należy szukać, oraz 10 darmowych szablonów harmonogramów, które z pewnością poprawią twoją pracę zarządzanie czasem umiejętności.

Dlaczego szablony harmonogramów są ważne?

Twój harmonogram powinien być czymś więcej niż karteczką samoprzylepną lub dokumentem z nazwiskami i godzinami biegnącymi w dół strony - a jeśli ten przykład jest zbyt bliski domu, modlimy się za ciebie.

Zamiast tego, harmonogram powinien wnosić wartość dodaną do codziennych procesów, integrując się z obecnymi aplikacjami do pracy, kalendarzem i procesami w celu zarządzania każdym aspektem dnia.

Łatwo edytuj terminy i dodawaj nowe wydarzenia w ClickUp, przeciągając i upuszczając zadania w widoku Kalendarza

Tutaj szablon naprawdę się przydaje 🙂

Najlepsze szablony harmonogramów są załączone do oprogramowania do zarządzania projektami z funkcjami, które podnoszą poziom oldschoolowych technik planowania, z którymi dorastaliśmy. Wygląd i funkcje preferowanego szablonu harmonogramu zależą od zespołu, branży i projektu, ale korzyści są takie same we wszystkich przypadkach!

Oto niektóre z najważniejszych korzyści płynących z korzystania z szablonu harmonogramu, zarówno do użytku osobistego, jak i z zespołem:

Przejrzystość : Szablony harmonogramów nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego - są one przeznaczone dla całego zespołu. Gdy cały zespół przyjmuje szablon harmonogramu, pomaga to członkom zobaczyć, co robią ich rówieśnicy i pomaga menedżerom wiedzieć, czy praca jest równomiernie dystrybuowana, czy też jedna osoba ma zbyt duże obciążenie na dany tydzień.

: Szablony harmonogramów nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego - są one przeznaczone dla całego zespołu. Gdy cały zespół przyjmuje szablon harmonogramu, pomaga to członkom zobaczyć, co robią ich rówieśnicy i pomaga menedżerom wiedzieć, czy praca jest równomiernie dystrybuowana, czy też jedna osoba ma zbyt duże obciążenie na dany tydzień. Organizacja : Standaryzacja formatu i poziomu szczegółowości, które członkowie uwzględniają w swoich harmonogramach, pomaga wszystkim zachować zgodność co do statusu i priorytetów projektu. Zwłaszcza jeśli szablon uzupełnia oprogramowanie do zarządzania projektami z możliwością współpracy, szablon harmonogramu pomoże zespołowi uniknąć wąskich gardeł w każdym tygodniu.

: Standaryzacja formatu i poziomu szczegółowości, które członkowie uwzględniają w swoich harmonogramach, pomaga wszystkim zachować zgodność co do statusu i priorytetów projektu. Zwłaszcza jeśli szablon uzupełnia oprogramowanie do zarządzania projektami z możliwością współpracy, szablon harmonogramu pomoże zespołowi uniknąć wąskich gardeł w każdym tygodniu. Zwiększa wydajność : Wizualizacja harmonogramu pomaga planować przyszłe zadania i pozwala na nowe strategie, aby zmaksymalizować swój dzień. Szablony harmonogramów są zaprojektowane tak, aby pomóc zidentyfikować obszary możliwości każdego dnia w zakresie tworzenia nowych procesów, restrukturyzacji cykli pracy i śledzenia czasu spędzonego na zadaniach lub projektach.

: Wizualizacja harmonogramu pomaga planować przyszłe zadania i pozwala na nowe strategie, aby zmaksymalizować swój dzień. Szablony harmonogramów są zaprojektowane tak, aby pomóc zidentyfikować obszary możliwości każdego dnia w zakresie tworzenia nowych procesów, restrukturyzacji cykli pracy i śledzenia czasu spędzonego na zadaniach lub projektach. Usprawniazarządzanie czasem możliwości: Czy kiedykolwiek odszedłeś od biurka pod koniec dnia i zastanawiałeś się, gdzie podział się czas? Szablony harmonogramów stanowią odpowiedź na to pytanie. Dzięki funkcjom śledzenia czasu, historii wersji, spotkań i aktualizacji statusu, zawsze będziesz wiedział, które zadania wyczerpują Twój dzień i będziesz mógł odpowiednio dostosować swój cykl pracy.

Łatwe śledzenie czasu i połączenie dzienników z zadaniami lub podzadaniami

A to tylko kilka z nich! Należy jednak pamiętać, że szablon harmonogramu jest tylko tak potężny, jak jego funkcje. Zanim więc pobierzesz pierwszy szablon, który znajdziesz, poszukaj tych niezbędnych funkcji. ⬇️

Funkcje, których należy szukać w następnym szablonie harmonogramu

Nie wszystkie szablony harmonogramów są sobie równe, ale pomożemy ci upewnić się, że ten, który wybierzesz, spełni twoje potrzeby bez przekraczania budżetu.

Wszystkie najlepsze szablony harmonogramów mają te podstawowe funkcje:

Możliwość dostosowania: Podczas gdy szablony tworzą plan dla twojego harmonogramu, powinieneś być w stanie dostosować go i edytować w razie potrzeby, aby lepiej dopasować go do swoich bieżących procesów. A zrobienie tego nie powinno być wyzwaniem! Wizualny: Istnieje więcej sposobów na uporządkowanie harmonogramów niż tylko w kalendarzu. Zwłaszcza w przypadku większych zespołów, które pracują asynchronicznie, posiadanie wysoce wizualnego szablonu harmonogramu lub możliwość wyboru spośród wielu widoków projektu zwiększy doświadczenie każdego członka korzystającego z szablonu. Współpraca: Dla samej logistyki ma to ogromne znaczenie. Jeśli szablon nie zawiera elementu współpracy, teamom trudno będzie zaplanować spotkania, współpracować i zakończyć zadania bez nakładania się na siebie. Śledzenie czasu i postępów: Twój szablon harmonogramu nie jest sytuacją jednorazową. Powinien on ewoluować wraz ze wzrostem złożoności projektów i zapewniać wgląd i rozwiązania, które pomogą zwiększyć wydajność. Śledzenie czasu i pulpity to dwie z najbardziej podstawowych funkcji służących do określania postępów. Integracje: Im więcej narzędzi pracy integruje się z szablonem harmonogramu, tym lepiej! Pomaga to uzyskać jaśniejszy obraz tego, jakie zadania masz zaplanowane każdego dnia i zapewnia więcej kontekstu w postaci połączonych linków lub danych. Ponadto integracje rozszerzają funkcje każdego oprogramowania i zmniejszają liczbę zakładek zalewających przeglądarkę.

I jeszcze wzmianka o funkcji... najlepsze szablony są Free. 💸

W dzisiejszych czasach istnieje tak wiele potężnych gotowych szablonów harmonogramów, że nie ma powodu, dla którego miałoby to kosztować nawet grosza!

10 szablonów harmonogramów do blokowania, planowania i organizowania wszystkiego

A teraz dobre rzeczy - przykłady!

Wypróbowaliśmy i przetestowaliśmy najlepsze szablony harmonogramów, aby przedstawić ci te najlepsze i nasze ulubione!

Każdy z tych 10 darmowych i konfigurowalnych szablonów oferuje funkcje o wysokiej wizualizacji i wydajności, które pomogą tobie i zespołowi usprawnić bieżące procesy tworzenia harmonogramów. Ponadto, możesz uzyskać do nich dostęp bezpośrednio z tego artykułu!

1. Szablon harmonogramu zespołu ClickUp

Umieść swoje tygodniowe zadania w kalendarzu ClickUp

Organizacja harmonogramu zespołu jest niezbędna dla każdego zespołu, aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie czasu. Kalendarz Szablon harmonogramu zespołu ClickUp jest idealny do planowania, tworzenia harmonogramów, a nawet zarządzania zasobami !

Na przykład, harmonogram zespołu może obejmować spotkania, terminy realizacji projektów, indywidualne cele dla członków zespołu, prezentacje lub sesje szkoleniowe dla członków zespołu, cele związane z obsługą klienta i wszelkie inne potrzebne cele organizacyjne.

Taka widoczność pomaga zapewnić, że wszyscy dotrzymują zobowiązań, a jednocześnie mają bloki czasu na dogłębną pracę i inne działania.

Szablon zawiera cztery gotowe widoki, których można zacząć używać już dziś do wizualizacji pracy:

Widok listy działań w projekcie : Domyślnie konsoliduje wszystkie zadania przypisane do zespołu

: Domyślnie konsoliduje wszystkie zadania przypisane do zespołu Weekly Schedule Tablica view : Porządkuje wszystkie zadania przypisane do zespołu według terminu ich wykonania

: Porządkuje wszystkie zadania przypisane do zespołu według terminu ich wykonania Widok obciążenia pracą: Dostarcza przegląd liczby zadań przypisanych do zespołu w określonym okresie Pobierz ten szablon ### 2. Szablon 24-godzinnego harmonogramu ClickUp

Nadaj wszystkim swoim zadaniom dedykowany przedział czasowy w kalendarzu ClickUp

24-godzinny harmonogram jest ważnym narzędziem do osiągania codziennych celów i pozostawania zorganizowanym. Może on pomóc w efektywnym zarządzaniu czasem, ustalać priorytety zadań i uniknąć prokrastynacji. Tworzenie powodzenia harmonogramu w tym formacie wymaga planu, strategii i odpowiedniego narzędzia, takiego jak Szablon 24-godzinnego harmonogramu ClickUp .

Wszystkie utworzone zadania, aktywności, spotkania i przerwy są wyświetlane w widoku Kalendarza dziennego. Masz możliwość ustawienia powtarzających się zadań według daty i godziny, więc musisz to zrobić tylko raz!

Gdy zmienią się priorytety lub coś zakłóci harmonogram, możesz łatwo kliknąć zadanie i przesunąć je w górę lub w dół do innego przedziału czasowego.

Pro tip: Połącz ClickUp z Outlookiem, Apple lub dowolnym kalendarzem, który pozwala na subskrypcję za pomocą kanału URL, aby śledzić terminy swoich zadań! Pobierz ten szablon

3. ClickUp Hourly Szablon harmonogramu mojej pracy

Widok harmonogramu pracy i rozpoczynanie spotkań bezpośrednio w ClickUp

Harmonogramy zespołów służą również jako sposób śledzenia czasu pracy poszczególnych osób przypisanych do projektu. Posiadanie aktualnego harmonogramu pozwala zespołom przewidywać potencjalne problemy z wyprzedzeniem i szybko je rozwiązywać, zanim będzie potrzebny dodatkowy czas na ich naprawienie.

Harmonogram Szablon harmonogramu godzinowego ClickUp oferuje trzy różne widoki do śledzenia pracowników lub freelancerów opłacanych za godzinę:

Payout Per Assignee Lista: Widok wszystkich zadań pogrupowanych według osoby przypisanej

Lista: Widok wszystkich zadań pogrupowanych według osoby przypisanej Actual Payout List: Sortowanie, grupowanie i filtrowanie zadań w celu uzyskania zakończonej widoczności

List: Sortowanie, grupowanie i filtrowanie zadań w celu uzyskania zakończonej widoczności Tygodniowy Kalendarz: Zobacz, co jest przed Tobą i dokonaj wszelkich korekt w czasie rzeczywistym

Szablon zawiera przewodnik Getting Started ze wskazówkami niestandardowymi, aby przygotować harmonogramy do udostępniania zespołowi!

Sprawdź te_ aplikacje harmonogramu pracy ! Pobierz ten szablon

4. Szablon matrycy planowania ClickUp

Grupuj zadania według typu, aby szybko zarządzać godzinami pracy w ClickUp

Matryca planowania to potężne narzędzie, które pomaga organizacjom organizować i ustalać priorytety zadań. Poprzez naniesienie zadań na matrycę z osiami czasu, zasobów i ważności, łatwiejsze staje się podejmowanie decyzji dotyczących osi czasu projektu i alokacji zasobów.

Ideą matrycy planowania jest stworzenie zorganizowanej struktury przypisywania zadań, która uwzględnia dostępne zasoby, ilość czasu potrzebną do zakończenia zadania i jego ogólne znaczenie w ramach większego projektu.

Przydzielanie zasobów w ten sposób pomaga menedżerom ustalić priorytety tego, co należy zrobić w pierwszej kolejności, aby wykonać najważniejsze zadania.

Z Szablon matrycy planowania ClickUp , masz narzędzia, aby nadać tyle kontekstu, ile potrzeba, aby zespoły i projekty posuwały się naprzód: opisy zadań, listy kontrolne, przypisane komentarze i wiele więcej! Pobierz ten szablon

5. Szablon blokowania harmonogramu ClickUp

Widok łącznej liczby godzin dostępności z listy ClickUp

Blokowanie harmonogramu to strategia wykorzystywana do efektywnego planowania i zarządzania czasem. Polega ona na podzieleniu większego celu lub zadania na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania fragmenty czasu, aby ułatwić jego zakończenie.

Jeśli masz problemy z trzymaniem się blokowania harmonogramu, wypróbuj metodę Szablon blokowania harmonogramu ClickUp . Ten szablon jest elastyczny dla każdego, kto chce trzymać się blokowania harmonogramu i skrócić czas potrzebny na przełączanie się między aplikacjami, aby rozpocząć zadanie.

Można łatwo ustawić przypomnienia o nadchodzących zadaniach, załączyć pliki w ramach zadania i przechowywać rozmowy w jednym miejscu.

Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji Profili i Mojej Pracy w ClickUp, aby mieć widok na harmonogramy wszystkich osób w Twoim obszarze roboczym! Profile zapewniają wgląd w obowiązki każdej osoby, dzięki czemu możesz dodawać przypomnienia, wprowadzać poprawki lub zobaczyć, nad czym pracuje w następnej kolejności. Pobierz ten szablon

6. Szablon harmonogramu zarządzania projektami ClickUp

Zarządzanie wieloma zadaniami z poziomu jednej Tablicy ClickUp

Twój kalendarz zarządzania projektami powinien obejmować wszystkie działania związane z zakończonym projektem. Obejmuje to zadania takie jak planowanie, projektowanie, rozwój, wdrażanie i testowanie. Wszystkie te działania muszą być śledzone w celu monitorowania postępów i zapewnienia, że wszystkie zespoły, klienci i interesariusze są informowani o wynikach. Szablon harmonogramu zarządzania projektami ClickUp posiada pięć gotowych widoków do przeglądania harmonogramu projektu z różnych perspektyw:

Widok listy : Zadania pogrupowane według fazy projektu (Inicjacja, Plan, Wykonanie, Monitorowanie i Zakończone)

: Zadania pogrupowane według fazy projektu (Inicjacja, Plan, Wykonanie, Monitorowanie i Zakończone) Widok osi czasu : Wykreślone harmonogramy wszystkich zadań i działań pogrupowane według ich fazy projektu

: Wykreślone harmonogramy wszystkich zadań i działań pogrupowane według ich fazy projektu Tablica widok : Status każdego zadania znajdującego się obecnie w cyklu pracy

: Status każdego zadania znajdującego się obecnie w cyklu pracy Tabela widok : Ryzyka i problemy związane z zadaniem

: Ryzyka i problemy związane z zadaniem Widok Gantt: Zależności i kamienie milowe w harmonogramie projektu Pobierz ten szablon ### 7. Szablon harmonogramu bloków ClickUp

Przeglądaj swoją tygodniową pracę na osi czasu ClickUp

Organizowanie harmonogramu zespołu w bloki może być skutecznym sposobem na zapewnienie, że wszyscy członkowie zespołu są odpowiednio przydzieleni do swoich zadań, a zadania te pasują do większej osi czasu.

Jednym ze sposobów na zrobienie tego jest podzielenie osi czasu projektu na odrębne fazy, z których każda zawiera własne wymagania, cele i zasoby. Dodatkowo, uwzględnienie dodatkowego czasu pozwala teamom na eksperymentowanie lub burzę mózgów bez poczucia pośpiechu lub opóźnień.

Pomaga to zespołowi określić, co należy zrobić na każdej scenie, ile czasu zajmie jej zakończenie i ile zasobów jest potrzebnych. Po zidentyfikowaniu tych wysokopoziomowych elementów, zespół może zacząć dzielić je na bardziej szczegółowe bloki pracy.

Na przykład, jeśli faza obejmuje stworzenie nowej strony internetowej dla firmy, członkowie Teams mogą podzielić to na rozwój Front-endu, rozwój Back-endu, makiety projektowe i testowanie przez użytkowników. Szablon planowania bloków ClickUp to cały folder z wstępnie sformatowanymi widokami listy, osi czasu, kalendarza i obciążeń pracą, które można dostosować do potrzeb cyklu pracy!

Sprawdź zalety_ blokada czasowa w ClickUp ! Pobierz ten szablon

8. Szablon harmonogramu w Dokumentach Google i Microsoft Word

przez Microsoft Szablon harmonogramu godzinowego jest dostępny w Dokumentach Google lub Microsoft Word. Możesz utworzyć niestandardowy harmonogram zmian związany z pracą, wydarzeniami, podróżami lub zabawą. Po dodaniu szczegółów, pobierz i udostępniaj swój dokument.

Możesz niestandardowo dostosować wygląd szablonu i scalić dowolne komórki, aby nadać harmonogramowi reprezentacyjny wygląd. Możesz też dowiedzieć się, jak stworzyć własny kalendarz w Microsoft Word ! Pobierz ten szablon

9. Szablon harmonogramu w Arkuszach Google

za pośrednictwem obszaru roboczego Google

Szablon harmonogramu Arkuszy Google jest idealny dla studentów, którzy preferują widok swoich harmonogramów w 30-minutowych odstępach. To, co czyni ten szablon wyjątkowym, to jego trzykolumnowy format:

Zaplanowana aktywność

Zadania związane z kursem

Sprawy osobiste/opieka nad sobą

Sprawdź, jak zrobić_ harmonogram w Arkuszach Google ! Pobierz ten szablon

10. Szablon dziennego harmonogramu w programie Excel

przez Microsoft Jeśli format z trzema kolumnami jest zbyt restrykcyjny, wypróbuj szablon harmonogramu 30-minutowych interwałów w programie Excel. Kolumny są uporządkowane według każdego dnia tygodnia (od niedzieli do soboty).

W górnej części szablonu można ustawić dowolną godzinę rozpoczęcia - 5:00 rano. Pozostałe interwały zostaną automatycznie wypełnione na podstawie dokonanego wyboru, dzięki czemu można rozpocząć planowanie na swój sposób!

Dowiedz się, jak utworzyć niestandardowy harmonogram w programie Excel ! Pobierz ten szablon Inne szablony:

Następny w kalendarzu? Planowanie dnia w ClickUp

Nigdy nie jest za późno, aby zacząć organizować swój cykl pracy, projekt lub dzień za pomocą elastycznego szablonu harmonogramu. Każda z tych 10 opcji pomoże Ci zmaksymalizować czas i przyspieszyć proces tworzenia harmonogramu, ale tylko ClickUp pomoże pójść o krok dalej w podejmowanych wysiłkach.

Wizualizuj swoje zadania za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

Bez względu na preferowany styl pracy, branżę lub zespół, ClickUp jest jedynym rozwiązaniem na tyle potężnym, aby zapewnić rozwiązania typu "od ściany do ściany" z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb szablonami dla każdego przypadku użycia . ClickUp oferuje zaawansowane funkcje zarządzania czasem , widoki wielu projektów nad 1,000 integracji i wiele więcej - wszystko w absolutnie bez żadnych kosztów . 🤓

Nie ma czasu jak teraźniejszość zwiększ wydajność - zarejestruj się w ClickUp i obserwuj, jak Twój dzień się układa. 📆