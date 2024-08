10 darmowych szablonów harmonogramów pracy w Excelu i ClickUp

Czas. Jest. Everything. ⏰

To prawda, gdy wyjaśniamy, dlaczego nasz ostatni związek nie wypalił, i zdecydowanie prawda, gdy próbujemy zaplanować odpowiednią liczbę członków zespołu do pracy na nocnej zmianie.

Dobrze zaplanowany harmonogram pracy - niezależnie od tego, czy jest to harmonogram projektu, harmonogram dzienny, czy harmonogram zmian pracowników - jest jak dobrze zgrana orkiestra. Utrzymuje wszystko w harmonii. 🎶

Gdy harmonogram pracy nie jest zsynchronizowany, może to prowadzić do złości klientów, wypalenia pracowników i niedotrzymania terminów. A to wszystko jest bardziej bolesne niż niezsynchronizowane skrzypce. 🎻

Możesz jednak sprawić, by Twoja mała firma działała sprawnie dzięki dostosowywanemu szablonowi harmonogramu pracy. Istnieją szablony harmonogramów pracy, które pomogą ci zaplanować wszystko, od zmian pracowników, przez terminy projektów, po codzienny przepływ pracy.

Podzielimy się naszymi dziesięcioma ulubionymi szablonami, które pomogą ci szybko opanować planowanie pracowników.

Co to jest szablon harmonogramu pracy?

Istnieje kilka rodzajów szablonów harmonogramów pracy, ale wszystkie pomagają określić: ile jest pracy, kto ją wykona i kiedy.

Być może najbardziej rozpoznawalnym szablonem harmonogramu pracy jest tygodniowy harmonogram pracownika. Ale nawet jeśli masz zespół, który pracuje w tradycyjnym harmonogramie 9-5, możesz użyć szablonu harmonogramu pracy, aby przypisać zadania i terminy. Freelancerzy i osoby prywatne mogą korzystać z dziennego harmonogramu jako części swojego osobistego planu pracy zarządzania czasem strategia.

Zasadniczo szablon harmonogramu pracy może organizować dowolny dzień roboczy, tydzień lub miesiąc dla dowolnej liczby pracowników. Oto różne rodzaje szablonów harmonogramów pracy, które pomogą Ci uzyskać obraz sytuacji. 📸

Szablon harmonogramu pracownika : W przypadku firm zatrudniających wielu pracowników w niepełnym wymiarze godzin lub godzin pracy, które wykraczają poza 9-5, ten typ harmonogramu powie członkom zespołu, kiedy mają dyżur 📸 Szablon harmonogramu projektu: Niezbędny szablon harmonogramu pracy

W przypadku firm zatrudniających wielu pracowników w niepełnym wymiarze godzin lub godzin pracy, które wykraczają poza 9-5, ten typ harmonogramu powie członkom zespołu, kiedy mają dyżur 📸 Szablon harmonogramu projektu: Niezbędny szablon harmonogramu pracy Harmonogram projektu: Niezbędne narzędzie do zarządzania projektemharmonogram projektu dzieli cel na poszczególne zadania i terminy. Może również pomóc w ustaleniukamieni milowych projektu i ustawićczęstotliwość spotkań dla ważnych spotkań

Niezbędne narzędzie do zarządzania projektemharmonogram projektu dzieli cel na poszczególne zadania i terminy. Może również pomóc w ustaleniukamieni milowych projektu i ustawićczęstotliwość spotkań dla ważnych spotkań Codzienny harmonogram pracy: Dla freelancerów i indywidualnych współpracowników, acodzienny planer pozwala być bardziej produktywnym każdego dnia

Sprawdź te_ aplikacje harmonogramu pracy !

Co składa się na dobry szablon harmonogramu pracy?

To, co zaraz ci powiemy, zabrzmi jak paradoks (owinięty w zagadkę i pokryty cukierkiem z enigmą), ale wysłuchaj nas. 🙉

Najlepsze szablony harmonogramów pracy powinny być zarówno gotowe do użycia, jak i łatwe do dostosowania. Zaufaj nam: Szablony mogą być jednym i drugim. W rzeczywistości dobre szablony zawsze takie są.

Znajdź koszt całych kampanii, rozliczalnych godzin i nie tylko dzięki zaawansowanym formułom w ClickUp Custom Fields

Powinieneś być w stanie otworzyć swój szablon i rozpocząć natychmiastowe wprowadzanie informacji, takich jak godziny, zadania i nazwiska pracowników. Powinieneś także mieć możliwość rozszerzenia szablonu (lub usunięcia sekcji), aby dostosować harmonogram do unikalnych potrzeb Twojej firmy.

Dodanie większej liczby pracowników, większej liczby godzin lub bardziej niszowych podzadań powinno być łatwe. Powinieneś także mieć możliwość uproszczenia tych pól, jeśli prowadzisz mniejszą działalność.

Wreszcie, każdy używany szablon powinien być łatwy do powielenia. Nasze dzienne i tygodniowe kalendarze często mają podobny rytm. Możliwość powielenia szablonu harmonogramu po jego dostosowaniu pomoże usprawnić proces planowania w przyszłości.

10 szablonów harmonogramów pracy do wykorzystania w 2024 roku

Plug-and-play, konfigurowalne i łatwe do powielenia, te szablony są tajemniczo dobre w tym, co robią. 🕵️

Nawet lepiej: Są darmowe.

Zapoznaj się z tymi dziesięcioma darmowymi szablonami harmonogramów pracy, aby znaleźć rozwiązania do organizowania harmonogramów członków zespołu i własnych.

1. Szablon harmonogramu pracy pracownika ClickUp

Szablon harmonogramu pracy pracowników ClickUp

Podobnie jak Twój ulubiony aktor z Broadwayu (zakładamy, że każdy ma takiego), ten darmowy szablon harmonogramu pracy jest potrójnym zagrożeniem. 🎭

Można go używać do planowania zmian pracowników, przydzielania zadań podczas tych zmian i obliczania kosztów pracy. ✅

The

Szablon harmonogramu pracy pracowników ClickUp

zawiera komórki do dodawania ról pracowników i stawek godzinowych. Umożliwia on również przypisanie kierownika zmiany i śledzenie postępów zmiany, gdy członkowie zespołu odhaczają swoje listy rzeczy do zrobienia.

Możesz także dodać wydajność pracowników na dany tydzień lub oznaczyć ją na zero, jeśli ktoś ma wolne. Jeśli chodzi o szablony harmonogramów pracowniczych, ten wykracza poza podstawowy szablon tygodniowego harmonogramu, co naprawdę czyni go gwiazdą. 🌟 Pobierz ten szablon

2. Szablon harmonogramu pracy zmianowej ClickUp

Szablon harmonogramu pracy zmianowej ClickUp

Jeśli uważasz, że "prostota" to najseksowniejsze słowo wszech czasów, to musisz zaplanować swoje zmiany za pomocą szablonu

Szablon harmonogramu pracy zmianowej ClickUp

.

Pola danych zostały sparowane do najważniejszych. Wszystko, co musisz zrobić, to dodać godziny rozpoczęcia i zakończenia zmian, role potrzebne dla każdej zmiany oraz osoby, które będą pełnić te role.

Szablon tygodniowego harmonogramu pracy jest oznaczony kolorami, więc łatwo jest zobaczyć różne zmiany, takie jak zmiana dzienna i nocna, na pierwszy rzut oka. Jedyne dodatkowe pola to oznaczenie nieobecności członków zespołu i dodanie powodu wezwania.

Gdyby projektowanie wnętrz w stylu skandynawskim było szablonem, byłby to ten szablon. To jest minimalizm dla miejsca pracy co sprawia, że ten układ jest tak przyjemny dla oczu. 👀

Ten szablon tygodniowego harmonogramu pracy uchroni Twój zespół przed nadmiarem informacji. A ponieważ ClickUp to nie tylko oprogramowanie do planowania - to także aplikacja do komunikacji w zespole aplikacja do śledzenia celów, zarządzania projektami, budżetem i wiele więcej - łatwo jest udostępnić swój harmonogram zmian zespołowi, gdy jest gotowy. Pobierz ten szablon

3. Szablon miesięcznego harmonogramu pracy ClickUp

Szablon miesięcznego harmonogramu pracy ClickUp

Ten szablon miesięcznego harmonogramu pracowników pokaże Ci zadania, które każdy z członków Twojego zespołu musi wykonać w ciągu miesiąca. Informacje można wyświetlić w formie kalendarza, osi czasu lub wykresu Gantta, dzięki czemu każdy członek zespołu może zobaczyć swoje zadania. 🤩

Jest to świetny wybór dla pełnoetatowych zespołów, które nie muszą śledzić zmian, ale muszą śledzić zadania i cele projektu. Zadania są nawet uporządkowane według zespołów, dzięki czemu można uzyskać widok z lotu ptaka na to, nad czym pracuje każdy dział. 🦅

Ten szablon harmonogramu pracowników pomoże ci upewnić się, że wszystkie twoje zespoły pracują nad tym samym szerszym celem firmy i że żaden z nich nie zbuntował się (i nie pracuje nad celami na czwarty kwartał, podczas gdy nawet nie skończyłeś jeszcze drugiego kwartału).

Harmonogram

Szablon miesięcznego harmonogramu pracy ClickUp

utrzyma Twój zespół i projekty na właściwym torze, abyście mogli razem przekroczyć linię mety. 🏁 Pobierz ten szablon

4. Szablon obciążenia pracownika ClickUp

Szablon obciążenia pracowników ClickUp

Zasoby ludzkie są najważniejszymi zasobami firmy. Śledzenie obciążenia pracą członków zespołu ma kluczowe znaczenie dla zarządzania zasobami .

ClickUp jest idealnym oprogramowanie do monitorowania pracowników do pracy. Z

Szablon obciążenia pracownika ClickUp

, możesz sprawdzić, czy harmonogramy pracy członków Twojego zespołu są zbyt lekkie, zbyt pełne lub w sam raz na dany dzień tygodnia.

Może to pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących tego, komu przydzielić nowe zadania i umożliwić redystrybucję zadań, aby nikt nie miał zbyt napiętego harmonogramu pracy lub zmiany (ponieważ, w przeciwieństwie do przepełnionej walizki, nie można po prostu usiąść na harmonogramie pracy i magicznie wcisnąć więcej rzeczy w swój dzień) 🧳

Możesz także przeglądać obciążenie pracą zespołu, co pomoże Ci podejmować bardziej strategiczne decyzje dotyczące zatrudniania w przyszłości. Ten szablon harmonogramu dla pracowników zapewnia, że każdy w Twojej firmie ma wystarczająco dużo miejsca na oddech w swoim harmonogramie pracy. 😮‍💨 Pobierz ten szablon

5. Szablon 24-godzinnego harmonogramu ClickUp

Szablon 24-godzinnego harmonogramu ClickUp

Jeśli jesteś gotowy, aby osiągnąć sukces, szablon

Szablon 24-godzinnego harmonogramu ClickUp

może pomóc Ci w pełni wykorzystać każdy dzień. 💪

Skorzystaj z tego szablonu dziennego harmonogramu dla pracowników, aby podzielić wszystko, co chcesz osiągnąć w ciągu dnia, na proste zadania z blokami czasowymi dla każdego z nich. Możesz zaplanować wszystko, od przeglądu projektu po ćwiczenia po pracy.

Codzienny harmonogram z blokami czasowymi aplikacja kalendarza może pomóc w osiągnięciu większej liczby celów w pracy i poza nią. Tylko nie zapomnij zostawić ośmiu godzin na dobry sen. (Musisz być dobrze wypoczęty, gdy podbijasz świat.) 😴 Pobierz ten szablon

6. Szablon miesięcznego harmonogramu zespołu ClickUp

Szablon miesięcznego harmonogramu zespołu ClickUp

#

Kiedy pojawia się nowy projekt, nie można po prostu podążać za ciosami. Potrzebny jest plan ataku. The Szablon harmonogramu zespołu ClickUp jest jak podwójny cios kierownika projektu. 🥊

Możesz go użyć do nakreślenia działań projektowych i przypisania zadań członkom zespołu, aby wszyscy w projekcie rozumieli, kto jest odpowiedzialny za które zadania. Następnie można dodać godziny i terminy do każdego zadania i wyświetlić je jako tygodniowy harmonogram, pokazujący całą pracę, którą zespół musi ukończyć w tym tygodniu, lub jako harmonogram dla członków zespołu, pokazujący pracę w podziale na osoby.

Ma nawet wbudowany widok obciążenia pracą, dzięki czemu można upewnić się, że nikt nie jest przeciążony harmonogramem pracy. Dzięki tak wielu widokom, oznaczonym kolorami i zorganizowanym w schludne wiersze i kolumny, ten szablon harmonogramu pracy jest powalający na wiele sposobów. Pobierz ten szablon

7. Szablon harmonogramu zarządzania projektami ClickUp

Szablon harmonogramu zarządzania projektem ClickUp

Zazwyczaj nie jesteśmy osobami, które dają się ponieść emocjom. Nie płakaliśmy nawet na ostatnim filmie Pixara. Ale

Szablon harmonogramu zarządzania projektami ClickUp

jest tak piękny, że aż łezka się w oku kręci. 🥹

Po skonfigurowaniu pracy nad projektem z zadaniami, datami rozpoczęcia i zakończenia oraz osobami przydzielonymi, szablon organizuje ją w tablicę stanu, wykres Gantta i widok osi czasu. Można również podzielić projekt na fazy oraz dodać zagrożenia i problemy.

Dostępne są statusy postępów i zadań, które zostały opóźnione lub wstrzymane, dzięki czemu można być na bieżąco z harmonogramem pracy i szybko rozwiązywać problemy zagrażające osi czasu. Dzięki temu szablonowi harmonogramu dla pracowników zagrożenia te zostaną zneutralizowane. 🦹 Pobierz ten szablon

8. Szablon blokowania harmonogramu pracy ClickUp

Szablon blokowania harmonogramu pracy ClickUp

Blokowanie czasu jest jednym z najlepszych sposobów na zorganizowanie swojego dnia i bycie bardziej produktywnym. Dzięki tej technice blokujesz fragmenty czasu na poszczególne czynności lub rodzaje czynności (np. przypisując jeden blok czasu do pracy nad konkretnym projektem, inny na e-maile, a jeszcze inny na spotkania).

Jest to świetna strategia dla freelancerów i indywidualnych współpracowników, którzy chcą być bardziej na bieżąco ze swoimi harmonogramami pracy, ale nie radzą sobie dobrze, gdy planują każdą minutę każdego dnia. Programowanie bloków czasu jest bardziej elastycznym sposobem planowania dnia pracy, więc ta technika jest jak jogin planowania.

I podobnie jak joga, może sprawić, że poczujesz się bardziej zen. 🧘

The

Szablon blokowania harmonogramu pracy ClickUp

pomoże ci rozpocząć blokowanie czasu w celu uporządkowania harmonogramu pracy i harmonogramu życia. Oprócz blokowania swojego dnia, możesz również ustawić swoją dostępność, abyś mógł pozostać skupiony i pracować z mniejszą liczbą przerw, korzystając z tego szablonu harmonogramu. Pobierz ten szablon

9. Miesięczny szablon harmonogramu pracy Excel autorstwa Vertex42

przez Vertex42 Dla zespołów, które są już głęboko zakorzenione w programie Microsoft Excel, to Kalendarz programu Excel i szablon harmonogramu dla pracowników będzie pasował do procesów, z których już korzystasz. Jest prosty w użyciu dzięki strukturze siatki przedstawiającej dni tygodnia u góry i pory dnia po bokach.

Wszystko, co musisz zrobić, to wstawić nazwiska pracowników, aby pokazać, kto pracuje i kiedy, dzięki czemu masz lepszy wgląd w ten szablon tygodniowego harmonogramu pracy.

Ponadto ten szablon harmonogramu zmian jest najlepszy dla małych firm, które polegają na prostej pracy zmianowej z tylko kilkoma pracownikami pracującymi w tym samym czasie. Umożliwia on zaplanowanie zmian pracowników na dwa tygodnie naraz, więc będzie dobrze pasował do dwutygodniowej konfiguracji listy płac.

Po wypełnieniu informacji można je wydrukować, dzięki czemu można je opublikować dla członków zespołu. Można go pobrać jako szablon harmonogramu w programie Excel lub szablon harmonogramu w Arkuszach Google.

Pobierz ten szablon

10. Szablon dziennego harmonogramu pracy Excel

przez Microsoft Ten łatwy w użyciu szablon pomaga efektywnie organizować i ustalać priorytety zadań. Niezależnie od tego, czy żonglujesz wieloma projektami, czy zarządzasz zespołem, ten szablon zapewnia przejrzysty przegląd tego, co należy zrobić każdego dnia.

Dzięki konfigurowalnym funkcjom można go dostosować do konkretnych potrzeb, śledzić postępy i upewnić się, że nic nie umknie uwadze. Zmień swój sposób pracy dzięki naszemu szablonowi dziennego harmonogramu pracy Excel.

Pobierz ten szablon

Zarządzaj swoim obciążeniem pracą dzięki szablonom harmonogramu pracy

W harmonogramach chodzi o efektywne wykorzystanie czasu, a szablon harmonogramu pracownika sprawia, że czas spędzony na planowaniu jest bardziej efektywny. Zapewnij więc odpowiedni harmonogram dni roboczych swojego zespołu.

Wybierz swój ulubiony szablon harmonogramu pracownika lub szablon harmonogramu zmiany z góry i pobierz go za darmo, aby rozpocząć planowanie harmonogramów pracowników, harmonogramów projektów lub harmonogramów dziennych.

Dzięki ClickUp możesz wybierać spośród tysiące darmowych szablonów które pomogą Ci zaplanować wszystko w Twoim życiu - od dnia pracy po następne wakacje. Wszystkie nasze szablony są konfigurowalne, więc możesz je układać w dowolny sposób. Ty jesteś mistrzem - my tylko pomagamy Twoim projektom śpiewać. 🎼

Nie pozwól więc, by czas Cię ominął.

