Jak utworzyć mapę myśli w programie Word (z przykładami i szablonami)

Microsoft Word jest przetwarzanie tekstu program używany do pisania notatek i tworzenia raportów, ale może być również używany do tworzenia map myśli! Mapa myśli jest elastycznym narzędzie do zarządzania projektami używane do organizowania informacji i pomysłów.

W tym przewodniku omówimy, jak utworzyć trzy wersje mapy myśli w programie Word, szybkie wskazówki dotyczące wydajności map myśli oraz alternatywę dla programu Word, dzięki której mapy myśli ożyją!

Co to jest mapa myśli?

A mapa myśli to nieliniowy schemat blokowy który dzieli centralną koncepcję na strawne, powiązane koncepcje. Mapy myśli pomagają nam uczyć się lepiej i szybciej niż tradycyjny konspekt, ponieważ odzwierciedlają sposób, w jaki nasze umysły tworzą obrazy!

Nie oznacza to, że musisz być projektantem, aby tworzyć mapy myśli. To wszechstronne narzędzie jest przeznaczone do wszystkich rodzajów pomysłów i projektów! Mapy myśli mogą pomóc od planowania kampanii marketingowych do zbierania informacji na kluczowy temat.

Przykłady map myśli w pracy i życiu prywatnym

🌐 Mapy myśli dotyczące strategii

Plan komunikacji wewnętrznej

Strategia rozwoju biznesu

OKR

Analiza studium przypadku

🎨 Kreatywne mapy myśli

Burza mózgów i rozwój

Prezentacja infograficzna

Procedury i systemy

Onboarding

🧠 Osobiste mapy myśli

Mapy drogowe

Procedury i systemy

Zarządzanie czasem i priorytety

Wykresy organizacyjne

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Jak stworzyć mapę myśli w Wordzie

uwaga: W tym samouczku używamy programu Microsoft Word dla komputerów Mac w wersji 16.54. Kroki i_ funkcje _mogą wyglądać inaczej, jeśli korzystasz z innej platformy lub wersji

📈 Wersja 1: Grafika SmartArt

Utworzono w programie Microsoft Word

1. Otwórz Microsoft Word

2. Wybierz Pusty dokument > Utwórz, aby otworzyć nowy dokument Word

3. W zakładce Układ wybierz Orientacja > Krajobraz

4. W zakładce Układ wybierz Marginesy -> Wąski

Opcjonalnie: Aby zmienić kolor strony, przejdź do zakładki Design > Page Color > wybierz kolor do zastosowania

5. Dodaj tytuł dokumentu na górze strony, wyrównaj do środka, zmień rodzaj czcionki (jeśli chcesz) i zwiększ jej rozmiar

6. Przejdź do zakładki Insert > SmartArt > Hierarchia > Hierarchia pozioma

7. W oknie dialogowym Okienko tekstowe dodaj Centralny Idea, Tematy i Podtematy

Naciśnij klawisz Return , aby dodać więcej pól tekstowych dla kluczowych informacji i klawisz Shift , aby utworzyć wypunktowanie dla szczegółów pod kluczowymi informacjami

🔸 Wersja 2: Podstawowe kształty

Utworzono w programie Microsoft Word

1. Otwórz Microsoft Word

2. Wybierz Pusty dokument > Utwórz, aby otworzyć nowy dokument Word

3. W zakładce Układ wybierz Orientacja > Krajobraz

4. W zakładce Układ wybierz Marginesy -> Wąski

Opcjonalnie: Aby zmienić kolor strony, przejdź do zakładki Design > Page Color > wybierz kolor do zastosowania

5. Dodaj tytuł dokumentu na górze strony, wyrównaj do środka, zmień rodzaj czcionki (jeśli chcesz) i zwiększ jej rozmiar

6. Zacznij od kształtu Central Idea: W zakładce Insert > wybierz Shapes > kliknij dowolny kształt > narysuj kształt na środku

7. Następnie wybierz inny kształt dla Tematów: W zakładce Insert > wybierz Shapes > kliknij dowolny kształt > narysuj kształt otaczający Central Idea

8. Następnie wybierz inny kształt dla Subtopics: W zakładce Insert > wybierz Shapes > kliknij dowolny kształt > narysuj kształt otaczający Central Idea

9. Na koniec wstaw linie proste reprezentujące powiązania między Centralną ideą, Tematami i Podtematami: W zakładce Wstaw > wybierz Kształty > Linia > narysuj linię, aby połączyć dwa kształty

📓 Wersja 3: Oparta na tekście

Utworzono w programie Microsoft Word

1. Uruchom Microsoft Word

2. Wybierz Pusty dokument > Utwórz, aby otworzyć nowy dokument Word

3. W zakładce Układ wybierz Orientacja > Krajobraz

4. W zakładce Układ wybierz Marginesy -> Wąski

Opcjonalnie: Aby zmienić kolor strony, przejdź do zakładki Design > Page Color > wybierz kolor do zastosowania

5. Dodaj tytuł dokumentu na górze strony, wyrównaj do środka, zmień rodzaj czcionki (jeśli chcesz) i zwiększ jej rozmiar

6. Kliknij dwukrotnie w dowolnym miejscu dokumentu Word, aby dodać tekst (lub wstaw pola tekstowe)

Utworzono w programie Microsoft Word

7 . Aby skategoryzować Centralny Idea, Tematy i Podtematy, zaznacz tekst przejdź do Strony głównej zakładki > Kolor czcionki > kliknij kolor, aby zastosować

8. W zakładce Wstaw > wybierz Kształty > Linia > narysuj linię, aby połączyć dwa kształty

Utworzono w programie Microsoft Word

7 wskazówek i trików Microsoft Word dotyczących wydajności map myśli

1️⃣ Zmiana domyślnej czcionki systemu

Jeśli ciągle zmieniasz czcionkę przed zrobieniem czegokolwiek innego w dokumencie Worda, zmień domyślną czcionkę systemu:

1. W sekcji Format wybierz Czcionka

2. Zmień Czcionkę, Styl czcionki lub Rozmiar

3. W lewym dolnym rogu okna dialogowego kliknij Domyślnie

4. Wybierz, czy chcesz ustawić domyślną czcionkę dla bieżącego dokumentu, czy dla wszystkich dokumentów opartych na szablonie standardowym

5. Kliknij przycisk OK

Utworzono w programie Microsoft Word

2️⃣ Dodaj najczęściej używane komendy do paska narzędzi szybkiego dostępu

Większość z nas korzysta z około 25% paska narzędzi wstążki programu Microsoft Word, a mimo to musimy przechodzić przez wiele funkcji, aby się tam dostać. Wypełnij pasek narzędzi Szybki dostęp najczęściej używanymi komendami (tworzenie pola tekstowego, wstawianie kształtów i nie tylko), aby ograniczyć liczbę kliknięć!

1. Kliknij na elipsę (ikonę trzech kropek) na pasku narzędzi i wybierz Więcej komend

2. Wybierz dowolną komendę z lewej kolumny i kliknij strzałkę w prawo, aby przenieść komendę do prawej kolumny

3. Usuń komendę z lewej kolumny, wybierając strzałkę wstecz

4. Kliknij Zapisz

Utworzono w programie Microsoft Word

3️⃣ Zamień obrazy w kształty

Dodaj osobisty akcent lub pomoce wizualne, aby wesprzeć swoją prezentację, wstawiając obrazy i formatując je w kształty, aby nadać im współczesny charakter. Oto jak to zrobić:

1. Przeciągnij i upuść zdjęcie bezpośrednio do aplikacji Word lub przejdź do zakładki Wstawianie > Zdjęcia i zaimportuj plik

2. Wybierz plik

3. W zakładce Format obrazu > kliknij strzałkę obok Przycinanie, aby zmodyfikować zdjęcie do dowolnego kształtu lub proporcji

4. Przytrzymaj klucz Shift i kliknij i przeciągnij jeden z rogów, aby dostosować rozmiar ⬇️

Utworzono w programie Microsoft Word

4️⃣ Tekst Lorem Ipsum

Jesteś w potrzebie i potrzebujesz zawartości wypełniającej? Użyj komendy Lorem, aby szybko wstawić tekst zastępczy, dzięki czemu będziesz mógł kontynuować pracę nad mapą myśli. Oto jak to zrobić:

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma się zaczynać tekst zastępczy

2. Wpisz =lorem (liczba akapitów, liczba zdań)

Utworzono w programie Microsoft Word

5️⃣ Tworzenie palety kolorów do wielokrotnego użytku

Korzystając z motywów kolorystycznych, stworzysz profesjonalny dokument w o połowę krótszym czasie, a Twoi współpracownicy docenią spójność. Tak często utknęliśmy na etapie ustalania, jakie kolory pasują do siebie. Dziś to się skończy!

Wersje map myśli, które omówiliśmy powyżej, używały tej samej palety kolorów. ⬇️

Pobierz tę zatwierdzoną przez projektantów paletę z ClickUp do swojego następnego projektu

6️⃣ Zmień domyślny kształt i kolor linii w systemie

Zachowaj idealną linię mapy myśli, ustawiając ją jako domyślną linię w programie Word. Drastycznie zmniejszy to ilość czasu spędzanego na kopiowaniu, wklejaniu i formatowaniu nowej linii za każdym razem. Następnie zapisz ją na pasku narzędzi szybkiego dostępu ( wzmianka w wskazówce #2 )! Aby ustawić nową linię domyślną:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy linię

2. Wybierz Ustaw jako linię domyślną

3. Zmień domyślną linię, gdy znajdziesz nową ulubioną lub chcesz wrócić do oryginalnej linii Worda!

Utworzono w programie Microsoft Word

7️⃣ Zbuduj bibliotekę szablonów

Zapisz niestandardowy szablon mapy myśli aby następnym razem usiąść do tworzenia mapy myśli. W ten sposób ustawienia są już zrobione i można od razu przystąpić do zrobienia czegoś nowego! Zapisz szablon wykonując następujące kroki:

1. Przejdź do Plik > Zapisz jako szablon, a pojawi się okno dialogowe

2. Wprowadź nazwę szablonu kalendarza w sekcji Zapisz jako

3. Dodaj odpowiednie etykiety w sekcji Tagi (dla użytkowników komputerów Mac)

4. Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać szablon kalendarza

5. Sprawdź, czy File Format jest ustawiony na Microsoft Word szablon (.dotx)

6. Kliknij przycisk Zapisz

Utworzono w programie Microsoft Word

Free szablony map myśli w programie Word

Mówiąc o szablonach, oto darmowe szablony osi czasu, które można pobrać od razu lub wykorzystać jako inspirację do następnego projektu mapy myśli lub mapy koncepcyjnej. Kliknij na obrazek, aby rozpocząć! ⬇️

Mapa myśli jakości projektu via szablon.net

Szablon mapy myśli v8 via Template Lab

Reklamowa mapa myśli przez Laboratorium szablonów

Szablon mapy myśli v3 via Template Lab

4 główne wady korzystania z Worda do tworzenia map myśli

Chociaż Microsoft Word jest jednym z najpopularniejszych dostępnych programów, jest on ograniczony do wymagań i zmian nowoczesnej siły roboczej i być może będziesz musiał sprawdzić Alternatywy dla MS Word . Nawet wykonanie najbardziej podstawowych czynności w celu utworzenia prostej tabeli wymagało wielu kliknięć i starannej nawigacji, aby zakończyć budowę naszej osi czasu.

Oto, co powinieneś wiedzieć, zanim zainwestujesz czas, energię i zasoby w Microsoft Word:

Jest trudny w użyciu: Pasek narzędzi wstążki różni się w zależności od wersji, więc nauka tego, gdzie (i jak) działają narzędzia do tworzenia i rysowania, jest niepotrzebnie skomplikowana. Najprawdopodobniej spędzisz większość czasu na przeszukiwaniu sieci w poszukiwaniu artykułów na temat wsparcia Jest drogi: Inne programy pakietu Office - Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Microsoft Exceli inne są drogie (sama aplikacja Word zaczyna się od 159,99 USD!) Zbyt wiele opcji:Paraliż decyzyjny będzie pełzał za rogiem, jeśli jesteś w chwastach formatu. Próba wykonania prostych zadań, takich jak wstawianie i dodawanie podstawowych linii, jest czasochłonna z powodu braku intuicyjności paska narzędzi wstążki programu Word Brak automatyzacji: Word nie jest zoptymalizowany jako oprogramowanie do tworzenia map myśli z możliwościami automatyzacji

będziesz tego chciał

Dlaczego? Wydajne narzędzia do tworzenia map myśli pomagają szybciej, mądrzej i wydajniej ustalać priorytety zadań. Kierownicy projektów muszą regularnie aktualizować i udostępniać mapy myśli, więc będą potrzebować oprogramowania projektowego, aby zapoznać się z nimi siebie, zespół, interesariuszy i klientów.

Jeśli chcesz zaoszczędzić czas jednocześnie poprawiając jakość swojej pracy i współpracy, spróbuj tworzyć mapy myśli w ClickUp! ✨

