Jak utworzyć formularz do wypełnienia w programie Microsoft Word (z szablonami)

Na komputerze Macintosh około 1997 roku Kevan J. Atteberry stworzył pierwszego asystenta biurowego marki Microsoft: Clippy.

Bez względu na to, ile razy próbowałem zrobić to dobrze, Clippy był tam, by powiedzieć mi, że wciąż nie jestem wystarczająco dobry. Pojawiał się znikąd, by zaoferować "pomoc", ponieważ moja praca była poniżej oczekiwań. 😵‍💫

Przenieśmy się szybko do dnia dzisiejszego, a ogromna biblioteka wiedzy za pośrednictwem technologii i Internetu jest na wyciągnięcie ręki. Na szczęście dla mnie Clippy przeszedł na emeryturę.

Według niektórych źródeł, Office 365 jest używany przez ponad milion firm na całym świecie więc można śmiało powiedzieć, że umiejętność korzystania z pakietu Microsoft Office jest niezbędna w CV.

Formularze do wypełnienia są zasobem, który prawie każdy w swojej karierze stworzył lub zakończył - i nie odchodzą one do lamusa! Formularze gromadzą dane, zapewniają ścieżki komunikacji i oszczędzają czas w cyklach pracy. ✨

Pod koniec tego artykułu będziesz w stanie:

Używać kontrolek zakładki Microsoft Word Developer jak profesjonalista

Tworzyć dokument Word z możliwością wypełniania

Niestandardowe wypełnianie dokumentu programu Word

Chronić, zapisywać i udostępniać formularz do wypełnienia w programie Word

Gotowe, gdy będziesz gotowy!

Co to jest formularz do wypełnienia?

Formularz do wypełnienia to cyfrowy formularz, który użytkownicy mogą wypełnić i odesłać. Oczywiście można również wydrukować formularz, ale nie jesteśmy już w 1997 roku - przejdźmy na papier! 👩‍💻

Organizacje tworzą formularze w celu zbierania istotnych danych od pracowników i niestandardowych klientów. Oprócz korzyści dla środowiska i zrównoważonego rozwoju, zwiększa to dokładność i wydajność. (Nie wspominając o przyjazności dla użytkowników!)

Poziom niestandardowości zależy od tego, jak prosty lub złożony ma być formularz do wypełnienia.

Być może używałeś kilku podstawowych kontrolek do pisania listów motywacyjnych do raportowania. Jednak w przypadku korzystania z programu Microsoft Word do tworzenia formularzy do wypełnienia, istnieje kilka dodatkowych kontrolek do nauczenia się, więc podwiń rękawy.

Kontrolki zakładek w Microsoft Word

Zanim zagłębimy się w samouczek krok po kroku, rozpakujmy ten onieśmielający termin - zakładka Deweloper.

OK, nie jest aż tak onieśmielająca, gdy już się ją opanuje. Zapoznanie się z sekcją kontrolek pomoże zaoszczędzić czas podczas tworzenia formularza.

Te kontrolki formularza (jeśli są używane poprawnie) zapewniają interaktywny formularz dla dostawców, aby szybko zrozumieć, czego się od nich oczekuje.

🔶 Zakładka Developer

Utworzono w programie Microsoft Word

Visual Basic: nagrywaj, twórz i edytuj makra, które mogą automatyzować zadania w aplikacjach pakietu Office Makra: seria działań zgrupowanych jako pojedyncza komenda w celu automatycznego wykonania zadania Record Macros: małe programy, które rejestrują naciśnięcia klawiszy podczas wykonywania zadania Wstrzymaj nagrywanie: wstrzymuje nagrywanie makra Add-ins: niestandardowe komendy lub funkcje zapewniające dodatkową funkcjonalność Word Add-ins: program, który można załączyć do Worda, aby nadać mu dodatkową funkcję Pole tekstowe: obiekt umożliwiający umieszczanie i wpisywanie tekstu w dowolnym miejscu dokumentu Check Box: obiekt do umieszczenia i kliknięcia w celu sprawdzenia w dowolnym miejscu w dokumencie Combo Box: pole tekstowe z załączoną listą Opcje: edycja pole tekstowe, Check Box i Combo Niestandardowe pole wyboru Ramka: pojemnik na tekst i obiekty Cieniowanie: kolor tła, który aktualizuje się po przełączeniu na inny motyw dokumentu Protect Form: zapobiega modyfikowaniu formularza przez inne osoby

🔷Opcje pól formularza

🖋 Kontrola zawartości zwykłego tekstu

Pola tekstowe są najbardziej przydatne w przypadku szerokiego zakresu możliwych odpowiedzi. Te pola mogą być używane do przechwytywania nazwisk, adresów e-mail - prawie wszystkiego! Jeśli potrzebujesz pola z datą, użyj kontrolki wyboru daty i dostosuj ją.

Utworzono w programie Microsoft Word

Typ: Zwykły tekst, Liczba, Data, Bieżąca data, Bieżąca godzina, Opcje obliczeń Domyślny tekst: instrukcje dla użytkowników Maksymalna długość: całkowita przydzielona liczba znaków Format tekstu: Wielkie litery, Małe litery, Pierwsza litera, Opcje tytułu

✔️ Kontrola zawartości pola wyboru

Check Boxes są odpowiednie dla pytań typu "tak-nie" lub do wyboru jednej lub więcej opcji z zestawu wyborów.

Utworzono w programie Microsoft Word

Domyślnie Wartość: w razie potrzeby można wstępnie zaznaczyć Boxy Rozmiar pola wyboru: opcje zwiększania lub zmniejszania

📦 Combo Box Zawartość

Dzięki Combo Box użytkownicy mogą wybrać tylko jedną opcję z zestawu opcji.

Utworzono w programie Microsoft Word

Element rozwijany: wpisz listę i kliknij +, aby dodać lub -, aby usunąć Elementy listy rozwijanej: dodawanie, usuwanie i zmiana kolejności elementów listy

szukasz więcej informacji na temat narzędzi do tworzenia formularzy? Sprawdź nasze przewodnik po alternatywach Jotform ! ⭐️**_

Jak utworzyć formularz do wypełnienia w programie Word

W tym samouczku korzystam z programu Microsoft Word dla komputerów Mac w wersji 16.54. Kroki i funkcje mogą wyglądać inaczej, jeśli korzystasz z innej platformy lub wersji. Jednak cel jest ten sam, więc te wskazówki mogą być zastosowane z tym, co masz!

Krok 1: Tworzenie formularza do wypełnienia

1️⃣ Utwórz nowy dokument

Uruchom Microsoft Word Wybierz Pusty dokument > Utwórz

Utworzono w programie Microsoft Word

2️⃣ Dodaj zakładkę Deweloper do Wstążki

W menu programu Word wybierz Preferencje > Wstążka i pasek narzędzi > zaznacz Deweloper > kliknij Zapisz.

Utworzono w programie Microsoft Word

3️⃣ Zorganizuj zawartość w sekcje

Jeśli chcesz wyciągnąć z tego tylko jedną rzecz, to powinno to być: uporządkuj zawartość przed rozpoczęciem formatowania.

Zaoszczędzisz czas i frustrację, jeśli cała zawartość będzie napisana i zorganizowana. Jestem dziś pełen pokory z powodu godzin, które zmarnowałem, zaczynając od nowa, ponieważ nie wiedziałem, czego potrzebuję.

Zastosujmy to w praktyce. Chcę stworzyć formularz dla wolontariuszy w muzeum. Oto moja zawartość zaplanowana:

Tytuł: Formularz wolontariusza muzeum

Sekcja 1: Dane kontaktowe

część 2: Dostępność (dni i godziny)_

Sekcja 3: Ankieta (Skąd się o nas dowiedziałeś?)

Niezły początek, ale możemy się bardziej postarać:

Wersja 2:

Czy potrafisz dostrzec różnicę?

W wersji 2 wiem dokładnie:

Liczbę pól, których potrzebuję w każdej sekcji (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i data równa się cztery)

Typ wypełnienia, aby pomóc w wizualizacji formularza podczas jego tworzenia

Najtrudniejsza część już za nami. Teraz przejdźmy do formatu!

4️⃣ Dodaj tabele

Sekcja 1: Informacje kontaktowe

Umieść kursor w wybranej lokalizacji W zakładce Wstaw wybierz Tabela Najedź kursorem na tabelę 2×2 i kliknij, aby ją wypełnić Wprowadź tekst

Utworzono w programie Microsoft Word

Sekcja 2: Dostępność

Umieść kursor w wybranej lokalizacji W zakładce Insert wybierz Table Najedź kursorem na tabelę 2×6 i kliknij, aby ją wypełnić Wprowadź tekst

Utworzono w programie Microsoft Word

Sekcja 3: Ankieta

Umieść kursor w wybranej lokalizacji W zakładce Wstaw wybierz Tabela Najedź kursorem na tabelę 2×1 i kliknij, aby ją wypełnić Wprowadź tekst (opcje dodamy później, gdy dodamy kontrolki zawartości!)

Utworzono w programie Microsoft Word

5️⃣ Ustaw kontrolki zawartości: Pole tekstowe

Pole tekstowe z tekstem zwykłym

Umieść kursor w wybranej lokalizacji W zakładce Deweloper wybierz Pole tekstowe Kliknij dwukrotnie pole tekstowe, aby sprawdzić format > kliknij OK

Wskazówka: Skopiuj pole tekstowe i wklej je do innych pól tekstowych, aby przyspieszyć kompilację

Utworzono w programie Microsoft Word

Pole tekstowe z bieżącą datą

Umieść kursor w wybranej lokalizacji W zakładce Deweloper wybierz Pole tekstowe Kliknij dwukrotnie na Text Box Zmień Typ na Bieżąca data Zmień format Daty na M/d/rr > Kliknij OK

Utworzono w programie Microsoft Word

6️⃣ Ustaw kontrolki zawartości: Check Box

Umieść kursor w wybranej lokalizacji W zakładce Developer wybierz Check Box Kliknij dwukrotnie Check Box, aby sprawdzić format > kliknij OK

Wskazówka: skopiuj Check Box i wklej go do innych pól wyboru, aby przyspieszyć kompilację

Utworzono w programie Microsoft Word

7️⃣ Ustaw kontrolki zawartości: Combo Box

Umieść kursor w wybranej lokalizacji Na zakładce Developer wybierz Combo Box Kliknij dwukrotnie Combo Box Dodaj tekst do elementu rozwijanego > Kliknij OK

Utworzono w programie Microsoft Word

Oto podgląd Combo Boxes po zabezpieczeniu formularza. ⬇️

Utworzono w programie Microsoft Word

Krok 2: Niestandardowy formularz do wypełnienia

Baw się dobrze w tej sekcji! Zmień czcionkę, dodaj obramowanie strony, zastosuj motywy MS Word - czego tylko dusza zapragnie!

Oto zalecenia, które sprawią, że formularz będzie przyjazny dla użytkownika:

1️⃣ Zmień wysokość linii

Podświetl całą tabelę W zakładce Układ kliknij strzałkę w górę, aby zwiększyć wysokość linii

Utworzono w programie Microsoft Word

2️⃣ Wyrównaj tekst wewnątrz tabeli

Podświetl całą tabelę W zakładce Układ wybierz opcję lewego środka

Utworzono w programie Microsoft Word

3️⃣ Format tabel

Kliknij i przeciągnij linię kolumny w lewo, aby przesunąć pola wyboru Podświetl całą tabelę W zakładce Projekt tabeli wybierz Bez obramowania

Utworzono w programie Microsoft Word

Krok 3: Ochrona formularza do wypełnienia

W zakładce Deweloper wybierz Ochroń formularz W zakładce Review (Przegląd) wybierz Protect (Chroń) Wybierz Ochroń dokument dla > Formularze > kliknij OK

Utworzono w programie Microsoft Word

Krok 4: Zapisanie formularza do wypełnienia jako szablonu formularza

W menu Plik wybierz Zapisz jako szablon Nazwij szablon formularza > kliknij Zapisz

Utworzono w programie Microsoft Word

Krok 5: Udostępnianie formularza do wypełnienia

Teraz, gdy masz już zapisany szablon, wysłanie formularza do użytkowników podpowie im, aby zapisali zakończony formularz pod nową nazwą i jako .docx.

Utworzono w programie Microsoft Word

Powodzenie! Wiesz już, jak utworzyć formularz do wypełnienia w programie Word! Świetna robota! 🥳

Limity wypełnialnych formularzy w MS Word

Chociaż możesz teraz dodawać formularze do wypełnienia w programie Microsoft Word do swojego CV, nie jest to najlepsze oprogramowanie do tworzenia i wysyłania formularzy i możesz potrzebować alternatywy dla MS Word . Oto kilka powodów:

Konieczna jest nauka, jeśli nie jesteś zaznajomiony z programem Microsoft Word

Ręczne tworzenie i formatowanie wszystkich sekcji zajmuje dużo czasu

Nie jest przyjazny dla osób niedoświadczonych z programem Word (jest to również czasochłonne, jeśli dokument jest źle sformatowany)

Wiele funkcji formularzy Worda nie przekłada się na inne aplikacje, powodując uszkodzenie formatu

Musisz użyć narzędzi MS Office lub obejść, aby wyodrębnić dane

Formularze od odbiorców są odsyłane pocztą e-mail, co jest zawodne, a także czasochłonne

Odpowiedzi na formularze zaczynają napływać. Do zrobienia? 🤔

To skomplikowany proces, który obejmuje Microsoft Excel, aby wyodrębnić dane z odpowiedzi z formularza MS Word. Zbudowałeś ten formularz, aby oszczędzić czas, więc nie pracujmy wstecz!

Powiązane zasoby:

Najlepszy formularz do wypełnienia w Wordzie

Formularze ClickUp

są przyszłością. Dobra wiadomość? Możesz zacząć z nich korzystać już dziś!

A ponieważ ClickUp działa na różnych urządzeniach, użytkownicy mogą łatwo zakończyć i odesłać formularz za pomocą połączonego linku - i to w podróży! 📲🌐

Szybko przełączaj się między edycją i widokiem swojego formularza ClickUp

Podczas gdy różne online oprogramowanie do tworzenia formularzy istnieje, tylko ClickUp Formularze pozwalają przekształcić zebrane odpowiedzi w zadania, które można wykonać.

Przeglądaj przesłane formularze i podejmuj szybkie decyzje w widoku listy ClickUp

Formularze ClickUp można łatwo tworzyć, niestandardowo dostosowywać, chronić i udostępniać w ClickUp. Ponadto istnieje więcej niż jeden sposób udostępniania linku: