Mapa koncepcyjna a mapa myśli - jaka jest różnica?

Krótka odpowiedź-

mapy myśli

i

mapy pojęć

mają swoje własne charakterystyczne funkcje. Na pierwszy rzut oka nie ma to sensu, ponieważ oba są miejscami do burzy mózgów.

Załóżmy jednak, że opracowujesz nowy proces onboardingu dla swojego działu. Czy zaprezentowałbyś swojemu zespołowi

mapę wizualną

z 18 losowymi podejściami? A może taką ze starą i nową wiedzą onboardingową ułożoną w sekwencyjny przepływ?

Dowody wskazują

skuteczny transfer wiedzy w miejscu pracy

zaczyna się od ustalenia, w jaki sposób inni odbierają informacje, które chcemy przekazać. To prawie pytanie: "Jak mogę sprawić, by mój zespół czytał mi w myślach?"

Pierwszym krokiem jest zorganizowanie naszych pomysłów w coś namacalnego, takiego jak notatnik lub notatnik

narzędzie do tworzenia map myśli, takie jak ClickUp

. Następnym krokiem jest przemyślenie naszych pomysłów i podjęcie działań. 🎯

W tym przewodniku omówimy różnicę między mapami myśli a mapami koncepcyjnymi, charakterystykę każdego typu i jak korzystać z gotowych szablonów, aby 10-krotnie zwiększyć wydajność mapowania!

Różnice między mapami myśli a mapami koncepcyjnymi

Główną różnicą między mapami myśli a

mapy pojęć

jest ich struktura wizualna. Każda mapa kieruje interpretacją i, co ważniejsze, wynikiem przedstawionych informacji.

Rzućmy okiem na pierwszą piątkę

cech charakterystycznych mapy myśli

vs mapa pojęć:

Mapy myśli

Rzuć szeroką sieć dla wszystkich pomysłów Skup się na jednej głównej idei/jednym problemie Użyj linii do połączenia podtematów **Burza mózgów w formie Free Nieuporządkowana, szybka ideacja

Mapy koncepcyjne

Uchwyć tylko to, co istotne i ważne Połączenie wielu pomysłów/pracy na dużą skalę Używaj strzałek do przedstawiania relacji Głęboka analiza w celu uzgodnienia rozwiązania Zorientowany na wyniki

Używanie tego samego narzędzia wizualnego w kółko dla każdego rodzaju pomysłu nie jest najlepszym podejściem do kreatywności i nauki. Zanurzmy się więc we wszystkim, co musisz wiedzieć o mapach myśli vs. mapach koncepcyjnych!

Czym jest mapa myśli lub mapowanie myśli?

A

mapa myśli jest diagramem o swobodnej formie

z pojedynczymi słowami kluczowymi lub frazami związanymi z główną ideą. Pomaga ludziom zapisać swoje myśli w strumieniu świadomości bez przerw i edycji.

Centralna idea (cel, temat lub problem) jest zakreślona na środku strony. Linie są rysowane od okręgu na zewnątrz w różnych kierunkach, aby zbudować sieć powiązanych podidei. ✍️

Twórz mapy myśli w ClickUp, aby rozbić główne pomysły

Kiedy używać mapy myśli w projekcie?

Nie jest tajemnicą, że podczas spotkań i sesji warsztatowych ludzie wolą pomoce wizualne od stron tekstu.

Mapy myśli sprawiają, że czujemy się w pewien sposób kreatywni. Jest to zachęcający, przestrzenny układ, który pozwala nam wylać paplaninę z naszych mózgów do bezpiecznej przestrzeni.

Łatwo zmieniaj strukturę wizualną, przeciągając branch'y na logiczne ścieżki w ClickUp

Oprócz estetyki map myśli, istnieje ich funkcja, czyli wartość w organizowaniu myślenia przed utknięciem w projekcie. Wszyscy tam byliśmy:

Spotkanie inauguracyjne

kończy się brakiem pytań, informacji zwrotnych i listą przydzielonych zadań.

Następnie zostajemy sami z naszymi myślami, obracając się w fotelach i czekając, aż pojawi się właściwy pomysł. Zanim się zorientujemy, wszyscy wracają na spotkanie inauguracyjne, po spotkaniu inauguracyjnym, aby omówić opcje.

Użyj mapy myśli, gdy chcesz mieć drzwi obrotowe do komunikacji i współpracy nawet po zakończeniu spotkania. Jest to miejsce, w którym można przechowywać dobre, złe i nieszablonowe pomysły

8 popularnych map myśli

Dodaj te

typy map myśli do swojego strategicznego zestawu narzędzi organizacyjnych

do rozważenia przy następnym projekcie:

Mapa wielu przepływów: Ma na celu ocenę przyczyn i skutków konkretnych wydarzeń Mapa bąbelkowa: Wyjaśnia cechy związane z konkretnym tematem, zagadnieniem lub wydarzeniem Sprawdź nasze 10 najlepszych szablonów map bąbelkowych do burzy mózgów3. Podwójna mapa bąbelkowa: Łączy dwa bąbelki, aby pokazać powiązane tematy. dobra, to tak naprawdę diagram Venna, ale czy "podwójna bańka" nie jest zabawna? Wykres drzewa: Przypomina sylwetkę drzewa do kategoryzowania informacji z centralnym tematem u jego korzenia Mapa dialogowa: Poprawia jakość rozmów przy użyciu funkcji System informacyjny oparty na problemach podejście do bardzo złożonych pojęć Mapa kołowa: Określa centralną ideę (liczbę, temat, symbol) wewnątrz małego okręgu i większy zewnętrzny okrąg z powiązanymi informacjami Mapa ramowa: Dzieli obiekt fizyczny na główne, mniejsze elementy w celu łatwej identyfikacji. (Po lewej stronie nawiasu znajduje się nazwa głównego obiektu, a po prawej lista jego elementów) Mapa pająka: Przypomina sylwetkę pająka z tematami rozgałęziającymi się od głównego tematu

Sprawdź nasze

samouczek map myśli

Plusy i minusy map myśli

Mapa myśli to potężne i wizualne narzędzie, ale warto zwrócić uwagę na jego zalety i wady:

✅ Plusy map myśli

Wzmocnienie komunikacji i zaangażowania pomiędzy członkami Teams

Nadaje się do użytku osobistego, akademickiego i w środowisku Business

Minimalny wysiłek przy tworzeniu i natychmiastowym sporządzaniu notatek

Elastyczna restrukturyzacja w dowolnym momencie

❌ Wady map myśli

Opiera się na prostej hierarchii, co ogranicza możliwość skalowania

Niepraktyczna w użyciu do zakończonych zadań projektowych

Zaśmiecona zbyt dużą ilością informacji

Co to jest mapa pojęć lub mapowanie pojęć?

Jeśli potrzebujesz wizualnego narzędzia do współpracy, aby dzielić się wiedzą w grupie, skalować cykle pracy i zwiększać współpracę w budowaniu zespołu, mapa koncepcyjna jest dobrym rozwiązaniem!

Podczas gdy mapa myśli jest narzędziem do

swobodny formularz burzy mózgów

mapa koncepcyjna jest odgórnym diagramem, którego celem jest wyprodukowanie wyjścia lub działania. Analizuje i odpowiada na główne pytanie za pomocą sieci wzajemnych połączeń. 🔗

Dodaj kontekst do swojej pracy, łącząc się z zadaniami, plikami, dokumentami i nie tylko w ClickUp

Kiedy używać mapy koncepcyjnej w projekcie?

**Mapa koncepcyjna nie pozostawia miejsca na otwartą interpretację, ponieważ otwiera możliwości błędnej komunikacji. Mapy te ilustrują połączenia między wieloma koncepcjami, więc zazwyczaj zawierają większą ilość informacji. Jest to kluczowy powód, dla którego Teams wolą mapy koncepcji od map myśli, aby nakreślić i zaplanować strategie.

Weźmy na przykład

Niestandardowa mapa podróży klienta

na przykład:

Techniki tworzenia map są idealne do budowania planów strategicznych

Ta mapa koncepcyjna opowiada wizualną historię doświadczeń klienta z punktami styku marki. Daje czystą i konkretną perspektywę tego, co dzieje się na każdej scenie podróży. Od tego momentu Teams odnosi się do mapy koncepcyjnej, aby kierować decyzjami i - zgadłeś - podejmować działania!

3 główne rodzaje map koncepcyjnych

Ludzie doceniają łatwe do zrozumienia tłumaczenie złożonych pomysłów, dlatego ważne jest, aby przekazać swój główny punkt za pomocą odpowiedniego typu mapy koncepcyjnej. Pomóż odbiorcom wizualizować wyniki za pomocą trzech głównych map koncepcyjnych:

Mapa systemowa: Pokazuje wzajemne powiązania między poszczególnymi komponentami w celu określenia, co do siebie pasuje, a co nie. Ten typ map koncepcyjnych zależy od dogłębnej znajomości problemu w celu prowadzenia wydajnych rozmów Schemat przepływu: Śledzi sekwencję decyzji, procesu lub cyklu pracy od początku do końca. Geometryczne kształty o określonym znaczeniu są używane do reprezentowania każdego kroku. Pomaga osobie tworzącej te procesy wizualizować zakres, sekwencję, sceny i zaangażowanych interesariuszy Mapa hierarchii: Organizuje pozycje i rangi w systemie w celu zilustrowania powiązań między komponentami. Najbardziej rozpoznawalną mapą hierarchii jest firma schemat organizacyjny pokazujący wewnętrzną strukturę i obowiązki jej działów i pracowników

Rysuj odręcznie, dodawaj obrazy, pisz notatki i przekształcaj pomysły w zadania za pomocą mapy koncepcyjnej w ClickUp

Czy mapy koncepcyjne wymagają więcej wysiłku niż mapy myśli? absolutnie tak. Pamiętaj jednak, że produktem wyjściowym map koncepcyjnych jest oficjalna dokumentacja zachowanie pamięci i lepszy trening. 🧑‍💻

Plusy i minusy map koncepcyjnych

Oto kilka zalet i wad, o których należy pamiętać, rozważając tworzenie map myśli:

✅ Plusy map koncepcyjnych

Reprezentuje wiedzę ukrytą w projektach (wiedzę opartą na doświadczeniu danej osoby)

Konsoliduje informacje w celu szybkiego wyjaśnienia złożonych, wieloetapowych koncepcji

Pomaga zidentyfikować wąskie gardła, luki i wymagania, aby osiągnąć cel

Celowo zaprojektowany, aby napędzać krytyczne myślenie

❌ Wady mapy koncepcyjnej

Udostępnianie map koncepcyjnych członkom zespołu wymaga przedstawienia wszystkich faktów i informacji

Informacje muszą być ułożone w łatwym do odczytania formacie, w przeciwnym razie odbiorcy będą zdezorientowani

Szanse na efekt domina, jeśli zmiany nastąpią tylko w jednej koncepcji

