10 najlepszych schematów organizacyjnych w 2024 roku

Prawdopodobnie słyszałeś frazę "hiper-wzrost" w postach wirusowych, biuletynach e-mailowych, a nawet na własnych spotkaniach firmowych - kiedy organizacja rozwija się skokowo we wszystkich działach. Do lejka sprzedaży napływa coraz więcej potencjalnych klientów, a Ty zatrudniasz nowych pracowników do obsługi stale rosnącej liczby zadań i procesów.

To ekscytujące! I wymaga pewnych dużych

planowania i organizacji

aby zrobić to dobrze.

Śledzenie i zrozumienie, w jaki sposób tak wiele nowych ról pasuje do siebie w organizacji, jest trudne, a czasem stresujące. Skąd wiadomo, kto komu podlega? I kto jest odpowiedzialny za konkretne zadanie?

🏹 🏹 🏹 🏹 🏹 🏹 🏹 🏹

Schematy organizacyjne są świetnym narzędziem do zrozumienia, w jaki sposób role wszystkich osób pasują do siebie, szczególnie w przypadku firm doświadczających napływu nowych pracowników. Ale jak go stworzyć? Cóż, zgadłeś - istnieje mnóstwo zasobów, które mogą Ci w tym pomóc, a my wykonaliśmy pracę, aby pomóc Ci wybrać ten, który najbardziej Ci odpowiada.

Zapoznajmy się z 10 najlepszymi opcjami oprogramowania do tworzenia schematów organizacyjnych, aby przeanalizować kluczowe funkcje, zalety, wady, recenzje i nie tylko.

Czym jest oprogramowanie do tworzenia wykresów organizacyjnych?

Potwierdzimy twoje podejrzenia tu i teraz - tak, org charts to skrót od organizational charts. I chociaż może się wydawać, że jest to narzędzie tylko dla HR i część

HR KPIs

w rzeczywistości przynoszą korzyści wszystkim osobom pracującym w firmie.

Schemat organizacyjny to diagram, który przedstawia całą strukturę pracowników firmy, pokazując każdy dział, ich wzajemne relacje i role, które je wypełniają.

Narzędzia do tworzenia schematów organizacyjnych przydają się, gdy chcesz

modelować siłę roboczą

w celu uzyskania maksymalnej wydajności i skuteczności lub gdy próbujesz znaleźć właściwą osobę do kontaktu w działach, których nie znasz. Rezultatem jest schemat organizacyjny, który pomaga ludziom wiedzieć, kto komu podlega, kto co robi i jaki jest przepływ firmy.

Ponadto rozwijające się firmy doświadczają częstych zmian, jeśli chodzi o struktury działów, więc posiadanie zaktualizowanego schematu organizacyjnego dostępnego dla wszystkich przez cały czas jest ważne dla wykonywania procesów z pewnością i wydajnością.

10 najlepszych narzędzi do tworzenia schematów organizacyjnych w 2024 roku (darmowych i płatnych)

Zapnij pasy, aby zapoznać się z naszymi 10 najlepszymi programami do tworzenia schematów organizacyjnych, uszeregowanymi i sprawdzonymi dla Twojej wygody.

1. ClickUp

wspomnij o swoim zespole i pracuj razem z nim dzięki edycji w czasie rzeczywistym podczas tworzenia schematu organizacyjnego od podstaw lub przy użyciu szablonu w ClickUp Whiteboards_

ClickUp

to wszechstronne narzędzie zwiększające produktywność, które

zespoły z różnych branż

aby zoptymalizować swoje procesy, monitorować aktualizacje projektów i inteligentniej współpracować, a wszystko to na jednej platformie. ClickUp jest przeznaczony dla zespołów dowolnej wielkości - od solopreneurów po duże przedsiębiorstwa, dzięki czemu jest elastycznym i idealnym zasobem dla rozwijających się firm, które chcą generować schematy organizacyjne na wyższych poziomach. 🚀

Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem, czy guru, możesz dostosować możliwości ClickUp do wielkości i potrzeb swojego zespołu.

Najważniejsze funkcje

Podczas gdy ClickUp jest pełen

setki funkcjonalnych narzędzi

zalecamy zacząć od tych trzech dla schematu organizacyjnego i

diagramy cyfrowe

(bez wydawania pieniędzy!): Templates, Whiteboards i Mind Maps. 📈

Kluczowa funkcja 1: Szablon schematu organizacyjnego ClickUp 🧑🏻‍💻

Szablon schematu organizacyjnego ClickUp

pozwala zobaczyć, kto komu podlega i zwizualizować wszelkie relacje międzyfunkcyjne w firmie. Ten schemat organizacyjny jest wykonany w

Tablice ClickUp

co sprawia, że jest atrakcyjny wizualnie i super konfigurowalny!

Łatwo wizualizuj strukturę i układ swoich zespołów dzięki temu prostemu szablonowi schematu organizacyjnego Whiteboard

Kluczowa funkcja 2: Tablice ClickUp 🎨

Z

Tablice ClickUp

tworzenie schematu organizacyjnego nigdy nie było

łatwiejsze ani przyjemniejsze

. Rysuj odręcznie w skoordynowanych kolorach, przeciągaj połączenia między kształtami, upuszczaj obrazy lub multimedia oraz

osadzać dokumenty

aby ożywić swój schemat organizacyjny - wszystko na niekończącym się płótnie z edycją w czasie rzeczywistym, aby pracować razem z zespołem bez nakładania się.

wspomnij o swoim zespole i pracuj razem z nim dzięki edycji w czasie rzeczywistym podczas tworzenia schematu organizacyjnego od podstaw lub przy użyciu szablonu w ClickUp Whiteboards_

Utwórz tablicę jak profesjonalista z szablonami zaprojektowanymi w celu dodania elastycznego strukturę do swoich diagramów

Pracuj na swojej tablicy ClickUp Whiteboard z zespołem lub samodzielnie dzięki Personal View, aby przygotować swój wykres przed jego prezentacją

Przekształć dowolny kształt na swojej tablicy bezpośrednio w zadanie w ClickUp, aby natychmiast realizować swoje pomysły

Dodawaj multimedia, osadzaj linki, korzystaj z Dokumentów, raportuj i rysuj relacje, aby dodać kontekst do swojej tablicy

Szybko dodawaj lub edytuj obiekty za pomocą skrótów klawiszowych znanych jako Polecenia Slash . 🔥

dowiedz się, jak tablice i dokumenty ClickUp mogą przedefiniować współpracę_ _wśród swojego zespołu.

Kluczowa funkcja 3: ClickUp Mind Maps 🧠

Zaplanuj sieć ról w swojej organizacji na intuicyjnej i wysoce wizualnej mapie myśli w ClickUp

Jeśli uważasz, że tablice ClickUp są fajne, pokochasz mapy myśli. Co więcej, możesz nawet stworzyć mapę myśli na swojej tablicy! Ale o tym za chwilę. 🤓 Mapa myśli to hierarchiczny diagram, który buduje się wokół jednej lub kilku głównych idei. Usprawnia nieliniową organizację informacji, umożliwiając przeglądanie i analizowanie koncepcji jak profesjonalista.

Niektóre popularne mapy myśli przykłady przypadków użycia obejmują zarządzanie projektami, planowanie strategii biznesowych i produkcję. ClickUp Mind Maps daje ci miejsce na rozciągnięcie twojego schematu organizacyjnego i pomysłów w nieskończoność! Nic dziwnego, że zdobywa pierwsze miejsce wśród najlepszych oprogramowanie do mapowania myśli . Co więcej, możesz dodawać listy, zadania, listy kontrolne i podzadania z obszaru roboczego bezpośrednio do mapy myśli ClickUp, umożliwiając jej automatyczną aktualizację w przypadku edycji tych zasobów.

Łatwe tworzenie, modyfikowanie i usuwanie schematów organizacyjnych bezpośrednio z Mind Maps

Przełącz się do trybu pustego i zbuduj swoją mapę myśli od podstaw

Ciesz się czystą widocznością schematu organizacyjnego, odfiltrowując puste gałęzie

Zaktualizuj wszystkich poza obszarem roboczym o postępach projektu

👉 Dowiedz się więcej jak mapy myśli zmienią sposób zarządzania projektami_ .

ClickUp pros

Przyjazna dla urządzeń mobilnych platforma do tworzenia i przeglądania schematów organizacyjnych w podróży

Kompleksowe rozwiązanie dla każdego narzędzia w Twoim stosie technologicznym - nie ma potrzeby przełączania się między kartami iponad 1000 integracji aby usprawnić przepływ pracy

Zaproś i współpracuj z całym zespołem, aby zbudować schemat organizacyjny

wsparcie klienta 24/7 i szczegółowe webinaria

Wybieraj z rosnącej biblioteki gotowych szablonów lub dostosuj własne, aby zaoszczędzić czas

Zapewnia ponad 100 natywnych integracji w tym Integromat i Zapier Wady ClickUp

Aplikacja mobilna nie ma wszystkich widoków ClickUp... jeszcze! 🔮

Ceny ClickUp

Wskocz do planu Free-forever, aby zobaczyć, jak ClickUp może zdziałać dla Ciebie cuda. Następnie uaktualnij, aby przyspieszyć tworzenie schematów organizacyjnych (poniższe ceny są rozliczane rocznie):

Nieograniczony (7 USD za stanowisko miesięcznie): Mnóstwo potężnych funkcji Whiteboards, Dokumenty, szablony, nieograniczona liczba zadań i członków, 100 MB przestrzeni dyskowej i więcej

Mnóstwo potężnych funkcji Whiteboards, Dokumenty, szablony, nieograniczona liczba zadań i członków, 100 MB przestrzeni dyskowej i więcej Business (12 USD za stanowisko miesięcznie): Nieograniczona przestrzeń dyskowa, nieograniczona liczba integracji, nieograniczona liczba pulpitów nawigacyjnych, raportowanie Agile i nie tylko

Nieograniczona przestrzeń dyskowa, nieograniczona liczba integracji, nieograniczona liczba pulpitów nawigacyjnych, raportowanie Agile i nie tylko Enterprise (cena niestandardowa, skontaktuj się z nami!): Podzadania na wielu listach, niestandardowe tworzenie ról, niestandardowe uprawnienia, zwiększona automatyzacja i API i więcej

Oceny klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 4 430 opinii)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2 820 opinii)

2. The Org

utwórz własny schemat organizacyjny i przeglądaj inne za pośrednictwem The Org The Org to kolejny z najlepszych darmowych programów do tworzenia i udostępniania struktury organizacyjnej wszystkim - i mamy na myśli _wszystkim. Każdy może uzyskać dostęp do schematów organizacyjnych utworzonych na tej platformie, dzięki czemu możesz zajrzeć do schematów organizacyjnych innych wiodących firm (pomyśl: Google, Tesla, Netflix i Amazon) i czerpać inspirację od innych potężnych firm, aby napędzać swój biznes.

The Org top features

Eksploruj: Przeglądaj i śledź wiodące behemoty w różnych branżach, aby uzyskać potężną inspirację

Przeglądaj i śledź wiodące behemoty w różnych branżach, aby uzyskać potężną inspirację Przewodniki: Skorzystaj z dogłębnych i bezpłatnych zasobów, aby tworzyć lepsze schematy organizacyjne, doskonalić umiejętności zatrudniania i wzmacniać struktury zespołu

Skorzystaj z dogłębnych i bezpłatnych zasobów, aby tworzyć lepsze schematy organizacyjne, doskonalić umiejętności zatrudniania i wzmacniać struktury zespołu Talent: Chcesz przyciągnąć najlepszych kandydatów? Pochwal się swoją kulturą i pracownikami za pomocą publicznego schematu organizacyjnego.

Chcesz przyciągnąć najlepszych kandydatów? Pochwal się swoją kulturą i pracownikami za pomocą publicznego schematu organizacyjnego. Scout: Zdobądź wysokiej jakości i wyselekcjonowanych kandydatów w swoim kalendarzu

Profesjonaliści

Przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika sprawia, że korzystanie z platformy jest dziecinnie proste

Umożliwia zespołowi interakcję z załogą innych firm, dzielenie się pomysłami i chwalenie się tym, co masz - prawie jak w mediach społecznościowych!

Kandydaci mogą przeglądać otwarte stanowiska i sprawdzić, czy będą do nich pasować

Wady Org

TBH, możesz po prostu nie chcieć jeszcze udostępniać swojego schematu organizacyjnego podmiotom zewnętrznym

The Org pricing

Możesz korzystać z tego oprogramowania bezpłatnie!

oceny klientów ### The Org

G2: N/A

Capterra: Nie dotyczy

3. Lucidchart

Twórz wykresy organizacyjne w nieskończonej przestrzeni przez Lucidchart Przestrzeń robocza oparta na chmurze, Lucidchart pozwala na więcej niż tylko stworzenie własnego schematu organizacyjnego. Od tworzenia map myśli i szkieletów po burze mózgów, narzędzie to wytrzymuje wiele poważnych testów.

Możesz zacząć od podstaw lub skorzystać z szablon do tworzenia wykresów organizacji szybko.

Najważniejsze cechy Lucidchart

Funkcje diagramowania: Diagramowanie procesów i ludzi w celu optymalnej komunikacji złożonych pomysłów.

Diagramowanie procesów i ludzi w celu optymalnej komunikacji złożonych pomysłów. Intuicyjny interfejs: Platforma oparta na chmurze sprawia, że tworzenie diagramów jest bezbolesne, bez względu na system operacyjny, urządzenie czy przeglądarkę

Platforma oparta na chmurze sprawia, że tworzenie diagramów jest bezbolesne, bez względu na system operacyjny, urządzenie czy przeglądarkę Narzędzia do współpracy: Rozkręć swoją współpracę! Chwyć kursory współpracy, czat w edytorze, funkcje współautorstwa i komentarze specyficzne dla kształtu.

Rozkręć swoją współpracę! Chwyć kursory współpracy, czat w edytorze, funkcje współautorstwa i komentarze specyficzne dla kształtu. Autowizualizacja: Generowanie ERD, schematów organizacyjnych i nie tylko przy użyciu automatycznej wizualizacji

Generowanie ERD, schematów organizacyjnych i nie tylko przy użyciu automatycznej wizualizacji Łączenie danych: Nakładanie kluczowych szczegółów na istniejące diagramy w celu natychmiastowego wyświetlenia danych w kontekście

Nakładanie kluczowych szczegółów na istniejące diagramy w celu natychmiastowego wyświetlenia danych w kontekście Integracja: Integracja z Asana, Microsoft Office, Slack,Google Workspace, i innymi aplikacjami, w których konwersacja już się odbywa

Profesjonaliści Lucidchart

Łatwy w użyciu

Prezentowalny i nadający się do druku interfejs

Możliwość pojedynczego logowania

Gotowe szablony

Wady Lucidchart

Biblioteka ikon oferuje ograniczoną liczbę wspólnych ikon, tylko zasoby techniczne

Brak możliwości dostosowania domyślnego koloru i rozmiaru

Trudno dostosować portal

Nie można ponownie utworzyć nowego wykresu na już spersonalizowanym

Ceny Lucidchart

Bezpłatnie: Trzy edytowalne dokumenty, 100 szablonów (w tymSzablony HR) oraz podstawowe funkcje współpracy i integracje

Trzy edytowalne dokumenty, 100 szablonów (w tymSzablony HR) oraz podstawowe funkcje współpracy i integracje Indywidualnie (od 7,95 USD): Nieograniczona liczba edytowalnych dokumentów, ponad 1000 profesjonalnych szablonów

Nieograniczona liczba edytowalnych dokumentów, ponad 1000 profesjonalnych szablonów Team (od 9 USD za użytkownika): Zaawansowane funkcje współpracy i integracje

Zaawansowane funkcje współpracy i integracje Enterprise (cena niestandardowa): Zaawansowane funkcje administracyjne

Oceny klientów Lucidchart

G2: 4.6/5 (1,610+ opinii)

Capterra: 4.5/5 (1,430+ opinii)

Bonus: szablony diagramów UML !

4. Creately

utwórz własny schemat organizacyjny firmy za pośrednictwem_ Creately Creately to ogólne oprogramowanie do tworzenia diagramów z rozbudowanym schematem organizacyjnym, funkcjami komentowania i współpracy. Dzięki temu narzędziu wystarczy kilka kliknięć, by stworzyć profesjonalne diagramy. I chociaż Creately jest oparte na chmurze, można je również uruchomić w trybie offline!

Najważniejsze funkcje Creately

Przestrzeń robocza, która wykracza poza wizualizacje: Uwolnij swoje dane z arkuszy kalkulacyjnych i tabel. Możesz dodawać zadania, dane, linki, notatki, status przepływu pracy i nie tylko

Uwolnij swoje dane z arkuszy kalkulacyjnych i tabel. Możesz dodawać zadania, dane, linki, notatki, status przepływu pracy i nie tylko Solidna synchronizacja: Ten sam element może pojawić się jako krok procesu, notatka samoprzylepna lub ciasto! (jeśli to działa dla Ciebie)

Ten sam element może pojawić się jako krok procesu, notatka samoprzylepna lub ciasto! (jeśli to działa dla Ciebie) Rozsądna integracja danych: Pobieranie tylko pożądanych elementów z zazwyczaj niepowiązanych platform

Zalety Creately

Oszałamiający interfejs użytkownika

Łatwo konfigurowalny schemat organizacyjny

Darmowa wersja daje więcej miejsca niż oczekiwano

Wady Creately

Ograniczona liczba samouczków

Tworzenie linii między połączeniami może być trudne

Ceny Creately

Posiada darmowy plan dla testu jazdy próbnej. Następnie można uaktualnić do:

Darmowy: Trzy obszary robocze, jeden folder, ograniczona liczba kształtów, podstawowe funkcje współpracy, ograniczona przestrzeń dyskowa

Trzy obszary robocze, jeden folder, ograniczona liczba kształtów, podstawowe funkcje współpracy, ograniczona przestrzeń dyskowa Plan osobisty (4 USD miesięcznie): Nieograniczone obszary robocze, nieograniczona liczba folderów, nieograniczona liczba kształtów, 5 GB przestrzeni dyskowej

Nieograniczone obszary robocze, nieograniczona liczba folderów, nieograniczona liczba kształtów, 5 GB przestrzeni dyskowej Team (4,80 USD na użytkownika, miesięcznie): 10 GB przestrzeni dyskowej, nieograniczone funkcje współpracy, priorytetowe wsparcie

10 GB przestrzeni dyskowej, nieograniczone funkcje współpracy, priorytetowe wsparcie Enterprise (cena niestandardowa): Zaawansowane funkcje administratora zespołu, SSO,sukces klienta wsparcie

Opinie klientów Creately

5. ChartHop

śledź, kto dołącza do Twojej firmy lub ją opuszcza, korzystając z wykresu organizacyjnego za pośrednictwem_ ChartHop ChartHop jest jednym z nowych dzieci na rynku, jeśli chodzi o oprogramowanie do tworzenia schematów organizacyjnych. Ten kreator schematów organizacyjnych ma na celu pomóc organizacjom lepiej komunikować rolę każdej osoby i zapewnić przejrzystość poprzez pokazanie, kto dołącza do firmy lub ją opuszcza.

ChartHop pozwala zarządzać stale zmieniającym się schematem organizacyjnym i przechowywać zmiany do wykorzystania w przyszłości, dzięki czemu można wyrzucić katalog firmowy PowerPoint i arkusz kalkulacyjny przez okno.

Najważniejsze funkcje ChartHop

Wizualizacja: Pokrój i podziel bogaty w dane schemat organizacyjny według kilku punktów danych, takich jak zespół, staż pracy i ocena wydajności

Pokrój i podziel bogaty w dane schemat organizacyjny według kilku punktów danych, takich jak zespół, staż pracy i ocena wydajności Eksportuj wersje historyczne: Eksportuj i audytuj cały wykres organizacyjny, migawkę z ostatniego kwartału lub tylko dział

Eksportuj i audytuj cały wykres organizacyjny, migawkę z ostatniego kwartału lub tylko dział Filtrowany katalog pracowników: Współpracownicy mogą dzielić się umiejętnościami, zainteresowaniami, hobby itp. Rezultaty? Silniejsze relacje

Zalety ChartHop

Poszczególni pracownicy mogą wyznaczać cele i być z nich rozliczani

Promuje pozytywną kulturę firmy

Wady ChartHop

Szybkie zlokalizowanie niektórych kluczowych funkcji może być trudne

Schemat organizacyjny szybko się powiększa i pomniejsza, co utrudnia efektywną nawigację

Pewne opóźnienia podczas ładowania

Ceny ChartHop

Podstawowy (bezpłatny do 150 pracowników): Narzędzia dla menedżerów i pracowników, funkcja schematu organizacyjnego, katalog pracowników, SSO

Narzędzia dla menedżerów i pracowników, funkcja schematu organizacyjnego, katalog pracowników, SSO Standard (8 USD na pracownika, miesięcznie): Usługi wdrożeniowe, analiza pracowników, przeglądy wydajności, ankiety i informacje zwrotne

Usługi wdrożeniowe, analiza pracowników, przeglądy wydajności, ankiety i informacje zwrotne Premium (12 USD na pracownika, miesięcznie): integracja z ATS, dodatkowe integracje, dedykowany menedżer ds. obsługi klienta

Oceny klientów ChartHop

G2: 4,2/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 60 opinii)

6. Pingboard

dodaj jeszcze więcej do swojego schematu organizacyjnego poprzez_ Pingboard Pingboard twierdzi, że jest "schematem organizacyjnym z supermocą" Oferuje ponad 32 000 szablonów. Niezależnie od tego, jaką strukturę organizacyjną posiadasz, Pingboard pomoże Ci ją zmapować w sensowny sposób.

Możesz stworzyć kompletny katalog pracowników z danymi osobowymi, takimi jak zainteresowania, stanowiska, daty urodzin i dane kontaktowe.

Najważniejsze funkcje Pingboard

360-stopniowy widok powiązań: Szybka identyfikacja tego, kto komu podlega i w jaki sposób twoja organizacja do siebie pasuje

Szybka identyfikacja tego, kto komu podlega i w jaki sposób twoja organizacja do siebie pasuje Automatyczne aktualizacje: Ktoś dołączył do organizacji, zmienił nazwisko lub awansował? Pingboard automatycznie zaktualizuje jego dane

Ktoś dołączył do organizacji, zmienił nazwisko lub awansował? Pingboard automatycznie zaktualizuje jego dane Ogłoszenie otwartych ról : Poinformuj o wewnętrznych możliwościach i oczekiwanych rolach. Komu będą podlegać i z kim pracować?

Poinformuj o wewnętrznych możliwościach i oczekiwanych rolach. Komu będą podlegać i z kim pracować? Bezpieczne udostępnianie: Możesz udostępnić schemat organizacyjny zarządowi, konsultantom i innym osobom

Możesz udostępnić schemat organizacyjny zarządowi, konsultantom i innym osobom Prywatny schemat organizacyjny: Burza mózgów na temat reorganizacji i pomysłów na zatrudnienie przed opublikowaniem otwartych ról w rzeczywistej organizacji

Zalety Pingboard

Możliwość integracji z indywidualnym kalendarzem w celu usprawnienia komunikacji dotyczącej nowych pracowników, urodzin i rocznic pracy

Możliwość dostosowania do urządzeń mobilnych

Integruje się z różnymi platformami, takimi jak OneLogin, Google Suite

Wady Pingboard

Jeśli korzystasz z darmowego planu, będziesz musiał walczyć z powtarzającymi się monitami zachęcającymi do uaktualnienia, nawet jeśli jesteś zadowolony z darmowego planu

Nieco droższy niż jego najbliżsi konkurenci

Cennik Pingboard

Zespół (od 99 USD miesięcznie za 50 miejsc): Katalog i profile, schematy organizacyjne, rozpoznawanie rówieśników, pola niestandardowe, raporty i funkcja udostępniania organizacji

Katalog i profile, schematy organizacyjne, rozpoznawanie rówieśników, pola niestandardowe, raporty i funkcja udostępniania organizacji Firma (od 199 USD miesięcznie za 1000 stanowisk): Zaawansowana synchronizacja, API

Oceny klientów Pingboard

G2: 4,4/5 (ponad 280 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (580+ opinii)

7. ClosePlan by People.ai

zbuduj swoją organizację bezpośrednio z kontaktów Salesforce poprzez_ ClosePlan by People.ai People.ai oferuje ClosePlan, zewnętrzną aplikację Salesforce. To oprogramowanie umożliwia tworzenie schematu organizacyjnego bezpośrednio z bieżących kontaktów Salesforce.

CloseUp Relationship Maps oferuje zespołom sprzedaży płynny kreator schematów organizacyjnych do wizualizacji struktury organizacji i przeglądania potencjalnych klientów aż do zamknięcia.

Najważniejsze funkcje ClosePlan

Dane dotyczące zaangażowania: People.ai pozyskuje dane z systemu współpracy, kalendarza i poczty e-mail. Rezultat? Dogłębny wgląd w postęp i jakość możliwości

People.ai pozyskuje dane z systemu współpracy, kalendarza i poczty e-mail. Rezultat? Dogłębny wgląd w postęp i jakość możliwości Spostrzeżenia oparte na sztucznej inteligencji: Identyfikacja przeszkód na drodze transakcji w celu przywrócenia potencjalnych klientów na właściwe tory. To znacznie zwiększa wskaźniki zamknięcia

Identyfikacja przeszkód na drodze transakcji w celu przywrócenia potencjalnych klientów na właściwe tory. To znacznie zwiększa wskaźniki zamknięcia Kwantyfikacja transakcji i stanu lejka sprzedażowego: Zwiększenie przewidywalności przychodów poprzez kwantyfikację transakcji i udostępnianie ich w całej organizacji

Zwiększenie przewidywalności przychodów poprzez kwantyfikację transakcji i udostępnianie ich w całej organizacji "Inteligentne" mapy relacji: Automatycznie generuj te mapy w Salesforce i automatycznie wypełniaj pola aktywności i kontaktów

Zalety ClosePlan

Zapewnia rzeczywiste dane dla zespołów sprzedaży B2B w celu tworzenia dokładnych prognoz

Oferuje możliwość klasyfikowania i śledzenia szans w miarę ich przechodzenia przez lejek sprzedaży

Przyspiesza cykl sprzedaży: Można zidentyfikować właścicieli budżetu i osoby mające wpływ, które mogą przyspieszyć proces

Wady ClosePlan

Ma stromą krzywą uczenia się

Ceny ClosePlan

Skontaktuj się z People.ai w sprawie cen

Oceny klientów ClosePlan

G2: N/A

Capterra: 5/5 (1 recenzja)

8. Gliffy

przeciągnij i upuść kształty na wykresie organizacyjnym, aby zbudować strukturę firmy za pośrednictwem_ Gliffy Nie daj się zwieść niższym cenom Gliffy. Gliffy oferuje intuicyjny interfejs "przeciągnij i upuść", aby rozpocząć tworzenie schematu organizacyjnego. Dostępnych jest mnóstwo gotowych szablonów, a ich style, czcionki i kolory można dostosować do własnych potrzeb styl marki i potrzeby .

Najważniejsze cechy Gliffy

Diagram z łatwością: Wykorzystaj solidne motywy lub szablony, aby tchnąć życie w swój pomysł. Przeciągaj i upuszczaj kształty!

Wykorzystaj solidne motywy lub szablony, aby tchnąć życie w swój pomysł. Przeciągaj i upuszczaj kształty! Udostępnianie: Uzyskaj adres URL, aby podzielić się swoją kreatywnością. Możesz również osadzić go na swojej stronie internetowej

Uzyskaj adres URL, aby podzielić się swoją kreatywnością. Możesz również osadzić go na swojej stronie internetowej Szybka współpraca: Ręcznie wybierz osoby, które mogą zobaczyć, edytować i rozmawiać o Twoim rysunku

Ręcznie wybierz osoby, które mogą zobaczyć, edytować i rozmawiać o Twoim rysunku Integracja: Użyj Atlassian, aby dodać rysunek do Confluence i Jira

Użyj Atlassian, aby dodać rysunek do Confluence i Jira Śledzenie wszystkiego: Śledzenie poprzednich wersji i wprowadzanie poprawek w razie potrzeby

Śledzenie poprzednich wersji i wprowadzanie poprawek w razie potrzeby Import-eksport: Importuj poprzednie diagramy i nadaj im świeży wygląd. Eksportuj nowe.

Zalety Gliffy

Rozpoczęcie korzystania z Gliffy to pestka

Znajomy i przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika z funkcją przeciągania i upuszczania

Wady Gliffy

Dodatkowe opłaty za dodatki do Confluence

Ograniczone funkcje w planie osobistym

Ceny Gliffy

Po 2 tygodniach bezpłatnego okresu próbnego można przejść na plan profesjonalny lub korporacyjny.

Profesjonalny (8 USD miesięcznie dla maksymalnie dziewięciu użytkowników, 6 USD miesięcznie od 10 do maksymalnie 50 użytkowników): Nieograniczone diagramy, dostęp do szablonów, całodobowe wsparcie e-mail, komentowanie, prywatne udostępnianie

Nieograniczone diagramy, dostęp do szablonów, całodobowe wsparcie e-mail, komentowanie, prywatne udostępnianie Enterprise: Ceny niestandardowe

Aplikacje Atlassian Gliffy również mają swoją cenę. 🥵

Zarówno Gliffy Diagrams for Confluence, jak i Gliffy Diagrams for Jira kosztują:

10 USD miesięcznie dla maksymalnie 10 użytkowników

3,80 USD miesięcznie od 11 użytkowników do 100

Oceny klientów Gliffy

G2: 4,2/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4.3 (ponad 50 recenzji)

9. Freshteam

Twórz przejrzyste schematy organizacyjne i zarządzaj funkcjami HR za pośrednictwem Freshteam Freshteam, produkt firmy Freshworks, umożliwia bezbolesne tworzenie przejrzystych schematów organizacyjnych. Organizuj ludzi, procesy i stanowiska, aby mieć pewność, że wszyscy są na tej samej stronie.

Zarządzanie funkcjami HR w jednym miejscu: Zatrudnianie, wdrażanie, dane pracowników i przepływy pracy HR. Koniec z nieporozumieniami dotyczącymi tego, kto ma co robić.

Najważniejsze funkcje Freshteam

Automatyzacja przyziemnych zadań: Twierdzi, że zmniejsza obciążenie HR o 75%

Twierdzi, że zmniejsza obciążenie HR o 75% Szybsze wdrażanie: Zmniejszenie liczby pytań zadawanych przez nowych pracowników

Zmniejszenie liczby pytań zadawanych przez nowych pracowników Utrzymanie porządku: Organizowanie i przechowywanie danych pracowników pod kluczem

Organizowanie i przechowywanie danych pracowników pod kluczem Zarządzanie urlopami: Bezstresowe śledzenie i raportowanie nieobecności i urlopów

Bezstresowe śledzenie i raportowanie nieobecności i urlopów Bezproblemowa integracja: Integracja z ponad 100 aplikacjami, aby zapewnić każdemu pracownikowi tę samą długość fali.

Zalety Freshteam

Oszczędność czasu dzięki automatyzacji

Śledzenie podróży i etapów nowego pracownika

Możliwość stworzenia profesjonalnej strony kariery

Wady Freshteam

Doświadczenie użytkownika może być mylące

Brak możliwości śledzenia różnorodności kandydatów

Ograniczone funkcje analityczne

Cennik Freshteam

Darmowy (do 50 użytkowników): Do trzech opublikowanych ofert pracy, skrzynka odbiorcza zespołu rekrutacyjnego, podstawowa strona kariery, schematy organizacyjne

Do trzech opublikowanych ofert pracy, skrzynka odbiorcza zespołu rekrutacyjnego, podstawowa strona kariery, schematy organizacyjne Growth (1,20 USD na pracownika, miesięcznie + 71 USD miesięcznej opłaty za platformę): Do 20 opublikowanych ofert pracy, integracja z tablicami ogłoszeń, konfigurowalna witryna kariery, przepływy pracy zatwierdzania czasu wolnego

Do 20 opublikowanych ofert pracy, integracja z tablicami ogłoszeń, konfigurowalna witryna kariery, przepływy pracy zatwierdzania czasu wolnego Pro (2,40 USD na pracownika miesięcznie + 119 USD miesięcznej opłaty za platformę): Do 100 opublikowanych ofert pracy, rekrutacja społecznościowa, niestandardowe pola pracy, oprogramowanie do podpisu elektronicznego

Do 100 opublikowanych ofert pracy, rekrutacja społecznościowa, niestandardowe pola pracy, oprogramowanie do podpisu elektronicznego Enterprise (4,80 USD za stanowisko, miesięcznie + 203 USD miesięcznej opłaty za platformę): Nieograniczone listy kontrolne onboarding i offboarding, niestandardowe adresy URL i certyfikaty SSL, eksport danych jednym kliknięciem

Oceny klientów Freshteam

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 130 opinii)

10. Organimi

Customize org charts to match your brand via Organimi Organimi to łatwe w użyciu oprogramowanie do tworzenia schematów organizacyjnych, które obejmuje narzędzia potrzebne do tworzenia wykresów sieci działów firmy. Skorzystaj z importu CSV, aby szybko stworzyć schemat organizacyjny i dodaj kolor do wykresu, aby odzwierciedlić swoją markę.

Najważniejsze funkcje Organimi

Utwórz w kilka minut: Połącz się z aktualnym systemem HR lub użyj bezpośredniej integracji lub pliku CSV, aby szybko utworzyć schemat organizacyjny

Połącz się z aktualnym systemem HR lub użyj bezpośredniej integracji lub pliku CSV, aby szybko utworzyć schemat organizacyjny Trzymaj wszystkich w pętli: Udostępniaj schemat organizacyjny prywatnie lub publicznie. Możesz również osadzić go na stronie!

Udostępniaj schemat organizacyjny prywatnie lub publicznie. Możesz również osadzić go na stronie! Uwolnij swojego wewnętrznego artystę: Skorzystaj z SmartChart Legend, aby pokazać swoją kreatywność w projektowaniu schematu organizacyjnego

Skorzystaj z SmartChart Legend, aby pokazać swoją kreatywność w projektowaniu schematu organizacyjnego Nadaj twarz nazwisku: Połącz się z właścicielem tytułu dzięki tablicom zdjęć i funkcjom katalogu.

Profesjonaliści Organimi

Responsywne wsparcie techniczne

Wiele opcji skalowania struktury organizacji

Łatwa aktualizacja danych członków

Wady Organimi

Niektórzy użytkownicy mają trudności z utworzeniem nowej grupy o podobnym tytule jak inne w firmie

Ceny Organimi

Ilu pracowników planujesz dodać do schematu organizacyjnego? To określi kwotę do zapłaty.

Podstawowy (od 10 USD miesięcznie, do 150 pracowników): Nieograniczone wykresy, organizacje i pola niestandardowe, ręczne i automatyczne tworzenie wykresów, dostosowywanie marki wykresów

Nieograniczone wykresy, organizacje i pola niestandardowe, ręczne i automatyczne tworzenie wykresów, dostosowywanie marki wykresów Premium (20 USD miesięcznie, do 150 pracowników): Nieograniczona liczba administratorów, dedykowany menedżer sukcesu, dostęp domacierzowe schematy organizacyjnedostęp do API

Nieograniczona liczba administratorów, dedykowany menedżer sukcesu, dostęp domacierzowe schematy organizacyjnedostęp do API Kontakt w sprawie niestandardowego planu z niestandardowymi cenami

Opinie klientów Organimi

G2: 4,4/5 (ponad 80 opinii)

Capterra: 4.2/5 (ponad 130 opinii)

Org Chart Software FAQs

Jakie są korzyści z używania kreatorów schematów organizacyjnych?

Oprogramowanie do tworzenia schematów organizacyjnych umożliwia organizacjom łatwe tworzenie i aktualizowanie schematów organizacyjnych, zapewniając jasne zrozumienie struktury firmy, ról i obowiązków. Może również poprawić komunikację, zwiększyć przejrzystość i pomóc w planowaniu zatrudnienia i podejmowaniu decyzji.

Jakich funkcji powinienem szukać w oprogramowaniu do tworzenia schematów organizacyjnych?

Wybierając oprogramowanie do tworzenia schematów organizacyjnych, ważne jest, aby wziąć pod uwagę takie funkcje, jak łatwość obsługi, opcje dostosowywania, narzędzia do współpracy i integracja z innymi programami. Niektóre programy mogą również oferować zaawansowane funkcje, takie jak wizualizacja danych , analityka i automatyzacja. Ważne jest, aby ocenić konkretne potrzeby organizacji i wybrać oprogramowanie, które jest z nimi zgodne.

Jak aktualizować dane pracowników w schematach organizacyjnych?

Aby utrzymać aktualne dane pracowników na potrzeby schematów organizacyjnych, należy ustanowić scentralizowany system gromadzenia i aktualizacji danych. Zachęcaj pracowników do regularnego przeglądania i aktualizowania własnych informacji. Wdrożenie polityki dla menedżerów, aby niezwłocznie powiadamiali dział HR o wszelkich zmianach. Wykorzystanie Oprogramowanie HR z portalami samoobsługowymi, dzięki którym pracownicy mogą łatwo aktualizować swoje dane. Takie proaktywne podejście zapewnia, że schematy organizacyjne odzwierciedlają najbardziej dokładne i aktualne informacje.

Bonus:_ Jak utworzyć schemat organizacyjny w programie Word !

Zarządzaj zespołem za pomocą narzędzi do tworzenia schematów organizacyjnych

Schematy organizacyjne są niezbędną częścią każdej nowoczesnej organizacji - możesz śledzić całą swoją siłę roboczą, wizualizować dane, zarządzać profilami, monitorować kluczowe wskaźniki i być na bieżąco z najlepszymi praktykami HR.

Podczas gdy w Internecie roi się od rozwiązań, które obiecują wyniki, nasze najlepsze wybory sprawiają, że wyszukiwanie jest bezbolesne. oto przegląd tego, co znaleźliśmy:_

ClickUp: Potężne funkcje, które zastępują każdą aplikację - stworzone dla wszystkich organizacji, każdej wielkości zespołu i każdej branży

Potężne funkcje, które zastępują każdą aplikację - stworzone dla wszystkich organizacji, każdej wielkości zespołu i każdej branży The Org: Publiczna sieć schematów organizacyjnych dla każdego

Publiczna sieć schematów organizacyjnych dla każdego Lucidchart: do tworzenia schematów organizacyjnych do prezentacji grupom

do tworzenia schematów organizacyjnych do prezentacji grupom Creately: do tworzenia wykresów organizacji, które można komentować i do których można uzyskać dostęp offline

do tworzenia wykresów organizacji, które można komentować i do których można uzyskać dostęp offline ChartHop: Nowsze oprogramowanie, którego celem jest zastąpienie firmowych arkuszy kalkulacyjnych i PowerPointów

Nowsze oprogramowanie, którego celem jest zastąpienie firmowych arkuszy kalkulacyjnych i PowerPointów Pingboard: więcej gotowych szablonów niż większość innych rozwiązań

więcej gotowych szablonów niż większość innych rozwiązań ClosePlan: przeglądanie potencjalnych klientów i szans od A do Z w kontaktach Salesforce

przeglądanie potencjalnych klientów i szans od A do Z w kontaktach Salesforce Gliffy: dla pełnej swobody przeciągania i upuszczania

dla pełnej swobody przeciągania i upuszczania Freshteam: Nowoczesne rozwiązanie dla HR

Nowoczesne rozwiązanie dla HR Organimi: Dla łatwego importu schematów organizacyjnych z CSV

Wiemy, że wypróbowanie 10 opcji oprogramowania to duże wyzwanie, ale nie ma lepszego miejsca na rozpoczęcie podróży po schematach organizacyjnych niż początek tej listy

ClickUp

!

Produktywność jest podstawą każdej funkcji ClickUp. Dzięki wysoce wizualnym mapom myśli, dokumentom do współpracy i tablicom, ClickUp daje ci możliwość tworzenia wymarzonego schematu organizacyjnego i łatwego udostępniania go zespołowi.

Wyobraź sobie wolność na płótnie, które jest bezpośrednio połączone z przepływem pracy Przekształć swój schemat organizacyjny w coś, na czym możesz działać dzięki ClickUp. Ponadto integruje się z ponad 1000 innych narzędzi pracy, umożliwiając zarządzanie każdym aspektem organizacji na jednej platformie.

Umieśćmy całą Twoją pracę w jednym miejscu. Rozpocznij korzystanie z ClickUp dzisiaj. 💡