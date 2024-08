10 najlepszych darmowych aplikacji do cyfrowego planowania w 2024 roku

Nadszedł początek tygodnia i nadszedł czas, aby zanotować trzy najważniejsze zadania na dany dzień, ustawić przypomnienia oraz przejrzeć i edytować notatki z zeszłego tygodnia.

Ale zaraz.

Czy powinieneś to zrobić w Dokumenty Google ? Nowa aplikacja do planowania, którą polecił Ci znajomy? A może zachować prostotę i pozostać przy aplikacji do notatek na telefonie?

Prawdopodobnie znalazłeś się w tym scenariuszu więcej niż raz, jeśli nie miałeś szczęścia w znalezieniu cyfrowego planera.

To prawda, prawie każdy planer dzienny wykonuje większość podstawowych zadań. Ale niewiele z nich ujednolica i centralizuje wszystkie potrzeby związane z planowaniem na jednej platformie.

Aby pomóc w poszukiwaniach najlepszego cyfrowego planera, poniżej zebraliśmy listę wszystkich opcji wartych rozważenia.

Przejdźmy do szczegółów.

Czego należy szukać w aplikacji do cyfrowego planowania?

Jedną z najważniejszych cech planera jest łatwość obsługi. Wystarczająco trudno jest trzymać się cyfrowego narzędzia do planowania przez długi czas - nie utrudniaj sobie tego, próbując pracować z cyfrowym planerem, który jest sztywny i niezgrabny codzienne życie .

Korzystanie z edycji tekstu sformatowanego w ClickUp Rozszerzenie Chrome Notatnik do szybkiego porządkowania myśli na bieżąco

Doskonały cyfrowy planer ułatwia scentralizowanie wszystkich zadań. Oznacza to, że zawsze warto sprawdzić, z jakich innych aplikacji prawdopodobnie już korzystasz (np. Gmail lub Slack), aby łatwiej zintegrować je z istniejącym przepływem pracy.

Chociaż jest to kwestia preferencji, im więcej integracji i funkcji ma cyfrowy planer, tym lepiej. Dlaczego? Jest to jeden z najlepszych sposobów na zmniejszenie liczby aplikacji, których często trzeba używać do tworzenia dokumentów, śledzenia faktur, przypomnień, a nawet postępów w realizacji projektów. 📚

10 najlepszych aplikacji do cyfrowego planowania w 2024 roku

ClickUp Docs umożliwia wydajniejsze działanie poleceń formatowania sformatowanego i ukośnika

Jako cyfrowy planista, pomyśl o ClickUp jako o narzędziu typu "wszystko w jednym", które zajmuje się wszystkim, od najprostszych do najbardziej złożonych potrzeb związanych z planowaniem zarówno dla zespołów, jak i osób indywidualnych. Tak, ma mnóstwo funkcji i jest hiper konfigurowalny - idealny dla cyfrowego planisty, który jest bardzo szczegółowy, jeśli chodzi o sposób, w jaki śledzą i zarządzać pracą (lub ich życiem osobistym). 📖

Najlepsze cechy ClickUp

Widok kalendarza ClickUp : Systematycznie organizuj swoje zadania, planuj terminy i twórz dynamiczny kalendarz, który umożliwi Twojemu zespołowi śledzenie postępów i pozostanie w zgodzie.

Automatyzacje : Radzenie sobie z rutynowymi zadaniami, które szybko się powtarzają, dzięki zaawansowanym funkcjom automatyzacji ClickUp. To świetny sposób na zwolnienie dodatkowej przestrzeni i bardziej efektywne planowanie. Dzięki wyzwalaczom i warunkom automatyzacji można zautomatyzować tworzenie zadań, zmiany przypisanych osób, przypomnienia i priorytety zadań, aby wymienić tylko kilka z nich

: Radzenie sobie z rutynowymi zadaniami, które szybko się powtarzają, dzięki zaawansowanym funkcjom automatyzacji ClickUp. To świetny sposób na zwolnienie dodatkowej przestrzeni i bardziej efektywne planowanie. Dzięki wyzwalaczom i warunkom automatyzacji można zautomatyzować tworzenie zadań, zmiany przypisanych osób, przypomnienia i priorytety zadań, aby wymienić tylko kilka z nich Personalizacja: Najlepszacodzienne planery są elastyczne - w ten sposób nie musisz zajmować się sztywnymi polami, które nie mają znaczenia dla twoich potrzeb. ClickUp został zbudowany wokół personalizacji, co oznacza, że będziesz chciał poświęcić trochę czasu na zapoznanie się ze sposobem działania stron, folderów, widoków i zadań, aby zablokować przepływ pracy, który został stworzony dla Ciebie

Najlepszacodzienne planery są elastyczne - w ten sposób nie musisz zajmować się sztywnymi polami, które nie mają znaczenia dla twoich potrzeb. ClickUp został zbudowany wokół personalizacji, co oznacza, że będziesz chciał poświęcić trochę czasu na zapoznanie się ze sposobem działania stron, folderów, widoków i zadań, aby zablokować przepływ pracy, który został stworzony dla Ciebie Szablony: Kto nie kocha szablonów? ClickUp oferuje swoim użytkownikom setki szablonów obejmujących wszelkiego rodzaju potrzeby, takie jakplanowanie zasobów iplanowanie zdarzeń

Skorzystaj z szablonu ClickUp Daily Planner Template, aby uporządkować i skategoryzować swoje zadania i działania Pobierz ten szablon

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy powołują się na ograniczone narzędzia arkusza kalkulacyjnego i skomplikowane formuły

Nie wszystkie widoki są dostępne na urządzeniach mobilnych (jeszcze!)

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ClickUp

Capterra : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) G2: 4.7/5 (5,000+ recenzji)

2. Kalendarz Google

Przykład widoku trzydniowego w Kalendarz Google Wiesz Kalendarz Google jako jedna z oryginalnych platform do cyfrowego planowania. Jego funkcje planowania ułatwiają przejście przez dzień roboczy w jednym kawałku bez nakładających się spotkań , czas pracy lub czas dla siebie.

Choć podstawowy, Kalendarz Google nadal oferuje kilka świetnych funkcji planowania, które działają dla właściwego użytkownika lub jako integracja z aplikacją, z której już korzystasz. Jest łatwy w użyciu jako planer dzienny lub tygodniowy. Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi można również planować wydarzenia na cały rok.

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Automatyczne przypomnienia: Kalendarz Google ustawia automatyczne przypomnienia o nadchodzących wydarzeniach i zadaniach, dzięki czemu użytkownicy mogą z łatwością je zapamiętaćpozostać na szczycie swojego harmonogramu *Widok agendy: Kalendarz Google ma funkcję widoku agendy, która pozwala użytkownikom zobaczyć nadchodzące wydarzenia, zadania i notatki na pierwszy rzut oka

Kalendarz Google ustawia automatyczne przypomnienia o nadchodzących wydarzeniach i zadaniach, dzięki czemu użytkownicy mogą z łatwością je zapamiętaćpozostać na szczycie swojego harmonogramu *Widok agendy: Kalendarz Google ma funkcję widoku agendy, która pozwala użytkownikom zobaczyć nadchodzące wydarzenia, zadania i notatki na pierwszy rzut oka Udostępnianie kalendarza: Kalendarz Google pozwala również użytkownikom udostępniać swój kalendarz innym osobom, dzięki czemu zadania, wydarzenia i notatki są zarządzane wspólnie

Kalendarz Google pozwala również użytkownikom udostępniać swój kalendarz innym osobom, dzięki czemu zadania, wydarzenia i notatki są zarządzane wspólnie Przyjazny dla urządzeń mobilnych: działa na urządzeniach z systemem iOS i Android

Ograniczenia Kalendarza Google

Ograniczony głównie do planowania iblokowanie czasu* Brak dodatkowych funkcji, które sprawiają, że jest to naprawdę wszechstronny pulpit do planowania

Cennik Kalendarza Google

Darmowy

Oceny i recenzje Kalendarza Google

Capterra : 4.8/6 (2,000 + recenzji)

: 4.8/6 (2,000 + recenzji) G2: 4.6/5 (40,000 + recenzji)

3. Todoist

Zarządzaj zadaniami i listami rzeczy do zrobienia za pomocą TodoistTodoist to aplikacja do cyfrowego planowania, która pomaga użytkownikom zachować porządek i produktywność. Posiada szereg funkcji i narzędzi, takich jak zarządzanie zadaniami i podstawowymi projektami, listy zadań (AKA listy rzeczy do zrobienia ), przypomnienia i powiadomienia oraz możliwość tworzenia niestandardowych filtrów.

Najlepsze cechy Todoist

Listy rzeczy do zrobienia: Ta funkcja listy rzeczy do zrobienia pozwala użytkownikom podzielić swoje zadania i cele na mniejsze, łatwe do zarządzania listy i jest dostępna na wielu urządzeniach do planowania w podróży

Ta funkcja listy rzeczy do zrobienia pozwala użytkownikom podzielić swoje zadania i cele na mniejsze, łatwe do zarządzania listy i jest dostępna na wielu urządzeniach do planowania w podróży Przypomnienia i powiadomienia: Aplikacja jest wyposażona w automatyczne przypomnienia i powiadomienia, które pomagają użytkownikom pozostać na dobrej drodze i być zorganizowanym

Aplikacja jest wyposażona w automatyczne przypomnienia i powiadomienia, które pomagają użytkownikom pozostać na dobrej drodze i być zorganizowanym Filtry niestandardowe: Todoist posiada również funkcję filtrów niestandardowych, które ułatwiają wyszukiwanie zadań i danych

Ograniczenia Todoist

Brak zaawansowanych funkcji (nie można archiwizować starych list)

Udostępnianie list rzeczy do zrobienia może być trudne współpraca online Cennik Todoist

Darmowy :

: Pro : $4/miesiąc rozliczane rocznie

: $4/miesiąc rozliczane rocznie Biznes: 6 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Todoist

Capterra : 4.6/5 (2,000+ recenzji)

: 4.6/5 (2,000+ recenzji) G2: 4.4/6 (700+ recenzji)

4. Pojęcie

Tworzenie notatek w PojęciePojęcie jest przyjazny dla użytkownika i stanowi świetny wybór dla osób, które lubią kreatywnie podchodzić do swojego cyfrowego planera, zaczynając od pustego płótna. Oferuje przydatne narzędzia i funkcje, w tym zarządzanie zadaniami, widok kalendarza oraz konfigurowalne wiersze i kolumny zadań.

Ponadto użytkownicy mogą synchronizować swoje dane na wielu urządzeniach, udostępniać informacje o planowaniu i integrować się z innymi aplikacjami w celu uzyskania maksymalnej produktywności.

Najlepsze funkcje Notion

Zarządzanie zadaniami : Notion zapewnia użytkownikom intuicyjnysystem zarządzania zadaniami do tworzenia, organizowania i śledzenia zadań

: Notion zapewnia użytkownikom intuicyjnysystem zarządzania zadaniami do tworzenia, organizowania i śledzenia zadań Zagnieżdżanie i połączone bazy danych : Zagnieżdżone i połączone bazy danych Notion pozwalają użytkownikom łatwo organizować i przechowywać strony i powiązane zadania w formacie, który jest łatwy w nawigacji

: Zagnieżdżone i połączone bazy danych Notion pozwalają użytkownikom łatwo organizować i przechowywać strony i powiązane zadania w formacie, który jest łatwy w nawigacji Integracja i funkcje osadzania: Notion posiada również funkcje integracji i osadzania, które umożliwiają użytkownikom łączenie danych Notion z innymi usługami, takimi jak Gmail lub Slack, w celu usprawnienia przepływu pracy. Ponadto można wizualnie osadzać aplikacje bezpośrednio na pulpicie nawigacyjnym, aby uzyskać do nich łatwy dostęp

Ograniczenia Notion

Obecnie brakuje solidnych funkcji automatyzacji i przypomnień o zadaniach, które oferują inne aplikacje do cyfrowego planowania

Funkcje aplikacji mobilnej są nieco ograniczone w porównaniu z innymi cyfrowymi planerami

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że na początku poświęcają nieco więcej czasu na naukę obsługi aplikacji

Ceny aplikacji Notion

Darmowy

Plus : 8 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

: 8 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie Biznes : 15 USD na użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

: 15 USD na użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Notion oceny i recenzje

Capterra : 4.7/5 (1,000+ recenzji)

: 4.7/5 (1,000+ recenzji) G2: 4.6/5 (1,000+ recenzji)

5. Asana

Via Asana Jeśli lubisz cyfrowe planowanie z bardziej ramowym lub kierowniczym podejściem do przepływu pracy, to Asana jest warta rozważenia. Oferuje ona użytkownikom szeroki zakres funkcji, takich jak klasyczne zadania i oprogramowanie do zarządzania projektami , widok kalendarza , niestandardowe szablony, łatwa integracja z inne fajne aplikacje i mnóstwo widoków.

Najlepsze funkcje Asana

Pola niestandardowe: Organizuj i sortuj informacje jak w arkuszu kalkulacyjnym dzięki polom niestandardowym jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, liczbowym i tekstowym

Organizuj i sortuj informacje jak w arkuszu kalkulacyjnym dzięki polom niestandardowym jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, liczbowym i tekstowym Formularze powiązane z projektami: Zbieranie dokładnych szczegółów potrzebnych do każdego zadania poprzez bezpośrednie połączenie formularzy z konkretnymi projektami

Zbieranie dokładnych szczegółów potrzebnych do każdego zadania poprzez bezpośrednie połączenie formularzy z konkretnymi projektami Terminy zadań: Przeglądaj zadania w kalendarzu Asana i bądź na bieżąco, a nawet przeglądaj je w swoim kalendarzu pracy

Przeglądaj zadania w kalendarzu Asana i bądź na bieżąco, a nawet przeglądaj je w swoim kalendarzu pracy Prosta lista zadań: Łatwe tworzenie osobistych lub wspólnych list rzeczy do zrobienia

Ograniczenia Asany

Asana nie zapewnia prawdziwych natywnych funkcji śledzenia czasu

Niektórzy twierdzą, że nie jest to elastyczne narzędzie w porównaniu z innymi cyfrowymi planerami z tej listy

Narzędzia pól niestandardowych mogą wydawać się ograniczone

Darmowa wersja może być ograniczająca dla prostego codziennego planera

Asana ceny

Podstawowa : Darmowa

: Darmowa Premium : 10,99 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

: 10,99 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie Business: 24,99 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Asana

Capterra : 4.5/5 (11,000+ recenzji)

: 4.5/5 (11,000+ recenzji) G2: 4.3/5 (9,000+ recenzji)

6. Mydailyplanners

Via MyDailyPlanners Z połączenia GoodNotes, Google i Apple Calendar otrzymujemy MyDailyPlanners. Ta aplikacja do codziennego planowania ma opcje listy rzeczy do zrobienia i oferuje szablony cyfrowych planerów wraz z linkami i ustawieniami przypomnień. Działa to bardzo podobnie do bullet journals i bardziej jako cyfrowe planery, które można edytować "ręcznie"

Najlepsze cechy MyDailyPlanners

Hiperłącza do stron: Organizuj i zarządzaj każdym miesiącem dzięki łatwym w nawigacji, połączonym stronom

Organizuj i zarządzaj każdym miesiącem dzięki łatwym w nawigacji, połączonym stronom Cyfrowe naklejki: Używaj cyfrowych naklejek na każdej ze stron planowania miesięcznego, tak jak w prawdziwym życiu

Używaj cyfrowych naklejek na każdej ze stron planowania miesięcznego, tak jak w prawdziwym życiu Szablony PDF wielokrotnego użytku: Użyj ponownie szablonu PDF, jeśli chcesz użyć tej samej strony do dodatkowego planowania

Ograniczenia MyDailyPlanners

Nie tyle aplikacja, co oparty na szablonach cyfrowy planer na iPada lub tablet

Aktualizacje szablonów cyfrowych planerów są dodatkowo płatne

Ceny MyDailyPlanners

Cyfrowe plannery i pakiety kosztują od 15 do ponad 20 dolarów

Oceny i recenzje MyDailyPlanners

Capterra : N/A

: N/A G2: N/A

7. Trello

Via Trello Jeśli jesteś fanem Planowanie Kanban podejście, nie szukaj dalej niż Trello . Jako cyfrowy planer, jest to wysoce wizualne narzędzie, które wykorzystuje karty do planowania zadań i projektów. Oznaczaj użytkowników, dodawaj listy kontrolne, łącz pliki i ustawiaj automatyczne przypomnienia, aby być na bieżąco ze wszystkimi zadaniami.

Najlepsze funkcje Trello

**Intuicyjny interfejs Trello typu "przeciągnij i upuść" ułatwia przenoszenie kart, list lub tablic i przeglądanie postępów różnych projektów

Przesyłanie obrazów i plików: Trello pozwala użytkownikom przeglądać nadchodzące zadania, przesyłać obrazy i pliki oraz śledzić terminy realizacji projektów

Trello pozwala użytkownikom przeglądać nadchodzące zadania, przesyłać obrazy i pliki oraz śledzić terminy realizacji projektów Elastyczna organizacja: Trello oferuje łatwy w użyciu system organizacji z konfigurowalnymi etykietami, listami kontrolnymi i przydziałami zadań, które świetnie sprawdzają się w codziennych zadaniach

Ograniczenia Trello

Zbudowany wokół jednego rodzaju cyfrowego planera

Brak możliwości integracji lub osadzenia innych aplikacji, z których już korzystasz

Może wymagać dużo pracy jak na prostą listę rzeczy do zrobienia

Cennik Trello

Darmowy

Standard : 5 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

: 5 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie Premium : 10 USD na użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

: 10 USD na użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie Enterprise: 17,50 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Trello

Capterra : 4.5/5 (22,000+ recenzji)

: 4.5/5 (22,000+ recenzji) G2: 4.4/5 (13,000+ recenzji)

8. GoodNotes

Via GoodNotes GoodNotes to przystępna aplikacja na iOS, która pozwala użytkownikom szybko i łatwo robić notatki lub szkice. Aplikacja do cyfrowego planowania posiada intuicyjny interfejs, który pozwala tworzyć, organizować i edytować dokumenty.

Zawiera również wirtualną bibliotekę, która pozwala użytkownikom z łatwością przechowywać notatki, zarządzać nimi i uzyskiwać do nich dostęp. Spośród najlepszych cyfrowych planerów, ten jest idealny do bardziej wizualnych zadań organizacyjnych.

Najlepsze funkcje GoodNotes

Wirtualna biblioteka: Oferuje zorganizowaną wirtualną bibliotekę do przechowywania, zarządzania i uzyskiwania dostępu do notatek użytkowników

Oferuje zorganizowaną wirtualną bibliotekę do przechowywania, zarządzania i uzyskiwania dostępu do notatek użytkowników Rozpoznawanie pisma odręcznego: Umożliwia użytkownikom pisanie, po prostu wypisując słowa na urządzeniu

Umożliwia użytkownikom pisanie, po prostu wypisując słowa na urządzeniu Rozpoznawanie tekstu: Aplikacja do cyfrowego planowania rozpoznaje wpisany lub ręcznie napisany tekst, aby łatwo przekonwertować go do edytowalnego formatu

Ograniczenia GoodNotes

Dostępna tylko na urządzenia z systemem iOS (urządzenia z systemem Android mogą się pojawić)

Brak gotowych kształtów w narzędziu kształtów

Brak funkcji nakładania warstw sprawia, że funkcja rysowania jest naprawdę trudna

Ceny GoodNotes

Darmowy

Go Limitless: 8,99 USD jednorazowa płatność

Oceny i recenzje GoodNotes

Capterra : 4.5/5 (35+ recenzji)

: 4.5/5 (35+ recenzji) G2: 4.8/5 (29+ recenzji)

9. Any.do

Via Any.do Any.do ma łatwy w użyciu pulpit nawigacyjny, który pozwala tworzyć codzienny plan w podróży. Spośród najlepszych cyfrowych planerów na tej liście, Any.do jest dość prosty w dodawaniu notatek i załączników do listy. Możesz nawet oznaczyć swoje priorytety kolorami.

Jest to doskonała aplikacja do tworzenia scentralizowanych list zadań, które można udostępniać zespołowi lub tworzyć prostą listę rzeczy do zrobienia.

Najlepsze funkcje Any.do

Kalendarz przyjazny dla urządzeń mobilnych: Narzędzia kalendarza są bardzo przyjazne dla urządzeń mobilnych i umożliwiają podłączenie Kalendarza Google

Narzędzia kalendarza są bardzo przyjazne dla urządzeń mobilnych i umożliwiają podłączenie Kalendarza Google Przekształcanie wiadomości e-mail w zadania: Po podłączeniu dostawcy poczty e-mail, łatwo jest przekształcić wiadomości e-mail w zadania, dzięki czemu zawsze pamiętasz, aby odpowiedzieć

Po podłączeniu dostawcy poczty e-mail, łatwo jest przekształcić wiadomości e-mail w zadania, dzięki czemu zawsze pamiętasz, aby odpowiedzieć Łatwa synchronizacja danych: Stworzony do planowania w podróży, łatwo jest pracować z aplikacji i synchronizować dane na wszystkich urządzeniach

Ograniczenia Any.do

Darmowa wersja oferuje tylko ograniczone funkcje

Nie integruje się dobrze z innymi aplikacjami do pracy

Ceny Any.do

Personal : Darmowa

: Darmowa Premium : 3 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 3 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Teams: 5 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Any.do

Capterra : 4.5/5 (100+ recenzji)

: 4.5/5 (100+ recenzji) G2: 4/5 (150+ recenzji)

10. Monday.com

Via Poniedziałek Z Poniedziałek użytkownicy tworzą projekty, współpracują z członkami zespołu i śledzą postępy w jednym miejscu. Platforma oferuje intuicyjny interfejs "przeciągnij i upuść" do zarządzania zadaniami, niestandardowe powiadomienia dla najważniejszych działań oraz potężne możliwości automatyzacji.

Monday integruje się również z setkami aplikacji i usług, aby pomóc Ci pracować wydajniej i osiągać więcej.

Najlepsze funkcje Monday

Nieograniczone tablice i dokumenty: Darmowy plan oferuje użytkownikom nieograniczone tablice i tworzenie dokumentów

Darmowy plan oferuje użytkownikom nieograniczone tablice i tworzenie dokumentów Konfigurowalne przepływy pracy: Tworzenie płynnych przepływów pracy, które przenoszą zadania i projekty od oczekujących do ukończonych w krótszym czasie

Tworzenie płynnych przepływów pracy, które przenoszą zadania i projekty od oczekujących do ukończonych w krótszym czasie Narzędzia do zarządzania obciążeniem pracą: Narzędzia do planowania klienta znajdują się wewnątrz pulpitu nawigacyjnego,tygodniowe cele iOKRi planowanie na wysokim poziomie

Poniedziałkowe ograniczenia

Darmowa wersja może wydawać się ograniczająca

Niektórzy uważają, że aplikacja zachowuje swoje najlepsze funkcje dla płatnych użytkowników premium

Niektórzy użytkownicy nie uważają, że funkcje są tak szczegółowe lub elastyczne, jak w przypadku innych alternatywnych aplikacji do cyfrowego planowania

Generalnie bardziej zarządzanie pracą niż planowanie cyfrowe

Monday pricing

Podstawowy : Bezpłatnie

: Bezpłatnie Standard : 8 USD za zestaw miesięcznie rozliczane rocznie

: 8 USD za zestaw miesięcznie rozliczane rocznie Pro : 10 USD za zestaw miesięcznie rozliczane rocznie

: 10 USD za zestaw miesięcznie rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Monday oceny i recenzje

Capterra : 4.6/5 (2,000+ recenzji)

: 4.6/5 (2,000+ recenzji) G2: 4.6/5 (3,000+ recenzji)

