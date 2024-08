Jak osiągnąć cele tygodniowe w 2024 roku (+30 przykładów celów)

Ustawienie nowego cele dla siebie brzmi świetnie, dopóki nie musisz podjąć wysiłku, aby je osiągnąć. 😅

A niektóre z nich mogą być niejasne, przesadzone plany życiowe które uważamy za osiągalne.

Sprawiają one jednak, że czujemy się rozczarowani, gdy nie możemy ich zrealizować.

Jeśli masz trudności z ustawieniem celów, nie, nie jesteś nieudacznikiem.

Po prostu musisz najpierw ustawić cotygodniowe cele.

W tym artykule powiemy ci, dlaczego i jak powinieneś ustawić cotygodniowe cele. Przedstawimy również listę kroków, które należy podjąć, aby konsekwentnie je realizować.

Bonus: Damy ci również listę 30 pomysłów na cotygodniowe cele, abyś mógł się nimi zainspirować.

Zaczynamy. 🚀

Czym są cele tygodniowe?

Cele tygodniowe podzielenie większego celu na mniejsze zadania które chcesz osiągnąć w ciągu tygodnia.

Jeśli dopiero zaczynasz ustawiać cele, jest to dobre miejsce na rozpoczęcie.

Załóżmy na przykład, że chcesz mieć duży dom, jeździć eleganckim BMW lub zarabiać sześciocyfrową pensję.

To świetne pomysły na wyznaczenie celu cele długoterminowe . Ale tak naprawdę nie da się ich osiągnąć w tydzień.

Zamiast tego, cele skupiające się na tygodniu mogą być bardziej swobodne i mniej stresujące, co znacznie ułatwia ich osiągnięcie.

Dlaczego warto ustawić cel tygodniowy?

Cele tygodniowe pomagają nam obudzić się ze snu i podjąć wymierne kroki, aby osiągnąć nasze cele życiowe w określonym okresie.

Tydzień jest wystarczająco długi, aby wykonać kilka zadań i poczynić znaczące postępy w kierunku większego celu.

Jest to jednak wystarczająco krótki okres, aby dostosować swoje działania, jeśli nieco zboczymy z obranej ścieżki.

Jednak większość z nas nie zastanawia się nad tymi małymi krokami i dąży do większego celu bez żadnego planu działania. Jeśli jednak podzielimy je na mniejsze etapy, nasz ostateczny cel stanie się łatwiejszy do osiągnięcia.

Kolejną wspaniałą rzeczą w ustawieniu tygodniowych celów jest to, że są one elastyczne. 🤸‍♂️

Można je dostosować i dopasować, aby zająć się działaniami lub złymi nawyki związane z pracą które mogą uniemożliwić osiągnięcie osobistych celów.

Na przykład ustawienie tygodniowych celów może być przydatne, jeśli jesteś prokrastynatorem. Możesz przypisać krótkoterminowy cel do każdego dnia i robić rzeczy codziennie, zamiast spieszyć się pod koniec tygodnia.

Co więcej, osiąganie cotygodniowych celów nadaje tempa postępowi i motywuje do trzymania się planu.

Jeśli chcesz wypróbować tę fantastyczną metodę wyznaczania tygodniowych celów, oto kilka pomysłów na tygodniowe cele, które pomogą ci zacząć.

30 przykładów tygodniowych celów

Od celów zawodowych po skupienie się na dbaniu o siebie, możesz ustawić tygodniowe cele dla wszystkich dziedzin życia.

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś, na którym obszarze chcesz się skupić, oto kilka pomysłów na tygodniowe cele, które ci w tym pomogą:

Cele zawodowe

chcesz rozwijać się w pracy i wyprzedzać innych? 🌱

Wypróbuj te pomysły na cele zawodowe:

Naucz się zarządzania czasem metodą Pomodoro

Weź udział w wydarzeniu networkingowym, aby nawiązać nowe połączenia

Uporządkowanie skrzynki odbiorczej w pracy

Dołącz do szkolenia, aby podnieść swoje kwalifikacje

Dotrzymywanie terminów na czas

Cele finansowe

Oszczędzanie pieniędzy jest na liście życzeń każdego z nas. 🧞‍♂️

Oto jak można to zrobić za pomocą cotygodniowych celów:

Otwórz rachunek inwestycyjny

Unikanie zakupów online przez tydzień

Zakaz jedzenia poza domem przez tydzień

Negocjowanie ceny następnego zakupu

Oszczędzaj pieniądze na fundusz awaryjny

Cele związane ze zdrowiem i kondycją fizyczną

Nie zazdrość wysportowanemu współpracownikowi lub przyjacielowi. Zamiast tego zacznij realizować te cele fitness:

Spać osiem godzin dziennie

Pij wodę zamiast napojów gazowanych

Pójść na siłownię trzy razy w tym tygodniu

Gotowanie w domu wszystkich posiłków w tym tygodniu

Do zrobienia jogi trzy razy w tym tygodniu

Spacer po obiedzie lub kolacji

Cele związane z samoopieką i zdrowiem psychicznym

Oto, jak możesz zadbać o siebie, stawiając sobie cotygodniowe cele pośród gorączkowego życia zawodowego:

Zrób sobie przerwę od mediów społecznościowych

Medytować przez dziesięć minut każdego dnia

Obejrzyj odcinek serialu FRIENDS 😉

Uporządkować swój pokój

Przeczytać rozdział książki

Prowadzenie dziennika wdzięczności

Cele związane z relacjami

Pielęgnuj swoje relacje dzięki tym dobrym tygodniowym celom:

Spotkać się ze starym przyjacielem

Zadzwonić do nadrzędnych osób

Zorganizowanie wieczoru filmowego z rodziną

Rozmowa wideo z bliskim przyjacielem

Stwórz rutynę "We time" ze swoim partnerem

Cele związane z zabawą

Chcesz spróbować czegoś nowego?

Wypróbuj jeden z tych zabawnych przykładów tygodniowych celów:

Wysłanie niespodziewanego prezentu przyjacielowi lub współpracownikowi

Dołączenie do zajęć tanecznych lub nauka pieczenia

Wolontariat w organizacji pozarządowej (NGO)

Stworzenie nowej playlisty na siłownię

Znajdź siedem rzeczy w swojej szafie, które możesz oddać

Bonus:_ SMART cele dla uczniów

Jak osiągnąć cele tygodniowe

Skoncentruj się na tygodniu

Zanim zaczniesz pracować nad tygodniowym pomysłem, zdecyduj się na tygodniowy cel.

Tygodniowym celem może być cokolwiek, zdanie, cytat lub wiersz. Coś, co inspiruje i daje motywację do ustawienia lepszego celu.

Każdego tygodnia poświęć określony czas na ustalenie swojego tygodniowego celu. Najlepiej byłoby, gdyby nastąpiło to przed rozpoczęciem tygodnia, prawdopodobnie w niedzielne popołudnie lub wieczór.

Wykorzystaj ten czas na skupienie się na sobie i zastanowienie się nad tym, co chcesz osiągnąć w nadchodzącym tygodniu.

Może to być zarządzanie projektami osobistymi lub profesjonalne cele . Dodatkowo, przeglądaj swój cel co tydzień w odniesieniu do celów miesięcznych lub cele kwartalne .

Zaznacz ten czas w kalendarzu i spróbuj trzymać się tego cotygodniowego schematu. Chodzi o to, aby ustawienie cotygodniowych celów stało się nawykiem.

Używaj struktury celów SMART

Aby osiągnąć swoje cele, musisz mieć SMART cel.

Cel Ramy celów SMART oznacza:

S pecific : Twój tygodniowy cel musi być jasny, a nie niejasny

pecific Twój tygodniowy cel musi być jasny, a nie niejasny M easurable : twoje cotygodniowe cele powinny dawać ci namacalne wyniki

easurable twoje cotygodniowe cele powinny dawać ci namacalne wyniki A ttainable : tygodniowy cel krótkoterminowy powinien być realistyczny i osiągalny. Nie chcesz ustawiać dalekosiężnych celów osobistych lub zawodowych i czuć się jak niedojda

ttainable tygodniowy cel krótkoterminowy powinien być realistyczny i osiągalny. Nie chcesz ustawiać dalekosiężnych celów osobistych lub zawodowych i czuć się jak niedojda R elevant : twój cel powinien być zgodny z twoim cotygodniowym celem. Ustaw cel krótkoterminowy, który przybliży cię o krok do twoich aspiracji

elevant twój cel powinien być zgodny z twoim cotygodniowym celem. Ustaw cel krótkoterminowy, który przybliży cię o krok do twoich aspiracji Time-Bound: musisz mieć ramy czasowe, aby osiągnąć swoje tygodniowe cele. Ustawienie terminu pomaga ci stać się bardziej proaktywnym i ciężej pracować nad swoimi osobistymi celami

Na przykład, zamiast mówić "Zwiększę swoją sprzedaż w tym tygodniu," możesz powiedzieć "Zorganizuję dziesięć demonstracji produktów w tym tygodniu." 🙌

To da ci konkretny, mierzalny i osiągalny cel. Jest on istotny z punktu widzenia celu firmy, jakim jest zwiększenie miesięcznej sprzedaży. I sprawiłeś, że ten cel jest określony w czasie, dając sobie tydzień.

**Zastanawiasz się, czym różnią się cele od zadań?

Sprawdź nasze szczegółowe informacje cele vs. cele guide.

Zapisz swoje cele

Gdy masz już dobry tygodniowy plan wykorzystujący ramy celów SMART, musisz go zapisać.

dlaczego?

To ma do zrobienia z twoimi nauka o mózgu .

Kiedy myślisz o swoich cotygodniowych celach, zazwyczaj używasz prawej strony mózgu związanej z wyobraźnią i kreatywnością. Zasadniczo, po prostu wyobrażasz sobie różne rzeczy.

Ale kiedy to zapiszesz, mówisz swojej lewej półkuli mózgu (logicznej stronie), że chcesz coś z tym zrobić. To zapuka do twojej podświadomości, co pomoże ci stworzyć plan działania.

Pisanie celów daje również satysfakcję z odhaczania tych małych pól na liście kontrolnej. ✅

Aby zapisywać różne cele, możesz zaopatrzyć się w fantazyjny tygodniowy notatnik planer lub organizer . Możesz również znaleźć szablon planera do wydrukowania online. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z narzędzia do śledzenia celów online.

Upewnij się tylko, że masz dostęp do tego tygodniowego planera lub narzędzia przez cały tydzień.

Bonus:_ Schedule Templates

Złam większy cel

Aby osiągnąć większy cel, musisz podzielić go na mniejsze, możliwe do zrealizowania cele. Ułatwi to ich osiągnięcie.

Na przykład, możesz zacząć od celu kwartalnego i ustawić kamienie milowe na każdy miesiąc.

Następnie wyznaczyć sobie cotygodniowe cele, aby zbliżać się do każdego kamienia milowego. Możesz nawet podzielić je jeszcze bardziej na cele dzienne .

Ale kiedy dzielisz cele na mniejsze, upewnij się, że każdy mini cel (niezależnie od tego, czy jest to cel tygodniowy, czy dzienny) wiąże się z większym celem. Pomoże ci to myśleć o szerszej perspektywie i uzyskać motywację do osiągnięcia swoich celów.

Bądź odpowiedzialny za ustawienie celów

Jeśli masz trudności ze śledzeniem swoich celów, możesz skorzystać z pomocy partnera odpowiedzialnego za ich realizację. Może to być kierownik zespołu, menedżer, a nawet przyjaciel. 👯‍♀️

Dla tych, którzy działają w pojedynkę, można ustawić deklaracje odpowiedzialności, które przypomną o celach na bieżący i nadchodzący tydzień. Są to elementy akcji lub kamienie milowe, do których się zobowiązujesz i które zostaną zakończone w określonym czasie.

Upewnij się, że są one konkretne i mierzalne, abyś wiedział, kiedy osiągnąłeś ich cel.

Innym sposobem na utrzymanie odpowiedzialności jest skorzystanie z aplikacji do śledzenia celów.

Użyj narzędzia do śledzenia celów

Narzędzie do śledzenia celów, takie jak ClickUp może pomóc ci wytrwać i realizować cele tydzień po tygodniu.

ClickUp jest jednym z najpopularniejszych najwyżej ocenianych oprogramowanie do zarządzania projektami używane przez teams i osoby indywidualne do zarządzania ich osobistymi celami lub profesjonalnymi celami tygodniowymi.

Oferuje kilka funkcji śledzenia celów, które umożliwiają ustawienie mierzalnych celów, śledzenie postępów i przeprowadzanie cotygodniowego przeglądu.

W ClickUp oferujemy następujące funkcje ustawienie tygodniowych celów aby przełamać nasze cele biznesowe na mniejsze, osiągalne zadania.

**Jak do zrobienia?

Poprzez ustawienie tygodniowych kart wyników przy użyciu Cele w ClickUp.

Widok tygodniowych kart wyników i procentowego postępu w folderze celów ClickUp

Karty wyników pomagają naszym teamom podzielić pracę na mniejsze kroki i dają im poczucie celu każdego dnia. Każdy członek zespołu ustawia od czterech do pięciu Celów, aby wiedzieć, co musi osiągnąć danego dnia.

Cotygodniowe karty wyników pozwalają również naszym kierownikom projektów wiedzieć, nad czym pracują poszczególni członkowie i czy ich wysiłki stanowią kulminację naszych większych celów biznesowych.

Oto niektóre z funkcji śledzenia celów w ClickUp, które ty możesz również wykorzystać do osiągnięcia swoich tygodniowych celów:

Kto czerpie korzyści z ustawienia celów?

Ustawienie celów to potężne narzędzie, które może przynieść korzyści szerokiemu zakresowi teamów i organizacji. Choć praktyka ustawiania celów może wydawać się prosta, jej wpływ może być znaczący zarówno dla jednostek, jak i grup. W tej pozycji omówimy rodzaje teamów, które mogą odnieść korzyści z ustawienia celów i jak może to pozytywnie wpłynąć na ich wydajność.

Menedżerowie: Jednymi z głównych beneficjentów ustawiania celów są menedżerowie. Ustawienie celów zapewnia ramy dla planowania i realizacji, pozwalając im skutecznie kierować zespołem w kierunku osiągnięcia określonych celów. Promuje to lepsze podejmowanie decyzji, zapewniając jednocześnie jasność co do tego, co musi zostać osiągnięte przez każdą osobę w zespole.

Właściciele firm: Dla właścicieli firm ustawienie celów ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i powodzenia firmy. Pomaga im zdefiniować kierunek rozwoju ich firmy i ustanowić cele wymierne cele w celu śledzenia postępów. Poprzez ustawienie jasnych celów, właściciele firm mogą dostosować wysiłki swojego zespołu w celu osiągnięcia kluczowych kamieni milowych które przyczyniają się do ogólnego powodzenia organizacji.

Zacznij śledzić swoje tygodniowe cele z ClickUp

Pamiętaj, że Twoje cele tygodniowe nie muszą być idealne. Powinien być po prostu wystarczająco inteligentny, aby pomóc ci osiągnąć niewielki postęp w realizacji celów każdego dnia.

Inteligentne narzędzie do śledzenia celów, takie jak ClickUp, może być tutaj bardzo pomocne.

Od ustawienia wszelkiego rodzaju celów za pomocą tygodniowych kart wyników, po prowadzenie zakładki z zadaniami za pomocą ClickUp Przypomnienia clickUp jest tym przyjacielem, który pomoże ci na każdym kroku.

Ale najlepsze jest to, że większość z tych funkcji jest dostępna za darmo !

po co więc czekać? Skorzystaj z ClickUp za darmo do zrobienia tygodniowych celów, a założymy się, że nikt nie powstrzyma Cię przed wykonaniem tańca zwycięstwa. 🕺