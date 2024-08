Przetestowaliśmy 15 najlepszych alternatyw dla Todoist

Szukasz najlepszych Todoist alternatyw _?

Todoist nie jest obcy w zarządzaniu projektami; żyje i rozwija się od 2007 roku!

...Ale jako jedna z weteranów aplikacji organizacyjnych, czy nie byłaby już trochę zardzewiała?

Chociaż funkcja listy rzeczy do zrobienia została zaktualizowana, aby dostosować się do naszego nowoczesnego (i szalonego) tempa pracy, jej wiek wciąż jest widoczny.

Ogólnie rzecz biorąc, Todoist's oprogramowanie do zarządzania projektami funkcje są dość podstawowe w porównaniu do innych narzędzi i wymaga wielu dodatków, aby nadążyć za codziennymi procesami. A ponieważ Todoist lepiej nadaje się do zrobienia prostych list rzeczy do zrobienia niż do zarządzania projektami, zadaniami i cyklami pracy, nierzadko zdarza się, że Teams szukają bardziej dynamicznych i świeższych alternatyw Todoist.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o limitach Todoist. Plus, zestawienie 15 najlepszych alternatyw, w tym zalety, wady, ceny, recenzje i wiele więcej!

Czym jest Todoist?

przez Todoist Todoist jest aplikacją typu narzędzie do zarządzania zadaniami które pozwala organizować, planować i współpracować nad listami i projektami. Jego przejrzysty i intuicyjny interfejs sprawia, że jest to atrakcyjna opcja oprogramowania zarówno dla osób indywidualnych, jak i małych Teams. Niektóre z jego najlepszych funkcji obejmują:

Przypisywanie zadań sobie lub swojemu zespołowi

Powtarzające się terminy realizacji zadań

Przypomnienia o terminach

Śledzenie postępu prac

Ponadto Todoist jest stosunkowo przystępny cenowo, zwłaszcza do użytku osobistego. 💸

Oprócz wersji Free do podstawowego użytku, Todoist oferuje dwa płatne plany zapewniające dodatkowe funkcje:

Todoist Pro : 4 USD miesięcznie dla użytkowników indywidualnych

: 4 USD miesięcznie dla użytkowników indywidualnych Todoist Business: $6 za użytkownika, miesięcznie dla Teams

Nie brzmi to źle, prawda? Ale kiedy sytuacja staje się trudna - gdy masz do czynienia z bardziej złożonymi projektami - Todoist może nie wystarczyć i będziesz szukał rozwiązania z funkcjami wykraczającymi poza ogólne zarządzanie projektami.

Dlaczego potrzebujesz alternatywy dla Todoist?

Todoist to dobra aplikacja do zarządzania zadaniami - ale nie świetna_. 👀

Oto kilka ważnych powodów:

Nie ma wbudowanej funkcji śledzenia czasu, aby zarządzać wydajnością podczas wykonywania zadań.

Nie można tworzyć niestandardowych statusów, aby dostosować się do cyklu pracy i zarządzać nim.

Wiele funkcji w płatnych planach Todoist jest oferowanych za darmo w innych programach.

Nie jest tak skuteczny w przypadku pracy, która wymaga więcej niż ustawienia list do zakończenia.

Wersja Free toteraz limitowana do 5 aktywnych projektów... stary limit wynosił 80. 😐

...i więcej. 😳

Nie ma jednak powodów do paniki - przynosimy dobre wieści!

Starannie przygotowaliśmy listę najlepszych alternatyw Todoist dla każdego zespołu! Niech ta lista pomoże ci znaleźć najlepszą i najbardziej wydajną aplikację do zarządzania projektami dla każdego zespołu. 🙌🏼

15 najlepszych alternatyw i konkurentów Todoist w 2024 roku

Na szczęście istnieje mnóstwo aplikacji do zarządzania projektami i narzędzi do współpracy na rynku w dzisiejszych czasach - to ogromna branża. Nie jest więc kwestią czy znajdziesz alternatywę dla Todoist, ale kiedy.

Przy tak wielu opcjach do wyboru, poszukiwanie najlepszego rozwiązania dla zespołu może być co najmniej czasochłonne. Zamiast męczyć się z podejmowaniem decyzji lub porównywaniem funkcji oprogramowania podczas przerwy na lunch, pozwól nam zająć się tym za Ciebie.

Oto 15 najlepszych alternatyw dla Todoist dla Teams każdej wielkości, budżetu i branży.

1. ClickUp

Zoptymalizuj swój cykl pracy dzięki konfigurowalnym scenom i statusom ClickUp

Organizuj i wizualizuj zadania na swój sposób w ClickUp -Platforma do zarządzania zadaniami zaprojektowana, aby połączyć Teams i pracę w jednym miejscu. Przypomnienia ClickUp umożliwiają tworzenie powiadomień dla zespołu w kilka sekund. Przypomnienia w ClickUp można łatwo zmieniać, załączać pliki, komentować, aktualizować i niestandardowo dostosowywać.

Dodatkowo, ClickUp ułatwia zarządzanie Twoimi powiadomienia dzięki czemu możesz wyświetlać, wyczyszczone, reagować i odpowiadać z dowolnego urządzenia!

Funkcje

Szablony list do zrobienia **Gotowe do użycia szablony ClickUp można spersonalizować, aby usprawnić cykl pracy. Niezależnie od tego, czy jest to prostaplan projektu lub kompleksowa lista kontrolna zadań, a nawet lista kontrolna dla członków zespołu, nasze szablony ułatwiają szybki start.

**Gotowe do użycia szablony ClickUp można spersonalizować, aby usprawnić cykl pracy. Niezależnie od tego, czy jest to prostaplan projektu lub kompleksowa lista kontrolna zadań, a nawet lista kontrolna dla członków zespołu, nasze szablony ułatwiają szybki start. ClickUp Dokumenty : Twórz zorganizowane, oparte na współpracy i łatwe w zarządzaniu listy do zrobienia.

: Twórz zorganizowane, oparte na współpracy i łatwe w zarządzaniu listy do zrobienia. Zadania ClickUp **Dzięki naszemu solidnemu narzędziu do zarządzania projektami, planowanie, organizowanie i współpraca nad każdym projektem stają się łatwe i mogą być dostosowane do każdych wymagań.

**Dzięki naszemu solidnemu narzędziu do zarządzania projektami, planowanie, organizowanie i współpraca nad każdym projektem stają się łatwe i mogą być dostosowane do każdych wymagań. Widok list: Twórz zwięzłe, wielofunkcyjne listy do zrobienia, aby wygodnie zarządzać swoimi myślami i zadaniami z dowolnej lokalizacji, zapewniając, że nigdy niczego nie przegapisz.

Twórz zwięzłe, wielofunkcyjne listy do zrobienia, aby wygodnie zarządzać swoimi myślami i zadaniami z dowolnej lokalizacji, zapewniając, że nigdy niczego nie przegapisz. Połączenia dwukierunkowe **Użyj funkcji dwukierunkowego linkowania ClickUp, aby połączyć wszystkie swoje Zadania w celu łatwej nawigacji między nimi.

**Użyj funkcji dwukierunkowego linkowania ClickUp, aby połączyć wszystkie swoje Zadania w celu łatwej nawigacji między nimi. ClickUp Notepad : Błyskawicznie notuj swoje zadania, formatuj za pomocą bogatych narzędzi do edycji i przekształcaj notatki w zadania, które można śledzić, dostępne z dowolnego miejsca.

Błyskawicznie notuj swoje zadania, formatuj za pomocą bogatych narzędzi do edycji i przekształcaj notatki w zadania, które można śledzić, dostępne z dowolnego miejsca. ClickUp Brain **Wykorzystaj asystenta ClickUp AI do generowania zadań, podsumowywania notatek i tworzenia list rzeczy do zrobienia.

**Wykorzystaj asystenta ClickUp AI do generowania zadań, podsumowywania notatek i tworzenia list rzeczy do zrobienia. Dostępne platformy: (Android, iPhone, iPad, Windows, macOS, Linux, Web)

Twórz wyczyszczone, wielofunkcyjne listy do zrobienia, aby łatwo zarządzać swoimi pomysłami i pracować z dowolnego miejsca, dzięki czemu już nigdy o niczym nie zapomnisz

Plusy

Za pomocą AI można przekształcić tekst w zadania, które można śledzić wDokumenty ClickUp* Over1,000 integracji z innymi narzędziami i aplikacjami do pracy

Dostępne na stronieAplikacja mobilna ClickUp Wady

Poziom możliwości dostosowania i liczba dostępnych funkcji może prowadzić do krzywej uczenia się

Ceny

ClickUp posiada wiele planów cenowych:

Free Forever

Unlimited : $7 za użytkownika miesięcznie

: $7 za użytkownika miesięcznie Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

: Kontakt ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (1,400+recenzji)

: 4.7/5 (1,400+recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Tick Tick

przez TickTick Tick Tick posiada kilka potężnych możliwości zarządzania zadaniami, które czynią go wysokiej jakości alternatywą dla Todoist.

Jeśli jednak szukasz narzędzia, które oferuje wersję Free z wieloma przydatnymi funkcjami, być może będziesz musiał poszukać gdzie indziej.

Compare TickTick Vs Todoist !

Funkcje

Wbudowany Timer Pomodoro * Przekształcanie e-maili w zadania

"Zaplanuj mój dzień" jako pomocustalać priorytety zadań na dany dzień

Profesjonaliści

Przypomnienia o harmonogramach wraz z alertami opartymi na lokalizacji

Różne widoki kalendarza

Dostępne dla iOS (iPhone i iPad) i Androida

Wady

Brak natywnej synchronizacji kalendarza

Ograniczone opcje integracji

Wersja Free jest ograniczona do 99 zadań (chcielibyśmy, aby była to przynajmniej okrągła liczba 😏)

Cennik

Plan podstawowy można uaktualnić do planu Premium za 27,99 USD rocznie

Oceny klientów

Capterra: 4.8/5 (ponad 80 recenzji)

4.8/5 (ponad 80 recenzji) G2: 4.5/5 (ponad 80 opinii)

Sprawdź te_ TickTick alternatywy !

3. Trello

przez Trello Trello to oprogramowanie do zarządzania projektami, które słynie z unikalnych Tablic Kanban.

Jednakże, podobnie jak gwiazda muzyki pop w latach 90-tych, Trello jest trochę cudem jednego przeboju:

Całe narzędzie obraca się wokół Kanban.

Wszystkie zadania są kartami, które można przeciągać i upuszczać na różne sceny projektu.

A korzystanie z tablicy Kanban dla całego projektu cyklu życia zarządzania projektami może być sporym wyzwaniem, ponieważ trzeba przyjrzeć się oś czasu projektu harmonogram i raportowanie.

Compare Trello vs Todoist !

Funkcje

Łatwy w użyciu interfejs "przeciągnij i upuść

Zaawansowane listy kontrolne do tworzenia bardziej szczegółowych zadań

Trello Power-Ups może pomóc dodać mnóstwo funkcji

Plusy

Świetne funkcje współpracy zespołowej

Minimalna krzywa uczenia się

Listy kontrolne w ramach zadań pozwalają na podpowiedź

Wady

Nie pokazuje zależności między zadaniami

Ograniczenie do widoku tablicy Kanban

Nie nadaje się dla dużych organizacji

Ceny

Free Forever: Nielimitowane karty i listy

Nielimitowane karty i listy Business Class ($12.50 za użytkownika/miesiąc): Zaawansowane listy kontrolne i kolekcja tablic z ulepszeniami

Oceny klientów

Capterra: 4.5/5 (22,200+ recenzji)

4.5/5 (22,200+ recenzji) G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Check out these Trello alternatywy !

4. nTask

przez nTask nTask to menedżer zadań oparty na chmurze i narzędzie do zarządzania projektami które koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem i efektywnej współpracy. Jednakże, a narzędzie wydajności poświęcone zarządzaniu ryzykiem też może być ryzykiem!

co, dlaczego?

Dlatego, że potrzebujesz narzędzia do zrobienia o wiele więcej, jak monitorowanie zespołu, generowanie raportów i połączenie z innymi narzędziami pracy.

Niestety, nTask nie jest w stanie zrobić żadnej z tych rzeczy.

funkcje ####

Natywne narzędzie do zarządzania spotkaniami do organizowania, zarządzania i planowania spotkań

Moduł zarządzania problemami do identyfikowania i rozwiązywania problemów

Konwersja komentarzy na zadania za pomocą Slack

Plusy

Tworzenie nieograniczonej liczby zadań i elementów listy do zrobienia za darmo

Podpowiedzi powiadomień, alerty i przypomnienia

Kompatybilność z iPhonem i iPadem

Wady

Brak funkcji zarządzania zadaniami e-mail

Limit pamięci w wersji Free

Ograniczone opcje integracji

Cennik

Basic Free Plan : obejmuje spotkania, karty czasu pracy i śledzenie problemów

obejmuje spotkania, karty czasu pracy i śledzenie problemów Premium Plan ($3,99 za użytkownika/miesiąc): funkcje planu podstawowego i akcje zbiorcze, niestandardowe filtry i 5 GB przestrzeni dyskowej

funkcje planu podstawowego i akcje zbiorcze, niestandardowe filtry i 5 GB przestrzeni dyskowej Business Plan ($11,99 za użytkownika/miesiąc): obejmuje funkcje premium wraz z zarządzaniem ryzykiem, niestandardowymi uprawnieniami i 10 GB przestrzeni dyskowej

Ocena klientów

Capterra: 4.1/5 (ponad 90 recenzji)

4.1/5 (ponad 90 recenzji) G2: 4.4/5 (10+ opinii)

5. Asana

przez Asana Asana to kolejna świetna (i Free) alternatywa dla Todoist.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz dużym, czy małym zespołem, Asana może ci pomóc.

Jednak wiele z jej bardziej przydatnych funkcji, w tym nieograniczona liczba zadań, oś czasu i pulpity nawigacyjne, wymaga uiszczenia opłaty.

funkcje ####

Potężne osie czasu do planowania zadań

Przypomnienia i terminy wykonania zadań

Kamienie milowe zadań do śledzenia ważnych osiągnięć i wydarzeń

Cztery widoki projektu, w tym Kanban (podobny do Trello)

Plusy

Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym

Wsparcie dla wielu integracji z aplikacjami innych firm

Dostępna w sklepie z aplikacjami iOS (na iPhone'a i iPada) oraz Google Play Store

Wady

Brak trybu offline

Brak możliwości przypisania wielu osób do jednego zadania

Aplikacja mobilna nie dorównuje aplikacji internetowej

Cennik

Basic Free Plan : podstawowe funkcje, w tym widok tablicy, 100 MB przestrzeni dyskowej i widok listy

podstawowe funkcje, w tym widok tablicy, 100 MB przestrzeni dyskowej i widok listy Premium Plan ($10.99 za użytkownika/miesiąc): obejmuje dodatkowe funkcje, takie jak niestandardowe pola i kamienie milowe

obejmuje dodatkowe funkcje, takie jak niestandardowe pola i kamienie milowe Business Plan ($24.99 za użytkownika/miesiąc): zawiera dodatkowe funkcje, takie jak cele i integracje

Oceny klientów

przez Notion Więcej niż cyfrowa aplikacja do robienia notatek, Notion to platforma do współpracy która pomaga użytkownikom zarządzać wieloma projektami, organizować ich cykle pracy i współpracować z innymi. Oferuje zestaw potężnych narzędzi, które pomagają użytkownikom być na bieżąco z ich projektami, zadaniami, notatkami i nie tylko.

Dzięki Notion użytkownicy mogą szybko tworzyć listy kontrolne, przypisywać zadania członkom zespołu, ustawiać terminy, osadzać multimedia i dokumenty i nie tylko. Notion oferuje nawet własną funkcję bazy danych dla Teams do przechowywania danych w zorganizowany sposób.

Ułatwia to użytkownikom szybkie znajdowanie potrzebnych informacji bez konieczności przeszukiwania wielu plików lub folderów.

funkcje ####

Funkcja wyszukiwania Quick Find umożliwiająca poruszanie się po informacjach i łatwe znajdowanie potrzebnych informacji

Niestandardowe możliwości uprawnień ról i powiadomień

Wiele obszarów roboczych do oddzielania różnych typów zawartości

Zależności między zadaniami, podzadania i ustalanie priorytetów

Notion AI do podsumowywania notatek i innych potrzeb asystenta pisania AI

Plusy

Powtarzające się zadania z predefiniowanymi odstępami czasu

Interfejs "przeciągnij i upuść

Wydajne udostępnianie dokumentów

Wady

Brak połączenia między obszarami roboczymi

Zaawansowane możliwości niestandardowe są ograniczone w porównaniu do innych narzędzi z tej listy

Ceny

Notion oferuje cztery opcje cenowe:

Free Plan : Obszar roboczy do współpracy, podstawowa analityka stron, 7-dniowa historia stron i więcej

: Obszar roboczy do współpracy, podstawowa analityka stron, 7-dniowa historia stron i więcej Plus plan ($8 za użytkownika/miesiąc) : Unlimited bloki dla Teams, 30-dniowa historia strony, 100 zaproszeń dla gości i więcej

: Unlimited bloki dla Teams, 30-dniowa historia strony, 100 zaproszeń dla gości i więcej Plan Business ($15 za użytkownika/miesiąc) : Prywatne przestrzenie dla zespołów, 90-dniowa historia strony, 250 zaproszeń dla gości i więcej

: Prywatne przestrzenie dla zespołów, 90-dniowa historia strony, 250 zaproszeń dla gości i więcej Plan Enterprise (skontaktuj się z Notion w celu uzyskania szczegółowych informacji): Zaawansowana analityka i kontrola obszarów roboczych,Niestandardowe powodzenie Manager, 500 zaproszeń dla gości i nie tylko

Oceny klientów

Capterra: 4,7/5 (ponad 1 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 1 000 recenzji) G2: 4,6/5 (ponad 1 000 opinii)

Compare Notion vs Todoist !

7. OmniFocus

przez Omni Group OmniFocus to popularne narzędzie do zarządzania projektami, stworzone przez The Omni Group, aby pomóc w śledzeniu pracy, projektów i nie tylko. Został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla użytkownika, zapewniając intuicyjny interfejs, który pozwala dostawcom szybko i łatwo organizować swoje zadania i działania.

Pozwalając użytkownikom na dzielenie projektów na prostsze działania za pomocą folderów, kontekstów i etykiet, OmniFocus zapewnia, że zadania są zawsze śledzone i zorganizowane. Może być również używany do ustawienia przypomnień, aby nigdy nie przegapić terminu lub zapomnieć o ważnym zadaniu.

Funkcje

Free, szyfrowana synchronizacja danych na wielu urządzeniach

Prognoza pokazuje działania i wydarzenia z kalendarza w kolejności

Edycja wsadowa, aby wybrać wiele działań i edytować je jednocześnie

Niestandardowy pasek boczny do organizowania perspektyw

Plusy

Interfejs użytkownika jest nowoczesny i intuicyjny

Niestandardowy ekran główny dla płatnych użytkowników

Jasne i ciemne tła

Wady

Brak narzędzi do zrobienia wizualizacji, takich jak wykresy Gantta

Platforma nie jest zoptymalizowana pod kątem systemu operacyjnego Windows

Ceny

W zależności od systemu operacyjnego i przypadku użycia, OmniFocus oferuje wiele opcji cenowych. Skontaktuj się z OmniFocus, aby uzyskać więcej informacji

Oceny klientów

Capterra: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

4,7/5 (ponad 60 recenzji) G2: 4,6/5 (ponad 50 opinii)

Sprawdź te_ top OmniFocus alternatywy !

8. Any.do zrobienia

przez Any.do zrobienia Any.do to aplikacja do zarządzania zadaniami o prostym, intuicyjnym wyglądzie, która pomaga zrobić więcej. Jest idealna dla zapracowanych profesjonalistów, studentów i każdego, kto chce być bardziej wydajny. Any.do umożliwia łatwe tworzenie zadań, ustawienie terminów i przypomnień oraz tworzenie list rzeczy do zrobienia.

Możesz także udostępniać zadania innym i współpracować nad projektami. Dodatkowo, wbudowana w aplikację funkcja przypomnień opartych na lokalizacji przypomni ci, gdy będziesz w pobliżu lokalizacji zadania, dzięki czemu już nigdy nie zapomnisz o ważnej sprawie!

funkcje ####

Aktywność na Tablicy, aby zobaczyć kto nad czym pracuje, kiedy i co się zmieniło

Wieloplatformowe wsparcie do czatowania z wieloma członkami zespołu

Łatwe w użyciu szablony ułatwiające rozpoczęcie pracy

Przypomnienia jednorazowe, cykliczne i dotyczące lokalizacji

Plusy

Główny organizer dla osobistego harmonogramu i wydarzeń

Portal wsparcia w przypadku pytań dotyczących platformy

Inteligentne listy zakupów dla użytkowników Free i Premium

Wady

Nie nadaje się dla użytkowników Microsoft 365, ponieważ nie integruje się z kalendarzem Microsoft

Ograniczona wersja Free dla podstawowych potrzeb zarządzania projektami

Ceny

Any.do do zrobienia ma trzy opcje cenowe:

Free Plan : Przypomnienia, Kalendarz, synchronizacja urządzeń i więcej

: Przypomnienia, Kalendarz, synchronizacja urządzeń i więcej Premium plan ($3/miesiąc rocznie) : Powtarzające się zadania, kolorowe etykiety, przypomnienia o lokalizacji i więcej

: Powtarzające się zadania, kolorowe etykiety, przypomnienia o lokalizacji i więcej Plan Teams ($5/miesiąc rocznie): Obszar roboczy do współpracy, tablice projektów Unlimited, +100 szablonów przepływu pracy i nie tylko

Oceny klientów

Capterra: 4,4/5 (ponad 150 recenzji)

4,4/5 (ponad 150 recenzji) G2: 4,1/5 (ponad 180 opinii)

Sprawdź te_ Any.do zrobienia alternatywy !

9. Google Keep

przez Google KeepGoogle Keep to darmowe narzędzie do tworzenia notatek i list opracowane przez Google, które ułatwia przechwytywanie, przechowywanie i udostępnianie pomysłów w podróży. Pozwala użytkownikom na szybkie notatki, tworzenie list i list kontrolnych, ustawienie przypomnień, przesyłanie zdjęć, współpracę z przyjaciółmi i rodziną, zapisywanie stron internetowych do późniejszego przeczytania i wiele więcej.

Aplikacja oferuje również zakres opcji niestandardowych, w tym możliwość zmiany czcionek i kolorów, dodawania obrazów i klipów audio, tworzenia etykiet dla kategorii i nie tylko. Aplikacja jest dostępna zarówno na urządzeniach z systemem iOS, jak i Android.

funkcje ####

Możliwość rozpoznawania obrazów w celu przekształcania zdjęć w notatki tekstowe

Synchronizacja między różnymi urządzeniami

Listy typu "przeciągnij i upuść" do ustalania priorytetów zadań

System etykiet do kategoryzowania zadań

Plusy

Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika

Integracja z aplikacjami Google Suite

Udostępnianie notatek i list innym osobom

Wady

Przestrzeń może być ograniczona w zależności od miejsca na koncie Google

Ograniczone funkcje współpracy przy zadaniach

Cennik

Google Keep jest Free z kontem Google

Oceny klientów

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 100 recenzji) G2: N/A

10. Meistertask

przez MeisterTask Meistertask to oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane w celu usprawnienia wszystkich Twoich komunikację w Teams . Aplikacja Meistertask umożliwia tworzenie projektów, zadań i folderów, dzięki czemu praca jest uporządkowana i łatwa do znalezienia. Aplikacja oferuje również szereg funkcji, które pomagają w pełni wykorzystać możliwości zarządzania zadaniami, w tym etykiety, terminy, powiadomienia i inne.

Możesz także współpracować z członkami zespołu nad zadaniami i projektami, aby zwiększyć wydajność. Meistertask to świetny wybór dla freelancerów, Teams i Business każdej wielkości.

Funkcje

Wizualne tablice zadań do śledzenia postępu prac

Możliwość współpracy w czasie rzeczywistym

Integracja z Slack i innymi aplikacjami

Konfigurowalne cykle pracy

Plusy

Łatwy w użyciu interfejs zarówno dla osób indywidualnych, jak i teamów

Szczegółowe raportowanie umożliwiające śledzenie postępów w realizacji zadań

Integruje się z popularnymiaplikacjami zwiększającymi wydajność takimi jak Trello i Slack

Wady

Ograniczone możliwości integracji w planie Free

Powtarzające się zadania są funkcją płatną

Cennik

Plan podstawowy (Free) : Do trzech projektów, nieograniczona liczba członków projektu, konfigurowalne tablice projektów i więcej

: Do trzech projektów, nieograniczona liczba członków projektu, konfigurowalne tablice projektów i więcej Plan Pro ($8,25/miesiąc) : Unlimited projekty, automatyzacja, limity WIP i więcej

: Unlimited projekty, automatyzacja, limity WIP i więcej Business Plan ($20.75/miesiąc): Raportowanie aktywności, role i uprawnienia, pola niestandardowe i więcej

Oceny klientów

Capterra: 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

4,7/5 (ponad 1000 recenzji) G2: 4,6/5 (ponad 160 opinii)

Check out these MeisterTask Alternatives !

11. Azendoo

przez Azendoo Azendoo to narzędzie do zarządzania projektami, które zapewnia użytkownikom skuteczny sposób organizowania, śledzenia i współpracy nad projektami. Pomaga Teamsom skupić się na wykonywanych zadaniach i zarządzać obciążeniem pracą w zorganizowany sposób. Przyjazny dla użytkownika interfejs Azendoo pozwala użytkownikom na szybkie tworzenie zadań, przypisywanie ich do członków zespołu i ustawienie terminów.

Intuicyjne tablice z zadaniami typu "przeciągnij i upuść" pomagają użytkownikom śledzić postępy na pierwszy rzut oka i nadążać za wynikami zespołu. Oferuje również potężne możliwości raportowania, dzięki czemu zespoły mogą uzyskać wgląd w to, jak dobrze współpracują.

funkcje ####

Solidne wyszukiwanie zadań, konwersacji, dokumentów, tematów i osób

przycisk "Dodaj ankietę", aby uzyskać opinię zespołu na dany temat

Integracja z Cisco Spark dla połączeń głosowych, wideo i udostępniania ekranu

Przypięte konwersacje na górze widoku aktywności tematu

Plusy

Konwersacje e-mail mogą przekształcić się w notatki Evernote

Bezpośrednie przesyłanie wiadomości

Powtarzające się zadania

Wady

Szablony projektów są funkcją płatną

Ograniczone funkcje współpracy przy zadaniach

Cennik

Skontaktuj się z Azendoo w sprawie cen

Oceny klientów

Capterra: 4.6/5 (ponad 60 recenzji)

4.6/5 (ponad 60 recenzji) G2: 4,2/5 (ponad 50 opinii)

12. Zoho Projects

przez Projekty Zoho Zoho Projects to internetowe narzędzie do zarządzania projektami od Zoho, znanego na całym świecie lidera w dziedzinie oprogramowania dla biznesu. Pomaga zespołom efektywnie zarządzać projektami i zasobami dzięki funkcjom takim jak listy zadań, wykresy Gantta, karty czasu pracy i inne.

Dzięki Zoho Projects użytkownicy mogą łatwo współpracować z innymi zespołami lub pojedynczymi osobami, śledzić postępy w realizacji zadań, ustalać priorytety zadań i uzyskiwać wgląd w postępy projektu w czasie rzeczywistym. Interfejs jest bardzo intuicyjny i pozwala na niestandardowe dostosowanie cyklu pracy nad projektem. Ponadto, dzięki aplikacji mobilnej, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich projektów z dowolnego miejsca.

funkcje ####

Tablice zadań, niestandardowe cykle pracy i powiadomienia w czasie rzeczywistym

Oprogramowanie do automatycznego śledzenia błędów

Narzędzie do planowania i śledzenia dla Teams Scrum * Niestandardowe raportowanie z dowolnego ustawienia danych

Profesjonaliści

Zaprojektowany dla Teams dowolnej wielkości

Wiele aplikacji i rozszerzeń dla lepszej obsługi

Płynna integracja z innymi produktami Zoho

Wady

Brak dostępu offline

Stroma krzywa uczenia się, aby w pełni niestandardowe obszary robocze

Ceny

Plan Free (do 3 użytkowników) : Dwa projekty, ograniczona przestrzeń dyskowa, zarządzanie zadaniami i nie tylko

: Dwa projekty, ograniczona przestrzeń dyskowa, zarządzanie zadaniami i nie tylko Premium plan ($5 użytkowników/miesiąc) : Unlimited projekty, wykresy Gantta, podzadania i więcej

: Unlimited projekty, wykresy Gantta, podzadania i więcej Plan Enterprise (10 USD/miesiąc): 120 GB przestrzeni dyskowej, pulpit portfolio, reguły cyklu pracy nad zadaniami i więcej

Oceny klientów

Capterra: 4,2/5 (ponad 200 recenzji)

4,2/5 (ponad 200 recenzji) G2: 4,3/5 (ponad 300 opinii)

przez Projekty pracy zespołowej Teams Projects to potężne i intuicyjne narzędzie do zarządzania projektami, umożliwiające zespołom każdej wielkości efektywne organizowanie zadań i zarządzanie projektami od początku do końca. Dostarcza kompleksowy zestaw narzędzi do współpracy zespołowej, zarządzania zasobami, automatyzacji i raportowania.

Dzięki Teamwork Projects użytkownicy mogą śledzić terminy i postępy w czasie rzeczywistym, przypisywać zadania członkom zespołu, współpracować z zewnętrznymi interesariuszami i integrować się z różnymi narzędziami innych firm.

funkcje ####

Prosta funkcja "przeciągnij i upuść" do zmiany priorytetów pracy

Funkcja Planned vs Actual Report umożliwiająca lepsze planowanie pracy

Widok tablicy do automatyzacji powtarzalnych cykli pracy i wizualizacji zadań projektu

Plusy

Wysoce konfigurowalny i przyjazny dla użytkownika

Integracja z popularnymi narzędziami innych firm

Możliwość śledzenia czasu pracy

Wady

Raportowanie Burndown i zintegrowany czat zespołowy to funkcje płatne

Aplikacja komputerowa nie oferuje trybu offline

Cennik

Free Forever Plan (do 5 użytkowników/plan) : Śledzenie czasu, ograniczony widok obciążenia pracą, ograniczone dane powstania zespołów i więcej

: Śledzenie czasu, ograniczony widok obciążenia pracą, ograniczone dane powstania zespołów i więcej Deliver plan ($9.99 użytkownika/miesiąc) : Formularze przyjęć, fakturowanie, zespoły na poziomie projektów i nie tylko

: Formularze przyjęć, fakturowanie, zespoły na poziomie projektów i nie tylko Grow plan ($17.99 użytkownika/miesiąc) : Widok tablicy Kanban, zintegrowany czat zespołu, etykiety na poziomie zadań i więcej

: Widok tablicy Kanban, zintegrowany czat zespołu, etykiety na poziomie zadań i więcej Scale plan (skontaktuj się z Teamwork w celu uzyskania szczegółowych informacji): Niestandardowe raportowanie, 10 tys. akcji automatyzacji/miesiąc, nieograniczona liczba projektów i nie tylko

Oceny klientów

Capterra: 4.5/5 (ponad 700 recenzji)

4.5/5 (ponad 700 recenzji) G2: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla pracy zespołowej !

przez Redbooth Redbooth to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania zadaniami, zaprojektowane w celu ułatwienia zespołom współpracy i zrobienia czegoś. Jest to platforma, która umożliwia organizacjom każdej wielkości łatwe zarządzanie projektami, zadaniami, komunikacją i dokumentami w jednym centralnym miejscu.

Dzięki Redbooth Teams mogą łatwo przydzielać zadania, otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym, śledzić postępy i mierzyć powodzenie. Ponadto Redbooth integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Dropbox i Google Apps, aby jeszcze bardziej ułatwić współpracę.

Funkcje

Wykresy Gantta i listy zadań

Konfigurowalne obszary robocze

Raportowanie i analizy

Plusy

Tablice Kanban do planowania i śledzenia wszystkich zadań

Szczegółowe raportowanie wydajności w celu sprawdzenia statusu zadania i poświęconego czasu

Lepsza przejrzystość oddelegowanych zadań w całym zespole

Wady

Stroma krzywa uczenia się dla bardziej złożonych funkcji

Brak funkcji celów, inteligentnych powiadomień lub przypisanych komentarzy

Ceny

Free Plan : Przypisywanie użytkowników i terminów, 2 GB przestrzeni dyskowej, eksportowalne wykresy Gantta i nie tylko

: Przypisywanie użytkowników i terminów, 2 GB przestrzeni dyskowej, eksportowalne wykresy Gantta i nie tylko Plan Pro (9 USD za użytkownika/miesiąc) : Zależności między zadaniami, śledzenie czasu, spotkania wideo HD i więcej

: Zależności między zadaniami, śledzenie czasu, spotkania wideo HD i więcej Plan Business (9 USD/miesiąc) : Zaawansowane podzadania, Redbooth dla Outlook, raportowanie trendów i więcej

: Zaawansowane podzadania, Redbooth dla Outlook, raportowanie trendów i więcej Plan Enterprise (skontaktuj się z Redbooth w celu uzyskania szczegółowych informacji): Wsparcie telefoniczne, przegląd osi czasu, nielimitowane obszary robocze i więcej

Oceny klientów

Capterra: 4.4/5 (ponad 80 recenzji)

4.4/5 (ponad 80 recenzji) G2: 4.4/5 (ponad 90 opinii)

15. Microsoft Planner

przez Microsoft PlannerMicrosoft Planner to narzędzie do zarządzania zadaniami i projektami opracowane przez Microsoft, dostępne na platformie Microsoft 365. Umożliwia ono tworzenie planów, przydzielanie zadań, udostępnianie plików, komunikację i współpracę z innymi użytkownikami oraz śledzenie postępów. Dzięki temu łatwemu w użyciu narzędziu, Teams mogą zarządzać swoją pracą bardziej efektywnie i wydajnie.

Aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie, funkcja czatu grupowego Plannera umożliwia komunikację i współpracę z innymi użytkownikami w czasie rzeczywistym. Możesz także publikować aktualizacje, udostępniać pliki, przesyłać zdjęcia lub wideo i tworzyć ankiety, aby uzyskać opinie od swojego zespołu.

Funkcje

Synchronizacja wydarzeń kalendarza z Microsoft Outlook

Pliki, listy kontrolne i funkcje etykiet w tablicach Kanban

Powiadomienia e-mail informujące wszystkich o zadaniach i terminach

Przegląd harmonogramu dostępny w kalendarzach

Plusy

Płynna integracja z pakietem narzędzi Microsoft, takich jak Teams

Wyczyszczony i intuicyjny interfejs zapewniający płynniejszą pracę

Aplikacja mobilna zapewniająca dostęp w podróży

Wady

Brak powiadomień w aplikacji

Niestandardowe powiadomienia w ograniczonym zakresie

Cennik

W zależności od przypadku użycia (dom lub firma), Microsoft Planner oferuje wiele opcji planów

Oceny klientów

Capterra: 3,9/5 (ponad 80 recenzji)

3,9/5 (ponad 80 recenzji) G2: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

Zarządzaj zadaniami z Todoist Alternatives!

Znalezienie przyzwoitej alternatywy dla Todoist nie musi być uciążliwe. 🧹

Każda z tych 15 alternatyw Todoist oferuje wsparcie, funkcje i funkcjonalność, o których marzy twój zespół. Zwłaszcza jedna z nich - ClickUp . 🙂

mnóstwo potężnych możliwości funkcji zarządzania projektami w tym nielimitowane zadania, wiele widoków projektów , Listy kontrolne , automatyzacja , śledzenie czasu i więcej, wszystko na Free Forever Plan ClickUp'a ! 🤯

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Ponadto ClickUp wspiera Cię na każdym kroku dzięki setkom gotowych szablonów dla każdego przypadku użycia, ponad 1000 integracji i kompleksowemu wsparciu, które pomoże Ci korzystać z platformy w najbardziej wydajny sposób. Zarejestruj się w ClickUp już dziś aby przenieść swoje zadania do wykonania na wyższy poziom!