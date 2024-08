Notion vs Todoist: Które narzędzie do zarządzania zadaniami jest najlepsze?

Bez względu na wielkość zespołu, posiadanie odpowiednich narzędzi jest kluczowe dla efektywnego zarządzania zadaniami.

Przy tak wielu aplikacjach do zarządzania zadaniami, wybór najlepszej z nich jest trudny. Notion i Todoist to dwie najlepsze aplikacje znane ze swojej skuteczności.

Obie wykraczają poza podstawowe listy do zrobienia, oferując zaawansowane funkcje do zarządzania zadaniami. Kluczowe jest jednak dokonanie właściwego wyboru.

W tym artykule porównamy Notion i Todoist, dokonamy przeglądu ich kluczowych funkcji oraz rozważymy wady i zalety, aby pomóc ci wybrać odpowiednią platformę.

Pomożemy ci znaleźć narzędzie, które będzie dla ciebie najlepsze. Zostań z nami, a przedstawimy ci lepszą opcję!

Co to jest Notion?

przez Notion Notion to wszechstronny obszar roboczy i oprogramowanie do zarządzania zadaniami do zarządzania, śledzenia, współpracy i organizowania projektów.

Notion jest potężnym narzędziem, gdy nauczysz się, jak niestandardowo zarządzać zadaniami na platformie. Ustawienie Notion z integracjami i niestandardowymi funkcjami jest skomplikowane, ale narzędzie pomoże ci zaoszczędzić czas do zrobienia.

Elastyczność Notion zwiększa priorytetyzację zadań i wydajność dzięki niestandardowym opcjom rozszerzenia.

Funkcje Notion

Chociaż Notion jest głównie narzędziem opartym na dokumentach, oferuje znacznie więcej. Posiada funkcje oparte na notatkach, modele zarządzania projektami, bazy danych, wysoce konfigurowalną dynamikę, szablony, narzędzia projektowe i wiele innych.

Oto krótki przegląd najlepszych funkcji Notion do zarządzania zadaniami:

Wiki

Teams wiki notion zapewnia wszechstronny i zorganizowany obszar roboczy dla zespołu w celu scentralizowania wiedzy i dokumentacji. Funkcja ta jest wysoce elastyczna i ma usprawniony interfejs, solidną funkcję wyszukiwania oraz możliwość wizualnej personalizacji stron za pomocą emoji i obrazów okładek.

Członkowie Teams mogą z łatwością współtworzyć baza wiedzy bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej.

Funkcja zsynchronizowanych bloków Notion zapewnia spójną aktualizację zawartości w różnych lokalizacjach, eliminując zamieszanie związane z wersjami. Platforma płynnie integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Figma, Jira i GitHub.

Szablony

Galeria szablonów Notion

Notion oferuje Unlimited dostęp do gotowych szablonów bez konieczności projektowania ich od podstaw!

Niezależnie od tego, czy chodzi o podstawową stronę, czy zakończony plan projektu, Notion oferuje różne szablony stworzone przez twórców ze społeczności Notion, niektóre za darmo, inne za opłatą.

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie zadaniami w Notion

Choć zarządzanie zadaniami może wydawać się nieco skomplikowane, Notion jest bardzo elastyczne. Eksperymentuj z ustawieniami współpracy, dodawaj pola wyboru i łatwo dziel się opiniami z zespołem.

Wizualizuj swoje zadania za pomocą funkcji kalendarza, tabeli i tablicy Kanban w Notion.

Notion pomaga posortować listę do zrobienia na zadania o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. Aby zwiększyć wydajność, można przejść o poziom dalej i sortować je według różnych kryteriów, takich jak priorytet, kategoria i oś czasu.

Możesz także dostosować status swoich zadań za pomocą przypomnień, takich jak do zrobienia, w trakcie i zakończone

Integracja z narzędziami

Notion oferuje rosnącą listę oficjalnych integracji i wsparcie przy użyciu Notion API dla niestandardowych połączeń.

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Google Drive, ClickUp, Calendly, Jira, oraz Microsoft Office . Możesz poprosić o niestandardową integrację, jeśli Twojego ulubionego oprogramowania nie ma na liście.

W pewnym momencie, jeśli potrzebujesz niestandardowych funkcji do budowania marki, strategii lub marketingu, Notion API pomoże Ci z niestandardowymi rozwiązaniami.

Notatka

Przykład tworzenia notatek w Notion

Korzystaj z dokumentów w Notion do codziennych wpisów w dzienniku lub sporządzania ogólnych notatek. Organizuj i oznaczaj różne części notatek w różnych kategoriach i formatach.

Twórz szablony i bazy danych w celu bardziej zorganizowanego sporządzania notatek i łatwego wyszukiwania informacji.

Możesz także udostępniać dokumenty Teams swojemu zespołowi, współpracować, sugerować zmiany i dodawać komentarze. Ponadto do dokumentów można załączać obrazy, materiały wideo i połączone linki.

Notion AI

Podsumowanie elementów działań i kluczowych wniosków z Notion AI

Jeśli chcesz zaoszczędzić czas na żonglowaniu wieloma priorytetami, Notion AI wspiera użytkownika. Pomaga tworzyć zawartość, edytować tekst, robić notatki, podsumowywać fragmenty i nie tylko.

Podobnie jak inne Narzędzia AI , Notion może generować konspekty wpisów na blogu i wiadomości e-mail na podstawie podpowiedzi.

Dostosowywane widoki bazy danych

Układ bazy danych Notion pozwala dostosować się do różnych stylów, formatów lub struktur, aby dopasować się do wyobraźni, o ile jest to w ramach Notion.

Wyświetlaj swoją bazę danych jako tablicę, listę, tabelę, oś czasu, kalendarz lub galerię. Możesz pokazywać lub ukrywać właściwości każdego widoku, filtrować, sortować, a nawet grupować elementy według własnego uznania.

Ceny Notion

Free Forever

Plus : 8 USD/miesiąc za użytkownika

: 8 USD/miesiąc za użytkownika Business : $15/miesiąc na użytkownika

: $15/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Czym jest Todoist?

Via Todoist Todoist zapewnia proste zarządzanie zadaniami i działa na różnych platformach. Todoist oferuje przydatne dodatki, takie jak EverNote i Integracja z Dropbox oraz wsparcie języka naturalnego dla planowanie projektów i zadań.

Jeśli chcesz poprawić wydajność swojej organizacji wydajność procesu z aplikacją do zarządzania zadaniami, Todoist to świetny wybór. Ustaw i dostosuj terminy, etykiety i komentarze.

Todoist świetnie nadaje się do planowania powtarzających się zadań w codziennej rutynie. Podczas gdy wiele osób polega na przypomnieniach, Todoist jest odpowiednim narzędziem, które przypomina i pomaga pozostać na bieżąco.

Udostępnianie jest bardzo proste dzięki Todoist; zaproś członków zespołu, współpracowników i znajomych do współpracy nad twoją pracą.

Zintegruj Todoist ze swoimi służbowymi e-mailami i kalendarzami, aby usprawnić przepływ pracy. Todoist łatwo integruje się z wiadomościami e-mail i synchronizuje z kalendarzami w celu optymalnego planowania zadań.

Platforma oferuje wygodne zarządzanie zadaniami i szablony wydajności z konfigurowalnymi zadaniami, które można wykorzystać w codziennych scenariuszach, takich jak śledzenie projektów lub agendy spotkań.

Funkcje Todoist

Dzięki funkcjom Todoist zapewniającym wydajność, możesz bez wysiłku utrzymać porządek, nadać priorytety swoim zadaniom i łatwo się z nimi uporać.

Narzędzie oferuje płynną integrację z aplikacjami, wizualne śledzenie postępów, konfigurowalne widoki i przyjazne dla użytkownika narzędzia do współpracy w celu łatwego delegowania i udostępniania zadań.

Oto lista najlepszych funkcji Todoist do zarządzania zadaniami:

Integracja z oprogramowaniem

Todoist oferuje bezproblemową prostotę. Łatwo zintegruj tę aplikację do zarządzania wydajnością z istniejącymi cyklami pracy i narzędziami. Niezależnie od tego, czy chcesz połączyć popularne aplikacje, takie jak Kalendarz Google, Dropbox, Evernote i inne, Todoist zapewni Ci to.

Czy kiedykolwiek myślałeś o tworzeniu zadań bezpośrednio z e-maila lub zapisywaniu ważnych plików do listy rzeczy do zrobienia? Todoist sprawia, że te integracje działają płynnie.

Nie musisz już przełączać się między aplikacjami; te integracje płynnie usprawniają cykl pracy, w tym Kalendarz Google, Evernote, Outlook, AI Assistant i wiele innych.

Śledzenie postępów

Todoist oferuje doskonały interfejs do bardzo szczegółowego planowania zadań i efektywnego śledzenia postępów w ich realizacji

Todoist oferuje Karmę, wizualny sposób śledzenia postępów w projektach i zadaniach. Użytkownik zdobywa punkty Karmy w miarę zakończonych zadań, a nawet dzienną i tygodniową serię zadań, co zapewnia konsekwencję w realizacji zadań.

Kolorowy wykres wizualnie przedstawia ciężką pracę i zapewnia wgląd w trendy wydajności.

Personalizacja

Spersonalizuj widok swoich zadań w Todoist. Wybierz pomiędzy tablicą w stylu Kanban lub prostym widokiem listy.

Każda sekcja ma swoją kolumnę w widoku tablicy; w widoku listy jest to po prostu długa lista. Zadania można przeciągać i upuszczać, grupować i dodawać etykiety. Ponadto można filtrować zadania według osób przypisanych.

Współpraca

Oddelegowane zadania upraszczają złożoność i ułatwiają wizualizację przepływu jednego zadania do drugiego.

Wykorzystaj przyjazny dla użytkownika interfejs Todoist do udostępniania postępów lub zadań.

Todoist ceny

Początkujący: Free

Free Pro: $4/miesiąc

$4/miesiąc Starter Workspace: Free

Free Business Workspace: $6/miesiąc za użytkownika

Notion vs. Todoist: Porównanie funkcji

Zarówno Notion, jak i Todoist oferują imponujące funkcje zarządzania.

Notion wyróżnia się jednak ogromnymi możliwościami dostosowywania i wieloma integracjami. Todoist, z drugiej strony, zapewnia prostotę i wyróżnia się śledzeniem i monitorowaniem priorytetów.

Przyjrzyjmy się bliżej temu, co odróżnia Notion od Todoist. Oto Todoist vs Notion:

1. Wbudowane funkcje i integracje

Wbudowane funkcje zapewniają niezbędne narzędzia od samego początku, więc nie musisz szukać dodatkowych aplikacji do podstawowych zadań.

Integracje pomagają narzędziu do zarządzania zadaniami płynnie współpracować z już używanymi aplikacjami, takimi jak kalendarz, aplikacje do czatu i przechowywanie w chmurze.

Jak Notion i Todoist wypadają w tej kategorii? Zobaczmy.

Notion

Notion integruje się z szerokim zakresem oprogramowania i narzędzi. Znajdziesz wystarczająco dużo wbudowanych funkcji bez braku zewnętrznych integracji.

Wbudowana funkcja AI Notion pomaga podsumowywać notatki, tworzyć elementy akcji, poprawiać pisanie i nie tylko.

Todoist

Z kolei Todoist nie ma złożonych funkcji, opiera się na zewnętrznych integracjach dla określonych zadań i zmaga się jako narzędzie do zarządzania projektami.

Jeśli chcesz używać AI z Todoist, musisz zintegrować zewnętrzne oprogramowanie asystenta AI.

Podsumowanie: Biorąc pod uwagę różnice we wbudowanych funkcjach i integracjach obu aplikacji, wygrywa tutaj Notion.

2. Śledzenie postępów

Funkcje śledzenia postępów pozwalają pozostać na bieżąco z zadaniami i projektami oraz zobaczyć, dokąd zmierzasz.

Oto jak Notion i Todoist mogą ci w tym pomóc.

Notion

Śledzenie postępów w Notion koncentruje się głównie na zmianie statusów zadań, aby pomóc ci śledzić swoje cele.

Aplikacja nie zapewnia wizualnej reprezentacji postępów na listach zadań do zrobienia i brakuje w niej dziennych pasm zapewniających spójność.

Todoist

Funkcja Karma w Todoist zapewnia bardziej zabawny i odpowiedzialny system śledzenia postępów.

Obejmuje ona dzienne i tygodniowe serie, aby utrzymać cię na dobrej drodze i zmotywować do zakończenia zadań, a wizualna reprezentacja twoich postępów jest dużym plusem.

Podsumowanie:_ W tym pojedynku Notion vs Todoist, Todoist wygrywa.

3. Złożone projekty i cykl pracy

Narzędzie do zarządzania zadaniami upraszcza złożone projekty i cykle pracy, dzieląc je na możliwe do zarządzania kroki, przypisując obowiązki i utrzymując wszystkich na tej samej stronie.

Oto jak Notion i Todoist pomagają w obsłudze złożonych projektów:

Notion

Otrzymujesz status "obszaru roboczego all-in-one" ze względu na jego wszechstronność i zdolność do obsługi złożone cykle pracy i projektów.

Notion wykracza poza zadania i dokumenty; obsługuje mapy drogowe produktów, rozszerzenie współpracy zespołowej, ustawienia strony internetowej i wiele innych.

Todoist

Z drugiej strony, Todoist usprawnia zarządzanie zadaniami i lepiej nadaje się dla osób indywidualnych lub małych Teams.

Podsumowanie: Remis. Jeśli potrzebujesz prostego, konfigurowalnego i minimalistycznego rozwiązania do zarządzania zadaniami, wybierz Todoist. Jeśli jednak potrzebujesz solidnego narzędzia do zarządzania zadaniami i projektami, wybierz Notion.

4. Niestandardowe widoki i filtry

Niestandardowe widoki i filtry umożliwiają przeglądanie zadań w sposób, który jest dla Ciebie najlepszy.

Czy Notion i Todoist oferują takie niestandardowe możliwości? Przekonajmy się.

Notion

Pozwala na dostosowanie i przeglądanie bazy danych na wiele sposobów, takich jak widok tablicy, lista, kalendarz, tabela, oś czasu lub galeria.

Todoist

Todoist ma ograniczone opcje niestandardowe: tablicę Kanban i widoki list.

Wnioski:_ Notion jest tutaj zdecydowanym zwycięzcą.

Notion vs. Todoist na Reddicie

Aby zrozumieć preferencje ludzi między Notion i Todoist, zwróciliśmy się do Reddit.

Szybkie wyszukiwanie na Reddicie "Notion vs. Todoist" ujawnia, że większość użytkowników uważa, że Notion oferuje szyk narzędzi do obsługi złożonych zadań. Oto komentarz z Reddit:

"Jeśli chcesz obsługiwać złożone projekty z dokumentacją, obrazami referencyjnymi, listami kontrolnymi itp., aplikacja do prostych zadań, taka jak Todoist, prawdopodobnie nie będzie wystarczająca i będziesz chciał użyć czegoś takiego jak Notion"

Z drugiej strony, użytkownicy Todoist uważają, że aplikacja najlepiej sprawdza się w przypadku prostych zadań. Jeden z użytkowników skomentował:

"Używam Todoist i powiedziałbym, że jest skuteczny jako narzędzie do zarządzania zadaniami, ale okazuje się, że rozpada się, gdy próbujesz użyć go do zarządzania projektami wykraczającymi poza podstawowy poziom złożoności."_

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Notion vs Todoist

Użyj ClickUp do zarządzania projektami z ponad 15 widokami, wstępnie zaprojektowanymi szablonami i licznymi funkcjami efektywnej współpracy

ClickUp pomaga łączyć projekty, zadania i zarządzanie wiedzą w jednym miejscu. Notion i Todoist pomagają w zarządzaniu tylko niektórymi zadaniami i zarządzanie projektami potrzeby.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zintegrować proste lub złożone API, ustalać priorytety zadań, śledzić działania, czy zarządzać zadaniami dla małego lub dużego biznesu, ClickUp jest najlepszym wyborem.

Dostarcza wszystko w jednym narzędzia zwiększające wydajność do zarządzania projektami wszelkiego rodzaju, śledzenia postępów i sporządzania szczegółowych notatek.

ClickUp Docs

Korzystaj z ClickUp Docs, aby tworzyć i łączyć piękne dokumenty, wiki i nie tylko, aby płynnie realizować pomysły ze swoim zespołem Dokumenty ClickUp bezpośrednio konkuruje z Notion i Todoist Docs. Można go łatwo niestandardowo dostosować za pomocą różnych formatów, takich jak tabele, obrazy, wideo, bloki kodu, przyciski, widżety i inne.

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki jednoczesnej edycji, komentowaniu i etykiecie innych osób w dokumentach. Ponadto, możesz przekształcić tekst dokumentu w zadanie i przydzielić je członkom zespołu.

Zaawansowane ustawienia uprawnień ClickUp pozwalają kontrolować prywatność dokumentów, niezależnie od tego, czy mają być prywatne, publiczne czy chronione. Udostępnianie dokumentów współpracownikom za pośrednictwem połączonego linku lub poprzez zaproszenie. Porównanie ClickUp i Todoist

ClickUp AI

Użyj ClickUp AI do automatycznego generowania aktualizacji zadań, podsumowań i nie tylko za naciśnięciem jednego przycisku ClickUp AI staje się asystentem pisania w podróży. Podsumowuje, przepisuje i edytuje dokumenty, aby uprościć zadania związane z pisaniem. Szybko podsumowuje spotkania i tworzy listę elementów, które zamieniają się w zadania do wykonania.

ClickUp AI oferuje nawet świeże i kreatywne pomysły na pisanie. Pisze i edytuje posty na blogu za pomocą jednego kliknięcia.

Skorzystaj z ClickUp, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat nowych pomysłów na biznes i opracować szczegółowy plan działania plan realizacji . Możliwości ClickUp AI są nieograniczone. Porównaj Notion z ClickUp

Notatnik ClickUp

Organizuj swoje notatki, listy kontrolne i zadania w jednym miejscu dzięki bezpłatnemu notatnikowi online ClickUp. Notatnik ClickUp to miejsce, w którym możesz szybko notować pomysły, aby o nich nie zapomnieć. Notatka z kodem, przemyśleniami, połączonymi linkami lub czymkolwiek, czego potrzebujesz i zapisz to na później.

ClickUp pricing

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka

Zacznij zarządzać zadaniami z ClickUp

Potrzebujesz skutecznej aplikacji do zarządzania zadaniami, aby nadążyć za swoimi listami zadań. Sprawy komplikują się po dodaniu podzadań i zależności. Potrzebujesz aplikacji do zarządzania zadaniami, która łączy w sobie złożoność funkcji i prostotę projektu.

Połącz szeroką gamę narzędzi i oprogramowania w jedną platformę, aby usprawnić procesy pracy dzięki ClickUp dzisiaj. Niezależnie od tego, czy chodzi o podzielenie długoterminowych celów na wymierne zadania, czy udostępnianie członkom zespołu informacji zwrotnych na temat postępów w realizacji zadań, ClickUp pomoże Ci w tym wszystkim i nie tylko.