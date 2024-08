Todoist vs. Microsoft To Do: Dylemat zarządzania zadaniami

Zajmujesz się wieloma projektami i czujesz, że jesteś na szczycie świata! Ale w pewnym momencie twoje zadania zaczynają się sypać jak śnieżna kula - tracisz kontrolę i nie pamiętasz, co miałeś do zrobienia. Zadanie lub dwa (lub trzy lub cztery!) prześlizgują się przez sieć i rozpętuje się piekło!

Nie możesz się skupić i nie możesz znaleźć wyjścia z niekończącego się cyklu złego zarządzania zadaniami.

To właśnie tutaj aplikacje do zarządzania zadaniami przychodzą na ratunek - pomagają organizować dni, ustawić priorytety i dotrzymywać terminów. Dwa klejnoty w koronie zarządzania zadaniami to Todoist i Microsoft do zrobienia.

Na pierwszy rzut oka obie aplikacje oferują te same funkcje - inteligentne listy do zrobienia do organizowania pracy i życia. Jednak bliższe spojrzenie ujawnia różnice w ich możliwościach i dostępnych opcjach.

W tym artykule zagłębimy się we flagowe funkcje obu aplikacji i omówimy ich wady i zalety, aby pomóc ci wybrać stronę w dylemacie Todoist vs. Microsoft i stać się profesjonalistą w podejściu do najważniejszych zadań. 💪

Czym jest Todoist?

Todoist to popularna platforma do zarządzania zadaniami, która pozwala tworzyć listy rzeczy do zrobienia, aby uporządkować swoje dni i być na bieżąco z obowiązkami. Niezależnie od tego, czy używasz jej do pracy, spraw osobistych, czy obu tych rzeczy, Todoist może przyspieszyć rozwój umiejętności organizacyjnych -ułatwia skrupulatne planowanie dnia, zapewniając, że żadne zadanie nie zostanie pominięte lub pozostawione bez opieki.

Via: Todoist Niektóre z podstawowych funkcji, które otrzymasz z Todoist to:

Szybkie dodawanie zadań

Ustawienie powtarzających się zadań, aby stworzyć rutynę

Sortowanie obowiązków na sekcje

Wybieranie poziomów priorytetów dla zadań, niestandardowe przypomnienia i udostępnianie list do zrobienia współpracownikom (lub członkom rodziny lub współlokatorom), aby byli na bieżąco.

Todoist oferuje dziesiątki integracji, dzięki czemu można go połączyć z e-mailem lub aplikacją oprogramowanie kalendarza i z łatwością przydzielać i planować zadania.

Ponieważ Todoist oferuje znacznie więcej niż zwykłe listy rzeczy do zrobienia, na których można skreślać zadania, może przydać się każdemu, kto chce przenieść organizację i staranność na nowy poziom. 📈

Funkcje Todoist

Tak, Todoist jest popularny, ale co odróżnia tę platformę od innych aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia? Sprawdźmy niektóre z jej wyróżniających się funkcji.

1. Tablice Kanban Tablice Kanban są popularne

zwinne zarządzanie projektami narzędzia, które pomagają wizualizować projekty i procesy oraz optymalizować cykle pracy. Todoist nie jest platformą PM, ale narzędziem do zarządzania zadaniami, ustawienia przypomnień, monitorowania aktywności zadań i nie tylko. Dostrzega zalety tablic Kanban i pozwala swoim użytkownikom z nich korzystać.

Przez Todist

Jak każda inna aplikacja do tworzenia list rzeczy do zrobienia, Todoist pozwala wyświetlać zadania jako listy. Załóżmy, że masz listę o nazwie "Strategia marketingowa" z kilkoma kategoriami, takimi jak "Pomysły", "Do zrobienia" i "W trakcie realizacji" Jeśli klikniesz trzy kropki w prawym górnym rogu listy i wybierzesz "Widok jako tablica", lista i jej kategorie zmienią się w tablicę Kanban, na której zadania wyświetlane są jako karty.

Todoist umożliwia przenoszenie kart za pomocą prostego przeciągania i upuszczania, aby bez wysiłku aktualizować procesy.

2. Szablony

Nie chcesz tworzyć swoich list do zrobienia od zera? Todoist rozumie, że możesz nie mieć czasu lub obawiać się, że coś przeoczysz, dlatego oferuje fantastyczne szablony. Zawierają one gotowe zadania, które możesz dostosować do swoich procesów.

Platforma zawiera ponad 60 szablonów podzielonych na wiele kategorii, takich jak marketing i sprzedaż, kreatywność, projektowanie i produkt oraz zarządzanie. Jeśli nie chcesz ręcznie przeszukiwać kategorii, użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć odpowiedni szablon na podstawie wprowadzonych słów kluczowych.

Powiedzmy, że jesteś planujesz wydarzenie -użyj szablonu Todoist do planowania wydarzeń, który sortuje zadania zależnie od tego, kiedy muszą zostać zakończone. Dostępne są trzy kategorie - Przed wydarzeniem, W dniu wydarzenia i Po wydarzeniu. Każda kategoria jest podzielona na podkategorie, aby ułatwić organizację. Na przykład w kategorii Przed wydarzeniem dostępne są podkategorie, takie jak Miejsce, Catering i Prelegenci. Wykreślaj zadania z list, do zrobienia i ciesz się z powodzenia swojego wydarzenia. 🏅

3. Śledzenie trendów wydajności

Wiedza o tym, jak wydajny byłeś w przeszłości, może zainspirować Cię do dalszego działania i zapewnić cenny wgląd w to, ile osiągnąłeś. Todoist pozwala na ustawienie celów związanych z wydajnością i śledź trendy, aby zobaczyć, ile osiągnąłeś na poziomie dziennym i tygodniowym oraz śledzić serie celów.

Przez Todoist

Aplikacja pozwala również przeglądać historię aktywności, filtrować ją według projektu lub osoby, a także uzyskać obiektywne dane na temat wydajności swojej i zespołu.

Oprócz wyświetlania liczby zrealizowanych zadań, Todoist pozwala ci zobaczyć rzeczywiste zadania, które skreśliłeś ze swoich list. Pomaga to śledzić aktywność i wizualizować ścieżki prowadzące do zakończenia dużych projektów! 🥰

Inną cenną opcją jest Todoist Karma - daje ci punkty za korzystanie z zaawansowanych funkcji i zakończone zadania. Jeśli lubisz rywalizację i poczucie osiągnięć, pokochasz tę funkcję.

Cennik Todoist

Początkujący : Free

: Free Pro: $4/miesiąc za użytkownika

*Podana na liście cena odnosi się do rocznego modelu rozliczeniowego

Co Microsoft ma do zrobienia?

Microsoft To Do to prosta aplikacja do zarządzania zadaniami oparta na listach do zrobienia. Pozwala podzielić moją pracę na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania części (zadania) i zajmować się nimi jeden po drugim, aż do osiągnięcia celów. ✔️

Via: Microsoft Do zrobienia Microsoft Do zrobienia może być idealnym wyborem dla użytkowników szukających prostoty. Aplikacja może pomóc ci pozostać na szczycie swoich dni i współpracować z innymi od samego początku, bez marnowania czasu na poznawanie interfejsu.

Platforma może nie jest wyposażona w dzwonki i gwizdki, ale dla wielu użytkowników jest więcej niż wystarczająca do powodzenia w zarządzaniu obowiązkami. Oprócz tworzenia list do zrobienia, można ustawić terminy i przypomnienia, ustalać priorytety, kategoryzować, załączać pliki i dodawać notatki w celu ulepszenia organizacji.

Funkcje Microsoft do zrobienia

Zobaczmy, jakie funkcje sprawiają, że pozornie podstawowa aplikacja do zrobienia, taka jak Microsoft To Do, jest tak atrakcyjna.

1. Listy zadań

Domyślnie Microsoft To Do pełni funkcję kilku list zadań, które ułatwiają śledzenie planowanych działań i obowiązków.

Przez Microsoft

Pierwsza lista to Mój dzień, na której znajdują się zadania zaplanowane na "dziś" i kolejne dni. Daje to ogólny przegląd dziennego planu dnia i można użyć opcji sortowania, aby uporządkować zadania na podstawie takich czynników, jak ważność, termin, pierwsza litera lub data powstania.

Następna lista to Ważne, pokazująca zadania oznaczone jako ważne przez naciśnięcie gwiazdki po prawej stronie. ⭐

Trzecia lista to Planowane, na której znajdują się wszystkie zadania z terminem wykonania.

Lista Przypisane do mnie wyświetla wszystkie zadania przypisane do ciebie w aplikacji lub Microsoft Planner (aplikacja Microsoftu do planowania). Wreszcie, Lista zadań zawiera wszystkie przypisane obowiązki.

Nie musisz korzystać z tych list - Microsoft Do zrobienia pozwala tworzyć własne, naciskając opcję Nowa lista w menu po prawej stronie ekranu.

2. Przypomnienia

Wyobraź sobie, że otwierasz aplikację z listą do zrobienia i widzisz, że masz dziś zaplanowane ważne spotkanie. Ale jest 11 rano, a spotkanie było o 10 rano. Na szczęście możesz zapobiec tym koszmarnym scenariuszom, korzystając z opcji przypomnień w aplikacji Microsoft do zrobienia. ⏰

Oprócz dodawania terminów wykonania zadań, możesz ustawić przypomnienia, aby wyprzedzić swoje dni i uniknąć pominięcia ważnych czynności.

Wybierz datę i godzinę, zaznaczając zadanie i wybierając opcję Przypomnij z paska narzędzi po prawej stronie ekranu. Microsoft Do zrobienia wyśle powiadomienia na twoje urządzenie o określonej godzinie i pomoże ci zmniejszyć stres, dotrzymać terminów i zarządzać pracą jak profesjonalista.

3. Ustawienia zadań

Biorąc pod uwagę, że Microsoft To Do jest prostą aplikacją do zarządzania zadaniami, oferuje zaskakująco szczegółowe ustawienia do organizacji interfejsu i list.

Ustawienia znajdują się w prawym górnym rogu aplikacji - aby uzyskać do nich dostęp, kliknij ikonę koła zębatego. ⚙️

Zobaczysz listę ustawień, które możesz niestandardowo dostosować, przełączając przycisk przełączania. Możesz na przykład wybrać umieszczanie nowych zadań na górze, odtwarzanie dźwięku zakończenia lub wysyłanie powiadomień o przypomnieniach.

Od ustawień ogólnych po niestandardowe listy i połączone aplikacje, Microsoft Do zrobienia daje ci pełną kontrolę i pozwala stworzyć przestrzeń, która jest zgodna z twoimi potrzebami w zakresie planowania.

Ceny aplikacji Microsoft do zrobienia

Free

Todoist vs. Microsoft Do zrobienia: Porównanie funkcji

Todoist i Microsoft To Do służą temu samemu celowi - pomagają tworzyć listy rzeczy do zrobienia i zarządzać zadaniami w celu poprawy organizacji i wydajności. Wybór faworyta nie jest wcale łatwy, więc zobaczmy, jak obie aplikacje wypadają w trzech krytycznych aspektach - integracji, współpracy i danych powstania zadań.

1. Integracje

Połączenie z różnymi platformami wydajności, zarządzania projektami i współpracy może zwiększyć wydajność i odblokować dodatkowe funkcje. Zarówno Todoist, jak i Microsoft do zrobienia oferują dziesiątki opcji integracji, aby zaspokoić twoje potrzeby.

Todoist integruje się z ponad 80 aplikacjami podzielonymi na kategorie, takie jak udostępnianie plików i zawartości, śledzenie czasu i asystenci głosowi.

Microsoft To Do, jak można się domyślić, skupia się bardziej na integracjach w ramach ekosystemu Microsoft. Można go bez wysiłku połączyć z aplikacjami takimi jak Outlook, OneDrive i Microsoft Teams .

Zarówno Todoist, jak i Microsoft do zrobienia mogą połączyć się z Zapier, otwierając tym samym drzwi do tysięcy integracji oprogramowania.

Na tym polu nie ma wyraźnego zwycięzcy. Microsoft To Do może być najlepszym rozwiązaniem, jeśli już pracujesz z aplikacjami Microsoftu. Jeśli jednak zależy nam na większej wszechstronności, Todoist wydaje się lepszym wyborem.

2. Opcje współpracy

Jeśli pracujesz w zespole, będziesz zainteresowany opcjami, które wspierają współpracę i komunikację.

Todoist oferuje całą masę takich funkcji, obejmujących takie funkcje jak komentowanie zadań, łatwe oddelegowanie zadań i śledzenie. Todoist wspiera środowisko przyjazne dla współpracy, w którym można monitorować trendy wydajności każdego członka zespołu i wykorzystywać te informacje do przyszłego harmonogramowania i zarządzanie obciążeniem pracą .

Z kolei Microsoft Do zrobienia nie błyszczy w tym obszarze. Chociaż można przypisywać zadania do konkretnych członków zespołu, proces ten jest nieco czasochłonny. Do każdego zadania można zostawić notatki, ale nie można dodawać komentarzy, co może utrudniać płynną współpracę i komunikację.

**Todoist wygrywa pod względem funkcji współpracy - jest odpowiedni zarówno dla małych, jak i dużych zespołów i pozwala monitorować trendy i wzorce. Z drugiej strony, Microsoft Do zrobienia może być dobrą opcją dla osób indywidualnych i mniejszych zespołów.

3. Funkcje tworzenia zadań

Nie chcesz aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia, która sprawia, że tworzenie zadań, jej główny cel, jest koszmarem. Na szczęście nie jest tak w przypadku żadnego z naszych konkurentów - obaj pozwalają tworzyć zadania za pomocą kilku kliknięć. Można również dodawać osoby przypisane, terminy i priorytety. Istnieje jednak kilka różnic, o których należy pamiętać.

Na przykład Todoist umożliwia tworzenie podzadań w podzadaniach, podczas gdy Microsoft Do zrobienia tego nie robi. Ponadto Todoist umożliwia tworzenie sekcji na listach w celu organizowania zadań w oparciu o pożądane kryteria, co nie jest możliwe w Microsoft To Do.

via Todoist

Przypomnienia o zadaniach to funkcja dostępna w obu aplikacjach, ale to właśnie tutaj Microsoft To Do ma lekką przewagę. W przeciwieństwie do Todoist, który wymaga subskrypcji planu Pro do zrobienia dostępu do tej funkcji, Microsoft To Do dostarcza ją za darmo. Warto jednak zauważyć, że plan Pro aplikacji Todoist zapewnia dodatkową korzyść w postaci możliwości ustawienia przypomnień (i innych szczegółów zadań) za pomocą języka naturalnego, co może sprawić, że inwestycja będzie opłacalna.

Pod względem ustawienie priorytetów microsoft To Do pozwala używać gwiazdki do oznaczania zadań o wysokim priorytecie. Todoist umożliwia wybór pomiędzy czterema poziomów priorytetu i organizuj cykle pracy, aby z łatwością dotrzymywać terminów. 💪

Todoist vs. Microsoft do zrobienia na Reddit

Do zrobienia Użytkownicy Reddit co sądzą o starciu Microsoft To Do z Todoist? Sprawdźmy niektóre z ich komentarzy.

Jeden z użytkowników wzmiankował, że używam obu, ale wolę Todoist ze względu na jego zaawansowane opcje:

"_I keep rotating between them but my preference is Todoist. Opcje języka naturalnego i powtarzające się zadania są bardzo atrakcyjne."

Inny użytkownik opowiedział się za Microsoftem do zrobienia ze względu na jego integracje:

"_Jeśli twoje biuro w pełni korzysta z pakietu 365 wraz z plannerem, integracja jest fajna, ponieważ zadania przypisane do ciebie za pośrednictwem plannera będą płynnie powiązane."

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla Todoist vs. Microsoft To Do

Wybór pomiędzy Todoist i Microsoft To Do często sprowadza się do zrobienia kompromisu. Z jednej strony mamy solidne opcje zarządzania zadaniami, choć z nieco bardziej skomplikowanym interfejsem. Z drugiej strony mamy łatwą w użyciu aplikację z pakietu Microsoft, ale bez zaawansowanych funkcji.

A co jeśli powiemy ci, że nie musisz iść na kompromis? ClickUp może być twoją platformą do zarządzania zadaniami i pomóc ci osiągnąć poziom organizacji i wydajności, o którym nigdy nie myślałeś, że jest możliwy. Oferuje fantastyczne opcje planowania, organizowania, przydzielania i zarządzania zadaniami śledzenia zadań podkreślając jednocześnie współpracę w czasie rzeczywistym .

Dzięki swoim niesamowicie różnorodnym funkcjom, ClickUp został uznany za Forbes 2023 Cloud 100 -lista 100 najlepszych firm oferujących usługi w chmurze prywatnej. Sprawdźmy kilka możliwości, które sprawiają, że jest to fantastyczny Todoist i Alternatywa Microsoft do zrobienia !

1. Dokumenty ClickUp

Wspólne wykrywanie i edytowanie, dodawanie komentarzy i osadzanie połączonych dokumentów w ClickUp Docs

Przypisywanie, organizowanie i współpraca nad zadaniami jest łatwa dzięki Dokumenty ClickUp -unikalna platforma zarządzanie dokumentami funkcja.

Opcja ta umożliwia tworzenie, edytowanie i udostępnianie dokumentów związanych z projektami i zadaniami. Niezależnie od tego, czy są to instrukcje, czy dodatkowe informacje dla zespołu, ClickUp Docs może być cennym dodatkiem do arsenału zarządzania zadaniami. Pozwól członkom swojego zespołu edytować dokumenty związane z zadaniami i współpracować w czasie rzeczywistym, niezależnie od lokalizacji.

Po zakończeniu tworzenia dokumentu można połączyć go z zadaniem, aby poprawić organizację i scentralizować cykl pracy.

Każdy element ClickUp Docs jest konfigurowalny, dzięki czemu można dostosować dokumenty do charakteru zadań i projektów oraz ogólnej dynamiki zespołu.

2. ClickUp AI

Używanie ClickUp AI do pisania briefu projektu

Rozwiń swoje umiejętności zarządzania zadaniami dzięki ClickUp AI . Ten unikalny asystent pisania wykorzystuje moc sztucznej inteligencji, aby pomóc w tworzeniu, organizowaniu i zarządzaniu zadaniami i projektami.

Użyj ClickUp AI do sumowania dokumentów i wyodrębniania istotnych informacji, na podstawie których będziesz tworzyć i przydzielać zadania. Możesz pójść o krok dalej i pozwolić narzędziu generować elementy akcji dla dokumentów i zadań!

Ta potężna opcja sprawia, że tworzenie dokumentów i zadań jest dziecinnie proste - może generować pomysły i pomóc w burzy mózgów. Możesz również użyć go jako osobistego redaktora i pozwolić, aby twoje teksty były bardziej przejrzyste i wciągające.

ClickUp oferuje wiele możliwości Szablony podpowiedzi AI aby pomóc ci "komunikować się" z chatbotami, takimi jak ChatGPT, w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Podczas gdy dodatkowe funkcje AI nie są dostępne w darmowej wersji ClickUp, ma on moc oszczędzania czasu na zakończonych zadaniach i pisaniu lepszej komunikacji.

3. Szablon dziennej listy do zrobienia ClickUp

Użyj szablonu listy codziennych zadań ClickUp do zrobienia, aby zarządzać swoimi zadaniami bez wysiłku

Szablony mogą sprawić, że zarządzanie zadaniami będzie szybsze i łatwiejsze - zamiast tworzyć listy do zrobienia od zera, możesz skorzystać z gotowych wpisów i zaoszczędzić czas podczas zakończonych zadań. ClickUp oferuje imponującą bibliotekę z ponad 1000 szablonów a wiele z nich dotyczy zarządzania wieloma zadaniami, organizacji i funkcji współpracy na tej samej platformie.

The Szablon codziennej listy do zrobienia ClickUp może być idealną opcją, jeśli szukasz prostych, pozbawionych zbędnych dodatków szablonów projektów, które utrzymają cię na właściwym torze.

Ten szablon zadań to lista do zrobienia z trzema podzadaniami - Rutyna poranna, Rutyna popołudniowa i Rutyna wieczorna. Każde podzadanie jest dalej podzielone na kategorie, takie jak przeczytanie książki i zjedzenie śniadania wysokobłonnikowego w ramach porannej rutyny. Kategoryzuj każde zadanie i śledź pasma, aby monitorować swój postęp.

Oczywiście codzienna lista kontrolna szablon skupia się na życiu osobistym, a nie na pracy. Można to jednak szybko zmienić, ponieważ każdy element można dostosować. Zastąp bieżące listy i podzadania rzeczami związanymi z pracą, dodaj członków swojego zespołu, dodaj komentarze do zadań, rozpocznij usuwanie elementów z listy kontrolnej i ciesz się poczuciem osiągnięć! 😎

Compare Notion vs Todoist !

ClickUp: Żongluj zadaniami z zamkniętymi oczami

Wybór narzędzia do efektywnego zarządzania zadaniami nie powinien sprowadzać się do osiadania na laurach -zasługujesz na najlepsze, a takim jest ClickUp!

Dzięki wygodnym opcjom tworzenia zadań i zarządzania nimi, asystentowi AI oraz ponad 1000 integracji i szablonów, ClickUp może być tajną bronią do wykonywania zadań i zwiększania wydajności. Wypróbuj darmowy plan ClickUp i poznaj jego zalety. 🙌