8 celów zwiększających produktywność w 2024 r

Wraz z nadejściem Nowego Roku wiele osób podejmuje postanowienia, że zrobi więcej, czy to w pracy, czy w życiu osobistym.

Może to być trudne do utrzymania rozdzielczości . Może próbujesz spotkać się z nierealistyczny cel lub nie jest łatwo sprawić, by nowy nawyk się utrzymał. Jeśli chcesz być bardziej wydajny -w czymkolwiek w 2024 roku, ustaw się na powodzenie już teraz.

Pomoże ci to pozostać na kursie i zmotywować się do spotkania z tymi postanowieniami, ClickUp opracował listę strategii ustawienia i utrzymania wydajności celów wkraczając w Nowy Rok .

1. Do zrobienia audytu czasowego

Jeśli zmagasz się ze znalezieniem wystarczającej liczby godzin w ciągu dnia, aby wszystko zakończyć, zastanów się, w jaki sposób zarządzasz czasem. A audyt czasu to dogłębna analiza tego, jak spędzasz swój czas każdego dnia.

Prowadząc codzienny dziennik, łatwiej jest zidentyfikować czynności, które pochłaniają czas, ale tak naprawdę nie prowadzą do zrobienia zbyt wiele. Przewijanie mediów społecznościowych, kontakty towarzyskie ze współpracownikami i marzenia na jawie mogą wyssać godziny z dnia. Audyt czasu jest prostym narzędziem do wykorzystania, gdy potrzebujesz aby zwiększyć swoją wydajność i poprawić umiejętności zarządzania czasem .

2. Przełamywanie złych nawyków i budowanie zdrowych

Wszystkie nawyki, dobre i złe, pojawiają się w pętlach, Charles Duhigg pisze w swojej książce "Siła nawyku" Zaczynają się od pewnego rodzaju sygnału - zapachu, nastroju, lokalizacji - który wyzwala rutynę (czymkolwiek jest sam nawyk) i nagrodę (taką jak haj cukrowy lub kofeinowy).

Zrozumienie, jakie są twoje sygnały i nagrody, które otrzymujesz, może pomóc ci określić, czy nawyk jest dla ciebie dobry. Nigdy nie jest za późno, aby zerwać ze złym nawykiem, ale potrzeba czasu i zaangażowania, aby przekwalifikować mózg i sformułować nowe nawyki.

Motywacja do zmiany jest najtrudniejsza. Kluczem jest pozostanie konsekwentnym jeśli chodzi o wyrabianie i przełamywanie nawyków.

3. Cotygodniowe ustawienie harmonogramów

Usiądź raz w tygodniu, może w niedzielę wieczorem, i ustaw swój harmonogram, określając priorytety tego, co musi zostać zrobione i wyczyszczone z niepotrzebnych czynności. Upewnij się, że uwzględniłeś w harmonogramie obszary, w których chcesz zwiększyć swoją wydajność.

Trening może być równie ważny - lub nawet ważniejszy - niż udział w spotkaniu służbowym lub wydarzeniu branżowym. Planowanie czasu pozwala zachować kontrolę nad wykonywanymi zadaniami.

4. Korzystaj z list kontrolnych

A lista kontrolna to prosty sposób, aby zapobiec pomijaniu zadań. Niezależnie od tego, czy chodzi o zakupy spożywcze, przygotowanie samolotu do lotu lub załatwianie sprawunków, listy kontrolne ułatwiają śledzenie tego, co zostało zrobione, a co jeszcze pozostało do zrobienia.

Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z listy kontrolnej, zacznij od małych kroków, aby dowiedzieć się, jaki typ listy będzie dla ciebie najlepszy.

5. Bloki fokusu kalendarza

Czy łatwo rozpraszasz się w ciągu dnia? Spróbuj zablokować czas w kalendarzu na "bloki skupienia" Odłóż telefon, wycisz wszelkie powiadomienia i nie planuj spotkań ani terminów.

Blok skupienia to czas przeznaczony wyłącznie na przemyślaną pracę. Jak w przypadku wszystkich nowych nawyków, zacznij od małych kroków i rozwijaj je. Zaplanuj kilka bloków skupienia w tygodniu i sprawdź, czy zauważysz poprawę wydajności. Dodaj więcej, jeśli chcesz.

6. Unikaj wielozadaniowości

W świecie pełnym rozpraszaczy wielozadaniowość jest powszechna - i może wydawać się atrakcyjna. Ale ludzie, którzy pracują wielozadaniowo w rzeczywistości nie radzą sobie z wieloma zadaniami w sposób efektywny i są mniejsza wydajność niż ludzie, którzy się koncentrują.

Są również bardziej zestresowani. Zamiast robić wszystko naraz, skup się na jednej rzeczy na raz. Zrobisz to lepiej i wydajniej - i będziesz mieć więcej czasu i energii do zrobienia innych rzeczy.

7. Ćwiczenie

Nie zapomnij poruszać swoim ciałem. Wiele osób siedzi wiele godzin dziennie przed komputerem, a wstaje rzadko. Ludzie, którzy siedzą mniej, mają lepsze samopoczucie psychiczne i wydajność. Upewnij się więc, że uwzględniasz czas na ćwiczenia w swoim kalendarzu każdego tygodnia. Konsekwentna aktywność fizyczna jest jednym z najprostsze sposoby na poprawę zdrowia .

8. Wypróbuj sprawdzoną technikę zarządzania czasem

Różni ludzie potrzebują różnych strategii zarządzania czasem, aby odnieść sukces. Istnieje wiele sprawdzonych technik do wyboru.

Z Technika Pomodoro polega na ustawieniu timera dla konkretnego zadania i skupieniu się na nim do momentu, aż skończy się czas. Następnie robisz sobie przerwę przed ponownym rozpoczęciem pracy. Może to być szczególnie pomocne dla kreatywnych myślicieli.

Prokrastynatorzy i osoby, które dobrze radzą sobie pod presją, mogą zyskać wgląd od Prawo Parkinsona to aksjomat, który mówi, że zadanie zajmie dokładnie tyle czasu, ile masz na jego zakończenie. Jeśli jesteś w stanie ustawić sobie stały termin dla każdego zadania, jest bardziej prawdopodobne, że wszystkie zostaną zrobione.

Jeśli żadna z tych opcji nie brzmi zachęcająco, istnieje wiele innych technik zarządzania czasem można wypróbować, takie jak metoda szybkiego planowania i "teoria słoika z ogórkami"

