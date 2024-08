20 Free szablonów list do zrobienia od ClickUp

Jeśli chcesz zachować porządek, ustal priorytety swoich zadań i zrobić więcej, być może nadszedł czas, aby skorzystać z listy rzeczy do zrobienia. A najprostszym sposobem do zrobienia listy zadań jest użycie szablonu listy rzeczy do zrobienia.

Do stworzyć idealną listę do zrobienia najpierw musisz rozważyć ramy czasowe, sposób oddelegowania zadań i sposób oznaczania zadań zakończonych. Twoim instynktem może być skorzystanie z Arkuszy Google, Microsoft Word, lub Excel lub po prostu pobierz listę do zrobienia w formacie PDF.

Istnieje mnóstwo list do zrobienia, ale jesteśmy tutaj, aby ułatwić ci życie i dostarczyć 20 najlepszych i darmowych opcji! 💸

Gotowy na krok w stronę większej wydajności?

Przyjrzyjmy się najpierw korzyściom płynącym z używania szablonów list do zrobienia!

20 szablonów list do zrobienia za darmo

Twoje listy do zrobienia nie muszą być przytłaczającym, losowym zlepkiem wszystkiego. Poniższe 10 darmowych szablonów list do zrobienia powinno pomóc ci zmaksymalizować przejrzystość i zmniejszyć nieefektywność.

1. Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Bądź zorganizowany i wydajny w swojej podróży zarządzania produktem dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Szablon codziennych zadań do zrobienia zawiera najważniejsze codzienne zadania, które planujesz wykonać. ClickUp pomaga ustawić najbardziej przyziemne zadania do wykonania i konkretną porę dnia, w której powinny zostać zakończone - a wszystko to z możliwością niestandardowego wyboru widoku! Szablon dziennej listy do zrobienia ClickUp ułatwia i przyspiesza dodawanie i organizowanie zadań. Oferuje wiele opcji organizowania zadań, planowania cyklu pracy i ich porządkowania na podstawie priorytetu .

Jeśli korzystasz z oprogramowanie do zarządzania zadaniami , powinieneś być w stanie zsynchronizować ten szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ze swoją listą zadań w pracy lub innymi listami zadań. Dzięki ClickUp możesz aktualizować status elementu listy i tworzyć podzadania dla swoich zadań zadań priorytetowych .

Łatwe przeglądanie elementów w widoku listy, widoku Kanban, widoku tabeli, w ramach Dokumenty ClickUp lub kilka innych opcji wyświetlania ClickUp, dzięki czemu masz wszystkie potrzebne szczegóły na pierwszy rzut oka. 👀

Ten szablon codziennej listy zadań do zrobienia jest najlepszy dla tych, którzy planują każdy szczegół swojego dnia, od tego, kiedy każde zadanie ma zostać zrobione, do tego, które zadania mają najwyższy priorytet. Pobierz ten szablon

2. Szablon do zrobienia dla produktów cyfrowych ClickUp

Skorzystaj z szablonu listy kontrolnej produktu cyfrowego, aby uporządkować zadania w prostym formacie Doc

Nie masz pewności, jak ulepszyć swój produkt cyfrowy? Cóż, szablon Szablon do zrobienia dla produktów cyfrowych ClickUp pozwala zaoszczędzić setki godzin projektowania i audytu produktu cyfrowego, dzięki czemu nie przegapisz niczego podczas wprowadzenie produktu na rynek .

Ten cyfrowy produkt szablon listy kontrolnej pomaga stworzyć produkt cyfrowy od początku do końca. Uproszczony dokument zawiera listę kontrolną projektu, listę kontrolną opakowania produktu i listę kontrolną planu sprzedaży.

Lista kontrolna projektu pozwala wygenerować i uporządkować pomysły na produkt, a także opracować skuteczny plan sprzedaży proces rozwoju produktu . Na końcu znajduje się lista kontrolna planu sprzedaży, na której można zaplanować, jak najlepiej dotrzeć do niszowego rynku docelowego i wykorzystać rynek online.

Dla każdego produktu można dołączyć wytyczne dotyczące produktu cyfrowego, które będą pomocne w przyszłości. 🔮 Pobierz szablon

3. Szablon listy kontrolnej kontroli jakości ClickUp

Ustaw niestandardowe statusy, terminy i różne priorytety na tej szczegółowej liście kontrolnej

W dzisiejszym konkurencyjnym krajobrazie musisz upewnić się, że każdy z Twoich produktów spełnia oczekiwania klientów. Na szczęście dzięki Szablon listy kontrolnej kontroli jakości ClickUp umożliwia śledzenie jakości projektów.

Szablon listy do zrobienia zawiera pasek statusu, który pomaga sprawdzić, czy projekt jest zatwierdzony, nowo zatwierdzony, oczekujący lub odrzucony.

Istnieje również niestandardowe pole, w którym można wskazać wyniki, daty zatwierdzenia, postęp i uwagi dotyczące projektu. W tych niestandardowych polach można również wyszczególnić wszelkie procedury testowe zrobione w projekcie oraz krytyczne kamienie milowe i wydarzenia, zarówno główne, jak i pomniejsze.

W przypadku tego szablonu dostępne są dwie opcje automatyzacji. Można zautomatyzować zmianę statusu rozwiązanych podzadań. Podobnie, gdy zmieni się status projektu, można automatycznie ustawić niestandardowe pole.

Dla dalszych niestandardowych ustawień dostępne są trzy różne typy widoków. Listę zadań można wyświetlić w formacie listy, tabeli lub przewodnika. Pobierz ten szablon

4. Szablon listy rzeczy do zrobienia podczas przeprowadzki ClickUp

Przeprowadzka jest uciążliwa, ale nie wtedy, gdy masz szczegółową listę do odhaczenia, aby przygotować się na wielki dzień

Niezależnie od tego, czy jest to prosta, czy duża przeprowadzka, pakowanie się do niej może być stresujące. Na szczęście Szablon listy rzeczy do zrobienia podczas przeprowadzki ClickUp możesz sprawić, że będzie ona mniej przytłaczająca. 🚚

Dzięki temu szablonowi listy zadań możesz stworzyć szybką listę kontrolną rzeczy, które musisz zrobić, oraz listę zadań, które zostały zakończone, abyś był gotowy do zrobienia w dniu przeprowadzki.

Możesz utworzyć listę zadań zawierającą wszystko, co musisz zrobić na każdej scenie przeprowadzki. Łatwo przypisz priorytetowe zadanie i termin dla każdego z nich. Możesz też wyznaczyć osobę odpowiedzialną za określone zadania, aby każdy wiedział, kto jest za co odpowiedzialny.

Spójrzmy prawdzie w oczy - nie uda ci się uzyskać tego typu oddelegowanych zadań w formie drukowanej szablon listy kontrolnej który jest dostępny tylko w formacie PDF. Zamiast tego śledź przebieg każdego zadania, notuj komentarze do kolejnej listy rzeczy do zrobienia i aktualizuj statusy, aby być na bieżąco z całą przeprowadzką. Pobierz ten szablon

5. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Skorzystaj z szablonu ClickUp Bucket List Template, aby uporządkować swoje najważniejsze zadania

Chcesz przeprowadzić rebranding swojego Businessu lub zjechać na linie z wodospadu? Niezależnie od celu, szablon Szablon ClickUp Bucket List pomaga planować, organizować i ustalać priorytety swoich aspiracji.

Spośród wzmiankowanych szablonów list, ten pozwala na pogrupowanie elementów bucket list w różne kategorie. Można na przykład ustawić miejsca do odwiedzenia lub doświadczenia na liście zadań.

Pod każdym z nich możesz umieścić listę różnych podzadań, które chcesz wykonać lub doświadczeń, które chcesz przeżyć - niezależnie od tego, czy jest to dzień, czy cały tydzień. Szablon zawiera sześć niestandardowych pól, które można wypełnić zgodnie z własnymi preferencjami i jest świetną opcją, aby zaangażować członków rodziny.

Listę zadań można zorganizować i wyświetlić na jeden z pięciu sposobów. Lista zadań jako lista lub ułożenie ich według oceny, kontynentu lub osób, z którymi zamierzasz wykonać zadanie.

Wreszcie, jeśli każdy element na twojej liście jest ze sobą powiązany, możesz zorganizować je jako listę zadań sekwencyjnych. Jeśli szukasz łatwego w użyciu szablonu listy rzeczy do zrobienia z zakończonymi elementami wizualnymi, ten szablon ma wiele do zaoferowania. Pobierz ten szablon

6. Szablon listy zadań do zrobienia dla klasy ClickUp

Uczniowie lub nauczyciele mogą korzystać z tego szablonu zadań klasowych, aby śledzić wszystko i monitorować priorytetowe zadania

Zapamiętanie i śledzenie zadań domowych, staży lub innych aktywności może często wydawać się niemożliwe. Biorąc pod uwagę ogromną ilość pracy, którą będziesz żonglować, potrzebujesz środków, aby zachować wydajność i uniknąć frustracji z powodu zapomnianych zadań domowych.

The Szablon listy zadań do zrobienia dla klasy ClickUp udostępnia trzy niestandardowe opcje organizowania zadań w klasie. Można na przykład organizować zadania w oparciu o typy zadań, poruszane tematy lub oceny zadań.

Aby ułatwić śledzenie różnych zadań, szablon jest zsynchronizowany z dziewięcioma aplikacjami ClickApp. Oznacza to, że możesz śledzić i synchronizować wszystkie e-maile z zadaniami, śledzić ich czas i mapować wszystkie zależności.

Gdy tylko pojawi się zadanie, można odnotować jego termin wykonania oraz śledzić i aktualizować jego postęp zgodnie z listą 12 statusów. Zadania te mogą być następnie przeglądane jako jeden z sześciu dostępnych typów widoków, w tym egzaminy, prace lub lista ułożona na podstawie terminu. Pobierz ten szablon

7. Szablon ClickUp do zrobienia rzeczy gotowych

Utrzymuj zespół w ciągłym ruchu dzięki zaufanej metodzie GTD z szablonem Getting Things Done by ClickUp

Jeśli chcesz być bardziej wydajny i zrobić wszystko, co w Twojej mocy, musisz podzielić swoje zadania na możliwe do zrobienia elementy, aby zarządzać cyklem pracy. Możesz to osiągnąć dzięki szablonowi Szablon ClickUp Getting Things Done. Wśród narzędzi zwiększających przejrzystość dostępnych w szablonie znajduje się siedem gotowych typów widoków, które można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb. W widoku listy możesz zobaczyć całą swoją pracę na pierwszy rzut oka, aby uzyskać wgląd w terminy i poziom wymaganego wysiłku.

Wizualizuj swój cykl pracy na konfigurowalnej tablicy Kanban, aby móc organizować swoje zadania według terminów, priorytetów, statusów i nie tylko. Możesz także użyć funkcji widok kalendarza do planowania i harmonogramowania projektów i zadań bezpośrednio z kalendarza.

Warto zauważyć, że każdy z siedmiu gotowych typów widoków w szablonie zawiera trzy gotowe pola niestandardowe. Pierwsze dwa to konteksty przypisanej kategorii i wysiłku, które szczegółowo określają ilość czasu i energii wymaganą na zadanie. Ostatnim jest zablokowane pole niestandardowe.

Załóżmy, że chcesz przenieść zadania za pomocą szablonu do zrobienia, aby ułatwić i usprawnić cykl pracy. W tym szablonie listy można wybrać jedną z siedmiu wstępnie zapisanych list dla każdego kroku elementu zadania. Istnieje wiele opcji automatyzacji, które ułatwiają zarządzanie życiem i pracą dzięki temu niesamowitemu szablonowi listy zadań. Pobierz ten szablon

8. Szablon listy rzeczy do zrobienia przy remoncie strony głównej ClickUp

Śledzenie wszystkich najważniejszych zadań, terminy, zapasy i koszty z tym szczegółowym szablonem

Biorąc pod uwagę złożoność remontu domu, rozpoczynanie go bez szczegółowej listy rzeczy do zrobienia jest z pewnością nierozsądne. Będziesz potrzebował listy do zrobienia zarówno przed remontem, jak i w jego trakcie, kompleksowo ujętej na stronie Szablon listy rzeczy do zrobienia przy remoncie strony głównej ClickUp .

Szablon listy rzeczy do zrobienia przy zarządzaniu projektami remontowymi pomaga śledzić budżet, oś czasu , wykonawców i nie tylko, zapewniając spełnienie marzeń o remoncie domu.

Możesz podzielić różne projekty, które zamierzasz podjąć, na kategorie w oparciu o konkretne obszary domu. Umieść na liście daty rozpoczęcia i przewidywane terminy realizacji priorytetowych zadań oraz dodaj koszty robocizny i materiałów. Możesz również zamieścić listę postępów i statusów projektu na temat szacowany termin .

Jeśli jesteś nowicjuszem w remoncie domu lub doświadczonym wykonawcą, ten szablon listy do zrobienia pomoże Ci zorganizować wszystkie zadania do zrobienia w celu powodzenia remontu domu i umożliwi śledzenie postępu każdego z nich. Pobierz ten szablon

9. Szablon listy rzeczy do zrobienia podczas planowania imprezy ClickUp

Użyj tego szablonu do planowania imprez, aby zaplanować budżet, ustalić priorytety i oddelegować zadania

Organizacja niezapomnianego przyjęcia wymaga skrupulatnej dbałości o szczegóły. Aby uniknąć stresu i zamieszania w ostatniej chwili oraz zapewnić powodzenie imprezy, powinieneś rozważyć wykorzystanie Szablon listy rzeczy do zrobienia podczas planowania imprezy ClickUp .

Na szablonie listy kontrolnej można zorganizować planowanie imprezy, grupując ją w sceny. Na liście można umieścić zadania niezbędne do przygotowania w trakcie wydarzenia i na jego zakończenie. Każde z nich może mieć podzadania z wizualnie śledzonym postępem i opcją przypisania jednego z pięciu dostępnych statusów.

Niezależnie od tego, czy organizujesz małe przyjęcie, czy jesteś doświadczonym koordynatorem imprez, szablon listy zadań do zrobienia ClickUp Party Planning gwarantuje, że żaden istotny szczegół nie umknie twojej uwadze i nie wpadniesz w szał. Pobierz ten szablon

10. Szablon do zrobienia samokontroli ClickUp

Postaw swoją samoopiekę na pierwszym miejscu poprzez śledzenie i dokładne wyszczególnianie swoich celów w zadaniach lub szablonie listy kontrolnej

Biorąc pod uwagę, jak bardzo wszyscy jesteśmy zajęci, chcesz mieć pewność, że dbasz o siebie i kochasz siebie tak często, jak to możliwe. Dzięki konfigurowalnemu Szablon do zrobienia w ramach samoopieki ClickUp , możesz zachować szczegółowy opis wszystkich rzeczy, o które musisz zadbać.

Aby uporządkować zadania, które planujesz wykonać, masz do dyspozycji cztery niestandardowe pola do wykorzystania w tym szablonie listy kontrolnej. Możesz kategoryzować zadania w oparciu o typy samoopieki lub odnowy biologicznej i przechowywać notatki na temat każdego z nich, a także materiały referencyjne.

Możesz także śledzić listę dziennych lub tygodniowych zadań i aktualizować ich postęp w oparciu o sześć statusów dostępnych w szablonie. Powinno to pomóc w ustaleniu priorytetów zadań, które nie są śledzone, wstrzymane lub nierozpoczęte.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcesz pozostać odpowiedzialnym i konsekwentnym w dbaniu o siebie, szablon do zrobienia ClickUp pomoże ci wizualnie zobaczyć, jak radzisz sobie na dużą skalę w dążeniu do zrobienia tego, czego potrzebujesz. Pobierz ten szablon

11. Szablon listy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Zaplanuj swoje nawyki na kompaktowych listach za pomocą szablonu listy rzeczy do zrobienia ClickUp Calendar To-Do List Template

Utrzymanie porządku to nie tylko mantra, ale kluczowy element w spotkaniu z celami i szybkim zrobieniu zadań. Jednak zarządzanie wieloma zadaniami jednocześnie może być chaotyczne. Na szczęście, Szablon listy zadań do zrobienia w kalendarzu ClickUp zapewnia organizację i pełną kontrolę!

Szablon ten dostarcza skonsolidowany widok wszystkich Twoich zadań, pozwalając na efektywne planowanie dnia, tygodnia i przyszłości. Funkcje tego szablonu obejmują:

Łatwe planowanie zadań: Zapomnij o niedotrzymywaniu terminów. Skutecznie planuj swoje zadania za pomocą tego prostego w użyciu, ale solidnego szablonu.

Systematyczna organizacja zadań: Sortuj swoje zadania w jasne, zrozumiałe kategorie dla lepszej widoczności i zrozumienia.

Szczegółowy widok zadań: Uzyskaj dogłębny wgląd w każde zadanie i szybko monitoruj postępy.

Bądź na bieżąco ze wszystkim dzięki temu dynamicznemu szablonowi listy zadań do zrobienia w kalendarzu i przenieś wydajność na wyższy poziom! Nie tylko planuj, harmonogramuj i do zrobienia; zrób to w zorganizowany sposób! Pobierz ten szablon

12. Szablon ClickUp do zrobienia w pracy

Powodzenie w uporaniu się ze wszystkimi nadchodzącymi obowiązkami dzięki szablonowi ClickUp Work To Do

Szablon listy do zrobienia w pracy to oszczędzające czas narzędzie, które pozwala planować, organizować i uzyskać solidny przegląd zadań na cały tydzień. W ten sposób możesz zawsze być do przodu i przygotować się na super wydajny tydzień.

Szablon pozwala podzielić zadania na podzadania, nadać im priorytety w oparciu o ich ważność i pilność, a także pilnować terminów. Dzięki łatwemu w nawigacji interfejsowi i funkcjom wizualnego śledzenia postępów, organizowania projektów i zarządzania terminami, jesteś dobrze przygotowany, aby poradzić sobie z nadchodzącym tygodniem.

The Szablon listy rzeczy do zrobienia w mojej pracy ClickUp to najlepszy szablon dla tych, którzy szukają skutecznego sposobu na zarządzanie swoimi cotygodniowymi zadaniami - niezależnie od tego, czy chodzi o projekt, codzienne operacje, czy poboczny biznes. Zrób więcej i mniej się stresuj dzięki temu zorganizowanemu, wydajnemu i przyjaznemu dla użytkownika szablonowi listy zadań do zrobienia. Pobierz ten szablon

13. Szablon listy poziomów ClickUp

Sortowanie projektów według poziomów może ułatwić zarządzanie nimi i ustalanie priorytetów. Jednak tworzenie listy poziomów od podstaw jest żmudne i czasochłonne.

Zoptymalizuj proces podejmowania decyzji dzięki szablonowi Szablon listy poziomów ClickUp. Stoisz przed wieloma wyborami i nie wiesz, któremu z nich nadać priorytet? Szablon listy poziomów ClickUp jest tym, czego potrzebujesz. Szablon ten został zaprojektowany, aby pomóc Ci skutecznie rozważyć opcje, zapewniając jednocześnie przejrzystą, wizualną hierarchię zadań, produktów lub wyborów.

Od oceny strategii Business po ranking ulubionych filmów, nasz szablon umożliwia szybką organizację i ustalanie priorytetów, dzięki czemu można podejmować świadome decyzje. Dzięki konfigurowalnym poziomom, oznaczonym kolorami kategoriom i elastycznym systemom rankingowym, szablon listy poziomów ClickUp pozwala zachować unikalną perspektywę, oferując jednocześnie jasność co do tego, co jest najważniejsze. Uczyń z niego swoje narzędzie do podejmowania decyzji, ustalania priorytetów zadań lub prostych rankingów opartych na zabawie. Pobierz ten szablon

14. Szablon listy aktywności ClickUp

Organizuj i planuj wszystkie swoje działania w jednym miejscu dzięki szablonowi listy aktywności ClickUp

Żonglowanie wieloma działaniami jednocześnie może być sporym wyzwaniem. Właśnie dlatego ClickUp starannie zaprojektował swój szablon listy działań, aby wesprzeć kierowników projektów i szefów biur zarządzania projektami (PMO) w tworzeniu skutecznej i wydajnej listy działań. Szablon listy aktywności ClickUp przenosi wielozadaniowość na wyższy poziom, reprezentując inną metodę prezentacji planu projektu. Pozwala zarządzać wszystkim, od podstawowych list do zrobienia i list kontrolnych po złożone osie czasu projektu i plany sprintów, a wszystko to z jednego centralnego huba.

Korzystanie z szablonu listy zadań oznacza łatwość w śledzeniu postępów w realizacji zadań, lepszą organizację i zarządzanie czasem, a co najważniejsze, zmaksymalizowaną wydajność dzięki skupieniu się na najważniejszych zadaniach. Szybko identyfikuj i ustalaj priorytety zadań i nigdy nie trać z oczu postępu swojego projektu, korzystając z ClickUp Activity List Template. Jeśli chodzi o powodzenie w planowaniu projektu, szablon ten jest Twoim zaufanym sprzymierzeńcem. Pobierz ten szablon

15. Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp

Skorzystaj z szablonu do zarządzania zadaniami ClickUp, aby mieć kontrolę nad każdym małym i dużym szczegółem swojego projektu

Realizuj swoje codzienne, tygodniowe lub miesięczne zadania dzięki Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp . Ten wszechstronny szablon działa jak osobisty menedżer zadań, pomagając skutecznie przydzielać zadania, ustawiać priorytety i śledzić postępy. Możesz łatwo kategoryzować zadania, ustawiać przypomnienia i dodawać terminy, zapewniając, że będziesz na bieżąco ze swoimi zadaniami i nigdy nie przegapisz żadnego terminu.

Szablon oferuje kilka opcji widoku, w tym listę, tablicę i kalendarz, dzięki czemu możesz wybrać ten, który najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy. Dzięki szablonowi do zarządzania zadaniami ClickUp zarządzanie zadaniami staje się płynne, interaktywne i, ośmielamy się powiedzieć, przyjemne. To absolutny must-have dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wydajność i efektywność. Pobierz ten szablon

16. Szablon listy do zrobienia w Arkuszach Google od GooDocs

Przez GooDocs

Jeśli jesteś już zapalonym użytkownikiem Google Suite, szablon listy rzeczy do zrobienia w Arkuszach Google może być dla ciebie idealnym wyborem. Szablon ten pozwala organizować, zarządzać i śledzić codzienne zadania na znanej i łatwej w użyciu platformie.

Możesz starannie nakreślić swój dzień według kluczowych zadań, dodać szczegółowe wyjaśnienia i terminy. Ponadto, ponieważ lista znajduje się w Arkuszach Google, można uzyskać do niej wygodny dostęp w dowolnym miejscu i czasie na dowolnym urządzeniu.

Szablon ten ułatwia współpracę, dzięki czemu doskonale nadaje się do udostępniania zadań. Możesz edytować, udostępniać i aktualizować status każdego zadania w czasie rzeczywistym, informując swój zespół o postępach.

Niezależnie od tego, czy planujesz osobiste wydarzenie, zarządzasz projektem, czy śledzisz codzienne zadania, szablon listy rzeczy do zrobienia Arkusze Google nie tylko zwiększa wydajność, ale także usprawnia zarządzanie zadaniami. Pobierz ten szablon

17. Szablon dziennej listy do zrobienia w Arkuszach Google od GooDocs

Przez GooDocs

Zmień swój poziom wydajności dzięki szablonowi dziennej listy rzeczy do zrobienia w Arkuszach Google. Ta zaawansowana, przyjazna dla użytkownika lista kontrolna zapewnia zorganizowaną przestrzeń do skrupulatnego planowania dnia. Szczegółowe sekcje tego szablonu pozwalają na rozplanowanie zadań, ustawienie terminów, zdefiniowanie celów, skuteczne ustalanie priorytetów i monitorowanie postępów w trakcie pracy. Szablon jest jeszcze bardziej wszechstronny dzięki możliwości płynnej integracji z Dyskiem Google, co pozwala na łatwy dostęp, udostępnianie i współpracę.

Arkusze Google Daily To-Do List Template to fantastyczne narzędzie dla osób poszukujących przejrzystego, prostego i wydajnego sposobu zarządzania codziennymi zadaniami. Szablon ten jest idealny dla profesjonalistów, studentów i każdego, kto chce rozpocząć dzień z jasnym planem działania, jest niezbędny do powodzenia w codziennym zarządzaniu. Pobierz ten szablon

18. Szablon listy projektów do zrobienia w Arkuszach Google od GooDocs

Zaprojektowany z myślą o wszechstronności, ten szablon Arkuszy Google pozwala na kompleksowe planowanie projektów, umożliwiając organizowanie zadań, przydzielanie zasobów, oddelegowane własności zadań, ustawienie dat rozpoczęcia i zakończenia oraz wiele więcej. Bez wysiłku monitoruj statusy zadań, stosuj poziomy priorytetów, a także przechowuj notatki w celu usprawnienia komunikacji.

Szablon pozwala na płynną współpracę, co czyni go doskonałym wyborem dla projektów zespołowych. Synchronizacja z Kalendarzem Google zapewnia aktualizacje i przypomnienia w czasie rzeczywistym, dzięki czemu projekt pozostaje na właściwym torze. Dla fanów pakietu narzędzi Google zwiększających wydajność, szablon ten rzeczywiście zapewnia prostotę i wydajność w obsłudze projektów. Pobierz ten szablon

19. Szablon kolorowej listy do zrobienia w Arkuszach Google od GooDocs

Poeksperymentuj z odrobiną koloru w zarządzaniu zadaniami dzięki szablonowi kolorowej listy rzeczy do zrobienia w Arkuszach Google. Ten żywy szablon wnosi element zabawy do zwykłej listy rzeczy do zrobienia, zapewniając atrakcyjną wizualnie prezentację zadań.

Uporządkowane w schludny sposób, można łatwo pisać zadania, ustawić priorytety, terminy i osoby przypisane. System kodowania kolorami pomaga odróżnić zadania o priorytetach od pozostałych, a także wyróżnić najważniejsze zadania na dany dzień - dzięki czemu jest to idealny wybór dla tych, którzy lubią utrzymywać kolor i porządek.

Arkusze Google Colorful Template są dostępne na wszystkich urządzeniach, co ułatwia przeglądanie i dodawanie zadań w podróży. Można go nawet udostępniać członkom zespołu lub rodzinie w celu optymalnej dystrybucji zadań i zarządzania czasem. Porzuć monotonną listę zadań; uwolnij żywiołowość swojej pracy dzięki temu szablonowi. 🌈 Pobierz ten szablon

20. Szablon letniej listy do zrobienia w Arkuszach Google od GooDocs

Planowanie idealnych letnich wakacji może być trudnym zadaniem, ale nie z Arkuszami Google Summer To-Do List Template. Niezależnie od tego, czy chodzi o wakacje, wycieczkę na plażę, czy pełną przygód podróż z plecakiem, zaplanuj każdy szczegół bez wysiłku dzięki temu interaktywnemu i łatwemu w użyciu szablonowi. Użyj go, aby zanotować wszystkie działania, które chcesz podjąć, miejsca, które chcesz odwiedzić, a nawet książki, które planujesz przeczytać podczas leniwych letnich popołudni.

Możesz dodawać terminy, wyznaczać zadania i kategoryzować elementy na podstawie priorytetów. Szablon synchronizuje się również płynnie na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu możesz planować swoje letnie eskapady gdziekolwiek jesteś. Zachowaj porządek i ciesz się bezstresowym, pełnym zabawy latem dzięki Arkuszom Google Summer To-Do List Template. Pobierz ten szablon

Jakie są korzyści z używania szablonu listy do zrobienia?

Niestety, wielu z nas próbuje znaleźć rodzaj listy rzeczy do zrobienia, aby uprościć nasze życie, ale kończy się to tym, że jesteśmy zdezorganizowani i oderwani od wykonywanych zadań. Konsekwencją tego jest często mniejsza przejrzystość i większy wysiłek włożony w organizację naszej pracy.

Praca + Więcej Pracy = 😰

Prosta lista rzeczy do zrobienia ma pomóc nam zmniejszyć prokrastynację, a nie tworzyć więcej pracy do zrobienia. Dzięki szablonowi pisanie listy do zrobienia nie musi być daremnym ćwiczeniem.

Szablony ułatwiają tworzenie list rzeczy do zrobienia, przeglądanie ich i maksymalizowanie wydajności podczas pracy nad każdą z nich. Zadania powinny być łatwe do posortowania, abyś mógł nadać priorytet swojej pracy.

A jeśli kiedykolwiek będziesz chciał zmienić kolejność swojej listy rzeczy do zrobienia, utworzyć kolumnę statusu lub dodać zadania z nowym priorytetem, nie zajdziesz daleko bez szablonu. Gotowe i konfigurowalne szablony są przydatnymi punktami startowymi dla osób potrzebujących pomocnej dłoni w zakresie ich początkowej listy rzeczy do zrobienia.

Nie oznacza to, że doświadczone osoby nie mogą skorzystać z prostej listy rzeczy do zrobienia, ale może to pomóc profesjonalistom w szybszym przejściu przez ich listę kontrolną.

Spójrz na to w ten sposób. Szablon listy do zrobienia jest w zasadzie osobistym asystentem. Korzystanie z narzędzia zwiększającego wydajność poprawia jakość list rzeczy do zrobienia. Przyjrzyjmy się zatem naszym 10 ulubionym szablonom list do zrobienia i pożegnać się z długopisem i papierem. 👋

Chcesz więcej szablonów dla list do zrobienia?

Lista do zrobienia pomaga podzielić cele na mniejsze części, którymi można łatwo zarządzać. Chociaż to nasze 10 najlepszych list do zrobienia, ClickUp ma ich jeszcze więcej. Sprawdź pełną listę szablonów ClickUp aby zobaczyć więcej list rzeczy do zrobienia, prostych i kalendarzowych, z których możesz korzystać za darmo.

Dzięki tym profesjonalnie zaprojektowanym szablonom możesz zacząć ustalać priorytety zadań, aby lepiej zarządzać swoim cyklem pracy. Wszystko zależy od wydajności! ☑️