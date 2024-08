15 najlepszych aplikacji organizacyjnych w 2024 roku (wady, zalety, ceny)

Nic dziwnego, że ludzie coraz trudniej radzą sobie z tym zadaniem pozostać skupionym i zorganizowanym . Bądźmy szczerzy, wszyscy jesteśmy rozpraszani przez naszą ulubioną aplikację w większość dni, niezależnie od tego, czy jest to Netflix, czy media społecznościowe!

Problem z byciem rozproszonym i niezorganizowanym polega na tym, że powstrzymuje cię to przed ukończeniem codziennych zadań i zmniejsza twoją produktywność. Co więcej, posiadanie słabych umiejętności organizacyjnych prowadzi do mnóstwa zapominalstwa, zagubionych dokumentów i niedotrzymanych terminów .

Właśnie dlatego musisz szukać najlepszych darmowych aplikacji organizacyjnych!

W tym artykule omówimy, czym są aplikacje organizacyjne i przyjrzymy się 15 najlepszym aplikacjom organizacyjnym wraz z ich kluczowymi funkcjami, zaletami, wadami, cenami i ocenami użytkowników.

Czym są aplikacje organizacyjne?

Aplikacje organizacyjne to aplikacje, które pomagają osobom, zespołom i firmom poprawić ich produktywność. Aplikacje te mogą być używane do zarządzania zadaniami, planowania spotkań, przechowywania plików, udostępniania dokumentów i współpracy nad projektami.

Zapewniają one użytkownikom usprawniony sposób na bardziej wydajną i efektywną pracę. Oprócz tych podstawowych funkcji, wiele aplikacji organizacyjnych oferuje dodatkowe narzędzia, takie jak zarządzanie zadaniami, delegowanie zadań, zarządzanie projektami i funkcje współpracy.

Zapoznajmy się z najlepszymi aplikacjami organizacyjnymi dla Twojego zespołu!

15 najlepszych aplikacji organizacyjnych w 2024 roku

1. ClickUp - najlepsza do zaawansowanego zarządzania zadaniami

Zarządzanie zadaniami w ClickUp

Dzięki ClickUp organizacja dnia pracy nigdy nie była łatwiejsza. Możesz używać ClickUp do wszystkiego, zapewniając scentralizowane centrum planowania zadań, harmonogramowania i śledzenia poszczególnych zadań.

Jedną z funkcji, która sprawia, że nasz proces zarządzania zadaniami jest niezwykle intuicyjny i bogaty w dane, jest Niestandardowy status zadania . W ClickUp kategoryzujemy nasze zadania według typu i ustawiamy status każdego zadania od "Do zrobienia" do "Wykonane", co sprawia, że śledzenie ich jest o wiele mniej uciążliwe. Używamy Pola niestandardowe do ustawiania terminów, dodawania przypisanych osób i definiowania wszelkich innych szczegółów, których potrzebujemy. Inne funkcje ClickUp Tasks to:

Dodawanie linków i komentarzy w celu centralizacji wiedzy i dyskusji

Określanie zależności między zadaniami w celu zapewnienia przejrzystości harmonogramu

Definiowanie podzadań i list kontrolnych dla bardziej złożonych rezultatów

Używanie@mentions i elementów akcji do delegowania i aktualizacji

Nasz widok zadań jest domyślnie wyskakującym okienkiem, ale można go również zminimalizować do paska bocznego lub zasobnika zadań. Pomaga to w utrzymaniu łatwego dostępu do naszych indywidualnych list rzeczy do zrobienia i pozwala nam śledzić nasz czas.

Gdy obciążenie pracą wydaje się przytłaczające, możemy skutecznie ustalać priorytety zadań za pomocą Priorytety zadań ClickUp i oznaczone kolorami tagi. Automatyzujemy również czasochłonne zadania, takie jak sprawdzanie wiadomości e-mail lub organizacja dokumentów za pomocą ClickUp Automations.

Przeanalizujmy teraz kluczowe funkcje ClickUp, które sprawiają, że jest to niezastąpione narzędzie do zaawansowanego zarządzania zadaniami i organizacji.

Najważniejsze funkcje ClickUp

ClickUp Brain do zarządzaniaZadania ClickUp ze sztuczną inteligencją do przewidywania danych projektu, usprawniania podejmowania decyzji i podsumowywania zadań

Widok kalendarza do planowania zadań i organizowania tygodnia

ElastycznyHierarchia do organizowania złożonych projektów aż do ostatniego podzadania

WspółpracaTablice ClickUp do organizowania pomysłów i natychmiastowego przekształcania ich w zadania

ClickUp Docs do organizowania wszystkich notatek w jednym miejscu

Wielu przydzielających i obserwujących zadania dla pełnej przejrzystości statusów i postępów zadań

Komentarze w wątkach z @wzmiankami do szybkiego przekształcania myśli w elementy działań, które można delegować do zespołu

Priorytety zadań do ustalania jasnej kolejności operacji w codziennym obciążeniu pracą

Automatyzacja zadań w celu wyeliminowania dodatkowych kliknięć i uporządkowania przepływów pracy

Natychmiastowy wgląd i niestandardowe raportowanie dziękiPulpity nawigacyjne w ClickUp* Szablon harmonogramu organizacyjnego ClickUp aby uporządkować swój dzień według następujących statusów: Anulowane, Wykonane, Nieodebrane, Przełożone i Do zrobienia!

Łatwo organizuj swoje codzienne zadania, osobiste lub zawodowe, dzięki szablonowi harmonogramu organizacyjnego ClickUp

ClickUp cons

Nie można eksportować pulpitów nawigacyjnych

Sprawdź mapę drogową ClickUp tutaj aby zobaczyć, jak naprawiamy te drobne wady i spojrzeć na ekscytujące funkcje które ta darmowa aplikacja ma dla Ciebie w zanadrzu!

Cennik ClickUp

Bezpłatny plan Forever

Unlimited Plan ($7 na użytkownika, miesięcznie)

($7 na użytkownika, miesięcznie) Business Plan ($12 na użytkownika, miesięcznie)

($12 na użytkownika, miesięcznie) Enterprise Plan (kontakt w sprawie niestandardowych cen)

(kontakt w sprawie niestandardowych cen) ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny klientów ClickUp:

G2: 4,7/5 (ponad 4 800 opinii)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 100 opinii)

2. Evernote - najlepszy do tworzenia i przechowywania notatek

Przez Evernote Evernote to potężna aplikacja do tworzenia list, dostępna dla użytkowników systemów Android i iOS. Do notatek można dodawać zdjęcia, rysunki, pliki audio i treści internetowe.

Ale ile zdjęć i plików audio można naprawdę dodać do tej aplikacji? aplikacja do robienia notatek z limitem pamięci wynoszącym zaledwie 60 MB? 👀?

Kluczowe funkcje Evernote

Tworzenie list kontrolnychz szablonami Evernote* Dodawanie zdjęć do notatek

Dodawanie dźwięku do notatek

Łatwe znajdowanie notatek poprzez wyszukiwanie dat, słów kluczowych, tytułów i nie tylko

Wady Evernote

Darmowa edycja ma ograniczoną ilość miejsca i notatek

Nie obsługuje współpracy w czasie rzeczywistym nad notatkami z innymi użytkownikami

Aplikacja ma ograniczoną funkcjonalność offline

Ceny Evernote

Ograniczony plan darmowy, w ramach którego użytkownicy planu darmowego mogą korzystać z 1 notatnika i 50 notatek

Ograniczone zastosowanie do zarządzania projektami lub zadaniami

Brak nieograniczonej przestrzeni dyskowej, w przeciwieństwie do większości innych narzędzi wiki

Oceny klientów Evernote

Capterra: 4,4/5 (6 000+ recenzji)

G2: 4.4/5 (1 000+ recenzji)

3. 24Me - Najlepsza dla osobistej organizacji i harmonogramu

Przez 24Me

24me to wielokrotnie nagradzana aplikacja do organizacji domu z ciekawymi funkcjami, takimi jak przypomnienia o wydarzeniach. Pozwala ona użytkownikom na łatwe zarządzanie kalendarzem i zadaniami w jednym miejscu. 24me pomaga lepiej się zorganizować dzięki inteligentnym algorytmom, które synchronizują telefon, Kalendarz Google, Outlook, Facebook, Twitter i inne konta.

Oferuje również intuicyjne narzędzia do wyznaczania celów, dzięki czemu możesz śledzić swoje cele i postępy.

Najważniejsze funkcje 24me

Inteligentny kalendarz z wieloma widokami

Listy rzeczy do zrobienia z kolorowymi etykietami, wieloma przypomnieniami i funkcją wysyłania wiadomości e-mail do zadań

Przechwytywanie i dostosowywanie notatek za pomocą filmów, emotikonów i zdjęć

Nagrywanie notatek głosowych w celu dodawania zadań za pośrednictwem Siri i Alexa

24me wady

Brak aplikacji desktopowej lub wersji przeglądarkowej

Alarm dla zadań i zadań cyklicznych może działać nieprawidłowo

Brak funkcji śledzenia celów lub postępów

24me pricing

Narzędzie to ma dostępny darmowy plan, a jego płatne plany zaczynają się od 5,99 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów 24me

App Store: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

Google Play: 4/5 (ponad 5 000 recenzji)

4. Fellow - najlepsza aplikacja do ułatwiania spotkań zespołu

Przez Fellow

Fellow.app jest aplikacja do notatek ze spotkań gdzie zespoły zbierają się, aby odbywać produktywne spotkania zespołowe i znaczące spotkania 1:1, tworzyć wspólne agendy spotkań, rejestrować decyzje i rozliczać się nawzajem.

Kluczowe funkcje Fellow

Śledzenie elementów działań Dzięki śledzeniu elementów działań zespół będzie zorganizowany i odpowiedzialny. Pomoże to zespołowi budować dobre nawyki spotkań poprzez wspólne agendy i sporządzanie notatek w czasie rzeczywistym.

Udzielanie i proszenie o znaczące informacje zwrotne Funkcja natychmiastowej informacji zwrotnej umożliwia proszenie lub zbieranie informacji zwrotnych od zespołu w czasie rzeczywistym.

Ułatwienie możliwości rozwoju w zespole

Wady kolegów

Nieco ograniczony bezpłatny okres próbny

Niewielka krzywa uczenia się i nieintuicyjna na początku

Funkcje integracji z innymi narzędziami czasami działają nieprawidłowo

Inne ceny

Fellow jest darmowy dla maksymalnie 10 użytkowników. Plan Pro kosztuje 5 USD za użytkownika miesięcznie, dostępne są również plany niestandardowe.

Oceny klientów Fellow

Capterra: 4,9/5 (ponad 25 recenzji)

G2: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

5. Calendly - najlepsza aplikacja do planowania spotkań

Przez Calendly

Calendly to aplikacja kalendarza, która pozwala planować spotkania bez konieczności wysyłania e-maili. Calendly integruje się również z narzędziami do wideokonferencji np Powiększenie i Microsoft Teams aby ułatwić organizację wideokonferencji.

Ale czy ta aplikacja _pomoże ci zorganizować swoje życie łatwiej?

Kluczowe funkcje Calendly

Szybkie pobieranie odpowiedzi na pytania zaproszonych osób, wyszukiwanie numerów telefonów, a nawet dołączanie do rozmów wideo z urządzenia mobilnego

Zmiana harmonogramu lub anulowanie nadchodzących spotkań za pomocą kilku kliknięć

Powiadomienia push na telefonie iPhone lub urządzeniu z systemem Android informują o zaplanowanym połączeniu

Wady Calendly

Bezpłatny plan nie ma funkcji zespołowych i można zaplanować tylko jeden typ wydarzenia (indywidualne 45-minutowe spotkania)

Problemy z synchronizacją z produktami spoza pakietu G Suite

Przypomnienia kalendarza są dostępne tylko w niektórych planach

Ceny Calendly

Ta aplikacja organizacyjna ma darmową wersję, a płatne plany zaczynają się od 8 USD / użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Calendly

Capterra: 4,6/5 (ponad 1 000 recenzji)

G2: 4,7/5 (ponad 800 recenzji)

6. Todoist - najlepszy do codziennego zarządzania zadaniami

Przez Todoist Todoist to aplikacja do zarządzania zadaniami, która pomaga planować osobiste zadania i współpracować z członkami zespołu. Umożliwia tworzenie zadań i przypisywanie ich do siebie lub innych osób, ustalać terminy wykonania i przypomnienia, śledzić postępy i uzyskiwać wgląd w pracę zespołu.

Najważniejsze funkcje Todoist

Planowanie dnia poprzez tworzenie list kontrolnych

Zarządzanie listami zadań do wykonania

Wbudowane przypomnienia, aby być na bieżąco

Codzienne tworzenie indywidualnych zadań za pomocą emotikonów 💇

Powiadomienia informujące o komentarzach, ukończonych zadaniach i nie tylko

Wady Todoist

Niektóre z podstawowych funkcji są oferowane tylko w ramach planu subskrypcji premium

Ograniczone funkcje współpracy zespołowej

Brak pewnychnarzędzi do zarządzania czasem takich jak śledzenie czasu i funkcje planowania

Cennik Todoist

To narzędzie organizacyjne ma darmowy plan, a płatne plany zaczynają się od 3 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Todoist

Capterra: 4,6/5 (ponad 1 000 recenzji)

G2: 4,4/5 (ponad 600 recenzji) Zobacz jak Todoist wypada na tle Asany i ClickUp! ### 7. Taskque - najlepszy do automatyzacji zadań

Przez Taskque

Taskque to narzędzie do zarządzania zadaniami, które świetnie nadaje się do organizacji. Taskque pozwala użytkownikom łatwo i szybko zarządzać zadaniami, realizować projekty na czas, śledzić postępy i udostępniać zasoby.

Taskque oferuje również współpracę w czasie rzeczywistym z członkami zespołu, umożliwiając łatwą komunikację i śledzenie postępów w całej organizacji.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, zaawansowanym funkcjom i wszechstronnym narzędziom do raportowania, Taskque jest idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych zespołów, które chcą pozostać zorganizowane.

Kluczowe funkcje Taskque

Automatyczne przydzielanie zadań

Dyskusje

Widok kalendarza

Potężna aplikacja z listą rzeczy do zrobienia

Zarządzanie przepływem pracy funkcje

Wady Taskque

Ograniczone integracje

Ograniczone opcje dostosowywania, które mogą nie być odpowiednie dla użytkowników wymagających większej elastyczności w sposobie organizowania i zarządzania zadaniami

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak śledzenie czasu i wizualne osie czasu projektów.

Cennik Taskque

Darmowy plan Taskque pozwala na maksymalnie 10 użytkowników. Płatne plany zaczynają się od 5 USD / użytkownika / miesiąc.

8. Flow - najlepszy dla konfigurowalnych widoków zarządzania zadaniami

Via Flow

Flow to aplikacja organizacyjna, która pomaga osobom i zespołom zarządzać zadaniami i projektami w bardziej efektywny sposób. Aplikacja umożliwia użytkownikom tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań, ustalać terminy i współpracować z członkami zespołu w czasie rzeczywistym.

Flow oferuje przejrzysty i intuicyjny design, dzięki czemu jest łatwy w nawigacji i obsłudze. Oferuje również kilka opcji dostosowywania, które pozwalają użytkownikom dostosować aplikację do ich konkretnych potrzeb. Na przykład, użytkownicy mogą wybrać wyświetlanie i organizowanie swoich zadań w formacie listy lub tablicy Kanban.

Kluczowe cechy Flow

Zarządzanie zadaniami

Konfigurowalne widoki, takie jak Kanban, aby dostosować aplikację do konkretnych potrzeb

Integracje

Wady Flow

Brak darmowego planu

Stroma krzywa uczenia się

Flow nie obsługuje niestandardowych pól, co może być poważnym ograniczeniem dla firm, które chcą dostosować narzędzie do swoich konkretnych potrzeb biznesowych

Ceny Flow

Plany Flow zaczynają się od 6 USD/użytkownika/miesiąc. Flow nie oferuje darmowego planu.

Spójrz na nasze Porównanie ClickUp i Flow .

9. HiTask - najlepsze rozwiązanie do współpracy zespołowej i dotrzymywania terminów

Przez HiTask

HiTask to narzędzie do zarządzania zadaniami zaprojektowane, aby pomóc osobom i zespołom zarządzać swoją pracą i być bardziej produktywnymi. Aplikacja pozwala użytkownikom tworzyć, przydzielać i priorytetyzować zadania, ustalać terminy i śledzić postępy.

HiTask oferuje również funkcje współpracy zespołowej, takie jak komentowanie, udostępnianie plików i powiadomienia. Dzięki HiTask zespoły mogą komunikować się, udostępniać pliki i wspólnie pracować nad zadaniami w czasie rzeczywistym, bez względu na to, gdzie się znajdują.

Najważniejsze cechy HiTask

Szablony: Tworzenie powtarzających się list i korzystanie z niestandardowych szablonów.

Śledzenie czasu: Śledzenie czasu spędzonego na poszczególnych zadaniach lub projektach.

Powiadomienia: Otrzymuj przypomnienia o terminach i nadchodzących zadaniach.

Wady HiTask

Ograniczona integracja

Opcje dostosowywania są ograniczone w porównaniu do innych aplikacji.

Raportom brakuje głębi i szczegółowości, co utrudnia odpowiednią analizę postępów biznesowych lub produktywności zespołu

Ceny HiTask

HiTtask oferuje darmowy plan dla maksymalnie 5 użytkowników. Płatne plany zaczynają się od 5 USD/użytkownika/miesiąc.

10. Trello - najlepsze do wizualnego zarządzania projektami

Przez Trello

Trello to wizualne narzędzie do zarządzania projektami zaprojektowane, aby pomóc osobom i zespołom w utrzymaniu porządku i współpracy. Aplikacja opiera się na koncepcji tablic, list i kart, które reprezentują projekt, jego etapy i poszczególne zadania.

Trello posiada interfejs typu "przeciągnij i upuść", który pozwala użytkownikom przenosić karty z jednej listy na drugą w celu wskazania postępów. Aplikacja oferuje również kilka opcji dostosowywania, takich jak dodawanie etykiet, przypisywanie członków zespołu i ustawianie terminów.

Spójrz na najlepsze alternatywy Trello i nie zapomnij porównać Trello z ClickUp !

Kluczowe funkcje Trello

Tablice Kanban do organizowania pracy

Integracja z ponad 100 innymi aplikacjamifajnych aplikacji i usługw tym Slack, Dysk Google i Dropbox

Gotowe, aby pomóc użytkownikom szybko rozpocząć pracę z tablicą

Wady Trello

Trello nie ma wbudowanych funkcji śledzenia czasu

Brak wykresów Gantta lub zarządzania zasobami

Ograniczone funkcje automatyzacji w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania projektami

Ceny Trello

Trello oferuje darmowy plan. Płatne plany zaczynają się od 5 USD/użytkownika/miesiąc. Porównanie Trello i Jira !

11. Kalendarz Google - najlepszy do zarządzania kalendarzem

Przez Google

Z Kalendarz Google użytkownicy mogą tworzyć wiele kalendarzy, przeglądać harmonogramy w formacie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym, a nawet udostępniać kalendarze innym osobom w celu łatwej koordynacji. Jest on szczególnie przydatny do śledzenia zadań osobistych i wspólnych zadań służbowych, zapewniając, że nic nie zostanie przeoczone w zgiełku i napiętym harmonogramie.

Najważniejsze funkcje Kalendarza Google

Integracja wydarzeń i przypomnień z Gmailem

Możliwość udostępniania kalendarzy i wydarzeń innym osobom oraz zarządzania uprawnieniami

Kodowanie kolorami dla lepszej organizacji i przeglądania różnych kalendarzy

Automatyczne dostosowanie harmonogramu do różnych stref czasowych

Synchronizacja na wszystkich urządzeniach dla łatwego dostępu

Wady Kalendarza Google

Brak zaawansowanych funkcji planowania dostępnych na innych platformach

Czasami mogą wystąpić problemy z synchronizacją, zwłaszcza w przypadku aplikacji innych firm

Projekt układu może wydawać się zbyt prosty dla niektórych użytkowników, zapewniając ograniczone opcje dostosowywania.

Cennik Kalendarza Google

Darmowy

Business Standard : 12 USD/miesiąc za użytkownika

: 12 USD/miesiąc za użytkownika Business Plus : $18/miesiąc na użytkownika

: $18/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w celu ustalenia ceny

Sprawdź te_ Alternatywy dla Kalendarza Google !

12. Smartsheet - najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami w arkuszach kalkulacyjnych

Przez Smartsheet

Osoby poszukujące wszechstronnego i kompleksowego narzędzia organizacyjnego nie powinny szukać dalej niż Smartsheet. Ta oparta na arkuszach kalkulacyjnych platforma oferuje szeroki zakres funkcji do zarządzania projektami, śledzenia zadań i planowania zasobów. Dzięki znajomemu interfejsowi i potężnym możliwościom, Smartsheet jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów, które chcą usprawnić swoje przepływy pracy i zwiększyć produktywność.

Najważniejsze funkcje Smartsheet

Konfigurowalne szablony projektów i przepływy pracy do efektywnego zarządzania zadaniami

Narzędzia do współpracy umożliwiające edycję i komentowanie arkuszy w czasie rzeczywistym

Zautomatyzowane alerty i przypomnienia, aby zespoły były informowane i działały zgodnie z harmonogramem

Wady Smartsheet

Interfejs użytkownika może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników

Zaawansowane funkcje mogą wymagać dodatkowego szkolenia w celu ich pełnego wykorzystania

Ograniczone opcje dostosowywania w porównaniu do bardziej wyspecjalizowanych narzędzi do zarządzania projektami

Ceny Smartsheet

Dostępne są trzy poziomy cenowe, w tym bezpłatny okres próbny.

Pro : 7 USD za użytkownika miesięcznie

: 7 USD za użytkownika miesięcznie Business : $25 za użytkownika miesięcznie

: $25 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Sprawdź te_ Alternatywy dla arkuszy kalkulacyjnych !

13. Poniedziałek - najlepszy do przyjaznego dla użytkownika planowania projektów

Przez Monday.com

Chcesz usprawnić zarządzanie projektami i współpracę w zespole? Ta potężna aplikacja organizacyjna jest znana z przyjaznego dla użytkownika interfejsu i konfigurowalnych przepływów pracy, które zaspokajają potrzeby zespołów każdej wielkości. Od przydzielania zadań po śledzenie postępów, Monday.com oferuje płynne doświadczenie w planowaniu i efektywnym wykonywaniu projektów.

Najważniejsze funkcje Monday.com

Konfigurowalne tablice i szablony ułatwiające planowanie projektów

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Zoom i Google Drive dla zwiększenia produktywności

Kolorowe tagi i etykiety dla wizualnej organizacji i przejrzystości

Wady Monday.com

Plany cenowe mogą być wyższe dla małych firm lub osób prywatnych

Zaawansowane funkcje mogą wymagać krzywej uczenia się dla nowych użytkowników

Ograniczone opcje automatyzacji w porównaniu do niektórych konkurentów

Cennik Monday.com

Darmowy: Obsługuje do 2 stanowisk

Obsługuje do 2 stanowisk Podstawowy: 12 USD za miejsce/miesiąc (36 USD rozliczane miesięcznie)

12 USD za miejsce/miesiąc (36 USD rozliczane miesięcznie) Standard: 14 USD za miejsce/miesiąc (42 USD rozliczane miesięcznie)

14 USD za miejsce/miesiąc (42 USD rozliczane miesięcznie) Pro: 24 USD za miejsce/miesiąc (72 USD rozliczane miesięcznie)

Należy pamiętać, że Monday ma minimum 3 miejsca dla wszystkich swoich płatnych planów.

Sprawdź te_ Monday alternatives !

14. Asana - najlepsze rozwiązanie do wspólnego zarządzania zadaniami i projektami

Przez Asana

Przygotuj się na wyższy poziom zarządzania projektami z Asaną. Ta popularna aplikacja organizacyjna została zaprojektowana w celu usprawnienia przepływu pracy w zespole i utrzymania wszystkich na tej samej stronie. Od przydzielania zadań po ustalanie terminów i śledzenie postępów, Asana ma wszystko pod kontrolą.

Najważniejsze funkcje aplikacji Asana

Intuicyjny interfejs zarządzania zadaniami i projektami

Możliwość tworzenia podzadań, dodawania załączników i ustawiania zależności

Funkcje współpracy, takie jak komentowanie, udostępnianie plików i przypisywanie zadań

Integracja z innymi popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Google Drive i Zoom

Wady Asany

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Ograniczone opcje dostosowywania widoków zadań

Wymaga stabilnego połączenia internetowego do aktualizacji w czasie rzeczywistym

Cennik Asana

Asana oferuje bezpłatną wersję próbną, bezpłatny plan i płatne plany zaczynające się od 10,99 USD miesięcznie za użytkownika

Sprawdź te_ Asana alternatywy !

15. Notion - najlepszy do profesjonalnego sporządzania notatek

Przez Notion

Notion to wszechstronna aplikacja typu "wszystko w jednym", która łączy w sobie funkcje tworzenia notatek, zarządzania projektami i baz danych na jednej platformie. Znana ze swojej elastyczności i opcji dostosowywania, Notion przemawia do użytkowników poszukujących kompleksowego rozwiązania do organizacji życia osobistego i zawodowego.

Kluczowe cechy Notion

Dynamiczne bloki treści do tworzenia interaktywnych i atrakcyjnych wizualnie stron

Konfigurowalne szablony dla różnych obszarów roboczych, w tym list zadań, baz danych i baz wiedzy

Notion AI do zarządzania zadaniami za pomocą sztucznej inteligencji

Płynna integracja między urządzeniami

Wady Notion

Bardziej zaawansowana krzywa uczenia się dla nowych użytkowników ze względu na szeroki zakres funkcji i opcji dostosowywania

Ograniczony dostęp offline, wymagający połączenia z Internetem w celu synchronizacji zmian i aktualizacji

Brak zaawansowanych opcji formatowania w porównaniu do tradycyjnych edytorów tekstu

Plany cenowe mogą być uważane za drogie dla użytkowników indywidualnych lub małych zespołów o podstawowych potrzebach

Cennik Notion

Notion oferuje darmowy plan. Płatne plany zaczynają się od 4 USD miesięcznie dla użytku osobistego i 8 USD miesięcznie dla zespołów.

Sprawdź te_ Notion alternatives !

Wybór najlepszych aplikacji organizacyjnych dla życia zawodowego i prywatnego

Teraz, gdy poznaliśmy niektóre z najlepszych dostępnych aplikacji organizacyjnych, możesz się zastanawiać: "Jak mogę wybrać najlepszą dla siebie?" Istnieje kilka wskazówek, które pomogą ci dokonać świadomego wyboru przy wyborze aplikacji organizacyjnej do zarządzania zadaniami:

Dobre doświadczenie użytkownika: Najlepsze aplikacje organizacyjne zapewniają łatwe i proste doświadczenie użytkownika. Wymagają minimalnej wiedzy technicznej i są zaprojektowane do szybkiego uczenia się. Rozważ skorzystanie z bezpłatnych wersji próbnych aplikacji, które cię interesują, aby zrozumieć, czy ich doświadczenie użytkownika odpowiada twoim potrzebom.

Najlepsze aplikacje organizacyjne zapewniają łatwe i proste doświadczenie użytkownika. Wymagają minimalnej wiedzy technicznej i są zaprojektowane do szybkiego uczenia się. Rozważ skorzystanie z bezpłatnych wersji próbnych aplikacji, które cię interesują, aby zrozumieć, czy ich doświadczenie użytkownika odpowiada twoim potrzebom. Funkcje: Zanim zdecydujesz się na aplikację, upewnij się, że posiada ona wszystkie funkcje, których potrzebujesz. Podstawowe funkcje powinny obejmować zarządzanie zadaniami, zarządzanie projektami, przechowywanie dokumentów i narzędzia do współpracy. Bardziej zaawansowane funkcje mogą obejmować śledzenie czasu, równoważenie obciążenia pracą i integrację z innymi używanymi platformami.

Zanim zdecydujesz się na aplikację, upewnij się, że posiada ona wszystkie funkcje, których potrzebujesz. Podstawowe funkcje powinny obejmować zarządzanie zadaniami, zarządzanie projektami, przechowywanie dokumentów i narzędzia do współpracy. Bardziej zaawansowane funkcje mogą obejmować śledzenie czasu, równoważenie obciążenia pracą i integrację z innymi używanymi platformami. Elastyczność: Twoja aplikacja organizacyjna powinna być wystarczająco elastyczna, aby sprostać zmieniającym się potrzebom. Na przykład, jeśli zespół się powiększy, aplikacja powinna z łatwością uwzględniać nowych członków zespołu bez zakłócania przepływu pracy. Elastyczność obejmuje również możliwość dostosowywania ustawień i struktur organizacyjnych zgodnie z własnymi wymaganiami.

Twoja aplikacja organizacyjna powinna być wystarczająco elastyczna, aby sprostać zmieniającym się potrzebom. Na przykład, jeśli zespół się powiększy, aplikacja powinna z łatwością uwzględniać nowych członków zespołu bez zakłócania przepływu pracy. Elastyczność obejmuje również możliwość dostosowywania ustawień i struktur organizacyjnych zgodnie z własnymi wymaganiami. Integracje: Dobra aplikacja organizacyjna powinna oferować integracje z innymi narzędziami i aplikacjami, z których często korzystasz. Zwiększy to produktywność i ułatwi zarządzanie danymi.

Dobra aplikacja organizacyjna powinna oferować integracje z innymi narzędziami i aplikacjami, z których często korzystasz. Zwiększy to produktywność i ułatwi zarządzanie danymi. Bezpieczeństwo: Wybrana aplikacja powinna priorytetowo traktować bezpieczeństwo danych. Poszukaj aplikacji z solidnymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie danych oraz zgodność z RODO i innymi odpowiednimi przepisami.

Wybrana aplikacja powinna priorytetowo traktować bezpieczeństwo danych. Poszukaj aplikacji z solidnymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie danych oraz zgodność z RODO i innymi odpowiednimi przepisami. Ceny: Podczas gdy wiele aplikacji oferuje darmowe wersje, często mają one ograniczone funkcje. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę swój budżet i koszt aplikacji na dużą skalę. Czy jest ona przystępna cenowo, jeśli zespół się rozrośnie? Czy koszt uzasadnia oferowane funkcje?

Podczas gdy wiele aplikacji oferuje darmowe wersje, często mają one ograniczone funkcje. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę swój budżet i koszt aplikacji na dużą skalę. Czy jest ona przystępna cenowo, jeśli zespół się rozrośnie? Czy koszt uzasadnia oferowane funkcje? Wsparcie klienta: Dobre wsparcie klienta może uratować życie, gdy napotkasz problemy lub masz pytania. Sprawdź, czy aplikacja ma responsywny zespół wsparcia, który może zapewnić szybką pomoc w razie potrzeby.

Dobre wsparcie klienta może uratować życie, gdy napotkasz problemy lub masz pytania. Sprawdź, czy aplikacja ma responsywny zespół wsparcia, który może zapewnić szybką pomoc w razie potrzeby. Recenzje użytkowników: Wreszcie, zawsze sprawdzaj recenzje i oceny wystawione przez innych użytkowników. Oferują one informacje z pierwszej ręki na temat zalet i wad aplikacji i mogą pomóc w podjęciu świadomej decyzji.

Pamiętaj, że nie ma jednej uniwersalnej aplikacji. Wybór najlepszej aplikacji do organizacji zależy od konkretnych potrzeb, stylu pracy i celów. Poświęć trochę czasu na ocenę swoich wymagań i nie wahaj się eksperymentować, dopóki nie znajdziesz platformy, która będzie dla Ciebie najlepsza.

Znajdź najlepszą aplikację organizacyjną do zarządzania zadaniami

Aplikacje organizacyjne są kluczowymi narzędziami pomagającymi utrzymać produktywność i być na bieżąco z zadaniami. Ale znalezienie idealnej aplikacji, która odpowiada Twoim unikalnym potrzebom, może wymagać kilku prób i błędów. Dzięki szerokiej gamie opcji, od podstawowych aplikacji do zarządzania zadaniami po bardziej wszechstronne platformy, takie jak ClickUp, które łączą w sobie wiele funkcji, wybór należy do Ciebie.

Ostatecznie każde narzędzie jest tak pomocne, jak jego zastosowanie. Poświęć czas na zrozumienie i zbadanie każdego narzędzia, korzystając z wersji próbnych, aby ocenić wrażenia użytkownika i funkcjonalność. Pamiętaj, że Twoim celem jest znalezienie aplikacji, która uzupełni Twój przepływ pracy, zwiększy Twoją produktywność i ostatecznie ułatwi Ci życie.

Wśród wielu dostępnych aplikacji organizacyjnych, ClickUp wyróżnia się rozbudowanymi funkcjami, przyjaznym dla użytkownika interfejsem i solidnymi możliwościami. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i doświadcz usprawnionego podejścia do zarządzania swoją pracą - w końcu pożegnaj się z bałaganem i przywitaj się z organizacją i produktywnością!