12 najlepszych alternatyw i konkurentów Microsoft Planner (funkcje, ceny)

Jeśli jesteś kierownikiem projektu, wiesz, że zarządzanie projektem wymaga DUŻO planowania.

Niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie rezultatów, sprintów czy alokacji, musisz śledzić wiele czynników.

W tym miejscu z pomocą przychodzi narzędzie takie jak Microsoft Planner.

W końcu ma "planner" w nazwie, prawda? 🤔

I podczas gdy Microsoft Planner jest przyzwoitym narzędziem do zarządzania zadaniami, ale wymaga integracji z innymi aplikacjami Microsoft, aby być w pełni funkcjonalnym.

Jeśli jesteś zmęczony koniecznością skakania przez obręcze, aby skutecznie zarządzać projektami, mamy dla Ciebie rozwiązanie #1 darmowa alternatywa czeka na Ciebie.

W tej recenzji Microsoft Planner omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o MS Planner, aby pomóc Ci zdecydować, czy jest to dobre rozwiązanie dla Ciebie. Przedstawimy również 12 fantastycznych alternatyw dla Microsoft Planner do rozważenia, aby pomóc spełnić potrzeby zespołu i projektu.

rozpocznijmy planowanie!

Co to jest Microsoft Planner?

Microsoft Planner to aplikacja dostępna w grupie Office 365, w tym Microsoft Word, Microsoft Whiteboard , Outlook, Formularze Microsoft i nie tylko.

Jest to prosta aplikacja oparta na kanban oprogramowanie do zarządzania projektami które pomaga organizować i planować działania projektowe.

Jeśli kiedykolwiek poczujesz, że musisz skierować swoje wewnętrzne Dr. Evil jeśli chcesz opracować plan zarządzania projektem i przydzielić zadania swojemu zespołowi, ta aplikacja Office sprawi, że będzie to dziecinnie proste.

Czy Microsoft Planner jest darmowy?

Każdy, kto posiada jeden z tych planów Office 365, ma dostęp do aplikacji Microsoft Planner za darmo:

Plany Office dla przedsiębiorstw (E1, E3, E5)

Plany edukacyjne pakietu Office

Office Business Essentials

Office business premium

Jeśli masz jeden z tych planów, aplikacja Microsoft Planner pojawi się w sekcji aplikacji pakietu Office na pulpicie nawigacyjnym.

Aby jednak uzyskać pełną funkcjonalność, należy zapłacić za niektóre wtyczki Microsoft Planner, takie jak narzędzia do raportowania, szacunki kart, wykresy Gantta i inne.

Funkcje aplikacji Microsoft Planner

Poniżej przyjrzymy się bliżej niektórym funkcjom, które sprawiają, że Microsoft Planner jest przyzwoitym dodatkiem do pakietu MS Office:

A. Tablica Kanban interfejs

Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy w aplikacji MS Planner jest jej interfejs.

Jeśli jesteś zaznajomiony z zarządzanie projektami kanban dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi MS Planner Kanban, który każdy może opanować, poczujesz się jak w domu.

Zastanawiasz się, jaka jest różnica między Azure Boards a Planner ?

Aplikacja MS Azure Boards jest odpowiednia dla zespoły scrum które muszą zarządzać złożonymi projektami, podczas gdy Planner jest bardziej odpowiedni do prostego zarządzania zadaniami.

co sprawia, że projekt jest złożony?

Projekt, który dotyczy wielu osób przypisanych, wielu rezultatów, wielu interesariuszy i sztywnego harmonogramu, jest zazwyczaj dość złożony.

Azure oferuje również dodatkowe funkcje, takie jak @mentions, integracja z GitHub, a deweloperzy mogą korzystać z otwartego oprogramowania na platformie Azure.

Wróćmy teraz do MS Planner.

W Plannerze każdy projekt jest przechowywany jako karta, do której można uzyskać dostęp z pulpitu nawigacyjnego. Możesz z łatwością przenosić i edytować elementy.

Ta funkcja sprawia, że aplikacja jest odpowiednia dla zespołu poszukującego podstawowego oprogramowanie do zarządzania zadaniami . Nie potrzebujesz żadnej wcześniejszej wiedzy do obsługi (AKA początkujący poradzą sobie dobrze!) 😅

Dodatkowo, dodawanie projektów do pulpitu nawigacyjnego w MS Planner jest bardzo proste. Wystarczy kliknąć na "Nowy plan", aby w mgnieniu oka skonfigurować nową przestrzeń projektową.

**Nie czujesz się na siłach, by pracować z interfejsem kanban MS Plannera?

Sprawdź najlepsze aplikacje kanban można użyć zamiast tego.

B. Grupy

Po utworzeniu plan pracy możesz łatwo dodawać członków zespołu do przestrzeni, wpisując pierwsze trzy litery ich imion i nazwisk. Aplikacja Planner wyświetli ich dane.

Jeśli próbujesz dodać kogoś, kogo nie ma na liście, możesz zamiast tego dodać jego służbowy adres e-mail.

Możesz teraz dodać tę osobę do grupy swojego projektu, gdzie będzie mogła rozpocząć pracę nad zadaniami w Plannerze. Ponadto członkowie zespołu otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem i będą mogli uzyskać do niego dostęp w aplikacji zadań programu Outlook.

C. Buckets

*Kubełki to kategorie w MS Planner.

Można ich używać do kategoryzowania kart i dodawania warstwy organizacyjnej do pulpitu nawigacyjnego. Na przykład, możesz mieć koszyk zatytułowany "Media społecznościowe", w którym będziesz przechowywać swoje zadania związane z mediami społecznościowymi.

Wiaderek można również używać jako prowizorycznych statusów. Na przykład, możesz mieć wiadra zatytułowane "Pierwsza wersja robocza", "Wersja ostateczna" i "Do publikacji"

W miarę postępów w realizacji zadania można przeciągać i upuszczać kartę do odpowiedniego zasobnika, aby informować wszystkich na bieżąco o tym, na jakim etapie się znajduje.

Chociaż korzystanie z funkcji kubełków w MS Planner nie znajduje się na naszej liście bucket, jest ona przyzwoita do podstawowego zarządzania projektami.

ta funkcja nie jest jednak tak potężna jak Niestandardowe statusy ClickUp . 👀

D. Komentarze

czym jest współpraca zespołowa bez aktywnej sekcji komentarzy, prawda?

MS Planner udostępnia sekcję komentarzy u dołu każdej karty, która umożliwia prowadzenie rozmów z zespołem Microsoft.

Aby zmniejszyć liczbę otrzymywanych powiadomień (ponieważ będziesz otrzymywać wiele powiadomień ), aplikacja nie powiadomi Cię o żadnych nowych rozmowach dotyczących zadania zespołowego, chyba że wcześniej brałeś udział w wątku.

Pamiętaj jednak, że nawet jeśli wyślesz tylko jeden komentarz, otrzymasz powiadomienie o każdym kolejnym komentarzu w tym wątku.

lepiej mieć laptopa przy sobie 24/7, aby upewnić się, że te komentarze nie są dla ciebie

E. Wykresy

chcesz zobaczyć status swoich projektów w formie wykresu?

MS Planner zapewnia taką możliwość.

Oferuje on przegląd wszystkich projektów i ich statusów w formie wykresu kołowego. W ten sposób można zobaczyć, które zadania są:

Nierozpoczęte

W toku

Spóźnione

Ukończone

Otrzymasz również zestawienie liczby zadań przypisanych do każdego z członków zespołu. W ten sposób możesz zobaczyć, którzy członkowie zespołu są w pełni zajęci i śledzić postępy.

6 głównych ograniczeń Microsoft Planner

Oto sześć powodów, dla których warto przyjrzeć się alternatywom dla Microsoft Planner:

1. Utknąłeś w jednym widoku

Karty nie są dla każdego i nie każdy będzie chciał korzystać z interfejsu kanban opartego na kartach.

Niektórzy członkowie zespołu mogą preferować organizowanie działań za pomocą widok listy zadań podczas gdy inni mogą chcieć widoku kalendarza.

Niestety, MS Planner nie oferuje wielu widoków do pracy. Twój zespół jest zmuszony do dostosowania swoich stylów do tego konkretnego narzędzia do zarządzania projektami.

Jest to niezawodny sposób na zirytowanie członków zespołu i obniżyć ich produktywność. ale pamiętaj, tylko dlatego, że utknąłeś w jednym widoku, nie oznacza, że musisz utknąć w _MS Planner . 😉

wskazówka ⭐️Pro: sprawdź, jak ClickUp pokonuje to ograniczenie dzięki opcje wielu widoków .

2. Brak wbudowanych osi czasu projektu lub funkcji wykresu Gantta

Narzędzia Kanban znane są ze swojej prostoty.

Wszystkie są oparte na tablicach z łatwymi do odczytania kartami, które zawierają wszystkie potrzebne informacje na pierwszy rzut oka.

MS Planner nie jest inny. Jasne, może dać ci schludny przegląd zadań, ale to wszystko

Bez możliwości obsługi złożonego zarządzania projektami, znacznie lepiej byłoby skorzystać z rozwiązania dla przedsiębiorstw.

Korzystając z MS Planner, rezygnujesz z niektórych kluczowych funkcji zarządzania projektami, takich jak wykresy Gantta i śledzenie osi czasu. Te istotne funkcje pomagają śledzić zależności projektu i zapewnić, że projekt dotrzyma terminu.

bez nich, ty i twój zespół będziecie mieli bardzo trudny czas na śledzenie czasu!

⭐️Pro wskazówka: sprawdź, jak ClickUp pokonuje to ograniczenie dzięki Wykresy Gantta.

3. Nie można powiadamiać osób indywidualnie

MS Planner próbuje uporać się z niepotrzebnymi powiadomieniami, ograniczając je do osób, które przyczyniają się do wątku komentarzy.

To jednak nie wystarcza.

Nie ma sposobu, aby powiadomić kogokolwiek o zadaniu indywidualnie, bez wysyłania powiadomienia do wszystkich członków zespołu.

Być może myślisz: "Co z tego? To tylko jedno powiadomienie!"_

Problem polega na tym, że wszystkie te powiadomienia piętrzą się.

To, co zaczęło się jako komentarz skierowany do jednej osoby, może przerodzić się w niepotrzebną dyskusję grupową. Odwróci to uwagę innych członków zespołu od ich własnych zadań i sprawi, że stracisz z oczu to, co początkowo próbowałeś poruszyć w wątku.

to irytujące, prawda? 😅

⭐️Pro tip: sprawdź, jak ClickUp pokonuje to ograniczenie dzięki Przypisane komentarze i Opcje powiadomień.

4. Brak funkcjonalności komentarzy

Komentarze są podstawową częścią każdego narzędzia do współpracy zespołowej.

Tak, MS Planner posiada sekcję komentarzy.

Niewiele jednak można zrobić z tymi komentarzami. Jesteś ograniczony do prostych wiadomości tekstowych bez możliwości edycji tekstu sformatowanego, bez zespołowych @wzmianek, a co najgorsze, nie możesz edytować ani usuwać komentarzy! 😳

Oznacza to, że jeśli przez pomyłkę wyślesz komentarz z załącznikiem przedstawiającym szczeniaka, będziesz miał ruff czas próbując go usunąć.

⭐️Pro tip: sprawdź, jak ClickUp pokonuje to ograniczenie, pozwalając ci dodawać pliki i obrazy do komentarzy .

5. Nie można ustawić powtarzania zadań

MS Planner nie pozwala na tworzenie powtarzających się zadań.

problem?

Kierownicy projektów i zespoły mają wiele na głowie.

A brak możliwości zautomatyzowania czasochłonnych zadań, takich jak delegowanie zadań, planowanie spotkań i przypomnienia, doprowadzi tylko do tego, że na ich talerzu pojawi się jeszcze więcej rzeczy!

⭐️Pro tip: sprawdź, w jaki sposób ClickUp zapewnia, że to ograniczenie już nigdy nie wystąpi Zadania cykliczne. Bonus: Microsoft Access Alternatives !

6. Brak ścieżek krytycznych

Jednym z powodów, dla których nie można ustalić priorytetów zadań, jest to, że MS Planner nie może obliczyć ścieżek krytycznych projektu ścieżki krytycznej. Oznacza to, że nie będziesz miał pojęcia, które zadania są kluczowe dla ukończenia projektu, co sprawia, że zarządzanie czasem staje się problemem.

bez ścieżek krytycznych nie ma drogi do sukcesu w zarządzaniu projektem!

❗️Critical tip: sprawdź, jak ClickUp pokonuje to ograniczenie, umożliwiając tworzenie ścieżek krytycznych na wykresach Gantta.

12 najlepszych alternatyw dla Microsoft Planner

Oto 12 najlepszych alternatyw dla Microsoft Planner:

ClickUp jest jedną z najbardziej popularnych aplikacji na świecie najwyżej ocenianych oprogramowanie do zarządzania produktywnością i projektami używane przez zespoły w małych i dużych firmach.

Dzięki funkcjonalności na poziomie przedsiębiorstwa i łatwości obsługi na poziomie startupu, ClickUp zmieni współpracę i produktywność Twojego zespołu.

Nawiasem mówiąc, ClickUp ma potężną darmową wersję która ma znacznie więcej funkcji niż większość innych płatnych programów do zarządzania projektami!

Mówimy o intuicyjnym Pulpity nawigacyjne które zachęcają do myślenia w szerszej perspektywie i Integracje z narzędziami takimi jak Jira,Slack,MS Teams, i nie tylko!

Oto dlaczego ClickUp jest najlepszą alternatywą dla MS Planner:

A. Wiele widoków Każdy ma osobiste preferencje i nie każdy będzie czuł się komfortowo z tym samym interfejsem.

po co zmuszać zespół do dostosowania się do narzędzia, skoro narzędzie może dostosować się do zespołu?

Jedną z głównych różnic między ClickUp a Plannerem jest to, że ClickUp zapewnia cztery różne widoki aby zapewnić, że każdy członek zespołu czuje się komfortowo podczas realizacji projektów.

najlepsza część?

Ta darmowa alternatywa Microsoftu jest jednym z niewielu narzędzi, które pozwalają przełączać się między widokami w tej samej przestrzeni projektu!

Przyjrzyjmy się bliżej tym widokom:

1. Widok tablicy The

Widok tablicy Kanban jest doskonały dla fanów agile i kanban.

Każdy projekt otrzymuje kartę, którą można łatwo przesuwać po pulpicie nawigacyjnym. W ten sposób zwinny zespół może wizualizować postępy i upewnić się, że wszyscy są na pokładzie z planem, dosłownie

Przeciąganie i upuszczanie zadań do następnego statusu w widoku Board.

2. Widok listy Jest to idealny widok, jeśli jesteś fanem technologii

GTD (getting things done) . Wszystkie zadania do wykonania są ułożone na liście zadań, którą można odhaczyć po ich wykonaniu. ✅✅✅

Listy działają jak "karty" w folderach i przestrzeniach.

3. Widok pudełka Widok Box daje ci ogólny wgląd w to, kto ma co na talerzu w twojej aplikacji

Obszar roboczy . Jest to również idealne rozwiązanie dla kierowników projektów, ponieważ zadania są podzielone według Przypisani.

W widoku Box można również zobaczyć wykresy obciążenia zadaniami, szacunki czasu, a nawet punkty agile/scrum.

4. Widok tabeli Dzięki temu widokowi możesz ostatecznie pożegnać się z organizowaniem projektów za pomocą arkusza Excel lub Google.

Możesz umieścić wszystko w table i łatwo nawigować między polami, edytować zbiorczo, eksportować dane i nie tylko.

Kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć komórki, które chcesz skopiować.

5. Widok osobisty Czasami najlepszym sposobem na zachowanie produktywności jest dostosowanie projektów do swoich potrzeb.

Na szczęście ClickUp pozwala duplikować istniejące widoki i zmieniać je w widoki osobiste

Dzięki temu widokowi możesz dostosować dowolny istniejący widok do swoich preferencji, dodając nowe filtry, sortując zadania w inny sposób i nie tylko.

a co najlepsze?

Skończysz z własną, zwiększającą produktywność wersją, nie zmieniając widoku dla innych!

Jeśli nie potrzebujesz, aby inne osoby miały dostęp do twojego widoku, uczyń go widokiem osobistym.

B. Dodaj Priorytety zadań łatwo

ClickUp sprawia, że niezwykle łatwo jest dodawanie priorytetów do wielu projektów, zadań i podzadań.

Obok każdego elementu pojawi się kolorowa flaga wskazująca jego priorytet. Kodowanie kolorami jest następujące:

Czerwony (Pilne)

Pomarańczowy (wysoki priorytet)

Niebieski (Normalny)

Jasnoszary (Niski priorytet)

Ułatwia to śledzenie projektów, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności!

C. Wykres Gantta funkcjonalność

Kolejną różnicą między Microsoft Planner a ClickUp jest to, że ClickUp oferuje potężne, wbudowane funkcje Wykresy Gantta które śledzą postęp projektu.

Od wykresy Gantta są wbudowane, nie będziesz potrzebować narzędzia innej firmy do zarządzania zależnościami i harmonogramami zadań (lub płacić dodatkowo za tę funkcję). 👀

Dzięki widokowi Gantt Chart w ClickUp możesz:

Obliczać procentowy postęp dla każdego z projektów

Przeglądać szacowany i aktualny postęp projektu

Automatycznie dostosowywaćZależności zadań podczas przeciągania i upuszczania projektów wokół wykresu

Obliczanie ścieżki krytycznej projektu

Określ łańcuch zadań kluczowych dla ukończenia projektu w widoku Gantta.

W ten sposób członkowie Twojego zespołu będą mieli wszystkie odniesienia, których potrzebują w swoich rozmowach.

Uporządkuj konwersacje, podświetlając tekst, aby odpowiedzieć na określone części komentarza.

Oto wgląd w to, co twoi pracownicy będą robić za każdym razem, gdy otrzymają powiadomienie grupowe:

Na szczęście Przypisane komentarze ClickUp nie będziesz musiał się o to martwić.

Po przypisaniu komuś komentarza, ClickUp powiadomi o tym tylko osobę, której przypisano komentarz.

Żaden z pozostałych członków zespołu nie będzie niepokojony. 😌

Osoba przypisana może następnie kontynuować zadanie i oznaczyć je jako rozwiązane po jego zakończeniu. ✅

Przypisany komentarz tworzy nowy wymagany element, który osoba przypisana musi wykonać przed zamknięciem zadania.

F. Statusy niestandardowe Można dodać

Statusy do każdego projektu ClickUp, aby informować wszystkich na bieżąco o tym, co się dzieje.

Wystarczy jedno spojrzenie na status projektu, aby wiedzieć, na jakim etapie się on znajduje.

To jednak nie wszystko.

ClickUp pozwala dostosować Statusy do każdego projektu. W ten sposób nie będziesz musiał zadowalać się nudnymi statusami, takimi jak "Otwarty" i "Zamknięty" 😴

Każdy projekt może mieć swój własny, unikalny zestaw Statusów, takich jak "Przegląd klienta" lub "Znalezione problemy"

Dzięki statusom wiesz dokładnie, na czym stoją zadania, które z nich wymagają uwagi i co jest następne w potoku.

G. Szablony projektów po co tracić czas na tworzenie nowego zestawu_

podzadań i listy kontrolne dla każdego projektu kiedy można użyć szablon i nstead?

ClickUp pozwala zapisać przestrzeń projektu do wykorzystania w przyszłości.

Następnym razem, gdy będziesz otwierać projekt, przejdź do sekcji Templates i dodaj swój zapisany szablon zamiast tego! Alternatywnie, możesz użyć jednego z gotowych szablonów ClickUp, aby upewnić się, że nie tracisz czasu.

Przejrzyj Centrum szablonów ClickUp w poszukiwaniu idealnego szablonu.

Dodatkowe funkcje ClickUp, które Ci się spodobają :

Psst... nie znajdziesz tych funkcji w większości innych narzędzi do zarządzania projektami._ 🙊

H. Dokumenty The

Dokumenty ClickUp jest cennym narzędziem do współpracy baza wiedzy narzędzie dla Twojej firmy. Docs pozwala współpracować z zespołem w czasie rzeczywistym aby stworzyć plan projektu, przewodnik użytkownika i wszystko inne, na co masz ochotę.

Oto, co możesz zrobić z Docs:

Przechowywać dokumenty związane z projektem obok każdego projektu

Zagnieżdżać strony w dokumentach, aby łatwo tworzyć sekcje i kategorie

Korzystaj z opcji formatowania tekstu sformatowanego, aby jasno wyrażać swoje myśli

Dostosuj ustawienia uprawnień dla wszystkich dokumentów, aby uzyskać dodatkową prywatność

Udostępniaj dokumenty interesariuszom za pośrednictwem publicznego lub prywatnego łącza

Zezwalaj Google na indeksowanie dokumentu, aby pojawiał się w wynikach wyszukiwania w sieci (opcjonalnie)

Każdy dokument jest elastyczny, można go udostępniać i może zawierać nieograniczoną liczbę stron.

I. Notatnik czy kiedykolwiek miałeś pomysł, który chciałeś zanotować, ale nie miałeś pod ręką długopisu i papieru?

Nie martw się!

ClickUp oferuje darmowy Notatnik można używać do planowania projektów i tworzenia pomysłów.

W przeciwieństwie do większości aplikacji do notatek, ClickUp pozwala dodać Listy kontrolne zdjęcia, filmy i praktycznie wszystko do swoich notatek. Możesz nawet wydrukować swoje notatki łatwo. 🖨 📃

Drukuj swoje notatki w atrakcyjny wizualnie sposób.

To świetne, prywatne miejsce do planowania planów działania dla projektów przed udostępnieniem ich zespołowi.

J. Niestandardowe ustawienia powiadomień Chociaż Microsoft Planner umożliwia włączanie i wyłączanie niektórych powiadomień, nie można wybrać, kiedy i gdzie je otrzymywać.

Na szczęście ClickUp zapewnia pełną kontrolę nad każdym powiadomieniem otrzymywanym na każdej platformie.

Możesz nawet wybrać, co będzie wysyłać powiadomienia push do Twojej aplikacji Android lub iOSAplikacja mobilna (z dźwiękiem lub bez!)

AKA, koniec z ding ding ding i więcej cha-ching, cha-ching! 💰

Przejmij pełną kontrolę nad każdym powiadomieniem otrzymywanym na każdej platformie.

K. Set Zadania cykliczne Bez

Zadania cykliczne twój zespół będzie musiał starać się pamiętać, co ma zrobić w poniedziałek rano, co sprawi, że jeszcze trudniej będzie wstać z łóżka! 🥴

Na przykład, możesz ustawić powtarzające się zadania dla kwartalnych przeglądów wyników, spotkań dotyczących statusu klienta lub korekty cotygodniowego biuletynu.

Wybieraj spośród codziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych cykli lub stwórz własny harmonogram zgodnie z własnymi potrzebami.

Ustaw powtarzające się harmonogramy dla zadań, aby nic nie umknęło uwadze.

2. Trello

Jeśli używasz Microsoft Planner dla karty i tablica kanban funkcjonalność, równie dobrze możesz udać się do jednego z zespołów, które robią to dobrze. Będzie to Trello.

W Trello, tablice działają jak projekty , a karty znajdują się w każdej tablicy. Możesz dodawać szczegóły, tworzyć listę zadań i udostępniać pliki na karcie.

Ponadto zadania są odpowiednio pogrupowane, a ich wybór i udostępnianie zespołowi lub publicznie jest bardzo proste. Jest to świetna funkcja do udostępniania pracy klientom lub innym dostawcom, a nawet innym osobom w zespole, które mogą utknąć w Microsoft Project!

_Nie pozwól, by i Ciebie przygnębiły!

Trello oferuje jednak coś więcej niż tylko tablice kanban; to oprogramowanie do zarządzania projektami ma również widok kalendarza, widok osi czasu i widok pulpitu nawigacyjnego.

Zanim przejdziesz do tego Alternatywa dla Microsoft Project powinieneś wiedzieć, że nie otrzymujesz żadnego z powyższych widoków w darmowym planie.

Wiele osób używa Microsoft Excel do zarządzania zadaniami, ale to nie znaczy, że powinni. Ma on wiersze i kolumny do współpracy.

Oznacza to, że możesz umieścić zadania w kilku kolumnach, opisać je, a następnie dodać terminy w innych kolumnach.

to idealne rozwiązanie struktura podziału pracy_ _dla projektu pracy zespołowej, prawda?

Nie.

**W czym problem? Cóż, z wielu powodów. Po pierwsze, współpraca grupowa jest skomplikowana, aplikacji mobilnej brakuje funkcjonalności, importowanie danych do kalendarza jest bardzo trudne... i wiele więcej.

**Nie jesteś przekonany?

Jeśli twój menedżer uwielbia stateczną naturę Microsoft Project, ale potrzebujesz narzędzia do zarządzania projektami, które jest bardziej solidne niż Planner, spójrz na Wrike.

Wrike jest potężnym oprogramowanie do zarządzania portfelem projektów z aplikacją desktopową dla systemów Windows i Mac.

Aplikacja posiada również hierarchie folderów, pulpity nawigacyjne, wykresy Gantta i funkcję przeciągania i upuszczania.

Struktura folderów pozwala na zmianę struktury projektu, w zależności od jego rozmiaru i tego, jak bardzo trzeba się w nim zagłębić.

Korzystanie z Wrike do wybierania i planowania struktury podziału pracy to mądry wybór. Aplikacja oferuje również solidną listę integracji i elementy raportowania na pulpicie nawigacyjnym, które z łatwością pomogą w planowaniu harmonogramów.

**Warto jednak zauważyć, że Wrike nie oferuje żadnej wbudowanej funkcji tworzenia notatek.

Asana ma sens jako alternatywa dla Microsoft Planner.

Ta aplikacja do współpracy ułatwia poruszanie się po niej i ma przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika z prostymi atrybutami zarządzania zadaniami.

Jedną z głównych różnic między Microsoft Planner a Asaną jest to, że Asana ma świetną listę integracji. Lista ta obejmuje narzędzia takie jak Dropbox, Slack, Salesforce i inne.

Za pomocą tego narzędzia do zarządzania projektami można tworzyć i wybierać sekcje projektów, podobnie jak w przypadku kubełków Plannera.

Co więcej, Asana posiada spersonalizowaną skrzynkę odbiorczą, która pomoże ci zarządzać działaniami i współpracować ze współpracownikami nad kalendarzem zadań.

**Asana nie pozwala jednak na przypisywanie zadań do wielu członków zespołu.

**Czujesz się rozpieszczany wyborem?

6. Flow

Flow to narzędzie do zarządzania pracą, które otrzymuje wysokie noty od recenzentów na Capterra za swój projekt i planowanie projektów funkcje.

Użytkownicy mogą szybko aktualizować swoje statusy, a powiadomienia przychodzą w nieinwazyjny sposób. To dobry sposób na utrzymanie porządku i łatwą aktualizację.

Struktura tablicy będzie znajoma dla każdego, kto lubi tę część Microsoft Planner. Dodatkową zaletą jest podejście skoncentrowane na aplikacji mobilnej, które prezentuje wszystkie zadania i podzadania w przejrzysty sposób.

Przypominamy jednak, że Flow nie posiada funkcji przypomnień.

**Problem?

Bez wbudowanych przypomnień Twój zespół może zapomnieć o zadaniach w swoim przepływie pracy

7. Casual.PM

Casual.PM przenosi mapowanie myśli i karty na inny poziom. Jeśli lubisz używać kart, ale nie masz pewności co do ich statusu i powiązań z członkami zespołu i innymi projektami, ta aplikacja do zarządzania zadaniami jest dla Ciebie.

Tworzysz i łączysz zadania na bieżąco, co ułatwia ich organizację strukturę podziału pracy przed przejściem do następnego etapu.

Przepływy pracy są uproszczone dzięki łatwym do zmiany liniom, dzięki czemu możesz z łatwością zachować porządek!

Jeśli jednak zdecydujesz się na tę aplikację do współpracy, będziesz musiał wydać 12 USD miesięcznie na dwa projekty!

wyjątkiem są startupy i małe firmy, które znikają "od niechcenia"

8. NutCache

NutCache jest nieco bardziej złożony niż aplikacja Microsoft Planner, ale nie tak skomplikowany jak Microsoft Project.

Jest to zwinny produkt z tablicami i ma bardziej solidne funkcje śledzenia czasu i zarządzanie zasobami niż Microsoft Planner.

Ponadto aplikacja posiada funkcję śledzenia faktur i działa lepiej dla mniejszych organizacji, które mogą nie mieć zasobów korporacyjnych Microsoft.

Niestety, to narzędzie do zarządzania zadaniami nie ma najpotężniejszej listy integracji. Brak integracji z Zoom, Microsoft Teams lub Evernote doprowadziłyby nas do szału! 🥜

9. Smartsheet

Smartsheet to narzędzie do zarządzania projektami, które wygląda niezwykle podobnie do Excela, ale ma bardziej intuicyjne funkcje zarządzania projektami. Zarządzanie projektami w Smartsheet opiera się na arkuszach kalkulacyjnych, ale można tworzyć główne zadania i podzadania bezpośrednio pod nimi z terminami, przydziałami i nie tylko. To inteligentny sposób na utrzymanie porządku.

Chociaż Smartsheet oferuje więcej przeglądów pulpitu nawigacyjnego i szacunków kosztów, musisz skonfigurować to wszystko samodzielnie w Smartsheet.

Wada_ używania tego narzędzia do zarządzania **_zadaniami?

Lepiej mieć nadzieję, że twój zespół wie, jak pracować z arkuszami kalkulacyjnymi, bo inaczej będziesz mówić: "o, arkusz!"

Jeśli szukasz prostej alternatywy dla Microsoft Project, toBasecamp jest dobrym wyborem.

To proste narzędzie do zarządzania projektami usprawnia pracę zespołową w miejscu pracy zarówno dla zespołów wewnętrznych, jak i zdalnych.

Basecamp postrzega projekty jako wzgórza; w rezultacie są one dobrze znane z funkcji wykresów wzgórz. Funkcja ta pomaga śledzić postępy projektu i identyfikować wszelkie wąskie gardła.

**Prawdziwym wyzwaniem będzie jednak znalezienie sposobu na opłacenie zryczałtowanego planu cenowego Basecamp!

Przy cenie 99 USD/miesiąc, startupy i małe firmy będą mówić: "nie, nie!"

11. monday.com

Monday.com to narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga zespołom zapomnieć o dlaczego poniedziałek jest do bani z funkcjami takimi jak szablony zarządzania projektami automatyzacja, widoki projektów i nie tylko.

Aplikacja posiada również aplikacje na iPhone'a i telefony z systemem Android.

Z drugiej strony, choć monday.com pozwala dodawać komentarze do zadań, nie można ich przypisywać członkom zespołu. Może to łatwo doprowadzić do przeoczenia komentarzy lub, co gorsza, zapomnienia, pozostawiając uczucie, jakby to był poniedziałek każdego dnia tygodnia. 😵‍

12. Projekty Zoho

Zoho Projects to aplikacja do zarządzania projektami online, która jest odpowiednia dla startupów i przedsiębiorstw.

Zoho pozwala tworzyć spersonalizowane układy, statusy i przepływy pracy, dzięki czemu możesz zarządzać projektami tak, jak chcesz.

Narzędzie do zarządzania projektami integruje się również z każdą popularną aplikacją Google, w tym Kalendarz Google , Zadania Google i Dysk Google.

**Jeśli jednak planujesz korzystać z darmowego planu cenowego, będziesz ograniczony do trzech użytkowników, dwóch projektów i 10 MB załączników.

Czas znaleźć alternatywny plan

Chociaż MS Planner jest świetnym dodatkiem do pakietu Office, aplikacja do zarządzania projektami jest daleka od doskonałości. Po pierwsze, nie jest tak potężna jak większość alternatyw, które wymieniliśmy w tym artykule.

Chociaż wspomnieliśmy o kilku przyzwoitych opcjach w tej recenzji MS Planner, ClickUp jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem do zarządzania projektami. Jest to kompletny pakiet do zarządzania projektami! Dołącz do ClickUp za darmo już dziś aby zaplanować swoją drogę do sukcesu! 🚀