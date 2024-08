Notion vs. Motion: Rozstrzygnięcie bitwy o narzędzia do zarządzania zadaniami!

Współczesne życie może być trochę jak tornado, i właśnie w tym miejscu pojawia się zapotrzebowanie na najwyższej klasy narzędzia do zarządzania zadaniami. Narzędzia te stały się niezbędne zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej, dzięki ich możliwościom wsparcia wielozadaniowości i wydajności.

Motion i Notion nie były bezpośrednimi konkurentami w przestrzeni oprogramowania, gdy zostały wprowadzone na rynek. Motion początkowo był nastawiony na dostarczanie funkcji planowania, podczas gdy Notion był bardziej narzędziem do zarządzania wiedzą . Jednak z czasem oba produkty rozszerzyły swoje funkcje, aby zaspokoić potrzeby związane z zarządzaniem projektami i zadaniami.

Co więc wyróżnia te narzędzia (poza pierwszymi literami ich nazw)? 😜

Jeśli utknąłeś w dylemacie Notion vs. Motion, pomożemy Ci się z niego wyplątać! Obie platformy oferują unikalne funkcje, które usprawniają cykl pracy na różne sposoby. Zróbmy analizę krok po kroku, aby zobaczyć, które narzędzie będzie dla Ciebie bardziej sensowne.

Czym jest Motion?

Via: Ruch Motion to rewolucyjny menedżer zadań i nie przesadzamy! To bardziej jak super-inteligentny asystent w telefonie lub komputerze, łączący kalendarz, listę do zrobienia i funkcje zarządzania projektami, a wszystko to przy jednoczesnym dodaniu odrobiny AI wizardry . 🧙

Funkcje AI i automatyzacji w Motion to przede wszystkim oszczędność czasu i kłopotów. Motion nie tylko pomaga w organizacji zadań i cyklu pracy, ale przejmuje stery, zmieniając harmonogramy zespołu w oparciu o to, co jest najważniejsze i kiedy ktoś będzie dostępny do zrobienia tego. Zapomnij o stresie związanym ze zmianą harmonogramu pominiętych lub zaktualizowanych zadań, ponieważ Motion automatycznie wstawia je do nadchodzących przedziałów czasowych.

Motion może być błogosławieństwem, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów związanych z harmonogramem i alokacji zasobów konflikty, więc robisz więcej i zarządzasz mniej!

Funkcje ruchu

Zanurzmy się w fajne funkcje, które sprawiają, że to narzędzie do zarządzania zadaniami jest jeszcze bardziej niesamowite! 🪄

1. Automatyczny menedżer zadań

System zarządzania zadaniami Motion to przede wszystkim wydajność - możesz tworzyć zadania i podzadania w mgnieniu oka, ustawić terminy, a nawet ustawić przydatne przypomnienia. Chcesz zanotować ważne informacje dotyczące zadania? Wystarczy dodać notatki i w razie potrzeby załączyć pliki, zachowując dane kontekstowe w jednym miejscu. 📑

Jako menedżer zadań, będziesz w stanie zapętlić swoich kolegów z zespołu bez wysiłku i uniknąć blokowania informacji z powodu silosów w zespołach. Uczyń ich osobami obserwującymi lub osobami przypisanymi do konkretnych zadań, aby ustalić odpowiedzialność. Lepiej zorganizuj swój Teams poprzez etykietowanie zadań jako:

Free Task: Może być zrobione w dowolnym przedziale czasowym w ramach nadrzędnego terminu Busy Task: do zrobienia w określonym przedziale czasowym Stałe zadanie: Nie może zostać przeniesione bez przesunięcia terminu

Można użyć automatyzację, aby usprawnić powtarzalne zadania . A jeśli pojawi się niespodziewane spotkanie lub nagły wypadek w pracy, użyj jednego kliknięcia, aby zmienić harmonogram. Motion pomaga wizualizować zadania w formie listy lub Tablica Kanban układ, dający wgląd w różne sceny cyklu pracy.

2. Inteligentny kalendarz

Gdy zadania są już uporządkowane i starannie wyszczególnione, AI Motion wkracza do akcji z inteligentnym kalendarzem. Automatycznie określa najlepszy czas i dzień na wykonanie każdego zadania, zapewniając Tobie i Twojemu zespołowi dotrzymanie tych nieznośnych terminów!

Via: Motion

Wystarczy ustawić godziny pracy, a Motion obliczy układ tygodniowych zadań i spotkań. Wygenerowany harmonogram zapewnia gotowe do zrobienia bez spalania oleju o północy. Dodatkowo, jeśli zaczynasz nadmiernie angażować się w pracę, Motion wspiera cię przydatnymi ostrzeżeniami.

Co więcej, Motion dobrze współpracuje z ulubionymi kalendarzami, takimi jak Kalendarz Google i Microsoft Outlook. Możesz łatwo synchronizować i importować swoje dane. A co najlepsze? To oprogramowanie koduje kolorami zadania, dzięki czemu można natychmiast dostrzec te natywne (szare) i te zaimportowane z zewnętrznych kalendarzy (inne kolory). 🗓️

3. Asystent spotkań

Dzięki Motion Spotkanie AI Asystent, masz własnego osobisty harmonogram aby być na bieżąco. Wystarczy kilka kliknięć, aby zaprosić uczestników, wybrać idealną godzinę i datę, a nawet określić lokalizację. Inne niestandardowe opcje obejmują:

Ustawienie preferencji dla spotkań "back-to-back", poranków lub dni wolnych od spotkań

Ograniczanie dziennych limitów spotkań w celu uniknięcia przepełnienia

Uruchamianie spersonalizowanej strony rezerwacji w celu udostępniania innym swojej dostępności

Platforma umożliwia tworzenie szablonów z unikalnymi długościami i harmonogramami dla różnych typów spotkań. Masz pytania do swojego Teams? Możesz użyć niestandardowych ustawień, aby dodać pytania ankietowe lub sondażowe przed spotkaniem Alternatywne wnioski nie mają tej funkcji!

Ceny Motion

Darmowa wersja próbna

Indywidualny : 19 USD/miesiąc

: 19 USD/miesiąc Teams: $12/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Czym jest Notion?

Via: Notion Chociaż Notion zaczynał jako narzędzie do notatek i bazy wiedzy zespołu, to teraz jest trochę dziką kartą. Dzięki nieustrukturyzowanej bazie danych użytkownicy mogą wykorzystać platformę do wszystkich celów zarządzania cyklem pracy. 🌈

Na przykład, masz notatki do zrobienia, projekty do zarządzania i informacje do zorganizowania. Notion oferuje szeroki wachlarz sztuczek, w tym wiki, dokumenty, arkusze kalkulacyjne i wiele innych narzędzia do zarządzania projektami wszystkie w jednym Obszar roboczy z obsługą AI .

Prawdziwa magia Notion tkwi w możliwych do dostosowania blokach. Są one jak cyfrowe klocki Lego, które można układać i łączyć ze sobą, tworząc dowolną stronę lub dokument. Możesz dodawać elementy, takie jak teksty, obrazy, listy rzeczy do zrobienia, tabele, przełączniki i osadzone elementy, aby usprawnić cykl pracy.

Funkcje Notion

Notion to ogromny plac zabaw z narzędziami i funkcjami, więc przejdźmy do trzech najważniejszych atrakcji, które naprawdę sprawiają, że jest to park rozrywki do zarządzania zadaniami! 🎢

1. Baza danych Tablicy

Tablica danych Notion to wizualna kraina czarów, oferująca bardziej intuicyjne i praktyczne podejście do zarządzania projektami. Jest przeznaczona dla tych, którzy rozwijają się w technice zarządzania zadaniami "przeciągnij i upuść", typowo stosowanej w cyfrowym zarządzaniu projektami Tablice Kanban . Wszystko, co musisz zrobić, to poruszać myszką, aby aktualizować zadania jako To-do, Doing i Done.

Błyskotliwość bazy danych Tablicy Notion rozciąga się na zakres darmowych i płatnych szablonów. Business i osoby zarządzające zadaniami mogą znaleźć setki przydatnych planowanie projektów i szablony wiki do tworzenia map i dokumentowania codziennych cykli pracy.

Jeśli chcesz zachować prostotę i uniknąć bólu głowy związanego z utrzymywaniem złożonych baz danych, Notion ma dla Ciebie prostą listę kontrolną zadań. ✅

2. Oś czasu

Gdy chcesz ogarnąć cały krajobraz swoich zadań i projektów, widok osi czasu Notion służy jako panoramiczny widok wszystkiego. Jest to przedstawia zadania na wykresie Gantta , dając Tobie i Twojemu Teamsowi swobodę dostosowywania harmonogramów, dostosowywania terminów i decydowania, które informacje chcesz wyróżnić, a które schować.

Via: Notion

W widoku, twoje projekty i terminy rozwijają się przed tobą w intuicyjnym wizualnie formacie, podzielonym na jednostki czasu. Każdy projekt jest starannie przedstawiony jako karta. A oto co najważniejsze - proste kliknięcie na karcie przenosi do strony projektu, gdzie można zapoznać się ze wszystkimi szczegółami.

Możesz dodatkowo rozciągać lub kompresować karty na osi czasu, aby blokować daty dla określonych zadań lub procesów. 🔲

3. AI i automatyzacja

Dedykowana funkcja, która sprawia, że Notion przewyższa wiele konkurentów to wsparcie generatywnego pisania AI. Dzięki Notion AI można generować zawartość projektów, przeprowadzać burze mózgów i podsumowywać takie elementy jak raporty sprzedaży, notatki ze spotkań i plany działania.

Pożegnaj się z czasochłonnymi, żmudnymi zadaniami dzięki dostosowywalnemu autouzupełnianiu AI, które bez wysiłku populuje zawartość pobraną z bazy danych (historie użytkowników, kluczowe wyniki, aktualizacje itp.) dla każdego dostarczanego projektu. To jak posiadanie dżina wydajności, który wie, czego potrzebujesz, zanim to zrobisz. 🧞

Dla zespołów inżynieryjnych i produktowych, automatyzowane sprinty Notion oferują nieszablonowe cykle pracy, które pozwalają przygotować raportowanie błędów , śledzenie problemów i ustalanie priorytetów zaległości . Platforma jest również idealna do budowania Dokumenty dotyczące wymagań produktowych (PRD) po ideacji.

Notion pricing

Free Forever

Plus : 8 USD/miesiąc za użytkownika

: 8 USD/miesiąc za użytkownika Business : $15/miesiąc na użytkownika

: $15/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z firmą

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Motion vs. Notion: Porównanie funkcji

Zaczynasz widzieć, jak te dwa narzędzia do zarządzania projektami wypadają w porównaniu? Przyjrzyjmy się bliżej ich mocnym i słabym stronom. 💪

Aby uzyskać zrównoważony przegląd, porównamy Notion i Motion w trzech konkretnych kategoriach: zarządzanie zadaniami, zarządzanie wiedzą zespołu i integracje.

1. Zarządzanie zadaniami

Motion i Notion stosują różne podejścia do zarządzania zadaniami. Motion to prosty i zautomatyzowany menedżer zadań, który doskonale radzi sobie z efektywnym planowaniem zadań w kalendarzu każdego użytkownika, aby zmaksymalizować jego czas i wysiłek. Jest idealny do zrobienia podstawowych i złożonych list zadań, ale może nie oferować zaawansowanych funkcji możliwości zarządzania projektami .

Z drugiej strony, Notion dostarcza rozszerzony obszar roboczy do tworzenia zarówno osobistych, jak i udostępnianych list zadań, z funkcjami takimi jak śledzenie terminów i poręczne widoki zadań w formatach kalendarza i tablicy. Platforma może oferować większą elastyczność, jeśli chodzi o dostosowywanie cykli pracy do różnych zastosowań końcowych, ale niektórzy użytkownicy uważają, że jej brak intuicyjności i samouczków w pewnym stopniu ograniczają jego użyteczność.

Wybór zależy od tego, czy potrzebujesz usprawnionego rozwiązanie do zarządzania zadaniami lub bardziej wszechstronne. Mimo to, warto skłaniać się ku Motion, ponieważ jego łatwy w obsłudze interfejs pozwala na płynne radzenie sobie z konfliktami zadań i limitami zasobów. ⌛

2. Baza wiedzy Teams

Motion, koncentrując się na zarządzaniu zadaniami i automatyzacji, wyróżnia się przede wszystkim w zarządzaniu projektami. Choć oferuje podstawowe funkcje tworzenia notatek i dokumentacji w ramach projektów i zadań, nie dąży do zrobienia z niego bazy wiedzy dla zespołów, jak robi to Notion.

Siła Notion leży w jego wszechstronności jako oprogramowanie bazy wiedzy dostarczając kompleksową platformę do tworzenia notatek i podręczników dla zespołów wraz z możliwościami zarządzania projektami. To sprawia, że Notion jest najlepszym wyborem dla tych, którzy stawiają na solidne zarządzanie wiedzą. 🌐

3. Integracje

W świecie aplikacji zapewniających wydajność, integracje służą jako istotne łączniki, które ujednolicają różne narzędzia i funkcje. Motion stosuje selektywne podejście, koncentrując się na natywnym połączeniu z kilkoma popularnymi narzędziami, takimi jak Gmail, Zapier i Zoom, ale można dodać więcej dzięki integracji API.

Notion może pochwalić się imponującą biblioteką ponad 2000 integracji obsługujących API, a jego podejście jest skrupulatnie wyselekcjonowane, z funkcją przemyślanych samouczków, które przyspieszają śledzenie procesu. Idzie jednak o krok dalej, oferując pulpit integracji dla Właścicieli obszaru roboczego, umożliwiając im tworzenie prywatnych lub publicznych (dostępnych dla wszystkich użytkowników obszaru roboczego) integracji. Można więc powiedzieć, że Notion wygrywa tutaj! 🍰

Motion vs. Notion na Reddit

Spostrzeżenia użytkowników Reddit są cenne, jeśli chodzi o narzędzia do zarządzania zadaniami i projektami takich jak Motion i Notion, ponieważ dodają one dodatkową warstwę głębi i relacyjności do rozmów.

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownicy uwielbiają Ruch, ale uważam, że jest drogi :

_Chociaż Motion jest droższy niż podobne oprogramowanie, to jest wart swojej ceny, ponieważ robi praktycznie wszystko. Mam wiele firm, więc świetnie jest synchronizować wszystkie moje kalendarze i tworzyć wiele obszarów roboczych dla każdej firmy

Oto co inny użytkownik wzmianki:

Chcę wypróbować Motion, ale tak, odstraszają mnie koszty - i konieczność podania danych karty kredytowej jeszcze przed wersją próbną. Ponadto, nie mogę znaleźć żadnych FAQ/materiałów dotyczących wsparcia. Wsparcie Notiona nie brakowało empatycznego punktu widzenia:

_I love Notion. Możesz zorganizować wszystko związane z notatkami, listami rzeczy do zrobienia, trackerami nawyków, bazami danych z różnymi widokami itp. Polecam skorzystanie z darmowego szablonu online i pobawienie się nim, zamiast próbować budować go od zera

Jednak w debacie Motion vs. Notion, użytkownicy szybko zwracają uwagę na wady tego ostatniego :

Spędziłem kilka lat pracując z Notion i dostosowując go do swoich potrzeb. Nie polecam go z dwóch powodów:

w pełni niestandardowe rozwiązanie zajmie dużo czasu i wysiłku, aby je zbudować i dostroić ze względu na unikalną naturę struktur danych i ich powiązań, eksport i migracja systemów na nową platformę będzie piekielnie trudna

Bonus:_ Notion vs Todoist !

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Motion vs. Notion

Zarządzaj zadaniami i projektami, definiuj szczegółowe harmonogramy i efektywnie współpracuj ze swoim zespołem za pomocą ClickUp

Wybór pomiędzy Motion i Notion będzie ostatecznie wymagał od kierownika projektu pójścia na kompromis w niektórych aspektach. Na przykład, w żadnym z tych narzędzi nie znajdziesz dedykowanego CRM ani zaawansowanych funkcji współpracy. Dlatego też wielu użytkowników Motion i Notion przeszło na ClickUp bardziej wszechstronne i łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania zadaniami i projektami.

Dzięki ClickUp możesz bezproblemowo obsługiwać wszystko, co związane z zadaniami, od tworzenia osobistych list rzeczy do zrobienia po orkiestrację złożonych projektów. Ta platforma jest królem dżungli zarządzania zadaniami i jest nawet zatwierdzona przez społeczność Reddit :

_Przełączyłem się na ClickUp i zauważyłem, że jestem bardziej wydajny. Chcesz zarządzać projektami i masz wiele zadań? ClickUp może pasować lepiej

Z ponad 15 widoków do wizualizacji i interakcji z pracą, ClickUp jest idealny dla solopreneurów, startupów i Enterprise. Jego dedykowane apartamenty dla projektów i zarządzanie zadaniami umożliwia dostosowanie dowolnego obszaru roboczego dokładnie do wymagań użytkownika.

Zanurzmy się głębiej w trzy niezwykłe funkcje ClickUp, które dają mu przewagę nad Notion i Motion.

1. Zostań mistrzem planowania z ClickUp Calendar

Przeciągaj i upuszczaj zadania do widoku kalendarza w ClickUp, aby planowanie stało się dziecinnie proste

Krok do świata Kalendarz ClickUp twój niezawodny sojusznik w planowaniu osi czasu, który wprowadza dynamikę do organizacji obszaru roboczego i współpracy.

Dzięki bezproblemowemu planowaniu metodą przeciągnij i upuść, bez wysiłku umieszczasz zadania w kalendarzu zaprojektowanym tak, aby zapewnić widoczność zarówno osobom przypisanym, jak i menedżerom. Bogate filtry umożliwiają sortowanie zadań według statusu, priorytetu i osoby przypisanej. Dzięki możliwości analizowania harmonogramów i przeglądania zależności między projektami możesz skupić się na tym, co najważniejsze. 🌻

Niezależnie od tego, czy nawigujesz po dużych projektach, czy analizujesz szczegóły zadań, dzienne, tygodniowe i miesięczne widoki kalendarza oferują zarówno panoramiczną perspektywę, jak i szczegółowe skupienie. Dźwignia Wykres Gantta i Obciążenie pracą widoki w ClickUp 3.0 umożliwiające szybkie dostosowanie harmonogramu i obciążenia pracą.

Możesz ustawić powtarzające się zadania z precyzją i użyciem natychmiastowa lub ręczna automatyzacja w celu zmniejszenia nakładu pracy związanej z drobnymi zadaniami, takimi jak zmiana osób przypisanych lub terminów. Integracje z ponad 1000 narzędzi, w tym Kalendarz Google , Zoom oraz Trello połącz zewnętrzne spotkania i zadania w jeden całościowy widok.

Dodatkowo, ClickUp posiada wbudowane kodowanie kolorami, śledzenie czasu i priorytetyzacja pomagają zespołowi wywiązać się z commitów w bezstresowy sposób!

2. Stwórz połączoną bazę wiedzy z ClickUp Docs

Współpracuj w czasie rzeczywistym i bezpiecznie przechowuj dane w jednej lokalizacji dzięki ClickUp Docs i połącz dokumenty z cyklem pracy, łącząc ze sobą zadania

Jeśli jesteś fanem funkcji dokumentacji w Notion, pokochasz to, co możesz zrobić z Dokumenty ClickUp . Jest to kompleksowa platforma do tworzenia, organizowania i współpracy nad dokumentami i wiki. Jego intuicyjny redaktor pozwala na zagnieżdżanie stron, bogate stylizowanie i dodawanie elementów, takich jak zakładki i tabele, zaspokajając różnorodne potrzeby, od mapy drogowe projektów do baz wiedzy Teams. 📄

Ta funkcja umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, przydzielanie zadań i łączenie dokumentów z cyklami pracy w celu usprawnienia pracy . Dokumenty można kategoryzować i organizować w celu łatwego dostępu, zachowując przy tym kontrolę prywatności i zarządzanie uprawnieniami na podstawie hierarchii .

ClickUp oferuje ponad 1 000 szablonów do tworzenia dokumentów dla różnych przypadków użycia, w tym zarządzanie klientami , planowanie sprintów oraz premiery produktów .

3. ClickUp AI: najlepszy asystent wydajności

Użyj ClickUp AI do automatycznego generowania aktualizacji zadań, podsumowań i nie tylko za naciśnięciem jednego przycisku

Wyobraź to sobie: Twój własny wirtualny asystent zajmujący się rutynowymi, czasochłonnymi zadaniami związanymi z zarządzaniem projektami. To ClickUp AI dla Ciebie!

ClickUp AI wyróżnia się zarówno na tle Motion, jak i Notion, oferując zaawansowany poziom automatyzacji i inteligencji. Jest w stanie podsumowywać aktualizacje zadań, generować elementów akcji tworzenie i poprawianie zawartości z zachowaniem odpowiedniego tonu i gramatyki oraz formatowanie e-maili i dokumentów.

Oto tylko kilka przykładów tego, jak Teams mogą wykorzystać ClickUp AI w różnych przypadkach użycia:

Zarządzanie projektami: Przygotuj zestawienie prac, ustaw oś czasu projektu i podsumuj długie dokumenty Marketing: Komponowanie studiów przypadku, generowanie briefów dotyczących zawartości lub przeprowadzanie burzy mózgów na temat innowacyjnych rozwiązań Sprzedaż: Opracowywanie planu terytorialnego, tworzenie e-maili prospectingowych i konstruowanie atrakcyjnych ofertelevator pitches lub skrypty demo Product: Usprawnienie procesu pisania dokumentacji produktu, projektowania badań testowych użytkowników i określania wskaźników powodzenia Inżynieria: Uprość zadania takie jak tworzenie npretrospektywa sprintu raportowanie, generowanie schematów modeli i wyciąganie elementów działań z notatek ze spotkań

Pracuj mądrzej i szybciej z ClickUp!

W dzisiejszych czasach utrzymanie porządku to nie tylko wygoda - to umiejętność przetrwania.

Będą Cię rozpraszać i przeszkadzać, ale dzięki ClickUp nie staną Ci one na drodze do zrobienia tego, co masz do zrobienia. Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, współpracujesz, czy tworzysz i organizujesz dokumenty, to rozwiązanie wszystko w jednym pomoże Ci osiągnąć wyżyny wydajności bardziej niż jakiekolwiek inne oprogramowanie. Zarejestruj się, aby wypróbować to darmowe narzędzie ! 🌞