10 szablonów elevator pitch dla osób poszukujących pracy i studentów

Dobrze przygotowana prezentacja w windzie to złoty klucz do przyciągnięcia uwagi zapracowanych decydentów. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, osobą poszukującą pracy, czy po prostu kimś, kto chce elokwentnie dzielić się pomysłami w podróży, opanowanie elevator pitch jest niezbędne do odniesienia powodzenia.

Chociaż skondensowanie krótkiej wiadomości może być wyzwaniem, fachowo przygotowany szablon elevator pitch sprawia, że proces ten staje się dziecinnie prosty. Pozwala on z pewnością siebie przekazać swoją wiadomość i wykorzystywać nadarzające się okazje.

Odkryj, co składa się na świetną prezentację i poznaj 10 szablonów prezentacji, których możesz użyć w 2024 roku, aby wywrzeć trwałe i zwycięskie wrażenie. 🌻

**Co to jest szablon prezentacji w windzie?

Szablon elevator pitch to ustrukturyzowana struktura, która pomaga skondensować pomysły lub cele w zwięzłą i wpływową narrację. Jego celem jest sprawienie, aby przemowa w windzie była tak prosta, że można ją wygłosić w czasie jazdy windą - stąd nazwa - która trwa od 30 sekund do dwóch minut.

Szablon jest jak mapa, która pomaga zlokalizować i wyodrębnić istotne elementy informacji, zapewniając uchwycenie najważniejszych pomysłów przy jednoczesnym pozostawieniu pozytywnego wrażenia.

Korzystanie z szablonu usprawnia komunikację i eliminuje zbędne szczegóły. Twój przekaz staje się wyczyszczony i skuteczny, niezależnie od tego, czy nawiązujesz kontakty, przedstawiasz ofertę potencjalnym klientom, czy szukasz nowych możliwości zatrudnienia.

Dobrze skonstruowany szablon elevator pitch to narzędzie, które pomoże ci pozostawić trwały ślad w ograniczonym czasie.

**Co składa się na dobry szablon prezentacji w windzie?

Dobry szablon elevator pitch powinien zawierać następujące obszary:

Angażujące otwarcie: Mocny początek przyciągnie uwagę słuchacza i wzbudzi jego ciekawość

Mocny początek przyciągnie uwagę słuchacza i wzbudzi jego ciekawość Ramy problem-rozwiązanie: Prezentacja powinna identyfikować problem lub wyzwanie stojące przed słuchaczem i sposób, w jaki można je rozwiązać

Prezentacja powinna identyfikować problem lub wyzwanie stojące przed słuchaczem i sposób, w jaki można je rozwiązać A propozycja wartości Powinna ona podkreślać korzyści i wartość, jaką twoje rozwiązanie może wnieść do problemu

propozycja wartości Powinna ona podkreślać korzyści i wartość, jaką twoje rozwiązanie może wnieść do problemu Wezwanie do działania: Szablon powinien kończyć się jasnym i konkretnym wezwaniem do działania, które zachęci słuchacza do dalszego zaangażowania

Elevator pitches powinny być również dostosowane do odbiorców. Nie wygłosiłbyś tej samej elevator pitch do szefa bezpieczeństwa dużej organizacji, jak i do seniora klubu inwestycyjnego. Dobry szablon pozwala na elastyczność, zapewniając niezapomnianą prezentację, którą można dostosować do odbiorców i sytuacji w zależności od potrzeb.

10 szablonów prezentacji w windzie do wykorzystania w 2024 roku

Przekształć interakcje w możliwości dzięki tym 10 szablonom prezentacji w windzie, które zostały starannie zaprojektowane, aby pomóc Ci przekazać swoją pasję, cel i wartość w każdej sytuacji.

1. Szablon prezentacji w windzie ClickUp

Przygotuj się na każde wydarzenie networkingowe z tym prostym szablonem elevator pitch

Ludzie często myślą o ClickUp jako o narzędziu do zarządzania projektami i aplikacja do śledzenia celów , ale może do zrobienia znacznie więcej, dzięki solidnej bibliotece szablonów Free.

Obejmuje to pomoc w podnoszeniu poziomu wprowadzeń za pomocą aplikacji Szablon prezentacji firmy ClickUp zaprojektowany, aby pomóc ci zmaksymalizować wpływ w ciągu kilku chwil. Szablon ten świetnie sprawdza się jako uniwersalny szablon prezentacji, więc niezależnie od tego, czy potrzebujesz prezentacji na rozmowę kwalifikacyjną, spotkanie w startupie czy plan projektu szablon ten zapewnia ustrukturyzowaną kanwę do stworzenia idealnej prezentacji.

Jedną z największych zalet tego szablonu jest to, że płynnie integruje się z Asystent pisania ClickUp AI . ClickUp AI narzędzia do pisania są bardzo proste w użyciu i idealnie nadają się do tworzenia przykładów elevator pitch i zwięzłości przekazu.

Użyj ich do wygenerowania przykładu elevator pitch, napisania elevator pitch dla różnych sytuacji, a nawet korekty końcowego pitch, aby uzyskać bardziej dopracowany i profesjonalny produkt końcowy. Może nawet pomóc stworzyć zarys prezentacji sprzedażowej .

2. Szablon prezentacji sprzedażowej ClickUp

Próbki elevator pitch, aby sprawdzić, co działa w ClickUp Doc

The Szablon oferty sprzedaży ClickUp to zestaw narzędzi do tworzenia i dostarczania przekonujących, pewnych siebie prezentacji sprzedażowych, które rezonują z odbiorcami. Oferuje ustrukturyzowane podejście do zrozumienia niestandardowych potrzeb klientów i pomaga w kreatywnym myśleniu o tym, jak Twoje produkty lub usługi je rozwiązują. Może pomóc usprawnić prezentacje dla klientów i skuteczniej się z nimi komunikować.

Szablon oferuje konfigurowalne statusy, pola i widoki do organizowania badań, burzy mózgów, planowania i pisania. A jeśli utkniesz w martwym punkcie, platforma Narzędzia AI do pisania mogą pomóc w napisaniu próbki elevator pitch. Umieść ten szablon do pracy wraz z innymi szablony planów komunikacji aby stworzyć wiadomość, która pomoże ci przypieczętować transakcję i zmaksymalizować sprzedaż.

3. Szablon planu sprzedaży ClickUp

Uporządkuj przykład elevator pitch według branży lub kategorii na widoku ClickUp Tablica

Napisanie skutecznego elevator pitch bez wcześniejszego stworzenia świetnego planu sprzedaży jest wyzwaniem. Zakończone Szablon planu sprzedaży ClickUp może być niezbędnym pierwszym krokiem dla firmy opracowującej swoją strategię sprzedaży. Szablon ten może pomóc w stworzeniu kompleksowego planu sprzedaży, w tym cele sprzedaży , aby zwiększyć swoje wyniki i dać lepsze ramy do budowania elevator pitch. Możesz zacząć od ustawienia celów SMART i celów projektu a następnie opracować strategie, które pomogą szybciej je osiągnąć.

Przechowuj informacje sprzedażowe w jednej centralnej lokalizacji (lub zintegruj je z innymi aplikacjami sprzedażowymi), aby były dostępne dla całego zespołu. W ten sposób, gdy nadejdzie czas na napisanie prezentacji, wszyscy będą na tej samej stronie i będziecie mogli wspólnie pracować nad stworzeniem idealnej prezentacji.

Sprawdź te_ **szablony planów sprzedaży !

4. Szablon przewodnika po strategii sprzedaży ClickUp

Usprawnij swoją strategię dzięki szablonowi Sales Strategy Guide

Szablon Szablon przewodnika po strategii sprzedaży ClickUp to kompleksowy zasób zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu i wdrażaniu zwycięskich planów sprzedaży. Szablon integruje się ze wszystkimi zaawansowanymi funkcjami ClickUp, umożliwiając zdefiniowanie rynku docelowego, opracowanie strategicznych procesów sprzedaży, ustawienie osiągalnych celów i monitorowanie postępów w celu ciągłej optymalizacji.

Dostosowując strategię sprzedaży do zaangażowania potencjalnych klientów, szablon ten staje się mapą drogową do powodzenia. Niezależnie od tego, czy chcesz dopracować swój przekaz dla Tablicy, czy też stworzyć efektowną prezentację dla klienta, szablon strategii sprzedaży zapewnia narzędzia, które pozwolą ci przyciągnąć uwagę odbiorców i dostosować przekaz do ich potrzeb.

5. Szablon propozycji pracy ClickUp

Przechowuj ważne informacje dotyczące następnego poszukiwania pracy lub wydarzeń networkingowych w dokumencie ClickUp

Chcesz zachwycić potencjalnego pracodawcę? Propozycja pracy jest jak prezentacja swojego CV. To Twoja szansa na zaprezentowanie swoich kwalifikacji i pokazanie, w jaki sposób możesz pozytywnie wpłynąć na organizację.

Stworzenie atrakcyjnej oferty pracy może być wyzwaniem, ale Szablon oferty pracy ClickUp może pomóc w wyrażeniu swoich umiejętności i wartości, umożliwiając stworzenie wiadomości, która przyciągnie wzrok potencjalnego pracodawcy.

Skorzystaj z szablonu, aby w zwięzły i zorganizowany sposób przedstawić swoje usługi, kwalifikacje i oś czasu pracy. Szablon pozwala zilustrować miarę swojej wartości i sposób, w jaki możesz pomóc dostosować cele projektu z celami interesariuszy. Ostatecznie otrzymasz propozycję pracy, która pomoże Ci wyróżnić się jako najlepszy kandydat.

Szablon ten integruje się z ekosystemem ClickUp, w tym z jego zaawansowanymi funkcjami. Będziesz mieć do dyspozycji niestandardowe statusy, pola i widoki, które pomogą Ci zebrać informacje o sobie i wymarzonej pracy. Ulepsz swoją strategię aplikacyjną i utoruj sobie drogę do wymarzonej pracy dzięki kreatywnej, zwięzłej i skutecznej ofercie.

Skorzystaj z tego szablonu i innych darmowych zasobów na platformie ClickUp, aby stworzyć swoją ofertę pracy planowanie życia hub!

6. Szablon propozycji biznesowej ClickUp

Śledzenie przykładów elevator pitch na liście ClickUp

Masz pomysł na biznes? W takim razie prawdopodobnie potrzebujesz inwestorów, którzy pomogą Ci urzeczywistnić ten pomysł. Prezentacja w windzie może pomóc ci pewnie podejść do potencjalnych inwestorów z twoją koncepcją, dostarczając propozycję wartości twojej organizacji w sposób, który zachęci ich do dowiedzenia się więcej. Ten elevator pitch pochodzi bezpośrednio ze stron twojej propozycji biznesowej.

Powodzenie propozycji biznesowej zależy od jej szczegółów. To właśnie tutaj Szablon propozycji biznesowej ClickUp oferuje zestaw narzędzi, które pomogą Ci skonstruować przekonujące propozycje z atrakcyjną narracją. Możesz zaprezentować kamienie milowe, ustalić oś czasu i podkreślić swoją przydatność na rynku. Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem oferującym usługi, czy organizacją Enterprise prezentującą nowy projekt, ten szablon zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby przekazać swoje aspiracje i zalety.

7. Szablon Tablicy Propozycji Projektu ClickUp

Burza mózgów pomysłów na powodzenie elevator pitch na tablicy ClickUp

Chcesz zaproponować pomysł na kolejny projekt? Tablica Szablon Tablicy Propozycji Projektu ClickUp może pomóc w uzyskaniu zielonego światła. Ten darmowy szablon działa jak tablica, która pomaga organizować pomysły, identyfikować kluczowe punkty i ustalać cele projektu . Staje się centralnym hubem, który sprawia, że współpraca z interesariuszami nie wymaga wysiłku.

Korzystanie z szablonu należy rozpocząć od określenia celu i zakresu projektu. Szablon umożliwia następnie przypisanie budżetów, ról i celów. Możesz przeglądać i dostosowywać wszystkie informacje bez martwienia się o kontrolę wersji, ponieważ wszystko aktualizuje się w czasie rzeczywistym dla całego zespołu.

Gdy masz już swoją propozycję, napisanie prezentacji projektu jest znacznie łatwiejsze. Wykorzystaj funkcje ClickUp AI, aby pomóc Ci podsumować cele projektu i nakreślić, w jaki sposób Twój projekt przyniesie wartość interesariuszom. Wystarczy kilka kliknięć, aby przygotować wszystko, czego potrzebujesz na spotkanie dotyczące projektu.

8. Szablon karty projektu targów kariery ClickUp

Wyrzuć swoje kolejne targi kariery z parku dzięki temu łatwemu w użyciu szablonowi

Wybierasz się na targi kariery, aby znaleźć swoją kolejną szansę? Nie ma lepszego miejsca na wykorzystanie elevator pitch. Rekruterzy na tych wydarzeniach spotykają setki, jeśli nie tysiące, wykwalifikowanych kandydatów. Ale dzięki odpowiedniej prezentacji możesz wyróżnić się w tłumie jako kandydat, którego chcą zatrudnić.

Powodzenie na targach kariery zaczyna się od dobrego planu. W tym celu należy Szablon karty projektu targów kariery ClickUp to idealne miejsce na rozpoczęcie. Ten darmowy szablon pozwala na ustawienie jasnych celów na czas spędzony na targach kariery, notowanie istotnych terminów i śledzenie najważniejszych osób, z którymi chcesz się spotkać i porozmawiać.

Jest to również doskonałe rozwiązanie dla osób organizujących targi kariery. Szablon zawiera przestrzeń ułatwiającą planowanie ustawienia stoiska, tworzenie list kontrolnych materiałów i przydzielanie zadań członkom zespołu.

Możesz sporządzić listę wszystkich kandydatów, z którymi się spotkałeś i opracować systemy rankingowe, aby określić, z którymi z nich chcesz się spotkać po targach kariery. Możesz również napisać swój elevator pitch dla swojej firmy lub danej pozycji. Będziesz chciał przekazać wiele informacji zalewanym kandydatom. Spraw, by Twoja organizacja wyróżniała się i przyciągała najlepsze talenty dzięki dobrze przygotowanej prezentacji. W końcu rozmowa kwalifikacyjna to ulica dwukierunkowa!

9. Elevator Pitch Powerpoint Presentation Slides

przez SlideTeam

Potrzebujesz przełożyć swój elevator pitch na slajd? Ten szablon prezentacji elevator pitch od SlideTeam to idealne miejsce, aby zacząć.

Zawierający 59 slajdów, ten edytowalny szablon pomoże ci zaprezentować swój temat w wyrazisty i przyjemny wizualnie sposób. Edytuj slajdy, aby udostępniać swoją agendę, narrację problem-rozwiązanie, plany marketingowe i nie tylko. Będziesz mieć gotowy slajd, gdy będziesz musiał porozmawiać z potencjalnymi inwestorami lub pracodawcami, szybko przekazując im niezbędne informacje, które sprawią, że będą chcieli dowiedzieć się więcej.

10. Slajdy prezentacji PowerPoint z prezentacji Business Pitch

przez SlideTeam

Czy jesteś gotowy, aby założyć własną organizację? Slajdy do prezentacji Powerpoint Business Pitch od SlideTeam pomogą ci stworzyć osobistą prezentację dla potencjalnych inwestorów, która dostarczy im wszystkich potrzebnych informacji i sprawi, że będą chcieli więcej.

Konfigurowalne slajdy stanowią punkt wyjścia do omówienia strategii rozwoju organizacji, modeli przychodów, planów marketingowych i nie tylko. Slajdy są na tyle elastyczne, że można ich używać zarówno do dłuższych prezentacji, jak i do tworzenia 30-sekundowych prezentacji na temat organizacji. To świetna wizualna rama do rozpoczęcia dopracowywania sposobu, w jaki będziesz rozmawiać z inwestorami o swoim kolejnym wielkim pomyśle.

Bądź doskonały dzięki ClickUp

Stworzenie silnego elevator pitch ma kluczowe znaczenie dla otwierania drzwi do nowych możliwości. Wymaga to skondensowania dużego pomysłu w urzekającą migawkę, która rezonuje ze słuchaczem. ✨

Zacznij od zidentyfikowania problemu, a następnie wyjaśnij słuchaczowi, jak rozwiążesz go w wyjątkowy sposób. Dostosowując swoją prezentację do odbiorców, możesz wzbudzić odsetki w swoim pomyśle na Business lub plan projektu lub nawet zabezpieczyć ofertę pracy.

ClickUp oferuje zestaw szablonów elevator pitch dostosowanych do konkretnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy prezentujesz projekt, strategię sprzedaży, propozycję pracy czy nowe przedsięwzięcie biznesowe, możesz niestandardowo dostosować te szablony za pomocą funkcji ClickUp AI, aby wyjaśnić swój przekaz. Załóż darmowe konto ClickUp i stwórz świetny elevator pitch!