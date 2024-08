10 najlepszych szablonów propozycji wartości biznesowej

Możesz mieć najlepszy produkt lub usługę na rynku, ale Twoje przychody nie wzrosną, dopóki nie będziesz wiedział, jak je sprzedać. Niezależnie od tego, na jakim etapie strategii sprzedaży lub marketingu jesteś, musisz zacząć od atrakcyjnej propozycji wartości.

Propozycja wartości - zwana również deklaracją wartości, unikalnym punktem sprzedaży (USP) lub unikalną propozycją wartości (UVP) - to zwięzły komunikat przedstawiający obietnicę złożoną klientom. Musisz jasno zakomunikować, co oferujesz i dlaczego ktoś powinien wybrać Twoją markę zamiast konkurencji.

Stworzenie solidnej UVP to wymagające zadanie o dużej stawce, dlatego eksperci marketingu polegają na szablonach propozycji wartości, aby zacząć.

Od pozycjonowania produktu do analiza konkurencji i testowanie, szablony te stanowią wsparcie dla całego procesu tworzenia deklaracji wartości. W tym przewodniku omówimy najlepsze szablony propozycji wartości biznesowych, które pomogą Ci pozyskać niestandardowych klientów! 😍

Co to jest szablon propozycji wartości?

Szablony propozycji wartości zapewniają ramę do tworzenia angażujących propozycji wartości dla niestandardowych klientów i wewnętrznych zespołów. Jesteś w stanie lepiej nakreślić mapę wpływów nabywców i zidentyfikować mocne strony produktu, co pomaga w konstruowaniu silnych propozycji:

Generować i konwertować więcej potencjalnych klientów

Zwiększenie niestandardowej wartości życiowej klienta

Propozycja wartości jest integralną częścią Twojej wysiłków marketingowych , prezentacje sprzedażowe i kampanie w mediach społecznościowych . Aby była ona przekonująca i przekonująca, musi być stworzona tak, aby odzwierciedlała trzy podstawowe elementy:

Jaki problem (problemy) zamierzasz rozwiązać dla swojego klienta docelowego? Jakie korzyści przyniesie twój produkt lub usługa? Czym twoja oferta różni się od konkurencyjnych produktów?

Właściciele produktów lub deweloperzy intuicyjnie znają USP swojej oferty, ale mają trudności z udostępnianiem jej odbiorcom lub zespołowi marketingowemu. Wynik? Nie udaje im się zidentyfikować kluczowych wyzwań i możliwości swojego produktu i obserwować jego upadek.

Szablon propozycji wartości jest przydatny dla wszystkich interesariuszy firmy, w tym marketerów i menedżerów produktu . Może również stanowić wsparcie dla rozwoju produktów i Zespoły Agile tworzenie prototypu lub Minimum Viable Product (MVP) w oparciu o oczekiwania klienta.

Co składa się na dobry szablon propozycji wartości?

Skuteczny szablon propozycji wartości musi oferować następujące elementy:

Najlepsza struktura: Najlepsze szablony UVP mają wypróbowane, przetestowane i zweryfikowane ramy do tworzenia propozycji wartości w rekordowym czasie. Poszukaj ukierunkowanych sekcji, aby zdefiniować takie aspekty, jak grupy docelowe, funkcje produktu i punkty bólu

Najlepsze szablony UVP mają wypróbowane, przetestowane i zweryfikowane ramy do tworzenia propozycji wartości w rekordowym czasie. Poszukaj ukierunkowanych sekcji, aby zdefiniować takie aspekty, jak grupy docelowe, funkcje produktu i punkty bólu Wszechstronność: Szablon powinien być dostosowany do wszystkich rodzajów produktów i usług, od oprogramowania po lampy. Powinien umożliwiać dostosowanie stylizacji w celu dostosowania dokumentu do tożsamości marki

Szablon powinien być dostosowany do wszystkich rodzajów produktów i usług, od oprogramowania po lampy. Powinien umożliwiać dostosowanie stylizacji w celu dostosowania dokumentu do tożsamości marki Narzędzia do współpracy : Opracowanie skutecznej propozycji wartości zazwyczaj wymaga wglądu z różnych działów. Poszukaj więc szablonów, które oferują narzędzia do współpracy, takie jaktablice cyfrowe i edycję w czasie rzeczywistym, które usprawniają pracę zespołową

Opracowanie skutecznej propozycji wartości zazwyczaj wymaga wglądu z różnych działów. Poszukaj więc szablonów, które oferują narzędzia do współpracy, takie jaktablice cyfrowe i edycję w czasie rzeczywistym, które usprawniają pracę zespołową **Szablon powinien umożliwiać zwięzłą i kontekstową komunikację z interesariuszami

Miejsce na wizualizacje: Elementy wizualne sprawiają, że propozycja wartości jest bardziej wciągająca. Powinieneś mieć możliwość dodawania obrazów, wykresów, sloganów, referencji, wideo lub infografik, aby wzbogacić swój przekaz 📢

10 szablonów propozycji wartości do wykorzystania w 2024 roku

Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych szablonów propozycji wartości od ClickUp , Neos Chronos, Edit.org i Slidesgo. Są to wybrane opcje o największej funkcji. Zapoznaj się z ich ofertą i znajdź idealne dopasowanie! 🧩

1. Szablon Business Model Canva ClickUp

Współpracuj nad pozycją, aby najpierw uporządkować pomysły w Tablicy ClickUp

Czy masz trudności z zakończeniem deklaracji wartości przed wprowadzeniem na rynek nowego biznesu lub produktu? The Szablon modelu biznesowego ClickUp Business Model Canva może być właśnie tym, czego potrzebujesz, aby zwizualizować swój model biznesowy i strategię!

Szablon ten zapewnia wyselekcjonowaną przez ekspertów strukturę umożliwiającą opracowanie niestandardowych UVP i strategie marketingowe . Wiele sekcji oznaczonych kolorami umożliwia jednostronicowy widok Twojej propozycji wartości oraz czynników na nią wpływających, takich jak segmenty niestandardowych klientów i kluczowe zasoby. Wykorzystaj wyświetlacz do:

Wskazywania udostępnianych celów interesariuszy

Zidentyfikować specyficzne dla branży elementy wzrostu i zagrożeń

Rysunekniestandardowe podróże klientów* Analiza danych konkurencji

Zarys obecnych zasobów, takich jak ludzie, infrastruktura i technologia

To jest Tablica ClickUp szablon z przydatnymi narzędziami do edycji, idealny do tworzenia zawartości lub burzy mózgów z zespołem. Zaangażuj kluczowych partnerów i przedyskutuj, jak kształtować swoją propozycję wartości. 🎨

Ten przyjazny dla początkujących szablon ułatwia początkującym menedżerom tworzenie niestandardowych modeli biznesowych dzięki widokowi Start Here, który działa jak przewodnik.

Jeśli dopiero zaczynasz pisać deklaracje wartości, zalecamy skorzystanie z widoku Widok tablicy ClickUp aby podzielić swoich docelowych odbiorców na segmenty w oparciu o rodzaj dostarczanej wartości. Po zrobieniu tego, wypisz najbardziej dochodowe UVP na liście w sekcji Dokumenty ClickUp aby kontynuować burzę mózgów.

2. Szablon strategii produktowej ClickUp

Przegląd materiałów marketingowych i innych wymagań dotyczących funkcji na liście ClickUp

Precyzyjny zarys wartości jest podstawą, gdy opracowywania nowego produktu lub pracując nad nowymi funkcjami. Słabe planowanie w szerszej perspektywie prowadzi jedynie do pochopnej alokacji zasobów i nieefektywnej realizacji projektu .

The Szablon strategii produktowej ClickUp to przydatne narzędzie, które pomoże ci osiągnąć cele produktowe w sposób zrównoważony. Umożliwia ono opracowanie propozycji wartości w oparciu o to, czym jest produkt, jaki problem rozwiązuje, kim są klienci i konkurencja oraz jakie wymierne cele można osiągnąć cele i zadania do których powinieneś dążyć.

Wstępnie ustawione ramy pozwalają na stworzenie planu działania ze szczegółowymi krokami i minimalnym marnowaniem zasobów. Szablon zawiera trzy Listy umożliwiające bezproblemowe monitorowanie:

Funkcje Oś czasu Teams

Lista Features grupuje funkcje produktu i wyświetla powiązane z nimi zadania według ich statusu (np. Zakończone lub W trakcie realizacji). Możesz także sortować je według etykiet, takich jak Aktywne funkcje, Priorytet i Wysiłek.

Lista Oś czasu grupuje fazy projektu, zapewniając chronologiczny przegląd dodanych funkcji, podczas gdy lista Zespół zawiera informacje o osobach zaangażowanych w projekt, skategoryzowane według ról. 🧑‍🏭

3. Szablon do pozycjonowania produktów ClickUp

Utwórz listy kontrolne zadań ClickUp dla różnych przykładów propozycji

Pozycjonowanie produktu i deklaracje propozycji wartości to dwie strony tego samego medalu - obie przedstawiają unikalną wartość Twojego produktu lub usługi oraz sposób, w jaki chcesz być postrzegany przez swoich klientów. Polegaj na Szablon pozycjonowania produktu ClickUp aby pomóc w sformułowaniu doskonałego USP dla wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.

Szablon prowadzi przez następujące siedem pól do komunikowania swojej unikalnej pozycji w stosunku do konkurencji:

Wizja Misja Deklaracja rynkowa Hasło Punkty bólu USP Branding

The szablon pozycji produktu ma wbudowaną lista do zrobienia aby pomóc ci współpracować z członkami zespołu na powyższych polach bez zakłócania ich harmonogramów.

Na przykład, chcesz, aby członek zespołu ds. rozwoju produktu przedstawił, w jaki sposób proponowane funkcje są zgodne z rynkiem docelowym i misją firmy. W takim przypadku można dodać zadanie na szablonie, ustawienie statusu priorytetu i termin płatności, a następnie przypisz je do nich.

Piękno tego szablon zadania leży w opcji konfigurowania powiązań zadań. Połącz zadania, aby upewnić się, że jedno nie rozpocznie się, dopóki poprzednie zadanie nie zostanie zakończone. Zapobiega to nakładaniu się zadań i słabym deklaracjom wartości.

Możesz dodać pliki na dole strony, aby uzyskać więcej kontekstu. Połącz dokument z innymi szablonami, aby utrzymać uruchomienie produktu na właściwym kursie. 🛤️

4. Szablon przewodnika po strategii sprzedaży ClickUp

Połącz propozycję wartości z innymi przewodnikami strategicznymi, aby zapewnić przejrzystą nawigację

Szablon Szablon przewodnika po strategii sprzedaży ClickUp pomaga przekazać wartość oferty w sposób korzystny dla zespołu sprzedaży. Posiada wbudowany dokument Strategy Guide Doc ze wskazówkami dotyczącymi strategii sprzedaży i najlepszych praktyk.

Określ wartość swojego produktu poprzez sekcje takie jak Company Vision i Unique Selling Point. Szablon jest idealny dla tworzenia planu sprzedaży na podstawie:

Demograficzne, psychograficzne i geograficzne segmenty odbiorców

Realistycznycele dotyczące przychodów podyktowane średnimi cyklami sprzedaży,zrównoważone karty wynikówitp.

Ograniczenia budżetowe

Każda sekcja dokumentu zawiera pytania, które pozwalają się skupić. Na przykład w sekcji Cele przychodowe nawigujesz odpowiadając na pytania dotyczące średnich przychodów z ostatnich pięciu lat lub rocznej sprzedaży. Podobnie sekcja Idealny klient pomaga w określeniu persony użytkownika poprzez opisanie punktów bólu i potrzeb odbiorców. 💡

Podobnie jak inne szablony ClickUp, ta opcja pozwala na tworzenie i przypisywanie zadań, ustawienie terminów i włączenie powiadomień w czasie rzeczywistym, aby być na bieżąco z aktualnymi informacjami na temat postępów w realizacji planu sprzedaży .

5. Szablon matrycy funkcji produktu ClickUp

Zorganizuj kategorię produktów za pomocą funkcji grupowania, sortowania i filtrowania w ClickUp

Siła propozycji wartości w dużej mierze zależy od umiejętności określenia, które funkcje produktu są poszukiwane i dlaczego. Będziesz cieszyć się Szablon matrycy funkcji produktu ClickUp jeśli potrzebujesz pomocy w uporządkowaniu mocnych stron produktu zgodnie z niestandardowymi potrzebami klienta.

Pierwszym krokiem do korzystania z tego szablonu jest identyfikacja najbardziej wartościowych funkcji. Posortuj je na oprogramowanie i sprzęt lub stwórz własne kategorie odzwierciedlające charakter produktu.

Następnie użyj Pola niestandardowe aby nakreślić działania, które musi podjąć Twój zespół. Określ priorytety funkcji o największym potencjale przychodów i dodaj osoby przypisane oraz terminy dla każdej z nich. Możesz oceniać funkcje w skali od jednego do pięciu i zostawiać notatki (przypomnienia lub wytyczne) dla swoich pracowników. Śledź postępy i w razie potrzeby wprowadzaj poprawki.

Jeśli zarządzasz wieloma projektami, użyj szablonu do realokacji zasobów i budżetu na projekty o większym znaczeniu. Na przykład, można porównać funkcje dwóch podobnych produktów i zdecydować, który z nich należy kontynuować. 💕

6. Szablon dokumentu skróconej informacji o produkcie ClickUp

Napisz dokument podsumowujący propozycję wartości lub brief produktu i udostępnij go zespołowi do przeglądu

Wprowadzasz na rynek nowy produkt lub zmieniasz istniejący? Dokument Szablon dokumentu ClickUp Product Brief może się przydać, ponieważ zapewnia teoretyczne ramy do radzenia sobie z kluczowymi scenami przed datą premiery.

Skorzystaj z szablonu, aby zdefiniować zwięzłą i spójną propozycję wartości dla swojego produktu cross-functional teams . W dokumencie można naszkicować cały cykl pracy programistycznej, w tym specyfikacje, informacje zwrotne i powiązane zadania, dzięki czemu jest to jedno źródło prawdy dla współpracy.

Domyślnie szablon pozwala na stworzenie efektywnego briefu produktu za pomocą tych sekcji:

2-Pager: Aby nakreślić, w jaki sposób produkt wpływa na grupę docelową

Aby nakreślić, w jaki sposób produkt wpływa na grupę docelową Plan wydania: Pomaga podzielić wydanie produktu na fazy i podkreśla priorytetowe zadania

Pomaga podzielić wydanie produktu na fazy i podkreśla priorytetowe zadania Specyfikacja funkcji: Wsparcie dla zespołów projektowych i deweloperskich potrzebujących informacji o tym, w jaki sposób każda funkcja ma przynieść korzyści kupującemu

Wsparcie dla zespołów projektowych i deweloperskich potrzebujących informacji o tym, w jaki sposób każda funkcja ma przynieść korzyści kupującemu Załączniki: Użyj tej sekcji, aby dodać wszystko - np. połączone linki i dokumenty - istotne dla premiery

Możesz utworzyć więcej sekcji za pomocą jednego kliknięcia. Szablon ma strukturę wypełniania pustych pól, więc nie będziesz miał problemów z jego użyciem. ✏️

7. Szablon planu marketingowego ClickUp

Nakreśl swoje cele marketingowe i podziel je na działania na liście ClickUp

Włączenie deklaracji wartości do zespołu marketingowego buduje poczucie własności i czyni cuda w zakresie współpracy zespołowej. Lista Szablon planu marketingowego ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do organizacji cele marketingowe z jasnością i kontrolą. To potężne narzędzie do:

Planowania i optymalizacji wielu kampanii marketingowych

Ustawienie celów opartych na wartościach - na przykład zwiększenie świadomości marki

Śledzenie celów za pomocą wbudowanej analityki

Rozpocznij marsz naprzód z tym narzędziem szablon planu marketingowego przechodząc do sekcji Cele. Lista celów Cele i kluczowe wyniki (OKR) i przekształcić je w zadania i podzadania. Dodaj szczegóły, takie jak daty rozpoczęcia i zakończenia, kwartał, postęp i poziom wysiłku.

Wykorzystaj wiele widoków szablonu, aby usprawnić swoją pracę marketingowy cykl pracy . Załóżmy, że chcesz uzyskać wyraźne podsumowanie swoich celów na kwartał - wszystko, co musisz zrobić, to użyć widoku Kluczowych wyników. Widok Progress sortuje zadania na karty w oparciu o sześć aktualizacji statusu: Do zrobienia, Zaplanowane, W trakcie realizacji, Wymaga wprowadzenia, Anulowane, i Ukończone.

Widok Oś czasu jest kolejnym świetnym dodatkiem, ponieważ wyświetla OKR chronologicznie według miesiąca, tygodnia lub dnia i dostarcza szacunki czasu trwania. ⌛

8. Word Value Proposition Canva by Neos Chronos

Napisanie wielu propozycji wartości w dokumencie Word przez Neos Chronos

Jeśli szukasz szablonu UVP bez dzwonków i gwizdków, Word Value Proposition Canvas od Neos Chronos jest właśnie dla Ciebie. ☕

Minimalistyczny szablon propozycji wartości podzielony jest na dwie sekcje: Produkt i Klient.

Sekcja Produkt zawiera działy takie jak Korzyści, Doświadczenie i Funkcje, które pozwalają na rozszerzenie opisu produktu. Sekcja Klient służy do zawężenia pragnień, obaw i potrzeb docelowego nabywcy. Otrzymujesz również sekcję Substytuty, aby zbadać konkurentów i sposób, w jaki reagują na oczekiwania rynku.

Szablon zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące tego, co należy umieścić w każdej sekcji, ale nadal może być konieczne skonsultowanie się z zespołem ds. produktu i marketingu w celu uzyskania odpowiedniej zawartości.

Szablon jest dostępny do pobrania za darmo w formacie Word (docx) pod warunkiem, że nie usuniesz z niego informacji o prawach autorskich. Ma on dwustronicowy układ. 📃

9. Szablon propozycji wartości Canva by Edit.org

Tworzenie silnej grafiki propozycji wartości przez Edit.org

Być może nie jest on pełen zaawansowanych funkcji, ale szablon Value Proposition Canva od Edit.org może być więcej niż wystarczający do nakreślenia mocnych stron produktu i przedstawienia niestandardowych celów.

Szablon ten składa się z jednego slajdu podzielonego na dwie sekcje:

Propozycja wartości Segment niestandardowy

Sekcja Propozycja wartości polega na systematycznym połączeniu produktu z obecnymi zachowaniami zakupowymi. W sekcji Produkty i usługi piszesz opis produktu lub listę funkcji. Sekcja Gain Creators to miejsce, w którym ustalasz główne punkty sprzedaży swojego produktu. Wreszcie, użyj Pain Relievers, aby wyjaśnić, w jaki sposób twoja oferta łagodzi konkretne bóle klientów.

Sekcja segmentu klienta jest podzielona na korzyści, bolączki i zadania klienta. Pomagają one nakreślić punkt widzenia idealnego klienta. Możesz zbadać ich motywację do inwestowania w produkt w oparciu o ich siłę nabywczą oraz krótko- i długoterminowe cele. 🎯

Szablon można edytować online i udostępniać w sieciach społecznościowych. Pobierz go, aby edytować go offline.

10. Szablon infografiki Value Proposition Canva autorstwa Slidesgo

Skorzystaj z szablonu infografiki Value Proposition Canvas firmy Slidesgo, aby stworzyć atrakcyjną prezentację na temat swojego produktu

Chcesz stworzyć wizualną prezentację swojej propozycji wartości i strategii marketingowej? Szablon infografiki Value Proposition Canva od Slidesgo jest właśnie tym, czego potrzebujesz! 🎁

Szablon zawiera 31 slajdów z gotowymi infografikami do wizualizacji każdego kąta, który prowadzi do UVP, niezależnie od tego, czy są to mocne strony produktu, punkty bólu klientów, czy koszty.

Na przykład drugi slajd pomaga narysować połączenia między wyzwaniami klientów a odpowiednimi funkcjami produktu. Wybierz jeden lub więcej slajdów w oparciu o odbiorców, którym prezentujesz lub dane rynkowe, które masz pod ręką.

Wszystkie slajdy są w 100% edytowalne. Możesz zmienić wszystko, od palety kolorów po czcionkę i projekt. Możesz także zmienić kolejność slajdów i usunąć niepotrzebne grafiki, aby zachować prostotę koncepcji.

Pobierz ten szablon w PowerPoint format lub użyj go online w Google Slides lub Keynote.

Szablony propozycji wartości: Schody do serca kupującego

Szablony propozycji wartości, które omówiliśmy, są bardzo praktyczne w diagnozowaniu rynków i przygotowywaniu klientów strategie produktowe . Zalecamy zapoznanie się z Biblioteka szablonów ClickUp aby znaleźć ponad 1000 innych zaprojektowanych przez ekspertów szablonów do dowolnego zastosowania - czy to w marketingu, księgowości czy zarządzaniu projektami.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sformułowaniu swojego UVP lub dokumentów marketingowych, wypróbuj ClickUp AI . Jest genialny asystent pisania który może ci pomóc generować opisy produktów , briefy projektów, raportowanie statusu i wiele więcej! 🤖