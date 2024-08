10 darmowych szablonów pozycjonowania produktów w Word, PowerPoint i ClickUp

Bez względu na to, jak dobry jest, jeden produkt nie może być idealnym rozwiązaniem dla każdego. Twoim zadaniem jest zidentyfikowanie docelowych nabywców i pokazanie im, w jaki sposób mogą skorzystać z tego, co oferujesz.

Mówiąc najprościej, tajemnica sprzedaży produktu tkwi we właściwej pozycji. Proces ten polega na namalowaniu unikalnego obrazu swojej oferty i określeniu pozycji, jaką zajmie ona w umysłach klientów.

Weźmy jako przykład Rolex. Marka ta zawsze pozycjonowała się jako prestiżowa i luksusowa. Przez lata kojarzyła się również ze znanymi sportowcami, takimi jak Roger Federer, podkreślając, że jest to etykieta dla ludzi sukcesu.

Dzięki skutecznej pozycji produktu, każdy ma pojęcie o tym, czym jest Rolex - rynkiem docelowym wyrafinowania, klasy i elegancji. ⌚

Na szczęście nie potrzebujesz zespołu kreatorów krajobrazu rynkowego, takich jak Rolex, aby właściwie pozycjonować swój produkt - wszystko, czego potrzebujesz, to szablony pozycjonowania produktu.

Przeprowadzimy Cię przez nasz wybór 10 najlepszych szablonów pozycji produktu dostępnych obecnie na rynku. Oferują one gotową strukturę, która pomoże ci nakreślić mocne i słabe strony twojego produktu i trafić we właściwy punkt do twoich niestandardowych klientów!

Co to jest szablon pozycjonowania produktu?

Pozycjonowanie produktu to proces określania, gdzie twój produkt pasuje do krajobrazu rynkowego i jak chcesz, aby twoi niestandardowi klienci go postrzegali. Obejmuje on różne działania, od analizy konkurencji po badanie person użytkowników i komunikowanie wizerunku marki oraz ogólnej propozycji wartości.

Szablony deklaracji pozycjonowania produktu to skróty, które pomogą Ci znaleźć idealne miejsce dla Twojego produktu pod gwiazdami. ⭐

Stanowią one podstawę dla:

Przedstawienia mocnych i słabych stron swojego produktu

Identyfikacji rynku docelowego i odbiorców

Opracowania właściwej strategii marketingowej i strategii pozycjonowania produktu

Określenia celów firmy i jej unikalnej wartości

Zaplanuj wiele projektów, zarządzaj zależnościami i ustalaj priorytety wszystkiego w niestandardowy sposób

oś czasu projektu

z widokiem osi czasu w ClickUp

Co składa się na dobry szablon pozycjonowania produktu?

Praktyczny szablon pozycjonowania produktu musi mieć pewne kluczowe cechy, takie jak:

Zdefiniowana struktura : Szablon powinien mieć odpowiednie sekcje do opisania funkcji, wartości, grupy docelowej i celów produktu oraz analizy konkurencji

: Szablon powinien mieć odpowiednie sekcje do opisania funkcji, wartości, grupy docelowej i celów produktu oraz analizy konkurencji Możliwość dostosowania : Powinien umożliwiać wprowadzanie zmian w strukturze i zapewniać zgodność z istotą marki i celami firmy we wszystkich wysiłkach marketingowych. Powinieneś być w stanie edytować, dodawać lub usuwać sekcje, aby dostosować szablon do swoich konkretnych potrzeb

: Powinien umożliwiać wprowadzanie zmian w strukturze i zapewniać zgodność z istotą marki i celami firmy we wszystkich wysiłkach marketingowych. Powinieneś być w stanie edytować, dodawać lub usuwać sekcje, aby dostosować szablon do swoich konkretnych potrzeb Wszechstronność : Struktura powinna być odpowiednia do opisywania wszelkiego rodzaju produktów - od pasty do zębów po biżuterię - i określania ich pozycji. Jest to szczególnie ważne dla firm posiadających zróżnicowane portfolio produktów

: Struktura powinna być odpowiednia do opisywania wszelkiego rodzaju produktów - od pasty do zębów po biżuterię - i określania ich pozycji. Jest to szczególnie ważne dla firm posiadających zróżnicowane portfolio produktów Opcje współpracy : Powinien oferować opcje takie jak edycja w czasie rzeczywistym, komentowanie i robienie notatek, aby utrzymać cały zespół w pętli i umożliwić im udział w pełnej strategii marketingowej

: Powinien oferować opcje takie jak edycja w czasie rzeczywistym, komentowanie i robienie notatek, aby utrzymać cały zespół w pętli i umożliwić im udział w pełnej strategii marketingowej Łatwość użytkowania: Powinien być dostarczany ze szczegółowymi i precyzyjnymi instrukcjami, w jaki sposób wewnętrzne Teams mogą z niego korzystać i jakie informacje należy dodać (tj. persona kupującego, pozycja marki, analiza konkurencji i kluczowe stwierdzenia dotyczące wyróżników)

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

10 szablonów pozycji produktów do wykorzystania w 2024 roku

Sprawdziliśmy dziesiątki szablonów pozycjonowania produktów i wybraliśmy 10 najlepszych z nich

ClickUp

, Chasm, szablon.net, Slidesgo, Slideteam i SlideUpLift. Skorzystaj z nich, aby zaprezentować swój produkt w jak najlepszym świetle i przedstawić go właściwym odbiorcom. ✨

1. Szablon listy pozycji produktów ClickUp

Skorzystaj z szablonu listy pozycji produktów ClickUp, aby zrozumieć tajniki produktu i odpowiednio przedstawić go na rynku docelowym

Pozycjonowanie produktu wymaga połączenia sił wielu Teams, począwszy od projektu i

zarządzanie produktem

do marketingu i

projektowanie produktów

. Ponieważ każdy dział jest zaangażowany w różne aspekty tego samego produktu, naturalne jest, że może pojawić się zamieszanie i nieporozumienia.

Na szczęście można zebrać swoje oddziały i utrzymać jednolity front z

Szablon listy pozycji produktów ClickUp

. Pozwala on Tobie i wszystkim członkom Twojego zespołu lepiej zrozumieć Twój produkt i zidentyfikować niszę rynku docelowego.

Szablon ma trzy widoki - punktem wyjścia jest widok oceny pozycji produktu. Tutaj znajdziesz formularz z predefiniowanymi polami, takimi jak nazwa produktu, cel

data premiery

, opis produktu, segment rynku, punkty bólu i unikalna wartość lub punkty sprzedaży. Oczywiście możesz zmodyfikować formularz, aby dostosować go do specyfiki produktu, korzystając z dostępnych pól lub dodając niestandardowe.

Gdy wszyscy członkowie zespołu wypełnią formularz, przesłane informacje automatycznie pojawią się w widoku listy produktów. Pozwala on przeglądać wszystkie informacje dotyczące procesu pozycjonowania produktu, przypisywać zadania do konkretnych członków zespołu, ustawiać priorytety i grupować zadania według statusu, takiego jak Planowanie, W trakcie i Wstrzymane.

Widok ten jest fantastyczny do obsługi wielu procesów pozycjonowania produktów jednocześnie!

Trzeci widok (Tablica) to

Tablica Kanban

która zamienia Twoje produkty w karty zadań i pozwala sortować je na podstawie ich statusu. Konstrukcja typu "przeciągnij i upuść" sprawia, że przenoszenie kart jest dziecinnie proste. 🌬️

Pobierz ten szablon

2. Szablon zadania ClickUp do pozycjonowania produktu

Skorzystaj z szablonu zadań pozycjonowania produktu ClickUp, aby stworzyć listy do zrobienia, które pomogą Ci zrozumieć, jak wprowadzić swój produkt na rynek

Szablon

Szablon zadania ClickUp do pozycjonowania produktów

oferuje prosty, ale skuteczny sposób na upewnienie się, że działania niezbędne do powodzenia pozycjonowania produktu zostały zakończone. Po sprawdzeniu każdego elementu listy kontrolnej szablonu, będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć unikalny produkt

strategię marketingową dla swojego produktu

i znalezienie rynku docelowego. ✅

Szablon jest w zasadzie listą do zrobienia z sześcioma domyślnymi zadaniami dotyczącymi takich aspektów, jak punkty bólu użytkowników, unikalna propozycja sprzedaży i strategia budowania marki. W zależności od scenariusza, możesz usuwać, edytować lub dodawać nowe zadania do listy. Przypisz członka zespołu do każdego zadania i upewnij się, że wszyscy są świadomi swoich obowiązków.

Jedną z najlepszych rzeczy w tym szablonie jest dodawanie relacji między zadaniami. Możesz upewnić się, że jedno zadanie nie rozpocznie się, dopóki inne nie zostanie zakończone, utrzymując w ten sposób odpowiedni przepływ w zespole i ustawiając priorytety.

Możesz

śledzenie czasu

w ramach szablonu, ustawić terminy i monitorować postęp każdego zadania po prawej stronie listy rzeczy do zrobienia. Ułatwia to wszystkim dostęp do konkretnej propozycji wartości lub strategii krajobrazu rynkowego.

Ponieważ jest to szablon zadania można łatwo skopiować i załączyć do każdego zarządzanego produktu, aby zaoszczędzić czas.

Pobierz ten szablon

3. Szablon dokumentu skróconej informacji o produkcie ClickUp

Dzięki szablonowi Product Brief Document Template od ClickUp, Twój zespół ma zakończone wypełnianie pustych pól, aby wesprzeć powodzenie wprowadzenia produktu na rynek - pozostając dosłownie na tej samej stronie

Niezależnie od tego, czy chodzi o aktualizację istniejącego produktu, czy też wprowadzenie nowego, posiadanie dobrze zdefiniowanego planu gry ma kluczowe znaczenie. Plan ten powinien obejmować wszystkie najdrobniejsze szczegóły, od specyfikacji funkcji po grupę docelową, aby zapewnić, że każdy współpracownik działa na tych samych falach. 📻

Plan

Szablon dokumentu ClickUp Product Brief

może służyć jako niekwestionowane źródło prawdy dla wszystkich teamów zaangażowanych w projekt

proces rozwoju produktu

.

Będąc

Dokument ClickUp

szablon, pozwala zorganizować i scentralizować wszystkie informacje istotne dla rozwoju produktu i pozycji w jednym dokumencie. Dodaj dowolną liczbę stron i użyj komentarzy, aby

współpracować ze współpracownikami

lub ping do określonych członków zespołu, gdy potrzebujesz ich wkładu.

Domyślnie szablon ten zawiera cztery sekcje, które można edytować, aby zapewnić, że pasują do produktu jak ulał:

2-Pager: Wyjaśnia problemy i wyzwania, którym ma sprostać twój produkt oraz ustawia cele i kryteria pomiaru jego powodzenia Specyfikacja funkcji: Określa specyfikację różnych funkcji i szkicuje potencjalnych użytkowników produktu Release Plan: Ustawienie scen i kamieni milowych, które muszą zostać zakończone przed wprowadzeniem produktu na rynek Załączniki: Zawiera dodatkowe dokumenty związane z produktem, informacje i badania

Pobierz ten szablon

4. Szablon wyceny produktu ClickUp

Opracuj listę cen dla swoich produktów i usług za pomocą darmowego szablonu ClickUp Product Pricing Template

Wycena i pozycja produktu muszą być zgodne - przy ustalaniu ceny należy pamiętać o miejscu produktu na rynku. Powiedzmy, że sprzedajesz czekoladę - logiczne jest, że cena zwykłej mlecznej czekolady jest niższa niż czekolady z migdałami, egzotycznymi smakami lub złotymi liśćmi. 🍫

Staje się to znacznie trudniejsze, gdy masz szeroki asortyment produktów. Na szczęście masz

Szablon wyceny produktów ClickUp

do Twojej dyspozycji. Działa on jako scentralizowany hub do przechowywania wszystkich informacji o produkcie, w tym cen, aby lepiej zaprezentować swoją propozycję wartości.

Dzięki temu szablonowi pozycjonowania możesz:

Współpracować z zespołem i eksperymentować z różnymi strategiami cenowymi

Łatwo zmieniać ceny w zależności od warunków rynkowych lub unikalnej wartości produktu

Śledzenie stanów magazynowych i zarządzanie zapasami

Przechowywać istotne informacje o produkcie i pomagać niestandardowym klientom

Zacznij od wprowadzenia odpowiednich informacji o produkcie w widoku Products by Category. Podaj szczegóły, takie jak nazwa produktu, jednostka magazynowa (SKU), marka, typ produktu, kolor i cena jednostkowa. ClickUp pogrupuje Twoje produkty według kategorii, aby ułatwić nawigację.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji, otrzymasz widok z lotu ptaka każdego produktu, który masz w magazynie i

zarządzać zapasami

bardziej efektywnie. Ponadto będziesz w stanie w mgnieniu oka uzyskać istotne informacje dla swoich niestandardowych klientów.

Pobierz ten szablon

5. Szablon strategii produktu ClickUp

Szablon strategii produktu ClickUp pozwala Twojemu zespołowi być na bieżąco i pomaga stworzyć produkt zgodny z wymaganiami rynku

Chcesz opracować produkt, który zaspokoi niestandardowe potrzeby Twoich klientów i będzie zgodny z celami Twojej firmy? W takim razie

Szablon strategii produktowej ClickUp

jest najlepszym rozwiązaniem. Zawiera on trzy listy z różnymi widokami, które pomogą Ci dostosować

strategii produktowej

w najdrobniejszych szczegółach. 🕵️

Początkowa lista nosi nazwę "Funkcje" i to na niej będziesz zapisywać możliwości, które ma posiadać twój produkt. Użyj pól niestandardowych, takich jak kategoria funkcji, wysiłek, lider zespołu i termin realizacji, aby podać więcej szczegółów na temat pożądanych funkcji. Możesz wprowadzić funkcje ręcznie lub skorzystać z Feature Submission Form, aby automatycznie dodać je do listy. Użyj widoków takich jak Aktywne funkcje, Priorytet i Według wysiłku, aby filtrować wpisy i skupić się na konkretnych funkcjach.

Druga lista to Oś czasu. Tutaj głównym celem jest harmonogram wdrażania funkcji. Istnieją dwa widoki, które grupują funkcje na podstawie ich statusu. Szablon oferuje przykład z dwiema opcjami statusu - W trakcie i Do zrobienia, ale można dodać inne opcje, takie jak Przegląd, Wstrzymane lub Zakończone.

Trzecia lista to Team, która jest zarezerwowana dla informacji o osobach zaangażowanych w projekt

realizację projektu

w tym dział, do którego należą, adres e-mail i numer telefonu.

Warto zauważyć, że szablon jest w pełni konfigurowalny. Dodawaj nowe listy, edytuj istniejące, zmieniaj niestandardowe pola i dostosowuj widoki, aby stworzyć spersonalizowaną przestrzeń, w której Ty i Twoje zespoły możecie pracować nad ożywieniem swojego produktu. 🌱

Pobierz ten szablon

6. Szablon ramowy pozycji według Chasm

Skorzystaj z szablonu pozycjonowania firmy Chasm, aby przedstawić korzyści płynące z produktu i problemy, które rozwiązuje

Jeśli szukasz prostego szablonu, który nakreśli niestandardowych klientów i funkcje twojego produktu, Positioning Framework Template by Chasm jest doskonałą opcją.

Szablon ma formę tabeli z trzema kolumnami i ośmioma wierszami. Twoim zadaniem jest wypełnienie tabeli odpowiednimi informacjami i opowiedzenie historii o tym, jak Twój produkt się wyróżnia. Możesz wybrać, czy chcesz edytować szablon online, czy pobrać go w formacie PDF i pracować nad nim offline.

Zacznij od zdefiniowania swoich docelowych klientów i nakreślenia bolączki, którą chcą rozwiązać. Powinieneś także uwzględnić wszelkie emocjonalne motywy, które mogą skłonić ludzi do zakupu twojego produktu. W końcu, emocje wpływają na niestandardowe procesy decyzyjne klientów w dużym stopniu.

Następnie wyjaśnij dlaczego Twoi klienci mieliby kupić Twój produkt i opisz co sprawia, że Twój produkt jest lepszy od konkurencji.

Po wypełnieniu tabeli, ty i twoi współpracownicy będziecie mieli jasny obraz tego, co sprawia, że twój produkt jest wyjątkowy i jak wykorzystać jego funkcje, aby uzyskać odpowiednią pozycję na rynku.

7. Szablon strategii pozycjonowania marki Word od Template.net

Skorzystaj z szablonu Word Brand Positioning Strategy Template by Template.net, aby przedstawić swoją markę w najlepszym świetle

Inne szablony, które omawialiśmy do tej pory, dotyczą wydajności produktów skupia się na marce . Word Brand Positioning Strategy Template by Template.net to prosty szablon przedstawiający cel, wizję, wartości i cele Twojej marki. Można go pobrać w formacie Word lub Dokumentów Google.

Szablon jest podzielony na trzy główne sekcje:

Komunikacja marki Wizerunek marki Strategia marki

W sekcji Brand messaging definiuje się slogan i wartości marki. Szablon zawiera przykład firmy produkującej instrumenty muzyczne, której głównymi wartościami są doskonała jakość dźwięku, nienaganne rzemiosło i obsługa klienta. Wszystko do zrobienia przez firmę powinno być zgodne z tymi wartościami. 🎶

Sekcja Wizerunek marki powinna zawierać informacje na temat logo marki, typografii i kolorów, zapewniając wszystkim członkom zespołu pracę z odpowiednimi elementami wizualnymi. Służy ona jako wytyczne do tworzenia dokumentów związanych z marką i niestandardowych kampanii marketingowych.

Strategia marki definiuje cele marki i nakreśla strategie ich osiągnięcia.

8. Szablon infografiki pozycjonowania produktu Slidesgo

Szablon infografiki pozycjonowania produktu Slidesgo pozwala stworzyć atrakcyjną wizualnie prezentację produktu

Zamień zwykłe dokumenty wypełnione informacjami o produkcie na estetyczne i wciągające tabele i wykresy, dzięki szablonowi infografiki pozycjonowania produktu Slide od Slidesgo!

Ten szablon PowerPoint zawiera 32 slajdy, które obejmują różne kategorie, takie jak:

Profile i charakterystyka odbiorców docelowych Wizja, cel i slogan produktu Wyzwania, które produkt może pomóc pokonać Strategie cenowe Analiza konkurencji Strategie marketingowe

Po dodaniu odpowiednich informacji do każdego slajdu, uzyskasz jasny obraz tego, jak zaprezentować swój produkt na rynku i podkreślić jego funkcje. Ponieważ szablon jest tak szczegółowy, może być używany przez różne zespoły, od

zarządzanie produktem

od projektowania po sprzedaż i marketing.

Każdy slajd zawiera wizualizacje, które ułatwiają zrozumienie prezentowanych informacji. Możesz zmieniać kolejność slajdów i niestandardowy wygląd, od dostosowywania kolorów po edycję ich stylu.

Pobierz ten szablon

9. Szablon mapy pozycji produktu PowerPoint autorstwa Slideteam

Skorzystaj z szablonu mapy pozycjonowania produktu PowerPoint firmy Slideteam, aby zobaczyć, jak Twój produkt wypada na tle konkurencji i nakreślić jego mocne strony

Szablon infografiki pozycjonowania produktu w PowerPoint od Slideteam jest idealny do tworzenia prostej wizualnej reprezentacji pozycji produktu w porównaniu z konkurencją.

Podczas gdy projekt może sprawiać wrażenie mapa procesu szablon, w rzeczywistości służy innemu celowi. Koncentruje się na identyfikacji atrybutów umożliwiających porównanie produktu z konkurencją i wyodrębnienie jego miejsca na rynku.

Najlepszym sposobem na wyjaśnienie, w jaki sposób szablon porównania produktów działa na przykładzie. Załóżmy, że chcesz uruchomić platformę do strumieniowego przesyłania multimediów. Aby określić pozycję rynkową swojej platformy, musisz przeanalizować jej największych konkurentów, takich jak Spotify i Tidal.

Masz cztery kwadranty, w których umieścisz swoją konkurencję w oparciu o określone wartości. W tym przypadku pierwszą wartością, na której się skupimy, jest cena, a drugą liczba tytułów w bibliotece. Niskie i wysokie wartości pomagają określić dokładną pozycję każdej firmy w kwadrancie.

Gdy już to zrobisz, będziesz miał pojęcie o segmencie rynku, do którego możesz dotrzeć i zaoferować coś nowego i odświeżającego.

10. Szablon tabeli porównania pozycji marki w programie PowerPoint autorstwa SlideUpLift

Szablon PowerPoint Brand Positioning Comparison Table firmy SlideUpLift pomaga przedstawić markę w sposób zgodny z produktami

Twoja marka jest odzwierciedleniem twoich produktów, a to, w jaki sposób ją pozycjonujesz, jest często podyktowane cechami twojego asortymentu. Nie możesz twierdzić, że Twoja marka jest luksusowa, jeśli składa się z tanich elementów niskiej jakości.

Szablon PowerPoint Brand Positioning Comparison Table firmy SlideUpLift pomaga zaprezentować produkty i zebrać odpowiednie informacje, aby stworzyć unikalny obraz marki. 🎨

Szablon zawiera dostosowywaną tabelę z funkcją pięciu kolumn i pięciu wierszy. Każdy wiersz reprezentuje produkt, a każda kolumna przedstawia aspekt istotny dla pozycji marki. Twoim zadaniem jest wprowadzenie odpowiednich informacji dla każdego produktu w asortymencie, aby zrozumieć, co wnosi on do tabeli.

Oprócz umożliwienia zrozumienia, w jaki sposób pozycjonować swoją markę, szablon ten może być wykorzystany do opracowania strategii marketingowych i wymyślenia odpowiednich projekt produktu .

Pobierz ten szablon

Szablony pozycji produktu - gładki pas startowy dla bezpiecznego startu Twojego produktu

Każda firma chce korzystnie pozycjonować swoje produkty w umysłach niestandardowych klientów. Ale do zrobienia tego, trzeba dokładnie zidentyfikować właściwą niszę i zrozumieć, co sprawia, że produkt jest wyjątkowy.

Szablony do pozycjonowania produktów z listy pozwalają (w przenośni) rozłożyć produkt na części i zrozumieć jego tajniki, aby przygotować go na powodzenie. Szablony te pomagają również opracować odpowiednie strategie marketingowe, określić ceny i rozpowszechnić informacje o swojej marce! 📣