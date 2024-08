10 darmowych szablonów zrównoważonej karty wyników dla Twojej firmy

Jeśli chcesz poprawić wydajność swojej firmy, będziesz musiał poradzić sobie z dużą ilością danych, co może być przytłaczające. Nie obawiaj się, ponieważ szablony zrównoważonej karty wyników pomogą Ci z łatwością sobie z tym poradzić. 🙌

Pozwalają one nie tylko być na bieżąco ze wszystkimi danymi, ale także oceniać wyniki i przekazywać je kierownictwu wyższego szczebla w sposób jasny i zwięzły. Dzięki tak dobrze przemyślanemu systemowi oceny można podejmować świadome decyzje zbiorowe i skuteczniej strategować.

Przedstawimy 10 naszych ulubionych szablonów zrównoważonej karty wyników wraz z ich głównymi cechami i korzyściami. Najlepsze jest to, że wszystkie są darmowe!

Czym jest szablon zrównoważonej karty wyników?

Szablony zrównoważonej karty wyników to gotowe ramy planowania strategicznego. Można ich używać do komunikowania celów biznesowych, opracowywania strategii i śledzenia postępów w czterech kluczowych obszarach:

Finanse: ROI, zysk i przychody Perspektywa klienta: Satysfakcja klienta Wewnętrzne procesy biznesowe: Wskaźniki produktywności i czas wprowadzenia produktu na rynek Nauka i rozwój: Wydajność i umiejętności pracowników

Zrównoważone karty wyników umożliwiają gromadzenie kluczowych informacji od liderów w tych czterech obszarach, w szczególności ich celów i inicjatyw. Dają one jasny obraz ogólnej wydajności firmy i wykrywają słabe punkty, a także te, które zapewniają przewagę konkurencyjną.

Szablony zrównoważonej karty wyników to dokumenty, które można dostosować do różnych scenariuszy i odbiorców. Pozwalają na przechowywanie wszystkich informacji w jednym miejscu i wspierają płynne zarządzanie komunikację i współpracę między sektorami i szczeblami wyższego szczebla.

Co składa się na dobry szablon zrównoważonej karty wyników?

Dobrze opracowany szablon biznesowej karty wyników to:

Prostolinijny : Prosty, rzeczowy i łatwy do zrozumienia

: Prosty, rzeczowy i łatwy do zrozumienia Wykonalny : Zawiera konkretne i osiągalne środki

: Zawiera konkretne i osiągalne środki Kompleksowy : Skutecznie uwzględnia wszystkie cztery perspektywy

: Skutecznie uwzględnia wszystkie cztery perspektywy Zgodny ze strategią : Odzwierciedla wartości i misję firmy

: Odzwierciedla wartości i misję firmy Adekwatny: Aktualny i podlegający regularnym przeglądom i zmianom

Odpowiednio zaprojektowany i wykorzystany szablon pozwala planować i ustalać priorytety zadań, aby zapewnić sukces i stabilny wzrost, a tym samym osiągnąć cele strategiczne. Dokument ten można również wykorzystać do oceny skuteczności poprzednich inicjatyw i tworzenia bardziej wydajnych w przyszłości.

10 niezbędnych szablonów zrównoważonej karty wyników dla skutecznego przywództwa

Zacznij od jednego z naszych 10 ulubionych szablonów zrównoważonej karty wyników w ClickUp, Excel lub PowerPoint i zaoszczędź cenny czas. Pozwolą Ci one skupić się na bardziej palących sprawach, takich jak rozkwit Twojej firmy. 🌻

Należy pamiętać, że niektóre z tych szablonów nie są zgodne z ramami zrównoważonej karty wyników, ale odnoszą się do jednego lub więcej z jej czterech kluczowych aspektów.

1. Szablon zrównoważonej karty wyników ClickUp

Szablon zrównoważonej karty wyników ClickUp

Nie daj się zwieść prostocie tego szablonu szablon tablicy . Jeśli jest właściwie używany, może być potężnym narzędziem, które może przekształcić Twój biznes.

Aby rozpocząć korzystanie z Szablon zrównoważonej karty wyników ClickUp , zapoznaj się z krótkimi instrukcjami po prawej stronie. Jak sugeruje szablon, pierwszym krokiem jest określenie głównej wizji firmy. Jeśli już ją masz, może ona posłużyć jako przypomnienie i przygotowanie wszystkich stron do nadchodzącej dyskusji.

Następnie liderzy w swoich obszarach powinni określić swoją wizję cele i kluczowe wyniki (OKR) i wyląduj na inicjatywach, które działają dla wszystkich zaangażowanych. Podziel je na etapy i przypisz obowiązki każdemu członkowi zespołu.

Oprócz zwykłego tekstu, szablon umożliwia dołączenie list kontrolnych dla ułatwienia priorytetyzację zadań . Możesz także dodać elementy interaktywne, takie jak banery, przyciski i linki, aby treść była bardziej atrakcyjna wizualnie i zawierała więcej informacji.

Po ukończeniu szablon służy jako mapa podróży firmy w kierunku innowacji i rozwoju. Jest to doskonały sposób na zaprezentowanie przyszłych celów strategicznych interesariuszom i zapewnienie, że wszyscy są na tej samej stronie. Pobierz ten szablon

2. Szablon bilansu ClickUp

Szablon bilansu ClickUp

Zdrowe finanse są podstawą każdej firmy. Dlatego należy zajmować się nimi z najwyższą starannością i precyzją. Szablon bilansu ClickUp pozwala być na bieżąco ze swoją sytuacją finansową . Jest to dokument składający się z różnych pól i tabel, które można wykorzystać do oceny swojej kondycji finansowej. Zawiera on następujące kategorie:

Aktywa finansowe, takie jak gotówka i należności

Aktywa niefinansowe, w tym grunty, sprzęt i infrastruktura

Zobowiązania i zadłużenie, czyli pożyczki bankowe, leasing i podatki

Wartość netto, tj. aktywa ogółem minus zobowiązania ogółem

Korzystanie z szablonu nie może być prostsze. Wypełnij wszystkie pola i w razie potrzeby utwórz własne, a następnie oblicz sumy, aby zobaczyć, na czym stoisz. Możesz dodawać zadania i osadzać linki do dokumentów, w których śledzisz sprzedaż poszczególnych produktów.

Jeśli dodasz niestandardową tabelę porównawczą do tego szablonu, możesz porównać bieżące liczby z tymi z poprzednich kwartałów za pomocą tego modelu zrównoważonej karty wyników. Możesz także porównać je z benchmarkami branżowymi i konkurencją. Mając wszystkie informacje w jednym miejscu, Ty i Twój zespół możecie być zawsze na bieżąco i podejmować mądre decyzje finansowe w oparciu o dane. Pobierz ten szablon

3. Szablon matrycy wielkiej strategii ClickUp

Szablon matrycy wielkiej strategii ClickUp

Każda firma dąży do prześcignięcia swoich konkurentów, zapewnienia sobie znaczącego udziału w rynku i uzyskania większych zysków. Ale aby to osiągnąć, musi zawsze obserwować rynek i odpowiednio się do niego dostosowywać. Szablon matrycy wielkiej strategii ClickUp składa się z siatki dwa na dwa, z prędkością wzrostu rynku po jednej stronie i pozycją konkurencyjną po drugiej w tym modelu zrównoważonej karty wyników. Po przeanalizowaniu liczb, umieść siebie w macierzy obok swoich rywali biznesowych. Możesz dokładnie zobaczyć jaką wartość dodajesz do rynku, zidentyfikować swoje mocne i słabe strony, określić obszary wymagające poprawy i sprawdzić dokładność swoich prognoz.

Łatwo jest zgubić się w całej pracy i nadmiernie skupić się na konkretnych zadaniach. Ten szablon pozwala zobaczyć szerszą perspektywę, usprawnić swoje działania planowanie strategiczne zbliżyć się do swoich głównych celów i przejąć rynek. Pobierz ten szablon

4. Szablon modelu biznesowego ClickUp

Szablon modelu biznesowego ClickUp

Oparty na dobrze znanej strukturze o tej samej nazwie, szablon Szablon Business Model Canvas firmy ClickUp to kompleksowe narzędzie do tworzenia biznesplanów. Niezależnie od tego, czy chodzi o stworzenie nowego, czy udokumentowanie istniejącego modelu biznesowego, szablon zrównoważonej karty wyników ułatwia pracę, zapewniając szczegółowe wytyczne.

Składa się on z dziewięciu elementów, z których każdy reprezentuje kluczowe pytanie dotyczące zarządzania procesami biznesowymi :

Propozycja wartości: Co zaoferujesz swoim klientom? Kluczowe zasoby: Czego będziesz potrzebować, aby zrealizować swoją propozycję wartości? Segmenty klientów: Kto będzie celem? Kanały: W jaki sposób dotrzesz do odbiorców docelowych? Relacje z klientami: W jaki sposób będziesz wchodzić w interakcje z klientami? Kluczowe działania: Za pomocą jakich środków osiągniesz swoje cele i cele strategiczne? Kluczowi partnerzy: Z kim będziesz współpracować? Struktura kosztów: Ile to wszystko będzie kosztować? Strumień przychodów: W jaki sposób będziesz osiągać zyski?

Mając całą tę wiedzę uporządkowaną w jednym szablonie, możesz skutecznie planować i realizować swoje operacje biznesowe. Stworzenie jasnej mapy drogowej do osiągnięcia celów od samego początku w zrównoważonej karcie wyników zapewni, że Twoja firma wystartuje we właściwym kierunku i jednocześnie zajmie się perspektywą klienta. Pobierz ten szablon

5. Szablon strategii ClickUp Go to Market

Szablon strategii ClickUp Go to Market

W porównaniu do zakładania nowej firmy, wprowadzenie nowego produktu może wydawać się spacerkiem po parku. Mimo to wymaga skrupulatnego planowania, jak każde inne przedsięwzięcie biznesowe. Szablon strategii wejścia na rynek ClickUp pomaga wprowadzić na rynek nowy produkt, funkcję lub usługę za pomocą tej zrównoważonej karty wyników. Podczas gdy poprzednie szablony były przyjazne dla początkujących, ten wymaga bardziej zaawansowanej wiedzy ze względu na swoją złożoność.

Szablon zrównoważonej karty wyników rozkłada go-to-market proces podzielony na sześć głównych etapów, z których każdy składa się z różnych podzadań:

Odkrycie : Mapa strategii podróży klienta,analiza konkurencji *Analiza: Mapa drogowa produktu, strategia cenowa

: Mapa strategii podróży klienta,analiza konkurencji *Analiza: Mapa drogowa produktu, strategia cenowa Badania : Prognozy finansowe, analiza ryzyka celów strategicznych

: Prognozy finansowe, analiza ryzyka celów strategicznych Planowanie : Analiza GAP produktu, harmonogram wydawania funkcji

: Analiza GAP produktu, harmonogram wydawania funkcji Wdrożenie : Zaangażowanie klientów i plan generowania leadów

: Zaangażowanie klientów i plan generowania leadów Raportowanie: Raport sprzedaży, analiza zaangażowania

Możesz dostosowywać zadania, aktualizować ich statusy i określać zależności z innymi zadaniami, ale także dodawać listy kontrolne i inne załączniki, które pomogą Ci wykonać zadania.

Zminimalizujesz ryzyko i zwiększysz szanse na pomyślne wejście na rynek ze swoim produktem, jeśli będziesz mieć ustrukturyzowane ramy i zajmiesz się wszystkimi tymi punktami przed rozpoczęciem sprzedaży uruchomieniem produktu . Pobierz ten szablon

6. Szablon metryk projektu ClickUp

Szablon wskaźników projektu ClickUp

Dla płynności realizacja projektu używać Szablon wskaźników projektu ClickUp . Ten szablon zrównoważonej karty wyników jest przyjazny dla początkujących i zawiera wiele przydatnych informacji i funkcji dla wszystkich członków zespołu.

Opiera się on na listach zadań i podzadań zorganizowanych według ich statusu ("Do przetestowania", "W toku" itp.). Oto jak można nimi zarządzać:

Zdefiniuj cele i metody pomiaru dla każdego zadania i oznacz je kolorowymi kategoriami Przypisywanie rezultatów do członków zespołu Ustal terminy, aby zwiększyć odpowiedzialność Dodaj etykiety priorytetów dla każdego zadania, aby wskazać poziom pilności Określ kluczowe wskaźniki wydajności

Dla płynniejszego współpraca zespołowa użytkownicy mogą dodawać komentarze, pliki i listy kontrolne do zadań. Mogą śledzić swój czas na trzy sposoby (za pomocą licznika czasu, podając zakres czasu lub całkowitą liczbę przepracowanych godzin), z łatwością rejestrując rozliczane godziny. Użytkownicy nie muszą korzystać z wielu narzędzi, takich jak narzędzia do śledzenia czasu , aplikacje do przesyłania wiadomości i dokumenty metryczne. Zamiast tego łatwo jest zarządzać większością aspektów projektu w aplikacji.

Dzięki temu szablonowi członkowie zespołu zawsze mają dokładny przegląd projektu zakres prac i postęp każdego projektu. Mogą się do niego odwoływać za każdym razem, gdy potrzebują czegoś do pracy. Na pierwszy rzut oka będą dokładnie wiedzieć, co i kiedy należy zrobić, zamiast pingować współpracowników. Pobierz ten szablon

7. Szablon strategii zarządzania finansami ClickUp

Szablon strategii zarządzania finansami ClickUp

Arkusze programu Excel może być rozsądnym rozwiązaniem tymczasowym rozwiązanie do planowania konta ale brakuje im wielu funkcji. Aby uzyskać kompleksowe rozwiązanie, zwróć się do Szablon strategii zarządzania finansami ClickUp .

Jest to rozwiązanie typu wszystko w jednym, które umożliwia śledzenie płatności, faktur, ofert, zwrotów kosztów lub innych aspektów perspektywy finansowej.

Składa się z list zorganizowanych w klastry według typu. W kolumnach można wyświetlić termin płatności i zmienić status każdego wpisu. Niezależnie od tego, czy jest to osoba na liście płac, czy nadchodzące zamówienie zakupu kliknięcie nazwy wpisu spowoduje wyświetlenie dodatkowych szczegółów. Możesz dodawać niestandardowe kolumny, wybierając spośród dziesiątek opcji - od prostego tekstu i pól wyboru po formuły i paski postępu.

Podobnie jak w poprzednich szablonach, łatwo jest dodawać etykiety priorytetów, tagi i komentarze, aby ułatwić komunikację. Widok kalendarza pozwala monitorować nadchodzące terminy i ograniczać potencjalne opóźnienia i kary.

Ten szablon jest potężnym narzędziem do planowania finansowego - szczególnie dla firm z ograniczeniami zasobów . Zoptymalizuj swój budżet, aby osiągnąć długoterminowy sukces i nigdy nie przegapić żadnych krytycznych informacji dotyczących perspektywy finansowej. Pobierz ten szablon

8. Szablon matrycy analizy interesariuszy ClickUp

Szablon matrycy analizy interesariuszy ClickUp

Szablon Szablon matrycy analizy interesariuszy ClickUp to prosta siatka obejmująca dwa wymiary - zainteresowanie interesariuszy i władzę lub wpływ, jaki mają na Twoją firmę. Mogą oni uzyskać wysokie lub niskie wyniki w obu wymiarach, co daje łącznie cztery grupy.

Po zidentyfikowaniu interesariuszy należy zebrać dane na ich temat, takie jak ich oczekiwania i potrzeby. Następnie przeciągnij i upuść każdą nazwę do jednej z grup i podejmij odpowiednie działania:

Ścisłe zarządzanie: Wysoka władza + wysokie zainteresowanie Utrzymuj zadowolenie: Wysoka moc+niskie zainteresowanie Bądź na bieżąco: Niska moc+wysokie zainteresowanie Monitoruj: Niska moc+niskie zainteresowanie Mapowanie interesariuszy jest integralną częścią strategicznych inicjatyw każdej firmy. Na szczęście szablon mapy strategii ClickUp pozwala z łatwością sobie z tym poradzić. Określenie pozycji każdej ze stron w matrycy pozwala dowiedzieć się, jak przydzielić zasoby, aby zaspokoić ich potrzeby. Pobierz ten szablon ### 9. Szablon zrównoważonej karty wyników Creately Excel

Wypróbuj inne podejście wizualne z szablonem zrównoważonej karty wyników Creately

Jeśli wolisz arkusze kalkulacyjne, sprawdź ten szablon zrównoważonej karty wyników dla programu Excel firmy Creately. Ma on inny format niż szablon standardowa matryca dwa na dwa .

Jest to tabela z czterema wierszami, które wskazują cztery podstawowe funkcje biznesowe, co jest dość proste, prawda? Ale cztery kolumny reprezentują cele, mierniki i wartości docelowe.

Cele mają kluczowe znaczenie dla powodzenia mapy strategii i zrównoważonej karty wyników, a tabela pozwala to pokazać, umieszczając je w poszczególnych kolorowych elipsach. Posiada również oddzielną sekcję, w której można nakreślić misję i wizję firmy, aby znać kluczowe wskaźniki wydajności.

Oprócz formatu .csv, szablon można wyeksportować w innych formatach, takich jak .jpeg, .svg i .pdf. Pobierz ten szablon

10. Szablon zrównoważonej karty wyników SlideModel PowerPoint

Dostosuj kluczowe aspekty swojej firmy za pomocą prostego szablonu PowerPoint zrównoważonej karty wyników SlideModel

Jeśli potrzebujesz uproszczonej wersji do zaprezentowania szerszej publiczności, rozważ szablon zrównoważonej karty wyników SlideModel dla PowerPoint. Podobnie jak w przypadku ClickUp, szablon jest podzielony na cztery ćwiartki w tej mapie strategii, z których każda reprezentuje kluczową funkcję biznesową i umieszcza wizję i strategię na pierwszym planie.

W przeciwieństwie do ClickUp, brakuje w nim dedykowanych pól dla konkretnych celów i zadań. Chociaż powinieneś uwzględnić niektóre z nich w prezentacji, nie musisz za każdym razem wchodzić w szczegóły. Będzie to zależeć od tego, komu prezentujesz i z jakiego powodu - czy ma to być perspektywa finansowa, czy pomiar kluczowych wskaźników wydajności.

Aby pobrać i korzystać z szablonu, należy zarejestrować się na stronie internetowej. Do wyboru są trzy wersje układu. Pobierz ten szablon

Szablony zrównoważonej karty wyników - przegląd

Oto podsumowanie wszystkich szablonów i tego, jak każdy z nich może być korzystny dla Twojej firmy:

Zrównoważona karta wyników - karta raportowa dla Twojej firmy

Chociaż większość z nas bała się kart raportowych w szkole, nie możemy zaprzeczyć, że były one niezwykle pomocne. Dostarczały nam i nauczycielom wskazówek i zwiększały naszą motywację.

Podobnie jak karta raportowa, szablon zrównoważonej karty wyników pokazuje, które obszary wymagają większego wysiłku i uwagi, czy to z perspektywy klienta, czy inwestorów. Ale w przeciwieństwie do szkoły, zaniedbanie tego może nie tylko rozczarować rodziców, ale także spowodować upadek firmy.

Aby zapobiec takim ponurym scenariuszom, użyj jednego z tych szablonów zrównoważonej karty wyników jako mapy strategii i monitoruj postępy lub wskaźniki wydajności w kluczowych obszarach biznesowych. Jeśli użyjesz ich prawidłowo, możesz podejmować lepsze, oparte na danych decyzje i napędzać swój biznes do sławy. ✨