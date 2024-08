7 darmowych szablonów strategii wejścia na rynek, które warto mieć pod ręką

Wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi to zawsze ekscytujący czas! Z jednej strony nie możesz się doczekać, aby pokazać światu innowacje, nad którymi pracowałeś, a z drugiej strony planowanie najdrobniejszych szczegółów przed datą premiery może spędzać ci sen z powiek. 🌝

Niezależnie od tego, czy wprowadzasz na rynek swój pierwszy produkt, wznawiasz istniejący, czy rozszerzasz swój katalog, potrzebujesz szczegółowej strategii wejścia na rynek (GTM), aby zapewnić powodzenie przedsięwzięcia.

W tym artykule przedstawimy niektóre z najlepszych szablonów strategii wejścia na rynek do koordynowania działań związanych z wprowadzeniem produktu na rynek.

Te dobrze opracowane szablony mogą zaoferować kompleksowe wsparcie dla ułatwienia strategii GTM, które mogą obracać się wokół budowania marki, znajdowania docelowego nabywcy punkty bólu i przekonanie ich do zakupu tego, co oferujesz.

Co to jest szablon strategii wejścia na rynek?

Stworzenie dobrze zaokrąglonej strategii wejścia na rynek jest trudnym zadaniem, nawet dla ekspertów marketingowych z wieloletnim doświadczeniem. Wymaga to uwzględnienia dziesiątek elementów przed wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi, takich jak:

Zrozumienie aktualnych trendów na rynku nabywców

Zawężenie punktów bólu, które twój produkt może złagodzić

Sprawdzenie konkurencji

Zwiększenie świadomości marki

Skrócenie czasu i kosztów wejścia na rynek

Szablon strategii wejścia na rynek dostarcza podstaw dla działań związanych z planowaniem i realizacją GTM. Zasadniczo standaryzuje cały proces, pomagając zespołowi zobowiązać się do solidną pozycję produktu szybszy plan gry. 🏃

Umiejętnie wykonane szablony strategii go-to-market stanowią wsparcie dla różnorodnych zadań związanych z analizą rynku, artykułowaniem propozycji wartości dystrybucja produktów, strategia sprzedaży, określona grupa docelowa i komunikacja. Mogą być również wykorzystywane w innych przypadkach, takich jak ekspansja firmy, rebranding, wycofanie produktu, budowanie strategii cenowej i aktualizacje linii produktów.

Twórz szczegółowe pulpity KPI w ClickUp, aby analizować, wizualizować i ustalać priorytety swojej pracy

Oprócz oszczędności czasu, wysokiej jakości szablon GTM może pomóc streamować zadania promocyjne, umożliwiając ich monitorowanie poprzez Wskaźniki KPI takie jak długość cyklu sprzedaży i współczynnik konwersji.

Co należy uwzględnić w szablonie strategii wejścia na rynek

To, co powinno znaleźć się w szablonie strategii GTM, ostatecznie zależy od tego, jakie są twoje bezpośrednie cele celów i zadań . Wielu menedżerów preferuje krótkoterminowy plan GTM, który obejmuje agresywne taktyki penetracji rynku aby zapewnić rentowność premiery. Znajdziesz tu również menedżerowie produktu którzy polegają na długoterminowych strategiach, które mogą nie przynieść najwyższych zysków zwrotu z inwestycji (ROI) od razu, ale wydłużają cykl życia produktu.

Oto kilka typowych elementów, które mogą być potrzebne w szablonie strategii wejścia na rynek:

Opis produktu: Pomaga nakreślić główne funkcje i punkty sprzedaży produktu Analiza rynku: Określa wysiłki marketingowe i strategię GTM pod względem trendów, ryzyka, danych demograficznych, popytu, możliwości i bezpośrednich konkurentów Plan marketingowy: Przedstawia strategie budowania marki i pozycji (propozycji wartości), które zostaną wykorzystane do reklamowania produktu Strategie cenowe: Pomaga przeanalizować czynniki rynkowe i cele rentowności, aby zawęzić rozsądne modele cenowe Plan komunikacji: Określa zadania związane z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz role i obowiązki zespołu KPI : Określa wskaźniki, których będziesz używać do pomiaru skuteczności swojej strategii

7 szablonów strategii Go-To-Market do sprawdzenia

Przeanalizowaliśmy dziesiątki szablonów strategii GTM i wybraliśmy siedem najlepszych opcji, które pomogą ci przygotować produkt lub usługę do wprowadzenia na rynek.

Są to najlepsze w branży ClickUp Szablony oferują wbudowane przewodniki i niestandardowe narzędzia. Otrzymujesz gotowe sekcje, ale możesz je dowolnie modyfikować, aby upewnić się, że szablon pasuje do Twojego zamiaru wejścia na rynek. ✅

1. Szablon strategii wejścia na rynek ClickUp

Szablon strategii ClickUp Go-to-Market pomaga nakreślić cele, stworzyć zadania i monitorować postępy

Chcesz stworzyć plan krok po kroku, który zaczyna się od pomysłu, a kończy na powodzeniu wprowadzenia produktu na rynek? Szablon Szablon strategii wejścia na rynek ClickUp oferuje kompleksowe wsparcie podczas tworzenia strategii GTM działania jako lista kontrolna i mieć oko na każde zadanie. 🦅

Ten szablon GTM pozwala pogrupować zadania w sceny w celu łatwej organizacji, łatwej nawigacji i śledzenia. Domyślnie zaczynasz od sześciu scen GTM: Odkrywanie, Analiza, Badania, Planowanie, Wdrażanie i Raportowanie.

W ramach każdej sceny znajdziesz szereg różnych zadań, które Ty i Twój zespół możecie chcieć wykonać. Na przykład, w scenie Discovery, masz zadania takie jak plan badania rynku, Buyer Personas i Use Cases oraz analiza rentowności.

Zadania można dostosowywać - dodawać nowe działania i usuwać lub edytować istniejące. Przypisuj zadania konkretnym członkom zespołu, ustaw terminy ich wykonania i skorzystaj z jednej z wielu funkcji ClickUp Pola niestandardowe (Lista rozwijana, Data, Postęp itp.), aby dodać strukturę do celów.

Twórz podzadania w ramach zadań i zostawiaj notatki, aby zwiększyć wydajność swojego zespołu i podzielić bardziej złożone działania na łatwiejsze w zarządzaniu fragmenty - wszystko w ramach wysiłków marketingowych.

Szablon oferuje dwa widoki - Lista i Tablica - do sortowania zadań w oparciu o ich scenę strategiczną. Widok listy to świetny układ do śledzenia priorytetowych zadań. Widok Tablicy ( Tablica Kanban ) oferuje bardziej wizualną perspektywę i pozwala przełączać karty zadań z jednej sceny do drugiej za pomocą prostej akcji przeciągnij i upuść.

Ten szablon koncentruje się na wprowadzaniu produktów na rynek, ale ponieważ jest hiper konfigurowalny, można dostosować jego zawartość do scenariuszy, takich jak ponowne wprowadzanie produktów i główne aktualizacje.

2. Szablon Tablicy Strategii Wejścia na Rynek ClickUp

Skorzystaj z szablonu ClickUp Go-to-Market Strategy Tablica Template, aby przenieść współpracę na nowy poziom i zwizualizować wprowadzenie produktu na rynek lub ekspansję

Jeśli Ty i Twój zespół preferujecie wizualizację zadań i działań zamiast list kontrolnych, spodoba Wam się to, co oferuje szablon Whiteboard Szablon Tablicy Strategii Wejścia na Rynek ClickUp ma do zaoferowania.

Jest to Tablica ClickUp szablon. W przypadku, gdy nie jesteś zaznajomiony z funkcją Whiteboards na platformie, jest to zasadniczo cyfrowa kanwa, na której możesz zebrać swój zespół w celu burzy mózgów i rozwijania pomysłów w czasie rzeczywistym niezależnie od lokalizacji.

Każdy uczestnik otrzymuje bogaty pasek narzędzi do udostępniania swoich dane wejściowe strategii , strategie wartości, pomysły na odbiorców docelowych i wszystko inne, czego potrzebujesz do planu wejścia na rynek.

Jeśli chodzi o strukturę, szablon ten oferuje te same sześć scen dla przepływów pracy GTM, co nasza poprzednia opcja:

Odkrywanie Analiza Badania Planowanie Wdrożenie Raportowanie

Jedyną różnicą jest to, że sceny są przedstawione na wizualnej Tablicy z interfejsem "przeciągnij i upuść". Każda scena jest oznaczona kolorami dla łatwiejszej nawigacji i bardziej zrozumiałego wyświetlania planu sprzedaży i marketingu.

Przydzielaj zadania swoim współpracownikom na poszczególnych scenach, ustalaj terminy i obserwuj, jak elementy układanki układają się w powodzenie wprowadzenia produktu na rynek. Pod każdym zadaniem znajdują się notatki pozwalające na pozostawienie dodatkowych instrukcji i wskazówek, które usprawnią pracę komunikację w Teams . 🧩

Największą zaletą szablonów strategii GTM Tablica jest możliwość ich dostosowania. Możesz połączyć wewnętrzną i zewnętrzną zawartość z dokumentem, dodać wybrane media i dostosować go do penetracji niszowego rynku.

3. Szablon komunikacji strategii wejścia na rynek ClickUp

Stwórz solidną strategię wejścia na rynek dzięki szablonowi komunikacji ClickUp

Dostosowanie strategii wejścia na rynek nie jest zadaniem jednoosobowym - proces ten zazwyczaj wymaga wyrafinowanej współpracy między różnymi działami, od rozwój produktu do marketingu. The Szablon komunikacji strategii ClickUp Go-To-Market umożliwia stworzenie mapy sfinalizowanej strategii w profesjonalnie wyglądającym dokumencie, który będzie dostępny dla całego zespołu. 🧑‍🤝‍🧑

Jest to szablon Doc, idealny do kompilowania kompleksowej wiedzy poprzez standardowe sekcje GTM, które należy wypełnić. Kilka pierwszych sekcji wymaga podania ogólnych informacji, takich jak dane kontaktowe firmy, misja i wizja oraz krótkie podsumowanie (może być abstrakcyjne) planu.

W miarę przechodzenia dalej, sekcje stają się bardziej szczegółowe. Na przykład, jeśli masz dostępne dane z badań rynkowych, możesz wypełnić sekcję analizy sytuacji, zdefiniować interesariuszy i określić grupę docelową. Zakończone zostaną sekcje istotne dla ciebie, a pozostałe zostaną usunięte.

Chodzi o to, aby pomóc każdemu, kto czyta szablon, zrozumieć kluczowe szczegóły procesu GTM. Pozwala to na podział zadań projektu przypisanych przez osoby przypisane, terminy i definicje zadań. Ustawienie wcześniej ustalonych wskaźników w szablonie w celu pomiaru postępu.

Twój dział księgowości może również użyć tego szablonu do sprawdzenia poszczególnych faz alokacje budżetowe . Chociaż jest to w dużej mierze szablon do użytku wewnętrznego, można go płynnie udostępniać zewnętrznym interesariuszom, inwestorom i partnerom.

4. Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp

Osiągnij swoje cele i kluczowe wyniki (OKR), zaplanuj swoje cele marketingowe i nie przekraczaj budżetów dzięki szablonowi strategicznego planu marketingowego ClickUp

Marketing stanowi główny formularz każdej strategii GTM. Szablon Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp pomaga nakreślić dokładne kroki niezbędne do wprowadzenia produktu do grupy docelowej i rozwiązania wszelkich przeszkód związanych z pozycjonowaniem produktu.

Szablon pozwala zdefiniować marketing cele i kluczowe wyniki (OKR) , tworzenie zadań i śledzenie postępów. Ożywia plan marketingowy, oferując niezrównaną widoczność, organizację i przestrzeń do współpracy.

Dość gadania; zobaczmy szczegóły, które sprawiają, że ten szablon jest tak świetny, jak jest. 😁

To szablon planu marketingowego posiada dwie sekcje:

OKR: Pozwala zdefiniowaćmarketingowe KPI2. Plan marketingowy:Określa zadania związane z inicjatywami marketingowymi

Można połączyć zadania z odpowiednimi OKR i ustawienie budżetów i terminy dla lepszej widoczności i współpracy. Szablon służy jako centralny hub dla działań takich jak:

Dodawanie jednej lub więcej osób przypisanych do każdego zadania

Ustawienie terminów dla poszczególnych zadań zgodnie z planem wydania

Identyfikacja i priorytetyzacja zadań związanych z rozwiązywaniem problemów

Definiowanie kanałów, które będą używane (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin itp.) do promocji produktu

Szablon pozwala układać zadania w kalendarzu i tworzyć osie czasu według miesiąca, tygodnia lub dnia. Śledzenie postępu każdego OKR za pomocą wielu widoków.

Na przykład, widok Kluczowych wyników według kwartału pokazuje kwartalną kondycję wysiłków marketingowych, pomagając wprowadzać poprawki na bieżąco. Widok Progress Tablica w stylu Kanban konwertuje zadania na karty i sortuje je na podstawie ich statusu: Otwarte, Zaplanowane, W trakcie, Anulowane i Ukończone.

Użyj widoku Progress, aby pogrupować karty zadań w kolumny oparte na statusie lub widoku Timeline, aby uzyskać chronologiczną listę kontrolną.

5. Szablon analizy rynku ClickUp

Uzyskaj cenny wgląd w rynek i ciesz się wizualizacją wydajności swojego produktu za pomocą tego szablonu, porównując go z innymi bez wysiłku

Ogromną częścią budowania kuloodpornej strategii GTM jest badanie rynku - musisz zrozumieć swoich konkurentów, obecne trendy rynkowe i niestandardowe potrzeby klientów, aby móc zaoferować coś pożądanego. The Szablon analizy rynku ClickUp pozwala szybko przejść przez ten proces i zapewnić swojemu zespołowi przewagę konkurencyjną niezbędną do odniesienia powodzenia.

Szablon ten oferuje wiele widoków, a wszystkie koncentrują się na pięciu typach konkurentów:

Bezpośredni: Posiadają te same produkty co Ty Pośredni: Ich produkty różnią się od tego, co oferujesz, ale mają na celu ten sam rynek Potencjalny: Nie są obecnie obecni na rynku, ale mogą na nim zaistnieć w przyszłości Przyszłość: Są jak potencjalni konkurenci, ale prawdopodobnie wejdą na rynek w najbliższej przyszłości Zastępstwo: Oferują alternatywę dla twojego produktu

Widoki szablonu pozwalają obiektywnie obserwować konkurentów i zrozumieć, jak wykorzystać mocne strony produktu, aby przyciągnąć odpowiednich odbiorców. Na przykład, widok Konkurenci to lista wszystkich konkurentów i ich produktów (lub dodanie przewagi konkurencyjnej w stosunku do określonego narzędzia lub grupy docelowej).

Utwórz nowe zadanie dla każdego konkurenta i nakreśl jego ceny, zadowolenie klientów, oceny jakości i unikalne funkcje, aby oszacować pozycję swojego produktu w stosunku do każdego z nich.

Szablon może być przydatny, jeśli próbujesz znaleźć konkurencyjne nisze o największym potencjale zysku. Widok Growth Share Tablica pozwala skonstruować matrycę konkurentów, koncentrując się na względnym udziale w rynku i tempie wzrostu.

Użyj kolorowych notatek, aby umieścić konkurentów we właściwym kwadrancie i zdecydować, które segmenty mogą być lukratywnymi możliwościami inwestycyjnymi.

6. Szablon planu działań marketingowych ClickUp

Nakreśl swoją strategię marketingową za pomocą szablonu planu działań marketingowych ClickUp

Nie musisz być geniuszem marketingu, aby stworzyć i zarządzać kampaniami marketingowymi na najwyższym poziomie -wszystko czego potrzebujesz to Szablon planu działań marketingowych ClickUp . 🧙

Szablon ten zapewnia najwyższą moc usprawniania pomysłów, organizowania zespołu i monitorowania postępów w stosunku do oś czasu i kamieni milowych. Oferuje trzy widoki - listę planów działania, według zespołów i kalendarz.

Widok Plan działania Widok listy zawiera mapę wszystkich zadań i ich szczegóły. To tutaj będziesz dodawać i przydzielać nowe zadania, określać priorytety, ustawiać terminy i nakreślać cele. Do każdego zadania można załączyć pliki, które dostarczą członkom zespołu dodatkowych informacji i ułatwią im pracę.

Dzięki Niestandardowym Polom ClickUp możesz dostosować listę do swoich celów. Na przykład, użyj pola niestandardowego Pieniądze, aby przydzielić budżet lub pola niestandardowego Postęp, aby monitorować zakończenie zadania.

Widok Według zespołu jest doskonałym rozwiązaniem do Tablica Kanban reprezentująca zadania z poprzedniego widoku jako karty. Tablica ta sortuje działania planu działania na podstawie przypisanych teamów, ale można to zmienić na status, priorytet lub inne kryterium.

Widok Kalendarz pozwala na wizualizować harmonogramy i terminy zespołów umieszczając zadania w formularzu kalendarza. Do Ciebie należy niestandardowy okres czasu, który chcesz obserwować, taki jak jeden lub więcej dni, tygodni lub miesięcy.

Widok ten doskonale nadaje się do wczesnego identyfikowania obszarów wymagających poprawy, które mogą zoptymalizować zasięg rynkowy lub zwrot z inwestycji.

7. Szablon planu działań marketingu cyfrowego ClickUp

Żaden projekt nie jest zbyt skomplikowany dla szablonu ClickUp Daily Action Plan Template

Niezależnie od tego, czy wprowadzasz na rynek nowy produkt, czy ogłaszasz znaczącą ekspansję lub rebranding, nie ma lepszego sposobu do zrobienia tego niż z pomocą marketingu cyfrowego.

Ale powodzenie nie przychodzi łatwo - potrzebny jest dobry plan, aby zyskać przewagę nad konkurencją i wzmocnić swoją obecność w Internecie, a to właśnie robi ClickUp Daily Action Plan Szablon planu działań marketingu cyfrowego ClickUp jest dla.

Szablon pomaga nakreślić cele wprowadzenia produktu na rynek, podzielić je na zadania i określić priorytety. Zachowaj kontrolę nad projektem dzięki czterem widokom - Kroki działania, Cele, Oś czasu i Tablica.

W widoku Action Steps znajduje się lista wszystkich zadań związanych z twoimi celami cyfrowymi wysiłkami marketingowymi . Dodaj szczegóły, takie jak osoba przypisana, priorytet, termin, dział i złożoność do każdego zadania i nie pozwól, aby ani jedna informacja prześlizgnęła się przez pęknięcia w strategii marketingowej.

Widok Celów to tablica Kanban, na której widzisz każde zadanie w formie karty. Domyślnie szablon zawiera listę zadań w oparciu o przypisany Dział, pomagając kierownikom działów lepiej zarządzać zespołem. Zadania można również sortować na podstawie Złożoności, Postępu w realizacji celów i Typu zadania.

Dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" można szybko przełączać karty zadań z jednej kolumny do drugiej oraz organizować swoje cykle pracy . Widok Oś czasu pomaga być na bieżąco z harmonogramami i terminami, podczas gdy widok Tablica sortuje karty zadań w zależności od ich statusu: Do zrobienia, W trakcie i Zakończone.

Szablony strategii wejścia na rynek: Utoruj drogę do powodzenia

Według raportowania przez McKinsey rozproszone strategie wejścia na rynek mogą spowodować efekt domina w czasach kryzysu. Jedno niepowodzenie może wprowadzić cały zespół w chaos i dezorientację, ponieważ nie ma jasnego standardu określającego, kto ma co zrobić.

Szablony ClickUp GTM z naszej listy mogą zapobiec takim scenariuszom niepowodzenia, centralizując role i obowiązki zespołu, zapewniając solidne możliwości monitorowania i pozostawiając miejsce na korekty. Śmiało pobierz swój ulubiony szablon!

ClickUp oferuje ponad 1000 innych szablonów dopasowanych do różnych ról i przypadków użycia - zapoznaj się z galerią już dziś! 💗