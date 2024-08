10 darmowych szablonów OKR w Excelu, Wordzie i ClickUp

Jako właściciel firmy w konkurencyjnym środowisku musisz wiedzieć, co chcesz osiągnąć i dlaczego ma to znaczenie.

Jednocześnie musisz ciężko pracować i zdefiniować, jak wygląda sukces i co będzie potrzebne, aby go osiągnąć. W tym przypadku należy opracować mierzalne kluczowe wyniki.

Tradycyjnie, zespoły biznesowe polegały na celach i kluczowych wynikach (OKR), aby zrozumieć swoje cele cele i jak mogą je osiągnąć. Korzystając z tych ram sukcesu, łączysz cele z kluczowymi wynikami, aby zrozumieć swoje osiągnięcia.

Niestety, większość właścicieli firm ma bardzo małe lub żadne pojęcie o celach i kluczowych wynikach.

Czym jest szablon OKR?

OKR ( Cele i kluczowe wyniki ) Szablony działają jako system zarządzania wydajnością, aby zapewnić ramy dla ustalania celów zespołu i śledzenie wyników.

Niezależnie od tego, czy jesteś małą, czy dużą organizacją, opłaca się jasno zrozumieć cele swojej firmy, aby wszyscy dążyli do tych samych celów. Aby dalej to rozbić, cele to konkretne cele, które chcesz osiągnąć, podczas gdy kluczowe wyniki to wskaźniki używane do pomiaru postępów.

Na przykład, powiedzmy, że Twoim celem jest zwiększenie sprzedaży o 20% w następnym kwartale. Kluczowymi wynikami może być zwiększenie ruchu na stronie o 10%, wygenerowanie 50 nowych potencjalnych klientów lub zamknięcie 10 nowych transakcji.

Jeśli dopiero zaczynasz pracę z OKR, obejrzyj nasz film, aby uzyskać praktyczne wskazówki dotyczące ich tworzenia!

Korzyści ze śledzenia OKR przy użyciu szablonów OKR Framework

Jako właściciel firmy, łatwo jest zostać rozproszonym przez błyszczące przedmioty i inne rzeczy, które nie są ważne. Dzięki OKR możesz skupić swój zespół na rzeczach, które mają największe znaczenie. Chcesz skierować swoją energię na obszary, które mogą mieć wpływ na Twoją firmę, zamiast tracić czas na rzeczy, które nie poruszą igły.

Musisz upewnić się, że wszyscy w Twojej organizacji są zgodni z wizją i celami Twojej firmy. Dzięki OKR możesz zaangażować swój zespół i sprawić, że będą podekscytowani pracą na rzecz wspólnego celu.

Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym harmonogramom, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów w ClickUp Dowiedz się więcej o celach ClickUp

Poprawa przejrzystości i odpowiedzialności

W każdym zespole przejrzystość i odpowiedzialność mają kluczowe znaczenie dla sukcesu. Niestety, osiągnięcie tych rzeczy jest trudne bez odpowiednich ram. OKR pomagają zespołowi zrozumieć jego role i obowiązki. Pomagają również w rozliczaniu wszystkich za ich działania.

Dodatkowo, wszelkie opóźnienia w podejmowaniu decyzji mogą być kosztowne. Chcesz, aby Twój zespół był w stanie szybko podejmować decyzje bez poświęcania jakości. Cele i kluczowe wyniki odgrywają kluczową rolę w ułatwianiu szybszego podejmowania decyzji.

Szybko identyfikują obszary wymagające uwagi i odpowiednio podejmują decyzje. Jest to korzystne dla utrzymania elastyczności organizacji i reagowania na zmiany na rynku.

Zwiększenie wydajności

Ostateczną rolą każdego OKR jest poprawa wydajności . Kiedy wszyscy w organizacji rozumieją swoje cele i kluczowe wyniki, będą bardziej skłonni do cięższej pracy, aby je osiągnąć.

Ramy te pozwalają również śledzić postępy i identyfikować obszary wymagające poprawy. Dostosowanie wysiłków zespołu do celów firmy pomoże osiągnąć doskonałe wyniki.

Powiązanie zadań z OKR zespołu w ClickUp

Tworzenie solidnych ram celów i kluczowych wyników zaczyna się od jasnego zrozumienia, co chcesz osiągnąć w swojej organizacji i jak zmierzysz sukces. Chociaż właścicielom firm łatwiej będzie ustalić swoje cele biznesowe i kluczowe wyniki, zawsze jest to wyzwanie, jeśli chodzi o umieszczenie wszystkich OKR w jednym widoku.

Na szczęście istnieją szablony OKR, których można użyć do dostosowania całego zespołu do tej samej wizji.

Oto 10 darmowych szablonów OKR, które powinieneś rozważyć już teraz!

10 darmowych szablonów OKR w Excelu, Arkuszach Google i ClickUp

1. Szablon OKR dla firmy ClickUp

Śledź OKR firmy i mierz postępy za pomocą tego szablonu

ClickUp to platforma produktywności, na której zespoły spotykają się, aby planować, organizować i współpracować nad pracą w jednym miejscu. A dzięki Szablon OKR i celów firmy ClickUp menedżerowie mają możliwość tworzenia zadań i łączenia ich z kluczowymi wynikami. Wysyłanie cotygodniowych wiadomości e-mail ze statusem nie będzie już obciążeniem administracyjnym dla członków zespołu, ponieważ w miarę postępu zadania jest ono automatycznie śledzone w szablonie!

System OKR w ClickUp zmieni sposób, w jaki zespoły i kierownictwo wyższego szczebla komunikują swoje najważniejsze priorytety. Wiąże planowanie strategiczne do możliwych do wykonania kroków, tak aby każdy kluczowy czynnik przyczyniający się do wyniku rozumiał, w jaki sposób jego wydajność bezpośrednio wpływa na wynik. Start planowanie OKR na następny kwartał już dziś ! Szablon OKR firmy ClickUp

2. Szablon OKR firmy ClickUp

Szablon OKR firmy ClickUp umożliwia precyzyjne śledzenie i dostosowywanie celów i kluczowych wyników, ułatwiając zorganizowane wyznaczanie celów i wymierne postępy

The Szablon OKR firmy ClickUp jest doskonałym punktem wyjścia dla OKR. Zawiera zarówno wstępnie zdefiniowaną strukturę OKR, jak i obszary robocze, które pomogą Ci szybko i łatwo rozpocząć planowanie OKR. Szablon zawiera konfigurowalne szablony OKR, przewodnik wyznaczania celów, a nawet przykładowe OKR. Otrzymasz również dostęp do listy kontrolnej OKR i podręcznika OKR, które zapewniają najlepsze praktyki w zakresie wdrażania OKR w organizacji. Wszystkie elementy tego szablonu OKR współpracują ze sobą, aby pomóc ci szybko rozpocząć pracę z OKR.

Zrozumienie struktury OKR swojego zespołu jest kluczem do pomyślnej realizacji OKR. Ten szablon pomaga szybko ustanowić i skonfigurować OKR, które są dostosowane specjalnie do unikalnych potrzeb twojego zespołu. Ten szablon OKR zawiera wszystkie narzędzia wizualne, obszary robocze i zasoby potrzebne do upewnienia się, że wszyscy rozumieją swoje OKR i pracują nad nimi w efektywny sposób. Pobierz ten szablon OKR

3. Szablon celów SMART ClickUp

Wyznacz cele dla każdej krytycznej funkcji w swojej organizacji za pomocą szablonów SMART ClickUp

Tworzenie jasnej ścieżki do sukcesu zaczyna się od wyznaczenia celów, które są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie - znane również jako cele SMART. Przyjmując podejście celów SMART, można uniknąć rozpraszania uwagi i skupić się na jednym celu na raz, zwiększając swoje szanse na jego pomyślne osiągnięcie.

ClickUp oferuje Szablon celów SMART który może służyć jako przewodnik do wyznaczania celów. Dzięki temu narzędziu możesz usprawnić swoje cele, skutecznie je zorganizować i przygotować się na sukces. A co najlepsze? Masz możliwość dostosowania szablonu do swoich unikalnych potrzeb i upewnienia się, że jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów. Pobierz szablon celów SMART

4. Szablon planu działania dla celów SMART ClickUp

Szablon planu działania dla celów SMART zapewnia realizację celów dzięki wizualnemu widokowi listy, aby wszystko było uporządkowane i na bieżąco

Szablon Szablon planu działania ClickUp SMART to niezbędne narzędzie dla kierowników projektów, którzy chcą uprościć złożone zadania, dzieląc je na możliwe do wykonania kroki i biorąc pod uwagę takie czynniki, jak czas, zasoby i wiedza specjalistyczna.

Wykorzystując akronim SMART, który oznacza konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny i terminowy, szablon ten organizuje cele w każdej kategorii i zapewnia cenne podpowiedzi, aby zapewnić sukces. Po wypełnieniu każdej kategorii wystarczy zaznaczyć tekst, aby utworzyć zadania do wykonania i ustalić daty ich realizacji. Pobierz ten szablon planu działania SMART

5. Szablon OKR marketingu strategicznego ClickUp

Osiągaj cele i kluczowe wyniki (OKR), planuj cele marketingowe i trzymaj się budżetów dzięki szablonowi strategicznego planu marketingowego ClickUp

Szablon OKR marketingu strategicznego ClickUp zapewnia kompleksową strukturę OKR dla strategicznych zespołów marketingowych. Obejmuje on OKR zaprojektowane specjalnie w celu poprawy widoczności i zasięgu marki na rynku, budowania lojalności klientów i zwiększania sprzedaży. Dzięki temu szablonowi OKR uzyskasz dostęp do zasobów, takich jak wytyczne dotyczące ustalania celów, definicje OKR, szablony OKR, listy kontrolne OKR i podręczniki OKR. Ten szablon OKR jest doskonałym punktem wyjścia dla zespołów marketingowych, które chcą uzyskać najlepsze wyniki z OKR.

Sprawdź te_ Narzędzia oprogramowania do planowania strategicznego ! Szablon OKR marketingu strategicznego ClickUp

6. Szablon śledzenia OKR w Arkuszach Google

przez Mooncamp

Arkusze Google zawierają prosty szablon OKR, który pozwala uporządkować każdy kluczowy wynik dla całej organizacji. Pomaga on menedżerom śledzić postępy zespołu w realizacji celów kwartalnych.

Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić swoje cele i kilka kluczowych wyników do odpowiednich kolumn. Następnie można zwizualizować status każdego kluczowego wyniku, oznaczając komórki kolorami. Pomoże to zobaczyć, które obszary wymagają uwagi. Właściciele małych firm już korzystają z tego szablonu, aby poprawić swoją produktywność i osiągnąć swoje cele! Szablon śledzenia OKR w Arkuszach Google

7. Szablon śledzenia OKR w programie Excel

via Weekdone

Z biegiem lat Microsoft Excel stał się jednym z najpopularniejszych narzędzi do śledzenia OKR. Dzieje się tak dlatego, że jest łatwy w użyciu i zapewnia dużą elastyczność. Możesz łatwo dostosować swoje OKR do swoich unikalnych potrzeb. Jeśli chcesz śledzić swoje postępy wizualnie, możesz użyć wykresów lub wykresów.

Najlepszą rzeczą w używaniu Excela do śledzenia OKR jest to, że możesz dzielić się swoimi postępami z innymi. Możesz także użyć tego narzędzia do ustawiania przypomnień i dodawania notatek. Szablon śledzenia OKR w Excelu

8. Szablon OKR w programie PowerPoint

przez Slide Model

To kolejny doskonały szablon Opcja śledzenia OKR dla małych firm lub startupów s. Szablon OKR PowerPoint jest łatwy w użyciu i pomaga śledzić postępy w czasie.

Korzystając z tego szablonu, należy wprowadzić cele i kluczowe wyniki do odpowiednich slajdów. Następnie możesz śledzić swoje postępy, podświetlając osiągnięte komórki. Pomoże to zobaczyć, które obszary wymagają poprawy.

Firmy poszukujące szablonu do planowania, który jest łatwy w użyciu i atrakcyjny wizualnie, mogą wybrać szablon OKR PowerPoint. Szablon OKR PowerPoint

9. Szablon pulpitu OKR w Arkuszach Google

przez Super Metrics

Należy unikać sytuacji, w której trzeba przechodzić między różnymi narzędziami, aby ustawić przypomnienia lub dodać notatki. Szablon Arkuszy Google łagodzi to wyzwanie, umożliwiając zrobienie wszystkiego w jednym miejscu.

Narzędzie to istnieje na rynku od dłuższego czasu i jest znane ze swojej łatwości obsługi. Dzięki temu szablonowi musisz upewnić się, że wprowadzasz cele i kluczowe wyniki w odpowiednich kolumnach. Następnie można łatwo śledzić postępy, podświetlając osiągnięte komórki. Pomoże to zidentyfikować obszary, które wymagają więcej pracy. Szablon pulpitu OKR w Arkuszach Google

10. Szablon Microsoft Word Team OKR od Template.net

przez Template.net

Szablon Microsoft Word Team OKR oferuje prostotę i intuicyjność platformy do edycji tekstu, zapewniając jednocześnie kompleksowe ramy do śledzenia celów. Ten szablon OKR jest szczególnie korzystny dla zespołów, które preferują pracę w edytorze tekstu do opracowywania, poprawiania i finalizowania swoich OKR.

Bądź lepszy niż "OK" i zacznij od szczegółowego szablonu OKR

Posiadanie jasnego podejścia do oceny wyników i określenia, czy Twoja firma rzeczywiście działa zgodnie z oczekiwaniami, ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu organizacji. Ramy celów i kluczowych wyników za pomocą szablonu OKR pomagają mierzyć i oceniać wyniki w odniesieniu do celów.

Dzięki temu wiesz, czy podejmujesz właściwe decyzje i jak możesz usprawnić swoje działania, aby odzwierciedlić swoje wyniki. Szablon OKR firmy ClickUp to idealne miejsce, aby zacząć!

Ten łatwy w użyciu szablon szybko wygeneruje niezbędne wyniki do celów porównawczych. Na co więc czekasz? Załóż darmowe konto ClickUp już dziś, aby rozpocząć.