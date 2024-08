10 najlepszych programów OKR dla startupów do śledzenia celów w 2024 roku

Jako lider startupu wiesz, jak ważne są dane i ustawienie celów dla twojego małego biznesu. Dziś możesz być mały, ale z odpowiednimi wskaźnikami i procesami po swojej stronie, w mgnieniu oka rozwiniesz się w coś potężnego.

Finansowanie i talent robią dużą różnicę, ale potrzebujesz również oprogramowania do pomiaru celów i kluczowych wyników (OKR). Odpowiednie narzędzie OKR śledzi wszystkie cele firmy, wskaźniki wydajności i statystyki firmy, aby pociągnąć cię do zrobienia wielkich rzeczy.

Ale które oprogramowanie do zarządzania OKR i wydajnością najlepiej odpowiada potrzebom startupów? Jesteś Dawidem walczącym z wieloma Goliatami, więc musisz jak najlepiej wykorzystać swoje zasoby.

Nie martw się - wspieramy Cię. W tym przewodniku pokażemy, czego szukać w OKR oprogramowanie dla startupów oraz 10 najlepszych programów OKR dla małych firm w 2024 r.

Czego należy szukać w oprogramowaniu OKR?

OKR to struktura ustawiania celów, która wspiera cele jakościowe za pomocą wskaźników ilościowych. Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi OKR do pomiaru tych danych - ale jakie jest najlepsze narzędzie OKR dla startupów?

Możesz wybrać opcję, która najlepiej sprawdzi się w Twoim biznesie, ale naszym skromnym zdaniem, solidne narzędzie OKR powinno posiadać:

Intuicyjne doświadczenie użytkownika: Jako mały biznes, nie masz luksusu spędzania tygodni na szkoleniu swojego zespołu w zakresie oprogramowania OKR. Potrzebujesz czegoś, co zapewni wsparcie dla wydajności pracowników od razu po wyjęciu z pudełka. Poszukaj oprogramowania OKR, które oferuje wersje próbne, abyś mógł ocenić, na ile jest ono przyjazne dla użytkownika, zanim się na nie zdecydujesz

Startupy muszą podejmować decyzje w mgnieniu oka, więc narzędzie OKR w czasie rzeczywistym jest koniecznością. Szukaj narzędzi OKR, które pobierają dane z wielu źródeł bez opóźnień Przydatne integracje: Są na to szanse, twój startup korzysta z oprogramowania do zarządzania projektami takich jak Asana lub Jira oraz narzędzi do czatu, takich jak Slack lub Microsoft Teams. Usprawnij swoje cykle pracy, wybierając oprogramowanie OKR, które łatwo integruje się z obecnym stosem technologii

10 najlepszych programów OKR do wykorzystania w 2024 roku

Oprogramowanie OKR daje małym Businessom bardzo potrzebną przewagę. Wybór odpowiedniego oprogramowania pomaga małym zespołom startupowym zjednoczyć się i realizować ambitne cele.

Jeśli szukasz odpowiedniego oprogramowania, oto najlepsze oprogramowanie OKR dla startupów w 2024 roku.

Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów

ClickUp to jedyne oprogramowanie zapewniające wystarczającą wydajność, aby skonsolidować pracę w różnych aplikacjach w jedną dynamiczną platformę, dzięki czemu nie trzeba martwić się o podwójne zadania wprowadzanie danych lub przeróbek. Wszystko znajduje się w obszarze roboczym, dzięki czemu zespół spędza mniej czasu na szukaniu informacji, a więcej na wykonywaniu pracy, która porusza igłę.

Startupy są zwinne, co oznacza, że potrzebujesz każdej przewagi, jaką możesz zdobyć. Zamiast prosić członków zespołu o przełączanie się między narzędziami do zarządzania projektami, dokumentami, szablonami i OKR, przenieś wszystko w to samo miejsce z ClickUp Cele .

ClickUp Goals łączy się z Twoimi zadaniami, aby monitorować postępy w realizacji powiązanych celów. System grupuje nawet cele i wizualizuje procentowe postępy w jednym widoku. Jeśli potrzebujesz pojedynczego widoku tego, jak dobrze radzi sobie twój startup, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem. Śledzenie wyników w kategoriach liczbowych, pieniężnych, a nawet celów zadań. Niezależnie od tego, czy chodzi o ustawienie celów dla terminów, sprintów czy cotygodniowej sprzedaży - ClickUp śledzi to wszystko za Ciebie. 🎯

Co najlepsze, ClickUp jest wyposażony w następujące funkcje setki elastycznych funkcji do śledzenia kluczowych wskaźników, ogromny Biblioteka szablonów oraz ponad 1000 integracji aby usprawnić każdy proces.

ClickUp najlepsze funkcje

Szablony ClickUp: Szablony ClickUp sprawiają, że generowanie dokumentów i raportowanie zajmuje zero czasu. KopiujSzablony do ustawiania celów ClickUp aby stworzyć wspólne cele z zespołem, użyjSzablony raportowania statusu ClickUp aby zaimponować swojemu szefowi, lub użyjSzablon folderu ClickUp OKR aby nakreślić podstawową strukturę rozwoju OKR

Szablony ClickUp sprawiają, że generowanie dokumentów i raportowanie zajmuje zero czasu. KopiujSzablony do ustawiania celów ClickUp aby stworzyć wspólne cele z zespołem, użyjSzablony raportowania statusu ClickUp aby zaimponować swojemu szefowi, lub użyjSzablon folderu ClickUp OKR aby nakreślić podstawową strukturę rozwoju OKR Zintegrowane śledzenie celów: ClickUp to solidna aplikacja do śledzenia celów dla startupów dzięki zintegrowanemu śledzeniu celów. Zbierz wszystkie cele organizacyjne w jednym miejscu dzięki folderom do śledzenia OKR, kart wyników pracowników, cykli sprintu i wielu innych

ClickUp to solidna aplikacja do śledzenia celów dla startupów dzięki zintegrowanemu śledzeniu celów. Zbierz wszystkie cele organizacyjne w jednym miejscu dzięki folderom do śledzenia OKR, kart wyników pracowników, cykli sprintu i wielu innych Wbudowany CRM: ClickUp to połączenie Twojegooprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) startupu z Twoimi OKR. Jeśli jesteś mocno zaangażowany w sprzedaż, zintegrowane narzędzia i cykle pracy ClickUp sprawiają, że śledzenie postępów jest łatwe jak bułka z masłem

Limity ClickUp

Niektóre funkcje ClickUp są dostępne tylko dla płatnych subskrybentów

ClickUp zawiera wiele funkcji, więc niektórzy użytkownicy mogą mieć trudności z nauką

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Quantive

Via Quantive Firma Quantive przejęła platformę OKR znaną wcześniej jako Koan. W ten sposób OKR zostały włączone do i tak już imponującego zestawu narzędzi Quantive, więc jeśli jesteś już użytkownikiem Quantive, jego narzędzie OKR jest oczywiste.

To wysoce wizualne oprogramowanie OKR dla startupów jest wysoce konfigurowalne, więc jeśli potrzebujesz zaawansowanych funkcji, takich jak limity OKR na właściciela lub limity postępu kluczowych wyników, Quantive ma dla ciebie wszystko.

Najlepsze funkcje Quantive

Monitorowanie projektów i zadania na pulpicie w stylu tablicy Kanban

Połącz poszczególne zadania z OKR dla całego biznesu

Generowanie automatycznych raportów postępu OKR w czasie rzeczywistym

Limity Quantive

Quantive nie oferuje odpraw jeden na jeden

Widoki zespołu i firmy są bardzo podobne, więc niektórzy użytkownicy uważają platformę za mylącą

Ceny Quantive

Essentials: Free

Free Skala: 18 USD/miesiąc za użytkownika

18 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Quantive

G2: 4.6/5 (ponad 180 recenzji)

4.6/5 (ponad 180 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 80 recenzji)

3. Paycor

Via Paycor Jak sama nazwa wskazuje, Paycor jest bardziej odpowiedni do zarządzania finansami i pieniędzmi, ale posiada funkcje OKR. Małe Businessy używają Paycor do:

Przetwarzanie listy płac

HR

Rekrutacja

Zarządzanie wydajnością pracowników

Zarządzanie wydatkami

Śledzenie czasu pracy w małych firmach

Jest to idealne rozwiązanie, jeśli masz pracowników zatrudnionych na pełny etat, ale nie jesteś do końca pewien, jak samodzielnie prowadzić listę płac, świadczenia i podatki.

Dla celów OKR, funkcje zarządzania pracownikami Paycor pozwalają kontrolować koszty, oszczędzać czas i zarządzać harmonogramami wszystkich pracowników. Paycor umożliwia nie tylko śledzenie czasu pracy, ale także optymalizację dystrybucji siły roboczej.

Paycor obejmuje również ustawianie celów korporacyjnych i indywidualnych oraz pulpity dla menedżerów do monitorowania wszystkiego - jest więc idealny dla startupów, które muszą zarządzać cyklem pracy dane i cele w tym samym miejscu.

Najlepsze funkcje Paycor

Obejmuje śledzenie czasu i obecności, a także planowanie pracowników

Funkcje związane z doświadczeniem pracowników obejmują ankiety morale i system zarządzania szkoleniami

Limity Paycor

Paycor koncentruje się na HR, pracy i finansach bardziej niż tradycyjny system OKR

Nadal potrzebujesz oddzielnegozarządzanie zadaniami system do wykonywania pracy

Aby uzyskać informacje o cenach, należy skontaktować się z Paycor

Cennik Paycor

Podstawowe: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Essential: Skontaktuj się w celu ustalenia ceny

Skontaktuj się w celu ustalenia ceny Podstawowy: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Zakończone: Kontakt w sprawie wyceny

Paycor oceny i recenzje

G2: 4/5 (650+ opinii)

4/5 (650+ opinii) Capterra: 4,4/5 (ponad 2600 opinii)

4. Cele Microsoft Viva

Via Microsoft Microsoft przejął Ally.io i przemianował go na Microsoft Viva Goals, który jest pochodną narzędzia Microsoft Viva. Jest to solidne oprogramowanie OKR dla startupów, które już korzystają z produktów Microsoftu.

Viva Goals ma prosty trzyetapowy proces śledzenia OKR: dostosuj swój zespół do celów, skoncentruj codzienną pracę na tych celach i zintegruj Viva Goals z innymi narzędziami Microsoft, aby zwiększyć widoczność.

Viva Goals upraszcza raportowanie postępów, odprawy i przypomnienia poprzez Microsoft Teams . Zawiera nawet Szablony OKR do raportowania postępów zespołu przed szefostwem, niezależnie od tego, czy jest to szef, czy zespół inwestorów.

Viva Goals najlepsze funkcje

Jeśli posiadasz subskrypcję Microsoft 365, Viva Goals jest już w niej zawarta

Viva Goals płynnie integruje się z innymi narzędziami Microsoft

Limity Viva Goals

Aby uzyskać dostęp do Viva Insights, Viva Topics i Viva Learning, wymagana jest uaktualniona subskrypcja

Cennik Viva Goals

Microsoft Viva na platformie Microsoft 365: w cenie

w cenie Cele Microsoft Viva: 6 USD/miesiąc na użytkownika

6 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft Viva Suite: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Viva Goals oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4.1/5 (8+ recenzji)

5. Weekdone

Via Weekdone Weekdone to jedno z najlepszych narzędzi OKR dla startupów dzięki eleganckiemu wyglądowi i intuicyjnemu pulpitowi. Wystarczy podłączyć swoje cele organizacyjne, a Weekdone zbuduje ramy dla ich realizacji.

Narzędzie automatycznie generuje cotygodniowe raporty z postępu prac, dzięki czemu nie ma konieczności ciągłego monitowania zespołu o aktualizacje projektu. Weekdone łączy również zadania i projekty na tej samej platformie, co ułatwia śledzenie projektów i wkładu zespołu.

Ceny Weekdone są również przyjazne dla startupów. Wszystkie konta mają ten sam poziom dostępu, więc płacisz w oparciu o liczbę potrzebnych licencji. Ponieważ twoja firma prawdopodobnie nie ma wielu użytkowników, pozwala to utrzymać koszty na niskim poziomie.

Najlepsze funkcje Weekdone

Weekdone wspiera ciągłe zarządzanie OKR z opcjami opinii jeden na jeden

Generowanie ankiet Puls w celu zebrania opinii od zespołu

Połącz OKR z KPI, projektami i inicjatywami

Limity Weekdone

Aplikacja Weekdone może być nieco powolna

Niektórzy użytkownicy zgłaszają powolną lub nieistniejącą obsługę klienta

Ceny Weekdone

Free dla maksymalnie trzech użytkowników

Pakiet 15 użytkowników: $9.07/miesiąc za użytkownika, dla maksymalnie 15 użytkowników

$9.07/miesiąc za użytkownika, dla maksymalnie 15 użytkowników Pakiet 30 użytkowników: $9.60/miesiąc za użytkownika, dla maksymalnie 30 użytkowników

Oceny i recenzje Weekdone

G2: 4.1/5 (ponad 30 recenzji)

4.1/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

6. Inspire

Via Inspire Inspire jest w równym stopniu oprogramowaniem OKR, co narzędzie do zarządzania wydajnością i platforma rozwoju przywództwa. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz śledzić cele, zarządzać zwinnymi zespołami lub coachować menedżerów.

Inspire ma prosty interfejs użytkownika, ale dzięki temu platforma jest dość łatwa w nawigacji. Użyj narzędzia OKR Builder, aby zaprojektować najważniejsze wskaźniki OKR dla swojej firmy . Platforma wspiera rozmowy coachingowe OKR - plus naukę na żądanie dla OKR - więc jest idealna dla zespołów, które potrzebują regularnych informacji zwrotnych. Na przykład, byłoby to świetne rozwiązanie dla zespołów sprzedażowych opartych na danych.

Najlepsze funkcje Inspire

Inspire łączy OKR z Continuous Performance Management (CPM), dzięki czemu menedżerowie rozliczają pracowników z wyników

Inspire ma powiązanie z OKRs Training, które szkoli liderów w zakresie zarządzania metodologią OKR

Ograniczenia Inspire

Inspire ma bardzo niewiele recenzji, więc jest stosunkowo niesprawdzone

Inspire oferuje tylko roczne umowy zamiast miesięcznych subskrypcji

Ceny Inspire

Kontakt w sprawie cen

Inspire oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (1 recenzja)

7. Hirebook

Via Hirebook Hirebook łączy zadania, zarządzanie celami i indywidualny wkład. Możesz budować OKR i tworzyć w ich ramach zadania lub przekształcać codzienne czynności w kluczowe wyniki.

Hirebook wie, że menedżerowie są zajęci, więc automatyzuje odpowiedzialność za OKR. System informuje pracowników o ich postępach w realizacji OKR, dzięki czemu nie trzeba przypominać wszystkim o ich celach. Zawiera nawet powiadomienia o kamieniach milowych pracowników, dzięki czemu nigdy nie zapomnisz świętować wielkich zwycięstw swojego zespołu.

Ponadto, Hirebook ma politykę uczciwych cen, co oznacza, że stosuje prostą i przystępną strukturę cenową, która jest idealna dla startupów. Jeśli twoja firma z czasem się rozrośnie, Hirebook oferuje również subskrypcję Enterprise, która zapewnia większą siłę ognia.

Najlepsze funkcje Hirebook

Hirebook integruje się ze wszystkim, od Excela przez Jira po Salesforce

Widok postępów w realizacji celów firmy w jednym miejscuPulpit OKR za pośrednictwem pulpitu Hirebook, aplikacji mobilnej lub e-maila

Limity Hirebook

Platforma może być nieco wadliwa i wolno się ładować

Hirebook regularnie aktualizuje platformę, więc może być konieczne oczekiwanie na pewne kluczowe funkcje, które są standardem w innych programach OKR

Ceny Hirebook

Business: 10$/miesięczna subskrypcja, plus 15$/miesięcznie za użytkownika

10$/miesięczna subskrypcja, plus 15$/miesięcznie za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Hirebook oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (ponad 300 recenzji)

4.9/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 5/5 (2 opinie)

8. Lattice

Via Kratownica W pełni zdalne firmy polegają na Lattice, aby zarządzać zdalnymi pracownikami, jednocześnie osiągając wyniki biznesowe. Lattice posiada wiele funkcji, ale jego narzędzia OKRs & Goals integrują cele biznesowe z codzienny cykl pracy Twojego zespołu .

Nigdy więcej nie wysyłaj masowo wiadomości Slack do swojego zespołu z prośbą o raportowanie postępów. Wystarczy zalogować się do Lattice, aby zobaczyć w czasie rzeczywistym dane o postępach zespołu i ich przełożeniu na cele organizacyjne. Zamiast ustawiać cele i zapominać o nich, elastyczne ustawienia Lattice ułatwiają ciągłe kierowanie pracą zespołu.

Najlepsze funkcje Lattice

Lattice jest wysoce konfigurowalny, więc możesz kupić tylko oprogramowanie OKR lub uaktualnić swoje konto, aby uzyskać więcej dzwonków i gwizdków

Lattice integruje się z Salesforce, aby dodać więcej kontekstu do danych OKR

Limity Lattice

Lattice nie oferuje bezpłatnej wersji próbnej ani wersji Free

Lattice ma ograniczone szablony OKR

Nie zawiera innych narzędzi, takich jak czat, więc nadal musisz przełączać się między różnymi programami do zrobienia swojej pracy

Ceny Lattice

Zarządzanie wydajnością OKR i cele: $11/osobę miesięcznie

$11/osobę miesięcznie Zaangażowanie: $4/miesiąc za osobę

$4/miesiąc za osobę Wzrost: $4/miesiąc na osobę

$4/miesiąc na osobę Wynagrodzenie: $6/miesiąc na osobę

Oceny i recenzje Lattice

G2: 4,7/5 (ponad 3700 recenzji)

4,7/5 (ponad 3700 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

9. AchieveIt

Via AchieveIt AchieveIt umożliwia startupom optymalizację wydajności w dwóch obszarach: ustawienia celów organizacyjnych i zaangażowania pracowników. Działa w oparciu o prosty proces składający się z trzech kroków: ustawienie OKR, zarządzanie postępem i ocena wydajności.

Utwórz różne obszary zainteresowania dla wszystkich swoich Teams (lub tylko jednego zespołu, jeśli nadal jesteś bardzo małym startupem) i zacznij zbierać aktualizacje statusu. AchieveIt automatycznie pobiera aktualizacje od zespołu, generuje raportowanie i tworzy pulpity. Wystarczy raz ustawić i obserwować napływające spostrzeżenia.

Najlepsze funkcje AchieveIt

AchieveIt jest z łatwością jednym z najbardziej zautomatyzowanych OKR na rynku, co czyni go jednym z najlepszych programów OKR dla startupów

AchieveIt jest dostępny z kilkoma szablonami i stylami

Za dodatkową opłatą AchieveIt oferuje pomoc konsultingową w zakresie strategii i OKR

Limity AchieveIt

Musisz skontaktować się z AchieveIt w sprawie cen

Niektóre funkcje, takie jak pojedyncze logowanie i szkolenia na miejscu, są dostępne tylko w ulepszonych planach

Cennik AchieveIt

Core: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Plus: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Pro: Kontakt w sprawie cen

AchieveIt oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 90 recenzji)

4.5/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

10. 15Five

Via 15Five 15Five to nie tylko oprogramowanie OKR: to także narzędzie do angażowania i zatrzymywania pracowników narzędzie dla startupów . Śledzi OKR, cele pracowników, zadania, projekty i dane dotyczące zaangażowania.

Wykorzystaj 15Five do przeprowadzania opartych na danych przeglądów wydajności, wyjaśnienia ról zawodowych, a nawet dostosowania mocnych stron zespołu do ich zadań. Jeśli próbujesz zbudować kulturę korporacyjną godną podziwu, 15Five jest dostawcą danych potrzebnych do zmiany sytuacji.

W przypadku OKRs, 15Five automatycznie wysyła cotygodniowe raportowanie postępów w pulpicie lub poprzez integrację ze Slack, Salesforce i Jira. Określaj cele ogólnofirmowe i cele dla poszczególnych pracowników, mierz oś czasu i monitoruj postępy projektów w ramach zgrabnego pulpitu.

15Five najlepsze funkcje

Motywuj swój zespół z nadrzędnymi OKR i śledź aktualizacje w czasie rzeczywistym

Ustawienie celów organizacyjnych, zespołowych i indywidualnych

Przeglądaj postępy wszystkich OKR w czasie rzeczywistym

15Pięć limitów

Jeśli chcesz korzystać ze wszystkich funkcji 15Five, musisz przejść na pakiet Total Platform

Niektórzy użytkownicy chcieli więcej agencji dla administratorów i funkcji porównywania postępów pracowników

Ceny 15Five

Engage: $4/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$4/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Perform: $8/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$8/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Focus: 8 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

8 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Total Platform: $14/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

15Pięć ocen i recenzji

G2: 4,6/5 (ponad 1700 recenzji)

4,6/5 (ponad 1700 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 880 recenzji)

Śledzenie postępów dzięki oprogramowaniu All-In-One Management Software

Jeśli szukasz najlepszego oprogramowania OKR dla startupów, 10 opcji na tej liście to podstawa branży. Ale jest tylko jeden mały problem.

Te rozwiązania programowe monitorują wydajność zespołu, ale niewiele z nich może łączyć zadania i projekty z OKR firmy. A jeszcze mniej łączy solidne, potężne szablony z oprogramowaniem do cyklu pracy.

Gdy nadejdzie czas na usprawnienie pracy startupu za pomocą solidnej platformy, która zrobi wszystko, wybierz ClickUp. Oszczędzaj czas dzięki przeniesieniu wszystkich danych dotyczących pracy i wydajności na tę samą intuicyjną platformę.

Ale nie wierz nam na słowo: Stwórz obszar roboczy ClickUp teraz za darmo -karta kredytowa nie jest wymagana.