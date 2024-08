10 najlepszych narzędzi marketingowych dla startupów w 2024 roku (bezpłatne i płatne)

Prowadzenie startupu jest jednocześnie ekscytujące i stresujące. U twych stóp rozpościera się świat pełen możliwości, ale na twoim biurku leży też gigantyczna sterta spraw do przebrnięcia.

Bez wątpienia kilka elementów na liście do zrobienia dotyczy marketingu. Od poprawy pozycji w wyszukiwarkach po wybór oprogramowanie do zarządzania projektami , jest wiele do zrobienia.

Na szczęście istnieje wiele narzędzi marketingowych dla startupów, które ułatwiają życie.

W tym poście podzielimy się naszymi 10 najlepszymi narzędziami marketingowymi dla startupów i tym, jak możesz ich użyć, aby wprowadzić swój biznes w stratosferę. ☄️

Czego należy szukać w narzędziach marketingowych dla startupów?

Nie wszystkie narzędzia marketingowe dla startupów są takie same. Niektóre są świetne dla zorientowanych na technologię SaaS Business podczas gdy inne są bardziej odpowiednie dla marek lifestylowych.

Bez względu na to, jakiego narzędzia potrzebujesz, oto na co zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia marketingowego dla swojego startupu:

Współpraca : Nie ma nic gorszego niż praca z rozproszonym zespołem. Wybierz narzędzie, które oferujewspółpracę w czasie rzeczywistym dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco i na tej samej stronie w szybko zmieniającym się środowisku startupowym

: Nie ma nic gorszego niż praca z rozproszonym zespołem. Wybierz narzędzie, które oferujewspółpracę w czasie rzeczywistym dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco i na tej samej stronie w szybko zmieniającym się środowisku startupowym Niestandardowe rozwiązania: Startupy muszą dostosowywać się i działać szybko. Szukaj narzędzi, które oferują niestandardowe możliwości wprowadzania poprawek i tworzenia rozwiązań dostosowanych do Twoich potrzeb

Współpracuj z klientami lub wewnętrznymi zespołami bardziej efektywnie dzięki wirtualnym Tablicom, aby pobudzać innowacje

Integracja : Twoje narzędzia powinny dobrze ze sobą współpracować. Znajdź narzędzia marketingowe, które integrują się z innymi programami do codziennego zarządzania i projektowania

: Twoje narzędzia powinny dobrze ze sobą współpracować. Znajdź narzędzia marketingowe, które integrują się z innymi programami do codziennego zarządzania i projektowania Szablony: Skuteczne narzędzia marketingowe oszczędzają czas i pieniądze. Wybierz platformę, która oferuje szablony do szybszego wykonywania powtarzających się zadań

10 najlepszych narzędzi marketingowych dla startupów do wykorzystania w 2024 roku

Oto nasza lista najlepszych narzędzi dla teamów marketingowych i startupów. Od badania słów kluczowych po publikowanie w mediach społecznościowych - istnieje płatne lub darmowe narzędzie dla każdego startupu i strategii marketingowej.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to oprogramowanie do zarządzania projektami dla startupów które sprawia, że planowanie zadań, przypisywanie odpowiedzialności i zarządzanie codziennymi operacjami jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Teams marketingowe używają ClickUp do tworzenia treści redakcyjnych i kalendarze marketingowe i zarządzanie harmonogramami publikacji.

Użyj ClickUp do niestandardowego widoku, aby wizualizować i planować materiały marketingowe, takie jak zawartość i media w całej organizacji

Ale czekaj, to nie wszystko. 👀

Możesz współpracować w czasie rzeczywistym nad wszystkim, od zaangażowania w mediach społecznościowych po płatne reklamy. Przeprowadzaj burze mózgów ze swoim zespołem, aby opracowywać nowe kampanie lub korzystaj z różnych widoków, aby zagłębić się w analizy. Automatyzacja zadań w celu natychmiastowego przypisania projektów do odpowiednich członków zespołu i skrócenia czasu poświęcanego na zajętą pracę.

ClickUp AI daje Twojemu zespołowi więcej pewności w komunikacji, sprawdzając, skracając lub redagując kopię e-maila

Jedną z najbardziej ekscytujących funkcji jest ClickUp AI asystent pisania zaprojektowany, aby marketing był bardziej wydajny i skuteczny. Stworzony z myślą o różnych zastosowaniach, służy do tworzenia kampanii e-mail, pisania briefów dotyczących zawartości, tworzenia postów na blogu lub generowania pomysłów podczas badania słów kluczowych. Co najlepsze, możesz do zrobienia, aby dopasować specyficzny głos swojej marki.

ClickUp najlepsze funkcje:

Automatyzacja pozwala napracować szybciej poprzez natychmiastowe tworzenie powtarzających się zadań i przypisywanie ich do odpowiedzialnych członków zespołu

Narzędzie typu "wszystko w jednym" umożliwia komunikację i usprawnia cykle pracy, zapewniając płynniejsze działanie

Tysiące szablonów ułatwiają życie startupu, niezależnie od tego, czy przygotowujesz plan marketingowy, czy przeprowadzasz analizę udziałowców dla nadchodzących projektów

ClickUp Limity:

Niektórzy użytkownicy uważają, że ogromna funkcja jest początkowo nieco onieśmielająca, ale istnieje mnóstwo wsparcia dla nowych użytkowników

Free Plan nie obejmuje dostępu do funkcjinowego narzędzia AI, ale kosztuje tylko $$$a, jeśli zdecydujesz się na płatny plan

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika płatne rocznie

: $7/miesiąc za użytkownika płatne rocznie Business : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp:

G2 : 4.7/5 (8,300+ recenzji)

: 4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. KWFinder

via KWFinder Jako startup, budowanie swojej obecności online jest koniecznością. Jednym z najlepszych sposobów na zbudowanie marki jest do zrobienia optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO) na stronach docelowych witryny i blogu. Pierwszym krokiem w tym procesie jest przeprowadzenie badania słów kluczowych. 🔍

KWFinder to narzędzie marketingowe dla startupów, które pomaga celować w odpowiednie słowa kluczowe, aby dotrzeć do odbiorców. Narzędzie to pozwala sprawdzić, na jakie frazy pozycjonuje się konkurencja, uzyskać liczbę wyszukiwań dla określonych słów kluczowych i zidentyfikować frazy, na które można szybko uzyskać ranking.

Najlepsze funkcje KWFinder:

Funkcja SERPWatcher zapewnia wgląd w ranking słów kluczowych w czasie, dzięki czemu nie musisz wydawać cennych zasobów na narzędzia monitorujące

SiteProfiler monitoruje autorytet marki i śledzi kluczowe wskaźniki SEO, takie jak linki zwrotne i zawartość, która generuje największy ruch

Narzędzie SERP Volatility Checker pozwala być na bieżąco z podstawowymi aktualizacjami Google i innymi zmianami, które mają bezpośredni wpływ na ruch w witrynie

Limity KWFinder:

Istnieją limity powiązanych słów kluczowych dla wszystkich planów, co jest ograniczeniem dla startupów, które chcą szybkiego wzrostu

Nie ma narzędzia do analizy luk słów kluczowych, więc będziesz potrzebować innego narzędzia, takiego jak Google Analytics, aby zidentyfikować obszary, w których może brakować wartościowej zawartości

Cennik KWFinder:

Mangools Entry : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Mangools Basic : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Mangools Premium : $69/miesiąc

: $69/miesiąc Mangools Agency: $129/miesiąc

KWFinder oceny i recenzje:

G2 : 4.5/5 (5+ recenzji)

: 4.5/5 (5+ recenzji) Capterra: N/A

3. Hootsuite

przez Hootsuite Hootsuite to narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi, które ułatwia publikowanie zawartości na kanałach społecznościowych startupu. Użyj go do budowania relacji z niestandardowymi klientami, promowania zawartości bloga i wprowadzania nowych produktów.

Najlepsze funkcje Hootsuite:

Planowanie postów na wszystkich kontach w mediach społecznościowych w jednej przestrzeni

Funkcje śledzenia pozwalają zobaczyć, jakie rodzaje zawartości są najskuteczniejsze w przypadku odbiorców docelowych

Widok kalendarza pozwala zobaczyć cały harmonogram publikacji i dostosować czas do tego, kiedy użytkownicy są najprawdopodobniej zarejestrowani

Limity Hootsuite:

Niektórzy użytkownicy, którzy preferują oddzielne widoki, uważają, że obszerny pulpit nawigacyjny jest nieco zagracony

Wiele funkcji oznacza większą krzywą uczenia się; początkujący marketerzy i startupy mogą potrzebować czasu, aby przyspieszyć

Ceny Hootsuite:

Professional : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Teams : $249/miesiąc

: $249/miesiąc Business : $739/miesiąc

: $739/miesiąc Enterprise Niestandardowy: Ceny dostosowane do potrzeb

Oceny i recenzje Hootsuite:

G2 : 4.1/5 (4,000+ recenzji)

: 4.1/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (3,400+ recenzji)

4. Canva

przez Canva Marketing cyfrowy to nie tylko zawartość pisana - potrzebujesz grafiki i wideo, aby dotrzeć do dzisiejszych zmieniających się odbiorców. Narzędzia do projektowania, takie jak Canva sprawiają, że tworzenie wszystkiego, od płatnych reklam po banery w mediach społecznościowych, jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Wersja Free oferuje dostęp do tysięcy obrazów, grafik i szablonów, podczas gdy wersja płatna zapewnia więcej niestandardowych opcji. Korzystaj z Canva do tworzenia zasobów marki, współpracuj z innymi członkami swojego zespołu projektowego i publikuj lub pobieraj swoje dane powstania za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Najlepsze funkcje Canva:

Szablony ułatwiają tworzenie materiałów marketingowych, takich jak zaproszenia na premierę produktu, reklamy sprzedażowe i infografiki na blogi

Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym - w tym foldery, harmonogramy i wbudowane narzędzia do komentowania - pozwalają zaangażować cały zespół w proces projektowania

Redaktor wideo i wbudowane animacje ułatwiają tworzenie angażującej zawartości dla odbiorców o krótszym czasie skupienia uwagi

Limity Canva:

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs ma usterki, w których zawartość nie jest idealnie wyrównana lub funkcje przeciągania i upuszczania działają sporadycznie

Inni użytkownicy uważają, że jakość darmowych szablonów jest ograniczona, co utrudnia tworzenie różnorodnej zawartości bez konieczności przejścia na płatny plan

Cennik Canva:

Free

Pro : 119,99 USD/rok dla jednej osoby

: 119,99 USD/rok dla jednej osoby Teams: 149,90 USD/rok dla pierwszych pięciu osób

Canva oceny i recenzje:

G2 : 4.7/5 (4,200+ recenzji)

: 4.7/5 (4,200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (11 300+ recenzji)

5. Bufor

przez Bufor Buffer to kolejne narzędzie marketingu cyfrowego zaprojektowane w celu przyspieszenia i zwiększenia skuteczności marketingu w mediach społecznościowych. Od tworzenie kalendarza marketingowego narzędzie to jest przydatne dla startupów i influencerów, którzy chcą poprawić sposób udostępniania treści odbiorcom.

Narzędzie integruje się z różnymi kanałami mediów społecznościowych, w tym Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, TikTok i Shopify.

Najlepsze funkcje Buffera:

Wbudowane AI pomaga określić, kiedy i co publikować w oparciu o grupę docelową

Zautomatyzowane raportowanieoszczędzają czas jeśli chodzi o ustalenie, która zawartość osiąga dobre wyniki

Różne poziomy uprawnień ułatwiają przyznawanie dostępu członkom zespołu, dzięki czemu można pracować razem

Limity bufora:

Niektórzy użytkownicy uważają, że posty nie są publikowane - czasami z powodu problemów z platformami mediów społecznościowych, a nie z samym Bufferem - co oznacza, że i tak muszą publikować je ręcznie

Buforanalityka marketingowa oferują podstawowy przegląd, ale będziesz potrzebował innego narzędzia, jeśli chcesz uzyskać bardziej dogłębne informacje

Cennik Buffer:

Free

Essentials : 6 USD/miesiąc za jeden kanał

: 6 USD/miesiąc za jeden kanał Teams : 12 USD/miesiąc za jeden kanał

: 12 USD/miesiąc za jeden kanał Agencja: 120 USD/miesiąc za 10 kanałów

Oceny i recenzje Buffer:

G2 : 4.3/5 (900+ recenzji)

: 4.3/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1400+ recenzji)

6. Redaktor Hemingway

Via Hemingway

Redaktor Hemingway to solidna aplikacja do pisania narzędzie do content marketingu dla małych firm i startupów. Free online redaktor pozwala sprawdzić zawartość pod kątem typowych błędów gramatycznych, aby w mgnieniu oka oczyścić treść. Poprawia on również czytelność, podświetlając zdania, które używają strony biernej zamiast czynnej.

Wprowadzaj zmiany bezpośrednio w aplikacji i korzystaj z narzędzi do formatowania, aby dodawać nagłówki, wypunktowania i połączone, aby zawartość była bardziej angażująca i zawierała więcej informacji. ✍️

Najlepsze funkcje edytora Hemingway:

Free wersja online wykorzystuje zakreślacze w różnych kolorach, dzięki czemu łatwo jest zobaczyć, na jaką zawartość należy zwrócić uwagę

Ocena czytelności i liczba słów pomagają ocenić, czy jest ona idealna dla docelowych odbiorców

Ograniczenia edytora Hemingway:

Informacje zwrotne dotyczące edycji są dość podstawowe, więc w przypadku bardziej złożonej zawartości warto skorzystać z przewodnika po stylu i użyciu

Wersja online nie ma funkcji zapisywania

Nie można wprowadzić określonych preferencji dotyczących głosu lub stylu

Ceny edytora Hemingway:

Free : Narzędzie do edycji online

: Narzędzie do edycji online $19.99: Jednorazowa płatność za aplikację

Hemingway Redaktor oceny i recenzje:

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.4/5 (10+ recenzji)

7. Slack

Via Slack Jeśli Twój startup wymaga codziennej współpracy i komunikacji, zwróć się do Slack . Ta aplikacja jest złotym standardem do czatowania z członkami zespołu i do zrobienia pracy.

Slack umożliwia tworzenie różnych kanałów dla różnych grup. Stwórz kanał do zabawnych czatów poza pracą lub przestrzenie do dyskusji na temat konkretnych projektów, takich jak content marketing.

Wysyłaj wiadomości do całych Teamsów lub grup lub zdecyduj się na bezpośrednią wiadomość, aby zachować prywatny charakter komunikacji. Wskocz na "Huddles" - rozmowy audio i wideo - aby szybko omówić nowy problem lub odpowiedzieć na pytania dotyczące zarządzanie zasobami marketingowymi .

Slack najlepsze funkcje:

Slack Connect pozwala dodawać osoby spoza organizacji i limitować ich dostęp do określonych kanałów

Tworzenie niestandardowych powiadomień, aby natychmiast otrzymywać alerty o najpilniejszych problemach lub wyciszać aktualizacje, aby zanurzyć się w głębokiej pracy bez rozpraszania uwagi

Integracje zCRM dla startupów i narzędzia takie jak Google Drive ułatwiają zrobienie pracy na różnych platformach

Limity Slack:

Niektórzy użytkownicy uważają, że Slack rozprasza, ale niestandardowe powiadomienia mogą zminimalizować ten problem

Inni użytkownicy chcieliby, aby istniała funkcja umożliwiająca sprawdzenie, kiedy ktoś był ostatnio aktywny, a nie tylko jego aktualny status

Cennik Slack:

Pro: $8.75/osoba/miesiąc

$8.75/osoba/miesiąc Business+: $15/osobę/miesiąc

$15/osobę/miesiąc Enterprise Grid: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Slack:

G2 : 4.5/5 (31 000+ recenzji)

: 4.5/5 (31 000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (23,000+ recenzji)

8. GetResponse

przez GetResponse Jako startup wysyłasz wiele wiadomości. Niezależnie od tego, czy kontaktujesz się z inwestorami, sponsorami czy klientami, pozostawanie w kontakcie zajmuje dużo czasu. Narzędzie do e-mail marketingu, takie jak GetResponse, pozwala na automatyzację niektórych kampanii e-mailowych.

Wykorzystaj formularze zapisu, wyskakujące okienka na stronach docelowych i newslettery, aby zwiększyć generowanie leadów i zbierać kontakty. Wykorzystaj szablony automatycznych odpowiedzi, aby pielęgnować subskrybentów i pozyskiwać nowych niestandardowych klientów. Platforma e-mail marketingu umożliwia również śledzenie zaangażowania i udostępnianie w różnych kanałach w celu zwiększenia zasięgu.

Najlepsze funkcje GetResponse:

Ponad 100 integracji, w tym Gmail, HubSpot, Shopify i WordPress

Nowy generator e-maili AI oszczędza czas, automatycznie tworząc zawartość na podstawie słów kluczowych, rodzaju biznesu i konkretnych odbiorców

Limity GetResponse:

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że interfejs e-maili marketingowych jest przestarzały i wymaga niestandardowych ustawień

Bardziej zaawansowane narzędzia, takie jak kreator stron docelowych, mają stromą krzywą uczenia się

Cennik GetResponse:

Free

Marketing e-mail: $19/miesiąc

$19/miesiąc Automatyzacja marketingu: $59/miesiąc

$59/miesiąc E-commerce Marketing: $119/miesiąc

Oceny i recenzje GetResponse:

G2 : 4.2/5 (800+ recenzji)

: 4.2/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (400+ recenzji)

9. ClickFunnels

przez ClickFunnels ClickFunnels to narzędzie, którego startupy używają do testowania A/B i uzyskiwania wglądu w zarządzanie relacjami niestandardowymi (CRM). Narzędzie to ma na celu kierowanie użytkowników z mediów społecznościowych i organicznych wyszukiwań do Twojej witryny i pomaga im znaleźć odpowiednie produkty. 🎯

ClickFunnels najlepsze funkcje:

Konfigurowalny kreator stron typu "przeciągnij i upuść" może zwiększyć konwersje i stworzyć przyjazną dla użytkownika witrynę

Do tworzenia stron docelowych i lejków nie jest wymagane doświadczenie w kodowaniu

Limity ClickFunnels:

Narzędzia e-mail marketingu nie są dostępne we wszystkich planach

Niektórzy użytkownicy uważali, że istnieje stroma krzywa uczenia się lub że niektóre funkcje nie działają płynnie

Cennik ClickFunnels:

Podstawowy: 147 USD/miesiąc

147 USD/miesiąc Pro: 197 USD/miesiąc

197 USD/miesiąc Funnel Hacker: $497/miesiąc

Oceny i recenzje ClickFunnels:

G2 : 4.6/5 (300+ recenzji)

: 4.6/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (600+ recenzji)

10. Hotjar

przez Hotjar Hotjar oferuje cenne informacje na temat podróży klienta i współczynników konwersji. Większość innych narzędzi analitycznych informuje o tym, co się dzieje, ale nie oferuje wglądu w to, dlaczego tak się dzieje.

Hotjar wykorzystuje mapy cieplne, aby pokazać, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją witryną i gdzie dokonują konwersji - lub gdzie opuszczają witrynę. Dzięki tym danym o klientach można dostosować produkty do ich potrzeb i dostosować zawartość, aby poprawić konwersje.

Najlepsze funkcje Hotjar:

Możesz przeprowadzać badania rynku i uzyskiwać spostrzeżenia od niestandardowych klientówzarządzać kampaniami marketingowymi lepiej

Nagrania pozwalają oglądać prawdziwe sesje użytkowników, aby zidentyfikować punkty tarcia

Funkcje Zapytaj pozwalają na bezpośrednią interakcję z niestandardowymi użytkownikami w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat tego, co im się podoba, a co nie w zawartości

Limity Hotjar:

Nie można dzielić danych na podstawie zakresów dat, co utrudnia śledzenie podróży klienta, jeśli niedawno wprowadzono zmiany

Hotjar nie jest kompatybilny z aplikacjami komputerowymi, więc uzyskasz wgląd tylko w to, jak użytkownicy korzystają z wersji desktopowej Twojej witryny

Ceny Hotjar:

Basic: Free forever

Free forever Business: $99/miesiąc

$99/miesiąc Skala: 213 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Hotjar:

G2 : 4.3/5 (200+ recenzji)

: 4.3/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (400+ recenzji)

Przenieś swoje wysiłki marketingowe na wyższy poziom

Dzięki tym darmowym i płatnym narzędziom marketingowym dla startupów z pewnością znajdziesz to, czego potrzebujesz, aby dotrzeć do swoich odbiorców.

Potrzebujesz narzędzi do zrobienia automatyzacji marketingu, które usprawnią publikowanie zawartości? Oprogramowania usprawniającego organizację i komunikację? Cokolwiek cię napędza, na pewno znajdziesz rozwiązanie.

Chociaż narzędzia te są świetne, jeszcze lepiej jest, gdy możesz zarządzać całym marketingiem i zarządzaniem projektami na jednej wygodnej platformie. I tu właśnie wkracza ClickUp. 🏆

ClickUp usprawnia współpracę, komunikację i zwiększa wydajność w celu realizacji celów marketingowych. Do wyboru tysiące szablonów aby znaleźć materiały marketingowe potrzebne do budowania marki, tworzenia autorytetu i zwiększania konwersji. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś -Free Forever!