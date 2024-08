10 najlepszych kalendarzy marketingowych w 2024 roku (darmowych i płatnych)

Jeśli Twój zespół jest podobny do większości zespołów marketingowych, żonglujesz wieloma kalendarzami, niechlujnymi arkuszami kalkulacyjnymi i licznymi zawartościami z nakładającymi się segmentami i niedopasowanymi celami. I marnujesz wydajność. Nie bądź jak większość teamów marketingowych .

Mamy rok 2024, a Ty możesz wybierać spośród dziesiątek płatnych i darmowych programów do tworzenia kalendarzy marketingowych, które ułatwią Ci życie. Ten właściwy pomoże ci pozbyć się chaosu i usprawnić marketing raz na zawsze. 🙌

Zaufaj nam; nie chcesz odkładać tego na później. Zrobiliśmy to, co do nas należy i wyróżniliśmy 10 najlepszych programów do tworzenia kalendarzy marketingowych w 2024 roku. Wszystko, co musisz zrobić, to znaleźć idealne dopasowanie i podnieść poziom swojej gry marketingowej. 🌻

Czego szukać w oprogramowaniu do tworzenia kalendarzy marketingowych?

Oprogramowanie kalendarza marketingowego to przede wszystkim uproszczenie. Potrzebujesz czegoś, co ułatwi ci działania marketingowe na wszystkich frontach.

Nie będziemy cię zanudzać wszystkimi szczegółami, ale podkreśliliśmy kilka podstawowych narzędzi kalendarza marketingowego, jeśli jesteś ciekawy: 👀

Widoczność: Poszukaj narzędzia, które umożliwia widoczność wszystkim zaangażowanym w kampanię marketingową, najlepiej z różnymi poziomami uprawnień

Poszukaj narzędzia, które umożliwia widoczność wszystkim zaangażowanym w kampanię marketingową, najlepiej z różnymi poziomami uprawnień Konfigurowalność: Najlepsze kalendarze posiadają konfigurowalne statusy, zadania, pulpity i wiele więcej

Najlepsze kalendarze posiadają konfigurowalne statusy, zadania, pulpity i wiele więcej Widoki: Twój marketingoprogramowanie kalendarza online powinno pełnić funkcję widoków, aby uporządkować oś czasu projektu, budżet i procesy marketingowe w wielu projektach

Twój marketingoprogramowanie kalendarza online powinno pełnić funkcję widoków, aby uporządkować oś czasu projektu, budżet i procesy marketingowe w wielu projektach Integracje: Kalendarz marketingowy, który integruje się ze wszystkimi narzędziami pracy w twoim arsenale - od Zooma i Slacka po Microsoft PowerPoint i Arkusze Google - jest koniecznością

Kalendarz marketingowy, który integruje się ze wszystkimi narzędziami pracy w twoim arsenale - od Zooma i Slacka po Microsoft PowerPoint i Arkusze Google - jest koniecznością Cena: Czy potrzebujesz oprogramowania do zrobienia kalendarza marketingowego za darmo, czy możesz pozwolić sobie na drogie narzędzie? Niezależnie od przypadku, szukaj kalendarza marketingowego w odpowiedniej cenie

Czy potrzebujesz oprogramowania do zrobienia kalendarza marketingowego za darmo, czy możesz pozwolić sobie na drogie narzędzie? Niezależnie od przypadku, szukaj kalendarza marketingowego w odpowiedniej cenie Automatyzacja: Kto chce spędzać całe dnie do zrobienia? Wybierzkalendarz marketingowy z automatyzacją dla prostych lub powtarzalnych codziennych zadań

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

Lista mogłaby być jeszcze dłuższa, ale jeśli jesteś podobny do nas, to prawdopodobnie masz wiele rzeczy do zrobienia. Ponadto podkreśliliśmy najlepsze funkcje każdego narzędzia z tej listy, więc jesteś ustawiony!

10 najlepszych programów do tworzenia kalendarzy marketingowych w 2024 roku

Gotowy, aby zebrać cały zespół na tej samej stronie i zacząć realizować cele marketingowe? Zasługujesz na zarządzanie swoimi kampaniami bez 32 arkuszy kalkulacyjnych, 22 zmarnowanych spotkań zespołu, 17 rund przeglądu i 10 zmian w ostatniej chwili. Do zrobienia.

Przeciągnij i upuść zadania do widoku kalendarza ClickUp

Zaskoczony, że ClickUp znalazł się na szczycie naszej listy? Prawdopodobnie nie. I tak, jesteśmy stronniczy. Ale to nie jedyna lista, na której ClickUp zdobył pierwsze miejsce. W tym roku, na przykład, ClickUp został wybrany numerem 1 w kategorii Oprogramowanie do zarządzania projektami w 2023 r. na G2 ! I obiecujemy, że jest dobry powód dla tej rangi. 🏅

ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami z najlepszym dostępnym oprogramowaniem do tworzenia kalendarzy marketingowych. Pomoże Ci to skonsolidować projekty marketingowe, śledzić ich oś czasu, zoptymalizować cykl pracy i w pełni wykorzystać swoje wysiłki marketingowe.

Ale ClickUp do zrobienia znacznie więcej niż tylko pomoc tworzyć kalendarze marketingowe

Funkcje repromptingu umożliwiają przepisywanie dużych ilości zawartości w celu dopasowania jej do określonego tonu głosu

ClickUp ma setki narzędzi, a ta lista mogłaby być OGROMNA. Ale powiedzieliśmy, że nie jesteśmy tu po to, by marnować twój czas i mamy to na myśli. Bo kto lubi długie listy?

Jedną z najbardziej wartościowych funkcji ClickUp jako kalendarza marketingowego jest widok kalendarza. Jest to elastyczne rozwiązanie narzędzie do planowania zaprojektowane, aby pomóc ustalić priorytety mojej pracy , tworzyć osie czasu, wizualizować przepływ pracy zespołu i terminy oraz obsługiwać zarządzanie zespołem jak profesjonalista, którym jesteś.

Potrzebujesz stworzyć kalendarz zawartości aby być na bieżąco z planowaniem zawartości, marketingiem i strategią? Jasne. A kalendarz kampanii SEO i marketingu cyfrowego, aby uzyskać konwersje, które obiecałeś swoim udziałowcom? Mamy cię. Chcesz dorzucić kilka emotikonów, aby się uśmiechnąć? Gotowe 🙂 Do zrobienia

Aha, i czy wspomnieliśmy, że mamy plan Free Forever? Tak, to też.

ClickUp najlepsze funkcje:

Korzystaj z ponad 15 konfigurowalnych, interaktywnych widoków i formatów, w tym widoku Kanban, widoku Gantt Chart iWidok kalendarza ClickUp* Zarządzanie zadaniami, komunikacja i aktualizacje list kontrolnych w czasie rzeczywistym dla wszystkich członków Teams

Darmowe szablony kalendarzy mediów społecznościowych, kampanii e-mail marketingowych, wskaźników finansowych, strategii dotyczących zawartości i nie tylko, aby ułatwić wszystkie inicjatywy marketingowe

Automatyzacja usprawniająca pracę i ułatwiająca śledzenie planu marketingowego

Ponad 1000 integracji z narzędziami takimi jak Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello, Salesforce i nie tylko ✨

Tryby online i offline, aplikacje na wszystkie urządzenia i wizualne kalendarze ułatwiają sprawdzanie projektu w dowolnym momencie

Limity ClickUp:

Niektóre recenzje donoszą o krzywej uczenia się podczas nauki wszystkich funkcji (rozwiązane za pomocą darmowych samouczków)

ClickUp AI nie jest dostępna w planie Free Forever (wkrótce wersja próbna Free)

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w celu wyceny

Skontaktuj się w celu wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (8,000+ recenzji)

4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 000 recenzji)

2. CoSchedule

przez CoSchedule Kalendarz marketingowy CoSchedule to oprogramowanie do zarządzania zaprojektowane, aby pomóc ci zrobić więcej w krótszym czasie. Pomoże ci zorganizować wszystkie zadania związane ze strategią marketingową w jednym miejscu i ułatwi kontrolowanie procesu od początku do końca.

CoSchedule posiada kilka darmowych narzędzi dostępnych w planie Free i integruje się z najlepszymi firmami narzędziami do zarządzania projektami i oprogramowanie CRM, aby ułatwić sobie życie. Jest popularny wśród zespołów marketingowych i agencji, które chcą się zorganizować i pokazać swoim interesariuszom, że potrafią dotrzymać terminów.

Najlepsze funkcje CoSchedule:

Widok kalendarza marketingowego zapewnia szybki wgląd we wszystkie kampanie marketingowe na jednym pulpicie

Wspólne planowanie zadań zapewnia dotrzymywanie terminów przez cały zespół

Dobrze sprawdza się w przypadku osób zajmujących się marketingiem zawartości, dzięki funkcjom takim jak szablony kalendarza redakcyjnego i optymalizacja treści w mediach społecznościowych

Narzędzia AI do generowania pomysłów pomagają w burzy mózgów na tematy postów w mediach społecznościowych, które spodobają się docelowym odbiorcom 🎯

Limity CoSchedule:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że brak projektów z wieloma datami i kampanii marketingowych może powodować konieczność powielania projektów

Funkcje Free nie obejmują wszystkiego, czego potrzebuje większość użytkowników, a płatne plany są dla niektórych zbyt drogie

Ceny CoSchedule:

Free

Pro: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Pakiet marketingowy: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje CoSchedule:

G2: 4.4/5 (200+ recenzji)

4.4/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 100 opinii)

bonus: Sprawdź naszą listę najlepszych**_

Alternatywy dla CoSchedule

3. Optimizely

przez Optymalnie Optimizely polega na uwolnieniu cyfrowego potencjału zespołów marketingowych i produktowych. Został zaprojektowany w celu optymalizacji zarządzanie projektami w mediach społecznościowych marketing, content marketing i e-commerce, pomagając firmom udoskonalić ich cyfrowe doświadczenia. Platforma marketingu treści Optimizely zapewnia zespołowi jeden obszar roboczy i kalendarz marketingowy, z którego można planować, współpracować i realizować kampanie od początku do końca.

Większość dogłębnych funkcji Optimizely wymaga zapytania o ceny różnych planów, ale platforma content marketingowa marki ma darmową opcję, która pozwala małym Teamsom od razu rozpocząć pracę. A dzięki wielu widokom i niestandardowym funkcjom ułatwia współpracę przy projektach każdej wielkości. 🤝

Najlepsze funkcje Optimizely:

Oprogramowanie kalendarza marketingowego ułatwia śledzenie kreatywnych projektów, danych powstania i marketingu

Oprogramowanie oparte na AI pomaga zoptymalizować zawartość kampanii marketingowych, aby zaoszczędzić czas zespołu

Usprawnia żądania pracy i formularze rekrutacyjne, pomagając w automatyzacji danych powstania zadań

Narzędzie do zarządzania zasobami cyfrowymi umożliwiazaoszczędzić czas i wyeliminować zmarnowany wysiłek podczas tworzenia zawartości marketingowej

Redaktor zawartości to narzędzie do współpracy, które umożliwia ulepszanie nowej i istniejącej zawartości przed jej opublikowaniem

Oprogramowanie do oznaczania funkcji aby zmniejszyć presję wywieraną na inżynierów

Limity Optimizely:

Niektóre recenzje zgłaszają trudności z filtrowaniem artykułów i zawartości

Niektóre firmy zgłaszają skargi na niedziałającą funkcję wyszukiwarki

Ceny Optimizely:

Start: Free dla <5 użytkowników

Free dla <5 użytkowników Zarządzanie : 79 USD/miesiąc za użytkownika

: 79 USD/miesiąc za użytkownika Utwórz : Minimum 20 użytkowników, skontaktuj się w sprawie cen

: Minimum 20 użytkowników, skontaktuj się w sprawie cen Orchestrate: Minimum 30 użytkowników, skontaktuj się w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Optimizely:

G2: 4.2/5 (30+ recenzji)

4.2/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (1 opinia)

4. Sprout Social

przez Sprout Social Sprout Social został zaprojektowany, aby pomóc firmom i agencjom każdej wielkości wydobyć wartość z ich wysiłków w mediach społecznościowych. Ułatwia angażowanie odbiorców, planowanie publikacji, przeglądanie spostrzeżeń i projektowanie rozwiązań dla kampanii marketingowych.

Sprout ma aplikacje na większość urządzeń, upraszcza kampanie marketingowe dzięki efektywnej współpracy i maksymalnie wykorzystuje handel społecznościowy. Pełni również funkcję intuicyjnego kalendarza zawartości mediów społecznościowych do planowania i tworzenia harmonogramów. Został zaprojektowany, aby pomóc Ci znaleźć i zaplanować zawartość do udostępniania podczas współpracy z zespołem.⚡

Najlepsze funkcje Sprout Social:

Użytkownicy raportują przejrzysty, przystępny interfejs z podstawowymi funkcjami planowania dostępnymi dla wszystkich współpracowników

Szablony do tworzenia zawartości i marketingu zapewniają wysokiej jakości projekty, które są łatwe do wdrożenia

System planowania pozwala utrzymać posty przez cały czas

Powiadomienia unikalne dla każdej platformy społecznościowej, aby upewnić się, że zdjęcia i posty mają odpowiedni rozmiar i format

Limity Sprout Social:

Niektóre recenzje zgłaszają problemy z pozostaniem zalogowanym za pomocą rozszerzenia Chrome

W recenzjach użytkowników wzmianki o konieczności kompilowania postów osobno dla każdej platformy

Ceny Sprout Social:

Standard: 249 USD/miesiąc na użytkownika

249 USD/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: $399/miesiąc na użytkownika

$399/miesiąc na użytkownika Zaawansowany: $499/miesiąc za użytkownika

$499/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Sprout Social oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 (2,000+ recenzji)

4.4/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 500 recenzji)

5. Kapost

przez Kapost Kapost to oparty na chmurze marketingowy system operacyjny dla marketerów B2B. Został zaprojektowany w celu usprawnienia funkcji marketingu cyfrowego, dostosowując kanały, narzędzia i zespoły organizacji, aby kampanie marketingowe były bardziej skuteczne.

Dzięki dostępowi do wizualnego pulpitu nawigacyjnego, przeglądu analitycznego i narzędzi AI do strategii treści, Kapost pomoże ci opracować zawartość w całej podróży kupującego. Posiada przydatne funkcje kalendarza marketingowego, które pomagają zarządzać kampaniami, ocenami i zawartością na pierwszy rzut oka.

Najlepsze funkcje Kapost:

System posiada funkcje wbudowanych ról, uprawnień i cykli pracy, dzięki którym projekty przebiegają sprawniej

Tworzenie kalendarzy redakcyjnych z funkcją rozszerzenia szczegółów i wieloma współpracownikami

Ustawienie konkretnych cykli pracy dla każdej sceny procesu tworzenia zawartości

Bezproblemowe przypisywanie interesariuszy do każdego projektu lub przepływu pracy do przeglądu

Limity Kapost:

Plan cenowy jest zbyt drogi dla niektórych użytkowników i małych firm

Brak integracji z innymi narzędziami jest problemem dla niektórych użytkowników

Ceny Kapost:

Kapost Marketing Operating System: $3,500/miesiąc

Oceny i recenzje Kapost:

G2: 4.0/5 (40+ opinii)

4.0/5 (40+ opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 15 opinii)

6. Semrush

przez Semrush Semrush to pakiet ponad 50 produktów, narzędzi i dodatków do optymalizacji widoczności online i zarządzania marketingiem. Posiada narzędzia do SEO, wyszukiwania, mediów społecznościowych, badania grup docelowych i danych z całego świata.

Jednym z wielu narzędzi jest prosty kalendarz marketingowy zaprojektowany w celu gromadzenia i śledzenia wszystkich kampanii w jednym wspólnym obszarze roboczym.

Semrush jest popularny wśród menedżerów marketingu w firmach każdej wielkości, a jego funkcją jest integracja z Google i innymi narzędziami zarządzanie zadaniami platformy. Niezależnie od tego, czy chcesz do zrobienia analizy konkurencji , zarabiać na swojej witrynie lub zwiększać liczbę odbiorców w mediach społecznościowych, ta platforma może pomóc.

Najlepsze funkcje Semrush:

Narzędzia usprawniające badanie słów kluczowych, zarządzanie linkami zwrotnymi i audyt witryny 🛠️

Pomysły na słowa kluczowe generowane przez AI w celu poprawy rankingu witryny i powodzenia kampanii marketingowej

Śledzenie rankingu ułatwia widok powodzenia sugestii słów kluczowych i ich implementacji

Dostawca zapewnia wieloaspektowy widok marketingu w wyszukiwarkach, podkreślając możliwości poprawy

Limity Semrush:

Plany cenowe są zbyt drogie dla niektórych użytkowników i małych firm

Funkcje raportowania zamknięte za "dodatkowymi pakietami", do których dostęp kosztuje dodatkowe pieniądze

Cennik Semrush:

Free

Unlimited: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Semrush:

G2: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

7. StoryChief

przez StoryChief StoryChief to rozwiązanie content marketingowe dla agencji treści B2B i zespołów marketingowych. Zostało zaprojektowane w celu optymalizacji content marketingu, centralizacji artykułów, poprawy zawartości mediów społecznościowych i poszerzenia grona odbiorców.

Jedną z naszych ulubionych funkcji jest szablon kalendarza treści StoryChief, który zapewnia Tobie i Twojemu zespołowi przejrzysty widok Twojej strony internetowej, bloga i zawartości społecznościowej od planu do publikacji.

Popularny wśród content marketerów, B2B SaaS storyChief został zaprojektowany z myślą o firmach, startupach technologicznych i zespołach zajmujących się zawartością, aby poprawić współpracę i komunikację w agencjach marketingowych. Dostarcza również danych do powstania treści opartych na AI, aby pomóc członkom zespołu pozbyć się większości pisania. ✨

Najlepsze funkcje StoryChief:

Łatwe tworzenie kampanii zawartości, łączenieprojekty i zadania w tematyczne huby

Współpracuj z wieloma członkami zespołu, aby utrzymać przepływ pracy i szybciej zrobić briefy zawartości

Uzyskaj przegląd tego, co dzieje się z Twoimi kampaniami marketingowymi, korzystając z widoku miesiąca kalendarza zawartości

Automatyzacja publikowania zawartości na platformach mediów społecznościowych w celu zapewnienia regularnych aktualizacji, które utrzymują zaangażowanie użytkowników

Uzyskaj przydatne spostrzeżenia i analizy dotyczące powodzenia kampanii dotyczących zawartości

Limity StoryChief:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają brak elastyczności dla Front Page swojego bloga Business

Brak integracji z popularnymi narzędziami, takimi jak Trello

Ceny StoryChief:

Indywidualni: $40+/miesiąc

$40+/miesiąc Teams: $140+/miesiąc dla czterech użytkowników

$140+/miesiąc dla czterech użytkowników Agencja: $400+/miesiąc dla 25 użytkowników

StoryChief oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (100+ recenzji)

4.7/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

8. Planable

przez Możliwość planowania Planable to media społecznościowe narzędzie do współpracy marketingowej zaprojektowane, aby pomóc Teams szybciej osiągać swoje cele. Rozwiązanie to posiada funkcje podglądu zawartości, integrację z Giphy i kalendarze redakcyjne, które pomagają bezproblemowo publikować treści w mediach społecznościowych.

Planable jest popularny wśród firm każdej wielkości i oferuje rozsądne ceny, na które mogą sobie pozwolić startupy i małe zespoły. Pozwala członkom Teams, klientom i interesariuszom na płynną współpracę i komunikację, dzięki czemu każdy może mieć więcej czasu na happy hour. 🍻

Najlepsze funkcje Planable:

Wybieraj spośród wielu widoków, aby znaleźć najlepszy sposób na zorganizowanie projektu

Współpraca z kolegami i klientami bez krzywej uczenia się dla wszystkich zaangażowanych

Użytkownicy zgłaszają szybkie ustawienia, co zapobiega niepowodzeniom w istniejących projektach

Automatyzacja publikowania w kampaniach społecznościowych ułatwia utrzymanie aktywnych kont nawet wtedy, gdy jesteś nieobecny

Planowalne limity:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają brak analityki i potrzebę dodatkowego oprogramowania do śledzenia wydajności postów

Brak niestandardowych opcji masowego publikowania postów

Planowane ceny:

Free

Unlimited: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc na użytkownika

$12/miesiąc na użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Planable oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (500+ recenzji)

4.6/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

9. Hootsuite

przez Hootsuite Hootsuite to oprogramowanie do marketingu i zarządzania mediami społecznościowymi, które pomaga markom zarządzać ich obecnością w mediach społecznościowych. Został zaprojektowany, aby pomóc zoptymalizować kampanie społecznościowe, poprawić doświadczenia związane z handlem społecznościowym i utrzymać porządek w rozmowach z klientami za pomocą jednego prostego pulpitu. Kalendarz zawartości pomoże Tobie i Twojemu zespołowi planować i realizować działania i kampanie content marketingowe we wszystkich kanałach od początku do końca.

Dzięki wielu funkcjom, narzędziom AI do tworzenia zawartości i narzędziom do współpracy, które utrzymują członków zespołu na tej samej stronie, Hootsuite jest najlepszym kandydatem dla wielu firm. Ponadto zyskujesz dostęp do wiodących w branży certyfikatów dla całego zespołu. 🎓

Najlepsze funkcje Hootsuite:

Korzystaj z danych powstania AI, aby ułatwić pisanie postów w mediach społecznościowych

Analizuj wyniki swoich kampanii marketingowych w mediach społecznościowych z jednego pulpitu z widokami na pierwszy rzut oka

Korzystanie z prostego narzędzia kalendarza marketingowego, aby pomóc wszystkim zobaczyć aktywność i nadchodzące zadania związane z projektem

Integracja z najlepszymi platformami społecznościowymi iOprogramowanie CRM pomaga zorganizować moją pracę

Limity Hootsuite:

Plany cenowe mogą być zbyt drogie dla niektórych małych firm i teamów szukających prostego narzędzia do tworzenia kalendarza marketingowego

W recenzjach wzmianki o tym, że zaplanowana zawartość czasami nie była publikowana, co powodowało problemy z kampaniami marketingowymi

Cennik Hootsuite:

Professional: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Teams: 249$/miesiąc za trzech użytkowników

249$/miesiąc za trzech użytkowników Business: $739/miesiąc za pięciu użytkowników

$739/miesiąc za pięciu użytkowników Enterprise niestandardowy: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Hootsuite:

G2: 4.1/5 (3,000+ recenzji)

4.1/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 3 000 recenzji)

10. Sendible

przez Sendible Sendible to platforma do zarządzania mediami społecznościowymi zaprojektowana, aby pomóc agencjom zarządzać wieloma kontami w mediach społecznościowych dla swoich klientów. Została zaprojektowana tak, aby organizować wszystkie konta społecznościowe w scentralizowanym hubie, ułatwiając realizację zwycięskich strategii marketingowych.

To potężne rozwiązanie do zarządzania mediami społecznościowymi zapewnia również funkcje pomagające korporacyjnym zespołom marketingowym analizować ich marki i śledzić wyniki na wszystkich najważniejszych platformach. Jest zoptymalizowane pod kątem wydajności i współpracy na każdym poziomie.

Ulepszony kalendarz mediów społecznościowych ułatwia wizualne zarządzanie strategią społecznościową z jednego huba skoncentrowanego na współpracy dla zespołu marketingowego. 🤩

Najlepsze funkcje Sendible:

Zaplanuj i zarządzaj kilkoma kontami społecznościowymi z jednego pulpitu, aby zaoszczędzić czas

Przeglądanie dynamicznych raportów dotyczących wyników kampanii, aby pomóc zespołom zachwycić klientów

Zaprojektowany dla dużych agencji i wielu Teams

Konfigurowalne funkcje publikowania pomagają tworzyć posty w mediach społecznościowych tak, jak chcesz

Limity Sendible:

Niektóre recenzje zgłaszają trudności z edycją zaplanowanych postów za pośrednictwem aplikacji

Powiadomienia o nieudanych postach nie są wysyłane na e-mail, co stwarza problemy dla niektórych menedżerów kampanii

Ceny Sendible:

Creator: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Traction: $89/miesiąc dla czterech użytkowników

$89/miesiąc dla czterech użytkowników White Label: $399/miesiąc dla 10 użytkowników

Oceny i recenzje Sendible:

G2: 4.5/5 (800+ recenzji)

4.5/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

Nigdy więcej niedotrzymanych terminów!

Oprogramowanie kalendarza marketingowego z tej listy pomoże ci zapomnieć o niedotrzymanych terminach i osiągnąć nirwanę organizacji. Sztuczka polega na znalezieniu jednego oprogramowania i trzymaniu się go wystarczająco długo, aby wszyscy w zespole nauczyli się korzystać z jego funkcji.

I nie zapomnij znaleźć takiego z wieloma funkcjami i integracjami ze wszystkimi innymi narzędziami!

Jeśli jesteś gotowy, aby uporządkować swoje sprawy i pracować mądrzej, a nie ciężej, pobierz Szablon kalendarza marketingowego ClickUp i zrób to. Będziesz zadowolony do zrobienia. 🙂