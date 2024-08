8 najlepszych narzędzi dla startupów w 2024 roku (wady, zalety, ceny)

Nie ma lepszego czasu niż teraz na prowadzenie startupu.

Czy widziałeś, jak daleko zaszła technologia?

Przedsiębiorcy prowadzą biznesy z kanapy z grupą ludzi, których nigdy nie spotkali osobiście!

Ty też możesz to osiągnąć.

Wszystko, czego potrzebujesz, to poręczne narzędzie u boku.

To najlepszy sposób, aby Twój startup rozwijał się w sposób zrównoważony i skalował wykładniczo.✨

A my chcemy pomóc w jego realizacji.

W tym artykule odkryjesz osiem najlepszych narzędzi dla startupów z ich zaletami, wadami, cenami i ocenami użytkowników.

Zacznijmy odkrywać kilka darmowych narzędzi dla startupów, które wyniosą Twoją firmę na wyżyny. 🚀

Jak wybrać najlepsze narzędzia dla startupów?

Znalezienie najlepszych narzędzi dla startupów może być szaloną podróżą.

Samo poszukiwanie może przyprawić o bezsenne noce.

Ale hej, nie musi tak być.

Oto kilka pytań, które możesz sobie zadać na temat swoich wymagań:

Jak duży jest Twój Teams?

Czy potrzebujesz pomocy w konkretnej funkcji, takiej jak zarządzanie zadaniami, HR, księgowość, media społecznościowe lub CRM?

Czy potrzebujesz integracji z narzędziami marketingowymi?

Jaki jest twój budżet? A może szukasz darmowych narzędzi dostartupy?

Czy narzędzia mogą wspieraćpracę zdalną?

Znalazłeś odpowiedzi? Świetnie!

Zebraliśmy listę najlepszych darmowych narzędzi dla startupów, które powinny zaspokoić wszystkie te potrzeby:

8 najlepszych narzędzi dla startupów

Twój startup może być młodą firmą, ale twoje ambicje są tak duże, jak te korporacyjnych gigantów.

Oznacza to, że będziesz musiał obsługiwać prawie tyle samo funkcji, co duża firma.

Wszystko samodzielnie.

A jeśli myślisz, że zatrudnienie większej liczby osób lub pozyskanie funduszy jest jedynym rozwiązaniem, pomyśl jeszcze raz.

Odpowiednie narzędzie może być prawdziwym przełomem.

Wystarczy więc wybrać jedno z tych darmowych narzędzi dla startupy i urzeczywistnij swoje marzenie o skalowaniu!

1. ClickUp : kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami

ClickUp jest światowym najwyżej oceniany narzędzie do zarządzania projektami i zwiększania wydajności.

To narzędzie SaaS jest świetne dla każdego startupu lub małego zespołu, dzięki naszym funkcji -Bogata wersja Free Forever dla wszystkich rodzajów zarządzania projektami. 😎

ClickUp kluczowe funkcje

A. Tworzenie i przypisywanie Zadania Startup może być gniazdem szerszeni zadań, które wydają się zlewać ze sobą.

A jeśli teraz wydaje ci się, że to tylko gąszcz, to śledzenie ich wszystkich stanie się jeszcze większym wyzwaniem w miarę rozwoju.

Jednak dzięki ClickUp możesz sprawić, że będzie to łatwe.

Twórz dowolną liczbę zadań i natychmiast przypisuj je do jednego lub kilku z nich Wiele osób przypisanych .

Nie zapomnij dodać Priorytety i Terminy dla lepszej organizacji!

B. Zastosuj metodę Kanban używając Widok tablicy Ten jest dla Tablica Kanban fanatycy i Zwinne zespoły .

Użyj go do wizualizacji i usprawnienia całego przepływu pracy w Twoim startupie.

Zaimponuj założycielowi startupu tym, jak łatwo przesyłasz zadania od "przypisanych" do "zrobionych"!

C. Automatyzacja rutynowe czynności

Po co pracować ciężko, skoro można pracować mądrze?

Pozwól ClickUp udostępniać część Twojego obciążenia pracą.

Podwaja się jako narzędzie do automatyzacji.

Użyj go do automatyzacji powtarzalnych zadań za pomocą kombinacji Warunków , Działania oraz Wyzwalacze .

Oszczędza mnóstwo czasu, który możesz poświęcić na podpisywanie nowych inwestorów dla swojego startupu. 🤝

D. Pożegnaj się z błędami Sprawdzanie Wyobraź sobie, że nikt nie zauważył literówki w Twoim ogłoszeniu i zostało ono opublikowane. *gasp*

Przejdźmy do konsekwencji: Jesteś teraz memem.

Powodzenia w naprawianiu tego.

Odpowiadając na to pytanie: nieodpowiednia oprogramowanie sprawdzające .

Wypróbuj ClickUp's Sprawdzanie zamiast funkcji.

Jest to idealny sposób na oznaczanie makiet projektowych ze zmianami.

Zrób to dobrze, za każdym razem!

E. Tworzenie baz wiedzy przy użyciu Dokumenty Prawdopodobnie masz do czynienia z tonami dokumentacji, takiej jak wytyczne dotyczące pracy, umowy z pracownikami, dane klientów itp.

Twórz takie dokumenty w ClickUp Docs za pomocą Edycja tekstu sformatowanego jak czcionki, banery, nagłówki itp.!

Co więcej, jest to wysiłek zespołowy.

Możesz współpracować nad dokumentami w czasie rzeczywistym z członkami swojego zespołu.

F. Zarządzaj cyklem pracy za pomocą Niestandardowe statusy zadań Uwielbiamy tablice do przypinania, notatki samoprzylepne i markery suchościeralne.

Dlatego stworzyliśmy ich cyfrowy odpowiednik!

Przenieś swój cykl pracy do tego oprogramowania do zarządzania zadaniami i wizualizuj go za pomocą niestandardowych statusów zadań. Umożliwia ona tworzenie statusów zadań dopasowanych do przepływu pracy w startupie.

Mogą one być "w trakcie opracowywania", "w trakcie projektowania", "oczekujące na zatwierdzenie", "opóźnione" itp.

Zgadnij, kto nie będzie musiał tracić czasu na telefony lub e-maile, aby aktualizować postęp zadań? Zgadza się. To ty!

Mamy również zadanie Szablony statusu które można wykorzystać do sprzedaż , rozwój , content marketing, zarządzanie relacjami z klientami (CRM) i wiele więcej!

Learn jak stworzyć własny CRM w ClickUp .

G. Uzyskaj wgląd w dane za pomocą Pulpity nawigacyjne Jako właściciel firmy, chcesz wiedzieć, w czym jesteś najlepszy, w czym się nie sprawdzasz i jak daleko projekt jest zakończony.

A my wiemy jak to zrobić.

Z Pulpity !

Użyj go, aby wizualizować swój postęp w niestandardowych wykresach, uzyskać wgląd w ludzi, zarządzać, Zasoby , Sprinty itd.

Mówiąc o Sprintach, można dodać Widżety sprintu aby uzyskać raportowanie projektu w postaci formularzy, w tym Wykresy prędkości , Wykresy przepływu skumulowanego , Burnups oraz Burndowns .

H. Śledzenie godzin pracy z Natywne śledzenie czasu pracy Mówi się, że czas to pieniądz.

Ty śledzisz swoje pieniądze. Ale co z czasem?

**Czas zacząć

I dobrze, że Twoje narzędzie do zarządzania zadaniami jest również ekspertem w dziedzinie śledzenia czasu!

Dzięki Native Time Tracking możesz śledzić czas pracy dla różnych zadań bez pomocy z zewnątrz.

Zalety ClickUp

5. Wave: narzędzie do finansów i księgowości

Wave to idealne oprogramowanie księgowe dla każdego startupu.

Dlaczego? Ponieważ jest całkowicie Free. Żadnych ukrytych opłat. Żadnych opłat za ustawienia.

Żadnych nieprzespanych nocy z powodu przeoczenia drobnego druku.

Wave to kompleksowe rozwiązanie dla prowadzenia księgowości, tworzenia faktur i skanowania paragonów .

Przygotuj się na falę wydajności! 🌊🌊🌊

kluczowe funkcje #### Wave

Pulpit pełen analiz wydajności biznesowej

Śledzenie podatku od sprzedaży dla przychodów i wydatków

Monitorowanie przepływów pieniężnych

Profesjonaliści Wave

Wysyłanie powtarzających się faktur

Nieograniczone skanowanie paragonów

Nieograniczone śledzenie wydatków i przychodów

Wady Wave

Brak wsparcia telefonicznego

Brak śledzenia czasu pracy

Brak bezpośrednich integracji

Ceny Wave

Wave ma tylko jedną opcję cenową - Free!

Ocena użytkowników Wave

Capterra: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

4.4/5 (ponad 1000 recenzji) G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

6. HubSpot Forms: darmowy kreator formularzy online i CRM

HubSpot to platforma CRM, która jest dostarczana z pakietem potężnych narzędzi marketingowych, sprzedażowych i usługowych, które pomagają rozwijać biznes. Wśród tych narzędzi jest kreator formularzy internetowych

Intuicyjny, łatwy w użyciu kreator formularzy typu "przeciągnij i upuść" zaprojektowany, aby pomóc w pozyskiwaniu większej liczby potencjalnych klientów i wysyłaniu ankiet.

W HubSpot można tworzyć pięć różnych typów formularzy: samodzielne formularze, formularze osadzone, wyskakujące okienka, okienka typu slide-in i rozwijane banery. W ramach planu Free Forever możesz tworzyć dowolną liczbę formularzy z dowolną liczbą pól, bez żadnych dodatkowych kosztów.

To, co wyróżnia HubSpot na tle innych narzędzi do tworzenia formularzy, to fakt, że jest on częścią potężnej platformy CRM. Tak więc za każdym razem, gdy ktoś wypełnia formularz, jego dane kontaktowe są automatycznie zapisywane w darmowym CRM HubSpot, gdzie Twój zespół sprzedaży i marketingu może je dalej pielęgnować.

bonus_ : Sprawdź *najlepsze CRM dla startupów*

HubSpot Formularze kluczowe funkcje

Dostęp do darmowego CRM HubSpot, w którym można przechowywać informacje od osób wypełniających formularze.

Kreator stron docelowych (dostępny w planie Free).

Kreator formularzy typu "przeciągnij i upuść".

Konfigurowalne szablony oparte na celach.

Funkcje premium obejmujązaawansowana automatyzacja marketingu które można wykorzystać do ustawienia e-maili zwrotnych i autoresponderów, gdy ktoś prześle formularz.

Zalety HubSpot

Natywna integracja z innymi darmowymi narzędziami HubSpot: CRM, e-mail marketing, czat na żywo itp.

Przechowywanie aż miliona kontaktów i firm w CRM za darmo.

Dostępny plan Free Forever.

Wady HubSpot

Brak wsparcia telefonicznego lub e-mail dla planów Free.

Musisz być płatnym użytkownikiem, aby usunąć branding HubSpot.

Ceny HubSpot

HubSpot oferuje plan Free Forever, który umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby formularzy i zbieranie nieograniczonej liczby przesłanych zgłoszeń. Otrzymujesz również dostęp do darmowego CRM, e-mail marketingu, stron docelowych, czatu na żywo i innych bezpłatnych narzędzi.

Aby uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych narzędzi i funkcji automatyzacji HubSpot, płatne plany zaczynają się od 50 USD miesięcznie.

Ocena użytkowników HubSpot

Capterra : 4.5/5 dla HubSpot Marketing Hub (4,455 opinii)

: 4.5/5 dla HubSpot Marketing Hub (4,455 opinii) G2: 4.4/5 dla HubSpot Marketing Hub (6,656 recenzji)

Notatka: Formularze HubSpot są funkcją HubSpot Marketing Hub na wszystkich platformach z recenzjami.

7.

Moosend

: mail marketing i oprogramowanie do automatyzacji

Moosend,

niedawno przejęta przez Sitecore

to niesamowite narzędzie do e-mail marketingu dla startupów.

Rejestracja jest Free, a do korzystania z podstawowych funkcji nie jest wymagana karta kredytowa.

Moosend to oprogramowanie do automatyzacji marketingu e-mailowego do kampanii e-mailowych, biuletynów, list mailingowych, szablonów e-maili, śledzenia użytkowników i angażowania subskrybentów e-maili w celu rozwoju startupu lub biznesu. Przygotuj się na a_MOO_zing doświadczenie e-mail marketingu! 🐄🐄🐄

Kluczowe funkcje automatyzacji poczty e-mail Moosend

Przeciągnij i upuść kreator e-maili dotworzyć profesjonalne e-maile* Strony docelowe, formularze subskrypcji, wyskakujące okienka, paski nagłówków i boksy do wyświetlania w witrynie z tysiącami szablonów

Cykle pracy automatyzacji marketingu

Moosend pros

Łatwe w użyciu oprogramowanie do e-mail marketingu

Raportowanie kampanii i przegląd analiz

Obserwuj, jak użytkownicy poruszają się po Twojej witrynie, blogu lub sklep internetowy

Moosend cons

Niewiele natywnych integracji

Brak opcji marketingu SMS

Niewiele opcji formularzy

Ceny Moosend

Moosend jest darmowy na zawsze lub 8 USD miesięcznie za rozszerzone funkcje.

Ocena użytkowników Moosend

Capterra : 4.8/5 dla Moosend Automatyzacja e-mail (156 opinii)

: 4.8/5 dla Moosend Automatyzacja e-mail (156 opinii) G2: 4.5/5 dla Moosend Email Automation (344 opinie)

8. Planable: narzędzie do współpracy w zakresie zawartości

Planable to narzędzie do współpracy nad zawartością, które pomaga zespołom mediów społecznościowych tworzyć lepszą zawartość, 6 razy szybciej. Zostało zbudowane przez marketerów dla marketerów, więc każda potrzeba została starannie zaspokojona.

Dzięki Planable możesz ustanowić własne informacje zwrotne i proces zatwierdzania niezależnie od wielkości zespołu. Dzięki 4 różnym rodzajom poziomów zatwierdzania: brak, opcjonalny, wymagany, wielopoziomowy, możesz zapobiec publikowaniu niedokończonych postów.

Nigdy nie przegap informacji zwrotnych od członków zespołu.

Planowane kluczowe funkcje

To, co widzisz, jest tym, co otrzymujesz. Dane powstania zawartości z natychmiastowym podglądem w pikselach

Wiele sposobów wyświetlania i planowania postów: widok listy, kanału, siatki i kalendarza

Współpraca odbywa się w kontekście, tuż obok postów, w formie komentarzy i odpowiedzi

Intuicyjny design naśladujący styl i przepływ mediów społecznościowych

Niestandardowe cykle pracy dla każdego zespołu: od braku do opcjonalnych, wymaganych, a nawet wielowarstwowych

Planowane zalety

Niska krzywa uczenia się

Integracja z najpopularniejszymi kanałami mediów społecznościowych, takimi jak TikTok, Google My Business, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook i Twitter

Oddzielne obszary robocze dla uporządkowania zawartości i osób dla każdej zarządzanej marki

Możliwość skalowania Teams, ponieważ przepływy współpracy są konfigurowalne

Planowane wady

Stała liczba postów dla planu Free

Planowane ceny

Planable ma 4 opcje cenowe:

Free nielimitowane obszary robocze, nielimitowani użytkownicy, nielimitowane strony, dla pierwszych 50 postów

Starter 33 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) za 1 obszar roboczy, 3 użytkowników i 10 stron

Premium 83 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) za 5 obszarów roboczych, 7 użytkowników oraz nieograniczoną liczbę stron i postów

Enterprise z ceną niestandardową dla niestandardowych obszarów roboczych, użytkowników oraz nieograniczonej liczby postów i stron.



Planowana ocena użytkowników

Capterra : 4.5/5 (300 opinii)

: 4.5/5 (300 opinii) G2: 4.5/5 (159 opinii)

Rozpocznij swoją przygodę ze startupem!

Rozwijanie startupu nie jest łatwe.

Ale z odpowiednią grupą ludzi i narzędzi, masz moc, aby dostać się do wielkich lig.

Wszystkie Narzędzia SaaS dla startupów wzmianki powyżej będą świetnymi współpodróżnikami w twojej podróży, ale nadal potrzebujesz doświadczonego i odważnego kapitana dla twojego statku.

Potrzebujesz jednego świetnego narzędzia do zrobienia wszystkiego: ClickUp!

To najlepsze narzędzie typu "wszystko w jednym narzędzie do zarządzania projektami które może pomóc w zarządzanie zadaniami , zarządzanie zasobami , sprawdzanie projektu , CRM i wiele więcej.

To jedyna kotwica, której potrzebujesz, płynąc ku dobrym czasom.

Więc pobierz ClickUp za darmo już dziś i pokonaj każde wyzwanie!