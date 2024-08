Przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia pulpitu OKR

W przeciwieństwie do Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), cele i kluczowe wyniki (OKR) są zazwyczaj jakościowe i mogą być trudne do śledzenia. Utrudnia to poruszanie się po morzu zadań i upewnienie się, że zmierzasz we właściwym kierunku. Na szczęście można polegać na dobrym pulpicie nawigacyjnym OKR jako kompasie. 🧭

Dobrze zbudowany pulpit nawigacyjny zapewnia szczegółową wizualną migawkę postępów i wydajności, umożliwiając utrzymanie całego zespołu na tej samej stronie i podejmowanie decyzji opartych na danych zamiast strzałów w ciemno.

W tym przewodniku powiemy ci wszystko, co musisz wiedzieć o pulpitach nawigacyjnych OKR i nauczymy cię, jak je tworzyć od podstaw. Zasugerujemy najlepsze praktyki i narzędzia, które nie wypalą dziury w kieszeni, a jednocześnie sprawią, że wszystkie niezbędne informacje będą łatwo dostępne.

Co to jest OKR Dashboard?

Pulpit nawigacyjny OKR to wizualne narzędzie do zarządzania projektami które pozwala bez wysiłku śledzić postępy w realizacji celów i zadań za pomocą wykresów, wykresów i podobnych dynamicznych elementów. Jego głównym celem jest podsumowanie dużych ilości danych w celu dostarczenia przydatnych informacji, które można wykorzystać do realizacji celów. 🎯

Twórz szczegółowe pulpity nawigacyjne i łatwo dodawaj karty, aby wyświetlać postępy w punktach sprintu, zadania według statusu i błędy według widoku

Chociaż pulpit nawigacyjny jest przeznaczony głównie dla kierowników projektów/produktów i kadry kierowniczej wyższego szczebla, może być pomocny dla pracowników w całej hierarchii. Pomaga podzielić OKR na inicjatywy, które można śledzić, aby projekt był bardziej strawny i aby każdy miał jasność co do swojego wkładu i roli.

Poza tym, nie wszystkie pulpity OKR obejmują poziom firmy projekty i cele . Możesz także użyć indywidualnych pulpitów nawigacyjnych do śledzenia osobistych OKR każdego pracownika, co pomaga im zachować motywację i pozwala lepiej ich poznać.

Niezależnie od zastosowania, dobrze opracowany pulpit nawigacyjny zapewnia, że nie musisz żonglować wieloma arkuszami kalkulacyjnymi i dokumentami, aby zrozumieć bieżącą sytuację projektu i wydajność zespołu. Wszystkie kluczowe informacje są przedstawione w przejrzysty, atrakcyjny wizualnie sposób, co pozostawia więcej czasu na podejmowanie decyzji .

Kluczowe cechy pulpitu nawigacyjnego OKR

Do uproszczenie raportowania i ułatwić podejmowanie decyzji opartych na danych, tablica OKR powinna zawierać następujące kluczowe elementy:

Narzędzia wizualizacji Cele mogą być czasami niejasne, ponieważ będą dalej konkretyzowane poprzez kluczowe wyniki i inicjatywy, więc pulpit nawigacyjny OKR musi oferować elementy wizualne, które to uwzględniają. Jeśli nie wykracza on poza podstawowe wykresy kołowe i cele liczbowe, możesz nie być w stanie tego zrobićwizualizować niezbędnych danych do prawidłowego śledzenia postępów Przyjazny dla użytkownika interfejs Jak wspomniano, pulpit nawigacyjny OKR może służyć każdemu w organizacji, więc powinien być łatwy w nawigacji niezależnie od umiejętności technicznych użytkownika. Wszystkie krytyczne informacje powinny być jasno przedstawione, aby zespół nie musiał szukać potrzebnych danych. Idealnie byłoby, gdyby pulpit nawigacyjny był również przyjazny dla urządzeń mobilnych, aby umożliwić śledzenie ważnych aktualizacji w podróży Dane w czasie rzeczywistym Nie można uzyskać dokładnego obrazu postępów, jeśli pulpit nawigacyjny nie jest aktualizowany w czasie rzeczywistym (lub przynajmniej wystarczająco często, aby uwzględnić wszystkie istotne zmiany). Upewnij się, że pulpit nawigacyjny płynnie łączy się ze źródłami danych i innymi aplikacjami używanymi do osiągnięcia celu Kamienie milowe i ramy czasowe osiągnięcie niektórych celów może zająć trochę czasu, więc kamienie milowe są doskonałym sposobem na podniesienie morale zespołu, jeśli spadnie ono w połowie projektu. Harmonogramy mogą być również przydatne, ponieważ dają wszystkim kompleksową mapę drogową do naśladowania Opcje dostosowywania Idealnie byłoby, gdyby pulpit nawigacyjny był w stanie dostosować się do różnych zespołów i dostarczać odpowiednich informacji bez rozpraszania członków zespołu danymi, które ich nie dotyczą. W przeciwnym razie może być konieczne utworzenie kilku pulpitów nawigacyjnych dla tego samego OKR

Jakie są korzyści z OKR Dashboard?

Jeśli stworzysz dashboard, który spełnia wszystkie powyższe kryteria, możesz cieszyć się licznymi korzyściami. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich. 🌟

Usprawniona komunikacja strategicznych wskaźników OKR

OKR są zazwyczaj ambitne i angażują wiele zespołów w całej firmie. Bez scentralizowanego systemu do ich wizualizacji, istnieje ryzyko błędnej komunikacji i powstania silosów projektowych.

Widok Centrum elementów ClickUp ułatwia sortowanie dokumentów, pulpitów nawigacyjnych i tablic według ostatnich, ulubionych lub "Utworzonych przeze mnie"

Pulpit nawigacyjny OKR łączy wszystkie istotne strony, aby zapewnić przejrzystość i kompleksowy przegląd wszystkich niezbędnych inicjatyw. W rezultacie ludzie mogą zobaczyć, jak ich praca wpisuje się w szerszy obraz i uzyskać kontekst, którego potrzebują, aby skutecznie ją wykonać.

Kompleksowa platforma dashboardowa może również posiadać wbudowane funkcje współpracy zmniejszając potrzebę stosowania dodatkowych aplikacje zwiększające produktywność . Może to scentralizować przepływ pracy i wyeliminować czasochłonne nieefektywności.

Łatwe monitorowanie aktywności

Gdy Twoje zespoły pracują nad osiągnięciem swoich kluczowych wyników, będziesz chciał być na bieżąco przez cały czas. Pulpit nawigacyjny OKR może to zrobić bez niezliczonych spotkań i odpraw. Możesz dokładnie zobaczyć ile pracy zostało wykonane w danym momencie i mieć wszystkie niezbędne aktualizacje dostępne na pierwszy rzut oka.

Należy pamiętać, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy oprogramowanie pulpitu nawigacyjnego integruje się z narzędzia do planowania aby umożliwić śledzenie zadań w czasie rzeczywistym. Nie jest tak w przypadku każdego rozwiązania, więc może być konieczne wykonanie jednej z poniższych czynności:

Rozejrzeć się, aby znaleźć aplikację, która łączy się z istniejącymi aplikacjami w przepływie pracy

Wybrać solidniejszą platformę, która wykracza poza proste raportowanie i wizualizację OKR

Możliwości grywalizacji

Pulpity nawigacyjne OKR są używane nie tylko do analizy danych - pomagają one również dodać trochę zabawy do przepływu pracy i utrzymać zaangażowanie pracowników poprzez grywalizację. Według ankieta to mądry pomysł, ponieważ 89% pracowników stwierdziło, że grywalizacja sprawiła, że bardziej produktywnymi , a 88% zgłosiło zwiększony poziom szczęścia w miejscu pracy.

Istnieją niezliczone opcje grywalizacji do zbadania, a pulpit nawigacyjny OKR odgrywa tutaj kluczową rolę. Możesz ustawić system nagród oparty na kamieniach milowych, inicjatywach i kluczowych wynikach, aby utrzymać podekscytowanie i motywację pracowników. 🥇

Wyświetlanie relacji między zadaniami i kamieniami milowymi w widoku Gantta w ClickUp

Możesz również wprowadzić zdrową rywalizację, dodając systemy punktowe, tabele wyników i podobne elementy. Nie przesadzaj jednak, ponieważ nie chcesz, aby rywalizacja odbywała się kosztem współpracy.

Lepsza praca zespołowa i odpowiedzialność

Mówiąc o współpracy, pulpity OKR eliminują wiele niedogodności związanych z pracą zespołową, takich jak:

Niejasne zadania

Wąskie gardła w komunikacji

Niezdolność do zobaczenia szerszej perspektywy

Oprócz OKR, zazwyczaj pokazują one powiązane kluczowe inicjatywy, zapewniając, że obowiązki wszystkich są jasno określone. Eliminuje to zamieszanie i pozwala powiązać każdą inicjatywę z członkiem zespołu i zidentyfikować źródło wszelkich nieefektywności w mgnieniu oka. 🔍

Pulpit nawigacyjny zapewnia również pełną przejrzystość , co może zdziałać cuda dla budowanie zaufania w firmie. Dodatkowo, pracownicy mogą być zachęcani do dzielenia się wiedzą i pomagania sobie nawzajem, jeśli każdy może zobaczyć zadania swoich kolegów z zespołu.

Jak stworzyć OKR Dashboard?

Solidny OKR Dashboard nie może zostać stworzony z dnia na dzień - musisz przejść przez kilka kroków i skonsultować się z różnymi decydentami, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne dane są dostępne. Musisz także znaleźć odpowiednie oprogramowanie do pulpitu nawigacyjnego ze wszystkimi funkcjami, które omówiliśmy wcześniej w tym przewodniku, a do wyboru jest wiele opcji.

Aby skrócić poszukiwania, zaproponujemy ClickUp -Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, które pozwala zachować kontrolę nad przepływem pracy i bez wysiłku śledzić postępy. 🤩

Pulpity nawigacyjne w ClickUp 3.0 zapewniają zwinnym kierownikom projektów szybki wgląd w pozostałe zadania i priorytety zespołu na dany tydzień, a także szczegółowe wykresy wypalenia i wypalenia

Z ClickUp Dashboards możesz zbudować swój idealny dashboard OKR, który zapewni Ci praktyczny wgląd we wszystkie potrzebne dane. Pokażemy Ci dokładnie, jak to zrobić, przechodząc przez każdy etap procesu tworzenia pulpitu nawigacyjnego.

Krok 1: Wybierz swoje cele

Dashboard OKR może skupiać się na jednym celu lub kilku naraz. Może również obejmować cele ogólno-biznesowe lub cele specyficzne dla danego pracownika. Przy tak wielu opcjach wybór odpowiednich celów dla pulpitu nawigacyjnego może być trudny. Niemniej jednak, ważne jest, aby poświęcić tej decyzji czas i uwagę, na jaką zasługuje, ponieważ będzie ona miała wpływ na wszystkie przyszłe kroki.

Jeśli potrzebujesz punktu wyjścia do zdefiniowania swoich celów, zacznij od misji i wizji swojej firmy. OKR powinny być ambitne i inspirujące, więc nie wahaj się mierzyć wysoko. 💯

Ponieważ nie musisz określać ich ilościowo, nie martw się, jeśli cel wydaje się niejasny. "Zwiększenie świadomości marki" to doskonały przykład prawidłowego celu, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się on niejednoznaczny. Później podzielisz go na kluczowe wyniki i inicjatywy, więc nadal będziesz mieć konkretny sposób mierzenia postępów.

Po rozważeniu swoich celów możesz użyć Cele ClickUp aby je ożywić. Dzięki różnym opcjom wizualizacji można znaleźć odpowiedni wykres dla każdego typu celu.

Użyj celów ClickUp, aby stworzyć strukturę OKR i śledzić je za pomocą licznych elementów wizualnych

ClickUp oferuje elastyczne opcje dzielenia się celami, umożliwiając każdemu zespołowi przegląd odpowiednich celów bez zbędnych informacji. Możesz również pogrupować cele w foldery dla dodatkowej przejrzystości.

Śledzenie postępów odbywa się automatycznie w czasie rzeczywistym, więc nie musisz zajmować się opóźnieniami danych. Za każdym razem, gdy spojrzysz na pulpit nawigacyjny, będziesz dokładnie wiedział, jak blisko jesteś osiągnięcia swoich celów.

Krok 2: Zdefiniuj kluczowe wyniki i inicjatywy

Mając ustalone cele, nadszedł czas, aby przejść bardziej szczegółowo i zobaczyć, jak je osiągniesz. Innymi słowy, musisz zdefiniować kluczowe wyniki i odpowiadające im inicjatywy dla każdego celu.

Od dwóch do pięciu kluczowych wyników na cel to najlepszy punkt, choć liczba ta nie jest sztywna. Liczy się tylko dopasowanie kluczowych wyników do celów i narysowanie jasnej mapy drogowej dla zespołu.

Jeśli wrócimy do przykładu świadomości marki, kluczowe wyniki mogą być następujące:

Napisanie i opublikowanie 30 postów gościnnych do końca drugiego kwartału Nawiązanie pięciu partnerstw z influencerami z branży w Q1 Stworzenie 40 podcastów do końca roku

Każdy z tych kluczowych wyników można dalej podzielić na konkretne inicjatywy. Na przykład, inicjatywy dotyczące napisania 30 postów gościnnych mogą obejmować:

Stworzenie tematów i konspektów dla wszystkich 30 artykułów do końca miesiąca Pisanie trzech artykułów tygodniowo Zidentyfikuj 15 autorytatywnych stron internetowych, na których opublikujesz posty gościnne

Kluczowe jest, aby te kluczowe wyniki i inicjatywy znajdowały się w scentralizowanym centrum, w przeciwnym razie nie będziesz w stanie ich skutecznie śledzić. Dlatego Zadania ClickUp pozwala zebrać je razem i uporządkować. 🗓️

Intuicyjny interfejs przeciągnij i upuść ułatwia zarządzanie zadaniami, a kilka widoków pozwala uzyskać przejrzysty przegląd przepływu pracy.

Użyj ClickUp Tasks, aby przedstawić kluczowe wyniki i inicjatywy bez bałaganu w arkuszach kalkulacyjnych

ClickUp oferuje również różne automatyzacje, powtarzające się zadania i podobne funkcje, które minimalizują pracę nóg i zwalniają więcej czasu na podejmowanie decyzji.

Krok 3: Określ układ pulpitu nawigacyjnego

Po zidentyfikowaniu OKR i inicjatyw, nadszedł czas, aby wybrać sposób ich uporządkowania na pulpicie nawigacyjnym. Tutaj możliwości są nieograniczone, zwłaszcza jeśli wykorzystasz ponad 50 widżetów ClickUp i liczne opcje dostosowywania.

Jeśli nie masz pewności, od czego zacząć, możesz skorzystać z szablonu Szablon pulpitu nawigacyjnego OKR aby uzyskać inspirację. Na przykład Szablon ClickUp OKR zawiera wszystkie elementy potrzebne do zorganizowania OKR w dowolny sposób. Otrzymujesz pięć pól niestandardowych i typów widoków wraz z siedmioma statusami do śledzenia OKR z najwyższą dokładnością.

Ustrukturyzuj swoje OKR i inicjatywy bez wysiłku dzięki szablonowi ClickUp OKR

Oprócz uniwersalnego szablonu OKR, możesz wykorzystać konkretne szablony, takie jak Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp . Zawiera z góry określone pola i elementy dostosowane do planowanie marketingowe umożliwiając opracowanie skutecznej strategii przy minimalnym nakładzie pracy ręcznej.

Na koniec możesz sprawdzić kilka Przykłady pulpitu nawigacyjnego ClickUp aby dowiedzieć się, jak powinien wyglądać Twój pulpit nawigacyjny OKR. Każdy element pulpitu nawigacyjnego ClickUp jest w pełni konfigurowalny, co pozwala na dostosowanie go do OKR i innych specyficznych cech.

Projektując układ pulpitu nawigacyjnego, skup się na łatwości obsługi, aby upewnić się, że wszyscy odpowiedni członkowie zespołu mogą płynnie poruszać się po pulpicie. Musisz znaleźć równowagę między formą a funkcjonalnością, więc eksperymentuj z różnymi projektami, aby dowiedzieć się, co działa najlepiej. 🧪

Krok 4: Podłącz źródła danych

Nie wszystkie postępy OKR można śledzić poprzez konkretne inicjatywy i ich realizację. Na przykład, jeśli prowadzisz klinikę i za główny cel stawiasz sobie poprawę doświadczenia pacjentów, osiągnięcie określonego średniego czasu oczekiwania może być jednym z kluczowych wyników. W takim przypadku pulpit nawigacyjny OKR powinien łączyć się z platformą mierzącą czas oczekiwania, aby zapewnić niezbędne informacje bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Najprawdopodobniej posiadasz ustalony przepływ pracy a pulpit nawigacyjny musi do niego pasować, a nie wymagać wprowadzenia znaczących zmian w procesie. Właśnie dlatego potrzebujesz rozwiązania, które płynnie integruje się z krytycznymi źródłami danych.

Zagłęb się w szczegółowe dane dzięki możliwościom drążenia w Dashboardach

ClickUp umożliwia to na trzy sposoby:

Natywne integracje (Slack, Everhour, Front i wiele innych)

Integracja z Zapier , która pozwala połączyć ClickUp z setkami dodatkowych aplikacji

, która pozwala połączyć ClickUp z setkami dodatkowych aplikacji ClickUp API , który pozwala tworzyć niestandardowe integracje

Masz pełną swobodę dostosowania ClickUp do swoich potrzeb i upewnienia się, że Twój pulpit nawigacyjny nie pozostawia kamienia na kamieniu. 🪨

Oczywiście pulpit nawigacyjny może również pobierać dane z innych rozwiązań ClickUp (Zadania, Cele itp.), dzięki czemu możesz być zawsze na bieżąco z aktualizacjami.

Krok 5: Przejrzyj i dostosuj swój pulpit OKR

Samo uruchomienie pulpitu nawigacyjnego nie oznacza końca pracy. Podczas śledzenia OKR możesz zauważyć obszary wymagające poprawy. Na przykład, niektórzy użytkownicy mogą uznać go za nieintuicyjny lub zauważyć brak ważnych danych.

Twoje OKR będą również ewoluować wraz z upływem czasu, więc regularne przeglądy i dostosowania są kluczowe. Jeśli masz długoterminowe OKR, kwartalny przegląd powinien wystarczyć. Może to nie mieć miejsca, jeśli używasz pulpitu nawigacyjnego do mniejszych projektów lub śledzenia poszczególnych pracowników, ponieważ prawdopodobnie będziesz potrzebować częstszych kontroli.

Świat biznesu porusza się z prędkością błyskawicy, więc powinieneś być otwarty na niespodzianki, które wymagają dostosowania OKR lub zmiany priorytetów. W każdym razie, nie ustawiaj i nie zapominaj o swoim pulpicie nawigacyjnym, ale aktualizuj go w razie potrzeby.

Wreszcie, używaj swojego dashboardu do celebrowania osiągnięć i główne kamienie milowe . Poklepanie po plecach znacznie zwiększa zadowolenie pracowników, a Twój pulpit nawigacyjny powie Ci, kto najbardziej na to zasługuje. 🤓

Stwórz najwyższej klasy OKR Dashboard z ClickUp

Bez szablonu dashboardu OKR, skonfigurowanie dashboardu OKR może wymagać trochę pracy, ale jest to krytyczny komponent w twoich wysiłkach związanych z raportowaniem. Zachowasz pełną kontrolę nad OKR swojego zespołu i będziesz mógł podejmować decyzje z większą pewnością.

Twój zespół również doceni pulpit nawigacyjny, ponieważ może z niego korzystać, aby być na bieżąco z przepływem pracy i w razie potrzeby uzyskać zastrzyk motywacji. 💨

ClickUp pozwala czerpać powyższe korzyści z wielu innych. Jest to jeden z najbardziej intuicyjnych i opłacalnych sposobów tworzenia solidnych pulpitów OKR i bardziej efektywnego zarządzania projektami. Aby zwiększyć swoje wysiłki w zakresie raportowania i cieszyć się mocą danych w czasie rzeczywistym na wyciągnięcie ręki, załóż konto ClickUp już dziś .