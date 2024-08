10 najlepszych narzędzi do wizualnego zarządzania projektami w 2024 roku

Według badań ludzki mózg może przetwarzać informacje wizualne 60 000 razy szybciej niż tekst. W rzeczywistości 90% przyswajanych przez nas informacji ma charakter wizualny.

Zarządzanie projektami polega na znajomości danych. Kierownicy projektów obsługują jednocześnie wiele zestawów danych i nudnych arkuszy kalkulacyjnych, a to tylko kwestia czasu, zanim mózg przestanie przyswajać informacje. Właśnie dlatego potrzebujesz wizualizacji narzędzia do zarządzania projektami aby podnieść swój obszar roboczy.

Narzędzia te umożliwiają korzystanie z wizualizacji, takich jak mapy myśli , tablice, wykresy i diagramy do tworzenia map procesów i osiągania wydajności operacyjnej. 😍

W tym przewodniku zebraliśmy listę 10 najlepszych wizualnych narzędzi do zarządzania projektami oprogramowanie do zarządzania projektami narzędzia gwarantujące pomoc w dopracowaniu zarządzania projektami.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do wizualnego zarządzania projektami?

Wizualne narzędzie do zarządzania projektami ułatwia korzystanie ze środowiska bogatego w dane, co przekłada się na lepsze podejmowanie decyzji. Wykorzystuje infografiki, aby pomóc w planowaniu, realizacji i monitorowaniu projektów bez wyzwalacza zmęczenia danymi. 🥱

Wybierając idealne rozwiązanie, należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

Przyjazny dla użytkownika design: Musi mieć intuicyjny interfejs i konstrukcję typu "przeciągnij i upuść", aby wizualnie organizować tablice robocze Komunikacja: Narzędzie powinno umożliwiać ciągłą komunikację i współpracę między Teams, kierownikami projektów i interesariuszami Raportowanie i analityka: Najlepsze narzędzia do wizualnego zarządzania projektami posiadają funkcje raportowania i analityki w czasie rzeczywistym, które oferują szybki wgląd w cykl pracy Wizualne zarządzanie zadaniami: Powinieneś mieć pulpity do wizualnego zarządzania zadaniami z funkcjami takimi jak śledzenie postępów i kodowanie zadań kolorami w celu łatwego ustalania priorytetów Wizualizacje cyklu pracy: Narzędzie musi oferować kalendarze i osie czasu, umożliwiajączależności między zadaniami aby pomóc w zarządzaniuharmonogramy projektów i obciążeniami pracą Narzędzia do tworzenia wykresów, diagramów i grafów: Posiada wbudowane tablice, wykresy przepływów i wsparcie multimedialne ułatwiające burzę mózgów, planowanie i nakreślanie procesu realizacji projektu

10 najlepszych narzędzi do wizualnego zarządzania projektami w 2024 roku

Wybraliśmy dla Ciebie 10 najlepszych narzędzi do wizualnego zarządzania projektami! Niezależnie od tego, czy pracujesz nad pojedynczym projektem, czy zajmujesz się dużym portfolio, mamy opcje na każdą skalę. Zapoznaj się z ich recenzjami poniżej. 🤿

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Skorzystaj z ClickUp, kompleksowego rozwiązania do wizualnego zarządzania projektami, aby bez wysiłku zarządzać wieloma projektami od ich rozpoczęcia do zakończenia.

Uzyskaj widok 360° cyklu pracy nad projektem dzięki Pulpity ClickUp . Jest to wysoce konfigurowalna i skalowalna przestrzeń wyposażona w dostosowane statusy, tabele i narzędzia do raportowania. Możesz dodawać widżety pulpitu nawigacyjnego aby uzyskać dostęp do konkretnych informacji, takich jak śledzenie czasu i prędkość sprintu i ciesz się szczytową wydajnością!

Usprawnij zarządzanie zasobami i śledzenie postępów dzięki 15+ Widoki ClickUp które umożliwiają kodowanie kolorami. Użyj stylu Kanban Widok tablicy aby organizować zadania jako karty przeciągane i upuszczane. Można również przeglądać Wykres Gantta , oś czasu i widoki obciążenia pracą w celu stworzenia bogatej wizualizacji oś czasu projektu z kamieniami milowymi i zależności projektu .

Przekształć swoje najważniejsze zadania w kamienie milowe, aby stworzyć wizualną reprezentację postępu w swoich projektach

Rozpoczynasz zupełnie nowy projekt? Skorzystaj z funkcji Szablon pulpitu do zarządzania projektami ClickUp . Jego gotowa struktura i wbudowane wskaźniki pomagają być na bieżąco ze statusami zadań, postępem projektu i budżetami. Szablon ma przejrzysty format z odpowiednimi elementami wizualnymi:

Planowanie zadań

Śledzenie osi czasu i wydajności projektu

Współpraca z członkami zespołu

Wzmocnij swoje Teams dzięki Tablice ClickUp idealne do interaktywnej współpracy przy pomocy wykresów, diagramów, notatka samoprzylepna i inne elementy multimedialne. Użycie Mapy myśli ClickUp aby narysować dobrze połączone, logiczne cykle pracy i zmienić sposób konceptualizacji zadań!

ClickUp najlepsze funkcje

Skalowalnośćwspółpraca wizualna i zarządzanie projektami

ponad 1 000 w pełni konfigurowalnych szablonów

Integracja z ponad 1000 popularnych aplikacji do pracy

Pulpity z ponad 15 konfigurowalnymi widokami dla 360° widoczności

Osie czasu i wykresy Gantta dookreślania ścieżek krytycznych* Mapy myśli i tablice informacyjne

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Natywny asystent AI

Kalendarze do śledzenia kamieni milowych i harmonogramów

Funkcja czatu do płynnej współpracy w zespole

Dostępny w przeglądarkach oraz na urządzeniach mobilnych i pulpitach

Limity ClickUp

Mnogość funkcji sprawia, że początkowa krzywa uczenia się jest wysoka

Aplikacja mobilna mogłaby mieć więcej funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 :4.7/5 (8,000+ recenzji)

:4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra:4.7/5 (3,000+ opinii)

2. Toggl

Via: Toggl Toggl to bardzo popularne narzędzie do śledzenia czasu - jego produkt Toggl Plan to proste wizualne oprogramowanie do zarządzania projektami z interfejsem typu "przeciągnij i upuść". Zawiera oś czasu do zarządzania zespołami i harmonogramami projektów, pełniąc jednocześnie funkcję tablic Kanban do zarządzania projektami monitorowania postępu zadań .

Tablice Kanban firmy Toggl umożliwiają tworzenie odrębnych segmentów zadań dla każdej sceny projektu. Zaplanuj i przypisz zadania projektu oraz śledź kamienie milowe za pomocą kolorowych etykiet. Przenoś zadania pomiędzy sekcjami zależnie od ich statusu: W trakcie realizacji, Zakończone lub Do przypisania.

Każdy członek zespołu może uzyskać dostęp do projektu i zaangażować się w jego realizację, obserwując oś czasu podczas dodawania i aktualizowania zadań. Dzięki wizualnej optymalizacji cyklu pracy można zapobiec nierównomiernemu obciążeniu pracą lub wypaleniu zawodowemu w zespole. 🔥

Najlepsze funkcje Toggl

Kamienie milowe oznaczone kolorami

Przyjazny dla użytkownika interfejs "przeciągnij i upuść

Dostępna aplikacja mobilna

Wizualne planowanie zadań

Limity Toggl

Nawigacja może być czasami myląca

Podczas przełączania z pulpitu na smartfon mogą wystąpić problemy z synchronizacją

Cennik Toggl

Free

Starter : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Premium: $20/miesiąc na użytkownika

**Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Toggl oceny i recenzje

G2 :4.6/5 (1,500+ recenzji)

:4.6/5 (1,500+ recenzji) Capterra:4.7/5 (2,200+ recenzji)

3. GanttPro

Via: GanttPRO GanttPRO to wizualne rozwiązanie do zarządzania projektami umożliwiające śledzenie zadań, zarządzanie zależnościami i alokację zasobów.

Oprogramowanie koncentruje się przede wszystkim na dostarczeniu wyjątkowego twórcy wykresów Gantt dla menedżerów projektów . Kreator wykresów typu "przeciągnij i upuść" pomaga tworzyć od podstaw całe osie czasu projektów. Przypisuj zadania i śledź postępy swojego zespołu jednocześnie. 🎉

Aby uzyskać przejrzysty przegląd projektów, skorzystaj z widoku Tablicy, aby wizualnie przedstawić zadania jako karty lub widoku Siatki, który pozwala zobaczyć kluczowe informacje o zadaniach, takie jak priorytety, koszty, statusy i czasy trwania.

Oprogramowanie oferuje również śledzenie czasu, import/eksport dokumentów i narzędzia do monitorowania budżetu.

Najlepsze funkcje GanttPRO

Prosty kreator wykresów Gantta typu "przeciągnij i upuść

Automatyczne planowanie projektów

Konfigurowalne szablony

Planowanie zasobów i szacowanie kosztów

Wiele widoków dla łatwiejszej wizualizacji projektu

Limity GanttPRO

Ograniczone wsparcie dla bardziej złożonych potrzeb zarządzania projektami

Importowanie zadań i plików może być trudne

Ceny GanttPRO

Basic :od 7,99 USD/miesiąc za użytkownika

:od 7,99 USD/miesiąc za użytkownika Pro :od 12,99 USD/miesiąc za użytkownika

:od 12,99 USD/miesiąc za użytkownika Business :od 19,99 USD/miesiąc za użytkownika

:od 19,99 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise:Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

GanttPRO oceny i recenzje

G2 :4.8/5 (450+ recenzji)

:4.8/5 (450+ recenzji) Capterra:4.8/5 (ponad 400 recenzji)

4. Notion

Via: NotionNotion to renomowane rozwiązanie do zarządzania projektami z kompleksowym ustawieniem funkcji. Stwórz bezbłędny cykl pracy, korzystając z wizualnych narzędzi platformy do połączeń. Dzięki poręcznym etykietom statusów i priorytetów możesz zdefiniować jasną hierarchię zadań dla swojego zespołu.

Otrzymujesz w pełni konfigurowalne tabele, które pozwalają budować wszystko, od podstawowych zadań po skomplikowany system zarządzania projektami. Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak raportowanie błędów i wpisy do bazy danych, pozwala uwolnić czas.

Oprogramowanie zawiera również liczne szablony dla marketingu, planowania Agile i projektowania, pomagając wizualnie szybciej prezentować koncepcje zespołowi.

Notion oferuje wiele widoków bazy danych. Otwórz widok osi czasu, aby uzyskać szerszy obraz swoich projektów, zająć się zależnościami i zaplanować działania w celu dotrzymania terminów. Śledź postęp zadań za pomocą niestandardowych statusów lub otwórz widok Kalendarza, aby monitorować terminy.

Notion najlepsze funkcje

Konfigurowalne widoki dokumentów i tabel

Dostępne mapy myśli

Szablony do zarządzania projektami

ZintegrowanyAsystent AI* Integracja z wieloma aplikacjami

Notion limity

Aplikacja mobilna mogłaby korzystać z większej liczby widżetów

Początkowe ustawienia mogą być skomplikowane

Cennik Notion

Free

Plus : od $8/miesiąc za użytkownika

: od $8/miesiąc za użytkownika Business : od 15 USD/miesiąc za użytkownika

: od 15 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise:Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Notion oceny i recenzje

G2 :4,7/5 (ponad 4 500 recenzji)

:4,7/5 (ponad 4 500 recenzji) Capterra:4.7/5 (1,800+ recenzji)

5. Trello

Via: Trello Trello jest prostym, a jednocześnie potężnym narzędzie wydajności które ożywia Twoje pomysły dzięki wielu widokom i szablonom. 💡

Platforma oferuje Tablice, Listy i Karty do wizualizacji cykli pracy w dowolnej skali.

Tablice pomagają organizować zadania według statusów, takich jak Do zrobienia, Zrobione i Gotowe. Przełącz się na Listy, jeśli chcesz, aby Twoje zadania były prezentowane w formie łatwej do śledzenia listy. Karty umożliwiają dodawanie notatek i przypomnień do zadań.

Zachęcaj do planowania projektów między zespołami dzięki widokowi Workspace Table. Funkcja ta umożliwia wyświetlanie kart z różnych tablic w obszarze roboczym w formacie arkusza kalkulacyjnego, zapewniając kompaktowe wyświetlanie rozproszonych obszarów roboczych. Karty Trello w obszarze roboczym można filtrować i organizować na podstawie list, etykiet, członków i terminów. Trello integruje się z najlepszymi narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak ClickUp umożliwiając płynniejsze procesy pracy.

Najlepsze funkcje Trello

Organizuje zadania w Tablicach, Listach i Kartach

Integruje się z wieloma aplikacjami

Opcje automatyzacji bez użycia kodu

Łatwe w użyciu szablony do projektowania iprojekty marketingowe Limity Trello

Ograniczone natywne raportowanie i analityka

Brak wbudowanego widoku wykresu Gantta lub zarządzania osią czasu

Cennik Trello

Free

Standard : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Premium :$10/miesiąc na użytkownika

:$10/miesiąc na użytkownika Enterprise:$17.50/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Trello oceny i recenzje

G2 :4.4/5 (ponad 13 000 recenzji)

:4.4/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra:4,5/5 (ponad 22 000 recenzji)

6. Projekt Kissflow

Via: Kissflow Kissflow Project oferuje innowacyjny zwrot do już wizualnych tablic Kanban poprzez włączenie kategoryzacji w każdej kolumnie. Fajnie, prawda? ✔️

Śledzenie zadań zespołu za pomocą etykiet Wstrzymane, W trakcie i Zrobione. Upraszcza to układ tablicy, zmniejszając potrzebę wielu kolumn, które mają tendencję do męczenia widzów.

Dzięki Kissflow Project możesz tworzyć listy zadań z priorytetami dla wszystkich członków zespołu. Ustawienie automatycznych przypomnień o aktualizacjach zapewnia gotowość do pracy w wyznaczonych terminach. Podobnie jak konkurenci , oprogramowanie zawiera również w pełni konfigurowalne cykle pracy, które nie wymagają kodowania. Jest to szczególnie przydatne do wskazywania wąskich gardeł operacyjnych za pomocą prostych narzędzi wizualnych.

Najlepsze funkcje Kissflow Project

Łatwa wizualizacja dzięki tablicom Kanban

Platforma bez kodu

Przyjazne dla priorytetów zadania

Płynny interfejs

Funkcja tworzenia aplikacji

Ograniczenia projektów Kissflow

Trudne zarządzanie bardzo złożonymi cyklami pracy

Brak możliwości natywnej konwersji tabel do formatu PDF

Cennik projektu Kissflow

Basic :zaczyna się od 1500 USD/miesiąc

:zaczyna się od 1500 USD/miesiąc Enterprise:Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Kissflow Projekt oceny i recenzje

G2 :4.3/5 (ponad 500 recenzji)

:4.3/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 3.9/5 (30+ recenzji)

7. Miro

Via: Miro Miro jest platforma tablic interaktywnych która oferuje bibliotekę ponad 2000 szablonów. Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do wizualnych kolaboracji, w tym mapy, wykresy Gantta, tablice Kanban, schematy blokowe i tablice badawcze.

Przejmij kontrolę nad prezentacją pomysłów dzięki tablicy Miro! Użyj jej do burzy mózgów lub wyrażania złożonych koncepcji za pomocą diagramów, rysunków i notatek, dzięki czemu idealnie nadaje się do zarządzania projektami . Dodawaj obrazy, GIF-y, dokumenty, arkusze i pliki PDF, aby zwiększyć atrakcyjność wizualną swoich danych powstania.

Płynne przechodzenie od kreatywnej burzy mózgów do ustrukturyzowanego zarządzanie zadaniami przekształcając dowolną karteczkę samoprzylepną lub pole tekstowe w kartę zadań Miro z kluczowymi szczegółami, takimi jak osoba przypisana i termin.

Ułatw ustalanie priorytetów zadań, integrując karty Miro z elastyczną tablicą Kanban. Możesz także wspierać współpracę między działami, tworząc mapy zależności z konektorami. 🔃

Najlepsze funkcje Miro

W pełni konfigurowalne tablice

Szablony z różnymi przypadkami użycia

Wsparcie dla różnych elementów multimedialnych, takich jak wykresy i diagramy

Ulepszone funkcje zarządzania zadaniami

Limity Miro

Sporadyczne opóźnienia

Mogą występować usterki podczas udostępniania ekranu

Ceny Miro

Free

Starter : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Business :$16/miesiąc za użytkownika

:$16/miesiąc za użytkownika Enterprise:Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Miro oceny i recenzje

G2 :4.8/5 (5,000+ recenzji)

:4.8/5 (5,000+ recenzji) Capterra:4.7/5 (1,000+ recenzji)

8. Businessmap

przez Mapa biznesowa Twórz wielowarstwowe tablice Kanban za pomocą Businessmap i scentralizuj wszystkie dane dotyczące pracy. Można je skalować w poziomie i w pionie, dodając nowy wymiar do wizualizacji cyklu pracy. 👁️‍🗨️

Zastosowanie diagramy swimlane do organizowania zadań poprzez podzielenie tablicy na sekcje z poziomymi liniami dla wyraźnego podziału zadań. Aby uzyskać jeszcze bardziej skomplikowaną organizację cyklu pracy, rozbij sceny procesu na wiele podkolumn.

Oprócz oferowania płynnej widoczności zadań, platforma prognozuje postępy, blokady i zagrożenia. Businessmap's pulpity projektów pomagają porównać cele z bieżącym postępem prac lub wizualizować dane między zespołami za pomocą kolorowych wykresów.

Najlepsze funkcje Businessmap

Skalowalne w pionie i poziomie tablice

Pulpity pozwalające zobaczyć inicjatywy, wyniki ipodsumowania wydajności Obszar roboczy Teams usprawnia współpracę iprzejrzystość projektów Automatyczne prognozy dla projektów

Limity mapy biznesowej

Interfejs użytkownika i UX wymagają poprawy

Aplikacja mobilna nie jest tak funkcjonalna jak wersja komputerowa

Ceny Businessmap

Standard : 179 USD/miesiąc za 15 użytkowników

: 179 USD/miesiąc za 15 użytkowników Enterprise:Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Businessmap oceny i recenzje

G2 :3.8/5 (ponad 20 recenzji)

:3.8/5 (ponad 20 recenzji) Capterra:4.8/5 (ponad 100 opinii)

9. Backlog

Via: Backlog Backlog łączy zarządzanie projektami i kodem, co czyni go doskonałym wyborem dla teamów programistycznych poszukujących nowoczesnego i wizualnie zorientowanego obszaru roboczego. Zaspokaja specyficzne potrzeby zarządzanie projektami inżynieryjnymi z funkcjami śledzenia problemów i błędów, wsparciem pracy zdalnej i dużą przestrzenią dyskową. 🌌

Backlog posiada podstawowe funkcje, których można oczekiwać od produktu do wizualnego zarządzania projektami, takie jak narzędzia komunikacyjne, aktualizacje w czasie rzeczywistym oraz wykresy Burndown i Gantt. Wizualizuj postępy swojego zespołu na każdym kroku dzięki edytowalnym tablicom Kanban.

Kontrola wersji umożliwia dodawanie recenzentów i zatwierdzanie ich modyfikacji przed rozpoczęciem produkcji. Dzięki wbudowanym repozytoriom kodu i udostępnianiu metodą "przeciągnij i upuść" można przechowywać dokumenty zawierające wiedzę w jednym miejscu.

Backlog najlepsze funkcje

Śledzenie błędów i problemów

Wbudowane repozytoria kodu

Konfigurowalne tablice Kanban

Dostępne wykresy Gantta i Burndown

Backlog limits

Wiele istotnych funkcji jest zablokowanych za paywallem

Ograniczone opcje integracji

Cennik Backlog

Free

Starter : $35/miesiąc do 35 użytkowników

: $35/miesiąc do 35 użytkowników Standard : $100/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

: $100/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników Premium: 175 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników i projektów

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Backlog oceny i recenzje

G2 :4.5/5 (ponad 100 recenzji)

:4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra:4.5/5 (ponad 100 recenzji)

10. Microsoft Planner

Via: Microsoft Planner Microsoft Planner służy jako wizualizacja Narzędzie Kanban ułatwiające współpracę w zespole i usprawnić wizualne zarządzanie zadaniami . Oprogramowanie umożliwia automatyczną wizualizację statusów zadań za pomocą wykresów kołowych i słupkowych bez dodatkowych ustawień.

Śledź każdy krok postępu swojego projektu za pomocą Wykresów statusu lub sprawdź Wykresy kubełkowe, aby zobaczyć oznaczone kolorami kubełki wyświetlające zadania, które są opóźnione, śledzenie lub zagrożone.

Każdy członek zespołu ma dostęp do Planner Hub, aby uzyskać przejrzysty przegląd wszystkich przypisanych mu zadań. Mogą również zobaczyć swój postęp w przypiętych planach, umożliwiając bardziej efektywne zakończenie zadania i postęp w jego realizacji.

Najlepsze funkcje Microsoft Planner

Integruje się z narzędziami Microsoft, w tym Excel, Word, Teams i PowerPoint

Konfigurowalne wykresy dla zadań

Proste śledzenie zadań za pośrednictwem Planner Hub

Kolorowe etykiety

Limity Microsoft Planner

Brak opcji edycji komentarzy do kart po ich opublikowaniu

Narzędzie Planner może być nieintuicyjne

Ceny Microsoft Planner

Business Basic : $6/miesiąc za użytkownika

: $6/miesiąc za użytkownika Business Standard : $12.50/miesiąc na użytkownika

: $12.50/miesiąc na użytkownika Business Premium:$22/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Microsoft Planner

G2 :4.2/5 (ponad 150 recenzji)

:4.2/5 (ponad 150 recenzji) Capterra:4.2/5 (ponad 150 recenzji)

Marz, wizualizuj i osiągaj dzięki najlepszemu narzędziu do wizualnego zarządzania projektami

Możesz łatwo przekształcić swoje wizjonerskie pomysły w powodzenie projektu, korzystając z omówionych przez nas najlepszych narzędzi do wizualnego zarządzania projektami.

Nie jesteś pewien, którą opcję wybrać? Wypróbuj ClickUp ! Jego rozszerzone funkcje są idealne dla projektów biznesowych i kreatywnych. Wykorzystaj dostępne na platformie wykresy, tablice Kanban, Tablica i inne narzędzia wizualne, aby wznieść swój zespół na nowe wyżyny! 🏆