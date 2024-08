10 darmowych szablonów Swimlane i schematów blokowych w ClickUp

Im więcej interesariuszy zaangażowanych jest w projekt, tym łatwiej jest o wzajemne przenikanie się ról i pomieszanie obowiązków. Diagramy Swimlane lub schematy blokowe mogą pomóc w zrozumieniu złożonych procesów, wyświetlając zadania każdego członka zespołu w formacie wizualnym, jak równoległe tory na basenie. 🏊

W ten sposób każdy może zobaczyć, kto jest odpowiedzialny za konkretne zadanie lub podzadanie, a Ty możesz uniknąć wąskich gardeł projektu i nieefektywności poprzez rozbicie etapów procesu. Oto jak stworzyć własny schemat blokowy swimlane, korzystając z jednego z 10 darmowych szablonów swimlane od ClickUp.

Co to jest szablon Swimlane?

Diagram swimlane to rodzaj schematu blokowego, który wykorzystuje kształt basenu jako wizualną reprezentację projektu lub procesu biznesowego. Projekt jest podzielony na pionowe lub poziome "pasy" dla każdego zespołu lub osoby zaangażowanej w projekt.

Podobnie jak pływacy w basenie trzymają się swoich pasów, interesariusze lub kierownicy projektów mają swoje własne pasy na wykresie swimlane. Szablon diagramu swimlane jest przydatny dla kierowników projektów i zarządzania zespołem . Jest to również pomocne w innych przypadkach użycia, w których różne działy lub członkowie zespołu mają do odegrania pewną rolę.

Każda osoba może zobaczyć wizualną reprezentację własnych obowiązków i obowiązków innych interesariuszy. Pasa ruchu przykład diagramu lub schemat blokowy jest również znany jako "cross-funkcjonalny schemat blokowy" i może być świetnym źródłem dla zespołów wielofunkcyjnych .

Czym więc jest szablon diagramu swimlane? Jest to pusty schemat przepływu typu swimlane lub taki, który można edytować, aby wyświetlić własne procesy i podprocesy - często dokładne poziome lub pionowe linie.

Można użyć oprogramowanie do schematów blokowych do tworzenia diagramów swimlane z istniejących wcześniej szablonów diagramów swimlane. Te 10 szablonów diagramów swimlane od ClickUp ma edytowalne pola tekstowe, dzięki czemu można je dostosować i stworzyć własne. 🛠️

Co składa się na dobry szablon Swimlane?

Dobry szablon swimlane powinien być łatwy do zrozumienia i nawigacji. Chociaż projekt może być skomplikowany, szablon nie powinien taki być.

Dobry diagram swimlane przypomina infografikę, wykorzystując kształty i kolory, aby pokazać, jak wszystko do siebie pasuje. Diagram swimlane powinien pokazywać punkt początkowy i końcowy przepływu pracy, a także każde zadanie i punkt decyzyjny po drodze.

W przeciwieństwie do rzeczywistego basenu, w którym pływacy ścigają się niezależnie, diagram swimlane może obejmować zależności lub przekazania między różnymi działami lub członkami zespołu. Oznacza to, że diagram przepływu może pokazywać zarówno ruch pionowy, jak i poziomy.

Na przykład pas B może zawierać tylko jeden kamień milowy, który musi zostać ukończony w połowie procesu. Możesz użyć łączników, aby pokazać, które zadanie na pasie A wyzwala zadanie na pasie B i który krok w procesie następuje po nim.

Możesz użyć schematu blokowego swimlane wraz z mapą drogową projektu lub mapa procesu aby przedstawić wiele wymiarów projektu.

10 szablonów Swimlane do wykorzystania w 2024 roku

1. Szablon Swimlane ClickUp

Szablon Swimlane Flowchart firmy ClickUp pomaga wizualizować przepływy pracy i identyfikować role w projektach

To Szablon ClickUp Swimlane jest świetny dla początkujących, ponieważ zawiera wszystkie kluczowe cechy diagramu swimlane bez nadmiernego komplikowania rzeczy.

Ma cztery poziome pasy dla osób lub zespołów (przypisane A, B, C i D) oraz cztery symbole reprezentujące różne części procesu:

Okręgi dla terminali lub punktów początkowych/końcowych

Kwadraty oznaczające zadania, czynności lub procesy

Diamenty oznaczające decyzję lub punkt kontrolny

Strzałki pokazujące przepływ procesu

Każdy pas jest oznaczony kolorem i należy użyć tego samego koloru dla każdego symbolu na tym pasie, aby łatwo było zobaczyć, kto jest odpowiedzialny za każde zadanie lub decyzję. 👀

Poziome lub pionowe pasy w szablonie mogą poprawić współpracę w miejscu pracy pomagając wielu interesariuszom w zrozumieniu ich roli w procesie w możliwie najbardziej przejrzysty sposób. Pobierz ten szablon

2. ClickUp Agile Scrum Management Swimlane Szablon

Ten zaawansowany szablon oferuje 30 oznaczonych kolorami statusów do efektywnego zarządzania scrumem

Szablon ClickUp Agile Scrum Management Swimlane Template jest bardziej zaawansowanym Tablica dla zespołów produktowych . Obsługuje backlog grooming i planowanie sprintów, codzienne stand-upy, retrospektywy sprintów, kroki procesu i wiele innych.

Możesz wybierać spośród 30 statusów oznaczonych kolorami, w tym W trakcie opracowywania, Gotowy do wdrożenia, W trakcie przeglądu i Testowania. Przepływy pracy mogą rozpoczynać się od Pomysłu na produkt lub Wykrytego błędu, a kończyć statusem Nie jest to błąd lub Nie można odtworzyć.

Możesz także korzystać z 13 różnych aplikacji ClickApps, w tym śledzenia czasu, szacowania czasu, kamieni milowych, ostrzeżeń o zależnościach i wielu przypisanych osób.

Wyświetl swój schemat blokowy jako tablicę, proces, listę lub jeden z kilku innych typów widoku. Ten szablon jest również kompatybilny z ClickUp Spaces dzięki czemu można kontrolować dostęp i przyznawać uprawnienia w całej grupie roboczej.

Użyj tego szablonu do śledzenia błędów, sprintów, przebiegów testowych i innych przepływów pracy, które obejmują zespoły ds. produktu, inżynierii i zapewnienia jakości. Pobierz ten szablon

3. Szablon tablicy ClickUp z planszami do pływania

Ten prosty szablon tablicy oferuje łatwe wprowadzenie do formatu swimlane

Innym świetnym sposobem na śledzenie szerszej perspektywy jest użycie szablonu Tablica ClickUp z szablonem Swimlanes który oferuje pięć opcji statusu, takich jak Zablokowany, Recenzja i W toku.

To Tablica w stylu Kanban to szablon przyjazny dla początkujących. Wszystko, co musisz zrobić, aby przekształcić ją w diagram swimlane, to dodać swimlane do widoku Board . Na przykład, jeśli zadania są ułożone w kolumnach, można je pogrupować według statusu, terminu wykonania, odbiorcy, priorytetu i innych czynników.

Włącz funkcję swimlanes, aby utworzyć wiersze oprócz kolumn, które można grupować według dowolnego pola, które nie zostało jeszcze użyte do sortowania kolumn. Gdy masz już potrzebne swimlany, możesz tworzyć nowe zadania z poziomu swimlanu, dzięki czemu nie musisz ich później przenosić.

Funkcja swimlane w widoku tablicy jest bezpłatna w ramach dowolnego planu ClickUp, a każdy, kto ma dostęp do tablicy, może dodawać do niej swimlane. Pobierz ten szablon

4. Szablon przepływu użytkownika ClickUp

Ten szablon mapowania użytkowników umożliwia tworzenie wizualnych reprezentacji złożonych pomysłów, takich jak przepływy użytkowników, szkielety i diagramy inżynieryjne

Szablon Szablon przepływu użytkownika ClickUp to diagram przepływu procesu, który pokazuje, czego doświadczają użytkownicy podczas interakcji z Twoją witryną lub aplikacją.

Możesz wstawiać zrzuty ekranu lub makiety każdego etapu procesu, np. gdy użytkownik odwiedza stronę główną lub wypełnia formularz rejestracji. Użyj swimlanes, aby zademonstrować wiele wariantów przepływu użytkownika, na przykład co się stanie, jeśli formularz nie zostanie wypełniony.

Podczas korzystania z funkcji Funkcja Whiteboards w ClickUp, można łatwo przeciągać dokumenty, obrazy i inne odniesienia do kreator schematów blokowych aby zapewnić zespołowi poręczną wizualną reprezentację procesu. 🤩

Szablon przepływu użytkownika ClickUp wykorzystuje te same symbole łączników, co inne szablony diagramów swimlane, w tym terminale i punkty decyzyjne, dzięki czemu można używać tego samego języka wizualnego na wszystkich diagramach i schematach blokowych.

Pobierz ten szablon

5. Szablon schematu blokowego procesu ClickUp

Szablon schematu przepływu procesów ClickUp umożliwia łatwe projektowanie, zarządzanie i wizualizację procesów.

The Szablon schematu blokowego procesu ClickUp zawiera pionowe swimlany, których można użyć do przedstawienia różnych ról i obowiązków w procesie.

Przykładowy szablon wykorzystuje przykład rekrutera, menedżera ds. rekrutacji i potencjalnego pracownika, z których każdy ma obowiązki na różnych etapach procesu.

Oczywiście piękno korzystania z szablonu polega na tym, że można go dostosować za pomocą własnych zadań i przydziałów.

Podobnie jak w przypadku każdego szablonu swimlane, powinieneś upewnić się, że używasz kolorów, czcionek i symboli w sposób spójny, aby ułatwić wizualizację złożonych procesów.

Jest to przyjazny dla początkujących szablon, który można wykorzystać do zarządzania projektami, HR i rekrutacji, inżynierii i produktu oraz dziesiątek innych zastosowań. Pobierz ten szablon

6. Szablon diagramu przepływu danych ClickUp

Użyj tego diagramu przepływu danych, aby przedstawić, w jaki sposób informacje przepływają przez Twoją organizację

To Szablon diagramu przepływu danych ClickUp może być wykorzystywany do śledzenia przepływu informacji w systemie. W tym przykładzie dane przemieszczają się między dwoma różnymi magazynami danych i dwoma podmiotami zewnętrznymi w serii przepływów i procesów.

Chociaż symbole diagramu przepływu danych (DFD) różnią się od innych szablonów na naszej liście, służą one podobnemu celowi: pokazaniu, gdzie dane wchodzą i wychodzą z systemu, które procesy zachodzą w jakiej kolejności i tak dalej.

Możesz użyć etykiet tekstowych i strzałek, aby zapewnić dodatkowe szczegóły, takie jak wielokierunkowe przepływy danych lub transfer danych między dwoma różnymi systemami.

Ten diagram przepływu danych jest kompatybilny z ClickUp Oprogramowanie Whiteboard dzięki czemu można go używać wraz z innymi narzędziami do mapowanie procesów planowanie i burza mózgów. 🧠 Pobierz ten szablon

7. Szablon przepływu procesu ClickUp

Usprawnij wizualizację projektu dzięki jasnemu i zwięzłemu przeglądowi kompleksowego przepływu pracy

Szablon Szablon przepływu procesu ClickUp jest rodzajem swimlane mapa procesu która pokazuje, jak wiele kroków pasuje do siebie jako część jednego procesu.

Ten przykładowy szablon zawiera kroki takie jak planowanie, wykonanie i ocena, ale można go dostosować za pomocą własnych etykiet, aby pasował do konkretnego procesu.

Szablon przepływu procesu najlepiej nadaje się do przeglądu wysokiego poziomu, pokazując początek i koniec procesu oraz etapy pośrednie po drodze.

Możesz potrzebować dodatkowych szablonów, aby zagłębić się w szczegóły swojego procesu, ale to wspaniała rzecz w korzystaniu z kreatora schematów blokowych, takiego jak ClickUp: otrzymujesz dostęp do wielu szablonów w dowolnym planie cenowym, a wiele z najlepszych szablonów jest bezpłatnych!

Skorzystaj z funkcji cyfrowej tablicy w ClickUp, aby na bieżąco informować interesariuszy i ulepszać swoje procesy współpracę w czasie rzeczywistym z rozproszonymi zespołami lub pracownikami zdalnymi. Pobierz ten szablon

8. Szablon ClickUp Kanban dla rozwoju oprogramowania

Ten łatwy w użyciu szablon łączy format swimlane z przepływem pracy Kanban

Szablon ClickUp Kanban dla szablonu rozwoju oprogramowania stosuje format swimlane do przepływu pracy Kanban w celu łatwej wizualizacji złożonych projektów.

Można użyć szablonu Tablica Kanban do organizowania pomysłów i wniosków dotyczących produktów oraz decydowania, czy należy je realizować. Poszczególne osoby mogą zgłaszać własne pomysły za pomocą wbudowanego formularza zgłoszenia produktu.

Gdy zdecydujesz się przejść dalej, po prostu zmień status zadania na Do zrobienia, a zadanie zostanie automatycznie przeniesione na tablicę Kanban Board. Ustaw limity WIP (pracy w toku), aby upewnić się, że zespół nie bierze na siebie więcej, niż jest w stanie obsłużyć.

Ten pośredni szablon oferuje siedem statusów, cztery pola niestandardowe, cztery typy widoków i jedną automatyzację, dzięki czemu jest wygodnym narzędziem dla zespołów programistycznych lub firm, które próbują kultywować zwinny sposób myślenia . Pobierz ten szablon

9. Szablon PowerPoint Cross-Functional Process Swimlane autorstwa SlideTeam

Przez SlideTeam

Ten szablon Microsoft PowerPoint od SlideTeam jest idealny dla wielofunkcyjnych zespołów i procesów. Zawiera cztery swimlany, które można dostosować do własnego zespołu lub indywidualnych osób, a także edytowalne pola tekstowe do zadań i działań.

Strzałki wskazują kierunek przejścia od jednego zadania do następnego. W przypadku decyzji, które mogą prowadzić do więcej niż jednego wyniku, można użyć rozbieżnych strzałek, aby pokazać każdą ze ścieżek, które pochodzą z określonego punktu decyzyjnego.

Większość ruchu w tym szablonie odbywa się od lewej do prawej, ale można go również użyć do pokazania ruchu pionowego dla zadań, które przechodzą z jednego obszaru do drugiego.

Oprócz podstawowych ikon dla zadań i punktów decyzyjnych, szablon ten oferuje dodatkowe łączniki, takie jak taśma papierowa, opóźnienie, ręczne wprowadzanie danych i inne. Pobierz ten szablon

10. Szablon diagramu pływalni w PowerPoint od SlideTeam

Przez SlideTeam

Ten szablon diagramu pływackiego od SlideTeam jest podobny do poprzedniego szablonu, ale ma mniej miejsca w pionie na każdym pasie, co zapewnia mniej zagracony schemat blokowy.

Nadal będziesz mieć do dyspozycji cztery swimlany, edytowalne pola tekstowe i dziesiątki kształtów do wyboru. Użyj strzałek, aby pokazać relacje między zadaniami, aby łatwo było śledzić kierunek ruchu, nawet gdy sprawy stają się nieco skomplikowane!

Podobnie jak w przypadku każdego szablonu PowerPoint, możesz zmienić styl i rozmiar czcionki, aby dopasować ją do stylu wizualnego swojej firmy. Ten szablon jest również dostępny w dwóch proporcjach, 16:9 i 4:3, dzięki czemu można go łatwo wyeksportować do następnej prezentacji. Pobierz ten szablon

Swimlany to dopiero początek

Szablony diagramów Swimlane są doskonałym źródłem informacji dla zespołów wielofunkcyjnych, ponieważ można ich używać na prawie każdym poziomie zarządzania projektem.

Podstawowy diagram swimlane może ułatwić różnym działom i zewnętrznym interesariuszom uzyskanie tej samej informacji na temat projektu lub procesu. Diagramy swimlane można jednak również włączyć do tablic Kanban, diagramów przepływu danych i nie tylko.

Gdy już wybierzesz szablon, udostępnij go wszystkim członkom zespołu za pomocą ClickUp Spaces lub ClickUp Whiteboard, aby usprawnić współpracę.

Użyj folderów, aby utrzymać porządek, i ustaw uprawnienia, aby tylko właściwe osoby miały dostęp do gotowych diagramów lub mogły je edytować. Możesz nawet użyć automatyzacji, aby automatycznie dodawać lub przypisywać zadania w celu zwiększenia wydajności i ograniczenia zadań wykonywanych ręcznie.

Sprawdź Centrum szablonów ClickUp aby uzyskać jeszcze więcej pomysłów na usprawnienie przepływu pracy przy użyciu szablonów diagramów swimlane!