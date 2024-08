10 szablonów map procesów dla ClickUp, Excel i Word 2024

Mapa procesów jest niezwykle przydatnym narzędziem podczas zarządzania projektami. 💡

Pomaga rozbić złożone zadania i procesy na łatwe do zrozumienia wizualizacje. Z mapą procesów masz mniej problemów z identyfikacją obszarów wymagających poprawy, a także potencjalnych wąskich gardeł w danym projekcie.

Do tworzenia map procesów można wykorzystać szeroką gamę narzędzi, w tym ClickUp , Excel, a nawet Word. 💻

Dobra wiadomość?

Nigdy nie musisz zaczynać od zera, tworząc mapę procesu, która jest atrakcyjna wizualnie, udostępniana i edytowalna. W tym artykule przedstawiamy przegląd 10 szablonów map procesów, które pomogą Ci rozpocząć mapowanie procesów.

Co to jest szablon mapy procesu?

Szablon mapy procesu to diagram, który wizualizuje proces i wyszczególnia poszczególne kroki związane z zadaniem. Został zaprojektowany, aby pomóc kierownikom projektów - niezależnie od ich możliwości - zidentyfikować obszary wymagające poprawy i potencjalne wąskie gardła w ich procesach przepływach pracy w projekcie .

Co sprawia, że szablon mapowania procesów jest dobry?

Solidny szablon mapowania procesów jest wszystkim, czego można oczekiwać - jasnym, zwięzłym i wizualnie zorganizowanym sposobem przeglądania przepływu pracy zespołów. Powinien być łatwy do odczytania i zrozumienia oraz zawierać wszystkie informacje niezbędne do realizacji projektu od początku do końca.

Świetny szablon wykorzystuje symbole mapowania procesów, strzałki i pola do reprezentowania różnych kroków od końca do końca. Mapy procesów muszą być zoptymalizowane pod kątem konkretnego przypadku użycia.

Na przykład, jako menedżer, prawdopodobnie będziesz chciał użyć mapy procesu swimlane, aby zwizualizować, kto w twoim zespole jest odpowiedzialny za każdy krok w procesie. 🏊

Z drugiej strony, tworzenie schematu blokowego mapa procesu - wraz z symbolami mapowania procesu - pomoże ci zwizualizować wszystkie kroki w procesie, który rozwiązuje konkretny problem.

Jak stworzyć mapę procesu

Tworzenie mapy procesu rozpoczyna się od określenia zakres projektu . Obejmuje to określenie cele projektu i kluczowe cele , ważni interesariusze i zadania do wykonania. 📝

Następnym krokiem jest podzielenie każdego zadania na mniejsze kroki i przeanalizowanie, które kroki są ze sobą powiązane i w jaki sposób. Następnie należy użyć narzędzie do mapowania procesów aby utworzyć mapę.

ClickUp posiada wbudowane narzędzia do tworzenia kształtów, etykiet i strzałek, które pomagają wizualizować przepływ zadań i ilustrują połączenia między zadaniami. Możesz także dodawać kolory i etykiety do szablonu mapowania procesów biznesowych.

Jak to zrobić?

Przykład pustego węzła i węzła zadania w widoku map myśli ClickUp

Tworzenie mapy procesu za pomocą ClickUp Mapy myśli jest łatwe i intuicyjne. Najpierw wybierz + View w górnej części obszaru roboczego ClickUp i kliknij ikonę, aby utworzyć nową mapę myśli.

Następnie wybierz jedną z dwóch opcji: Tryb zadań lub Pusty tryb.

Tryb zadania

Użycie trybu zadań wyświetli wszystkie zadania na mapie myśli

Ten tryb wyświetla wszystkie zadania w ramach Mapa myśli . Ułatwia to zmianę układu obszaru roboczego, ponieważ ułatwia przeciąganie gałęzi w celu dostosowania węzłów.

Możesz także tworzyć, edytować i usuwać zadania w trakcie pracy. Pod względem mapowanie procesów biznesowych tryb zadań pomaga zidentyfikować wąskie gardła, kluczowe kroki i wszystkie zadania obejmujące wielu członków zespołu pracujących w całym dziale.

Tryb pusty

Rozwijaj pomysły wraz z zespołem, rysując je w swobodnej formie mapy myśli w trybie pustym w ClickUp

Jeśli wolisz pracować w trybie Blank, możesz tworzyć mapy myśli z odłączonymi węzłami. W trybie Blank możesz utworzyć dowolną liczbę węzłów, a następnie łatwo przekonwertować je na zadania na wybranej liście.

Następnie, zaczynając od trybu głównego, kliknij + Task, aby rozpocząć tworzenie mapy myśli. Dodaj nazwę dla każdego zadania i naciśnij Enter, aby je utworzyć.

Podczas dodawania gałęzi i węzłów możesz użyć kodowania kolorami, aby dokładnie zilustrować każdy krok. Po zakończeniu można łatwo zapisać i udostępnić mapę procesu reszcie zespołu.

10 szablonów map procesów, które pomogą ci nakreślić następny projekt

Uwielbiamy szczegółowe mapy procesów. Uwielbiamy też szablony, które pomagają śledzić cały proces. Istnieje wiele opcji do wyboru podczas tworzenia schematu blokowego następnego procesu projektowego.

Dlatego zebraliśmy 10 najlepszych szablonów map procesów do rozważenia - w tym różne przypadki użycia dla każdego z nich.

1. Szablon mapy procesu ClickUp Whiteboard

Szablon mapy procesu ClickUp Whiteboard Template

Szablon Mapa procesów ClickUp Whiteboard to świetne źródło informacji zarówno dla kierowników projektów, jak i twórców. Szablon mapy procesu pomaga im wyraźnie wizualizować przepływ zadań na każdym etapie procesu. W ten sposób można odkryć najważniejsze działania na każdym etapie, aby nadać priorytet zadaniom, które posuną Cię do przodu.

Jest to szablon przyjazny dla początkujących. Dzięki ClickUp Tablice , możesz dodawać lub edytować mapę procesu według własnego uznania. Zamiast przełączać się między narzędziami, aby utworzyć udostępnianą mapę procesu, możesz użyć tego szablonu, aby utworzyć mapę procesu, zapisać ją i łatwo udostępnić zespołowi.

Szablon zawiera kolorowy, wizualnie zorganizowany format kolumn i jest zoptymalizowany do śledzenia przepływu projektu. Zawiera również etykiety dla każdego etapu procesu, w tym celów, działań i elementów akcji.

Szablon zawiera dwa statusy, jedno pole niestandardowe i trzy typy widoków, co zapewnia dużą elastyczność. Pobierz ten szablon

2. Szablon schematu blokowego mapy procesu ClickUp

Szablon schematu blokowego mapy procesu ClickUp

Schemat blokowy to uproszczona wizualizacja przebiegu procesów biznesowych. Zazwyczaj jest to oznaczone pewnymi kształtami, etykietami i liniami łączącymi od początku do końca na mapach procesów.

To Szablon schematu blokowego mapy procesu ClickUp jest świetny do zrozumienia logicznej sekwencji zadania lub procesu. Pomaga podzielić duże projekty na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu komponenty. Po zakończeniu szablon mapy procesu ułatwia zmianę układu i optymalizację podczas wizualizacji projektu od początku do końca.

Szablon ten jest szczególnie przydatny do wizualizacji złożonych diagramów przepływu pracy i można go dostosować za pomocą kolorów, kształtów, etykiet i linii do potrzeb każdego projektu.

Dzięki dwóm statusom i dwóm typom widoków, nie musisz zaczynać tworzenia schematu od zera. Pobierz ten szablon

3. Szablon mapy procesu ClickUp PDCA

Szablon mapy procesu ClickUp PDCA

Zaplanuj, wykonaj, sprawdź i działaj. Są to cztery fazy procesu Szablon mapy procesu PDCA . Dzięki niemu projekty stają się łatwiejsze do wykonania, co znacznie ułatwia procesy biznesowe.

Szczegółowa mapa procesu jest zbudowana wokół każdej z czterech faz, dzięki czemu zadania w ich obrębie stają się łatwiejsze do zarządzania. Po rozbiciu i skategoryzowaniu zadań znacznie łatwiej jest określić, które z nich są najważniejsze.

Mapa procesu PDCA to świetny sposób na podniesienie poziomu mapowania procesów, ponieważ daje inny widok na cały projekt. Jeśli kierujesz zespołem i potrzebujesz łatwej wizualizacji do pracy, użyj mapy procesu PDCA.

Podczas zarządzania projektem jest mnóstwo zadań do wykonania - nie ma w tym nic dziwnego. Warto jednak pamiętać, że mapowanie procesów rozkłada cały projekt na małe, wykonalne elementy. Kto nie kocha prostoty? Pobierz ten szablon

4. Szablon zadania mapowania procesów ClickUp

Szablon zadania mapowania procesów ClickUp

Dzięki mapowaniu procesów standaryzujesz powtarzalne zadania, które składają się na prowadzenie firmy. To Szablon zadania mapowania procesów ClickUp jest idealny dla tych, którzy chcą podzielić i śledzić poszczególne zadania związane z dowolnym procesem. Zawiera konfigurowalne kolumny, takie jak Czas, Zasoby i Koszt.

W ten sposób można dokładnie zmierzyć czas, koszt i zasoby związane z każdym zadaniem. Dodatkowo, każde zadanie można przypisać do konkretnego członka zespołu, co ułatwia śledzenie i zarządzanie złożonymi projektami.

Jedną z największych zalet mapowania procesów jest to, że nie tylko masz jasność co do zadań i etapów projektu, ale także masz jasność co do tego, kto jest za co odpowiedzialny. Korzystanie z tego szablonu mapowania procesów ClickUp zwiększa widoczność obowiązków projektowych.

W wielu przypadkach śledzenie tych obowiązków przyprawia o ból głowy bez podzielenia się nimi z zespołem. Daj więc swojemu zespołowi (i sobie) więcej wglądu w schemat blokowy procesu, aby pomóc w ustaleniu bieżącego procesu. Pobierz ten szablon

5. Szablon zadania prostej mapy procesu ClickUp

Szablon zadania prostej mapy procesów ClickUp

Wyobraź sobie przejrzystą mapę, która pokazuje przepływ działań na każdym etapie określonego procesu. Właśnie dlatego możesz z łatwością stworzyć mapę procesu, korzystając z Prosta mapa procesu ClickUp .

Kierownicy projektów używają szablonów map procesów, aby podzielić złożone zadania w projekcie na proste, łatwe do wykonania kroki. Pomaga to zidentyfikować obszary w bieżącym procesie, w których można usprawnić przepływ pracy.

Na przykład, wysokopoziomowa mapa procesu może pomóc w ograniczeniu zadań, aby pozostać w ramach budżet projektu i znaleźć obszary usprawnień logistycznych.

Podobnie jak w przypadku pozostałych szablonów ClickUp, możesz przypisywać zadania członkom zespołu, śledzić postępy i mierzyć sukces bez konieczności rozpoczynania od zera z technikami mapowania procesów. Pobierz ten szablon

6. Szablon mapy procesu ClickUp Swimlane

Szablon mapy procesu ClickUp Swimlane

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, mapy procesów typu swimlane są doskonałym narzędziem do zarządzania projektami . Oraz ClickUp Szablon mapy procesu Swimlane jest niezbędny, jeśli chcesz oznaczyć, kto jest odpowiedzialny za określone zadania w ramach przepływu pracy.

Szablon ten działa tak, aby każdy znajdował się w swoim lane, więc przepływ procesu pokazuje podzadania i zdarzenia, które należą do ich określonych pasów. Korzystanie z takiego szablonu mapowania procesów biznesowych jest świetne w przypadku złożonych procesów, które wymagają uproszczenia.

Martwisz się, że przypisujesz zbyt dużą odpowiedzialność jednemu członkowi zespołu i nie rozkładasz zasobów bardziej równomiernie? A mapa procesu swimlane pomaga wizualnie rozdzielić odpowiedzialność według własnego uznania.

Jest to świetny szablon dla tych, którzy chcą rozpocząć proces swimlane i zawiera dwa statusy i typy widoków. Pobierz ten szablon

7. Szablon prostej mapy myśli ClickUp

Szablon prostej mapy myśli ClickUp

Rozpoczynasz projekt? Nie zapomnij zrobić burzy mózgów! Użyj szablonu Szablon prostej mapy myśli ClickUp aby z łatwością zapisywać notatki i pomysły. Przeprowadzaj burze mózgów, aby projekty nie powstawały w próżni.

Wraz z dwoma statusami i trzema typami widoków, to szablon mapy myśli ułatwia tworzenie węzłów, łączenie pomysłów i zmianę kolejności zarządzanie przepływem pracy aż do znalezienia czegoś, co działa. Pobierz ten szablon

8. Mapa procesu programu Excel dla podstawowego szablonu schematu blokowego

Przez Microsoft

Gdy wszystko inne zawiedzie, zawsze można skorzystać z programu Excel. Nie wiadomo, co jest z nim możliwe, w tym tworzenie map procesów, które pomagają wyeliminować powtarzające się zadania lub ustanowić nowe z dobrze odwzorowanym punktem odniesienia.

To Szablon mapy procesu Excel pozwala zrezygnować z konieczności ciągłego wyjaśniania procesu, dzięki czemu można zaoszczędzić trochę czasu. ⌛

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i możliwości łatwego tworzenia i formatowania tabel, szablon programu Excel umożliwia szybkie mapowanie procesów za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Szablon oferuje różne kształty, linie i strzałki oznaczające przebieg procesu.

Chociaż istnieje wiele Excel alternatywy niektóre z jego szablonów mogą być dobrym punktem wyjścia. Pobierz ten szablon

9. Szablon mapy procesu doskonalenia biznesowego dla zespołu slajdów PowerPoint

Przez Slide Team

Czy wiesz, że istnieje mnóstwo szablonów map procesów do tworzenia prezentacji PowerPoint? Szablon mapy procesów PowerPoint upraszcza proces tworzenia skutecznej i atrakcyjnej wizualnie prezentacji na temat doskonalenie procesów biznesowych z zaledwie kilkoma zmianami.

Wykorzystuje intuicyjne ikony, kształty i strzałki, aby zilustrować każdy etap analizy procesu, taki jak definicja, pomiar, analiza, udoskonalenie i kontrola. Zapewnia to łatwą do zrozumienia wizualną reprezentację.

Spośród map procesów wysokiego poziomu na tej liście, posiada bibliotekę predefiniowanych obrazów i niestandardowych elementów, aby upiększyć slajdy i sprawić, by wyglądały jeszcze bardziej profesjonalnie. Pobierz ten szablon

10. Szablon mapy procesu TemplateLab Swim Lane

Przez TemplateLab

TemplateLab zapewnia świetny Szablon mapy procesu Swimlane który można wykorzystać w programie Microsoft Word lub PowerPoint.

Dzięki niemu można zidentyfikować potencjalne obszary wymagające poprawy, takie jak eliminacja marnotrawstwa, zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów. Ten szablon swimlane doskonale nadaje się do wizualizacji i monitorowania wskaźników wydajności, zapewnienia satysfakcji klienta i poprawy ogólnej wydajności procesu.

Po znalezieniu bardziej złożonych kroków w procesie, mapa procesu pomaga je uprościć lub nawet wyeliminować, aby uzyskać czystszy system. Pobierz ten szablon

Szablony to tylko wierzchołek góry lodowej mapowania procesów

Mapy procesów stanowią przydatną wizualizację dla zespołów, które chcą pozostać zorganizowane podczas tworzenia procesów i wydajnej pracy. Jednak szablony map procesów to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o narzędzia, które pomagają usprawnić każdy projekt od początku do końca.

Dzięki ClickUp automatyzacja dzięki konfigurowalnym obszarom roboczym, przypisywanym zadaniom, śledzeniu czasu i innym funkcjom diagramu przepływu pracy, zarządzanie złożonym procesem lub różnymi projektami w zespole jest znacznie płynniejsze.

Jeśli chcesz poznać więcej przykładów, odwiedź stronę Centrum szablonów ClickUp dla setek opcji, które mogą zapewnić łatwiejszy i bardziej intuicyjny sposób na rozpoczęcie projektów. Możliwości są nieograniczone!