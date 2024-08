Jak ustawić cele projektu i jakich błędów unikać (+ szablony)

Planowanie jest istotną częścią przygotowania projektu. Jednak nawet najlepiej ułożone plany szybko prowadzą na manowce bez jasno określonego celu.

W tym miejscu cele projektu wkraczają w centrum uwagi.

Cele projektu są kompasem, który utrzymuje zespół projektowy skoncentrowany i wyrównany. Pomagają one skoncentrować wysiłki wszystkich na udostępnianym przedsięwzięciu i utrzymują pracę teamów w tym samym kierunku. Oto szczegółowe spojrzenie na cele projektu i sposoby ich ustawienia!

**Co to jest cel projektu?

Cel projektu to stwierdzenie, które pomaga zdefiniować i udokumentować pożądany wynik lub rezultat projektu. Jest to główna myśl lub idea, która zainicjowała projekt.

Podobnie jak każdy inny cel, cele projektu powinny pasować do Ramy SMART aby być bardziej efektywnym. SMART to technika ustawienia celów, która wymaga, aby cele projektu były:

Szczegółowe : Dobrze zdefiniowane i wyczyszczone : tak, aby można było dopasować Teams i uniknąć nieporozumień

: : tak, aby można było dopasować Teams i uniknąć nieporozumień Mierzalne : Kwantyfikowalne poprzez jasnemetryki projektu w celu śledzenia postępów, mierzenia powodzenia i przeprowadzania niezbędnych interwencji

: Kwantyfikowalne poprzez jasnemetryki projektu w celu śledzenia postępów, mierzenia powodzenia i przeprowadzania niezbędnych interwencji Osiągalne : Realistyczne i osiągalne w ramach zakresu projektu i ograniczeń zasobów, aby zapobiec wypaleniu lub frustracji

: Realistyczne i osiągalne w ramach zakresu projektu i ograniczeń zasobów, aby zapobiec wypaleniu lub frustracji Istotny : Powiązany z nadrzędnymi celami Business, tak aby każdy projekt przyczyniał się do ogólnego powodzenia organizacji

: Powiązany z nadrzędnymi celami Business, tak aby każdy projekt przyczyniał się do ogólnego powodzenia organizacji Określony w czasie: Posiadanie jasnych ram czasowych lub terminu, aby stworzyć poczucie pilności i ustalić priorytety zadań przy jednoczesnym zachowaniu koncentracji

Powiedzmy, że zauważyłeś lukę rynkową dla makiet mięsnych na bazie roślin. Celem projektu byłoby opracowanie trzech różnych roślinnych produktów mięsnych i wprowadzenie ich na rynek w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Podobnie, być może zauważasz długi czas oczekiwania w dziale obsługi klienta. Celem projektu może być skrócenie czasu oczekiwania o 25%.

To tylko kilka przykładów na początek. W późniejszych sekcjach szczegółowo przeanalizujemy przykłady celów projektu.

Cele projektu a cele projektu

Cele projektu to aspiracyjne, wysokopoziomowe stwierdzenia podkreślające plany projektu. Może to brzmieć podobnie do celów projektu. W końcu cele projektu to także konkretne, mierzalne działania, które przyczyniają się do osiągnięcia celu projektu. Tak bliskie powiązanie może powodować, że osoby zarządzające projektami będą używać tych terminów zamiennie.

Istnieje jednak różnica między celem projektu a założeniem projektu. Ten pierwszy jest stanem końcowym, podczas gdy drugi jest drogą do jego osiągnięcia. Naturalnie sprawia to, że cele projektu są bardziej konkretne i łatwiejsze do zrealizowania, a także mierzalne ilościowo i jakościowo w porównaniu z celami projektu, które mogą sobie pozwolić na niejasność.

Oto krótki przykład:

Cel projektu : Skrócenie czasu oczekiwania klientów o 25%

: Skrócenie czasu oczekiwania klientów o 25% Cel projektu: Wdrożenie nowego systemu kolejkowania połączeń w celu poprawy wydajności zarządzania połączeniami, zwiększenie siły personelu o 15% w celu obsługi zwiększonej liczby połączeń oraz optymalizacja harmonogramów zatrudnienia w godzinach największego natężenia połączeń

Ważność celów projektu Cele zarządzania projektami oferują jasny kierunek, cel i koncentrację. Przyczyniają się do wyrównania zespołu projektowego, strategicznej alokacji zasobów i pomagają w zarządzaniu terminami. Mówiąc prościej, cele projektu są podstawą powodzenia organizacji. Oto bardziej szczegółowe spojrzenie na to, co cele projektu mają do zaoferowania:

Anchoryzuje projekty : Oferuje kierunek i skupienie, zapewniając, że wszyscy są dostosowani do osiągnięcia wspólnego celu i pożądanego rezultatu

: Oferuje kierunek i skupienie, zapewniając, że wszyscy są dostosowani do osiągnięcia wspólnego celu i pożądanego rezultatu Wyostrza podejmowanie decyzji : Działa jako ramy dla celów projektu, co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji w trakcie trwania projektu

: Działa jako ramy dla celów projektu, co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji w trakcie trwania projektu Usprawnia alokację zasobów : Posiadanie jasnego celu, dobrze zdefiniowanych rezultatów i ustalonej osi czasu pomaga kierownikowi projektu w ustalaniu priorytetów i alokacji zasobów

: Posiadanie jasnego celu, dobrze zdefiniowanych rezultatów i ustalonej osi czasu pomaga kierownikowi projektu w ustalaniu priorytetów i alokacji zasobów Poprawia komunikację : Służy jako wspólny język dla interesariuszy, niezależnie od ich roli, pochodzenia lub możliwości, w celu poprawy pracy zespołowej i współpracy

: Służy jako wspólny język dla interesariuszy, niezależnie od ich roli, pochodzenia lub możliwości, w celu poprawy pracy zespołowej i współpracy Wzbogaca kulturę pracy: Dążenie do wspólnego celu łączy zespoły, tworząc poczucie jedności i przynależności w środowisku przejrzystości

Podnosi morale zespołu : Tworzy poczucie celu i motywacji, podczas gdy cel projektu wprowadza go w życie w celu osiągnięcia pożądanych wyników, co motywuje członków zespołu

: Tworzy poczucie celu i motywacji, podczas gdy cel projektu wprowadza go w życie w celu osiągnięcia pożądanych wyników, co motywuje członków zespołu Kwantyfikuje powodzenie : Zawiera punkty odniesienia i kamienie milowe, które pomagają wocenę projektu postępu i wydajności w celu zmierzenia powodzenia

: Zawiera punkty odniesienia i kamienie milowe, które pomagają wocenę projektu postępu i wydajności w celu zmierzenia powodzenia Poprawa doświadczeń niestandardowych: Pozytywne doświadczenia wzmacniają lojalność klientów, jednocześnie zwiększając szanse na ich polecenie

Zrozumienie celów i zadań projektu na przykładach

Udostępniamy kilka przykładów celów i założeń projektu, które możesz dodać do swoich szablony ustawienia celów w celach informacyjnych. Staraliśmy się być tak wszechstronni, jak to tylko możliwe i uwzględnić różne sytuacje, w których ustawienie celów może być istotne.

Zachęcamy do dostosowania ich do własnych potrzeb. Mamy nadzieję, że ta lista przykładów celów projektu zainspiruje cię do ustawienia realistycznych celów projektu.

Zacznijmy więc:

Cele projektu dla pracowników

Wysoce zaangażowani i zadowoleni pracownicy są podstawą powodzenia biznesu. Tak więc, cel projektu skupiający się na pracownikach wyglądałby mniej więcej tak:

Przykładowy cel #1: Zwiększenie poziomu zaangażowania pracowników

Cele projektu:

Przeprowadzanie kwartalnych ankiet satysfakcji pracowników w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy i poprawy wyników satysfakcji pracowników o 5%

Zaoferowanie elastycznej organizacji pracy, takiej jak praca zdalna lub elastyczne godziny pracy, aby poprawić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

Wspieranie pozytywnego i integracyjnego środowiska pracy, które pomaga pracownikom w osiąganiu ich osobistych celów

Przykładowy cel nr 2: Poprawa morale i motywacji zespołu

Cele projektu:

Organizowanie kwartalnych działań integracyjnych opartych na komunikacji i rozwiązywaniu problemów w celu poprawy współpracy i morale zespołu

Wdrożenie corocznego programu uznawania i nagradzania w celu docenienia wysiłków zespołu i utrzymania jego motywacji

Prowadzenie cotygodniowych spotkań indywidualnych z członkami zespołu w celu zapewnienia konstruktywnych informacji zwrotnych i możliwości rozwoju

Przykład celu nr 3: Zwiększenie wskaźnika utrzymania pracowników

Cele projektu:

Opracowanie kompleksowego 90-dniowego programu wdrożeniowego i szkoleniowego dla nowych pracowników

Rozszerzenie możliwości rozwoju zawodowego i wzrostu kariery

Wprowadzenie programu mentorskiego zachęcającego do udostępniania wiedzy i rozwijania umiejętności

Cele projektów dla klientów

Cele projektowe dla klientów często koncentrują się na poprawie doświadczenia klienta, zdobyciu lojalności i zapewnieniu satysfakcji klienta. Oto kilka przykładów takich celów:

Przykład celu nr 4: Poszerzenie bazy klientów

Cele projektu:

Analiza danych klientów w celu odkrycia nowych i niewykorzystanych segmentów rynku i zwiększenia penetracji rynku o 10% w następnym kwartale

Opracowanie strategicznej i celowej kampanii marketingowej w celu dotarcia do 1000 nowych klientów w ciągu najbliższych trzech miesięcy

Uruchomienie atrakcyjnego programu poleceń, aby zachęcić do marketingu szeptanego i zwiększyć pozyskiwanie klientów o 15% dzięki poleceniom

Przykład celu #5: Zwiększenie wartości życiowej klienta

Cele projektu:

Monitorowanie zachowań i trendów zakupowych klientów w celu przewidywania prawdopodobieństwa sprzedaży, tworzenia listy wyzwalaczy i ilościowego określania intencji

Identyfikacja i wykorzystanie możliwości cross-sellingu i upsellingu w celu zwiększenia średniej wartości zamówienia o 20%

Wdrożenie platformy zarządzania relacjami z klientami (CRM) w celu spersonalizowania relacji z klientami

Przykład celu nr 6: Zwiększenie zadowolenia klientów

Cele projektu:

Spersonalizowanie obsługi klienta przy użyciu analizy danych w celu podniesienia wyników satysfakcji klientów o 20 punktów

Poprawa czasu reakcji obsługi klienta o 20% przy użyciu chatbota opartego na AI

Przechwytywanie informacji zwrotnych od klientów i praca nad spostrzeżeniami o dużym wpływie i priorytetach

Cele projektu dla operacji

Chcesz usprawnić cykl pracy i operacje, aby zwiększyć wydajność i efektywność kosztową? Oto kilka celów SMART, które można ustawić, aby spotkać się z takimi celami biznesowymi:

Przykładowy cel nr 7: Zwiększenie wydajności operacyjnej i skalowalności

Cele projektu:

Automatyzacja 40% rutynowych i powtarzalnych zadań w celu zmniejszenia ręcznego wysiłku o 20% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy

Analiza trzech podstawowych procesów Business, identyfikacja wąskich gardeł i przeprowadzenie optymalizacji w celu usprawnienia cyklu pracy

Wdrożenie nowych technologii w celu zwiększenia wysiłków pracowników i podniesienia wydajności o 15% w ciągu roku

Przykładowy cel nr 8: Obniżenie kosztów operacyjnych

Cele projektu:

Zidentyfikowanie i wyeliminowanie co najmniej 10% marnotrawnych lub niepotrzebnych wydatków w ciągu najbliższych trzech miesięcy

Cyfrowa transformacja co najmniej czterech kosztownych procesów, które są nieelastyczne i nieefektywne

Zmniejszenie kosztów mediów o 10% poprzez śledzenie wzorców zużycia lub wykorzystania zasobów

Przykład celu #9: Optymalizacja zarządzania zapasami

Cele projektu:

Wykorzystanie oprogramowania do zarządzania zapasami w celu uzyskania widoczności i śledzenia poziomów zapasów

Poprawa powiązań z dostawcami w celu zapewnienia terminowych dostaw surowców lub produktów

Dopracowanie strategii cenowych w celu rozładowania nadmiaru zapasów o 10%, aby zmniejszyć koszty utrzymania i zwiększyć przychody o 5%

Finansowe cele projektu

Jeśli Twoim celem jest zwiększenie przychodów, zmniejszenie kosztów operacyjnych, poprawa rentowności i optymalizacja przepływu środków pieniężnych w ramach budżetu projektu, rozważ dodanie poniższych przykładów do procesu ustawienia celów:

Przykład celu #10: Zabezpieczenie dodatkowego finansowania/kapitału

Cele projektu:

Opracowanie kompleksowego planu projektu w ciągu najbliższych trzech miesięcy i rozpowszechnienie tego dokumentu wśród zainteresowanych stron

Zidentyfikowanie co najmniej 25 potencjalnych inwestorów, inwestorów venture capital lub aniołów biznesu i nawiązanie z nimi kontaktu i powiązań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy

Przygotowanie prognoz i prognoz finansowych na ostatni kwartał projektu

Przykładowy cel #11: Poprawa przepływu środków pieniężnych

Cele projektu:

Wynegocjowanie lepszych warunków płatności z dostawcami i umów ze sprzedawcami w celu zmniejszenia zobowiązań o 10% w ciągu najbliższych trzech miesięcy

Zmniejszenie kosztów utrzymania o 10% w następnym kwartale poprzez efektywne zarządzanie zapasami

Obniżenie średniej liczby dni zaległości w sprzedaży (DSO) o 12% dzięki skutecznemu fakturowaniu i windykacji co cztery miesiące

Przykład celu #12: Zwiększenie rentowności

Cele projektu:

Wprowadzenie na rynek co najmniej dwóch nowych produktów lub usług w celu wygenerowania przychodów w wysokości około 250 tys. dolarów w ciągu najbliższych sześciu miesięcy

Zmniejszenie kosztów operacyjnych niezwiązanych z podstawową działalnością o 10% w ciągu najbliższych trzech miesięcy

Wprowadzenie dynamicznych cen i pakietów produktów w celu zwiększenia marży zysku o 15%

Cele projektu technologicznego

Chcesz wykorzystać technologię do napędzania innowacji, usprawnienia operacji biznesowych, zwiększenia bezpieczeństwa i przyspieszenia wzrostu? Oto kilka celów zarządzania projektami dla tych celów biznesowych:

Przykładowy cel #13: Poprawa infrastruktury IT

Cele projektu:

Migracja co najmniej 70% infrastruktury IT do chmury w ciągu najbliższego roku

Modernizacja podstawowego sprzętu i oprogramowania dla serwerów, a także sprzętu sieciowego w celu zwiększenia szybkości systemu o 25%

Wdrożenie zaawansowanej ochrony firewall i systemów wykrywania włamań w celu zmniejszenia liczby incydentów związanych z bezpieczeństwem o 30%

Przykład celu #14: Optymalizacja i centralizacja aplikacji

Cele projektu:

Opracowanie niestandardowych rozwiązań programowych w celu spotkania się z konkretnymi celami biznesowymi

Integracja cyfrowego ekosystemu poprzez zastąpienie różnych narzędzi, platform i systemów scentralizowaną platformą do zarządzania projektami

Zapewnienie stałego wsparcia technicznego i szkoleń w zakresie oprogramowania dla 80% dostawców

Przykład celu #15: Wzmocnienie bezpieczeństwa i prywatności danych

Cele projektu:

Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa i testów podatności co dwa tygodnie

Wprowadzenie obowiązkowych programów szkoleniowych dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa i comiesięczne przeprowadzanie ocen

Opracowanie kompleksowego planu reagowania na naruszenie bezpieczeństwa danych, który będzie aktywowany w ciągu 24 godzin od incydentu

Najlepsze praktyki w zakresie ustawienia celów i zadań projektu

Skuteczne ustawienie celów jest kluczem do osiągnięcia pożądanego wyniku. Aby zabezpieczyć się na swoją korzyść, oto kilka najlepszych praktyk, których można przestrzegać, aby ustawić cele, które zwiększają szanse na osiągnięcie celu:

Współpracuj z kluczowymi interesariuszami podczas ustawienia celów, aby uzyskać praktyczną i wielowymiarową perspektywę i zapewnić akceptację ze strony wszystkich

podczas ustawienia celów, aby uzyskać praktyczną i wielowymiarową perspektywę i zapewnić akceptację ze strony wszystkich Komunikuj cele w jasny sposób, aby zespół był na bieżąco informowany

cele w jasny sposób, aby zespół był na bieżąco informowany Opracuj system nadawania priorytetów celom , abyś mógł skupić się na tych, które są najbardziej krytyczne dla powodzenia projektu i odpowiednio przeznaczyć na nie zasoby

, abyś mógł skupić się na tych, które są najbardziej krytyczne dla powodzenia projektu i odpowiednio przeznaczyć na nie zasoby Ustal mieszankę krótko- i długoterminowych celów i zadań, aby utrzymać przepływ informacji

celów i zadań, aby utrzymać przepływ informacji ŚledzenieKPI w zarządzaniu projektami mierzenie postępów i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy

Oceniaj cele w sposób ciągły i okresowo dokonuj niezbędnych korekt w oparciu o zmieniające się okoliczności lub wyniki projektu

Używaj narzędzi takich jak wykresy Gantta lub tablice Kanban do wizualizacji celów i zależności

Analizuj poprzednie projekty, aby zastanowić się nad sposobem ustawienia celów i ulepszaj je iteracyjnie

Wykorzystanie standaryzacjiszablony do zarządzania projektami wszędzie tam, gdzie to możliwe, aby utrzymać wydajność i spójność w ustawieniu celów

Błędy, których należy unikać przy ustawianiu celów i zadań projektu

Skoro omówiliśmy już najlepsze praktyki dotyczące wyznaczania celów, równie ważne jest omówienie niektórych typowych pułapek z nimi związanych. Oto lista niektórych błędów, których należy unikać:

Nieokreślenie celu SMART może prowadzić do nieporozumień i niezgodności wśród członków zespołu. Nawet jeśli nie jesteś w stanie uwzględnić wszystkich parametrów SMART, postaraj się, aby cel był konkretny, mierzalny i określony w czasie, co pozwoli na jego jasne zrozumienie

może prowadzić do nieporozumień i niezgodności wśród członków zespołu. Nawet jeśli nie jesteś w stanie uwzględnić wszystkich parametrów SMART, postaraj się, aby cel był konkretny, mierzalny i określony w czasie, co pozwoli na jego jasne zrozumienie Ustawienie nieosiągalnych celów . Chociaż nie ma nic złego w byciu ambitnym, cele, które nie są realistyczne, mogą demotywować Teams i utrudniać postęp

. Chociaż nie ma nic złego w byciu ambitnym, cele, które nie są realistyczne, mogą demotywować Teams i utrudniać postęp Nieokreślanie terminów i zaniedbywanie oś czasu może skutkować prokrastynacją i pominięciem kamieni milowych

i zaniedbywanie oś czasu może skutkować prokrastynacją i pominięciem kamieni milowych Określenie zbyt wielu celów projektu może łatwo przytłoczyć członków Teams i pochłonąć więcej zasobów niż jest to wymagane

może łatwo przytłoczyć członków Teams i pochłonąć więcej zasobów niż jest to wymagane Niedopasowanie celów do nadrzędnego celu zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie strategiami i celami firmy

do nadrzędnego celu zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie strategiami i celami firmy Łączenie wielu celów razem, niezależnie od zależności lub wymagań dotyczących zasobów w celu stworzenia impasu

Ustawienie i przekroczenie celów projektu za pomocą ClickUp

ClickUp jest free, w pełni funkcjonalne oprogramowanie do zarządzania projektami którego nie trzeba przedstawiać. Ponieważ to kompleksowe rozwiązanie usprawnia każdy aspekt zarządzania projektami, naturalne jest, że jest ono również sprzymierzeńcem każdego kierownika projektu w zakresie ustawienia celów.

Każdy menedżer projektu może przejąć kontrolę nad zarządzaniem projektami za pomocą następujących celów Cele ClickUp .

To dedykowane narzędzie ułatwia jasne zrozumienie celów projektu, aby zapewnić, że wszystkie inne elementy działają w tym samym kierunku, aby osiągnąć cele firmy. Możesz stworzyć cel lub cele projektu SMART, zidentyfikować zależności i konflikty zasobów, podzielić duże cele na mniejsze, mierzalne elementy działań, zapewnić zgodność z większymi celami, ustalić priorytety celów i zadań oraz śledzić postępy w czasie rzeczywistym.

Mówiąc najprościej, **_ClickUp Goals pomaga wdrożyć najlepsze praktyki ustawiania celów i ominąć błędy omówione powyżej!

Podczas gdy cele same w sobie są absolutną bestią, poczekaj, aż zobaczysz obszerną bibliotekę konfigurowalnych szablonów. Istnieje szablon do ustawienia realistycznych celów dla każdego projektu, jaki można sobie wyobrazić. Nie wierzysz nam? Oto kilka z nich na dobry początek.

Szablony do ustawiania celów dla kierowników projektów w ClickUp

Szablon do śledzenia projektów ClickUp

Szablon do śledzenia projektów ClickUp Bądź na bieżąco ze śledzeniem celów i zadań swojego projektu dzięki temu szablonowi, który oferuje przegląd zadań, terminów i zależności. Szablon ten umożliwia usprawnienie zarządzania projektami poprzez kategoryzację zadań na konkretne sceny i umożliwienie członkom zespołu wizualizacji i planowania ich zadań.

Szablon rezultatów projektu ClickUp

Szablon rezultatów projektu ClickUp Kontroluj rezultaty projektu za pomocą dedykowanego szablonu, który pomaga zarządzać zadaniami, kamieniami milowymi i przekazywaniem zadań. Korzystając z tego szablonu, możesz skutecznie przydzielać zadania, nadawać im priorytety w oparciu o ich ważność i ustalać jasne terminy, zapewniając, że projekt pozostanie na właściwym torze, a rezultaty zostaną osiągnięte.

Szablon do zarządzania projektami ClickUp

Szablon do zarządzania projektami ClickUp Opanuj organizację i wydajność dzięki gotowemu szablonowi do zarządzania zadaniami i monitorowania postępów. Szablon ten ułatwia efektywną współpracę i umożliwia menedżerom projektów, programów i portfolio szybkie dostarczanie wyników.

Szablon celów SMART ClickUp

Szablon SMART celów ClickUp Twórz konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie cele za pomocą tego standardowego szablonu. Dzieląc złożone cele na mniejsze, łatwe w zarządzaniu kroki, można skutecznie śledzić postępy, utrzymywać motywację i identyfikować potencjalne przeszkody. To ustrukturyzowane podejście przekształca przytłaczające aspiracje w osiągalne kamienie milowe, ostatecznie prowadząc do większego powodzenia.

Get, Set, Go(als) With ClickUp (Pobierz, ustaw, przejdź z ClickUp)

To już wszystko, jeśli chodzi o cele projektu. Omówiliśmy definicje, porównaliśmy różnicę między celami projektu a zadaniami i zrozumieliśmy znaczenie celów projektu, wraz z kilkoma przykładami. Istnieją również sekcje najlepszych praktyk i błędów, których należy unikać, które pomogą ci opanować sposób definiowania realistycznych celów.

Pamiętaj, że wyczyszczone cele, skuteczny plan i zaangażowana realizacja pomagają osiągnąć cele i poprowadzić zespół do powodzenia. Doskonałym sposobem na urzeczywistnienie tych założeń jest skorzystanie z potężnego narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp.

