Cele krótkoterminowe a długoterminowe (przykłady, najczęściej zadawane pytania)

Rzeczy nie są do zrobienia same z siebie.

Bez względu na to, co chcesz osiągnąć, będziesz musiał ustawić zarówno krótko-, jak i długoterminowe cele, aby cokolwiek osiągnąć.

A zrozumienie procesu ustawiania celów również pomoże ci odpowiedzieć na pytanie o pracę pytania na rozmowie kwalifikacyjnej typu "gdzie widzisz siebie za pięć lat?".

Ale zaraz, jaka jest różnica między celami krótkoterminowymi a długoterminowymi?

I dlaczego powinieneś ustawić obydwa?

W tym artykule porównamy cele krótkoterminowe i długoterminowe, a także udostępnimy kilka przykładów celów zawodowych i wskazówek dotyczących ustawienia osiągalnych celów zawodowych. Odpowiemy również na najczęściej zadawane pytania dotyczące celów krótko- i długoterminowych.

Jakie są cele krótko- i długoterminowe?

Podczas ustawiania celów należy wziąć pod uwagę zarówno cele krótkoterminowe, jak i długoterminowe.

A. Co to jest cel krótkoterminowy?

Krótkoterminowy cel to coś, co chcesz osiągnąć w najbliższej przyszłości.

**Jak długie są cele krótkoterminowe?

Są to krótkoterminowe potrzeby, które można zrealizować dziś, w tym tygodniu, w tym miesiącu, a nawet w tym roku. Na przykład, możesz wyznaczyć cel związany z karierą, taki jak zakończenie kursu doskonalenia umiejętności lub krótkoterminowy cel oszczędnościowy, taki jak ustawienie pieniędzy na fundusz awaryjny.

Cele krótkoterminowe mogą być również krokami do osiągnięcia celu długoterminowego, znacznie bardziej odległego w czasie.

To jak bieganie z prędkością na poziomie 2 na bieżni, aby ostatecznie osiągnąć prędkość na poziomie 6.

Zacznij od szóstki, a Twoim celem końcowym może być właśnie ostry dyżur. auć!

Ustaw cele krótkoterminowe i obserwuj swój postęp, aby urzeczywistnić te zmieniające życie wizje. 💃

B. Co to jest cel długoterminowy?

Cel długoterminowy to coś, co chcesz zakończyć w odległej przyszłości i wymaga więcej czasu, planu i cierpliwości. Nie możesz do zrobienia ich w kilka tygodni i odkurzyć rąk; możesz potrzebować dziesięciu lat.

Zazwyczaj cele te składają się z kilku mini-celów lub kroków, dlatego ważne jest, aby określić cele krótkoterminowe wraz z planem długoterminowym.

Można powiedzieć, że cele długoterminowe są zwykle wykorzystywane do wsparcia celów krótkoterminowych.

Na przykład, celem długoterminowym może być ustawienie własnego biznesu, cel oszczędnościowy na koncie emerytalnym itp.

zobacz, jak każdy z nich jest jak wielki cel lub długoterminowa wizja, która daje ci poczucie kierunku w życiu?

Oczywiście, cele długoterminowe mogą czasami wydawać się przytłaczające lub nawet niemożliwe do osiągnięcia. Ale jeśli po drodze będziesz realizować każdy cel krótkoterminowy, w końcu go osiągniesz. 💪

Co z celami, które nie są wystarczająco krótkie lub długie?

Możesz podzielić swoje cele na trzy: Cele krótko-, średnio- i długoterminowe

Średni, pośredni lub średnioterminowy cel pojawia się, gdy potrzebujesz czegoś pośredniego między celami krótko- i długoterminowymi.

Podczas gdy cele średnioterminowe można zazwyczaj osiągnąć w okresie od sześciu miesięcy do mniej niż pięciu lat, może się to różnić w zależności od osoby i celu.

Cele krótkoterminowe a długoterminowe

jaka jest różnica między *celami krótkoterminowymi a celami długoterminowymi?

Główna różnica między celami krótko- i długoterminowymi polega na tym, że cele długoterminowe mają tendencję do wyznaczania kierunku i strategii, podczas gdy cele krótkoterminowe są związane z bieżącą sytuacją i są łatwiejsze do osiągnięcia. Oczywiście najbardziej oczywistą różnicą jest ilość czasu i zasobów potrzebnych do osiągnięcia każdego z nich.

Porównajmy cele długoterminowe i krótkoterminowe, aby dostrzec kilka kluczowych różnic.

1. Strategia

U podstaw celu długoterminowego leży strategia.

Aby je osiągnąć, musisz wprowadzić niewielkie zmiany w swoim codziennym życiu.

Właśnie dlatego dzielisz cel długoterminowy na mniejsze, łatwe do zrealizowania cele i upewniasz się, że masz jakieś przypomnienie o ich osiągnięciu.

Cele długoterminowe są sprawdzianem motywacji i wytrwałości, a po drodze często napotykasz poważne przeszkody.

Z drugiej strony, krótkoterminowe cele wymagają strategii, które mają więcej do zrobienia z twoją aktualną wydajnością. Swoją strategię będziesz opierać przede wszystkim na tym, jak blisko jesteś realizacji swojego ostatecznego celu.

2. Liczba celów

Zazwyczaj można mieć na uwadze dwa lub może trzy cele długoterminowe. Zazwyczaj są one szeroko zakrojone i mogą być celami zawodowymi, finansowymi lub osobistymi. Ale nie wiele.

Jeśli będziesz mieć zbyt wiele celów długoterminowych, poczujesz się przytłoczony i wyczerpany. 😓

Twoja niezawodna przyjaciółka, kawa, również nie pomoże.

Jednak ze względu na krótszy czas trwania, możesz skupić się na wielu krótkoterminowych celach w tym samym czasie. I możesz zmiażdżyć je wszystkie, jeden po drugim!

Oto przydatna tabela, która pomoże ci zwizualizować różnicę między celami długo- i krótkoterminowymi.

tabela różnic między celami długo- i krótkoterminowymi | Cele Krótkoterminowe | Cele Długoterminowe | | ---------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | | Strategia | Cele krótkoterminowe są zwykle związane z bieżącymi wynikami i sytuacją. | Cele długoterminowe są silnie związane z misją i strategią vision dla Twojego życia i kariery. | | Liczba | Możesz mieć kilka celów krótkoterminowych w wielu kategoriach działających jednocześnie. | Prawdopodobnie będziesz mieć ograniczoną liczbę celów długoterminowych goals w swoim życiu. | | Oś czasu | Cele krótkoterminowe mogą być mierzone w tygodniach, miesiącach lub kwartałach. | Cele długoterminowe mogą być mierzone w latach i mogą mieć nieokreśloną oś czasu. | | Trudność | Osiąganie celów krótkoterminowych jest znacznie łatwiejsze, ponieważ można łatwo zobaczyć postęp. | Cele długoterminowe są trudne i wymagają cierpliwości, ponieważ nie ma natychmiastowej oczywistej korzyści. | | Elastyczność | Ponieważ cele krótkoterminowe mają wyraźniejsze i bliższe terminy, są dość nieelastyczne. | Ponieważ cele długoterminowe mają szerszą oś czasu, łatwo na nie wpływają okoliczności życiowe lub zmieniające się pasje. |

Przykłady krótko- i długoterminowych celów zawodowych

Cel zawodowy to cel, do którego dążysz w swoim życiu zawodowym.

Przedstawia on jasny obraz tego, co chcesz osiągnąć. Zrozumiesz również, jak to osiągnąć.

Przeanalizujmy kilka przykładów krótko- i długoterminowych celów zawodowych:

A. Jakie są krótkoterminowe cele zawodowe?

Krótkoterminowe cele dla kariery mają określone rezultaty, które można zacząć osiągać w ciągu kilku miesięcy do roku. Mogą one być częścią wielkiego planu lub samodzielnymi celami, które pomogą ci rozwinąć karierę. Oto kilka celów krótkoterminowych:

1. Zdobycie nowej umiejętności

Nauka nowej umiejętności może być celem ciągłym. Musisz nadążać za wymaganiami branżowymi i wybierać konkretne umiejętności dla swojego zawodu.

Jeśli jesteś dietetykiem, który nie zna się na treningu siłowym, możesz zostać certyfikowanym trenerem.

ktoś, kto zna się na jedzeniu i treningach?

Twoje CV będzie świetne. 🔥

2. Stwórz profesjonalną stronę internetową

Potężny cyfrowy ślad ma kluczowe znaczenie dla powodzenia zawodowego, a uruchomienie strony internetowej jest jednym z najlepszych celów krótkoterminowych.

To dlatego, że potencjalny pracodawca lub klient może wyszukać cię w sieci, aby dowiedzieć się więcej o tobie i twojej pracy. Podobnie jak my wszyscy, którzy w pewnym momencie znaleźliśmy się w Google. 😛

A ty chcesz, żeby ludzie cię znaleźli, prawda?

Więc utworzyć stronę internetową do:

Podkreślić swoje umiejętności i wcześniejsze projekty

Wyrobić sobie markę

Celować w odpowiednich klientów i pracodawców

Jeśli jesteś trenerem fitness, stwórz bloga fitness lub udostępniaj swoje wideo na kanale YouTube. W ten sposób dotrzesz do odpowiedniej grupy odbiorców.

3. Zwiększ wydajność

Jednym z najprostszych celów zawodowych jest poprawa jakości, ilości i wydajności swojej pracy.

Wskaźniki te zależą od wykonywanego zawodu i firmy. Zazwyczaj wiążą się one jednak ze zwiększeniem zadowolenia klientów, terminową realizacją projektów i zmniejszeniem wydatków firmy.

Pracuj nad tymi wskaźnikami przez cały dzień, każdego dnia, a być może zmienisz swój długoterminowy cel promocji w cel krótkoterminowy. 🎉

B. Jakie są długoterminowe cele zawodowe?

Długoterminowy cel zawodowy jest szerszy niż cel krótkoterminowy. Niektóre z nich nie mają określonej osi czasu i ich zakończenie może zająć kilka lat.

Oto kilka przykładów:

1. Zdobycie stopnia naukowego

Ukończenie uniwersytetu i otrzymanie tytułu licencjata może być pierwszym długoterminowym celem, który ustawisz, aby zabezpieczyć swoją karierę. Będzie to zdefiniuje twoją ścieżkę kariery , stanowisko początkowe, wynagrodzenie itp.

Upewnij się, że zdobędziesz ten stopień i przygotuj się na wiele miejsc!

2. Zdobądź promocję

Awans jest częstym długoterminowym celem kariery.

Zdobycie awansu może zająć rok lub dłużej. Jednak wszyscy pragniemy tego zaszczytu, który świadczy o naszych świetnych wynikach i etyce pracy.

A co najważniejsze: duża, tłusta wypłata! 💰

3. Zbuduj swoją sieć

Aby odnieść powodzenie w każdej karierze, musisz zbudować swoją sieć kontaktów.

Możesz skontaktować się z podobnie myślącymi ludźmi i liderami branży za pośrednictwem portali takich jak LinkedIn, Twitter itp. lub spotkać więcej osób z Twoim doświadczeniem na profesjonalnych spotkaniach, konferencjach lub rekolekcjach.

sprytne, prawda?

Budowanie sieci kontaktów pomoże ci:

Być na bieżąco z najnowszymi trendami w branży

Wyczuć puls na rynku pracy

Spotkać potencjalnych mentorów, partnerów i klientów

A co najważniejsze, ludzie w twojej sieci mogą być twoimi adwokatami, gdy szukasz pracy.

A nawet lepiej, może to po prostu otworzyć drzwi do wszystkich przyszłych możliwości związanych z przedsiębiorczością. 💼

Jak ustawić krótko- i długoterminowe cele zawodowe

Ustawienie długo- i krótkoterminowych celów zależy od tego, co jest dla ciebie ważne i co może korzystnie wpłynąć na twój rozwój jako profesjonalisty.

Oto trzy wskazówki dotyczące ustawienia krótko- i długoterminowych celów zawodowych:

1. Miej konkretne i mierzalne cele

Powiedzmy, że Twoim celem jest bycie szczęśliwym.

To nie jest konkretne.

Szczęście może być dla ciebie promocją. 😎

Dla innej osoby może to być wcześniejsze wyjście z pracy w piątek. 🍸

Podczas tworzenia celów należy upewnić się, że każdy cel jest konkretnym celem.

Najlepszym sposobem do zrobienia tego jest odpowiedź na trzy pytania "W":

Co chcę do zrobienia?

chcę do zrobienia? Dlaczego chcę osiągnąć ten cel?

chcę osiągnąć ten cel? Kiedy chcę do zrobienia tego celu?

Cel powinien być również mierzalny.

jak?

Zadaj sobie pytania takie jak:

Jakie są ramy czasowe osiągnięcia celu?

Jaki jest wskaźnik postępu?

Skąd będę wiedzieć, czy osiągnąłem swój cel?

**Czym różnią się cele od zadań?

2. Bądź realistą

Twoje cele powinny być w granicach twoich możliwości.

Nie możesz powiedzieć: "Chcę, aby każdy z moich postów na blogu otrzymał 500 komentarzy", zwłaszcza gdy dopiero zaczynasz. To ustawi cię na porażkę.

Zamiast tego ustaw cele tygodniowe które możesz osiągnąć, np. "Będę dążyć do 1-10 komentarzy tygodniowo"

Realistyczne cele są bardziej osiągalne, a kiedy do zrobienia je zakończysz, poczujesz się spełniony. To da ci motywację do dalszego działania.

3. Bądź elastyczny i pozytywnie nastawiony

Przeszkody są po prostu częścią życia. Nie pozwól, by zepchnęły Cię ze ścieżki.

Raczej dostosuj odpowiednio swoje cele i trzymaj się pozytywnej pozycji.

Wytrwałość i optymizm to przepis na powodzenie.

Jak zarządzać krótko- i długoterminowymi celami

ClickUp jest jednym z największych na świecie najwyżej ocenianych narzędzia zwiększające wydajność, które umożliwiają każdej osobie i firmie ustawienie i osiągnięcie celów długoterminowych, średnioterminowych i krótkoterminowych.

Oto jak ClickUp pomaga Ci do zrobienia tego:

1. Cele Cele w ClickUp pozwala pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia celów dzięki jasnym ośmiom czasu,

OKR (Cele i kluczowe wyniki) oraz automatyczne śledzenie postępów.

Użyj go do ustawienia celów wysokiego poziomu, a następnie podziel je na możliwe do zarządzania Cele.

Cel (mniejszy cel) może mieć OKR, które można śledzić w formie liczb, pieniędzy, zadań lub stwierdzeń prawda/fałsz.

Realizuj każdy cel i wizualizuj swój postęp w kierunku jego zakończenia!

Ustawienie typów celów w funkcji ClickUp's Goals

Wizualizacja postępów w folderze celów ClickUp

**Chcesz osiągnąć najlepsze wyniki OKR?

2. Widok wykresu Gantta Wykres Gantta ClickUp'a funkcja ta pozwala stworzyć konkretną oś czasu dla celów krótko- i długoterminowych.

Można jej użyć do:

Zaplanować zadania lub cele

Przesuwać je i zmieniać ich kolejność za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść"

Wizualizować i zarządzaćzależnościami

Zarządzanie zależnościami w widoku wykresu Gantta w ClickUp

Najczęściej zadawane pytania dotyczące celów krótko- i długoterminowych

potrzebujesz więcej odpowiedzi na temat celów?

Te najczęściej zadawane pytania powinny pomóc:

1. Czym są cele SMART?

Formuła SMART to uroczy mały akronim, który pomaga zdefiniować dobry cel. Jest to korzystne ustawienie celów SMART ze względu na przemyślenia, które się z nimi wiążą.

A SMART g o al musi być

**Konkretny: Określ pożądany wynik w jasny i konkretny sposób

**Wymierny: Powinien być mierzalny za pomocą konkretnych kryteriów, npKluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i kamienie milowe, aby można było śledzić powodzenie

**Osiągalne: Realistyczne i w granicach możliwości

**Istotne: Zsynchronizowane z celami biznesowymi i powinny przyczyniać się do realizacji wielkiego planu

**Terminowy: Zdefiniowana oś czasu, w tym data rozpoczęcia i cel

2. Jakie są przykłady krótko- i długoterminowych celów dla firmy?

Oto kilka typowych celów krótkoterminowych cele biznesowe :

Ustawienie konkretnychoKR sprzedaży icele marketingowe* Zmniejszenie codziennych wydatków

Wdrożenie strategii marketingowej w mediach społecznościowych

Poprawa obsługi niestandardowejPoprawa raportowania sprzedaży _jak ClickUp, abyś mógł je śledzić i wizualizować postępy?

Możesz zarządzać projektami oraz to-dos i planuj swoje krótko- i długoterminowe cele na jednej platformie.

Ustaw solidne cele z ClickUp za darmo aby przestać marzyć o tym, czego chcesz i zacząć działać we właściwym kierunku. 😜