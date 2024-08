10 przykładów OKR sprzedaży na rok 2024 (+5 wskazówek dotyczących pisania)

Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem sprzedaży, czy tylko młodszym przedstawicielem handlowym, jest jedna rzecz, co do której wszyscy możemy się zgodzić:

Sprzedaż produktów to zniechęcająca praca

wyobraź to sobie:_

To twój pierwszy dzień jako przedstawiciel handlowy i przydzielono ci sprzedaż od drzwi do drzwi.

Nie jesteś pewien, czy otworzysz drzwi możliwości, czy też drzwi zostaną zatrzaśnięte przed tobą. 🚪

Możesz nawet nie czuć się odpowiednio wyszkolony lub nie wiedzieć, jakie są twoje cele.

Ale nie byłoby tak w przypadku OKR!

OKRs mogą poprawić umiejętności twojego zespołu sprzedaży i sprawić, że poczują się pewniej, ponieważ mają cel i strategię na uwadze.

W tym artykule omówimy, czym są OKR-y sprzedażowe, dziesięć doskonałych przykładów OKR-ów dla sprzedaży i zaprezentujemy najlepsze z nich oprogramowanie do zarządzania projektami aby pomóc w zarządzaniu i śledzeniu tych OKR.

Zaczynajmy!

Czym są OKR w sprzedaży?

OKR to skrót od Ocelów i Kolejnych Wyników. OKR są ramami ustawienia celów, które pomagają Teams rozwijać i osiągać ich cele

W rzeczywistości OKR są dość podobne do celów SMART.

jak?

Zachęcają do sprecyzowania tego, czego się chce, ustalenia oś czasu i dostosowania celów. Różnica między nimi polega na tym, że OKRy dają ci również plan krok po kroku do osiągnięcia powodzenia.

sprawdź niektóre fajne przykłady OKR _używamy w ClickUp!

Ale w jaki sposób struktura OKR ma zastosowanie do zespołów sprzedażowych?

OKR w sprzedaży pomaga zespołowi rozwijać cele sprzedażowe . Każdy członek zespołu może wybrać kluczowy wynik, na którym może się skupić, aby przyczynić się do osiągnięcia wspólnego celu.

Możesz także śledzić postępy i wyniki OKR każdego dnia, aby uniknąć nagłego rozczarowania.

5 wskazówek dotyczących pisania skutecznych OKR-ów sprzedażowych

Zanim przejdziesz do ustawienia swoich celów, oto kilka wskazówek, które pomogą ci napisać skuteczny OKR:

1. Konkretny

Upewnij się, że jasno definiujesz co chcesz osiągnąć i jak zamierzasz to zrobić.

2. Mierzalny

Musisz dążyć do osiągnięcia mierzalnego celu. Można to zrobić poprzez podjęcie decyzji o kluczowej metryce lub ( KPI) będziesz używać.

3. Terminowy

Twoje OKR muszą mieć określony cel. Bez tego, ty i twój zespół możecie pracować nad tym samym celem w nieskończoność:

już prawie, chłopaki

4. Wyrównany

Sprawdź, czy twoje cele są istotne, przyczyniają się do twojej kariery i mają połączenie z ogólnym celem firmy.

5. Ambitny

OKR mają inspirować innych, więc nie bój się sięgać gwiazd! 🤩

Potrzebujesz więcej wskazówek? Oto przewodnik na_ jak pisać skuteczne OKR .

10 przykładów OKR sprzedaży

Mamy dla Ciebie świetną ofertę 10 przykładów OKR dla sprzedaży, których żaden menedżer sprzedaży nie mógłby odrzucić!

Rzućmy okiem:

A. OKR-y zespołu sprzedaży

OKR zespołu sprzedaży

to cele, nad osiągnięciem których zespół sprzedaży może wspólnie pracować.

Te OKR mogą obejmować takie cele, jak przyspieszenie określonych procesów sprzedaży lub stworzenie wymarzonego zespołu sprzedaży, takiego jak te dwa:

Cóż, byli dream teamem, kiedy nie byli zajęci robieniem sobie nawzajem psikusów.

Wróćmy do tych przykładów OKR sprzedaży:

1. Cel : Poprawić wyniki naszego działu sprzedaży o 15%

Kluczowe wyniki:

Maintainer a potok sprzedaży z zakwalifikowanych leadów o wartości $$$a co kwartał

Zwiększenie wskaźnika zamknięć z 15% do 30%

Wdrożenie zrównoważonej karty wyników aby ocenić nasze wyniki

Zwiększenie liczby zaplanowanych połączeń na przedstawiciela handlowego z dwóch tygodniowo do siedmiu

2. Cel: Przyspieszenie naszego cyklu sprzedaży z 8 do 6 miesięcy do początku trzeciego kwartału.

Kluczowe wyniki:

Skrócenie czasu od pierwszej rozmowy do prezentacji o 40%

Skrócenie czasu od fazy demo do zamknięcia transakcji o 35%

Usprawnienie procesu sprzedaży poprzez wdrożenie nowego programu szkoleń sprzedażowych

3. Cel : Poprawa efektywności naszego zespołu sprzedaży

Kluczowe wyniki:

Przeprowadzanie comiesięcznych sesji szkoleniowych dla każdej ze scen niestandardowego cyklu życia klienta

Zwiększenie współczynnika konwersji z 10% do 30%

Otrzymanie pozytywnych opinii od 90% naszych klientów na temat skuteczności naszego zespołu sprzedaży

B. OKR zarządzania przychodami

Wskaźniki OKR do zarządzania przychodami pomagają utrzymać wzrok na nagrodzie.

Zgadza się! Te cele mają na celu zarabianie pieniędzy 💰.

4. Cel : Zwiększenie rocznych przychodów o 50% do trzeciego kwartału.

Kluczowe wyniki:

Osiągnięcie miesięcznego przychodu na poziomie 150 tys. dolarów

Zwiększenie sprzedaży z 15% do 40%

Wdrożenie nowego procesu pozyskiwania klientów do końca drugiego kwartału

Zmniejszenie wskaźnika rezygnacji do poziomu poniżej 3% każdego miesiąca

5. Cel: Osiągnięcie rekordowych przychodów przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności do czwartego kwartału

Kluczowe wyniki:

Osiągnięcie kwartalnych przychodów w wysokości 75 000 USD

Rozszerzenie sprzedaży na dwa nowe kraje w tym kwartale

Zwiększenie marży zysku brutto z 17% do 45%

6. Cel: Zwiększyć nasze przychody ze sprzedaży z 17% do 45%

lejek sprzedaży

o 45% do czwartego kwartału

Kluczowe wyniki:

Zwiększenie liczby sprzedawców o 20%

Uzyskanie 40 konwersji leadów dziennie

Zmniejszenie liczby utraconych leadów o 20%

C. OKR-y marketingu produktowego

nie można sprzedawać produktu, jeśli nikt o nim nie wie, prawda?

To właśnie

oKR-y marketingu produktowego

są najważniejsze!

Chodzi o wymyślanie pomysłów, takich jak promocje, oferty i

kampanie marketingowe

które przyciągną czyjąś uwagę:

7. Cel: Stworzenie nowej zawartości marketingowej produktu do drugiego kwartału

*Kluczowe wyniki:

Zlecenie zespołowi marketingowemu napisania 15 postów promocyjnych

Sprawić, by nasz produkt pojawił się w 10 pozytywnych recenzjach

Zwiększenie liczby wideo prezentujących produkt z 7 do 20

8. Cel : Ponowne uruchomienie bloga firmowego do końca pierwszego kwartału

Kluczowe wyniki:

Tworzenie i publikowanie dwóch artykułów tygodniowo na naszym blogu

Zwiększenie liczby subskrybentów bloga z 2500 do 5000

Zwiększenie liczby obserwujących na Facebooku z 900 do 3000

D. OKR-y niestandardowe

OKR klienta koncentrują się na..

Drum roll, please.

Niestandardowych klientach!

Te OKR mają na celu upewnienie się, że obecni klienci są zadowoleni z Twojego produktu, aby klienci nie zniknęli z Twojej firmy:

9. Cel : Zwiększenie bazy użytkowników o 45% do czwartego kwartału.

*Kluczowe wyniki:

Zwiększenie liczby płatnych użytkowników z 500 do 1000

Zwiększenie współczynnika konwersji przychodzącej z 10% do 20%

Zwiększenie liczby leadów wychodzących z 10/tydzień do 30/tydzień

10. Cel : Zwiększenie zaangażowania klientów o 35% do drugiego kwartału.

Kluczowe wyniki:

Zwiększenie miesięcznego wskaźnika utrzymania klientów z 30% do 60%

Wydłużenie średniego czasu spędzanego na naszej stronie internetowej z 15 do 25 minut

Zwiększenie liczby wejść na naszą aplikację z 10 do 25 razy dziennie

Dlaczego powinieneś używać OKR

Oto trzy powody, dla których OKR są bardzo ważne dla przedstawicieli handlowych:

1. Zwiększa przejrzystość

Metodologia OKR zapewnia, że Teams mają krystalicznie czyste zrozumienie tego, czego się od nich oczekuje.💎

OKR-y zachęcają również duże organizacje do połączenia celów firmowych, zespołowych i osobistych do

wymiernym wynikiem

. W ten sposób cała firma może wspólnie podążać we właściwym kierunku.

Dodatkowo, OKR utrzymują odpowiedzialność członków zespołu, ponieważ wszyscy są odpowiedzialni za te same cele, lub innymi słowy..

2. Poprawia koncentrację

Sprawdzanie postępów w realizacji OKR co roku lub co kwartał to za mało!

OKR wymagają regularnych odpraw.

Oznacza to, że należy je śledzić co tydzień lub nawet codziennie.

czujesz się zdemotywowany?

Widząc postępy, jakie poczyniłeś do zrobienia swojego celu OKR i przypomnienie sobie dlaczego to robisz, może sprawić, że będziesz jeszcze bardziej zmotywowany

wydajność

!

3. Zwiększ zaangażowanie pracowników

osiągnięcie OKR w dużej firmie na własną rękę jest w zasadzie niemożliwe

zawsze będziesz potrzebował swoich kolegów z zespołu, prawda?

Teams i firmowe OKR zapewniają, że każdy członek zespołu jest zaangażowany w proces OKR.

Każdy pracownik ma unikalną rolę do odegrania!

Dając im znać, że są zasobem dla firmy, Twoi pracownicy staną się bardziej entuzjastyczni i zaangażowani. 😄

W krótkim czasie Twoi pracownicy będą budzić się każdego ranka z takim uczuciem:

Najlepszy sposób na zarządzanie OKR-ami sprzedaży Świetny sprzedawca wie, że nigdy nie zamknie sprzedaży kontaktując się z klientem tylko jeden raz

Aby z powodzeniem zamknąć sprzedaż, musisz śledzić swoich potencjalnych klientów poprzez wysyłanie do nich kolejnych e-maili w regularny sposób

Podobnie, nie możesz po prostu ustawić OKR i mieć nadzieję, że je osiągniesz.

Trzeba je również stale śledzić i nimi zarządzać!

jak to zrobić?

Odpowiedź leży w Oprogramowanie OKR !

Narzędzie do śledzenia OKR, takie jak ClickUp może pomóc ci w ustawieniu, śledzeniu i zarządzaniu wszystkimi twoimi OKR-ami oKR dla produktów .

Oto jak ClickUp może pomóc:

1. Ustawienie celów (Cele) Cele to wysokopoziomowe kontenery, które można podzielić na mniejsze, mierzalne

Cele.

Oznacza to, że:

Twoje cele = Cele ClickUp

Twoje kluczowe wyniki = Cele ClickUp

Oto jak możesz tworzyć cele w ClickUp:

Przejdź do "Goals" w ClickUp i utwórz nowy Cel klikając przycisk "Nowy Goal".

Możesz także edytować szczegóły swoich celów:

Tytuł celu

Termin realizacji celu

Kto musi osiągnąć cel

Kto ma dostęp do celu

Opis celu

Cele mogą odgrywać znaczącą rolę w utrzymaniu motywacji i rozliczalności, dzięki czemu nie spędzisz dnia na oglądaniu ulubionych seriali!

Nie wiesz jak zabrać się za ustawienie celów? Oto_

7 kroków do skutecznego ustawienia celów teamu

.

2. Cele

Teraz, gdy masz już swój cel OKR, potrzebujesz kilku kluczowych wyników lub Celów.

Wystarczy dodać cel, klikając przycisk "Dodaj cel".

Twoje cele pojawią się tuż pod celem ogólnym.

Możesz także edytować szczegóły swoich celów, takie jak:

Tytuł celów

Kto jest odpowiedzialny za cele

Typ celu

Oto różne typy celów, które można ustawić w ClickUp:

Liczba: liczby numeryczne, np przychód wygenerowany ze sprzedaży obwoźnej

liczby numeryczne, np przychód wygenerowany ze sprzedaży obwoźnej Prawda/Fałsz: wpisz, czy coś zostało zrobione, czy nie

wpisz, czy coś zostało zrobione, czy nie Waluta: śledź swoje pieniądze

śledź swoje pieniądze Zadania: śledzenie liczby działań sprzedażowych, które zostały zakończone. Na przykład sprawdzenie, czy każdy członek zespołu ma wystarczającą liczbę leadów na dany tydzień

3. Śledzenie postępów

Gdy cele (cele) i cele (kluczowe wyniki) są już gotowe do realizacji, potrzebny jest proces analizy sprzedaży, aby utrzymać się na celu i śledzić postępy w realizacji tych OKR.

Oto, co można śledzić:

1. Twój postęp dla każdego celu (kluczowego wyniku )

Na przykład, jeśli kluczowym wynikiem jest zamknięcie dziesięciu sprzedaży tygodniowo, możesz zobaczyć, ile z nich zamknąłeś do tej pory.

2. W jaki sposób postęp w realizacji Celu ( kluczowego wyniku ) przyczynił się do postępu w realizacji celu?

Na przykład, jeśli do tej pory zakończyłeś mniej niż jedną czwartą swoich celów, twój postęp wyniesie 20%.

4. Pulpity i widżety

Pulpity nawigacyjne

zapewniają przegląd na wysokim poziomie wszystkiego, co dzieje się w firmie.

Możesz zobaczyć swój postęp OKR poprzez takie rzeczy, jak zakończone zadania i

poświęcony czas

dla poszczególnych projektów.

Można również dodać

Niestandardowe widżety

do pulpitu sprzedaży.

Widżety zapewniają szczegółowy wgląd w zadania, sprinty, osoby i projekty.

Oto lista niektórych widżetów do wyboru:

Sprint uzyskać wgląd w postępy poczynione w ramach sprintów 🏃

Blok tekstu: dodaj bogaty tekst, obrazy, a nawet użyj poleceń /slash, aby dodać kontekst do pulpitów

Obliczenia: oblicza sumy, średnie i wiele więcej dla dowolnych zadań w twoim Obszary robocze

Osoba przypisana: pokazuje, nad iloma zadaniami pracuje każdy członek zespołu, a także wszelkie nieukończone zadania

Tabela: zobacz, które zadania zostały zakończone, kto zamknął najwięcej transakcji i którzy członkowie zespołu potrzebują trochę więcej motywacji!

Najczęściej zadawane pytania dotyczące OKR sprzedaży

Oto odpowiedzi na kilka istotnych pytań dotyczących OKR:

1. Czym są osobiste wskaźniki OKR?

Osobiste OKR to cele, które masz dla swojego życia osobistego.

Cele te mogą dotyczyć wszystkiego, co chcesz osiągnąć w swoim życiu.

Oto przykład osobistego OKR:

Cel: Odbyć fantastyczną podróż do Włoch po pandemii.

Kluczowe wyniki:

Oszczędzaj! 💰

Stwórz dobrze dopracowany plan podróży 📋

Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty 📁 Wypróbuj co najmniej 10 różnych win

Wypróbuj co najmniej 10 różnych win 🍷

Do zrobienia rozeznania w pogodzie i odpowiedniego spakowania się 🌂

W ten sposób nie będziesz czuł się całkowicie nieprzygotowany lub nie na miejscu podczas podróży!

2. Czym są indywidualne OKR?

Indywidualne OKR zachęcają pracowników do skupienia się na własnych

celach związanych z pracą

.

Oto indywidualny

Szablon OKR

:

Cel: Zamknięcie 20 transakcji miesięcznie.

Kluczowe wyniki:

Dzwonienie do co najmniej 50 potencjalnych klientów dziennie

Prezentowanie produktów 50 niestandardowym klientom tygodniowo

Kontynuacja 10 utraconych transakcji, aby dowiedzieć się, co poszło nie tak

Problem z indywidualnymi celami polega na tym, że ograniczają one aspekt OKR związany z pracą zespołową, ponieważ pracownicy mają tendencję do skupiania się wyłącznie na swoich indywidualnych wynikach.

3. Czym są Teams OKRs?

Teams OKRs są idealnym rozwiązaniem dla indywidualnych OKRs.

dlaczego?

Teams OKR to cele, które opierają się na połączonym wysiłku każdego członka zespołu. Wymagają oddelegowanych zadań i współpracy w celu osiągnięcia powodzenia.

oznacza to, że gdy jeden członek zespołu błyszczy, błyszczy cały zespół_✨.

4. Czym są kwartalne OKR?

Kwartalne OKR to cele, które są ustawione na każdy kwartał (trzy miesiące).

Pomyśl o tym w ten sposób: Masz gigantyczną pizzę (twój roczny OKR).

Ale ty kroisz tę pizzę na cztery kawałki (cztery OKR), a co kwartał zjadasz jeden kawałek (zakończony jeden OKR). 🍕

dlaczego nie zjeść pysznej pizzy w całości? 🙄

Oto dlaczego:

Dzięki podzieleniu go na cztery _łatwe do wykonania_kroki, Teams mogą pracować nad kwartalnym celem, który jest bardziej osiągalny i szybciej zobaczyć wyniki

Ponadto krótsze osie czasu sprawiają, że cele są istotne.

co mamy na myśli?

Łatwiej jest przewidzieć, co wydarzy się za trzy miesiące niż za rok!

Więc jeśli coś pójdzie nie tak, będziesz w stanie poradzić sobie z tym z największą serem ...mamy na myśli łatwość.

Czas przypieczętować umowę ✅

OKR-y sprzedażowe pomagają w ustawieniu ambitnych celów sprzedażowych i wyznaczeniu kroków do ich osiągnięcia.

Jednak posiadanie listy skutecznych OKR-ów sprzedażowych to nie wszystko, czego potrzeba do osiągnięcia powodzenia.

Nadal musisz pracować nad tymi OKR-ami codziennie

Na szczęście możesz liczyć na fantastyczne narzędzie do śledzenia OKR, takie jak ClickUp!

Z wbudowanymi Przypomnienia , Listy kontrolne zadań oraz Przypisane zadania , będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, aby być na bieżąco ze swoimi sprzedaż OKR. Pobierz ClickUp za darmo już dziś, aby osiągnąć wszystkie cele sprzedażowe ze 100% dokładnością. 🎯