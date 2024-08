10 najlepszych programów do śledzenia sprzedaży w 2024 roku (recenzje i ceny)

Sprzedaż to przede wszystkim liczby. Monitorowanie powodzenia poszczególnych przedstawicieli handlowych, liderów zespołów lub kampanii wymaga rozszerzenia zbiorów danych i narzędzi do analizy i śledzenia wyników. Do zrobienia tego skutecznie oferuje wgląd w to, jakie rodzaje inicjatyw działają dobrze, kto jest liderem, jeśli chodzi o zamykanie transakcji i jakie obszary wymagają poprawy.

Śledzenie danych nie jest jednak łatwe. Wymaga wielu badań, organizacji i umiejętności analitycznych, aby dowiedzieć się, co się dzieje. Ponadto trzeba znaleźć sposoby na współpracę z zespołem i raportowanie wyników w celu wprowadzenia zmian.

Na szczęście oprogramowanie do śledzenia sprzedaży może wypełnić lukę między zwykłym gromadzeniem danych a faktycznym wykorzystywaniem ich do skutecznego podejmowania decyzji. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby monitorowanie powodzenia było dziecinnie proste, a niestandardowe ustawienia pozwalają skupić się na liczbach, które mają największe znaczenie. 🙌

Poniżej przedstawiamy 10 najlepszych opcji oprogramowania do śledzenia sprzedaży, od kompleksowych usług narzędzia do zarządzania projektami do zarządzania relacjami z klientami (CRM) i oprogramowania do pipeline'u sprzedaży. Ponadto pokażemy Ci, czego szukać w tych narzędziach, aby wybrać to, które najlepiej sprawdzi się w Twoim zespole sprzedaży.

### Czego należy szukać w oprogramowaniu do śledzenia sprzedaży?

Gotowy, aby odkryć narzędzie do śledzenia, które będzie wsparciem dla Twoich celów sprzedażowych? Wybór platformy może początkowo wydawać się przytłaczający, ale przy odrobinie poszukiwań znajdziesz odpowiednie narzędzie sprzedażowe dla swoich potrzeb biznesowych. 👀

Oto, czego należy szukać w oprogramowaniu do śledzenia sprzedaży:

Dostosowywane metryki sprzedaży i dane: Najlepsze narzędzia będą oferować kontrolę nad śledzonymi danymi, niezależnie od tego, czy chodzi o punktację leadów, liczbę leadów sprzedażowych, rentowność czy powodzenie w generowaniu leadów

Najlepsze narzędzia będą oferować kontrolę nad śledzonymi danymi, niezależnie od tego, czy chodzi o punktację leadów, liczbę leadów sprzedażowych, rentowność czy powodzenie w generowaniu leadów Prognoza sprzedaży narzędzia: Nie wystarczy mieć dane. Poszukaj narzędzia do śledzenia sprzedaży, które oferuje analizę predykcyjną i prognozę, aby lepiej zarządzać swoimi celami *Integracje: Najlepsze narzędzia płynnie ze sobą współpracują. Wybierz oprogramowanie do śledzenia sprzedaży, które integruje się z Twoimi codziennymi platformami, w tym aplikacjami do przesyłania wiadomości i narzędziami do zarządzania projektami

Nie wystarczy mieć dane. Poszukaj narzędzia do śledzenia sprzedaży, które oferuje analizę predykcyjną i prognozę, aby lepiej zarządzać swoimi celami *Integracje: Najlepsze narzędzia płynnie ze sobą współpracują. Wybierz oprogramowanie do śledzenia sprzedaży, które integruje się z Twoimi codziennymi platformami, w tym aplikacjami do przesyłania wiadomości i narzędziami do zarządzania projektami Automatyzacja i powiadomienia : Monitoruj działania sprzedażowe i ustaw parametry, aby natychmiast wyzwalać powiadomienia, jeśli transakcja jest zagrożona lub przydzielaj zadania uzupełniające, jeśli potencjalny klient wymaga większego zaangażowania

Monitoruj działania sprzedażowe i ustaw parametry, aby natychmiast wyzwalać powiadomienia, jeśli transakcja jest zagrożona lub przydzielaj zadania uzupełniające, jeśli potencjalny klient wymaga większego zaangażowania Szablony:Oszczędzaj czas i pracuj wydajniej dzięki oprogramowaniu do śledzenia sprzedaży, które posiada funkcje szablonów, w tymSzablony CRMszablony raportowania i arkusze śledzenia potencjalnych klientów

10 najlepszych programów do śledzenia sprzedaży do wykorzystania w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały biznes, czy dużą firmę, śledzenie sprzedaży zapewni Ci powodzenie i lepszą rentowność. Monitoruj wyniki sprzedaży za pomocą tych 10 najlepszych programów do śledzenia sprzedaży, które usprawniają cykl pracy, upraszczają zarządzanie i poprawiają pipeline. ✨

Rozbij cele, zadania, punkty zwinne i statusy projektów w wysoce konfigurowalnym pulpicie ClickUp 3.0

ClickUp jest jednym z najpopularniejszych najlepszych programów do zarządzania projektami , oferujące kilka funkcji dla teamów sprzedażowych i śledzenia.

Użyj CRM firmy ClickUp do śledzenia sprzedaży, wizualizacji cykli pracy klientów i tworzenia pulpitów do raportowania w celu mierzenia kPI sprzedaży . Analizuj dane klientów i korzystaj z ponad 15 widoków, aby zobaczyć postęp w realizacji celów. 💪

Korzystanie z ClickUp dla sprzedaży przechowuje cały lejek w jednym miejscu, ułatwiając śledzenie wskaźników i mierzenie powodzenia. Automatyzacja sprzedaży procesy, aby szybko zamykać transakcje. Użyj pulpitów, aby wyeliminować wąskie gardła, mieć oko na transakcje i kto je zamyka oraz zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

ClickUp pełni również funkcję rozszerzonej bazy szablonów sprzedaży i śledzenia, dzięki czemu można płynnie tworzyć raporty. Użyj Szablon śledzenia sprzedaży do oceny wydajności zespołu i zarządzania procesem sprzedaży od zimnego dotarcia do zamknięcia sprzedaży. Niestandardowe pola umożliwiają śledzenie wskaźników, które są ważne dla zespołu sprzedaży, a flagi priorytetów podkreślają najpilniejsze zadania.

The Szablon KPI sprzedaży to kolejne świetne narzędzie do pomiaru powodzenia strategii sprzedaży. Umożliwia szybkie ustawienie mierzalnych celów i dodanie kluczowych wskaźników wydajności dla całego lejka sprzedażowego. Błyskawicznie przydzielaj zadania odpowiednim członkom zespołu i śledź postępy, aby mierzyć powodzenie procesu sprzedaży.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualne pulpity oferują natychmiastowe raportowanie i niestandardowe możliwości identyfikacji i śledzenia wskaźników, które mają znaczenie dla zespołu sprzedaży

Ponad 1000 szablonów, w tymszablony raportowania sprzedażyułatwia tworzenie pulpitów, śledzenie ocen i monitorowanie postępów w realizacji celów

ClickUp AI pomaga tworzyć raporty o statusie, generować spostrzeżenia z analiz i automatycznie przydzielać zadania w celu usprawnienia cyklu pracy i przyspieszenia postępów

Współpraca w czasie rzeczywistym umożliwia całemu zespołowi wizualizację cykli pracy i płynną realizację projektów - od pozyskiwania potencjalnych klientów po zamykanie transakcji

Przyjazny dla użytkownika interfejs oferuje nieograniczone możliwości dostosowywania, dzięki czemu można układać listy do zrobienia, arkusze śledzenia i raportowania w sposób, który ma dla Ciebie sens

#### Limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach, ale ceny zaczynają się już od 5 USD miesięcznie

Istnieje tak wiele funkcji, że poznanie ich wszystkich zajmuje trochę czasu

#### ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

#### Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Pipedrive

przez PipedrivePipedrive jest jednym z wiodących na świecie Usługi CRM . Śledzenie procesu sprzedaży, monitorowanie doświadczeń klientów i optymalizacja lejka sprzedaży w jednym miejscu. Funkcje obejmujące niestandardowe pola, wizualne pipeline'y i intuicyjne raportowanie zapewniają wgląd potrzebny do śledzenia procesów sprzedaży i zespołów.

#### Pipedrive najlepsze funkcje

Raportowanie sprzedaży w czasie rzeczywistym zapewnia aktualne informacje, dzięki czemu można wyznaczać cele, podejmować świadome decyzje i sprawdzać, co działa

Niestandardowewskaźniki potoku sprzedaży aby skupić się na danych, które mają największe znaczenie dla Twojego Businessu - i zignorować resztę

Płynna współpraca z Twoim stosem technologicznym dzięki integracji z narzędziami takimi jak Slack, Zoom i HubSpot

Korzystaj z narzędzi do prognozy, aby przewidywać zarobki na podstawie poprzednich projektów lub wyników poszczególnych przedstawicieli handlowych

#### Pipedrive limity

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że ustawienie raportów może być trudne w przypadku dużych zestawów danych

Niższe plany cenowe mają mniej funkcji i mogą ograniczać niektóre zespoły sprzedażowe

#### Pipedrive ceny

Essential: $21.90/miesiąc za użytkownika

$21.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $37.90/miesiąc za użytkownika

$37.90/miesiąc za użytkownika Professional: $59.90/miesiąc za użytkownika

$59.90/miesiąc za użytkownika Power: $74.90/miesiąc na użytkownika

$74.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $119/miesiąc na użytkownika

#### Pipedrive oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 1,700 recenzji)

4.2/5 (ponad 1,700 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2,900 recenzji)

3. Zendesk Sell

przez ZendeskZendesk to platforma zaprojektowana w celu uproszczenia obsługi klienta. Ich Zendesk Sales CRM oferuje widoczność pipeline'u i dogłębne dane do śledzenia wszystkich inicjatyw i indywidualnych wyników. Platforma śledzenia sprzedaży zwiększa wydajność dzięki automatyzacji, powiadomieniom i pełnej widoczności danych na każdej scenie procesu sprzedaży. 📈

#### Najlepsze funkcje Zendesk Sell

Ujednolicona platforma umieszcza wszystkie procesy sprzedażowe w jednym miejscu - niezależnie od tego, czy chcesz zagłębić się w zarządzanie pipeline'em, czy ocenić wskaźniki śledzenia dla swoich Teams

Niestandardowe pola i punkty danych, które są automatycznie połączone z leadami sprzedażowymi lub transakcjami, pozwalają usprawnić zarządzanie sprzedażą

Wskaźniki wydajności i niestandardowe pulpity oferują wizualne wskazówki dotyczące zysków i powodzenia sprzedaży

Aplikacje i integracje innych firm oferują płynne cykle pracy w ulubionych narzędziach

#### Limity Zendesk Sell

Nie ma Free Planu, więc musisz wybrać płatny plan, który pasuje do twojego budżetu

Plany niższego poziomu nie oferują zaawansowanych funkcji

#### Zendesk Sell ceny

Sell Teams: $25/miesiąc za agenta

$25/miesiąc za agenta Sell Growth: $69/miesiąc na agenta

$69/miesiąc na agenta Sell Professional: 149 USD/miesiąc za agenta

#### Oceny i recenzje Zendesk Sell

G2: 4.2/5 (ponad 400 recenzji)

4.2/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 100 opinii)

4. Insightly

przez Insightly Insightly to CRM oferujący niestandardowe rozwiązania dla zespołów sprzedażowych, marketingowych i serwisowych. CRM dla sprzedaży został zaprojektowany tak, aby budowanie rurociągów było łatwiejsze niż kiedykolwiek, a funkcje śledzenia pozwalają wyprzedzać grę i być gotowym do dostosowania się w każdej chwili.

#### Najlepsze funkcje

Śledzenie leadów sprzedażowych pozwala monitorować transakcje podczas ich przechodzenia przez pipeline, identyfikując blokady i obszary tarcia

Automatyzacja ogranicza liczbę powtarzalnych zadań, tworząc podstawy dla bardziej efektywnych teamów sprzedażowych i lepszych wskaźników

Konfigurowalne uprawnienia zapewniają dostęp do danych, dzięki czemu odpowiedni członkowie zespołu widzą wskaźniki, których potrzebują, aby osiągać jak najlepsze wyniki

Możliwość ustawienia niestandardowych wskaźników KPI i monitorowania wydajności w czasie rzeczywistym dzięki wglądowi w pulpity i narzędzia do raportowania

#### Nieznaczne limity

Wsparcie może zająć trochę czasu, aby odpowiedzieć na problemy i prośby

Krzywa uczenia się może być stroma dla początkujących

#### Niewysokie ceny

**Plus:$29/miesiąc za użytkownika

Professional: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

#### Wnikliwe oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 800 recenzji)

4.2/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 600 recenzji)

5. SugarCRM

przez SugarCRM SugarCRM to platforma internetowa, która ma na celu poprawę wydajności i zysków biznesowych poprzez połączenie zespołów obsługi, sprzedaży i marketingu w jednym miejscu. Narzędzie to umożliwia śledzenie współczynników konwersji, monitorowanie całego cyklu sprzedaży i opracowywanie kluczowych wniosków, które przyczynią się do większego powodzenia firmy.

#### Najlepsze funkcje SugarCRM

Zarządzanie pipeline'em i korzystanie z narzędzi do prognozy w celu oceny postępów i ustawienia mierzalnych celów dla przedstawicieli handlowych i liderów zespołów

Narzędzia do zarządzania zadaniami eliminują czasochłonną pracę, dzięki czemu zespół sprzedaży może skupić się na tym, co przynosi największe zyski

Wbudowane narzędzia AI oferują analitykę predykcyjną, wgląd w sprzedaż i raportowanie metryk, aby być na bieżąco z powodzeniami sprzedaży

Połączenie danych sprzedażowych z szerokiego zakresu źródeł dzięki uproszczonym integracjom

#### SugarCRM limity

Użytkownicy stwierdzili, że narzędzia do e-mail marketingu i śledzenia wiadomości e-mail mogą być trudne w użyciu

Niektórzy sprzedawcy chcieliby, aby raportowanie było bardziej szczegółowe

#### SugarCRM ceny

Market: Zaczyna się od $1,000/miesiąc

Zaczyna się od $1,000/miesiąc Sprzedaż: Od 49 USD/miesiąc za użytkownika

Od 49 USD/miesiąc za użytkownika Usługa: Zaczyna się od $80/miesiąc za użytkownika

Zaczyna się od $80/miesiąc za użytkownika Enterprise: Od 85 USD/miesiąc za użytkownika

#### Oceny i recenzje SugarCRM

G2: 3.9/5 (ponad 900 recenzji)

3.9/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 3.8/5 (ponad 400 opinii)

6. HubSpot

przez HubSpotHubSpot to najwyższej klasy narzędzie CRM, które obsługuje wszystko, od zarządzania leadami i automatyzację sprzedaży do zarządzanie kontaktami i wprowadzanie danych. Narzędzie pozwala budować lejki sprzedażowe i podejmować decyzje oparte na danych dzięki kluczowym funkcjom, takim jak rozbudowana analityka i raportowanie śledzenia. ✍️

#### HubSpot najlepsze funkcje

Narzędzia do raportowania i analizy są w pełni konfigurowalne, co daje kontrolę nad monitorowanymi informacjami

Narzędzia coachingowe pozwalają pójść o krok dalej, włączając rozwój zawodowy w procesy śledzenia sprzedaży

Integracje z ponad 1400 narzędziami oferują wysoki stopień niestandardowego połączenia źródeł danych i śledzenia wskaźników

AI HubSpot może zrobić wszystko, od pisania kampanii dla mediów społecznościowych do wyciągnięcia wniosków z danych w arkuszach kalkulacyjnych

#### HubSpot limity

Obszary nauki i szkoleń są ogromne, co oznacza, że znalezienie potrzebnego przewodnika może zająć trochę czasu

Ceny mogą być limitem, szczególnie dla dużych Teams z dziesiątkami użytkowników

#### HubSpot ceny

Professional: Zaczyna się od $500/miesiąc

Zaczyna się od $500/miesiąc Enterprise: Zaczyna się od $1,500/miesiąc

#### HubSpot oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 10 800 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 800 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 400 opinii)

7. SalesNOW

przez SalesNOW SalesNOW to platforma sprzedażowa, która oferuje wszystko od niestandardowe śledzenie klientów do analizy pipeline. Funkcja aplikacji mobilnej i niestandardowych ustawień umożliwia korzystanie z narzędzia w podróży i projektowanie pulpitów, które sprawdzają się w procesach sprzedaży.

#### Najlepsze funkcje SalesNOW

Wsparcie dla urządzeń mobilnych i tabletów oznacza, że możesz być na bieżąco ze śledzeniem, nawet gdy nie jesteś przy biurku

Funkcje mapy umożliwiają segmentację danych niestandardowych klientów według lokalizacji, oferując głębszy wgląd w metryki w podziale na regionalne biura sprzedaży

Niestandardowe pola i rekordy kont zapewniają kontrolę nad monitorowanymi i śledzonymi danymi

Dzięki szybkiemu wdrożeniu nie trzeba poświęcać tygodni na ustawienie pulpitów i narzędzi do śledzenia

#### Limity SalesNOW

Oprogramowanie jest oparte na sieci Web, więc prędkość może ulec spowolnieniu w zależności od połączenia

Interfejs użytkownika może być początkowo niezgrabny

#### SalesNOW cena

Jedna niska cena: $19.95/miesiąc za użytkownika

#### Oceny i recenzje SalesNOW

G2: 4/5 (ponad 2 recenzje)

4/5 (ponad 2 recenzje) Capterra: 4.6/5 (ponad 80 opinii)

8. Agile CRM

przez Zwinny CRM Agile Oprogramowanie CRM łączy obsługę klienta, automatyzację marketingu i analitykę sprzedaży w jednym wygodnym narzędziu. Użyj go, aby pomóc swojemu zespołowi sprzedaży szybciej zamykać transakcje dzięki automatycznemu planowaniu spotkań, grywalizacji i narzędziom do śledzenia sprzedaży.

#### Agile CRM najlepsze funkcje

Grywalizacja oferuje zabawne zachęty dla sprzedawców do zamykania większej liczby transakcji i pozyskiwania większej liczby potencjalnych klientów

Ustawienie niestandardowych kamieni milowych i śledzenie postępów w pipeline'ach i procesach

Dodatkowe integracje są dostępne za dodatkową opłatą, dzięki czemu można płynnie współpracować z ponad 30 aplikacjami

Narzędzia do raportowania CRM automatycznie generują wykresy, grafy i spostrzeżenia na podstawie śledzonych wskaźników KPI

#### Agile CRM limity

Integracje są bardziej limitowane w porównaniu do innych narzędzi

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

#### Agile CRM ceny

Free: dla maksymalnie 10 użytkowników

dla maksymalnie 10 użytkowników Starter: $14.99/miesiąc za użytkownika

$14.99/miesiąc za użytkownika Regularny: $49.99/miesiąc za użytkownika

$49.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: $79.99/miesiąc za użytkownika

#### Agile CRM oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 300 recenzji)

4/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 500 recenzji)

9. Zamknięte

przez Zamknięte Close to CRM, który obsługuje wszystko, od wdrażania potencjalnych klientów po analizę wyników transakcji i śledzenie wskaźników KPI. Zaufany przez firmy na całym świecie, istnieją plany cenowe dla budżetów startupów, małych firm i dużych korporacji. 🛠️

#### Najlepsze funkcje Close

Wbudowane automatyzacje dla każdego członka zespołu sprzedaży pomagają sprzedawać więcej w krótszym czasie

Integracje pozwalają na pracę z narzędziami do zarządzania projektami i źródłami danych

Pulpity i przeglądy aktywności zapewniają wgląd w cykle pracy, obciążenia pracą i obciążenie

Narzędzia do raportowania są konfigurowalne, umożliwiając ustawienie celów i wskaźników KPI do śledzenia przez cały rok

#### Close limity

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że narzędzia do śledzenia godzin nie były tak solidne dla ich zespołów sprzedażowych

Zapytania wyszukiwania mogłyby być bardziej intuicyjne, aby przyspieszyć analizę danych

#### Close ceny

Startup: $59/miesiąc

$59/miesiąc Professional: $329/miesiąc

$329/miesiąc Enterprise: $749/miesiąc

#### Close oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (700+ recenzji)

: 4.7/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

10. Bitrix24

przez Bitrix24 Bitrix24 to usługa narzędzie wydajności które oferuje wsparcie dla Business w zakresie zasobów ludzkich, sprzedaży i zarządzanie klientami . Użyj tego narzędzia, aby śledzić wydajność swojego zespołu sprzedażowego - od śledzenia czasu i analizy kampanii, po śledzenie, w jaki sposób sprzedawcy skutecznie zarządzają swoim obciążeniem pracą.

#### Najlepsze funkcje Bitrix24

Śledzenie czasu pracy i raportowanie zapewniają widoczność obciążenia i efektywne zarządzanie czasem dla każdego pracownika sprzedaży

Niestandardowe reguły i wyzwalacze automatycznie przypisują zadania i wysyłają powiadomienia, gdy transakcje są zamknięte lub nowi potencjalni klienci są dodawani do pipeline

Integracje błyskawicznie migrują dane z innych źródeł, dzięki czemu można śledzić potrzebne wskaźniki, niezależnie od tego, skąd pochodzą

Wbudowany CRM upraszcza płatności online, śledzenie potencjalnych klientów i automatyzację sprzedaży w celu budowania lepszych relacji z niestandardowymi klientami i płynnego zamykania transakcji

#### Limity Bitrix24

Interfejs użytkownika może początkowo onieśmielać, a początkującym przydałoby się więcej samouczków

Istnieje aplikacja mobilna, ale nie wszystkie funkcje są w niej dostępne

#### Bitrix24 cena

Basic: $61/miesiąc dla maksymalnie pięciu użytkowników

$61/miesiąc dla maksymalnie pięciu użytkowników Standardowy: 124 USD/miesiąc dla maksymalnie 50 użytkowników

124 USD/miesiąc dla maksymalnie 50 użytkowników Professional: 249 USD/miesiąc dla maksymalnie 100 użytkowników

249 USD/miesiąc dla maksymalnie 100 użytkowników Enterprise: Od 499 USD/miesiąc dla 250 użytkowników

#### Oceny i recenzje Bitrix24

G2: 4.1/5 (ponad 500 recenzji)

4.1/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 700 recenzji)

## Śledzenie metryk i trafionych KPI z ClickUp

Te programy do śledzenia sprzedaży zapewniają narzędzia potrzebne do ustawienia mierzalnych celów, śledzenia postępów i oceny wydajności całego zespołu sprzedaży. Wybierz takie, które oferuje integracje, niestandardowe funkcje i kluczowe funkcje potrzebne Twojej firmie, aby pozostać na szczycie. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij efektywniej zarządzać swoim zespołem sprzedaży i śledzić wskaźniki. Z narzędzia takie jak konfigurowalny CRM , szablony sprzedaży i automatyzacja zadań, będziesz w stanie monitorować postępy od uruchomienia inicjatywy do jej realizacji. Co najlepsze, ClickUp integruje się z setkami narzędzi, oferując kompleksową platformę do budowania i zarządzania procesami sprzedaży. 🤩