10 najlepszych programów do śledzenia klientów w celu uzyskania wglądu i udoskonalenia produktu

W stale zmieniającym się krajobrazie biznesowym dane klientów są nie tylko pomocne - to siła napędowa innowacji i rozwoju. Każde kliknięcie, zakup lub interakcja kryje w sobie mądrość, którą można wykorzystać do ulepszenia produktu i utrzymania konkurencyjności.

Aby spotkać się z często nieuchwytnymi oczekiwaniami klientów, musisz zagłębić się w ich serca i umysły bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. W tym miejscu do gry wkracza system śledzenia klientów. Te najnowocześniejsze rozwiązania pomagają tworzyć mapy i interpretować skomplikowane zachowania i preferencje kupujących.

W tym artykule przedstawimy 10 najlepszych programów do śledzenia klientów w 2024 roku, które pomogą Ci dostosować ofertę do niestandardowych potrzeb klientów. 🥳

Czym jest oprogramowanie do śledzenia klientów?

Oprogramowanie do śledzenia klientów to potężne narzędzie, które pozwala firmom monitorować, rejestrować i analizować interakcje i zachowania klientów w różnych punktach styku. Umożliwia cenny wgląd w bazę klientów, pomagając w rozszyfrowaniu preferencji, potrzeb i oczekiwań docelowych odbiorców.

Oprogramowanie gromadzi dane ze stron internetowych, aplikacji mobilnych, mediów społecznościowych i e-maili, aby opracować kompleksowy profil klienta - dzięki czemu można ostatecznie zwiększyć jego zadowolenie. 📱

Korzystanie z szablonu CRM firmy ClickUp w celu stworzenia mapy Cykl pracy CRM automatyzacja w ClickUp Whiteboards

Kluczowe funkcje obejmują zazwyczaj śledzenie wizyt na stronie internetowej, analizowanie historii zakupów, monitorowanie zaangażowania w mediach społecznościowych i rejestrowanie interakcji z obsługą klienta. Dzięki analizie danych, oprogramowanie do śledzenia klientów identyfikuje trendy, segmentuje bazę klientów i personalizuje wysiłki marketingowe i związane z obsługą klienta.

Oprogramowanie to odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu zadowolenia i doświadczeń klientów, optymalizacji strategii marketingowych i ostatecznie napędzaniu wzrostu przychodów. Umożliwia ono Tobie i Twojemu zespołowi sprzedaży podejmowanie świadomych decyzji, dostosowywanie ofert i budowanie trwałych relacji z klientami, zapewniając, że każda interakcja jest znacząca i wydajna.

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie do śledzenia klientów

Oto pięć najważniejszych cech, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze najlepszego oprogramowania do śledzenia klientów:

Przyjazność dla użytkownika: Oprogramowanie do śledzenia klientów powinno być na tyle intuicyjne, by mogli z niego korzystać członkowie teamu o różnym poziomie umiejętności technicznych Integracja: Powinno ono stanowić bezproblemowe połączenie z obecnymi narzędziami i systemami, takimi jak e-commerce, system CRM i platformy e-mail marketingu Analityka i raportowanie: Zdolność do generowania znaczących spostrzeżeń na podstawie zebranych danych ma kluczowe znaczenie dla świadomego podejmowania decyzji i skutecznych strategii marketingowych Skalowalność: Oprogramowanie do śledzenia klientów powinno być w stanie obsługiwać rosnące ilości danych i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb w zakresie śledzenia bez zakłóceń Bezpieczeństwo: Upewnij się, że oprogramowanie do śledzenia jest zgodne z przepisami dotyczącymi prywatności danych i oferuje solidne środki bezpieczeństwa w celu ochrony wrażliwych danych klientów ## 10 najlepszych programów do śledzenia klientów w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, czym jest oprogramowanie do śledzenia klientów i jak wybrać odpowiednie, nadszedł czas, aby zapoznać się z naszym wyborem najlepszych 10 rozwiązań dostępnych na rynku. Zagłębimy się w ich funkcje i korzyści oraz pokażemy, w jaki sposób mogą one zwiększyć satysfakcję klientów i wysiłki związane ze śledzeniem, więc bądź na bieżąco!

Zarządzanie danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym", która upraszcza złożoność zarządzania powiązaniami z klientami ( CRM ) i umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału danych klientów. Płynnie integruje monitorowanie potoków sprzedaży, zarządzanie kontami klientów i ułatwianie współpracy między działami.

To, co wyróżnia ClickUp, to wszechstronność w analizowaniu danych klientów. Mając do dyspozycji ponad 15 elastycznych widoków, możesz uzyskać wgląd w interakcje z potencjalnymi klientami, niestandardowe podróże klientów i nie tylko. Niezależnie od tego, czy wolisz prosty układ listy lub tabeli do śledzenia, czy też skomplikowaną wizualizację informacji za pomocą widoków Gantt, Oś czasu i Tablica, ClickUp zapewni Ci wszystko. 🤩 Cele ClickUp i Funkcje pulpitów nawigacyjnych umożliwiają definiowanie celów kampanii, oś czasu i cele przy jednoczesnym automatycznym śledzeniu postępów. Funkcje te zapewniają, że lejek marketingowy, harmonogram Teams i zarządzanie obciążeniem pracą są idealnie dopasowane, umożliwiając uruchomienie kalendarz marketingowy bez wysiłku.

Jeśli chodzi o analizę wariantów testowych, platforma umożliwia przechwytywanie danych o zachowaniu użytkowników "przed" i "po", konsolidując je w widoku listy lub tablicy w celu łatwego porównania.

ClickUp najlepsze funkcje

Oferuje potężne funkcje CRM i darmowe szablony dostosowane do uproszczenia danych powstania i zarządzania kampaniąniestandardowej bazy danych klientów Kwalifikuje potencjalnych klientów i organizuje istotne dane za pomocąFormularze ClickUp ClickUp Dashboards dla głębszego wglądu w dane klientów i zakończonego przeglądu wszystkich prac związanych z klientami

Ponad 15 opcji widoku do zarządzania cyklami pracy i obsługi danych, w tym lista, tablica, kalendarz i tabela

Umożliwia automatyczne raportowanie postępów dzięki celom ClickUp

Integruje się z ponad 1 000 aplikacji i usług innych firm, aby zwiększyć komfort korzystania z CRM

Limity ClickUp

Platforma może być powolna, według niektórych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. HubSpot

przez HubSpot HubSpot to renomowane i wysoce wszechstronne narzędzie do śledzenia klientów i zarządzania powiązaniami biznesowymi. Oferuje kompleksowy zestaw funkcji, które upraszczają automatyczne wprowadzanie danych, zarządzanie potencjalnymi klientami, śledzenie dokumentów, zarządzanie potokami i sprzedaż biletów - wszystko to w jednym, przyjaznym dla użytkownika pakiecie.

Oprogramowanie to umożliwia śledzenie różnych aspektów CRM, w tym zaangażowania w sieci w celu identyfikacji nowych potencjalnych klientów, osiągania celów dla istniejących celów oraz działań związanych z powiązaniami z klientami za pomocą wbudowanych funkcji raportowania.

Wygodnym sposobem na zwiększenie wydajności jest integracja - App Marketplace HubSpot oferuje szeroki wybór ponad 1000 integracji, w tym jedną dla ClickUp. 🔗

Najlepsze funkcje HubSpot

Łatwe dodawanie, śledzenie i angażowanie kontaktów za pomocą osi czasu interakcji i powiadomień e-mail

Wyczyszczony przegląd statusu lejka sprzedażowego i efektywne ustalanie priorytetów zadań

Monitoruje zaangażowanie w sieci i e-mail, realizację celów i niestandardowe działania klientów dzięki prostemu raportowaniu

Narzędzie CRM integruje się z ponad 1000 narzędzi, w tym ClickUp

Limity HubSpot

Logowanie zajmuje trochę czasu

Trochę drogie dla niektórych użytkowników w porównaniu do innych programów do obsługi klienta

Cennik HubSpot

**Free

Starter: $20/miesiąc (tylko dla nowych klientów)

$20/miesiąc (tylko dla nowych klientów) Profesjonalny: $1,600/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje HubSpot

G2 : 4.4/5 (10,000+ recenzji)

: 4.4/5 (10,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,000+ recenzji)

3. EngageBay

Via: EngageBay EngageBay to wydajne oprogramowanie do śledzenia klientów, które upraszcza sposób, w jaki Business zarządza swoimi klientami. Łącząc funkcje CRM, automatyzacji marketingu i pomocy technicznej, umożliwia organizacjom usprawnienie interakcji z klientami, efektywne śledzenie potencjalnych klientów i poprawę obsługi klienta.

System pozwala firmom rejestrować i zapisywać niestandardową komunikację z klientami systematycznie. To scentralizowane podejście rejestruje wszystkie interakcje, dostarczając cennych informacji na temat powiązań z klientami. 🤝

Możesz bez wysiłku śledzić e-maile i czaty internetowe za pośrednictwem help desk, konsolidując kontakty i interakcje z klientami, w tym zakupy i przesłane formularze. W międzyczasie oprogramowanie przekłada dane klientów na wnikliwe raporty, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych, identyfikację trendów i udoskonalanie strategii zaangażowania klientów.

Najlepsze funkcje EngageBay

Łączy w sobie funkcje CRM, automatyzacji marketingu i pomocy technicznej

Przechowuje odpowiednie dane w systemie CRM w celu uzyskania kompleksowego przeglądu klientów

Przekształca dane klientów w raportowanie w celu podejmowania decyzji w oparciu o dane

Zawiera rozbudowane funkcje obsługi klienta, w tym śledzenie wiadomości e-mail i czatu internetowego

Limity EngageBay

Stroma krzywa uczenia się

Ceny EngageBay

Free Forever

Podstawowy : $13.79/miesiąc za użytkownika

: $13.79/miesiąc za użytkownika Growth : $45.99/miesiąc na użytkownika

: $45.99/miesiąc na użytkownika Pro: $91.99/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje EngageBay

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

: 4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (500+ recenzji)

4. Monday.com

Via: Monday.com Dzięki Monday.com możesz śledzić różne interakcje z klientami, od historii zakupów i aktywności e-mail do zarządzanie ofertami i podpisy cyfrowe. To kompleksowe podejście zapewnia 360-stopniowy widok powiązań z klientami. 💫

Dzięki ponad 50 integracjom, oprogramowanie zapewnia, że Twój zespół może bez wysiłku śledzić interakcje z klientami w różnych kanałach, konsolidując dane i usprawniając cykl pracy.

Chociaż Monday.com oferuje wiele funkcji, które służą do zarządzania projektami i zespołami, niektórzy użytkownicy zgłaszają, że nie jest on szczególnie przyjazny dla użytkownika. Możesz zapoznać się z kilkoma popularnymi alternatywnych rozwiązań jeśli Twój zespół potrzebuje prostszego narzędzia.

Monday.com najlepsze funkcje

Śledzenie historii zakupów, aktywności e-mail, propozycji, podpisów i innych

Monitoruje interakcje z klientami w wielu kanałach za pomocą ponad 50 integracji

Konfigurowalny pulpit nawigacyjny

Limity Monday.com

Skomplikowany w użyciu, według niektórych recenzentów

Drogie dla niektórych użytkowników

Ceny Monday.com

Free Forever

Podstawowy: $8/miesiąc na użytkownika

$8/miesiąc na użytkownika Standard: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Pro: $16/miesiąc na użytkownika

$16/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Monday.com oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

5. Zoho CRM

Via: Zoho Zoho CRM upraszcza śledzenie klientów dzięki potężnym możliwościom analityki i automatyzacji. Umożliwia Business podejmowanie świadomych decyzji, przewidywanie zachowań klientów i usprawnianie operacji, dzięki czemu jest niezbędnym narzędziem do pielęgnowania relacji z klientami. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym można uzyskać cenne informacje i tworzyć niestandardowe podróże klientów w różnych kanałach komunikacji.

Asystent AI firmy Zoho, Zia, pomaga zespołowi sprzedaży w nawigacji i przeszukiwaniu bazy danych CRM. Przewidując, kiedy klient prawdopodobnie dokona kolejnego zakupu, możesz proaktywnie angażować się z nim, oferować odpowiednie produkty lub usługi i zwiększać jego doświadczenie.

Wyróżniającą się funkcją jest aplikacja mobilna Zoho CRM, która umożliwia zespołom sprzedażowym współpracę z potencjalnymi klientami, dostęp do istotnych danych klientów i monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w podróży.

Zoho CRM to rozsądny wybór, ale może stanowić pewną krzywą uczenia się dla osób niezbyt zaznajomionych z tego rodzaju oprogramowaniem. Aby znaleźć godny zamiennik, zapoznaj się z naszą ofertą wybór alternatyw Zoho .

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Umożliwia wgląd w aktywność potencjalnych klientów, preferencje klientów i istotne dokumenty w celu podejmowania świadomych decyzji

Zaawansowane narzędzia analityczne umożliwiające uzyskanie przydatnych informacji do tworzenia spersonalizowanych podróży klientów

Angażuje niestandardowych klientów w różnych kanałach komunikacji

Asystent AI do przewidywania zachowań klientów

Limity Zoho CRM

Narzędzie CRM może być skomplikowane dla nowych użytkowników

Trudne pobieranie i gromadzenie danych

Ceny Zoho CRM

Standard: €14/miesiąc za użytkownika

€14/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: €23/miesiąc za użytkownika

€23/miesiąc za użytkownika Enterprise: €40/miesiąc za użytkownika

€40/miesiąc za użytkownika Ultimate: €52/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2 : 4.0/5 (2,000+ reviews)

: 4.0/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,000+ recenzji)

6. Salesforce

Via: Salesforce Salesforce to oprogramowanie oparte na chmurze, które służy jako kompleksowe centrum do zarządzania różnymi aspektami powiązań z klientami, od informacji kontaktowych po dane sprzedażowe i interakcje z obsługą klienta.

Jedną z jego wyróżniających się funkcji jest intuicyjny pulpit, który oferuje szybki i wnikliwy przegląd danych sprzedażowych. Ta wizualna reprezentacja upraszcza proces śledzenia interakcji z klientem i postępów w sprzedaży. 📊

Możesz usprawnić informacje o niestandardowych klientach dzięki funkcji zarządzanie kontaktami funkcja, centralizująca wszystkie dane w jednej dostępnej lokalizacji. Ułatwia to monitorowanie interakcji z klientami i usprawnia zarządzanie powiązaniami.

Salesforce zapewnia użytkownikom możliwości automatyzacji, które usprawniają rutynowe zadania, takie jak wysyłanie kolejnych e-maili i spersonalizowanych powiadomień w oparciu o zachowanie i preferencje klientów. Funkcja ta nie tylko zmniejsza nakład pracy ręcznej, ale także usprawnia realizację kampanii i zwiększa zaangażowanie klientów.

Można również zintegrować Salesforce z ClickUp tworząc potężną synergię, która usprawnia udostępnianie danych, współpracę Teams i zarządzanie powiązaniami z klientami.

Najlepsze funkcje Salesforce

Śledzenie niestandardowych informacji kontaktowych klientów, danych sprzedażowych i interakcji serwisowych

Dostawca szybkiego przeglądu informacji o sprzedaży w celu efektywnego śledzenia

Centralizuje dane klientów w celu usprawnienia śledzenia i zarządzania powiązaniami

Limity Salesforce

Otwarcie potencjalnego klienta wymaga czasu

Drogie dla niektórych użytkowników

Cennik Salesforce

Starter : $25/miesiąc za użytkownika

: $25/miesiąc za użytkownika Professional : $80/miesiąc za użytkownika

: $80/miesiąc za użytkownika Enterprise : $165/miesiąc na użytkownika

: $165/miesiąc na użytkownika Unlimited: $330/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Salesforce

G2 : 4.3/5 (18 000+ recenzji)

: 4.3/5 (18 000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (17,000+ recenzji)

7. Pipedrive

Via: Pipedrive Pipedrive to droga do doskonałej wydajności i wglądu w klienta, rewolucjonizująca sposób śledzenia, zarządzania i ulepszania relacji z klientami. Dzięki temu oprogramowaniu możesz budować ogromną bazę danych kontaktów i organizacji, zachowując szczegółową historię interakcji, zapewniając, że żaden szczegół nie zostanie przeoczony.

Automatyzacja zajmuje centralną scenę, od e-mail marketingu po działania następcze, umożliwiając przekierowanie uwagi na to, co naprawdę ważne: wspieranie silnych powiązań z klientami. Dzięki AI Sales Assistant nie tylko zautomatyzujesz powtarzalne zadania, ale także określisz, kiedy Twoi klienci mogą być gotowi na kolejny zakup.

Ale to nie wszystko! 🤫

Wizualne pulpity i konfigurowalne raporty Pipedrive działają jak osobiste centrum kontroli analitycznej, umożliwiając identyfikację wąskich gardeł, monitorowanie wskaźników wydajności, ustawienie realistycznych celów i podejmowanie świadomych decyzji.

Jeśli uważasz, że korzystanie z niego jest trudne, zawsze możesz wypróbować niektóre z poniższych opcji Alternatywy dla Pipedrive .

Najlepsze funkcje Pipedrive

Dostawca automatyzacji i wglądu w celu poprawy relacji z niestandardowymi klientami

Rozbudowana baza danych kontaktów i organizacji z historią interakcji

Wizualne pulpity i konfigurowalne raportowanie do podejmowania świadomych decyzji

Asystent sprzedaży AI do przewidywania kolejnych zakupów klientów

Limity Pipedrive

Stroma krzywa uczenia się

Limit integracji

Ceny Pipedrive

Essential: $9.90/miesiąc za użytkownika

$9.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $19.90/miesiąc za użytkownika

$19.90/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $39.90/miesiąc na użytkownika

$39.90/miesiąc na użytkownika Power: $49.90/miesiąc na użytkownika

$49.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $59.90/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Pipedrive oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (1,000+ recenzji)

: 4.2/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,000+ recenzji)

8. Churn360

Via: Churn360 Churn360 to oprogramowanie do niestandardowego powodzenia klienta, przeznaczone do monitorowania zachowań klientów, oznaczania potencjalnego ryzyka rezygnacji i zwiększania wysiłków związanych z utrzymaniem klienta **Zapewnia 360-stopniowy widok klientów poprzez integrację danych z systemu CRM, kanałów komunikacji i raportów finansowych, oferując zakończony przegląd podróży klienta.

Oprogramowanie to śledzi niestandardowych klientów przez cały cykl ich życia, wyposażając przedstawicieli CX w istotne informacje podstawowe dla kontekstowego wsparcia. Pozwala również na automatyzację procesów związanych z powodzenie klienta, usprawniając cykl pracy.

Segmentacja Churn360 oparta na wyzwalaczach behawioralnych umożliwia spersonalizowane kampanie zwiększające przyjęcie produktu i satysfakcję. Ponadto oferuje udostępnianie pulpitów, powiadomienia push i solidne możliwości śledzenia klientów. Narzędzie to łatwo integruje się z popularnymi Narzędziami SaaS takie jak Intercom, HubSpot, Gmail i inne.

Najlepsze funkcje Churn360

Śledzenie zachowań niestandardowych klientów w celu identyfikacji potencjalnego ryzyka rezygnacji

Integruje dane z systemów CRM, kanałów komunikacji i raportowania finansowego w celu uzyskania kompleksowego przeglądu

Monitoruje niestandardowych klientów w trakcie ich podróży

Limity Churn360

Ograniczona liczba niestandardowych kontaktów z klientami

Ceny Churn360

Startup : 199 USD/miesiąc

: 199 USD/miesiąc Professional : $499/miesiąc

: $499/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Churn360 oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (20+ recenzji)

: 4.8/5 (20+ recenzji) Capterra: 5/5 (5+ recenzji)

9. Bitrix24

Via: Bitrix24 Bitrix24 CRM to nie tylko system śledzenia klientów; to brama do niestandardowych kampanii e-mail i generowania leadów. Dzięki możliwości wprowadzania lub importowania kontaktów, platforma staje się skarbcem danych, rejestrując każdą interakcję, czy to rozmowy telefoniczne, spotkania, czy e-maile. To skrupulatne śledzenie daje żywy obraz statusu powiązania z każdym klientem.

Rozwiązanie CRM może pochwalić się wyjątkowym pulpitem, centrum dowodzenia do monitorowania lejka sprzedaży. Pozwala on uzyskać wgląd, wskazać obszary wymagające dodatkowej uwagi i upewnić się, że jesteś na właściwej ścieżce w kontaktach z niestandardowymi klientami. 🛤️

Najlepsze funkcje Bitrix24

Przechowuje dane z rozmów telefonicznych, spotkań i e-maili, aby zachować kompletny przegląd klientów

Tworzy dostosowane kampanie e-mail, aby skutecznie angażować potencjalnych klientów

Wspiera współpracę zespołową i komunikację w ramach platformy, umożliwiając niestandardowe śledzenie klientów

Limity Bitrix24

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny Bitrix24

Free Forever

Podstawowy : $49/miesiąc za pięciu użytkowników

: $49/miesiąc za pięciu użytkowników Standard : $99/miesiąc za 50 użytkowników

: $99/miesiąc za 50 użytkowników Professional : $199/miesiąc za 100 użytkowników

: $199/miesiąc za 100 użytkowników Enterprise: 399 USD/miesiąc za 250 użytkowników

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Bitrix24 oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (500+ recenzji)

: 4.1/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (700+ recenzji)

10. Hiver

Via: Hiver Hiver to przede wszystkim oprogramowanie do obsługi zgłoszeń e-mail, które jest kluczem do wydajnej i niezawodnej obsługi klienta bezpośrednio z konta Gmail. Możesz bez wysiłku śledzić przychodzące zapytania klientów, aż osiągną satysfakcjonujące rozwiązanie. 🎯

Hiver umożliwia automatyzację cyklu pracy, przeprowadzanie zaawansowanych analiz i śledzenie kluczowych wskaźników wsparcia, takich jak średni czas rozwiązania i czas pierwszej odpowiedzi, a wszystko to w interfejsie Gmaila. Ale nie kończy się na e-mailach. Oferuje rozszerzenie Chrome dla programistów i widżet czatu na żywo do interakcji w czasie rzeczywistym z odwiedzającymi witrynę. Możesz również zbierać bezcenne opinie klientów za pomocą ankiet CSAT na swojej stronie internetowej.

Hiver najlepsze funkcje

Automatyzacja procesów w celu usprawnienia obsługi klienta

Zbiera cenne informacje zwrotne poprzez ankiety CSAT na swojej stronie internetowej

Usprawnia obsługę klienta dzięki danym w czasie rzeczywistym i śledzeniu wskaźników

Ograniczenia Hiver

Długi czas ładowania

Słaba aplikacja mobilna

Ceny Hiver

Lite : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Pro : $39/miesiąc na użytkownika

: $39/miesiąc na użytkownika Elite: $59/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Hiver oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (800+ recenzji)

: 4.6/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

Przygotuj się na powodzenie z najlepszym systemem śledzenia klientów

Oprogramowanie do śledzenia klientów to klucz do odblokowania cennych informacji na temat niestandardowych klientów. Narzędzia te oferują liczne korzyści, od zarządzania leadami po analizę danych w czasie rzeczywistym, zapewniając, że droga do głębszych połączeń z klientami i powodzenia w biznesie jest jasna i prosta.

Aby bez wysiłku zarządzać relacjami z klientami, monitorować potencjalnych klientów i wyciągać wnioski z interakcji z klientami, zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij dostosowywać swój produkt lub usługę do niestandardowych potrzeb i oczekiwań klientów. 🙌