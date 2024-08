16 najlepszych narzędzi SaaS na 2024 rok (funkcje, ceny)

Jako osoba, która spędziła lata nawigując po technologicznym krajobrazie, mogę śmiało powiedzieć, że narzędzia Software as a Service (SaaS) zmieniają zasady gry. Ich podejście oparte na chmurze zrewolucjonizowało sposób, w jaki wchodzimy w interakcję z oprogramowaniem - bez uciążliwego pobierania lub żmudnych instalacji - po prostu natychmiastowy dostęp z dowolnego miejsca. To ledwie zarysowuje powierzchnię niezliczonych korzyści oferowanych przez narzędzia SaaS.

W tym artykule pomogę zdemistyfikować koncepcję narzędzi SaaS, wyszczególnię ich zalety i udostępnię moją starannie dobraną listę 16 najlepszych narzędzi SaaS na rok 2024. Niezależnie od tego, czy jesteś dyrektorem generalnym startupu, czy starszym kierownikiem technicznym w globalnym Enterprise, ten artykuł okaże się korzystny. Zanurzmy się!

Czym są narzędzia SaaS? SaaS (Software as a Service - oprogramowanie jako usługa) to system przetwarzania w chmurze lub model dystrybucji oprogramowania, w którym dostawca chmury hostuje aplikacje i udostępnia je użytkownikowi za pośrednictwem internetu.

Które narzędzia SaaS powinien wypróbować Twój Business w 2024 roku?

Oto nasza lista aplikacji SaaS obejmująca 16 narzędzi, które Twój Business powinien wypróbować:

1. ClickUp - Najlepsze do zarządzania projektami

Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

ClickUp jest jednym z największych na świecie najwyżej ocenianych projekt narzędzia SaaS do zarządzania uwielbiany przez duże, średnie i początkujące firmy .

To narzędzie typu "wszystko w jednym" może zbudować Twój Business z myślą o długotrwałym powodzeniu.

Począwszy od planu projektu, a skończywszy na utrzymaniu klientów w pętli, ClickUp jest tutaj dla Ciebie.

Kluczowe funkcje ClickUp

Sprawdźmy, dlaczego ClickUp jest platformą typu "wszystko w jednym":

A. Definiowanie scen zadań za pomocą Niestandardowe statusy Dzięki niestandardowym statusom można utworzyć dowolną liczbę scen (W trakcie realizacji, Przegląd, Wstrzymane, Zakończone), aby spersonalizować potrzeby projektu.

Aktualizuj statusy i obserwuj, jak zadania zmieniają się z to-do na done!

B. Dodaj więcej szczegółów za pomocą Pola niestandardowe Pola niestandardowe umożliwiają niestandardowe dostosowanie dowolnego cyklu pracy poprzez dodanie informacji specyficznych dla Twoich potrzeb.

Planujesz wakacje? Dodaj lokalizacje, aby nie zapomnieć!

Dodaj dowolne informacje do śledzenia, sortowania i filtrowania za pomocą pól niestandardowych

C. Śledzenie wszystkiego za pomocą Pulpity Dashboardy są świetne do śledzenia każdego zadania, projektu, celu i osoby przypisanej.

Możesz nawet sprawdzić, czy Twój znajomy z pracy jest na dobrej drodze do zakończenia swoich zadań, aby nie mógł odwołać Twoich planów weekendowych. 🥂

Zbuduj własną kontrolę misji z Niestandardowe widżety takie jak wykresy słupkowe, Widżety Portfolios , wykresy kołowe, obliczenia i wiele więcej, aby przedstawić swoje dane.

Dodaj konfigurowalne widżety, aby wizualizować swoją pracę w pulpitach

**Chcesz utworzyć pulpit do zarządzania projektami?

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat_ jak zbudować pulpit do zarządzania projektami .

D. Ustawienie oczekiwań z szacowany czas Dodaj szacowany czas do zadań dla lepszej przewidywalności i bardziej przejrzystej osi czasu.

Pomaga to również trzymać się harmonogramu, dzięki czemu nie musisz szukać słów podczas spotkań z klientami dotyczących postępów. Phew!

Unikaj opóźnień w projektach, dodając szacowany czas do zadań

E. Zarządzaj zadaniami i obciążeniem pracą za pomocą Widok tablicy Utwórz prostą i zwinny cykl pracy z widokiem naszej Tablicy.

Pozwala to na wykorzystanie tablica kanban przeciągać i upuszczać zadania z jednego statusu do drugiego oraz zarządzać obciążeniami pracą za pomocą metody Limit pracy w toku (WIP) .

Szybkie przeciąganie i upuszczanie zadań do następnej sceny w widoku Tablicy

F. Zarządzaj zasobami za pomocą Widok obciążenia pracą Wizualizuj obciążenie swojego zespołu przez cały czas, aby uniknąć wyczerpania pracą. Podziel pracę właściwie, a nikt nie będzie musiał pracować w weekendy! 🎉

Mierz obciążenie godzinami, zadaniami, Punkty sprintu oraz Pola niestandardowe .

Łatwo identyfikuj członków zespołu, którzy mają nadmiar pracy i zarządzaj zasobami w widoku obciążenia pracą

G. Wizualizuj swoje pomysły i zadania za pomocą Mapy myśli Teams zdalne nie używają tablic; używają Mapy myśli .

Skorzystaj z map myśli ClickUp, aby naszkicować swój następny projekt plan projektu , burza mózgów a strategia marketingu zawartości lub zaplanuj, jak skończysz cały sezon Grace i Frankie w weekend.

Uprość sesje burzy mózgów za pomocą map myśli, aby wizualnie planować i organizować pomysły

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób firmy odnoszące powodzenie wykorzystują ClickUp jako narzędzie_ SaaS ?

Read jak Vonazon zarządza projektami marketingowymi dla firm SaaS wykorzystanie ClickUp.

Profesjonaliści ClickUp

Spójrz na Mapa drogowa ClickUp aby zobaczyć, jak staramy się naprawić takie limity i opracować inteligentniejsze narzędzie dla Ciebie

Cennik ClickUp *Free Forever

Unlimited : $7 za użytkownika miesięcznie

: $7 za użytkownika miesięcznie Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

: Kontakt ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny klientów ClickUp

Capterra : 4.7/5 (2200+ recenzji)

: 4.7/5 (2200+ recenzji) G2: 4.7/5 (2800+ recenzji)

2. Zendesk - najlepszy do współpracy w czasie rzeczywistym

chcesz szybko zaoferować swoim klientom wsparcie na czacie w czasie rzeczywistym?

Zendesk jest narzędziem dla Ciebie.

Jest to oparta na chmurze platforma czatu na żywo zaprojektowana dla wszystkich rozmiarów Business.

Za pomocą tej aplikacji SaaS możesz zarządzać własnym zespołem wsparcia klienta na całym świecie.

Przy tak wielu narodowościach na liście płac, możesz po prostu nauczyć się kilku obcych słów, aby się nimi pochwalić!

Kluczowe funkcje Zendesk

Wiele kanałów komunikacji z klientami, takich jak e-mail, media społecznościowe itp.

Boty oparte na AI do odpowiadania na niestandardowe zapytania klientów

Zarządzanie niestandardowymi opiniami klientów

Raportowanie i analizy usprawniające niestandardową obsługę klienta

SetkiIntegracje z Zendesk #### Cennik Zendesk

Płatne plany Zendesk zaczynają się od 49 USD/użytkownika miesięcznie.

Niestandardowe oceny klientów Zendesk

Capterra : 4.3/5 (2500+ recenzji)

: 4.3/5 (2500+ recenzji) G2: 4.2/5 (2500+ opinii)

3. Leadpages - Najlepszy do generowania leadów

Leadpages to platforma SaaS do generowania leadów, umożliwiająca tworzenie mobilnych, responsywnych stron docelowych bez użycia kodu.

Zaprezentuj swój Business, zbieraj wysokiej jakości leady i potencjalnych klientów oraz sprzedawaj produkty i usługi za pomocą kreatora typu "przeciągnij i upuść". Możesz niestandardowo dostosować podróż klienta i zoptymalizować współczynniki konwersji dzięki testom A/B, uproszczonej analityce, zgodności z RODO i najwyższej prędkości.

Dzięki ponad 40 integracjom Leadpages łączy CRM Twojej firmy i przepływ pracy w zakresie pozyskiwania potencjalnych klientów.

Kluczowe funkcje Leadpages

Strony i wyskakujące okienka reagujące na urządzenia mobilne

Szablony o wysokiej konwersji umożliwiające szybkie rozpoczęcie pracy

Testy A/B split testing

Free hosting i funkcje e-commerce

Cennik Leadpages

To narzędzie SaaS oferuje bezpłatną wersję próbną, a płatne plany zaczynają się od 37 USD miesięcznie.

Oceny klientów Leadpages

Capterra : 4.6/5 (260+ recenzji)

: 4.6/5 (260+ recenzji) G2: 4.2/5 (150+ recenzji)

4. Whatagraph - Najlepszy do automatyzacji marketingu

przez Whatagraph

Whatagraph to narzędzie do raportowania marketingowego które umożliwia tworzenie raportów marketingowych z wykonanej pracy. Wystarczy połączenie narzędzi marketingowych i można tworzyć raportowanie w ciągu kilku minut zamiast godzin.

Jeśli wykonujesz świetną pracę marketingową, potrzebujesz świetnego sposobu na pochwalenie się wynikami. To narzędzie SaaS umożliwia tworzenie raportów z szablonów (dostępnych jest ponad 100), dzięki czemu wystarczy połączyć dane i raporty są zrobione w ciągu kilku minut. Możesz także tworzyć pulpity, które są zawsze aktualne z danymi na żywo - wszystko, czego potrzebują Twoi klienci, to link do pulpitu.

kluczowe funkcje #### Whatagraph

ponad 40 integracji danych

ponad 100 szablonów raportów dla łatwego startu

Biała etykieta (usunięcie całego brandingu Whatagraph z raportów i pulpitów)

Automatyczne dostarczanie raportów w preferowanych odstępach czasu (tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie itp.)

Cennik Whatagraph

Dostępna jest bezpłatna wersja próbna, a plany zaczynają się od $$$a miesięcznie.

Oceny klientów Whatagraph

Capterra: 4.4/5 (ponad 60 ocen)

4.4/5 (ponad 60 ocen) G2: 4.5/5 (ponad 200 opinii)

5. JotForm - najlepszy do adnotacji w PDF

JotForm Redaktor PDF to proste rozwiązanie do tworzenia profesjonalnie wyglądających dokumentów, takich jak umowy czy faktury, i automatycznego przekształcania zebranych w nich danych z formularzy w pliki PDF.

Jeśli jesteś częścią zasoby ludzkie pokochasz możliwość szybkiego zbierania danych i formularzy rekrutacyjnych.

ktoś jest podekscytowany wcześniejszym wyjściem z pracy?

Narzędzie oferuje również ponad 600 szablonów, dzięki czemu można łatwo zmodyfikować profesjonalny dokument w ciągu kilku minut.

Kluczowe funkcje JotForm PDF Editor

Funkcja przeciągnij i upuść

Mnóstwo układów PDF

Widżet podpisu elektronicznego

WsparcieAdnotacje PDF #### Ceny edytora PDF JotForm

To narzędzie SaaS ma plan Free, a płatne plany zaczynają się od $24/miesiąc.

Oceny klientów JotForm PDF Editor

Capterra : 4.6/5 (500+ recenzji)

: 4.6/5 (500+ recenzji) G2: 4.2/5 (30+ recenzji)

Sprawdź te_ Jotform Alternatives !

6. Time Doctor - Najlepszy do monitorowania pracowników i śledzenia czasu pracy

Time Doctor jest świetnym narzędziem dla Ciebie i wydajności Twojego zespołu, szczególnie dla firma zdalna .

Pomaga stworzyć dokładne podsumowanie czasu spędzonego nad każdym zadaniem, klientem i projektem.

W ten sposób wiesz, gdzie wykonujesz świetną pracę, gdzie musisz się poprawić i jak zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym.

**Czy naprawdę potrzebujesz śledzenia czasu?

Znajdź odpowiedź w naszym przewodniku na temat_ jak korzystać ze śledzenia czasu, aby szybciej kończyć projekty .

Kluczowe funkcje Time Doctor

Alerty rozpraszające uwagę, aby utrzymać koncentrację

Możliwości monitorowania pracowników

Automatyczne zrzuty ekranu z ekranów pracowników

Monitorowanie stron internetowych i aplikacji

Cennik Time Doctor

Nie mają planu Free. Ich płatne plany zaczynają się od 7 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Time Doctor

Capterra : 4.5/5 (300+ recenzji)

: 4.5/5 (300+ recenzji) G2: 4.3/5 (150+ recenzji)

7. Bit.ai - Najlepszy do zarządzania plikami i dokumentami

Bit.ai to narzędzie do współpracy nad dokumentami i udostępniania plików, które pomaga Teams tworzyć, organizować i współpracować nad dokumentami w jednym miejscu, z dowolnej części świata.

Funkcja współpracy nad dokumentami w tym narzędziu SaaS pozwala na bardziej inteligentną komunikację dzięki integracji multimediów, takich jak GIF-y, wideo, podcasty muzyczne i prezentacje.

**Szukasz podobnych narzędzi?

Sprawdź te_ najlepsze oprogramowanie baz wiedzy .

Kluczowe funkcje Bit.ai

Funkcja zarządzania zawartością

Konfigurowalne formularze pozyskiwania leadów

Wsparcie dla opinii o dokumentach

Wgląd w obszary robocze, takie jak kto utworzył dokumenty, zaproszeni członkowie zespołu itp.

Cennik Bit.ai

To narzędzie SaaS oferuje plan Free, a płatne plany zaczynają się od $8/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Bit.ai

Capterra : 5/5 (7 opinii)

: 5/5 (7 opinii) G2: 4.6/5 (4 recenzje)

8. Fyle - Najlepszy do zarządzania wydatkami

Potrzebujesz zarządzania wydatkami w czasie rzeczywistym na kartach, które już posiadasz?

Dobrze, Fyle może pomóc w rozwiązaniu tego, czego szukasz.

Jest to narzędzie SaaS do zarządzania wydatkami, które oferuje bezpośrednie kanały transakcji dla użytkownika dowolnej karty kredytowej obsługiwanej przez Visa.

Oznacza to, że każda mała i średnia firma może teraz uzyskać dostęp do potężnego zestawu funkcji oprogramowania do zarządzania wydatkami bez konieczności zmiany karty.

Co więcej? Integracja z Mastercard ma nastąpić dopiero za kilka miesięcy.

kluczowe funkcje #### Fyle

Raportowanie i śledzenie wydatków dla aplikacji takich jak G-suite, Slack, Teams, Outlook itp

Automatyzacja egzekwowania zgodności z przepisami

Płynna integracja z wiodącym oprogramowaniem księgowym

Powiadomienia o wydatkach w czasie rzeczywistym dla kart Visa

Ceny Fyle

Płatne plany Fyle zaczynają się od 4,99 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie.

Niestandardowe oceny klientów Fyle

G2: 4,6/5 (885 opinii)

4,6/5 (885 opinii) Capterra: 4.5/5 (14+ opinii)

9. Zoom - najlepszy do wideokonferencji

Google "Zoom zawodzi"

Podziękujesz nam za dobry śmiech 😛

Użytkownicy Zoom mogą mieć swoje oops! momenty, ale narzędzie jest idealną platformą w chmurze dla każdego zdalnego teamu, aby się zgrać i prowadzić płynne spotkania online i webinaria.

Najlepsze jest to, że możesz zorganizować spotkanie z ponad 100 uczestnikami!

**Zainteresowany Zoomem?

Przeczytaj nasz obszerny artykuł Recenzja Zoom .

kluczowe funkcje #### Zoom

Wsparcie dla integracji z kalendarzami

Oferuje wirtualne tła

Poczekalnia do sprawdzenia, kto chce dołączyć do spotkania

Łatwe wyszukiwanie kontaktów, wiadomości, plików lub kanałów czatu

Cennik Zoom

Zoom ma darmowy plan dla osobistych spotkań. Płatne plany dla małych grup i większych Teams zaczynają się od $14.99/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Zoom

zoom Capterra : 4.6/5 (8000+ recenzji)

: 4.6/5 (8000+ recenzji) G2: 4.5/5 (35 500+ opinii)

10. Salesforce - najlepszy do zarządzania relacjami z klientami

Salesforce to prawdziwa potęga, jeśli chodzi o zarządzanie powiązaniami z klientami (CRM).

Oprogramowanie to pozwala firmom na wykorzystanie technologii chmury do połączenia z istniejącymi klientami, potencjalnymi klientami i interesariuszami.

Miejmy nadzieję, że chmura nie jest pełna deszczu! 🤞

Z tym Aplikacja SaaS CRM, możesz:

Gromadzić leady i monitorować je

Przewidywać i planować cykle sprzedaży

Angażować się bezpośrednio z leadami

Zasadniczo, Salesforce pomaga śledzić każdy krok sprzedaży, od wstępnych rozmów telefonicznych po współpracę ze współpracownikami. Pozwala również skuteczniej angażować się w kontakty z potencjalnymi klientami.

Kluczowe funkcje Salesforce

Generowanie leadów i zarządzanie

Automatyzacja marketingu

Śledzenie ofert i zamówień

Integracja z narzędziem do pozyskiwania klientów, takim jak Ring.io

Cennik Salesforce

Plany zaczynają się od 25 USD/użytkownika miesięcznie i dochodzą do 300 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Salesforce

Capterra : 4.4/5 (9,000+ recenzji)

: 4.4/5 (9,000+ recenzji) G2: 4.2/5 (11 000+ opinii)

11. Hootsuite - najlepsze rozwiązanie do marketingu w mediach społecznościowych

Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój biznesu, przyciągnięcie niestandardowych klientów, czy zakup miliona par butów, media społecznościowe są opcją na wszystko!

Aby pomóc Ci w marketingu w mediach społecznościowych, możesz skorzystać z Hootsuite, najlepszego platforma do zarządzania mediami społecznościowymi . To narzędzie marketingowe SaaS umożliwia planowanie kampanii w mediach społecznościowych, publikowanie zawartości i angażowanie odbiorców.

Kluczowe funkcje Hootsuite

Monitorowanie wiadomości i postów w kanałach mediów społecznościowych

Wsparcie automatyzacji marketingu na wielu platformach mediów społecznościowych

Analiza wydajności mediów społecznościowych

Kilka integracji z popularnymi narzędziami, w tym HubSpot, Airtable itp.

Cennik Hootsuite

To narzędzie marketingowe oferuje płatne plany zaczynające się od 49 USD miesięcznie.

Oceny niestandardowe Hootsuite

Capterra : 4.3/5 (2600+ recenzji)

: 4.3/5 (2600+ recenzji) G2: 4.1/5 (3000+ recenzji)

12. Google Analytics - najlepszy do analizy biznesowej

Google - wyszukiwarka, za której algorytmem po prostu nie nadążamy 😛

Dzięki Google Analytics, oprogramowaniu do analizy biznesowej, możesz (spróbować) pokonać wyszukiwarkę. To prawie tak, jakby Google było jednocześnie Twoim najlepszym przyjacielem i wrogiem.

Od mierzenia wszystkich rodzajów wskaźniki ruchu w witrynie do kategoryzowania odwiedzających według typu ruchu, Google Analytics jest tutaj dla Ciebie.

Pełni on również funkcję Narzędzie SEO dla wielu Businessów!

Kluczowe funkcje Google Analytics

Raportowanie ruchu

Śledzenie konwersji

Niestandardowe pulpity analityczne

Raportowanie odbiorców

Cennik Google Analytics

To narzędzie analityczne oferuje plan Free i plan Premium (ceny niestandardowe).

Oceny klientów Google Analytics

Capterra : 4.7/5 (5800+ recenzji)

: 4.7/5 (5800+ recenzji) G2: 4.5/5 (5200+ opinii)

13. Calendly - najlepsza aplikacja do planowania spotkań

Ciągle zapominasz o spotkaniach na Zoomie? 🤦

Nie, gdy używasz Calendly. To rozwiązanie SaaS jest łatwe w użyciu oprogramowanie do planowania pracy zespołu zaprojektowane, aby pomóc zaoszczędzić czas i nigdy nie przegapić spotkań.

Ty i uczestnik spotkania musicie jedynie ustawić preferencje dostępności.

Po zrobieniu tego, data i godzina są automatycznie dodawane do obu kalendarzy. 📅

Teraz nie ma możliwości, aby przegapić spotkanie!

Calendly niedawno wprowadziło swoje Enterprise Plan , który oferuje firmom bezpieczeństwo klasy korporacyjnej, dedykowany zespół ds. powodzenia klienta i plany zarządzania zmianami. Liczne integracje, w tym usługa Integracja z ClickUp pozwala Teams łatwo osadzić Calendly w istniejących procesach.

Kluczowe funkcje Calendly

Automatyczne przypomnienia i działania następcze

Kalendarz z możliwością udostępniania

Szablony wydarzeń

Widok raportów aktywności zespołu, wydarzeń i użytkowników

Cennik Calendly

Calendly ma darmowy plan podstawowy, a jego płatne plany zaczynają się od $8/miesiąc.

Oceny klientów Calendly

Capterra : 4.6/5 (1500+ recenzji)

: 4.6/5 (1500+ recenzji) G2: 4.7/5 (900+ recenzji)

Potrzebujesz więcej narzędzi do planowania? Check out the najlepsze narzędzia do tworzenia harmonogramów .

14. Slack - najlepszy do komunikacji i współpracy

Slack jest doskonałym narzędziem SaaS do komunikacji zdalnej komunikacji w Teams .

Pozwala Teams na tworzenie grup wiadomości zwanych channels dla otwartej komunikacji.

Wygląda na to, że e-maile nie będą potrzebne!

Aplikacja obsługuje również mnóstwo emotikonów, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie komunikować się w swoim tajnym języku.

Slack integruje się z prawie każdą aplikacją w miejscu pracy, nawet ClickUp !

Slack do zarządzania projektami?

Read our Zarządzanie projektami Slack _przewodnik po wyczyszczonym pomyśle

Kluczowe funkcje Slack

Kanały do organizowania komunikacji

Kreator cykli pracy do automatyzacji zadań

Integracja z ponad 2000 narzędzi

Wsparcie dla połączeń głosowych i wideo

Cennik Slack

Slack oferuje plan Free, a płatne plany zaczynają się od $$$a 6,67/użytkownika miesięcznie.

Ocena klientów Slack

Capterra : 4.7/5 (9000+ recenzji)

: 4.7/5 (9000+ recenzji) G2: 4.5/5 (27 000+ recenzji)

15. Zapier - najlepszy do integracji i automatyzacji

Istnieje wiele rozwiązań marketingowych i narzędzi sprzedażowych ale czasami kreatywne różnice uniemożliwiają im współpracę.

Wejdź: Zapier .

Dzięki Zapier można budować połączenia, które pobierają wydarzenie z jednego narzędzia i wyzwalają akcję w innym narzędziu.

Na przykład, członek zespołu zmienia status zadania na "Review" w aplikacji ClickUp może wyzwalacz wiadomość na adres e-mail przypomnienie, aby spojrzeć.

Kluczowe funkcje Zapier

Dodawanie niestandardowych warunków do automatyzacji

Oferuje szablony zap

Połączenie z ponad 3000 aplikacji

Automatyzacja bez użycia kodu

Cennik Zapier

Zapier ma darmowy plan z pięcioma zapami. Płatne plany zaczynają się od 19,99 USD.

Oceny klientów Zapier

Capterra : 4.7/5 (1700+ recenzji)

: 4.7/5 (1700+ recenzji) G2: 4.5/5 (700+ recenzji)

16. Acquire - Najlepszy pod względem niestandardowej obsługi klienta

Acquire.io to wielokanałowe oprogramowanie na żywo lub konwersacyjna platforma SaaS do angażowania klientów.

Pomaga ona nawiązywać połączenia z niestandardowymi klientami w czasie rzeczywistym i szybko rozwiązywać ich problemy. W wyniku tego można zwiększyć zadowolenie klientów i wskaźnik ich utrzymania.

Zaawansowane funkcje, takie jak udostępnianie ekranu, chatboty, możliwość wspólnego przeglądania i funkcja połączeń głosowych sprawiają, że obsługa klienta staje się dziecinnie prosta.

Kluczowe funkcje Acquire

Oś czasu klienta do śledzenia działań i historii

Współdzielona skrzynka odbiorcza dla teamów

Śledzenie wskaźników wydajności

Pulpity w czasie rzeczywistym

Ceny Acquire

Acquire oferuje wyceny na żądanie.

Niestandardowe oceny klientów Acquire

Capterra : 5/5 (15+ opinii)

: 5/5 (15+ opinii) G2: 4.3/5 (20+ opinii)

Najczęściej zadawane pytania dotyczące narzędzi SaaS

Szukasz więcej odpowiedzi? Sprawdźmy je.

1. Jakie są zalety narzędzi SaaS?

Narzędzia SaaS mają więcej zalet niż tylko brak instalacji i praca z domu.

Niektóre z nich obejmują:

Dostępność : ponieważ dostawcy SaaS dostarczają aplikacje przez Internet, można uzyskać do nich dostęp z dowolnego urządzenia i lokalizacji z połączeniem internetowym

: ponieważ dostawcy SaaS dostarczają aplikacje przez Internet, można uzyskać do nich dostęp z dowolnego urządzenia i lokalizacji z połączeniem internetowym Automatyczne aktualizacje : zamiast kupować nowe oprogramowanie lub instalować aktualizacje, możesz polegać na dostawcy SaaS, który automatycznie przeprowadzi aktualizacje i poprawki błędów

: zamiast kupować nowe oprogramowanie lub instalować aktualizacje, możesz polegać na dostawcy SaaS, który automatycznie przeprowadzi aktualizacje i poprawki błędów Dostosowanie : produkt lub aplikacja SaaS często posiada niestandardowe funkcje, które pomagają użytkownikom dostosować je do własnych upodobań

: produkt lub aplikacja SaaS często posiada niestandardowe funkcje, które pomagają użytkownikom dostosować je do własnych upodobań Bezpieczeństwo SaaS : odpowiedzialność za ochronę danych jest udostępniana przez dostawców SaaS

: odpowiedzialność za ochronę danych jest udostępniana przez dostawców SaaS Elastyczne płatności: subskrypcję SaaS można wykupić w zależności od posiadanego budżetu, a także zakończyć ją w dowolnym momencie

2. Jak wybrać narzędzie SaaS?

Oto kilka pytań, które można zadać, aby wybrać odpowiednie narzędzie:

Jakie narzędzia posiada już Twoja firma?

Czy narzędzie pozwoli zaoszczędzić czas?

Czy poprawi wydajność i jakość pracy?

Czy jest skalowalne?

Czy ma aplikacje na iOS i Androida do zrobienia, aby ułatwić dostęp do aplikacji SaaS w podróży?

3. Jakie narzędzia SaaS powinien mieć każdy startup?

SaaS dla małych Businessów i startupów może obejmować a:

Narzędzie do zarządzania projektami

Narzędzie do wideokonferencji

Narzędzie do komunikacji

Narzędzie zasięgowe

Narzędzie analityczne

To tylko kilka przykładów!

Optymalizacja cyklu pracy dzięki narzędziom SaaS

Przedstawiliśmy najlepsze narzędzia SaaS narzędzia dla startupów i dużych firm.

Bez kosztów instalacji i wsparcia sprzętowego, pozwalają pracować z najlepszymi talentami na całym świecie. Mogą również zautomatyzować większość procesów biznesowych.

Jeśli to nie jest zakończona umowa, to nie wiemy, co nią jest!

Pamiętaj, że sekretem powodzenia jest połączenie najlepszych produktów SaaS, w tym śledzenia czasu, analityki, obsługi klienta, marketingu w mediach społecznościowych itp.

Ale co najważniejsze, kompletne oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomoże Ci utrzymać wszystko w synchronizacji i na właściwym torze.

Na przykład ClickUp!

To oprogramowanie SaaS może pomóc w zarządzaniu zadaniami, CRM , Adnotacja PDF współpraca Teams, śledzenie czasu , raportowanie projektów i wiele więcej!

Nie zwlekaj! Dołącz ClickUp za darmo aby zapewnić powodzenie projektów bezpośrednio z kanapy.