16 najlepszych integracji Zendesk w 2024 roku

Kluczem do powodzenia jest niestandardowa obsługa klienta. Dzięki dobrej platformie obsługi klienta, takiej jak Zendesk, można stworzyć całościową obsługę klienta na dużą skalę. Platforma pomaga markom budować i utrzymywać dobre relacje z klientami, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju.

W jaki sposób Zendesk wspiera obsługę klienta? Cóż, ujednolica wiadomości w różnych kanałach, umożliwia łatwą automatyzację przy zerowym lub niskim kodzie, łatwo śledzi zgłoszenia wsparcia i monitoruje opinie klientów.

Aby jednak w pełni wykorzystać możliwości tej platformy do obsługi klienta, marki mogą skorzystać z ponad 1300 aplikacji i integracji Zendesk zaprojektowanych w celu rozszerzenia ich możliwości, aby zaspokoić różne potrzeby związane ze sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta.

Mając do wyboru tysiące aplikacji, z których integracji Zendesk powinieneś skorzystać?

Jesteśmy tutaj, aby podzielić się 16 najbardziej przydatnych integracji można znaleźć na Zendesk Marketplace.

Do dzieła!

16 najbardziej przydatnych integracji Zendesk w 2024 roku

Łatwe tworzenie zadań ClickUp bezpośrednio w Zendesk ClickUp to kompleksowa platforma wydajności, na której zespoły mogą wspólnie planować, organizować i współpracować nad zadaniami, dokumentami, czatem, celami, tablicami i nie tylko. ClickUp to niestandardowa platforma, którą można łatwo dostosować za pomocą kilku kliknięć, dzięki czemu zespoły wszystkich typów i rozmiarów mogą pracować bardziej efektywnie, zwiększając wydajność na nowy poziom.

Dzięki Integracja z Zendesk twój zespół wsparcia będzie na bieżąco z zadaniami i priorytetowymi biletami, zapewniając, że problemy klientów zostaną rozwiązane tak szybko, jak to możliwe, poprawiając wydajność i produktywność. Rzeczy do zrobienia za pomocą aplikacji Integracja z ClickUp include:

Połącz zadania z biletami w celu łatwego odniesienia i oddelegowania

Tworzenie nowych zadań z biletów Zendesk

Automatyczne aktualizacje po utworzeniu lub połączeniu zgłoszenia z zadaniem

Łatwe odwoływanie się do statusu i ID poprzez załącznik dowolnej liczby zadań ClickUp do zgłoszenia Zendesk Dowiedz się więcej o integracjach Traktowanie zgłoszeń jako zadań ułatwia ich śledzenie i zapewnia, że są one rozwiązywane tak szybko, jak to możliwe. To najlepsza dwukierunkowa droga między tymi potężnymi platformami opartymi na chmurze!

Zalety ClickUp

Ułatwia komunikację i współpracę między działami

Łatwa automatyzacja różnych procesów

Elastyczny i konfigurowalny

Niestandardowa obsługa klienta na światowym poziomie

Proste połączenie z Zendesk i monitorowanie postępów

Wady ClickUp

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej... jeszcze!

Krzywa uczenia się ze względu na liczbę dostępnych funkcji i poziom możliwości dostosowywania

Ceny ClickUp

Free

Unlimited : 5 USD na członka miesięcznie

: 5 USD na członka miesięcznie Business : 12 USD na członka miesięcznie

: 12 USD na członka miesięcznie Business Plus : $19 za członka miesięcznie

: $19 za członka miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie niestandardowych cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (4 781 opinii)

4,7/5 (4 781 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,071 opinii)

2. Slack

Przykład Integracja ze Slackiem z Zendesk Slack to jedna z najlepszych dostępnych aplikacji do przesyłania wiadomości. Usprawnia współpracę i przyspiesza cykl pracy, umożliwiając członkom zespołu efektywną komunikację. Jeśli chodzi o samodzielne aplikacje, wykonuje całkiem przyzwoitą robotę. Jednak aplikacja Slack przenosi jej możliwości na zupełnie nowy poziom.

Niektóre z korzyści integracji Zendesk ze Slackiem obejmują:

Bycie na bieżąco z odpowiedziami klientów poprzez wysyłanie zgłoszeń bezpośrednio do Slacka

Usprawnienie współpracy i dodawanie prywatnych notatek lub konwersacji pobocznych do zgłoszeń wsparcia w Slack

Zaproś klientów o wysokiej wartości do Slack, aby Twój zespół był dostępny zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba

Ustawienie automatyzacji w celu wyświetlania informacji zwrotnych w Slack w miarę ich otrzymywania

Integracja Slack z Zendesk może pomóc poprawić czas reakcji, utrzymać obciążenie pracą i poprawić jakość obsługi klienta, wśród innych korzyści.

Zalety Slack

Wszystkie rozmowy robocze są w jednym miejscu dzięki powiadomieniom Slack

Łatwo go wdrożyć bez szkolenia, ponieważ jest używany prawie wszędzie

Łatwy w użyciu i naturalny

Możliwość segmentacji kanałów dla określonych części projektu

Wady Slack

Wiele kanałów z różnymi Teamsami może przytłoczyć użytkownika

Ceny Slacka

Free

Standard : $6.67/$8.00 za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie/miesięcznie

: $6.67/$8.00 za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie/miesięcznie Plus : $12.50/$15.00 na użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie/miesięcznie

: $12.50/$15.00 na użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie/miesięcznie Enterprise Grid: Skontaktuj się, aby uzyskać niestandardowe szczegóły cenowe

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (30 180 opinii)

4,5/5 (30 180 opinii) Capterra: 4,7/5 (21 435 opinii)

3. Shopify

przez Shopify Przy wysokim poziomie konkurencji w sklepach eCommerce, potrzebujesz każdej przewagi, jaką możesz uzyskać. A dobra obsługa klienta przechodzi długą drogę. Jeśli ustawiłeś sklep na platformie Shopify, integracja Zendesk dla Shopify ma kluczowe znaczenie dla poprawy obsługi klienta i wsparcia. Niektóre z korzyści tej integracji obejmują:

Połączenie wielu witryn sklepowych Shopify z kontem Zendesk w celu usprawnienia zarządzania

Dodanie widżetu internetowego na stronie witryny sklepu, dzięki czemu niestandardowi klienci mogą szybko skontaktować się z Tobą lub obsłużyć się samodzielnie

Redaktor biletów umożliwiający łatwe zamawianie anulowanych zamówień i zwrotów pieniędzy

Umożliwia zespołowi wsparcia dostęp do informacji o kliencie bezpośrednio z Twojego sklepu Shopify i zapewnia im dostęp do informacji przed podjęciem działań.

Zalety Shopify

Działa jako CRM dla Zendesk

Możesz skalować obsługę klienta w Zendesk wraz z rozwojem swojego biznesu

Funkcje AI w Zendesk mogą personalizować odwiedzających

Wady Shopify

ID e-mail i ID numeru telefonu Shopify są identyfikowane jako osobni użytkownicy w Zendesk

Ceny Shopify

Podstawowy : 29 USD miesięcznie

: 29 USD miesięcznie Shopify : 79 USD miesięcznie

: 79 USD miesięcznie Zaawansowany: 299 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Shopify

G2: 4,3/5 (4 109 recenzji)

4,3/5 (4 109 recenzji) Capterra: 4.5/5 (5,672 opinii)

4. Geckoboard

Tworzenie niestandardowych pulpitów w Geckoboard z danych Zendesk

Geckoboard to poręczne narzędzie, które umożliwia tworzenie i udostępnianie pulpitów w czasie rzeczywistym w kilku krokach. Integruje się z ponad 80 narzędziami, aby zwiększyć wygodę i możliwości. Jedną z najważniejszych integracji jest ta z Zendesk.

Integracja z Zendesk pozwala Tobie i Twojemu zespołowi na łatwe udostępnianie w czasie rzeczywistym danych dotyczących obsługi klienta Zendesk za pomocą łatwych do zrozumienia pulpitów. Niektóre z funkcji obejmują:

Łatwe tworzenie pulpitów w oparciu o metryki Zendesk

Wizualizacje są łatwe do interpretacji

Filtry zasilania do wizualizacji danych

A udostępnianie pulpitów utworzonych przez skopiowanie-wklejenie linku i udostępnienie go w wiadomości jest łatwe!

Zalety Geckoboard

Pozwala członkom Teams skupić się na właściwych metrykach w Zendesk

Wykrywanie problemów przed ich wystąpieniem i rozwiązywanie ich dzięki lepszej wizualizacji

Motywuje najlepszych agentów Zendesk, jeśli wyróżnisz ich na pulpicie

Wady Geckoboard

Jesteś ograniczony do wcześniej ustalonych pól danych

Ceny Geckoboard

Essential : 39 USD miesięcznie

: 39 USD miesięcznie Pro : 79 USD miesięcznie

: 79 USD miesięcznie Scale: $559 miesięcznie

Geckoboard oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (47 recenzji)

4.3/5 (47 recenzji) Capterra: 4.6/5 (76 recenzji)

5. Nicereply

przez Nicereply

Nicereply to Oprogramowanie do ankiet CX które oferuje ankiety CSAT, NPS i Customer Effort Score dla Zendesk.

Korzystanie z Nicereply pozwala mierzyć satysfakcję, wysiłek lub lojalność klientów za pomocą ankiety na dole każdego e-maila, w makrach lub wyzwalaczu po rozwiązaniu zgłoszenia lub czatu. Odpowiedzi są przesyłane z powrotem do Zendesk jako komentarze i wartości pól niestandardowych.

Niektóre z korzyści płynących z integracji obejmują:

W pełni niestandardowe ankiety

Decydowanie, kiedy ankiety będą dostarczane

Ochrona niestandardowych klientów przed nadmierną liczbą ankiet

Usuwanie spamu, nieistotnych lub obraźliwych ocen

Zalety Nicereply

Różnorodność ankiet dotyczących doświadczenia klienta (CSAT, CES i NPS, ankieta 5-gwiazdkowa, emotikony itp.)

Łączenie wielu kanałów dystrybucji

Łatwe ustawienie i użytkowanie

Wady Nicereply

Analityka mogłaby być bardziej rozbudowana

Ceny Nicereply

Nicereply oferuje płatne plany zaczynające się od 39 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Nicreply

G2: 4.5/5 (378 opinii)

4.5/5 (378 opinii) Capterra: 4.7/5 (284 opinie)

6. Aktywność Mailchimp

przez Mailchimp Mailchimp to narzędzie marketingowe do zarządzania i prowadzenia rozmów z niestandardowymi klientami i innymi podmiotami. W przypadku integracji z Zendesk CRM, Mailchimp Activity umożliwia personalizację komunikacji z klientami.

Pozwala to na łatwą automatyzację zarządzania biletami, użytkownikami i agentami w Zendesk. Niektóre z funkcji obejmują:

Efektywne zarządzanie subskrypcjami listy mailingowej Mailchimp osoby zgłaszającej ticket

Widok wszystkich kampanii e-mail, które otrzymał zgłaszający bilet Zendesk Support

Widok szczegółowych informacji na temat działań podjętych przez osobę zgłaszającą bilet Zendesk w ramach każdej kampanii Mailchimp

Funkcje te, między innymi, pozwalają przewidywać potrzeby i pytania niestandardowych klientów, dzięki czemu interakcje są bardziej osobiste i znaczące.

Zalety aktywności Mailchimp

Doskonałe płatne plany

Przydatny dla wszystkich Business i projektów każdej wielkości

Kreatywny asystent oznacza, że nie musisz mieć dużych umiejętności projektowych

Wady aktywności Mailchimp

Mailchimp ogranicza cię tylko do określonych projektów i formatów

Cennik aktywności Mailchimp

Free

Essentials : $9.99 miesięcznie

: $9.99 miesięcznie Standard : $14.99 miesięcznie

: $14.99 miesięcznie Premium: 299 USD miesięcznie

Aktywność Mailchimp oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (14 952 opinii)

4,5/5 (14 952 opinii) Capterra: 4.4/5 (4,799 opinii)

7. Harvestr

przez Żniwa Harvestr to narzędzie do zarządzania produktami, które usprawnia współpracę, umożliwiając zespołom produktowym podejmowanie świadomych decyzji dotyczących produktów. Integracja z Zendesk pozwala na połączenie zespołów wsparcia i produktowych. Pozwala to zespołowi produktowemu na wykorzystanie danych i opinii klientów w celu wprowadzenia ulepszeń zorientowanych na klienta lub tworzenia produktów zgodnie z ich potrzebami.

Te dane klientów pochodzą z biletów wsparcia Zendesk, które zawierają cenne opinie klientów. Może to poprawić współpracę między zespołem ds. produktu i zespołem wsparcia, dzięki czemu klienci będą bardziej zadowoleni z produktu.

Zalety Harvestr

Projektowanie niestandardowych produktów w celu zwiększenia zadowolenia klientów

Pomocny w unikaniu zaległości poprzez priorytetyzację zgłoszeń

Pozwala skupić się na doświadczeniu klienta

Dobrze dostosowuje się do różnych cykli pracy

Wady Harvestr

Brak rozszerzonych możliwości raportowania

Ceny Harvestr

Free : 14-dniowa bezpłatna wersja próbna

: 14-dniowa bezpłatna wersja próbna Skala : 79 USD/65 USD za redaktora miesięcznie rozliczane miesięcznie/rocznie

: 79 USD/65 USD za redaktora miesięcznie rozliczane miesięcznie/rocznie Elite : 139 USD na redaktora miesięcznie rozliczane rocznie

: 139 USD na redaktora miesięcznie rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się, aby uzyskać niestandardowe szczegóły cenowe

Oceny i recenzje Harvestr

G2: 4.9/5 (31 recenzji)

4.9/5 (31 recenzji) Capterra: 4.6/5 (501 opinii)

8. Zoom

przez ZoomZoom to jedna z najpopularniejszych aplikacji do wideokonferencji, która jest bardzo przydatna w usprawnianiu współpracy między członkami Teams. Jednak pewne sytuacje sprawiają, że jest ona przydatna w obsłudze klienta. Na przykład, gdy zapytanie klienta wymaga bardziej osobistego doświadczenia, takiego jak obejrzenie jego środowiska lub pomoc w fizycznym ustawieniu.

W tym miejscu pojawia się integracja Zendesk Zoom. Niektóre funkcje obejmują:

Zaplanuj i rozpocznij spotkanie z poziomu Zendesk bez konieczności logowania się osobno do Zoom

Nagrywanie wszelkich informacji z poprzedniej rozmowy i dostęp do nich w Zendesk

Te i inne specjalne funkcje sprawiają, że jest to niezbędne narzędzie. Jest to szczególnie ważne, jeśli często masz do czynienia z zapytaniami klientów, które wymagają doświadczenia jeden na jeden.

Zalety Zoom

Łatwe zapraszanie ludzi na spotkania

Bardzo przyjazny i łatwy w użyciu

Mnóstwo przydatnych aplikacji do połączenia

Wady Zoom

Potrzebne jest doskonałe połączenie internetowe

Ceny Zoom

Podstawowy : Free

: Free Pro : 14,99 USD miesięcznie za hosta

: 14,99 USD miesięcznie za hosta Business : 19,99 USD miesięcznie za hosta

: 19,99 USD miesięcznie za hosta Enterprise: 19,99 USD miesięcznie za hosta

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4.5/5 (41,571 recenzji)

4.5/5 (41,571 recenzji) Capterra: 4.6/5 (12,297 opinii)

Check out these Alternatywy powiększenia !

9. Spis

przez Zendesk Marketplace Potrzebujesz danych, aby usprawnić pracę swojego zespołu i podnieść jakość rozmów z klientami. Jeśli masz dane zablokowane w innych bazach danych lub narzędziach, nie jest możliwe zsynchronizowanie ich z narzędziami biznesowymi bez niestandardowych skryptów lub pomocy inżynierów. Chyba że posiadasz Census, który może połączyć Zendesk z Twoim cyklem pracy.

Census to jedna z preferowanych aplikacji, która umożliwia synchronizację danych z dowolnego magazynu z narzędziami sprzedażowymi i marketingowymi. Integracja z Zendesk umożliwia synchronizację tych informacji i danych z Zendesk za pomocą kilku dotknięć. Niektóre z jej funkcji obejmują:

Nie będziesz polegać na inżynierach do migracji danych w Zendesk

Twoje dane będą gotowe do użycia w Zendesk lub w zgłoszeniu

Przechowywanie wszystkich danych w jednym miejscu

Census jest jedną z bardziej krytycznych aplikacji, jeśli masz dane w różnych magazynach i chcesz je wykorzystać do poprawy obsługi klienta w zgłoszeniu.

Zalety Census

Agenci będą rozwiązywać problemy klientów lub zgłoszenia bez przełączania się między wieloma aplikacjami

Segmentacja użytkowników w celu poznania ważnych informacji i zidentyfikowania wzorców

Usprawnia przekierowywanie zgłoszeń Zendesk dzięki wykorzystaniu danych produktowych do identyfikacji najbardziej wartościowych klientów

Wady spisu

Trudno jest zmodyfikować synchronizację po utworzeniu zgłoszenia

Ceny Census

Free

Core : 800 USD miesięcznie

: 800 USD miesięcznie Platforma: Kontakt w sprawie niestandardowych pakietów cenowych

Oceny i recenzje w spisie powszechnym

G2: 4,6/5 (76 recenzji)

4,6/5 (76 recenzji) Capterra: Brak recenzji

10. Salesforce

przez Zendesk Salesforce to popularne narzędzie dla zespołów sprzedaży, marketingu i wsparcia. Pomaga Businessowi poprawić obsługę klienta i wydajność produktów. Integracja z Zendesk usprawnia współpracę między zespołami wsparcia i sprzedaży, zwiększając wydajność obsługi zgłoszeń lub klientów.

Umożliwia również obu Teamsom dostęp do właściwych danych klientów. Pozwala to zespołowi sprzedaży zamykać więcej transakcji, a zespołowi wsparcia oferować bardziej spersonalizowane doświadczenie. Pozwala również na automatyzację różnych działań, takich jak ponowne przypisanie zgłoszenia na podstawie określonych warunków.

Niektóre z funkcji i korzyści obejmują:

Zwiększone zadowolenie klientów dzięki spersonalizowanym rozmowom

Szybsze rozwiązywanie problemów dzięki współpracy Teams

Analizowanie danych dotyczących zgłoszeń do wsparcia Zendesk w oparciu o różne kryteria Salesforce

Integracja Zendesk z Salesforce pozwala uzyskać całościowy widok niestandardowych klientów dla wszystkich zespołów.

Zalety Salesforce

Łatwe śledzenie kontaktów, e-maili i szans oraz monitorowanie statusu potencjalnych klientów

Automatyzacja wielu procesów

Połączenie Salesforce CRM z dowolną zewnętrzną aplikacją lub programem

Wady Salesforce

Wdrożenie może być skomplikowane

Nieco wygórowana cena

Ceny Salesforce

Essentials : 25 USD miesięcznie

: 25 USD miesięcznie Professional : $75 za użytkownika miesięcznie

: $75 za użytkownika miesięcznie Enterprise : $150 za użytkownika miesięcznie

: $150 za użytkownika miesięcznie Unlimited: $300 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4,2/5 (12 815 opinii)

4,2/5 (12 815 opinii) Capterra: 4,4/5 (17 197 opinii)

11. Trello

przez TrelloTrello to narzędzie do zarządzania projektami dobrze znane ze swojego prostego interfejsu i łatwości użytkowania. W przypadku integracji z Zendesk, Trello służy między innymi do widoku cyklu pracy, automatyzacji procesów, tworzenia i przydzielania zadań, współpracy i komunikacji.

Integracja Zendesk Trello pozwala na załączenie biletów do istniejących kart lub tworzenie kart Trello bezpośrednio z biletów Zendesk. Wystarczy tylko przejść do zgłoszenia, otworzyć kartę Aplikacja Trello po zintegrowaniu można dodać go do istniejącej karty lub utworzyć nową.

Korzyści i funkcje tego obejmują:

Łatwe śledzenie i organizowanie zgłoszeń Zendesk w różnych działach i teamach

Daje przejrzysty widok procesów rozwiązywania zgłoszeń dla zespołu obsługi klienta

W tej aplikacji możesz zarządzać stałym cyklem pracy, oddelegować zadania i szybko rozwiązywać problemy klientów, ponieważ Twój zespół będzie na tej samej stronie.

Zalety Trello

Prosty i przejrzysty wygląd i interfejs

Usprawnia współpracę między różnymi zespołami

Zapewnia, że zespół jest zawsze na tej samej stronie

Szybka integracja i rozpoczęcie użytkowania

Wady Trello

Kontrola uprawnień mogłaby być do zrobienia z większą ilością szczegółów

Ceny Trello

Free

Standard : 5 USD miesięcznie

: 5 USD miesięcznie Premium : $10 miesięcznie

: $10 miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Trello oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (12, 812 opinii)

4.4/5 (12, 812 opinii) Capterra: 4.5/5(21,228 opinii)

12. TypeGenie

przez TypeGenie TypeGenie jest zaawansowane narzędzie AI które uczy się zakończonych zdań spersonalizowanych dla marki i agentów wsparcia. To sprawia, że nasza lista integracji Zendesk, ponieważ tworzy odpowiedzi szybciej i w ujednoliconym tonie głosu, co ma kluczowe znaczenie dla brandingu.

Połączenie TypeGenie z Zendesk poprawia wydajność obsługi klienta dzięki opartym na AI zdaniom i zakończonym słowom podczas pisania przez agentów obsługi klienta.

Niektóre z korzyści i funkcji integracji TypeGenie z Zendesk obejmują:

Usuwanie powtarzających się elementów z wiadomości w celu poprawy jakości

Spędzanie mniej czasu na pisaniu, aby zapewnić szybszą odpowiedź na nowe zgłoszenie lub zająć się istniejącym zgłoszeniem

Automatyczne zakończenia są spersonalizowane i odpowiednie, ponieważ opierają się na wcześniejszych zgłoszeniach

Ciągłe uczenie się i stawanie się lepszym

Im szybciej odpowiadasz na niestandardowe zapytania klientów, tym lepsze wrażenia z korzystania z aplikacji i adresowania zgłoszeń.

Zalety TypeGenie

Agenci spędzają mniej czasu na rozwiązywaniu problemów

Rozwój bez użycia kodu

Przydatne narzędzia do raportowania i analizy

Łatwe ustawienie i użytkowanie

Wady TypeGenie

Zakończone mogą nie być dokładne, jak zacząć

Ceny TypeGenie

Pro : $20 za użytkownika miesięcznie

: $20 za użytkownika miesięcznie Premium : $28 za użytkownika miesięcznie

: $28 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w celu uzyskania niestandardowej wyceny

TypeGenie oceny i recenzje

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

13. Ringover

przez Zendesk Ringover to jedna z integracji Zendesk, która pomaga w efektywnym zarządzaniu profesjonalną komunikacją. Ty i Twój zespół możecie wykonywać i odbierać połączenia online lub z poziomu aplikacji na smartfony. Ma to kilka zalet, w tym nielimitowane połączenia do i z kilku krajów, dobry odbiór z dowolnego miejsca i integrację połączeń z CRM, między innymi.

Po zintegrowaniu tych połączeń z Zendesk możesz:

Tworzyć, aktualizować lub automatyzować istniejące zgłoszenia

Dzwonić do klientów z poziomu Zendesk za pomocą jednego kliknięcia

Odtwarzać wiadomości głosowe i nagrane rozmowy z poziomu Zendesk

Szybsze wybieranie numerów i łatwe przekierowanie do dostępnego członka zespołu

Te funkcje poprawiają relacje z klientami.

Zalety Ringover

Znacznie tańsze niż stacjonarna linia telefoniczna

Łatwy dostęp do szczegółów połączeń, w tym dzienników i nagrań

Uzyskanie informacji o kliencie podczas odbierania połączenia w celu zapewnienia dostosowanego wsparcia

Dane klientów są skonsolidowane w jednym miejscu

Wady Ringover

Czasami opóźnienie utrudnia płynną rozmowę

Ceny Ringover

Smart : 24 USD za użytkownika miesięcznie

: 24 USD za użytkownika miesięcznie Power : 49 USD za użytkownika miesięcznie

: 49 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w celu stworzenia niestandardowego planu

Ringover oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (27 recenzji)

4.7/5 (27 recenzji) Capterra: 4.6/5 (189 opinii)

14. Asana

przez Asana Dla integracji Zendesk, Asana to popularne narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala firmom współpracować, komunikować się, zarządzać i organizować swoje projekty i zadania. Integracja z Zendesk pozwoli na szybsze rozwiązywanie zgłoszeń.

Aplikacja ta umożliwia łatwe tworzenie i śledzenie zadań za pomocą biletów Zendesk. Można dodawać kontekst, załączać pliki i łączyć istniejące zadania w celu usprawnienia przepływu pracy. Gwarantuje to, że każdy zajmie się problemami związanymi ze wsparciem i zapewni niestandardowe usługi, niezależnie od tego, czy jest to nowy użytkownik, czy klient.

Niektóre z rzeczy, do zrobienia z tą integracją Zendesk obejmują:

Tworzenie zadań Asana z Zendesk

Łączenie istniejących zadań ze zgłoszeniami Zendesk

Sprawdzanie statusu rozwiązania bez opuszczania Zendesk

Dostęp do różnych szczegółów klienta w celu spersonalizowanej obsługi

Spośród wszystkich aplikacji na liście, ta integracja zamyka pętlę sprzężenia zwrotnego między Zendesk i Asaną, umożliwiając firmie ciągłą poprawę obsługi klienta .

Zalety Asany

Lepsza współpraca nad zadaniami za pośrednictwem Zendesk

Łatwe śledzenie priorytetów zgłoszeń i zadań

Dobra oferta funkcji w wersji Free

Integracja zewnętrznych narzędzi z Asaną

Niestandardowe tablice, kategorie, zadania i podzadania

Wady Asany

Wynikiem jest zbyt wiele powiadomień e-mail

Nie jest tak elastyczna, jak niektóre narzędzia z tej listy

Brak funkcji zwiększających wydajność w porównaniu z innymi narzędziami

Cennik Asana

Podstawowy : 0 USD za członka miesięcznie

: 0 USD za członka miesięcznie Premium : 10,99 USD za członka miesięcznie

: 10,99 USD za członka miesięcznie Business : 24,99 USD za członka miesięcznie

: 24,99 USD za członka miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie niestandardowych cen

Ocena i recenzje Asana

G2: 4.3/5 (8,831 recenzji)

4.3/5 (8,831 recenzji) Capterra: 4.5.5 (11 357 opinii)

Check out these Asana alternatywy !

15. Projekty Zoho

przez Projekty ZohoZoho Projects to narzędzie do zarządzania projektami do tworzenia cykli pracy, śledzenia zadań, połączenia z interesariuszami i współpracy zespołowej. W przypadku integracji z Zendesk, ta jest świetna, ponieważ umożliwia przesyłanie informacji między nimi i bardziej efektywne zarządzanie projektami dla każdego zgłoszenia.

Integracja pozwala na automatyzację kilku zadań, które mogłyby zmniejszyć wydajność zespołu. Niektóre z rzeczy, do zrobienia za pomocą integracji obejmują:

Automatyzacja złożonych danych firmy w ciągu kilku minut, aby zaoszczędzić czas

Ustawienie wyzwalaczy webhook na podstawie określonych działań

Korzystanie z reguł takich jak Opóźnienia i Decyzje w celu stworzenia wydajnego cyklu pracy

Wykonywanie działań o określonych porach dnia

Zalety Zoho Projects

Podział zadań na bardzo małe komponenty

Modyfikowanie szablonów bez wpływu na poprzednie projekty oparte na tym samym szablonie

Brak ograniczeń co do liczby projektów, które można utworzyć

Wady Zoho Projects

Integracja z Zendesk jest nieco ograniczona

Cennik Zoho Projects

Free

Premium : 4 USD miesięcznie za użytkownika

: 4 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4.3/5 (289 opinii)

4.3/5 (289 opinii) Capterra: 4.2/5 (256 opinii)

16. Monday

przez MondayMonday.com to platforma do zarządzania projektami i zespołami, zawierająca wszystkie niezbędne narzędzia do zarządzania projektami funkcje zarządzania do zrobienia wszystkiego, bez względu na wielkość projektu lub zespołu.

Integracja Monday Zendesk pozwala zespołowi wsparcia połączyć się z innymi zespołami, takimi jak produkt, inżynieria i sprzedaż. Usprawnia to przesyłanie cennych zgłoszeń użytkowników do całej firmy.

Niektóre z rzeczy, do zrobienia dzięki temu, obejmują:

Automatycznie przekształcać rozmowy z klientami Zendesk w zadania inżynieryjne

Zarządzanie i śledzenie każdego zgłoszenia z jednego miejsca

Powiadamiać i aktualizować członków zespołu bezpośrednio z Monday

Automatycznie konsolidować wszystkie interakcje z klientami w jednym miejscu

Zalety Monday

Tworzy usprawniony cykl pracy dla nowych zgłoszeń

Łatwa współpraca między Tablicami, śledzenie projektów i ustawienia

Automatyzacja pomaga użytkownikom być na bieżąco z zadaniami i ograniczyć pracę ręczną

Monday cons

Brak opcji dodawania niestandardowych komentarzy z poziomu Zendesk

Monday pricing

Indywidualny : Free

: Free Podstawowy : 8 USD za użytkownika miesięcznie

: 8 USD za użytkownika miesięcznie Standard : $10 za użytkownika miesięcznie

: $10 za użytkownika miesięcznie Pro : $16 za użytkownika miesięcznie

: $16 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie szczegółów

oceny i recenzje ### Monday

G2: 4.7/5 (6,166 recenzji)

4.7/5 (6,166 recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,687 recenzji)

Check out these Monday alternatives !

Usprawnij obsługę klienta dzięki integracji z Zendesk

Większość z tych integracji Zendesk jest skuteczna w zwiększaniu obsługi klienta, gdy są używane samodzielnie. Obecnie istnieją jednak tysiące narzędzi, które można połączyć w celu zapewnienia doskonałej obsługi klienta. To, czego potrzebujesz, aby doładować swoją obsługę klienta, to, jak nazywa to Gartner, "zintegrowany ekosystem funkcji".

Zendesk dostarcza sposób do zrobienia tego dzięki ponad 1300 integracjom. Mamy nadzieję, że znalazłeś jedną lub dwie integracje z powyższych, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele i powodzenie.

Jeśli potrzebujesz pełnego pakietu oprogramowania, aby wesprzeć cele i systemy swojej organizacji, z przyjemnością pomożemy Ci w ustawieniu się na powodzenie. Zapraszamy kontakt Sprzedaż kiedy będziesz gotowy!