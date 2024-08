10 najlepszych narzędzi do zarządzania mediami społecznościowymi dla agencji w 2024 roku

Z ponad 10 000 agencji cyfrowych w samych Stanach Zjednoczonych, nigdy nie było ważniejsze dla marek, aby mieć silną obecność w mediach społecznościowych, aby pozostać konkurencyjnym.

A dla agencji marketingowych zarządzających jedną lub wieloma markami, od danych powstania i raportowania wyników, korzystanie z odpowiedniego zestawu narzędzi może pomóc do zrobienia właśnie tego. Od oprogramowanie do zarządzania projektami do planowania, zarządzania i śledzenia każdej części projektu cykl pracy w mediach społecznościowych do współpracy w zakresie zawartości, narzędzia te zapewnią maksymalizację wysiłków zespołu i ustanowienie zwycięskiej strategii w zakresie zawartości.

Nadszedł czas, aby zrobić krok naprzód w mediach społecznościowych. Oto 10 najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do zarządzania mediami społecznościowymi dla agencji!

## Czym są narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi?

Narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi pomagają agencjom i firmom efektywniej zarządzać swoimi kontami w mediach społecznościowych.

Narzędzia te zapewniają szyk funkcji, takich jak:

Planowanie i harmonogramowanie postów

Monitorowanie mediów społecznościowych

Współpraca Teams

Analityka i raportowanie

Zarządzanie projektami izarządzanie kampaniami* I więcej

Podsumowując, mają one na celu skrócenie czasu spędzanego na żmudnej pracy, dzięki czemu agencje mogą skupić się na wartościowej pracy.

Co składa się na dobre narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi?

Solidne narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi powinno mieć następujące aspekty:

Intuicyjny interfejs użytkownika

Funkcja kalendarza, która oferuje przegląd zawartości na wielu platformach

Funkcje informacji zwrotnych i współpracy

Cykle pracy zatwierdzania z niestandardowymi lub wstępnie ustawionymi opcjami

Przystępne i skalowalne ceny

Dlaczego Twoja agencja powinna korzystać z narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi?

Dla agencji śledzenie wielu kampanii klientów w różnych kanałach mediów społecznościowych może być wyzwaniem. Dobre narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi umożliwia agencjom rozwiązanie wszystkich niezbędnych zadań: analizowanie danych, mierzenie wydajności, współpracę z klientami oraz tworzenie i dystrybucja zawartości.

To powiedziawszy, zanurzmy się w 10 narzędziach do zarządzania mediami społecznościowymi, które pomogą przenieść Twoją agencję na wyższy poziom. 🚀 📈

10 najlepszych narzędzi do zarządzania mediami społecznościowymi, o których musisz wiedzieć w 2024 roku

1. ClickUp

Najlepsze do kompleksowego zarządzania projektami i współpracy zespołowej

Monitorowanie aktualizacji projektu , zarządzaj cyklami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp ClickUp to wiodąca platforma do zarządzania projektami i zwiększania wydajności. W swojej istocie ClickUp został zaprojektowany jako kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, aby pomóc zespołom pozostać na szczycie swoich zadań, efektywnie zarządzać każdą częścią ich cyklu pracy i osiągać swoje cele.

Dlaczego więc to narzędzie jest przydatne dla agencji marketingowych? Oto kilka powodów:

1️⃣ W pełni konfigurowalna platforma pełna elastycznych funkcji: Oferuje setki potężnych funkcji, przyjazny dla użytkownika interfejs i w pełni konfigurowalną platformę. Oznacza to, że możesz skonfigurować ClickUp w dowolny sposób, aby dopasować go do potrzeb projektu, przypadku użycia, preferencji i cyklu pracy, dzięki czemu narzędzie to idealnie pasuje do każdego zespołu, w tym zespołów marketingu w mediach społecznościowych.

2️⃣ Zarządzanie projektami i współpraca w Teams : Dzięki ClickUp zespoły marketingowe będą miały dostęp do zaawansowanych funkcji zarządzania projektami i współpracy. Wybierz ponad 15 niestandardowych widoków, aby zorganizować projekty związane z marketingiem zawartości twój sposób, zestaw narzędzi, w tym Dokumenty ClickUp dla blogów, wiki, SOP i innych potrzeby dokumentacyjne oraz tablice do współpracy do burzy mózgów, planowania strategii i tworzenia map koncepcji. Menedżerowie mediów społecznościowych i zespoły mogą również znaleźć wiele wartości w widoku kalendarza ClickUp, gdzie mogą planować, koordynować i zarządzać swoimi mediami społecznościowymi i kalendarzem zawartości.

Zaplanuj posty społecznościowe, blogi i ogłoszenia wraz z innymi zadaniami i spotkaniami za pomocą widoku kalendarza w ClickUp

Wypróbuj widok kalendarza w ClickUp

3️⃣ Zezwala na gości takich jak klienci i zewnętrzne zespoły: Jeśli chodzi o komunikację z klientami i zespołami zewnętrznymi, agencje mogą zapraszać gości do dołączenia ich obszaru roboczego i korzystania z funkcji Ustawienia udostępniania i prywatności aby kontrolować, do czego mają dostęp goście. Przyznanie klientom dostępu do ClickUp oznacza, że możesz pracować z nimi w ramach platformy i korzystać z funkcji takich jak Proofing, która umożliwia dodawanie adnotacji do zdjęć, wideo i PDF w celu ułatwienia komunikacji i przyspieszenia procesu opiniowania i zatwierdzania.

Centralizuj informacje zwrotne i przyspiesz procesy zatwierdzania dzięki funkcji Proofing, przypisując komentarze bezpośrednio do załączników zadań

4️⃣ Biblioteka konfigurowalnych szablonów: ClickUp oferuje bibliotekę szablonów dla każdego przypadku użycia, w tym szablon dla początkujących Media społecznościowemplate i Nowoczesny szablon kalendarza mediów społecznościowych aby zapewnić solidne ramy dla przepływu pracy w ClickUp. Istnieje również szablon na poziomie zaawansowanym, który pomoże Ci opracować strategię mediów społecznościowych i zarządzać całą pracą, zespołami i klientem w jednym miejscu - The Szablon postów w mediach społecznościowych ClickUp !

Szablon postów społecznościowych ClickUp zawiera elastyczne, wstępnie zbudowane widoki, niestandardowe statusy, niestandardowe pola i wiele więcej, Twój osobisty szablon mediów społecznościowych daje Ci doskonałą podstawę do podłączenia, strategowania i optymalizacji zawartości

Niezależnie od tego, czy chodzi o agencje, małe Teams, duże Enterprise, czy gdzieś pomiędzy, ClickUp może pomóc w utrzymaniu organizacji i wydajności. Połącz swoje projekty marketingowe w mediach społecznościowych i zapewnij im płynne działanie dzięki temu kompleksowemu narzędziu do zarządzania projektami - może to być właśnie to, czego potrzebuje Twoja agencja social media.

Najlepsze funkcje

Ponad 15 niestandardowych widoków : 15+ niestandardowych widoków do wizualizacji mojej pracy na swój sposób, w tym widok Kalendarza

: 15+ niestandardowych widoków do wizualizacji mojej pracy na swój sposób, w tym widok Kalendarza ClickUp Brain: StwórzZawartość generowana przez AI przy użyciu narzędzia AI ClickUp

StwórzZawartość generowana przez AI przy użyciu narzędzia AI ClickUp Widok kalendarza : Zarządzaj kalendarzem społecznościowym, rozwijaj zawartość mediów społecznościowych i nie tylko w jednym widoku

: Zarządzaj kalendarzem społecznościowym, rozwijaj zawartość mediów społecznościowych i nie tylko w jednym widoku W pełni konfigurowalna platforma : Dostosuj ClickUp do dowolnych potrzeb. Użyj go dozarządzania projektami stron internetowych, zarządzania zawartością i nie tylko

: Dostosuj ClickUp do dowolnych potrzeb. Użyj go dozarządzania projektami stron internetowych, zarządzania zawartością i nie tylko Proofing : Przyspiesz proces opiniowania i zatwierdzania, dodając adnotacje bezpośrednio na obrazach, materiałach wideo i plikach PDF oraz oznaczając członków zespołu lub klientów

: Przyspiesz proces opiniowania i zatwierdzania, dodając adnotacje bezpośrednio na obrazach, materiałach wideo i plikach PDF oraz oznaczając członków zespołu lub klientów Etykiety : Dodawaj niestandardowe etykiety, aby organizować swoje zadania według kategorii

: Dodawaj niestandardowe etykiety, aby organizować swoje zadania według kategorii Flagi priorytetów : Oznaczaj swoje zadania jako pilne, o wysokim, normalnym i niskim priorytecie, aby upewnić się, że Twój zespół wie, co jest do zrobieniaco jest priorytetem *Dostosowywane szablony: Wybieraj spośród ponad 1000 konfigurowalnych szablonów dla każdego przypadku użycia, m.inszablony kalendarza zawartości *Aplikacja mobilna: ClickUp jest dostępny w wersji mobilnej. Dostęp do mojej pracy w każdej chwili z dowolnego miejsca

: Oznaczaj swoje zadania jako pilne, o wysokim, normalnym i niskim priorytecie, aby upewnić się, że Twój zespół wie, co jest do zrobieniaco jest priorytetem *Dostosowywane szablony: Wybieraj spośród ponad 1000 konfigurowalnych szablonów dla każdego przypadku użycia, m.inszablony kalendarza zawartości *Aplikacja mobilna: ClickUp jest dostępny w wersji mobilnej. Dostęp do mojej pracy w każdej chwili z dowolnego miejsca Możliwości integracji: Połączenie ClickUp z ponad 1000 innych narzędzi do pracy, aby zebrać całą swoją pracę w jednym miejscu i usprawnić cykl pracy

Ceny

Free Plan : Forever

: Forever Unlimited : $7 na członka/miesiąc

: $7 na członka/miesiąc Business : $12 za członka/miesiąc

: $12 za członka/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i opinie klientów

G2: 4,7 na 5 (6,547 recenzji)

4,7 na 5 (6,547 recenzji) Capterra: 4,7 na 5 (3 602 opinii) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Project-Management-CTA.png /%img/ ### 2. Planable

Najlepsze do współpracy w zakresie zawartości

przez Planable Planable to narzędzie do planowania zawartości i współpracy, które pomaga zespołom marketingowym planować, przeglądać, zatwierdzać i współpracować nad treściami w mediach społecznościowych.

Dzięki Planable możesz łatwo udostępniać pomysły na posty swoim współpracownikom i klientom oraz otrzymywać opinie w czasie rzeczywistym w tym samym miejscu. Z ich najnowszą aktualizacją, Uniwersalna zawartość teams mogą tworzyć i współpracować nad dowolnym rodzajem zawartości: postami w mediach społecznościowych, newsletterami, blogami, opisami produktów i wszystkim pomiędzy.

Istnieje kilka sposobów, w jakie Planable usprawnia zatwierdzanie zawartości. Na początek, użytkownicy Planable mogą wybrać jeden z 4 przepływów pracy zatwierdzania - Brak, Opcjonalny, Wymagany i Wiele poziomów zatwierdzania. Ten ostatni pozwala użytkownikom na niestandardowe zatwierdzanie w zależności od ustawienia, które pasuje do ich sytuacji i dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa, ponieważ posty przechodzą przez łańcuch zatwierdzania przed publikacją. Na przykład, można ustawić, że post musi najpierw przejść przez dział prawny klienta przed publikacją.

Intuicyjny interfejs Planable sprawia również, że współpraca między różnymi zespołami nie wymaga wysiłku. Rozmowy Twojego teamu są zawarte na jednej platformie, a Ty możesz łatwo oznaczać innych członków, aby rozpocząć dyskusję lub przejrzeć zawartość. Dzieje się tak, ponieważ konwersacje są wyświetlane tuż obok danego postu w formie komentarzy i odpowiedzi.

Dostępna jest również współpraca zewnętrzna. Zawartość i komentarze mogą być ustawione jako "wewnętrzne", dopóki nie będziesz w 100% pewien, że są gotowe do zatwierdzenia przez klienta. Jeśli chodzi o klientów, istnieje możliwość wygenerowania linku prowadzącego bezpośrednio do postu, dzięki czemu klient może po prostu przeskoczyć i podzielić się swoimi przemyśleniami w komentarzach.

Niezależnie od tego, czy jesteś butikiem agencją marketingową lub prowadzisz wielu różnych klientów, Planable zapewnia narzędzia do usprawnienia procesów współpracy w celu uzyskania lepszych wyników kampanii. Możesz zacząć od planowania wprowadzenia produktu na rynek i użyć Planable do synchronizacji zawartości ze wszystkich kanałów (media społecznościowe, blog, e-maile, banery itp.).

Najlepsze funkcje

Wielopoziomowe i niestandardowe cykle pracy zatwierdzania

Synchronizacja i/lub dostosowywanie postów dla platform mediów społecznościowych (jeszcze niedostępne dla uniwersalnej zawartości)

Intuicyjny i elegancki widok kalendarza

Niestandardowe filtry dla zawartości, które można zapisać jako widoki niestandardowe

Pięć sposobów widoku zawartości (siatka, lista, kanał,Kalendarz)

Współpraca w czasie rzeczywistym

Narzędzie do edycji obrazów w aplikacji

Integracja z głównymi platformami mediów społecznościowych

Cennik

Free plan

Podstawowy : $13 za użytkownika/miesiąc

: $13 za użytkownika/miesiąc Pro : $26 za użytkownika/miesiąc

: $26 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i opinie klientów

G2: 4,6 na 5 (548 recenzji)

4,6 na 5 (548 recenzji) Capterra: 4,5 na 5 (305 opinii)

3. Hootsuite

Najlepsze dla agencji zajmujących się tworzeniem zawartości i raportowaniem

przez Hootsuite Hootsuite jest jednym z najstarszych i najbardziej znanych narzędzi do zarządzania mediami społecznościowymi. Hootsuite wyrobił sobie markę jako jedno z rozwiązań dla agencji, które chcą inwestować w swoje wysiłki marketingowe w mediach społecznościowych.

Hootsuite posiada wiele funkcji, których oczekuje się od narzędzia mediów społecznościowych tego kalibru, w tym planowanie postów w mediach społecznościowych, monitorowanie, zarządzanie zadaniami i raportowanie wydajności. Dzięki równemu połączeniu funkcji raportowania i zarządzania projektami, Hootsuite jest dobrym rozwiązaniem dla agencji żonglujących wydajnością i kreatywnymi projektami.

Najlepsze funkcje

Menedżerowie mogą przypisywać konkretne posty w mediach społecznościowych do konkretnych członków Teams.

Kalendarz Hootsuite oferuje trzy sposoby wyświetlania kalendarza (lista, tydzień, miesiąc) i dwa podwidoki (według statusu postu lub sieci społecznościowej)

Szczegółowe funkcje analizy i raportowania

Limity

Brak scentralizowanej biblioteki multimediów do udostępniania zasobów

Stosunkowo limitowane funkcje współpracy w porównaniu do innych narzędzi

Strome ceny

Brak kontroli wersji postów

Brak możliwości udostępniania postów gościom

Ceny

Profesjonalista: $99 miesięcznie

$99 miesięcznie Teams: 249 dolarów miesięcznie

249 dolarów miesięcznie Business: 739 USD miesięcznie

739 USD miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.1 na 5(3,840 recenzji)

: 4.1 na 5(3,840 recenzji) Capterra: 4,4 na 5 (3,412 opinii)

4. Agorapulse

Najlepszy do zarządzania mediami społecznościowymi i projektami

przez Agorapulse Agorapulse to platforma do zarządzania mediami społecznościowymi, która oferuje funkcje planowania i zarządzania zadaniami. To, co odróżnia Agorapulse od innych narzędzi mediów społecznościowych dla agencji, to zakres nisz marketingowych, od analityki, monitorowania słów kluczowych i nasłuchu społecznego po zarządzanie projektami.

Najlepsze funkcje

Wizualny kalendarz zawartości

Udostępnianie kalendarza dodatek do współpracy zewnętrznej

Obejmuje szeroki zakres zadań marketingowych w mediach społecznościowych

Solidne funkcje zarządzania projektami w mediach społecznościowych

Limity

Brak wielopoziomowego zatwierdzania

Stroma krzywa uczenia się

Interfejs użytkownika można ulepszyć

Ceny

Free Plan

Standardowy: $49 za użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

$49 za użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) Profesjonalny: 79 USD za użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

79 USD za użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) Zaawansowany: 119 USD za użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

119 USD za użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) Niestandardowe: Skontaktuj się w celu wyceny

Oceny i opinie klientów

G2: 4,5 na 5 (871 opinii)

4,5 na 5 (871 opinii) Capterra: 4,6 na 5 (698 opinii)

5. Sprout Social

Najlepszy do monitorowania mediów społecznościowych

przez Sprout Sprout Social to narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi przeznaczone dla agencji. Sprout Social pozwala na łatwe zarządzać wieloma kontami na jednej platformie i współpracować między zespołami . Możesz także mierzyć powodzenie swoich kampanii dzięki szczegółowej analityce i funkcjom raportowania.

Kolejną świetną funkcją Sprout Social jest rozbudowana biblioteka zasobów. Ponieważ agencje z definicji polegają na zasobach, biblioteka zasobów Sprout zapewnia mnóstwo wartości, oferując całą podplatformę, na której agencje mogą udostępniać, zarządzać i dystrybuować zasoby zespołom i klientom.

Najlepsze funkcje

Inteligentna skrzynka odbiorcza do szybkiego sortowania zgłoszeń i pracy

Biblioteka zasobów z dwoma sposobami widoku, która pozwala na szybkie i łatwe zarządzanie zasobami

Bogata analityka, social listening i funkcje monitorowania

Współpraca zewnętrzna jest łatwa i prosta

Limity

Strome ceny dla małych agencji

Brak możliwości grupowania postów w kalendarzu

Brak opcji przeciągnij i upuść w kalendarzu

Cennik

Standard: 249 dolarów miesięcznie

249 dolarów miesięcznie Profesjonalny: 399 dolarów miesięcznie

399 dolarów miesięcznie Zaawansowany: 499 dolarów miesięcznie

499 dolarów miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i opinie klientów

G2: 4,4 na 5 (2,367 recenzji)

4,4 na 5 (2,367 recenzji) Capterra: 4,4 na 5 (550 opinii)

Sprawdź te Alternatywy Prout Social !

6. Bufor

Najlepsze do integracji, raportowania, zarządzania

przez Buffer

Podczas gdy Bufor zyskał sławę dzięki licznym integracjom, są one również potężnym narzędziem dla agencji każdej wielkości.

Buffer pozwala łatwo tworzyć i planować posty na wielu kontach w mediach społecznościowych. Doskonała analityka umożliwia śledzenie wydajności postów, raportowanie postępów i porównywanie się z konkurencją. Ponadto funkcja masowego planowania sprawia, że jest to idealne narzędzie dla agencji z dużą liczbą klientów.

Najlepsze funkcje

Wiele integracji, w tym Canva

Śledzenie i zarządzanie kampaniami; możesz tworzyć zawartość w oknie kampanii i śledzić zaplanowane, opublikowane, wersje robocze postów i zatwierdzenia

Posiada plan cenowy dosłownie dla agencji

Limity

Brak etykiet i etykiet dla postów, które są niezbędne w inicjatywach mediów społecznościowych na dużą skalę

Nie pozwala na współpracę z zewnętrznymi Teams

Infrastruktura zatwierdzania Hootsuite jest nieco ograniczona w tym sensie, że oprócz przepływu pracy zatwierdzania 1 do 1, użytkownicy nie mogą strukturyzować zatwierdzeń według warstw

Ceny

Free Plan

Essentials: $6 za kanał/miesiąc

$6 za kanał/miesiąc Teams: $12 za kanał/miesiąc

$12 za kanał/miesiąc Agencja: 120 USD za 10 kanałów/miesiąc

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,3 na 5 (971 recenzji)

4,3 na 5 (971 recenzji) Capterra: 4,5 na 5 (1 390 opinii)

7. Sendible

Najlepsze dla małych i średnich agencji

przez Sendible

Następny na liście jest Sendible to potężne narzędzie zaprojektowane, aby pomóc agencjom zarządzać ich kontami w mediach społecznościowych. Sendible oferuje przyzwoicie zróżnicowany szyk funkcji, w tym kalendarze zawartości , zautomatyzowane wiadomości i możliwości raportowania. Dodatkowo, Sendible pozwala użytkownikom na współpracować z klientami i członkami Teams nad projektami w czasie rzeczywistym.

Sendible ma kilka funkcji, które odróżniają go od podobnych narzędzi, takich jak monitorowanie DM i pulpit klienta. Ten ostatni doskonale nadaje się do zrobienia usprawniając zarządzanie Teams-klientami . Warto również wspomnieć o wbudowanym edytorze obrazów i sugestiach tematów.

Najlepsze funkcje

Użytkownicy mogą synchronizować i edytować posty na wielu platformach mediów społecznościowych zamiast edytować każdy post indywidualnie

Intuicyjny kalendarz mediów społecznościowych, który jest bardzo łatwy w użyciu

Monitorowanie DM

Client Connect umożliwia klientom połączenie ich mediów społecznościowych z Pulpitem klienta bez podawania danych logowania

Niestandardowe przepływy pracy zatwierdzania dla klientów i zespołów mediów społecznościowych

Limity

Doświadczenie mobilne można poprawić

Ceny

Kreator: $29 miesięcznie

$29 miesięcznie Traction: $89 miesięcznie

$89 miesięcznie Skala: 199 dolarów miesięcznie

Oceny i opinie klientów

G2: 4,5 na 5 (832 opinii)

4,5 na 5 (832 opinii) Capterra: 4,5 na 5 (116 opinii)

8. Później

Najlepsze dla agencji zajmujących się mediami społecznościowymi i content marketingiem

przez Later Później to doskonały wybór dla każdej agencji, która chce przenieść zarządzanie mediami społecznościowymi na wyższy poziom. Jego intuicyjny system planowania umożliwia użytkownikom planowanie i publikowanie zawartości w wielu kanałach w jednym miejscu, oszczędzając czas i wysiłek. Oferuje również potężne funkcje analityczne i narzędzia SEO.

Dodatkowo, biblioteka mediów wizualnych Later ułatwia przechowywanie i organizowanie zawartości wizualnej, umożliwiając użytkownikom szybkie znalezienie idealnego zdjęcia lub wideo do następnego postu. Dzięki takim potężnym funkcjom nic dziwnego, że Later stał się jednym z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania mediami społecznościowymi agencji.

Najlepsze funkcje

Integracja z WordPress

Łatwość obsługi i przejrzysty interfejs

Solidna biblioteka multimediów, która ułatwia zarządzanie zasobami dla Teams izarządzanie klientami łatwiejsze

Wsparcie dla linków w bio

Limity

Brak integracji z profilem Google (wcześniej Google My Business)

Nieco nieelastyczne ceny. Na przykład w planach Starter i Growth ustawiono limity odpowiednio do 30 i 150 postów na kanał społecznościowy

Plany Starter ograniczają dane analityczne do maksymalnie trzech miesięcy

Cennik

Starter: 18 USD miesięcznie

18 USD miesięcznie Wzrost: 40 dolarów miesięcznie

40 dolarów miesięcznie Zaawansowany: $80 miesięcznie

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,6 na 5 (289 recenzji)

4,6 na 5 (289 recenzji) Capterra: 4,4 na 5 (358 opinii)

9. Planoly

Najlepsze dla średnich i dużych agencji

przez Planoly Planoly to kolejny doskonały wybór dla agencji, które chcą zoptymalizować swój przepływ pracy w mediach społecznościowych. Ta popularna platforma do planowania współpracuje z Instagramem, Pinterestem, Twitterem, Facebookiem i innymi głównymi platformami.

Planoly dostarcza prosty interfejs wizualny, który pomaga współpracować, planować kampanie, śledzić wskaźniki wydajności i analizować wyniki. Planoly ułatwia również tworzenie oszałamiających wizualizacji, oferując ponad siedem milionów zdjęć stockowych, grafik i markowych czcionek.

Najlepsze funkcje

Wsparcie dla funkcji Link in Bio

Solidny planer wideo TikTok w aplikacji

Wsparcie dla wzajemnego publikowania między platformami (na przykład wideo z TikTok do krótkich filmów z YouTube)

Limity

Bezpłatna wersja próbna trwa tylko siedem dni

Małe agencje mogą uznać Planoly za niedostępne, ponieważ Starter Plan nakłada ograniczenie na liczbę miesięcznych uploadów

Cennik

Starter: $13 miesięcznie

$13 miesięcznie Rozwój: 23 USD miesięcznie

23 USD miesięcznie Profesjonalista: $43 miesięcznie

Niestandardowe oceny i recenzje klientów

G2: 4,3 na 5 (64 opinie)

4,3 na 5 (64 opinie) Capterra: 4,5 na 5 (46 opinii)

10. Loomly

Najlepsze do analityki i współpracy

via Loomly

Ostatnim wpisem w naszym zestawieniu najlepszych narzędzi mediów społecznościowych dla agencji jest Loomly .

Loomly oferuje intuicyjny interfejs użytkownika, który sprawia, że planowanie i publikowanie postów jest łatwe i pozwala użytkownikom na podgląd postów we wszystkich swoich kanałach i ustawienie automatycznych procesów zatwierdzania z konfigurowalnymi rolami i uprawnieniami.

Ta ostatnia funkcja daje teamom agencyjnym większą kontrolę nad zawartością ich klientów, podczas gdy zapewniając spójność marki . Korzystając z Loomly, agencje mogą również analizować wydajność swojej zawartości za pomocą szczegółowych raportów dotyczących zaangażowania, zasięgu i innych wskaźników. Wszystko to sprawia, że Loomly jest idealnym wyborem dla agencji, które chcą poprawić swoją efektywność w zarządzaniu mediami społecznościowymi.

Najlepsze funkcje

Wsparcie dla integracji ze Snapchatem

Konfigurowalne cykle pracy zespołu do zatwierdzania i publikowania zawartości mediów społecznościowych

Sugerowane pomysły na posty i kanały RSS inspirujące zespół

Limity

Brak obszarów roboczych lub folderów

Ręczne publikowanie postów na Instagramie i Facebooku

Problemy z interfejsem użytkownika filtrów

Ceny

Podstawa: 35 dolarów miesięcznie

35 dolarów miesięcznie Standardowy: $7 miesięcznie

$7 miesięcznie Zaawansowany: 172 USD miesięcznie

172 USD miesięcznie Premium: $359 miesięcznie

$359 miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i opinie klientów

G2: 4,6 na 5 (1,307 opinii)

(1,307 opinii) Capterra: 4,7 na 5 (476 opinii)

Usprawnij cykl pracy i zarządzaj wieloma kontami za pomocą narzędzi społecznościowych

Najlepsze narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi dla agencji zależą od ich konkretnych potrzeb i wielkości. Większe agencje mogą wymagać bardziej zaawansowanych rozwiązań z głębszą automatyzacją i możliwościami analitycznymi.

Z kolei mniejsze agencje mogą zadowolić się prostszymi rozwiązaniami, które oferują funkcje wystarczające do zrobienia podstawowych rzeczy. Bez względu na to, jakie są twoje potrzeby, istnieje platforma do planowania mediów społecznościowych, która może je spełnić - musisz tylko wybrać tę, która zapewnia funkcje i elastyczność, aby wesprzeć rosnące potrzeby i skalowanie biznesu! /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/ClickUp-Blog-Simple-CTA.png ClickUp Blog Simple CTA /%img/ ---

Guest Writer:

Marco Giuliani jest content marketerem w Planable i aspirującym YouTuberem. Specjalizuje się w pisaniu zawartości, copywritingu w mediach społecznościowych i powieściach graficznych neo-noir