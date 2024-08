10 najlepszych alternatyw Sprout Social w 2024 roku (recenzje i ceny)

Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem mediów społecznościowych, częścią zespołu agencji marketingowej, czy też samodzielnie zajmujesz się zawartością jako influencer, prawdopodobnie wiesz o Sprout Social. To popularne narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi zostało zaprojektowane, aby pomóc Ci kontrolować swoją obecność w Internecie i angażować odbiorców na wielu platformach społecznościowych.

Użytkownicy uwielbiają wbudowane funkcje raportowania i opcje przesyłania wiadomości, które pozwalają odpowiadać na skrzynkę odbiorczą w wielu sieciach społecznościowych bez opuszczania platformy. 🌻

Mimo to, może to nie być najlepsze narzędzie do mediów społecznościowych dla każdego. Ma wysoką etykietę cenową, która może być poza zasięgiem małych firm i osób z ograniczonym budżetem. Co więcej, Sprout Social nie integruje się z witrynami takimi jak YouTube i Pinterest, co oznacza, że będziesz musiał użyć innych metod, aby publikować w tych witrynach.

Na szczęście Sprout Social nie jest jedyną opcją na usprawnienie przepływu pracy w mediach społecznościowych.

Tutaj pokażemy ci 10 najlepszych alternatyw Sprout Social i podzielimy się zaletami, wadami, cenami i ocenami każdego z nich.

Bonus: Ujawnimy również niezbędny dodatek do Sprout Social narzędzie do zarządzania projektami z funkcjami i funkcjami planowania zawartości, aby przenieść swoją obecność w mediach społecznościowych na wyższy poziom. 🙌

Czego należy szukać w alternatywach Prout Social ?

Sprout Social to wszechstronne narzędzie, więc warto zwrócić uwagę przy wyborze alternatyw. Zwróć uwagę na funkcje takie jak integracje, raportowanie i niestandardowe, jeśli są one ważne dla twojej pracy. 🤩

Pamiętaj o tych kluczowych funkcjach, szukając alternatyw dla Sprout Social:

Integracje: Sprout Social nie pozwoli ci publikować na wszystkich platformach mediów społecznościowych. Wybierz narzędzie, które oferuje integracje z innymi firmami, aby utrzymać swoją pracę w jednym miejscu i uniknąć przeskakiwania z jednego narzędzia do drugiego

Sprout Social nie pozwoli ci publikować na wszystkich platformach mediów społecznościowych. Wybierz narzędzie, które oferuje integracje z innymi firmami, aby utrzymać swoją pracę w jednym miejscu i uniknąć przeskakiwania z jednego narzędzia do drugiego Cena elastyczność: Jedną z głównych wad Sprout Social jest jego wysoka cena. Poszukaj konkurentów, którzy oferują plany w kilku punktach cenowych, aby znaleźć taki, który będzie odpowiedni dla twojego budżetu

Jedną z głównych wad Sprout Social jest jego wysoka cena. Poszukaj konkurentów, którzy oferują plany w kilku punktach cenowych, aby znaleźć taki, który będzie odpowiedni dla twojego budżetu Funkcje zarządzania projektami: Wybierz narzędzie, które oferuje funkcje zadań i przepływu pracy, aby usprawnić proces tworzenia zawartości w mediach społecznościowych

Wybierz narzędzie, które oferuje funkcje zadań i przepływu pracy, aby usprawnić proces tworzenia zawartości w mediach społecznościowych Analityka: Chociaż Sprout Social oferuje pewne funkcje raportowania, nie zawsze są one intuicyjne. Poszukaj rozwiązania, które oferuje szablony raportowania i narzędzia analityczne do dostosowywania wglądu

Chociaż Sprout Social oferuje pewne funkcje raportowania, nie zawsze są one intuicyjne. Poszukaj rozwiązania, które oferuje szablony raportowania i narzędzia analityczne do dostosowywania wglądu Automatyzacja: Cały sens korzystania ze Sprout Social polega na oszczędzeniu sobie ręcznego zadania publikowania postów na poszczególnych platformach mediów społecznościowych. Poszukaj alternatyw, które oferują automatyzację publikowania i generowania zawartości

10 najlepszych alternatyw Sprout Social do wykorzystania w 2024 roku

Najlepsze alternatywy dla Sprout Social pomogą zapracowanym marketerom mediów społecznościowych usprawnić proces, skalować zasięg, budować publiczność i zwiększać wysiłki związane z budowaniem marki. Oto 10 najlepszych alternatyw dla Sprout Social, które mogą pomóc w podniesieniu jakości kampanii i osiągnięciu celów. 🎯

1. Hootsuite

via HootsuiteHootsuite to narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi, które oszczędza czas i sprawia, że Twoje wysiłki w zakresie marketingu społecznościowego są bardziej skuteczne i angażujące. Natychmiastowe planowanie zawartości na różnych platformach za pomocą kilku kliknięć. Wbudowana analityka oferuje wgląd w jednym pulpicie, dzięki czemu można tworzyć kampanie, które działają - i porzucać te, które nie działają. ✨

Hootsuite najlepsze funkcje

Ujednolicona skrzynka odbiorcza, która pozwala odpowiadać na komentarze i wiadomości w jednej przestrzeni, niezależnie od tego, które sieci społecznościowe zostały użyte do komunikacji

Szybkie projektowanie postów za pomocąSzablony Canva w Hootsuite i błyskawicznie planuj posty dzięki sugestiom AI dotyczącym podpisów i hashtagów ⚡

Narzędzia do nasłuchiwania społecznościowego oferują wgląd w to, co mówią ludzie, dzięki czemu można dostosować zawartośćkampanie marketingowe które są pożądane przez odbiorców

Analizuj płatne, organiczne i internetowe metryki w jednej przestrzeni dzięki Hootsuite Advanced Analytics

Hootsuite limity

Nie można zmienić daty publikacji postów zbiorczych po ich zaplanowaniu; każdy z nich należy zaktualizować ręcznie

Możesz połączyć tylko profile Business na TikTok, co niektórzy użytkownicy uznali za limit ich zasięgu i kreatywności

Hootsuite cena

Profesjonalny : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Teams : $249/miesiąc

: $249/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Hootsuite oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (4,000+ recenzji)

: 4.1/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (3,500+ recenzji)

2. Khoros

przez Khoros Khoros oferuje zestaw narzędzi do marketingu w mediach społecznościowych, które obsługują wszystko, od analiz po publikowanie. To poręczne narzędzie pozwala ujednolicić konta w mediach społecznościowych, usprawnić cykl pracy i poprawić współpracę w zespole. Niezależnie od tego, czy chcesz dostroić się do tego, co mówią użytkownicy mediów społecznościowych, czy też zagłębić się w analitykę konkretnych kampanii, Khoros zapewni Ci ochronę. 🛠️

Najlepsze funkcje Khoros

Szybkie publikowanie na wszystkich kontach w mediach społecznościowych, bez konieczności przełączania zakładek lub otwierania nowych przeglądarek

Zarządzanie danymi powstania zawartości za pomocą folderów do przechowywania cennych informacji, w tym uprawnień, pomysłów na burzę mózgów i etykiet treści

Wbudowana skrzynka odbiorcza upraszcza moderację, ułatwiając interakcję z użytkownikami jeden na jeden

Niestandardowy system zatwierdzania oznacza możliwość tworzenia zabezpieczeń i systemów przeglądu w celu oceny zawartości przed jej opublikowaniem

Khoros limit

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje analityczne i odsłuchowe mogłyby być bardziej niezawodne

Narzędzie czasami doświadcza błędów podczas udostępniania zdjęć lub dodawania etykiet

Khoros cena

Kontakt dla Cena

Khoros oceny i recenzje

G2 : 3.8/5 (100+ recenzji)

: 3.8/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (20+ recenzji)

3. Agorapulse

przez Agorapulse Jako platforma do zarządzania mediami społecznościowymi, Agorapulse ułatwia tworzenie zorganizowanych i skutecznych kampanii na wielu profilach. Użyj tego narzędzia do tworzenia sprytnych postów w mediach społecznościowych, tworzenia raportów do śledzenia kampanii i współpracy z zespołem w celu generowania nowych pomysłów na dotarcie do odbiorców. 💡

Agorapulse najlepsze funkcje

Ujednolicona skrzynka odbiorcza umożliwia odpowiadanie na pytania i angażowanie obserwujących w jednym prostym interfejsie

Planowanie mediów społecznościowych jest łatwe dzięki intuicyjnym sugestiom zawartości i narzędziom do natychmiastowego wyzwalacza publikacji postów w mediach społecznościowych na różnych platformach

Funkcje nasłuchu społecznościowego oferują wgląd w to, co robią konkurenci i jak reagują Twoi odbiorcy

Analityka pozwala zobaczyć, jakie kampanie są skuteczne, niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć potencjalnych klientów, budować ruch, czy dokonywać konwersji

Agorapulse limity

Narzędzie nie oferuje sugestii, kiedy publikować posty

Niektórzy użytkownicy mieli problemy z rozmiarem i formatem obrazów podczas planowania postów

Agorapulse cena

Standard : $69/użytkownika/miesiąc

: $69/użytkownika/miesiąc Profesjonalny : $99/użytkownik/miesiąc

: $99/użytkownik/miesiąc Zaawansowany : $149/użytkownik/miesiąc

: $149/użytkownik/miesiąc Niestandardowy: Kontakt w sprawie wyceny

Agorapulse oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (900+ recenzji)

: 4.5/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (700+ recenzji)

4. Sprinklr

przez Sprinklr Sprinklr to narzędzie do zarządzania doświadczeniami klientów, zaprojektowane, aby pomóc firmom w połączeniu i budowaniu lepszych relacji z użytkownikami. W szczególności, Sprinklr Social pomaga Teams realizować następujące cele strategie mediów społecznościowych . Od sugestii konwersacji AI po planowanie zbiorcze - użyj tego narzędzia do zarządzania wszystkimi kampaniami społecznościowymi i angażowania odbiorców.

Sprinklr najlepsze funkcje

Narzędzie Gallery umożliwia osadzanie zawartości społecznościowej w witrynie, dzięki czemu czytelnicy czują połączenie z Tobą i Twoimi produktami

Twórz niestandardowe społeczności, aby współpracować bezpośrednio z influencerami i zwolennikami w celu promowania swoich usług na różnych platformach

Zarządzanie ponad 35 platformami społecznościowymi i komunikacyjnymi w jednej wygodnej przestrzeni

Uprawnienia na poziomie konta pozwalają rozwiązywać i zapobiegać faux pas na poziomie procesu, zapewniając, że zawartość jest sprawdzana i zatwierdzana przed opublikowaniem

Sprinklr limity

Drobne usterki mogą spowolnić postęp i ograniczyć wydajność

Możesz wysyłać wiadomości DM z platformy tylko do użytkowników, którzy śledzą Twoje konta społecznościowe

Sprinklr cena

Zaawansowany : Od 249 USD za licencję/miesiąc

: Od 249 USD za licencję/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Sprinklr oceny i recenzje

G2 : 4/5 (798+ recenzji)

: 4/5 (798+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (70+ recenzji)

5. Planable

przez Możliwość planowania Planable przenosi powolną, nieporęczną metodę tworzenia zawartości w XXI wiek. Porzuć arkusze kalkulacyjne i użyj Planable do tworzenia, zatwierdzania i publikowania całej wizualnie angażującej zawartości w jednym wygodnym narzędziu. 🤩

Najlepsze funkcje Planable

Twórz zawartość bezpośrednio w aplikacji i zobacz dokładnie, jak będzie wyglądać podczas pracy nad nią

Wizualne pulpity wspierają wszystkie rodzaje danych powstania zawartości, od newsletterów e-mail po Instagram Reels

Zapraszanie współpracowników i interesariuszy do wspólnego tworzenia wizualizacji i zatwierdzania ich za jednym zamachem

Używaj obszarów roboczych do tworzenia projektów dla poszczególnych klientów, marek lub zespołów

Planowane limity

Narzędzie wspiera tylko publikowanie w serwisach TikTok, Google My Business, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube i Facebook

Zaprojektowany do zarządzania zawartościąstrumienie robocze więc nie ma zbyt wiele pod względem analityki

Planable pricing

Free

Podstawowy : 11 USD/użytkownika

: 11 USD/użytkownika Pro : $22/użytkownika

: $22/użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Planowane oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (500+ recenzji)

: 4.6/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (300+ recenzji)

6. Zoho Social

przez Zoho SocialZoho to światowej klasy CRM wykorzystywany do wszystkiego, od generowania leadów po sprzedaż i niestandardową obsługę klienta. Zoho Social to kompleksowe narzędzie firmy do mediów społecznościowych, mające na celu uproszczenie i podniesienie brandingu. Planuj posty, monitoruj kampanie i twórz raporty, aby udostępniać spostrzeżenia i tworzyć lepsze strategie mediów społecznościowych. 💪

Zoho Social najlepsze funkcje

Nieograniczone planowanie postów na wszystkich ulubionych kanałach społecznościowych

Funkcje kalendarza zawartości pozwalają łatwo sprawdzić, kiedy zawartość jest zaplanowana i uzyskać wgląd w najlepszy czas na dotarcie do odbiorców

Reagowanie w czasie rzeczywistym dzięki intuicyjnemu pulpitowi, który wyświetla wiadomości i zaangażowanie w posty

Narzędzia do współpracy i analizy pozwalają na śledzenie benchmarków i prowadzenie skutecznych kampanii

Zoho Social limity

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że konta mogą rozłączyć się z narzędziem i trzeba je ręcznie ponownie połączyć

Interfejs wymaga nauczenia się obsługi

Zoho Social cena

Standard : 15 USD/miesiąc

: 15 USD/miesiąc Profesjonalny : $40/miesiąc

: $40/miesiąc Premium: $65/miesiąc

Zoho Social oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (2,500+ recenzji)

: 4.6/5 (2,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

7. SocialBee

przez SocialBee SocialBee to kompleksowe narzędzie zaprojektowane tak, aby tworzenie, publikowanie i angażowanie się w mediach społecznościowych było łatwiejsze niż kiedykolwiek. Kluczowe funkcje obejmują planowanie postów, przyjazny dla użytkownika interfejs i analizy, które pomagają budować skuteczną obecność w mediach społecznościowych. ⭐

SocialBee najlepsze funkcje

Korzystaj z funkcji współpracy, aby zapraszać zespół do obszarów roboczych, dodawać uprawnienia i ustalać role, aby każdy miał dostęp, którego potrzebuje

WbudowanyNarzędzie marketingowe AI tworzy strategie i plany mediów społecznościowych, aby przyspieszyć kampanie

Skorzystaj z wizualnego kalendarza, aby wyświetlić podgląd nadchodzących postów i natychmiast zaplanować je w najlepszych godzinach i dniach dla odbiorców

Analityka oferuje szczegółowe informacje na temat wydajności postów, w tym zasięgu i wyświetleń

SocialBee limity

Interfejs może być powolny, jeśli planujesz dużo zawartości za jednym razem

Niektórzy użytkownicy życzyli sobie większej elastyczności w zakresie cyklicznego publikowania treści co dwa tygodnie lub raz w miesiącu

SocialBee ceny

Bootstrap : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Accelerate : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Pro: $99/miesiąc

SocialBee oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (200+ recenzji)

: 4.8/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (30+ recenzji)

8. Później

przez Później Later to alternatywa dla Sprout Social, która oferuje podobne funkcje, w tym prosty interfejs użytkownika, planowanie publikacji dla wielu sieci społecznościowych i analitykę. Użyj go do optymalizacji zawartości i usprawnienia cyklu pracy dla każdej osoby w zespole mediów społecznościowych. 🙇‍♀️

Późniejsze najlepsze funkcje

Tworzenie, edytowanie i planowanie zawartości do publikacji w jednym obszarze roboczym z konfigurowalnymi ustawieniami

Natychmiastowe generowanie połączonego linku na stronie bio bezpośrednio w narzędziu

Narzędzia analityczne do wykonania ciężkiej pracy, skrobanie kampanii, aby dowiedzieć się, co działa, a co nie z publicznością

Dostępna obsługa klienta ułatwia uzyskanie odpowiedzi i porad dotyczących maksymalnego wykorzystania funkcji narzędziastrategia zawartości mediów społecznościowych Późniejsze limity

Nie ma podglądu postów, więc musisz otworzyć każdy z nich, aby go edytować

Narzędzie nie planuje automatycznie publikowania postów na wszystkich platformach społecznościowych

Później Cena

Starter : 25 USD/miesiąc

: 25 USD/miesiąc Wzrost : $45/miesiąc

: $45/miesiąc Zaawansowany: $80/miesiąc

Późniejsze oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (300+ recenzji)

: 4.5/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (300+ recenzji)

9. Bufor

przez Bufor Buffer to narzędzie do planowania mediów społecznościowych, z którego korzystają setki tysięcy marketerów do zarządzania swoją strategią w mediach społecznościowych. Zarządzaj swoją marką i organicznie buduj grono odbiorców dzięki intuicyjnemu wglądowi w publikacje, analizie kampanii i uproszczonemu udostępnianiu. 🤸

Bufor najlepsze funkcje

Szybkie dodawanie postów do kolejki dzięki rozszerzeniom Buffer, które za pomocą kilku kliknięć pozwalają zaplanować zawartość na kilku platformach

Sugerowane hashtagi oszczędzają czas i wysiłek dzięki rekomendacjom specjalnie dobranym dla odbiorców

Uprawnienia i procesy zatwierdzania ułatwiają sprawdzanie zawartości i przygotowywanie jej do publikacji

całodobowa obsługa klienta zapewnia wygodę i spokój ducha

Bufor limity

Specjalistyczne posty, takie jak karuzele, nie są wspierane

Analityka oferuje tylko podstawowe informacje

Bufor Ceny

Free

Essentials : $6/miesiąc

: $6/miesiąc Teams : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Agencja: $120/miesiąc

Bufor oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (900+ recenzji)

: 4.3/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1400+ recenzji)

10. Hopper

przez Hopper Zespoły mediów społecznościowych mogą dodawać zdjęcia, przesyłać zbiorcze posty i dodawać podpisy z jednego pulpitu dzięki Hopper HQ - narzędziu do zarządzania projektami w mediach społecznościowych. Można go używać do planowania postów na Instagramie, TikTok, Twitterze, Facebooku, LinkedIn, Pintereście i YouTube.

Najlepsze funkcje Hopper

Unlimited postów oznacza, że możesz tworzyć do zawartości swojego serca, nie martwiąc się o limity

Planer Kalendarza pozwala zaplanować zawartość na wizualnym pulpicie, podczas gdy Planer Siatki pozwala tworzyć fantazyjne posty w siatce na Instagramie 📅

Dzięki narzędziu "przeciągnij i upuść" można łatwo przenosić posty, jeśli zmienisz zdanie na temat kolejności

Pełna edycja obrazu oznacza, że możesz dostosować posty, aby wyglądały jak najlepiej na różnych platformach

Hopper limit

Narzędzie może rozłączyć się z kontami, opóźniając publikację

Wideo są ograniczone do 59 sekund, co ogranicza funkcję w przypadku dłuższej zawartości

Hopper cena

Hopper HQ: 19 USD/miesiąc/ustawienie społecznościowe

Oceny i recenzje Hopper

G2 : 4.4/5 (10+ recenzji)

: 4.4/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

Inne narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi

Chociaż te alternatywy Sprout Social pomagają ludziom zarządzać mediami społecznościowymi, nie oferują zbyt wielu funkcji poza tym. Aby zarządzać większymi marketingowymi cyklami pracy i kampanie, ClickUp spełnia wszystkie wymagania. ✅

Dzięki rozbudowanym funkcjom zarządzania projektami i możliwościom planowania zawartości, jest to wszechstronne narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi i wszystkimi procesami marketingowymi w jednej wygodnej przestrzeni.

</div>

Użyj ClickUp Brain do generowania zawartości, podpisów i burzy mózgów dla postów w mediach społecznościowych

ClickUp to gwiazda rocka w zarządzaniu projektami, zapewniająca kontrolę nad cyklami pracy i tworząca płynniejsze procesy. Niezależnie od tego, czy próbujesz śledzić swój kalendarz w mediach społecznościowych, czy szukasz kreatywnych sposobów na tworzenie skutecznych kampanii, ClickUp sprawi, że praca zostanie zrobiona. ClickUp Marketing umożliwia obsługę wszystkich inicjatyw, nie tylko mediów społecznościowych, w jednym miejscu. Umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym z członkami zespołu i burzę mózgów na temat pomysłów na kampanię lub pracę nad zadaniami od danych powstania do publikacji. ✍️ Zaawansowany szablon mediów społecznościowych ClickUp umożliwia burzę mózgów i śledzenie kalendarza zawartości w jednym poręcznym narzędziu. Użyj widoku listy, aby dodać pomysły na posty lub przełącz się na widok harmonogramu, aby zobaczyć kalendarz, w którym każdy post jest ustawiony do udostępniania.

Wykorzystaj szablon Social Media Advanced od ClickUp do przechowywania wszystkich połączonych treści, grafik, szkiców i pomysłów w jednym miejscu

Szablon Plan kampanii od ClickUp pomaga budować lojalność wobec marki i poszerzać grono odbiorców dzięki celowemu podejściu. Skorzystaj z szablonu, aby ustawić cele kampanii, podzielić zadania i dotrzymać terminów. Dodaj niestandardowe pola, aby dowiedzieć się, czego oczekujesz od zawartości i dodaj niestandardowe statusy, aby zobaczyć, gdzie wszystko jest w przygotowaniu. 🔎

Najlepsze funkcje ClickUp

Tysiące szablonów, w tymszablony kalendarza zawartości iszablony briefów kreatywnych pozwalają tworzyć zawartość szybciej niż kiedykolwiek i w mniejszej liczbie kroków

Wbudowanynarzędzia AI dla mediów społecznościowych oznaczają, że możesz tworzyć posty, które stają się wirusowe i budować celowe kampanie, które odpowiadają odsetkom Twoich obserwujących

Wizualizacjacykl pracy w mediach społecznościowych dzięki różnym widokom, w tym widokowi kalendarza, listy i tablicy, które oferują wgląd w obciążenie i postępy zespołu

Używaj Teams do segmentowania pracy według działów i zespołów i buduj cykle pracy, które spełniają twoje cele

Dodaj flagi priorytetów i wyzwalacze powiadomień, aby utrzymać zespół na tej samej stronie i być na bieżąco ze zmianami

Limity ClickUp

ClickUp AI nie jest dostępny w planie Free, ale płatne plany cenowe są przystępne i zaczynają się od 7 USD miesięcznie

Ogromna liczba funkcji oferuje wysoki stopień niestandardowego dostosowania, więc nauka zajmuje trochę czasu

ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,100+ recenzji)

: 4.7/5 (9,100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,900+ recenzji)

Zarządzaj wieloma platformami mediów społecznościowych z ClickUp

Dzięki tym alternatywom Sprout Social zarządzanie kampaniami w mediach społecznościowych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Użyj tych narzędzi do automatycznego planowania postów, generowania kreatywnych pomysłów na zawartość i monitorowania analiz.

A jeśli chcesz uzyskać więcej funkcji, skorzystaj z narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClcikUp, aby obsłużyć każdy aspekt obciążenia pracą zespołu mediów społecznościowych. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij tworzyć uproszczone cykle pracy dla swoich zespołów zajmujących się zawartością i mediami społecznościowymi. Automatyzacja przyspiesza postępy, a natychmiastowe powiadomienia utrzymują zespół na bieżąco ze wszystkimi trwającymi projektami. Dzięki kalendarzom, pulpitom i szablonom, łatwo jest przenieść zawartość od pomysłu do realizacji. 🏆