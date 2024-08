10 najlepszych programów SaaS do zarządzania operacjami

Menedżerowie operacyjni stoją przed trudnym wyzwaniem: Żonglowanie wieloma aplikacjami SaaS w całej organizacji.

Wyobraź sobie centralną stację komendy, w której wszystkie narzędzia programowe są dostępne z jednego miejsca. Zamiast ciągłego przełączania się między różnymi platformami, zmagania się z problemami integracji lub zarządzania rozproszonymi danymi, co by było, gdybyś mógł mieć jeden pulpit? Miejsce, w którym każde narzędzie, zadanie i oś czasu współistnieją harmonijnie?

W tym przewodniku omówimy 10 najlepszych rozwiązań SaaS platform zarządzania dostosowanych do operacji . Niezależnie od tego, czy przeglądasz swój obecny zestaw narzędzi, czy budujesz go od podstaw, mamy dla Ciebie wyselekcjonowaną listę!

Czego należy szukać w narzędziach do zarządzania SaaS?

Szukasz idealnej platformy do zarządzania SaaS. Ale co powinno znaleźć się na liście kontrolnej? Przeanalizujmy to:

Sprawność integracji: Priorytetem jest platforma do zarządzania SaaS, która płynnie integruje się z istniejącymi aplikacjami. Poszukaj narzędzi, które mogą łatwo współpracować z obecnym ekosystemem oprogramowania

Przyjazny dla użytkownika interfejs : Wybierz platformę do zarządzania SaaS, która nie wymaga znacznej krzywej uczenia się. Idealna platforma powinna mieć intuicyjny interfejs, płynną nawigację i powinna być szybka do opanowania

Skalowalność: Niezależnie od tego, czy jesteś startupem dziś, czy przedsiębiorstwem jutro, najlepsza platforma do zarządzania SaaS powinna być dostosowana do zmieniających się wymagań

Wsparcie na najwyższym poziomie: Przygotuj się na nieprzewidziane wyzwania, wybierając platformę z doskonałym wsparciem. Zbadaj recenzje, zasięgnij porady od innych, a nawet przetestuj ich usługi wsparcia, aby ocenić ich skuteczność

Dostosowanie: Należy pamiętać, że uniwersalne rozwiązanie może nie odpowiadać unikalnym potrzebom. Narzędzie do zarządzania SaaS powinno być elastyczne i konfigurowalne, aby dostosować się do konkretnych metod operacyjnych

Właściwe narzędzie nie tylko zarządza operacjami, ale także je podnosi. Nie spiesz się więc, bądź wybredny i znajdźmy idealne rozwiązanie dla Ciebie!

10 najlepszych platform do zarządzania SaaS do wykorzystania w 2024 roku

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

ClickUp jest rozwiązaniem typu "wszystko w jednym" oprogramowanie do zarządzania projektami Enterprise skrupulatnie zaprojektowane dla nowoczesnych Teams. Jedną z jego wielu wyróżniających się funkcji jest możliwość dostosowania się do unikalnego procesu dzięki niestandardowym cyklom pracy, dzięki czemu zespół pozostaje na dobrej drodze na każdym etapie. Wszechstronne widoki zadań platformy, w zakresie od usprawnionych list po skomplikowane wykresy Gantta, zaspokajają potrzeby zarówno planistów, jak i wykonawców.

Dla teamów, które są zwolennikami zwinnych metodologii, ClickUp's punkty sprintu połysk, ułatwiający wydajne zarządzanie zaległościami i analiza wydajności sprintów. Współpraca jest płynnie wpleciona w strukturę ClickUp. Z natywnym czatem, udostępnianymi kalendarzami, dokumentami do współpracy i nie tylko dla każdego przypadku użycia.

Ale co z tymi nieprzewidzianymi błędami lub istotnymi opiniami użytkowników? ClickUp ma wszystko pod kontrolą. Możesz szybko raportować błędy, śledzić problemy i zbierać opinie, a wszystko to w jednej, ujednoliconej przestrzeni. A dla tych, którzy mają oko na szerszą perspektywę, narzędzia ClickUp do tworzenia map drogowych i celów pozwalają wyrazić wizję produktu i podzielić ją na możliwe do wykonania kroki dla Twoich Teams.

W przypadku rozwiązań do zarządzania SaaS, ClickUp wyróżnia się nie tylko jako narzędzie, ale także jako potężny partner w zakresie oprogramowania i zarządzania projektami potrzeby produktowe .

ClickUp najlepsze funkcje

Oprogramowanie iWydajność funkcje upraszczają cykl rozwoju i ogólne zarządzanie

Korzystaj z niestandardowych statusów, aby tworzyć i dostosowywać dowolną liczbę scen (W trakcie, Przegląd, Wstrzymane, Zakończone) dla swojego produktucelów projektu Dodaj kontekst do każdego zadania za pomocąPola niestandardowe ClickUp Śledzenie zadań, osób przypisanych, projektów i celów w jednym miejscupulpit projektu* Dodawanie szacowanego czasu do zadań dla lepszej przewidywalności, bardziej przejrzystej osi czasu i odpowiedzialności

UżyjMapy myśli ClickUp do wizualizacji pomysłów i zadań

Wysyłaj i odbieraj e-maile bezpośrednio z naszej platformy dziękiE-mail w ClickUp* Korzystaj z tysięcy gotowych szablonów dla teamów prawniczych, projektowych, sprzedażowych i nie tylko

Narzędzia do zarządzania dostawcami do współpracy nad zadaniami i projektami

Limity ClickUp

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Stroma krzywa uczenia się ze względu na dużą liczbę funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise:Kontakt w sprawie cen *ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Basaas

przez Basaas W stale rozwijającym się świecie platform do zarządzania SaaS, Basaas kroczy naprzód jako odrębny gracz. Zaprojektowany do łączenia, zarządzania i usprawniania wszystkich subskrypcji SaaS w ujednoliconym obszarze roboczym, Basaas oferuje użytkownikom innowacyjny sposób dostępu, nadzorowania i kontrolowania niezliczonych rozwiązań SaaS.

Jeśli szukasz skonsolidowanego pulpitu, który zwiększy wydajność i odciąży Twoją cyfrową przestrzeń, Basaas może być właśnie Twoją platformą.

Najlepsze funkcje Basaas

Zarządzanie codziennymi zadaniami Business i widok powiadomień w jednej centralnej lokalizacji

Integracja z narzędziami takimi jak Microsoft do zrobienia, Planner, Asana i MeisterTask w celu ujednoliconego zarządzania zadaniami

Konsolidacja kont OneDrive w celu uzyskania spójnego rozwiązania do obsługi dokumentów, minimalizującego niepotrzebny czas wyszukiwania

Korzystaj z doskonałych funkcji wyszukiwania, które przeszukują aplikacje takie jak Outlook, OneDrive i Sharepoint

Limity Basaas

Według użytkowników, rozszerzenie przeglądarki czasami koliduje z elementami strony internetowej, powodując problemy z widocznością

Użytkownicy zgłaszają sporadyczne wysokie zużycie procesora

Ceny Basaas

Free

Smart: $6.50/użytkownika miesięcznie

$6.50/użytkownika miesięcznie Professional: $9.50/użytkownika miesięcznie

$9.50/użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Basaas oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (25 opinii)

4.7/5 (25 opinii) Capterra: 4.8/5 (9 recenzji)

3. ActivTrak

przez ActivTrak Analityka w sercu zarządzania to miejsce, w którym ActivTrak błyszczy. Jako platforma do analizy i zwiększania wydajności siły roboczej, ActivTrak wyposaża firmy w wiedzę pozwalającą zrozumieć i zoptymalizować sposób, w jaki ich zespoły pracują najlepiej.

W świecie pełnym narzędzi SaaS wyróżnia się ona tym, że koncentruje się na danych behawioralnych, dzięki czemu można zarządzać aplikacjami, jednocześnie zapewniając optymalne wyniki wykorzystanie zasobów .

ActivTrak najlepsze funkcje

Oferuje konfigurowalne raportowanie do szybkiej analizy zachowań pracowników

Przyjazny dla użytkownika pulpit do łatwego monitorowania istotnych wskaźników

Niestandardowa obsługa klienta dostępna za pośrednictwem czatu

Dostawca zapewnia coaching pracowników w oparciu o analizę behawioralną

Monitorowanie zespołu w czasie rzeczywistym dzięki Teams Puls

Limity ActivTrak

Trudna krzywa uczenia się ze względu na szeroki zakres funkcji

Brak solidnej aplikacji mobilnej

Proces instalacji może być skomplikowany dla niektórych użytkowników

Ceny ActivTrak

**Free

Essentials: $10/miesiąc za użytkownika rocznie

$10/miesiąc za użytkownika rocznie Profesjonalny: $17/miesiąc na użytkownika rocznie

$17/miesiąc na użytkownika rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

ActivTrak oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

4.4/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

4. Torii

przez Torii Poznaj Torii, swojego nowego sprzymierzeńca w zarządzaniu SaaS. Wykorzystuje automatyzację procesów biznesowych do zarządzania cyklem życia licencji na oprogramowanie i aplikacji w organizacji.

Od zaopatrzenia po offboarding, Torii oferuje kompleksowy wgląd w ekosystem SaaS, pomagając usprawnić operacje, obniżyć koszty i zapewnić, że żadne narzędzie nie umknie uwadze.

Najlepsze funkcje Torii

Mapa, śledzenie i optymalizacja wydatków SaaS poprzez połączenie z różnymi systemami biznesowymi

Zarządza i racjonalizuje zarówno zatwierdzone, jak i ukryte aplikacje IT

Funkcje wysoce zautomatyzowanych i konfigurowalnych cykli pracy odpowiednich dla użytkowników o dowolnym wykształceniu technicznym

Limity Torii

Mniej integracji w porównaniu do konkurencji

Większy poziom niestandardowych ustawień w cyklach pracy usprawniłby zarządzanie zasobami narzędzia

Ceny Torii

Dostępne na żądanie z bezpłatną wersją próbną

Oceny i recenzje Torii

G2: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

4.5/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 5/5 (25 recenzji)

5. Zluri

przez Zluri Wkraczając na arenę zarządzania operacjami SaaS, Zluri jest orędownikiem holistycznego podejścia. Nie chodzi tylko o zarządzanie oprogramowaniem; chodzi o stworzenie środowiska, w którym każde narzędzie jest zoptymalizowane pod kątem maksymalnej wydajności.

Dzięki możliwości wykrywania, zarządzania i zabezpieczania aplikacji SaaS, Zluri obiecuje menedżerom operacyjnym usprawnione, bezpieczne i uproszczone zarządzanie subskrypcjami.

Najlepsze funkcje Zluri

Wszechstronna widoczność dzięki ponad 800 integracjom, SSO, agentom i rozszerzeniu zasięgu aplikacji

Optymalizuje wykorzystanie oprogramowania w celu obniżenia kosztów i wyeliminowania zbędnych aplikacji

Wykorzystuje głębokie uczenie i AI do prognozy potrzeb licencyjnych

Łatwe kategoryzowanie i śledzenie każdej licencji i umowy

Scentralizowana platforma do zarządzania aplikacjami, użytkownikami, wydatkami i podejmowania decyzji opartych na danych

Limity Zluri

Niektóre integracje mogą mieć problemy z kompatybilnością

Będąc jedną z nowszych platform do zarządzania SaaS, mogą pojawić się sporadyczne luki lub problemy

Cennik Zluri

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Zluri

G2: 4.8/5 (99 recenzji)

4.8/5 (99 recenzji) Capterra: 4.9/5 (24 opinie)

6. SailPoint

przez SailPoint Poruszasz się po skomplikowanych morzach zarządzania tożsamością? SailPoint jest do Twojej dyspozycji. W środowisku, w którym bezpieczeństwo i zgodność są najważniejsze, SailPoint koncentruje się na dostarczaniu dostawcom rozwiązań do zarządzania SaaS, które kładą nacisk na zarządzanie tożsamością.

Najlepsze funkcje SailPoint

Przyjazny dla użytkownika interfejs z intuicyjną nawigacją

Funkcja zautomatyzowanego raportowania zgodności, redukująca błędy i oszczędzająca czas

Szerokie możliwości integracji z innymi narzędziami i oprogramowaniem

SailPoint limits

Bardziej odpowiedni dla dużych Enterprise i może być przytłaczający dla mniejszych SMB

Ceny SailPoint

Dostępne na życzenie

Oceny i recenzje SailPoint

G2: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

4.4/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 10 recenzji)

7. Wydajność

przez Productiv Productiv przyjmuje dynamiczne podejście do zarządzania SaaS. Zamiast oferować nadzór, zagłębia się w analizę zaangażowania w czasie rzeczywistym.

Dając menedżerom operacyjnym szczegółowy widok wykorzystania oprogramowania, Productiv zapewnia, że każde narzędzie jest w pełni wykorzystywane, wspierając zarówno wydajność, jak i zwrot z inwestycji.

Najlepsze funkcje Productiv

Powiadamia dostawców o wykryciu nowych aplikacji, zapewniając wgląd w ich wykorzystanie i koszty SaaS

Zapewnia szczegółowy wgląd w wykorzystanie aplikacji na różnych poziomach

Zapewnia kompleksowy widok wydatków SaaS w całym portfolio

Zarządza metadanymi aplikacji, cyklem życia, zasadami zarządzania i własnością w jednym widoku

Limity Productiv

App Catalog jest wciąż w fazie rozwoju i może brakować niektórych funkcji

Ulepszone możliwości raportowania byłyby korzystne dla obecnych użytkowników

Ceny Productiv

Dostępne na żądanie, dostępne są spersonalizowane wersje demonstracyjne

Oceny i recenzje Productiv

G2: 4.7/5 (49 recenzji)

4.7/5 (49 recenzji) Capterra: N/A

8. BetterCloud

przez BetterCloud Przywitaj się z BetterCloud, platformą do zarządzania SaaS, która koncentruje się na operacjach IT. Od operacji bezpieczeństwa po zarządzanie użytkownikami, BetterCloud został zaprojektowany tak, aby oferować scentralizowaną lokalizację do monitorowania, zarządzania i zabezpieczania wszystkich aplikacji SaaS. Jeśli potrzebujesz orkiestracji IT zharmonizowanej z bezpieczeństwem na najwyższym poziomie, BetterCloud staje na wysokości zadania.

Najlepsze funkcje BetterCloud

Wykrywa wszystkie usankcjonowane i nieusankcjonowane aplikacje SaaS w środowisku

Funkcja zautomatyzowanych cykli pracy w celu dokładnego i terminowego udostępniania kont ze źródeł HR

Oferuje scentralizowaną widoczność dostępu użytkowników do aplikacji i potencjalnie wrażliwych danych

Limity BetterCloud

Problemy z tworzeniem dużych partii użytkowników lub nieprawidłowym przypisywaniem grup

Początkowa krzywa uczenia się w celu zapoznania się z platformą zarządzania SaaS

Ograniczony niestandardowy cykl pracy w niektórych scenariuszach

Ceny BetterCloud

Dostępne na żądanie

Oceny i recenzje BetterCloud

G2: 4.4/5 (340+ recenzji)

4.4/5 (340+ recenzji) Capterra: 4/5 (27 recenzji)

9. Zylo

przez Zylo Pojawiająca się w spektrum zarządzania SaaS, Zylo wnosi świeże spojrzenie. Jego główną siłą jest zdolność do dostarczania wglądu w wydatki, wykorzystanie i opinie użytkowników.

Dając firmom 360-stopniowy widok ich stosu SaaS, Zylo zapewnia, że każda inwestycja, decyzja i operacja są oparte na danych i mają wpływ.

Najlepsze funkcje Zylo

Wykorzystuje AI do prowadzenia aktualnego rejestru wszystkich organizacyjnych SaaS

Przekłada ogromne ilości danych na praktyczne spostrzeżenia dotyczące optymalizacji SaaS

Zapewnia ład poprzez wyróżnianie shadow IT i utrzymywanie katalogu zatwierdzonych aplikacji

Limity Zylo

Użytkownicy zgłaszają wyzwania związane z filtrowaniem danych

Ograniczone opcje niestandardowe

Problemy z higieną danych wynikające z przetwarzania ogromnych ilości informacji

Ceny Zylo

Dostępne na żądanie

Oceny i recenzje Zylo

G2: 4.8/5 (50 recenzji)

4.8/5 (50 recenzji) Capterra: 4.5/5 (5 recenzji)

10. CoreSuite

przez CoreSuite CoreSuite to potęga w świecie zarządzania SaaS na poziomie Enterprise. Zaprojektowany z myślą o operacjach na dużą skalę, CoreSuite oferuje kluczowe funkcje zarządzania SaaS, które zaspokajają każdy aspekt zarządzania SaaS, od monitorowania zgodności po zarządzanie danymi.

Dla organizacji poszukujących solidnej, wszechstronnej platformy, CoreSuite oferuje niezrównaną głębię i szerokość.

Najlepsze funkcje CoreSuite

Kreator oferuje wydajne szablony dokumentów, usprawniające tworzenie dokumentów marketingowych

Księgowość z łatwością śledzi dane finansowe, w tym wyciągi bankowe i raporty budżetowe

Funkcje drill-down pozwalają na głębszą analizę finansową

Przyjazne dla użytkownika niestandardowe rozwiązania dla SAP Business One; odpowiednie zarówno dla prostych, jak i złożonych potrzeb

Limity CoreSuite

Brak informacji zwrotnych od użytkowników

Ceny CoreSuite

Dostępne na żądanie

CoreSuite oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

