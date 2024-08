Strategie zarządzania klientami: Przewodnik po budowaniu doskonałych relacji z klientami

Co mają ze sobą wspólnego sklepy florystyczne, firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania i firmy budowlane? Niestandardowi klienci! Businessy na całym świecie istnieją po to, by stale zwiększać zadowolenie klientów, co ostatecznie zapewnia im stabilność rynkową i rentowność.

Utrzymanie zadowolenia klientów nie jest jednak łatwym zadaniem. Na każdym kroku napotkasz bloki, takie jak ostra konkurencja, ewoluująca technologia i trendy rynkowe, które nieustannie zmieniają oczekiwania klientów.

Aby zdobyć przychylność klientów na każdym rynku, musisz opanować skuteczne strategie zarządzania klientami. Strategie te polegają na zwiększaniu lojalności klientów i pozyskiwaniu potencjalnych klientów za pomocą konkretnych kroków.

W tym artykule wyjaśnimy:

Podstawowe koncepcje zarządzania relacjami z klientami

Składniki dobrze opracowanej strategii zarządzania klientami

10 przydatnych strategii dla zespołów sprzedaży i marketingu

Narzędzia i rozwiązania do wdrażania strategii CRM

Zarządzanie klientami i jego rola w każdej strategii Business

Zarządzanie klientami, znane również jako customer relationship management lub CRM, reprezentuje strategie, praktyki, technologie i procesy wykorzystywane do budowania, analizowania i wzmacniania relacji z klientami.

Skupienie się na zarządzaniu powiązaniami z klientami będzie kształtować strategie biznesowe na dwa główne sposoby:

Dostosowanie bardziej spersonalizowanego podejścia do nowych i obecnych klientów Analizowanie satysfakcji klientów poprzez zachowania i interakcje użytkowników

Zrozummy te koncepcje szczegółowo na przykładach. 👇

Spersonalizowane podejście do obsługi istniejących i potencjalnych klientów

Efektywne zarządzanie relacjami z klientami pomaga budować lojalność klientów, a także przyciągać nowych klientów poprzez modyfikowanie istniejących produktów i usług oraz dostosowywanie nowych podejść marketingowych.

Załóżmy, że prowadzisz małą piekarnię z limitem klientów i kilkoma konkurentami w pobliżu. W takim przypadku skuteczną strategią CRM może być:

Identyfikacja demograficznych i psychograficznych profili klientów poprzez badania rynkowe

Korzystanie z wysokiej jakości składników i gratisów w celu zwiększenia retencji klientów

Oferowanie rabatów i dostaw do domu w celu przyciągnięcia klientów z innych dzielnic

Wykorzystanie mediów społecznościowych lub cyfrowych narzędzi marketingowych do tworzenia zawartości do pieczenia (np. samouczków) dla różnych profili 🥐

Znaczenie doświadczenia użytkownika dla niestandardowego zadowolenia klienta

Jednym z głównych celów zarządzania powiązaniami z klientami jest śledzenie doświadczeń użytkowników. Słaba obsługa skarg i wniosków użytkowników ostatecznie prowadzi do tego, że grupy klientów czują się zaniedbane, co podpowie im, aby poszukali alternatywnych produktów i usług.

Rozważmy tutaj wysoce konkurencyjny rynek platform streamingowych. Usługi takie jak Hulu, Netflix i Disney+ mają dość ugruntowaną pozycję na rynku. Mimo to, firmy te

odnotowują spadek bazy użytkowników

od czasu do czasu ze względu na takie czynniki, jak konkurencyjne programy i ograniczone opcje subskrypcji, które wpływają na komfort użytkowania.

Oczywiście to tylko prosty przykład. Duże firmy zazwyczaj posiadają kompleksowe systemy CRM, które pomagają gromadzić i zarządzać danymi klientów oraz zrozumieć, jak pozycjonować swoje oferty, ale nadal jest prawie niemożliwe, aby każdy użytkownik był zadowolony.

Pro tip: Potrzebujesz prostego rozwiązania do śledzenia wyników satysfakcji klientów? Skorzystaj z Free

Szablon ankiety satysfakcji klienta ClickUp

-Zbudowany, aby umożliwić zarówno zespołom wsparcia, jak i menedżerom. Przechwytuj odpowiedzi, aby ocenić preferencje użytkowników, punkty bólu i ocenę usług, a wszystko to z poziomu jednej strony. ⭐

Użyj tego szablonu, aby zebrać szczegółowe opinie klientów za pomocą 9 różnych pól niestandardowych

Składniki skutecznego zarządzania relacjami z klientami

Pielęgnowanie relacji z klientami wymaga wzięcia pod uwagę pięciu wartych uwagi komponentów pod parasolem CRM. Zobaczmy, czym one są i jak są ze sobą połączone:

1. Niestandardowa obsługa klienta

Niestandardowa obsługa klienta

jest kamieniem węgielnym każdej inicjatywy CRM. Twoje strategie zarządzania klientami powinny obracać się wokół utrzymywania skutecznej komunikacji z użytkownikami, odpowiadania na pytania dotyczące konkretnych przypadków użycia i podpowiedzi w rozwiązywaniu problemów.

Pamiętaj, że obsługa klienta to nie tylko dbanie o zadowolenie obecnych klientów - to także przyciąganie nowych. Doskonała obsługa klienta pozwoli pozyskać zarówno nowych, jak i obecnych klientów, którzy będą następnie rozpowszechniać dobre wieści o Twojej firmie, czy to ustnie, czy za pośrednictwem recenzji online, i sprawi, że znajdziesz się na radarze potencjalnych klientów.

Aby zapewnić doskonałą obsługę klienta, należy zdefiniować strategię CRM i

standardowe procedury operacyjne

dla zespołu wsparcia. Możesz także zainwestować w wysokiej jakości oprogramowanie CRM z opcjami wsparcia komunikacji z klientami w czasie rzeczywistym, kompilowania danych klientów i śledzenia interakcji.

Bonus: Skorzystaj z

Szablon SOP ClickUp

do standaryzacji procedur dla zespołów obsługi klienta. Zawiera wbudowane listy kontrolne, które pomagają udokumentować niezbędne procesy i zapewnić spójne działanie. 💪

Twórz, organizuj i zarządzaj SOP za pomocą szablonu SOP ClickUp

2. Automatyzacja sił sprzedaży

Dla większości nowoczesnych Teams, automatyzacja sił sprzedaży jest integralną częścią ich strategii CRM.

Niezależnie od tego, czy sprzedajesz wydajność, czy

prowadzisz biznes oparty na usługach

wiesz, że proces sprzedaży jest wypełniony przyziemnymi, powtarzalnymi czynnościami, takimi jak wprowadzanie danych i aktualizowanie statusów potencjalnych klientów. Automatyzacja sił sprzedaży pomaga wyeliminować te ręczne zadania i pozwolić zespołom CRM skupić się na tym, co robią najlepiej - zaspokajaniu potrzeb klientów.

Opcje automatyzacji sił sprzedaży w oprogramowaniu CRM

zwiększenie wydajności zespołu

i zmniejszyć ryzyko

wypalenia pracowników

głównie poprzez umożliwienie sprzedawcom pominięcia powtarzalnych (i często żmudnych) zadań i skupienie się na bardziej angażujących, wartościowych działaniach. Inne korzyści obejmują:

Budowanie scentralizowanej bazy danych klientów z automatyzacją wpisów kontaktów

Generowanie dogłębnych raportów sprzedaży w celu wizualizacji przeszłych i bieżących danych oraz prognozy sprzedaży

3. Automatyzacja marketingu

Twoje strategie CRM muszą nakreślać powtarzalne zadania w ramach kampanii marketingowych, takie jak wysyłanie wiadomości powitalnych lub zabieganie o recenzje, i tu właśnie wkracza automatyzacja marketingu.

Dzięki automatyzacji marketingu możesz szybciej badać swoich potencjalnych klientów i znajdować sposoby na podejście do nich w oparciu o zebrane dane. Większość narzędzi CRM pozwala również na integrację z platformami mediów społecznościowych w celu planowania postów i pomocy zespołowi marketingowemu w budowaniu spójnej obecności online.

Można również usprawnić marketing e-mailowy

niestandardowa automatyzacja

aby wysyłać e-maile po określonych działaniach Twoich obecnych i potencjalnych klientów i zoptymalizować zarządzanie leadami.

Dobrym przykładem jest tutaj

Szablon do automatyzacji e-maili ClickUp

. Umożliwia personalizację i wyzwalacz e-maili na każdym etapie podróży klienta bez ręcznego wysiłku. Wszystkie konfiguracje automatyzacji nie zawierają kodu i znacznie zmniejszają nakład pracy administratora. 🥰

Ustaw parametry i wysyłaj automatyczne e-maile za pomocą szablonu automatyzacji e-mail ClickUp

4. Niestandardowe punkty kontaktu z klientem (fizyczne i cyfrowe)

Punkty styku z klientem reprezentują wszystkie interakcje klienta z Twoją firmą. Są one nieliniowe i mogą wystąpić na dowolnej scenie podróży klienta - na przykład:

Potencjalni klienci słyszą o twoim biznesie, są zaintrygowani i docierają do ciebie, aby zwiększyć świadomość na temat twojego produktu

Pierwsza wizyta nowo pozyskanego leada na stronie internetowej w celu złożenia zamówienia

Obecny klient kontaktuje się w celu rozwiązania problemu z usługą

Punkty styku z klientem można podzielić na fizyczne i cyfrowe.

Osobiste interakcje z klientami są jednymi z najbardziej znanych przykładów fizycznych (lub tradycyjnych) punktów styku. Nie należy jednak lekceważyć znaczenia innych fizycznych punktów styku, takich jak konferencje, targi, drukowane broszury i listy z podziękowaniami.

Cyfrowe punkty styku pomagają analizować interakcje z klientami za pośrednictwem wirtualnych źródeł, takich jak strona internetowa, ankiety wśród klientów, media społecznościowe, reklamy online i kampanie e-mail.

Marki wykorzystują swoje punkty styku, aby zapewnić powodzenie całej komunikacji i interakcji z klientami. Chodzi o to, aby dostosować zawartość i zasoby dla każdego punktu styku i zainicjować silne relacje z klientami od samego początku.

5. Analityka do nawigacji po danych niestandardowych klientów

System CRM nie opiera się na losowych przypuszczeniach dotyczących powodzenia firmy w zarządzaniu relacjami z klientami - działa w oparciu o dane. Właśnie dlatego analityka odgrywa kluczową rolę w każdym planie gry CRM. 💯

Większość teamów analizuje dane klientów za pomocą narzędzi CRM, które odkrywają trendy dotyczące zachowań, interakcji i odsetków klientów. Powinieneś być w stanie przekształcić dane w przydatne raportowanie i wizualizować je za pomocą różnych wykresów i grafów.

Wygenerowane dane i raporty pomogą zidentyfikować segmenty rynku w oparciu o zaangażowanych i niezaangażowanych klientów oraz spersonalizować wysiłki marketingowe.

Wskazówka: Szybsze podejmowanie decyzji opartych na danych

Szablon CRM dla analityków ClickUp

pomaga śledzić dane niestandardowych klientów i zarządzać nimi z jednej lokalizacji, identyfikować trendy, generować wizualizacje i

płynnie współpracować z zespołami CRM

.

Skorzystaj z szablonu ClickUp Analysts CRM, aby organizować i zarządzać danymi klientów oraz wizualizować proces sprzedaży

3 potencjalne wyzwania w zarządzaniu niestandardowymi klientami

Podczas gdy żaden Business nie chce być nieuprzejmy lub nie reagować na klientów,

zarządzanie klientami

nie zawsze jest proste. Oto kilka wyzwań, które mogą uniemożliwić poprawę jakości obsługi klienta:

Nieodpowiednie szkolenie pracowników: Twoi pracownicy reprezentują tożsamość Twojej marki, a jeśli są słabo przeszkoleni w obszarach takich jak obsługa klienta i prognoza sprzedaży, może to negatywnie wpłynąć na Twoje wysiłki w zakresie CRM. Złagodzenie tego wyzwania poprzez:

Określenie wewnętrznych procesów zapewniających niestandardową obsługę klienta

Zapisanie pracowników na Certyfikaty CRM2. Słabej jakości rozwiązanie CRM: Słabe narzędzie CRM ma ograniczone funkcje i niestandardowe ustawienia, słaby interfejs użytkownika i nie integruje się dobrze z istniejącymi procesami biznesowymi. To tylko powstrzyma cię przed osiągnięciem twoich celów Nadmierna koncentracja na nowych klientach: Wiele firm jest tak skupionych na pozyskiwaniu nowych klientów, że zapomina o ich utrzymaniu. Jeśli nie uda ci się zwiększyć lojalności klientów, ryzykujesz utratę przychodów w dłuższej perspektywie

Let's Talk Solutions: 10 skutecznych strategii zarządzania klientami w 2024 r

Dostosowanie skutecznej strategii CRM jest całkowicie wykonalne - przejdźmy do 10 wypróbowanych i przetestowanych metod budowania długotrwałych relacji z klientami i zwiększania ich zaangażowania. 🌸

1. Korzystanie z wydajnego systemu CRM

Nawet najlepsza strategia zarządzania relacjami z klientami może zawieść, jeśli korzystasz z systemu CRM, który nie jest dostosowany do skali Twoich działań.

Na podstawie

opcji produktów dostępnych na rynku

, wysoko funkcjonujące narzędzie CRM powinno pomóc w następujących siedmiu funkcjach:

Analizować i wizualizować dane CRM Wizualizacja podróży klienta i burza mózgów na temat właściwej strategii CRM Wsparcie cykli pracy dla zespołów obsługi klienta Komunikacja z niestandardowymi klientami w różnych kanałach Automatyzacja procesów sprzedaży i marketingu Usprawnienie procesu zbierania opinii od klientów Tworzenie dokumentacji i zarządzanie nią

Na szczęście możesz uzyskać to wszystko i jeszcze więcej z

ClickUp

! Ta platforma marketingowa i zarządzania klientami ma wszystko, czego potrzebujesz do zbudowania powodzenia strategii CRM i

prowadzić wiele projektów dla klientów

.

Przejdźmy dalej

ClickUp CRM

i jego pakiet funkcji, które pomogą Ci bez wysiłku wdrożyć strategie CRM.

Zarządzanie danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

Monitoruj kompleksowy proces pozyskiwania leadów i klientów za pomocą ClickUp

ClickUp umożliwia ustawienie całego potoku klientów, co ułatwia analizowanie punktów kontaktu z klientem i tworzenie dostosowanych strategii CRM. Dodatkowo, dzięki

Widoki ClickUp

można obserwować relacje z klientami z ponad 15 różnych perspektyw.

Na przykład, możesz użyć widoku Listy lub Tabeli, aby uporządkować i sklasyfikować kontakty, leady, zamówienia i informacje o klientach lub wypróbować widok

Widok Tablica

aby uporządkować dane zgodnie ze sceną potoku.

Dzięki wbudowanemu kalendarzowi ClickUp możesz tworzyć cykle pracy z klientami dostosowane do zespołów sprzedażowych i marketingowych. Możesz również:

Używać Dokumenty ClickUp do przechowywania danych klientów, wiki i SOP

Dodawanie połączeń, plików i dokumentów w celu zapewnienia kontekstu dla określonych zadań

Wykorzystaj ClickUp Brain , asystenta AI i menedżera wiedzy platformy, do tworzenia niestandardowych odpowiedzi i raportowania statusu

Użyj wbudowanego Widok czatu do szybkich interakcji w Teams

Wizualizacja danych klientów za pomocą niestandardowego

Pulpit ClickUp

i jego ponad 50 kart - możesz importować dane CRM z innych narzędzi i powiększać wskaźniki KPI, takie jak wskaźnik utrzymania klientów i średnia wielkość transakcji, za pomocą wykresów i ocen.

Płynnie współpracuj i monitoruj swoją wydajność w ClickUp Dashboards

Ogranicz pracę zespołów marketingowych i sprzedażowych

ClickUp oferuje wiele funkcji usprawniających procesy wewnętrzne. Na przykład, możesz zintegrować swoje e-maile z ClickUp i usprawnić komunikację z niestandardowymi klientami - utrzymując interakcje scentralizowane i zorganizowane.

Inną opcją, którą pokochasz, jest

Automatyzacja ClickUp

dla czasochłonnych i powtarzalnych zadań, takich jak zmiana priorytetów, terminów i statusów klientów. Wybierz gotowe opcje z biblioteki automatyzacji ClickUp lub stwórz własne za pomocą kilku kliknięć.

Twórz niestandardowe automatyzacje, aby odciążyć swoje Teams od ręcznego obciążenia pracą dzięki ClickUp Automation

To nie wszystko - włącz swoje Teams marketingowe i sprzedażowe na żywo

Tablice ClickUp

. Użyj cyfrowego płótna, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat idealnej strategii zarządzania powiązaniami z klientami, wizualizować kampanie marketingowe i analizować zachowania klientów przy użyciu fajnych pomocy, takich jak łączniki, notatki samoprzylepne i zakreślacze.

Wcielaj swoje pomysły w życie dzięki tablicom ClickUp

Wreszcie, ClickUp pomaga zaoszczędzić czas, zminimalizować liczbę błędów i usprawnić relacje z klientami dzięki opracowanemu przez ekspertów

Szablony CRM

. Nasze rekomendacje to:

2. Personalizuj marketing online i e-mail, aby napędzać rozwój Businessu

Nasza druga strategia dotyczy celowych kampanii marketingowych.

Ogólny marketing nie przyciągnie odbiorców docelowych - przeanalizuj zachowanie klientów i opracuj innowacyjne sposoby na spersonalizowanie zawartości dla konkretnej osoby kupującej, na którą chcesz wpłynąć.

W tym celu należy podzielić odbiorców na segmenty w oparciu o odpowiednie kryteria, takie jak dane demograficzne lub historia zakupów.

Dodatkowa lektura:

Szablony najlepszych person użytkowników

!

3. Tworzenie interaktywnej zawartości

Interaktywna zawartość wymaga od odbiorców podjęcia jakiegoś działania, co czyni ją zabawną - pomyśl o ankietach, quizach i sondażach. Nie zawsze musisz oferować najwyższej jakości zawartość - nawet średniej jakości materiały mogą zdziałać cuda pod względem widoczności marki.

Oprócz zaangażowania klientów, niestandardowe interakcje z klientami odgrywają jeszcze jedną istotną rolę - gromadzenie danych. Zebrane odpowiedzi klientów mogą kształtować strategię CRM i plan zawartości.

Wdrożenie tej strategii z pomocą

Szablon planu zawartości ClickUp

. Umożliwia sprawną organizację zadań związanych z danymi dotyczącymi powstania i dystrybucji zawartości.

Zarządzaj swoją pracą jak profesjonalista dzięki szablonowi planu zawartości ClickUp

4. Wykorzystaj media społecznościowe do niestandardowego zaangażowania klientów

W dzisiejszych czasach milczenie w mediach społecznościowych jest w zasadzie receptą na katastrofę CRM. Wykorzystaj sieci społecznościowe do komunikowania się z klientami, oferowania praktycznych odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów i rozwiązywania problemów. Takie podejście sprawi, że docelowi odbiorcy poczują się wartościowi, co z czasem pozwoli ci zbudować lojalność klientów.

5. Opracuj dostosowane strony docelowe

Strony docelowe mają moc przyciągania i angażowania potencjalnych klientów. Niestety, mogą one również odstraszać klientów, jeśli ich design i UX nie są wystarczająco atrakcyjne.

Musisz upewnić się, że zawartość stron docelowych jest zoptymalizowana, aby komunikować dlaczego Twój produkt jest koniecznością dla potencjalnych klientów. Do zrobienia tego możesz użyć narzędzia

Szablon strony docelowej ClickUp

do zestawiania badań i zadań projektowych, organizowania priorytetów (takich jak naprawa nawigacji lub tworzenie linków wzywających do działania) i szacowania czasu dla każdego zadania.

Zarządzaj swoją pracą jak profesjonalista dzięki szablonowi planu zawartości ClickUp

6. Używaj chatbotów na żywo do obsługi klienta

Chatboty na żywo stały się istotną częścią każdej skutecznej strategii CRM. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ zautomatyzowana obsługa klienta oznacza szybkie odpowiedzi 24/7 na pytania klientów. Chatboty na żywo mogą zwiększyć zadowolenie klientów i obniżyć koszty pracowników, więc jest to korzystne dla wszystkich.

7. Wspieranie lojalności klientów poprzez model biznesowy oparty na nagrodach

Zwiększ utrzymanie i lojalność klientów, budując strategię CRM opartą na programach nagród, kartach lojalnościowych, specjalnych rabatach, darmowych ofertach i podobnych zachętach. Dzięki temu niestandardowi klienci poczują się docenieni na tyle, by do ciebie wracać.

8. Zbieraj opinie

Jeśli rozważasz dodanie nowej funkcji do swojej platformy do strumieniowego przesyłania multimediów lub stworzenie ekonomicznej wersji swojego wysokiej klasy zakresu pielęgnacji skóry, musisz najpierw sprawdzić, co myślą o tym Twoi klienci. Pomysł polega na umożliwieniu klientom wyrażania opinii na temat istniejących produktów i proponowanych innowacji za pośrednictwem formularzy opinii.

Będziesz cieszyć się

Widok formularza ClickUp

umożliwia tworzenie formularzy, które można wysyłać do swoich niestandardowych klientów. Użyj ich do zbierania

ich opinie

na temat procesu zakupu, segmentować profile klientów i mierzyć ich zadowolenie.

Twórz szczegółowe formularze w ClickUp 3.0 z możliwością przeciągania i upuszczania, aby wstawiać pola i dodawać logikę warunkową w celu zbierania lepszych opinii

9. Bądź przejrzysty w kwestii niedociągnięć w usługach

Mało który Business oferuje idealną obsługę. Dobra strategia CRM wymaga od firmy lub kadry kierowniczej przyznania się do niedociągnięć, wyjaśnienia ich perspektywy i dążenia do naprawienia sytuacji. Nie chodzi o zdobycie empatii klienta, ale o podkreślenie swojego zaangażowania w obsługę.

Złe działanie CRM to po prostu tuszowanie błędów lub ignorowanie problemów, które frustrują klientów. 🫣

10. Nieustannie dopracowuj swoją strategię CRM

Twoja strategia CRM może działać dzisiaj, ale nie będzie powodzić się wiecznie. Wyrób sobie nawyk sprawdzania od czasu do czasu skuteczności swojej strategii. Wprowadzaj zmiany, aby dostosować się do nowych oczekiwań klientów, technologii i zmian rynkowych, a następnie wdrażaj dostosowane zmiany

Strategia CRM

odpowiednio.

Zrozumienie i dostosowanie się do Customer Journey

Twoi niestandardowi klienci nie dostosują się do Ciebie - to Ty musisz zrozumieć ich podróż i zachowania na poszczególnych scenach oraz dostosować swoje podejście do ich potrzeb. Według badania

2021 przeprowadzonego przez McKinsey

76% klientów jest sfrustrowanych, jeśli marka nie oferuje spersonalizowanych interakcji.

Analiza zachowań klientów prowadzi do ich segmentacji, która stanowi podstawę każdej strategii CRM. Po zrobieniu segmentacji, większość Teams przyjmuje zasady marketingu omnichannel, aby zapewnić dostosowane do potrzeb doświadczenie klienta na całej ścieżce użytkownika i poprawić jakość obsługi

niestandardowego utrzymania klientów

.

Ideą jest umożliwienie klientom swobodnego poznawania produktów w różnych kanałach. Jednak przekaz, ton i tożsamość marki powinny być spójne we wszystkich punktach kontaktu.

Stwórz skuteczną strategię CRM z ClickUp

Dopasowanie skutecznej i powodzenia strategii CRM wymaga gromadzenia i analizowania danych, szkolenia zespołów obsługi klienta, identyfikacji odbiorców docelowych i personalizacji kampanii w celu przyciągnięcia i zatrzymania kupujących.

Na szczęście ClickUp został zaprojektowany w celu wsparcia wysiłków związanych z CRM i usprawnienia procesów obsługi klienta na dowolnym poziomie, więc jest cennym dodatkiem do Twojego zespołu.

Zarejestruj się w ClickUp

i zacznij tworzyć najlepsze strategie CRM już dziś. 🫅